Najważniejsze wnioski

ChatGPT Atlas osadza AI bezpośrednio na stronach internetowych, eliminując konieczność kopiowania i wklejania.

Atlas rzuca wyzwanie dominacji Chrome, ale boryka się z poważnymi lukami w zabezpieczeniach.

Przeglądarki AI, takie jak Atlas, sygnalizują przejście na agentyczne, kontekstowe cyfrowe cykle pracy.

Atlas oferuje narzędzia dla zaawansowanych użytkowników, ale nie jest gotowy do zastosowania w przedsiębiorstwach ze względu na zagrożenia bezpieczeństwa.

San Francisco, Kalifornia, 21 października 2025 r.

OpenAI wypuściło ChatGPT Atlas, przeglądarkę internetową opartą na AI, która wbudowuje konwersacyjną AI bezpośrednio w każdą odwiedzaną stronę internetową. Premiera ta stanowi wyzwanie dla przeglądarki Google Chrome, która kontroluje około 65% rynku i ma 3 miliardy użytkowników na całym świecie. Atlas eliminuje ciągłe kopiowanie i wklejanie między zakładkami przeglądarki a ChatGPT, które pracownicy wiedzy wykonują setki razy dziennie, umożliwiając asystentowi AI śledzenie użytkownika w sieci z pełną świadomością kontekstu.

Przeglądarka została udostępniona bezpłatnie użytkownikom systemu macOS, a wersje dla systemów Windows, iOS i Android pojawią się wkrótce. Głównymi celami są 800 miliony użytkowników ChatGPT tygodniowo korzystających z OpenAI. W dniu ogłoszenia akcje Alphabet spadły o 2%, tracąc około 18 miliardów dolarów wartości rynkowej, po czym częściowo odrobiły straty, co świadczy o obawach inwestorów dotyczących modelu biznesowego Chrome opartego na reklamach, który stoi w obliczu nowej presji konkurencyjnej.

Atlas ma znaczenie, ponieważ reprezentuje strategię platformową OpenAI wykraczającą poza chatboty. Dyrektor generalny Fidji Simo opisuje wizję firmy, zgodnie z którą ChatGPT ma ewoluować w kierunku „systemu operacyjnego dla Twojego życia”, a przeglądarki są miejscem, w którym faktycznie odbywa się praca umysłowa. E-mail, dokumenty, badania, zarządzanie projektami i narzędzia do współpracy – wszystko to znajduje się w zakładkach przeglądarki. Dzięki natywnemu osadzeniu ChatGPT w przeglądarce OpenAI eliminuje tarcia między myśleniem a działaniem.

Jednak wprowadzenie tej przeglądarki wiąże się z poważnymi wyzwaniami. W ciągu trzech dni od premiery badacze zajmujący się bezpieczeństwem odkryli krytyczne luki w zabezpieczeniach, pierwsze recenzje dotyczące niezawodności są mieszane, a 20-letnia przewaga Chrome tworzy niemal nie do pokonania bariery dla użytkowników głównego nurtu.

Jak działa Atlas i co go wyróżnia

Charakterystyczną funkcją jest stały pasek boczny „Ask ChatGPT”, który automatycznie rozpoznaje stronę w widoku. Wystarczy kliknąć przycisk na dowolnej stronie internetowej, a ChatGPT może podsumować artykuły, porównać produkty, wyodrębnić dane lub odpowiedzieć na pytania dotyczące zawartości bez konieczności ręcznego kopiowania i wklejania tekstu.

Oficjalne oświadczenie OpenAI umieszcza to w pozycji rozwiązania problemu kontekstowego, który nęka obecne procesy pracy AI. Pracownicy wiedzy spędzają niezliczone godziny na kopiowaniu tekstu e-maili do ChatGPT w celu dostosowania tonu, wklejaniu notatek ze spotkań w celu sporządzenia podsumowań, przeciąganiu linków w celu uzyskania pomocy badawczej oraz robieniu zrzutów ekranu dokumentów w celu analizy. Atlas sprawia, że staje się to zbędne, zapewniając pasku bocznemu pełny kontekst z bieżącej strony, otwartych zakładek i historii przeglądania.

Przeglądarka zawiera wbudowany asystent pisania, który pojawia się po zaznaczeniu tekstu w dowolnym polu formularza. Zaznacz szkic wiadomości e-mail w Gmailu, kliknij nakładkę ChatGPT i natychmiast przeredaguj tekst dla większej przejrzystości lub dostosuj ton bez opuszczania strony. Kierownik ds. inżynierii Ben Goodger, który wcześniej kierował zespołami programistów Firefox i Chrome, podkreślił tę „funkcję dodatkową” jako główny czynnik wyróżniający.

Atlas oferuje również pamięć przeglądarki, opcjonalną funkcję, dzięki której ChatGPT zapamiętuje kluczowe informacje z odwiedzanych stron internetowych. Po kilku tygodniach możesz poprosić go o „znalezienie wszystkich narzędzi do zarządzania projektami, które sprawdzałeś w zeszłym miesiącu, i stworzenie tabeli porównawczej”, a on przypomni sobie Twoje wzorce przeglądania. Dokumentacja OpenAI dotycząca prywatności stanowi, że pamięć jest przechowywana na serwerach przez 30 dni z filtrami prywatności zaprojektowanymi tak, aby wykluczyć identyfikatory rządowe, poświadczenia, dokumentację medyczną i informacje finansowe. Użytkownicy mają pełną kontrolę nad pamięcią poprzez widok, usuwanie poszczególnych elementów lub całkowite wyłączenie funkcji dla danej witryny lub globalnie.

Tryb agenta poszerza możliwości automatyzacji, ale pozostaje dostępny tylko dla abonentów planów Plus (20 USD/miesiąc), Pro (200 USD/miesiąc) i Business. Sztuczna inteligencja może samodzielnie poruszać się po stronach internetowych, klikać przyciski, wypełniać formularze, dodawać elementy do koszyków zakupowych i wykonywać wieloetapowe cykle pracy. Firma OpenAI zademonstrowała, jak agent w ciągu około 15 sekund tworzy e-mail w programie Outlook, wyszukuje plany posiłków i zamawia artykuły spożywcze za pośrednictwem serwisu Instacart oraz tworzy zadania projektowe na podstawie dokumentów Google.

Tryb agenta ma poważne ograniczenia. OpenAI wyraźnie podaje ostrzeżenie, że „może popełniać błędy w złożonych cyklach pracy”, a testy przeprowadzone przez MIT Technology Review ujawniły problemy z niezawodnością, w wyniku których agent zakupowy polecał testerowi elementy, które ten już kupił. Badacze zajmujący się bezpieczeństwem odkryli, że złośliwe strony internetowe mogą wprowadzać ukryte instrukcje, które agent błędnie interpretuje jako legalne komendy użytkownika. Jest to atak typu prompt injection, który pozostaje zasadniczo nierozwiązany w systemach AI.

Chrome nadal dominuje, ale konkurencja między przeglądarkami AI nabiera tempa

ChatGPT Atlas wkracza na rynek, na którym Chrome kontroluje 65–68% globalnego wykorzystania przeglądarek, z około 3 miliardami użytkowników. Safari ma 16–19% udziału dzięki dominacji systemu iOS, Microsoft Edge ma 5–7%, a wszyscy inni walczą o pozostałą część rynku. Dane StatCounter pokazują, że udział Chrome w rynku faktycznie wzrósł w 2025 r. pomimo wieloletniego zastoju, co świadczy o zamknięciu ekosystemu Google poprzez system Android, dojrzałość rozszerzeń i ponad 20 lat kształtowania nawyków.

W 2025 r. sytuacja konkurencyjna uległa radykalnej zmianie, ponieważ nowym polem walki stały się możliwości sztucznej inteligencji. We wrześniu 2025 r. firma Google zintegrowała sztuczną inteligencję Gemini z przeglądarką Chrome, udostępniając wszystkim użytkownikom w Stanach Zjednoczonych funkcje, które wcześniej były dostępne tylko w wersji Pro. Gemini oferuje rozpoznawanie kontekstu w wielu zakładkach, funkcję podsumowywania oraz tryb AI w pasku adresu dla złożonych zapytań. Plan działania firmy Google obejmuje wprowadzenie w najbliższej przyszłości pełnych możliwości przeglądania z wykorzystaniem agentów.

Zaledwie dwa dni po Atlasie, 23 października 2025 r., firma Microsoft ponownie wprowadziła tryb Copilot dla przeglądarki Edge, którego funkcje serwis TechCrunch określił jako „prawie identyczne” z ofertą OpenAI. Tryb Copilot obejmuje funkcje Actions do autonomicznego wykonywania zadań, Journeys do śledzenia połączeń między zakładkami oraz nawigację głosową. Szybka reakcja konkurencyjna ze strony partnera inwestycyjnego OpenAI, wartego 14 miliardów dolarów, pokazuje, jak szybko uznani gracze potrafią kopiować innowacje.

Analityk Gene Munster z Deepwater Asset Management napisał na X, że „Google może (i będzie) szybko skopiować te funkcje, utrudniając Atlasowi zdobycie udziału w rynku”. Podkreślił, że Atlas „nie jest 10 razy lepszy od Chrome”, co jest zazwyczaj wymagane, aby pokonać koszty związane ze zmianą i utrwalone nawyki.

W lipcu 2025 r. firma Perplexity wprowadziła na rynek przeglądarkę Comet, początkowo dostępną wyłącznie dla abonentów planu Max za 200 USD miesięcznie, a od października zakończoną całkowicie bezpłatną. W połowie 2025 r. firma Browser Company zmieniła nazwę Arc na Dia, przeglądarkę opartą na AI, obecnie dostępną w wersji beta wyłącznie dla zaproszonych użytkowników. Opera wprowadziła przeglądarkę Opera Neon z funkcjami opartymi na AI, a nawet przeglądarka Brave, skupiająca się na prywatności, dodała funkcje Leo AI.

Firma badawcza Market.us projektuje, że rynek przeglądarek AI wzrośnie z 4,5 mld dolarów w 2024 r. do 76,8 mld dolarów w 2034 r., co oznacza 32,8% średni roczny wzrost. Jednak udział przeglądarek w rynku nie odzwierciedla jeszcze przełomowych zmian spowodowanych przez wyszukiwanie AI. Dominacja Chrome pozostaje nienaruszona, mimo że alternatywne rozwiązania wyszukiwania AI zyskują na popularności.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że Atlas zdobędzie od 1 do 3% udziału w rynku wśród entuzjastów technologii, intensywnych użytkowników ChatGPT oraz zespołów poszukujących dodatkowych przeglądarek do konkretnych cykli pracy wspomaganych AI. Ten skromny sukces nadal oznaczałby 40 do 50 milionów użytkowników, gdyby OpenAI przekształciło zaledwie 5% ze swoich 800 milionów tygodniowych użytkowników ChatGPT, co sprawiłoby, że byłby on większy niż wielu uznanych konkurentów.

Luki w zabezpieczeniach rzucają cień na premierę

W ciągu trzech dni od premiery Atlasa 21 października firma NeuralTrust zajmująca się bezpieczeństwem odkryła krytyczne luki, które pozwalają złośliwym podmiotom manipulować agentem AI przeglądarki. Atak typu clipboard injection polega na ukrywaniu złośliwych podpowiedzi pod postacią adresów URL, co pozwala agentowi nawiedzać niebezpieczne strony, kraść dane, dokonywać nieautoryzowanych zakupów lub publikować posty w mediach społecznościowych bez wiedzy użytkownika.

NeuralTrust odkrył również, że tokeny Uwierzytelniania OA są przechowywane w postaci niezaszyfrowanej, co stwarza ryzyko nieautoryzowanego dostępu do konta. Ponadto złośliwe rozszerzenia przeglądarki mogą nakładać fałszywe paski boczne AI, które nakłaniają użytkowników do uruchamiania poleceń służących do wycieku danych. Podobne luki w zabezpieczeniach odkryto w przeglądarkach Perplexity Comet i Opera Neon, co sugeruje, że są to systemowe wyzwania, przed którymi stoi cała kategoria przeglądarek opartych na AI.

Podstawowym problemem jest szybkie wstrzyknięcie, czyli niezdolność AI do niezawodnego rozróżnienia między zaufanymi instrukcjami użytkownika a niezaufaną zawartością stron internetowych. Atakujący ukrywają złośliwe komendy w białym tekście na białym tle, kodzie maszynowym lub metadanych obrazów, których ludzie nie widzą, ale które przetwarzają agenci AI.

Brytyjski programista i badacz bezpieczeństwa Simon Willison stwierdził na swoim blogu, że „ryzyko związane z bezpieczeństwem i prywatnością nadal wydaje mi się zbyt wysokie. Nie będę ufał żadnemu z tych produktów, dopóki grupa badaczy bezpieczeństwa nie podda ich bardzo dokładnej analizie”

Przedsiębiorstwom rozważającym korzystanie z Atlas, OpenAI wyraźnie ostrzega w swojej dokumentacji, aby nie używać Atlas do danych regulowanych, poufnych lub produkcyjnych. Tryb agenta jest uruchamiany w statusie podglądu. Przeglądarka implementuje zabezpieczenia, takie jak wstrzymywanie działania przed wykonaniem czynności na stronach finansowych i proszenie o wyraźną zgodę przed wykonaniem ważnych czynności, ale OpenAI przyznaje, że „zabezpieczenia te nie powstrzymają wszystkich pojawiających się ataków”

Kwestie prywatności wykraczają poza luki w zabezpieczeniach. Pamięć przeglądarki przechowuje podsumowania Twojej aktywności na serwerach OpenAI przez 30 dni. Filtry prywatności mają na celu wykluczenie danych osobowych, ale obrońcy prywatności przekazują ostrzeżenie, że gdy AI połączy punkty dotyczące zachowań, usunięcie jednego elementu danych nie spowoduje skasowania historii, która została o Tobie stworzona.

MIT Technology Review nazwał Atlas „niczym więcej niż cynizmem przebranym za oprogramowanie”, argumentując, że „prawdziwym klientem, prawdziwym użytkownikiem końcowym Atlas, nie jest osoba przeglądająca strony internetowe, ale firma zbierająca dane”. Każda odwiedzana strona, każde zapytanie, każde zlecone zadanie dostarcza OpenAI danych dotyczących zachowań użytkowników.

Rachel Tobac, dyrektor generalny SocialProof Security, zaleca użytkownikom stosowanie unikalnych haseł i uwierzytelniania wieloskładnikowego dla kont przeglądarek AI, limit dostępu do informacji bankowych i zdrowotnych oraz rozważenie oddzielenia przeglądarek AI od kont zawierających poufne informacje.

Co to oznacza dla zespołów ds. wydajności

Organizacjom, które już korzystają z ekosystemu ChatGPT, zwłaszcza tym posiadającym subskrypcje Enterprise lub Business, Atlas oferuje rzeczywiste usprawnienia przepływu pracy, które warto rozważyć jako dodatkową lub specjalistyczną przeglądarkę. Teams korzystające z ChatGPT setki razy dziennie do tworzenia podsumowań badań, redagowania wiadomości e-mail, analizowania notatek ze spotkań lub edycji dokumentów przekonają się, że zintegrowane środowisko eliminuje powtarzalne przełączanie się między kontekstami.

Praktyczne zastosowania, w których Atlas obecnie przoduje, obejmują role wymagające intensywnych badań, takie jak specjaliści ds. strategii marketingowych i analitycy konkurencji, którzy mogą przeglądać wyniki wyszukiwania w wielu zakładkach. Cykl pracy tworzenia zawartości korzysta z pomocy w pisaniu bezpośrednio w klientach e-mail i narzędziach do dokumentacji. Kierownicy operacyjni zajmujący się informacjami z dziesiątek źródeł mogą korzystać z pamięci przeglądarki, aby przywołać oferty dostawców lub zmiany osi czasu projektu z poprzednich miesięcy.

Jednak Atlas nie spełnia wymagań przedsiębiorstw w kilku obszarach. Obecne luki w zabezpieczeniach oraz wyraźne ostrzeżenie OpenAI przed używaniem go w przypadku danych podlegających regulacjom lub poufnych sprawiają, że nie nadaje się on do stosowania w usługach finansowych, opiece zdrowotnej, prawie ani w żadnym środowisku wymagającym ścisłej zgodności z przepisami. Uruchomienie wyłącznie w systemie macOS ogranicza możliwość natychmiastowego wdrożenia, ponieważ użytkownicy systemu Windows nadal dominują w środowiskach przedsiębiorstw. Niezawodność agenta w statusie podglądu z potwierdzonymi wskaźnikami błędów oznacza, że automatyzacja o znaczeniu krytycznym wymaga weryfikacji przez człowieka.

Ważne są również kwestie cenowe. Bezpłatna wersja obejmuje przeglądarkę, pasek boczny ChatGPT i pamięć, co jest wystarczające dla indywidualnych współpracowników. Tryb agenta wymaga subskrypcji Plus, Pro lub Business. Teams, które już płacą za ChatGPT Enterprise, otrzymują dostęp do Atlas, ale jest on w fazie beta i nie jest jeszcze objęty certyfikatami SOC 2 lub ISO.

Dynamika konkurencji sugeruje, że większość organizacji przyjmuje postawę wyczekującą. Ocena Munstera, że Google skopiuje funkcje Atlas w ciągu roku, oznacza, że użytkownicy Chrome mogą uzyskać podobne możliwości bez konieczności zmiany przeglądarki. Tryb Edge Copilot firmy Microsoft oferuje już porównywalne funkcje dla zespołów zintegrowanych z Microsoft 365.

Dla indywidualnych użytkowników zaawansowanych i pierwszych użytkowników Atlas jest wart wypróbowania jako dodatkowa przeglądarka do zadań wspomaganych sztuczną inteligencją, przy jednoczesnym zachowaniu Chrome lub Edge do pracy wymagającej szczególnej ostrożności. Zaimportuj zakładki i hasła, eksperymentuj z pamięcią i paskiem bocznym w ramach projektów badawczych, ale unikaj łączenia go z systemami bankowymi, płacowymi lub poufnymi informacjami o klientach, dopóki badacze bezpieczeństwa nie przeprowadzą dokładniejszej weryfikacji.

Ogólny trend ma większe znaczenie niż to, która przeglądarka wygra. Przeglądarki oparte na AI to kolejny etap rozwoju narzędzi do pracy. Tak jak Slack zmienił komunikację w zespołach, a Notion zmienił sposób tworzenia dokumentacji, tak interfejsy konwersacyjne zmieniają dostęp do informacji. Zespoły powinny sprawdzić swoje cykle pracy pod kątem punktów tarcia, takich jak kopiowanie i wklejanie między narzędziami, utrata kontekstu podczas przełączania się między zakładkami oraz ręczne pobieranie danych ze stron internetowych.

Kolejne kroki OpenAI

OpenAI nie tworzy przeglądarki tylko po to, żeby walczyć o udział w rynku. Buduje infrastrukturę platformy do dystrybucji agentów AI. Wizja Simo, która widzi ChatGPT jako „system operacyjny dla Twojego życia”, wymaga posiadania głównego interfejsu między użytkownikami a cyfrową pracą. Po tym, jak Meta wykluczyła chatboty innych firm z WhatsAppa, który ma 3 miliardy użytkowników, na tydzień przed uruchomieniem Atlas, OpenAI zrozumiało, że nie może polegać na strażnikach platformy, jeśli chodzi o dystrybucję.

Strategiczny plan działania odzwierciedla ścieżkę rozwoju Google. ChatGPT rozpoczął działalność jako alternatywa dla wyszukiwarki, rozszerzył się na przeglądarkę, a plan działania obejmuje sprzęt konsumencki. OpenAI niedawno uruchomiło ChatGPT Puls, scentralizowany pulpit nawigacyjny z proaktywnymi aktualizacjami, oraz aplikację Sora do generowania wideo AI, skierowaną do celu Meta i TikTok. Atlas znajduje się w centrum tego ekosystemu, dzięki czemu ChatGPT staje się domyślnym punktem wyjścia dla aktywności online, a nie Google.

Presja finansowa powoduje pilną potrzebę działania. OpenAI planuje zainwestować około 115 miliardów dolarów w infrastrukturę do 2029 roku, a roczne wydatki osiągną 17 miliardów dolarów w 2026 roku, przy obecnych przychodach wynoszących około 12,7 miliarda dolarów z subskrypcji. Firma traci więcej pieniędzy niż zarabia, co powoduje presję na znalezienie nowych źródeł przychodów.

Atlas otwiera wiele ścieżek monetyzacji. Reklama jest już w fazie rozwoju, a firma OpenAI zatrudniła dyrektora ds. reklamy i utworzyła zespół, którego zadaniem jest integracja treści sponsorowanych i rekomendacji opartych na AI. Przy 800 milionach użytkowników tygodniowo spersonalizowane reklamy oparte na kontekście przeglądania stron internetowych mogą generować miliardy dolarów rocznie. Integracja z handlem elektronicznym przebiega według tego samego modelu – firma Walmart ogłosiła, że wkrótce wprowadzi funkcję natychmiastowej realizacji transakcji w ChatGPT.

Ten moment pokrywa się z problemami Google związanymi z naruszeniem przepisów antymonopolowych. Sprawa antymonopolowa prowadzona przez Departament Sprawiedliwości może zmusić Google do zaprzestania płacenia Apple 20 miliardów dolarów rocznie za domyślne umieszczanie wyszukiwarki, co wyeliminuje najsilniejszą przewagę dystrybucyjną Chrome, podczas gdy OpenAI atakuje z perspektywy przeglądarki opartej na AI.

Najbliższe priorytety planu działania oparte na oficjalnych oświadczeniach obejmują wersje dla systemów Windows, iOS i Android, które mają kluczowe znaczenie dla powszechnego wdrożenia. Wsparcie wielu profili i ulepszone narzędzia programistyczne wypełniają obecne luki. Ulepszone możliwości agentów i większa niezawodność zadecydują o tym, czy funkcje automatyzacji przejdą z fazy podglądu do fazy gotowości do produkcji. Łatki bezpieczeństwa dotyczące luk w zabezpieczeniach umożliwiających szybkie wstrzyknięcie kodu są niezbędne dla wiarygodności przedsiębiorstwa

Rynek przeglądarek AI prawdopodobnie będzie udzielał wsparcia wielu zwycięzcom w różnych niszach. Chrome dla zwykłych konsumentów z ekosystemem lock-in, Edge dla użytkowników Microsoft 365 w przedsiębiorstwach, Safari dla fanów ekosystemu Apple, Atlas dla zaawansowanych użytkowników ChatGPT, Comet dla entuzjastów wyszukiwania AI i Brave dla zwolenników prywatności. Udział Chrome w rynku nie spadnie, ale fragmentacja z 72% do prawdopodobnie 55–60% w ciągu trzech lat oznaczałaby dla Google miliardowe straty w przychodach z reklam.

Zmiany, przed którymi stoją obecnie przeglądarki: w ciągu najbliższych 12–18 miesięcy wszystkie główne przeglądarki zostaną wyposażone w interfejsy konwersacyjne oparte na sztucznej inteligencji, funkcję wielozakładkowego rozumowania oraz automatyzację zadań agenta. Innowacje wprowadzone przez Atlas staną się standardem, a nie czynnikiem wyróżniającym. Konkurencja przeniesie się na jakość sztucznej inteligencji, ochronę prywatności, głębokość integracji ekosystemu i zaufanie użytkowników.

Dla pracowników umysłowych i zespołów zajmujących się wydajnością wniosek jest prosty. Przeglądarka, której używasz do pracy, ulegnie zasadniczej zmianie w ciągu najbliższych dwóch lat, niezależnie od tego, produkt której firmy wybierzesz. Oceń teraz cykl pracy swojego zespołu, aby zidentyfikować zadania powodujące duże utrudnienia, takie jak powtarzalne wyszukiwanie informacji, synteza informacji z wielu źródeł, ręczne wprowadzanie danych i przełączanie się między narzędziami. Wraz z rozwojem przeglądarek opartych na AI te utrudnienia staną się okazjami do automatyzacji.

Rozpocznij eksperymenty z przeglądaniem stron internetowych wspomaganym przez AI w środowiskach o niskim ryzyku, opracuj zasady dotyczące sytuacji, w których agenci AI powinni lub nie powinni przetwarzać danych wrażliwych, oraz przygotuj zespoły na to, że interfejsy konwersacyjne staną się podstawowym sposobem interakcji z informacjami online. Atlas nie zastąpi Chrome dla większości użytkowników, ale już teraz przyczynił się do przyspieszenia rozwoju przyszłości nawigacji internetowej.

Źródła

Artykuł ten będzie aktualizowany w miarę pojawiania się nowych informacji na temat funkcji przeglądarki ChatGPT Atlas, jej dostępności, poprawek bezpieczeństwa i przyjęcia na rynku.