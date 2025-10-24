Czy Salesforce oferuje sztuczną inteligencję typu agentycznego? Oto, co musisz wiedzieć

Jeśli słyszałeś plotki o agentach AI, którzy potrafią nie tylko odpowiadać na pytania, ale także wykonywać różne zadania do zrobienia, nie jesteś sam.

Przejście od pasywnych chatbotów do autonomicznych pracowników AI jest faktem, a firma Salesforce zdecydowała się na ten krok.

Tak, Salesforce zdecydowanie oferuje agentyczną AI i nazywa ją Agentforce.

Czym jest Salesforce Agentforce?

Agentforce to platforma Salesforce służąca do tworzenia autonomicznych agentów AI, którzy funkcjonują w ramach ekosystemu CRM.

Nie są to typowe chatboty, które wypluwają gotowe odpowiedzi. Zamiast tego mogą podejmować rzeczywiste działania w procesach sprzedaży, obsługi i marketingu, nie czekając, aż powiesz im, co mają robić dalej.

Pomyśl o tym w ten sposób: tradycyjny asystent AI może pomóc Ci w napisaniu e-maila. Agent Agentforce może samodzielnie rozwiązać sprawę obsługi klienta od początku do końca, zaktualizować dane, sprawdzić stan magazynu i podjąć dalsze działania.

Platforma została uruchomiona podczas konferencji Dreamforce 2024, gdzie uczestnicy stworzyli ponad 10 000 agentów AI w ciągu kilku minut podczas pokazów na żywo. To wyraźny sygnał, że Salesforce mocno stawia na tę technologię.

Jak to właściwie działa?

Agentforce działa w oparciu o kilka kluczowych technologii, które współpracują ze sobą:

Atlas Reasoning Engine jest mózgiem całej operacji. Ocenia potrzeby klienta, określa, które dane są istotne, i tworzy plan krok po kroku, aby wykonać zadanie do zrobienia. Badania przeprowadzone przez Salesforce wykazały, że agenci korzystający z Atlas dostarczali odpowiedzi dwukrotnie bardziej trafne i o 33% dokładniejsze niż konkurencyjne rozwiązania (komunikat prasowy Salesforce, 2024).

Agent Builder to miejsce, w którym można tworzyć lub dostosowywać tych pracowników AI. Jest to narzędzie typu low code, więc nie trzeba być programistą. Można wykorzystać istniejące cykle pracy Salesforce i przekształcić je w działania agenta, używając prostych instrukcji w języku angielskim. Dostępna jest nawet piaskownica testowa, w której można obserwować, jak agent przemyśli swój plan przed uruchomieniem.

Integracja z chmurą danych dostarcza agentom wszystkie potrzebne informacje. Gromadzi dane klientów z systemu CRM, wiadomości e-mail, historii zakupów i innych źródeł danych. Oznacza to, że agent pomagający klientowi może odwołać się do całej historii jego powiązania z firmą, a nie tylko do bieżącej rozmowy.