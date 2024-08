Dlaczego testowanie odbiorców powinno być głównym krokiem w procesie tworzenia nazwy firmy?

Teraz, gdy poświęciłeś wiele godzin swojego czasu na burza mózgów myślisz, że w końcu znalazłeś idealną nazwę dla swojej marki. Cóż, myślisz, że jest idealna, ale skąd możesz mieć pewność?

Podczas wymyślania nazwy dla twój startup , musisz pomyśleć o czymś więcej niż tylko o swoich przemyśleniach na temat nazwy jako przedsiębiorca. To naprawdę dobry znak, jeśli ci się podoba, i równie niesamowity, jeśli podoba się twojemu Teamsowi, ale najważniejszą grupą, która musi polubić twoją nazwę, są twoi docelowi odbiorcy.

Jeśli nazwa Twojej marki nie wygeneruje wystarczającego szumu i nie wzbudzi wystarczającego odsetka klientów, cały czas i wysiłek poświęcony na wymyślenie idealnej nazwy Business będzie bezowocny. Nasz przydatny przewodnik dla wymyślania nazwy dla biznesu poprowadzi Cię przez każdy krok procesu nadawania nazwy, dzięki czemu maksymalnie wykorzystasz czas spędzony na burzy mózgów nad nazwą dla swojego startupu.

1. Wymyśl kilka świetnych nazw

Czy jesteś gotowy, aby zacząć myśleć nieszablonowo i uruchomić wszystkie kreatywne dźwignie w swoim mózgu? Podczas tego kroku burzy mózgów musisz zapisać każdą propozycję nazwy dla biznesu można wymyślić bez przedwczesnego oceniania, czy nazwy będą dobrze pasować, czy nie.

Pamiętaj, że nazwy, które wymyślasz, powinny być proste do napisania, udostępniania znajomym i zapamiętania. Ponadto, podczas wymyślania nazw należy przeprowadzić proste wyszukiwanie adresów URL, aby dokładnie sprawdzić, czy dany adres URL jest dostępny. Ten łatwy i szybki krok pozwoli ci uniknąć w przyszłości bólu serca związanego z zakochaniem się w nazwie tylko po to, by odkryć, że domena jest już zajęta lub zbyt droga.

2. Utwórz krótką listę

Teraz, gdy zebrałeś już kilka różnych potencjalnych nazw dla swojego nowego biznesu, możesz zabrać się do pracy i zacząć skreślać te, które Twoim zdaniem nie będą dobrze pasować do Twojego nowego startupu. Celem tego kroku jest ograniczenie opcji nazw, aż do zawężenia listy do czterech lub pięciu obiecujących nazw.

Tworząc krótką listę, po prostu kieruj się swoim przeczuciem, ale pamiętaj o swoich celach. Oczywiście ważne jest, aby zastanowić się, które imiona uważasz za dobrze dopasowane, ale kluczem jest również zastanowienie się, do kogo próbujesz się odwołać i jak zareagowaliby na twoje imię. Na przykład, millenialsi mogą preferować imiona, które są zabawne i ekscytujące, odwołujące się do ich młodości, podczas gdy starsze pokolenia, takie jak Baby Boomers, mogą nie skłaniać się ku tego typu imionom.

3. Uzyskaj informacje zwrotne od docelowej grupy demograficznej

Po wybraniu silnej grupy nazw ze swojej listy, nadszedł czas, aby uzyskać opinie z zewnątrz na temat tego, która nazwa będzie najbardziej powodzenie dla twojego biznesu. Tworząc grupę docelową, możesz wybrać ją na podstawie takich cech jak płeć, odsetki, wiek, hobby i lokalizacja. Zanim zadasz celowi jakiekolwiek pytania, upewnij się, że dałeś im wystarczający kontekst, aby mogli podjąć właściwą decyzję, odpowiadając na twoje pytania. Zwolnij ich, przypominając im o tym, do zrobienia czego dąży Twój biznes oraz o Twoich wartościach i misji. Zanim odpowiedzą na którekolwiek z twoich pytań, powinieneś zobaczyć, jak członkowie twojej grupy docelowej zatrzymują się i rozważają twoje pytanie i twoje imiona zakorzenione w kontekście twojego biznesu.

Najgorszym błędem, jaki można popełnić na tym etapie procesu, jest zapytanie członków grupy docelowej: "Czy podoba Ci się któraś z tych nazw?" To niezwykle niejasne i ezoteryczne pytanie. Oznacza ono bardzo niewiele, ponieważ bez kontekstu nazwa firmy może nie znaczyć dosłownie nic. Poza tym, co to znaczy "lubić" nazwę marki? Czy ta osoba lubi sposób, w jaki wygląda ona po napisaniu, czy lubi sposób, w jaki się ją wymawia? Czy podoba im się, że nazwa jest opisowa? A może członek grupy docelowej lubi tę nazwę, ponieważ przywołuje ona element nostalgii? Zadając pytania członkom grupy docelowej, musisz wyjść poza podstawowe i subiektywne terytorium "lubienia" nazwy.

Oto kilka świetnych przykładów na to, jak formułować pytania do grupy docelowej:

Którą z tych aplikacji społecznościowych najprawdopodobniej pobierzesz i wypróbujesz?

O której z tych marek artykułów artystycznych najprawdopodobniej powiesz znajomemu?

Pytania te są bardzo skuteczne, ponieważ zmuszają odbiorców docelowych do zrobienia pauzy i zastanowienia się nad marką w kontekście tego, czym zajmuje się firma.

Ponadto możesz napisać kilka pytań opartych na propozycjach wartości.

Na przykład, spróbuj zadać takie pytania:

Która z tych nazw najlepiej pasowałaby do niezależnej firmy dokumentalnej, która koncentruje się na innowacyjnym opowiadaniu historii i unikalnej prezentacji?

Która z tych nazw firm wydawniczych najbardziej uosabia prestiż i zaufanie?

4. Przeanalizuj wyniki

Teraz nadszedł ostatni krok i możesz spojrzeć na wyniki testów odbiorców i podjąć świadomą decyzję, która nazwa będzie najbardziej skuteczna dla Twojego startupu. Możliwe, że wyniki testów cię zaskoczą, a może nie i przez cały czas miałeś rację co do wyboru nazwy. Jednak w tysiącach testów nazw, które zrobiliśmy z naszymi klientami, niezwykle często okazuje się, że idealna nazwa, którą przedsiębiorca uwielbiał, wypada fatalnie w oczach jego grupy docelowej. Właśnie dlatego testowanie wśród odbiorców jest tak ważne, ponieważ naprawdę daje zewnętrzną perspektywę na potencjalną nazwę.

Jest to ważny krok, ponieważ testowanie odbiorców może być dodatkowym poziomem w procesie walidacji. Testy oglądalności mogą pomóc wybrać nazwę Business która nie jest niezręczna ani zawstydzająca. Dzięki opiniom odbiorców możesz ustalić, która nazwa jest najlepszą opcją.

Gdy nazwa jest już ustalona, możesz zacząć myśleć o ustawieniu strona firmowa , marketing i tworzenie minimalnego opłacalnego produktu.

Zbieranie informacji zwrotnych od osób, które będą Twoimi potencjalnymi klientami jest bardzo ważne, ponieważ może pomóc Ci w wyborze nazwy Business z pewnością siebie.

Grant Polachek jest dyrektorem ds. marketingu w firmie Inc 500 Squadhelp.com , światowa platforma nazewnicza nr 1, z prawie 20 000 klientów, od najmniejszych startupów na całym świecie po największe korporacje, w tym Nestle, Philips, Hilton, Pepsi i AutoNation. Zainspiruj się, odkrywając te fajne nazwy firm_ .