Jak działa antropiczny MCP [na wysokim poziomie]

Inżynierowie ML stoją przed rosnącą presją integracji asystentów AI z dziesiątkami usług zewnętrznych, z których każda wymaga niestandardowych złączy i niestabilnych integracji. Ta rozbudowa narzędzi powoduje problemy z konserwacją i limituje skalowalność w cyklu pracy przedsiębiorstwa.

Protokół Model Context Protocol firmy Anthropic oferuje inne podejście. Zamiast tworzyć integracje punkt-punkt, MCP standaryzuje sposób, w jaki duże modele językowe uzyskują dostęp do zewnętrznych danych i narzędzi poprzez ujednolicony interfejs klient-serwer.

Najważniejsze wnioski

Czy Anthropic posiada MCP?

Model Context Protocol (MCP) firmy Anthropic to otwarty, niezależny od dostawcy standard, który pozwala dużym modelom językowym na dostęp do zewnętrznych danych i narzędzi przez jednolity interfejs klient-serwer.

Protokół opisuje elementy podstawowe narzędzi, zasobów i podpowiedzi oraz wykorzystuje JSON-RPC przez strumieniowy HTTP lub stdio do wymiany żądań i odpowiedzi. Oferuje specyfikacje w wersjach, zestawy SDK w wielu językach i ma na celu zastąpienie niestabilnych niestandardowych integracji.

Gwałtowny rozwój narzędzi AI spowodował powstanie mozaiki zastrzeżonych wtyczek i agentów, które w różny sposób obsługują kontekst i efekty uboczne.

Standard MCP firmy Anthropic standaryzuje sposób interakcji modeli LLM z zewnętrznymi źródłami danych poprzez wprowadzenie jasnego protokołu o zdefiniowanych możliwościach. Zmniejsza to powielanie i pomaga programistom tworzyć rozwiązania raz i integrować je w dowolnym miejscu.

Pierwsi użytkownicy, tacy jak blok i Apollo, integrują MCP ze swoimi cyklami pracy, a specyfikacja open source została opublikowana wraz z zestawami SDK w wielu językach.

Dzięki standaryzacji integracji MCP ogranicza konieczność wykonywania niestandardowych zadań i wspiera ekosystem wtyczek, w którym aplikacje AI mogą udostępniać narzędzia i kontekst.

Specyfikacja antropiczna MCP

Wdrożenie MCP firmy Anthropic koncentruje się na elastyczności i doświadczeniu programistów. Protokół zapewnia wsparcie zarówno dla lokalnych, jak i zdalnych konfiguracji serwerów, dostosowując się do różnych scenariuszy wdrożeniowych, od osobistego użytku na komputerach stacjonarnych po integracje na skalę przedsiębiorstwa.

Specyfikacja Szczegóły Wersja protokołu 18 czerwca 2025 r Metody transportu STDIO (lokalny), Streamable HTTP (zdalny) Uwierzytelnianie Tokeny posiadacza, klucze API, Uwierzytelnianie OA Dostępne zestawy SDK TypeScript, Python, Java, Kotlin, C#, Go, PHP, Ruby, Rust, Swift Rodzaje integracji Rozszerzenia pulpitu (. mcpb), integracje zdalne Obecne przyjęcie ponad 37 tysięcy obserwujących na GitHubie, wiele wdrożeń w przedsiębiorstwach

Projekt GitHub MCP cieszy się dużym zainteresowaniem programistów dzięki kompleksowemu wsparciu języków programowania i aktywnym działaniom społeczności.

Wyjaśnienie architektury MCP

MCP działa w modelu klient-serwer, w którym każdy serwer AI tworzy instancje klientów w celu komunikacji z zewnętrznymi serwerami MCP.

Ta architektura umożliwia spójną wymianę danych przy zachowaniu granic bezpieczeństwa między usługami.

Podstawowy przepływ integracji obejmuje następujące kroki:

Inicjowanie połączenia: Klient negocjuje wersję protokołu z serwerem (aktualna: 2025-06-18) Uwierzytelnianie sesji: Wymiana tokenów posiadacza, kluczów API lub zakończony przepływ OAuth Odkryj możliwości: Serwer udostępnia dostępne narzędzia, zasoby i szablony podpowiedzi Wykonaj żądania: Klient wywołuje narzędzia za pomocą wywołań JSON-RPC 2. 0 ze strukturalnymi odpowiedziami Obsługa transportu: Przetwarzanie danych przez STDIO (lokalnie) lub strumieniowy HTTP (zdalnie) Zarządzanie stanem: Utrzymywanie kontekstu sesji i obsługa scenariuszy ponownego połączenia

Ta architektura wyraźnie rozdziela poszczególne obszary, umożliwiając programistom skupienie się na logice biznesowej, a nie na mechanizmach integracji.

Zalety i limity MCP firmy Anthropic

MCP firmy Anthropic zapewnia znaczące korzyści w zakresie standaryzacji, jednocześnie wskazując obszary, które wymagają dalszego rozwoju w miarę wzrostu skali wdrożeń.

Aspekt Siła Ograniczenie Otwarty standard Specyfikacja niezależna od dostawcy sprzyja interoperacyjności między dostawcami LLM Wdrożenie wciąż na wczesnym etapie; wiele usług nadal korzysta z własnych integracji Rozszerzalne prymitywy Narzędzia, zasoby i podpowiedzi zapewniają bogate możliwości, takie jak dostęp do plików i wywołania API Złożoność: programiści muszą rozumieć JSON-RPC i modele bezpieczeństwa Wsparcie języków Zestawy SDK dostępne w ponad 10 językach dzięki wkładowi społeczności Niektóre zestawy SDK są mniej dopracowane (np. zestaw SDK dla języka PHP wydany we wrześniu 2025 r.) Integracja z pulpitem Jedno kliknięcie. Instalacje mcpb za pośrednictwem Claude Pulpit eliminują konieczność ręcznych ustawień Obecnie limitowane do systemów macOS i Windows; wsparcie dla systemu Linux nie jest jasne Ramy bezpieczeństwa Zapewnia wsparcie dla uwierzytelniania OA, kluczy API i tokenów bearer Szybka podpowiedź i nadmierne uprawnienia pozostają zagrożeniami podczas łączenia wrażliwych systemów

Po przetestowaniu integracji MCP w trzech projektach klientów stwierdziłem, że fragmentacja wersji stała się problemem, gdy klienci i serwery aktualizowali się w różnym tempie.

*notatka: Chociaż korzyści płynące ze standaryzacji MCP są oczywiste, zespoły powinny planować bieżącą konserwację, ponieważ protokół szybko ewoluuje w początkowej fazie wdrażania.

Studia przypadków z życia wzięte: antropiczny MCP w praktyce

Wczesne wdrożenie MCP obejmuje wiele branż, a organizacje wykorzystują ten protokół do usprawnienia cykli pracy opartych na AI i zmniejszenia nakładów związanych z integracją.

Obecne wdrożenia produkcyjne obejmują:

Asystenci ds. danych przedsiębiorstwa : Block wykorzystuje MCP do połączenia wewnętrznych systemów finansowych z agentami AI w celu automatycznego raportowania i analizy

Agenci kodowania IDE : GitHub Copilot integruje serwery MCP w celu uzyskania dostępu do metadanych repozytorium i przeprowadzania analizy kodu w wielu projektach

Platformy badawcze: Microsoft Learn wdraża : Microsoft Learn wdraża MCP dla narzędzi wyszukiwania i pobierania danych , aby zapewnić zaawansowane funkcje asystentów badawczych

Te wdrożenia pokazują wszechstronność MCP w różnych przypadkach użycia i środowiskach technicznych. Organizacje dokonują raportowania o skróceniu czasu opracowywania nowych integracji oraz o poprawie spójności w całym łańcuchu narzędzi AI.

Co dalej z MCP firmy Anthropic?

Rozwój MCP firmy Anthropic koncentruje się na rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem i rozszerzaniu wsparcia platformy w oparciu o opinie pierwszych użytkowników.

Oś czasu planowanych ulepszeń:

Pierwszy kwartał 2026 r. : Precyzyjny system uprawnień, który zastąpi obecny model dostępu typu „wszystko albo nic”

II kwartał 2026 r. : Wsparcie rozszerzeń pulpitu Linux i ulepszone narzędzia CLI

III kwartał 2026 r. : Ulepszone funkcje bezpieczeństwa, w tym szybkie wykrywanie wstrzyknięć podpowiedzi i wykonywanie w piaskownicy

IV kwartał 2026 r.: Optymalizacja wydajności i rozszerzenie obsługi języków w zestawie SDK

Największą luką pozostaje szczegółowość zabezpieczeń. Obecne implementacje często wymagają szerokiego dostępu do podłączonych systemów, co stwarza potencjalne zagrożenie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub manipulacji agentami /AI.

Podsumowanie

MCP firmy Anthropic zapewnia użyteczny, dobrze zaprojektowany protokół, który odpowiada na rzeczywiste wyzwania integracyjne stojące przed zespołami zajmującymi się rozwojem AI. Podejście niezależne od dostawcy i kompleksowa obsługa języków sprawiają, że jest to atrakcyjny wybór dla organizacji pragnących ujednolicić swój łańcuch narzędzi AI.

Kluczowe zalety to sprawdzona popularność wśród przedsiębiorstw, aktywny rozwój społeczności oraz wyraźne korzyści architektoniczne. Należy uważnie śledzić plan działania, ponieważ ulepszenia bezpieczeństwa i rozszerzone wsparcie platformy będą miały decydujący wpływ na długoterminową rentowność wrażliwych wdrożeń.

Kolejne kroki:[ ] Pobierz SDK dla swojego głównego języka programowania[ ] Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi uwierzytelniania dla swojego przypadku użycia[ ] Przetestuj integrację z serwerem MCP nieprodukcyjnym[ ] Oceń częstotliwość aktualizacji wersji i wymagania dotyczące konserwacji[ ] Zaplanuj przegląd bezpieczeństwa dla scenariuszy wdrożenia w przedsiębiorstwie