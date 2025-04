15 najlepszych alternatyw i konkurentów TimeCamp w 2025 roku

Słyszałeś kiedyś o prawie Parkinsona?

Polega ono na tym, że praca wydłuża się tak, aby wypełnić czas, który został na nią ustawiony. Więc jeśli masz trzy dni na zrobienie zadania, które w rzeczywistości zajmuje tylko 30 minut, to i tak zajmie ci to trzy dni, aby je zrobić.

Jaki z tego wniosek? Kiedy wiesz, że masz czas, aby zabić - zabijesz. Ale jasną stroną prawa Parkinsona jest to, że działa ono również w odwrotnym kierunku. To dlatego całą niedzielę zajmuje ci tylko pójście do sklepu spożywczego, pilates i zrobienie obiadu, ale tylko osiem godzin następnego dnia, aby zrestrukturyzować cały dział, napisać propozycję biznesową i rozwiązać problem głodu na świecie.

Wszystko sprowadza się do efektywnego zarządzania czasem ! I aplikacje do zarządzania czasem takie jak TimeCamp odniosły powodzenie dzięki temu pomysłowi. Śledzenie czasu w projektach , przeglądanie alokacji czasu, porównywanie raportów czasu i blokowanie czasu to jedne z najlepszych strategii pokonywania wyzwań związanych z prawem Parkinsona - i niektóre z funkcji, z których TimeCamp jest najbardziej znany.

...Ale czy TimeCamp jest idealnym rozwiązaniem? zarządzanie czasem dla ciebie? Z jego etykietą cenową, będziesz chciał czuć się pewny swojej odpowiedzi!

Zanim zaczniesz automatycznie wypełniać swoje informacje rozliczeniowe na stronie sprzedaży TimeCamp, zapoznaj się z tym artykułem, aby znaleźć 15 najlepszych alternatyw TimeCamp dla Teams dowolnej wielkości i z różnych branż. ⏱

Czym jest TimeCamp?

przez TimeCamp TimeCamp to oprogramowanie do śledzenia czasu aby pomóc freelancerom, Teams i agencjom zwiększyć ich wydajność poprzez efektywne zarządzanie czasem, frekwencją i fakturami.

Każda funkcja TimeCamp obraca się wokół śledzenia i przeglądania czasu - niezależnie od tego, czy wnioskujesz o wolne, identyfikujesz, które zadania wyczerpały Twój dzień, czy porównujesz swoją wydajność w czasie, TimeCamp ma dla Ciebie rozwiązanie. Jest to również świetne narzędzie dla konsultantów, którzy oceniają swój czas rozliczeniowy za pomocą różnych stawek lub regularnie wystawiają faktury wielu klientom.

Śledzenie budżetu w TimeCamp

Poważnie, jeśli chodzi o narzędzia związane z czasem, TimeCamp jest o krok do przodu. Oto niektóre z naszych ulubionych funkcji TimeCamp:

Automatyzacja śledzenia czasu w celu zwiększenia wydajności w codziennej pracy.

Raportowanie budżetu, czasu i pracowników.

Rejestrowanie i zatwierdzanie kart czasu pracy.

Fakturowanie i oceny rozliczeniowe.

Zarządzanie czasem i frekwencją.

Ponad 70 integracji z popularnymi narzędziami pracy, takimi jak ClickUp. 😍

Super! Z wyjątkiem sytuacji, gdy chcesz pójść o krok dalej w zarządzaniu czasem... wtedy nadszedł czas, aby zainwestować w inne oprogramowanie, które pomoże Ci to osiągnąć.

Błyskawiczne wyszukiwanie dokładnych liczb za pomocą prostych lub zaawansowanych formuł w niestandardowych polach ClickUp

TimeCamp doskonale sprawdza się w raportowaniu i rejestrowaniu czasu pracy, ale brakuje mu pozycji, które pozwoliłyby na wprowadzenie pozytywnych i znaczących zmian w wydajności. Prawdopodobnie będziesz szukać dodatkowego oprogramowania lub alternatywy dla TimeCamp, jeśli szukasz funkcji do:

Budować cykle pracy na tej samej platformie, na której śledzisz swój czas.

Usprawnienie procesów od początku do końca.

Oddelegowanie i reorganizacja zadań w zespole.

Śledzenie postępów w realizacji celów na wiele sposobów.

Niestandardowe raportowanie i wgląd w czas pracy.

Komunikuj się z interesariuszami i zarządzaj nimi.

Ponadto TimeCamp może być dość drogi. 😳

Chociaż oferuje ograniczoną darmową opcję, podstawowy plan TimeCamp zaczyna się od $6,30 za osobę miesięcznie. Oznacza to, że będziesz płacić tyle samo, jeśli nie więcej, za subskrypcję TimeCamp, co za bieżący abonament oprogramowanie do zarządzania projektami .

Ouch. 💸

Na szczęście masz wiele opcji! TimeCamp jest jednym z kilku narzędzi, które pomagają Teams i Business w osiągnięciu ich zarządzanie czasem pod kontrolą - a my przygotowaliśmy 15 najlepszych alternatyw dla TimeCamp, aby rozpocząć poszukiwania oprogramowania!

15 najlepszych alternatyw dla TimeCamp w 2024 roku

TimeCamp może wydawać się kompletnym pakietem na papierze, ale kiedy przychodzi czas na zrobienie znaczących kroków naprzód w zakresie wydajności, po prostu nie spełnia oczekiwań.

Zapoznaj się z 15 najlepszymi konkurentami TimeCamp i zobacz, jak nowy oprogramowanie do zarządzania czasem może pomóc przełamać wąskie gardła i zwiększyć wydajność jak nigdy dotąd!

1. ClickUp

Śledzenie czasu, ustawienie szacowanego czasu, dodawanie notatek i widok raportowania czasu z dowolnego miejsca z ClickUp's Global Timer

ClickUp to jedyna platforma wydajności typu "wszystko w jednym", która jest wystarczająco potężna, aby połączyć wszystkie projekty, dane i zespół w jeden wydajny i oparty na współpracy hub. Bez względu na wielkość firmy lub budżet, ClickUp zapewnia rozwiązania dla teams z różnych branż z setkami bogatych funkcji do śledzenia czasu, ustawiania szacowanych czasów, zarządzania obciążeniem pracą i usprawniania dnia - a wszystko to z poziomu jednego ekranu.

Discover najlepsze praktyki zarządzania czasem z bazą wiedzy !

ClickUp najlepsze funkcje

Dodaj szacowany czas które można podzielić między zespół w celu prognozy obciążenia pracą

Szczegółowe Daty rozpoczęcia, terminy i dokładne godziny dla dokładności podczas planowania terminów i Kamienie milowe Elastyczność śledzenie czasu projektu i raportowanie z dowolnego urządzenia - nawet przeskakiwanie między zadaniami lub dodawanie czasu z mocą wsteczną

Rejestruj czas z dowolnego okna przeglądarki za pomocą funkcji Rozszerzenie do Chrome ClickUp Oznaczaj czas jako podlegający rozliczeniu i obliczaj wydatki za pomocą Pola formuły Buduj niestandardowe arkusze czasu i raportowania dla indywidualnego lub zbiorczego widoku wydajności zespołu

Szablony: Uzyskaj dostęp do gotowych szablonów ClickUp szablonów do śledzenia czasu pracy Limity ClickUp

Tak wiele funkcji w każdym planie cenowym może stanowić pewną krzywą uczenia się

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej!

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : 5 USD za użytkownika, za miesiąc

: 5 USD za użytkownika, za miesiąc Business : 12 USD za użytkownika miesięcznie

: 12 USD za użytkownika miesięcznie Business Plus : $19 za użytkownika, za miesiąc

: $19 za użytkownika, za miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z ClickUp w celu uzyskania niestandardowych cen

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (5,510+ recenzji)

: 4.7/5 (5,510+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,510+ recenzji)

2. nTask

przez nTask nTask jest opartym na chmurze zarządzanie zadaniami i narzędzie do zarządzania projektami pozwala użytkownikom tworzyć i zarządzać zadaniami oraz współpracować z członkami Teams. Zawiera widok kalendarza do planowania, wykres Gantta do wizualizacji postępu projektu oraz funkcję śledzenia czasu do śledzenia rozliczanych godzin.

Dla agencji lub organizacji, które chcą zapewnić większą widoczność i wytyczne dotyczące budżetów, nTask ma różne opcje dla projektów rozliczanych i nie rozliczanych.

Przykład: Projekty podlegające rozliczeniu można podzielić na kategorie według stałej opłaty, stałej opłaty za zadanie, stawki godzinowej według zadania i stawki godzinowej według zasobu.

Najlepsze funkcje nTask

Tablica Kanban z możliwością przeciągania i upuszczania

Planowane i rzeczywiste terminy wykonania zadań

Dedykowane obszary robocze

Alokacja zasobów

nTask limits

Załączanie dużych plików podczas udostępniania trwa dłużej niż w normalnym trybie

Nadaje się tylko dla Teams z mniej niż 50 członkami w porównaniu do innych alternatyw dla TimeCamp

Cennik nTask

Premium : Od 20 USD/miesiąc dla 5 użytkowników

: Od 20 USD/miesiąc dla 5 użytkowników Business : Od 60 USD/miesiąc dla 5 użytkowników

: Od 60 USD/miesiąc dla 5 użytkowników Enterprise: Skontaktuj się z nTask, aby uzyskać wycenę

Oceny i recenzje nTask

Capterra: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

4.2/5 (ponad 100 recenzji) G2: 4,4/5 (ponad 10 recenzji)

3. Clockify

przez Clockify Clockify to oprogramowanie do śledzenia czasu umożliwiające firmom, Teams i osobom prywatnym monitorowanie czasu i zrozumienie, gdzie głównie spędzają czas. Dostępne są zaawansowane funkcje, takie jak automatyzacja zadań lub integracja z systemami innych firm, takimi jak Zapier, aby śledzenie czasu było łatwiejsze i bardziej wydajne.

Użytkownicy mają do wyboru różne opcje raportowania, w tym tygodniowe, wydatków i zadań, aby zagłębić się w szczegóły zarejestrowanego czasu. Na przykład, raport tygodniowy pozwala użytkownikom na widok całkowitego czasu spędzonego na projektach w danym tygodniu, porównanie go z szacowanym czasem i uzyskanie przeglądu ich wydajności w czasie.

Najlepsze funkcje Clockify

Szybkie blokowanie czasu w kalendarzu

Wykresy aktywności czasowej na pulpicie nawigacyjnym

Kategoryzacja czasu i etykiety

Rozszerzenie dla przeglądarek Chrome i Firefox

Limity Clockify

Mniej intuicyjny interfejs w porównaniu z innymi alternatywami TimeCamp na tej liście

Teams mogą wymagać rozszerzenia szkolenia, aby nauczyć się wszystkich funkcji

Ceny Clockify

Podstawowy : 3,99 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 3,99 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Standard : 5,49 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 5,49 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Pro : 7,99 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 7,99 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Enterprise: 11,99 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Clockify

Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

4,7/5 (ponad 4000 recenzji) G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

Check out these **Alternatywy dla Clockify !

4. Toggl Track

przez Toggl TrackToggl Track to świetne oprogramowanie do śledzenia czasu, szczególnie dla freelancerów i zdalnych teamów, które chcą być na bieżąco ze swoją pracą. Użytkownicy mogą łatwo mierzyć i analizować swój cykl pracy poprzez śledzenie czasu spędzonego na zadaniach, co pozwala im podejmować świadome decyzje dotyczące tego, na które zadania poświęcić więcej lub mniej czasu.

Menedżerowie z pewnością docenią funkcję wysyłania raportów na e-mail! Umożliwia ona ustawienie automatycznego dostarczania raportów z kart czasu pracy na skrzynkę odbiorczą. Pozwala to na śledzenie czasu spędzonego na zadaniach i projektach oraz bardziej efektywne planowanie harmonogramu pracy.

Try Śledzenie czasu w ClickUp !

Toggl Track najlepsze funkcje

Obliczenia płac dla wykonawców i pracowników

Raportowanie zbiorcze, szczegółowe i tygodniowe

Zaokrąglanie czasu do najbliższego przedziału

Śledzenie w czasie rzeczywistym lub offline

Ograniczenia Toggl Track

Członkowie planu Free nie mogą przypinać najczęściej używanych wpisów czasu, aby mieć do nich łatwy dostęp

Nie nadaje się jako zarządzanie Teams narzędzie samo w sobie

Toggl Śledzenie cen

Teams : 9 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 9 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Business: 15 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

Toggl Śledzenie ocen i recenzji

Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

4.7/5 (2,000+ recenzji) G2: 4.6/5 (ponad 1,000 recenzji)

5. Harvest

przez HarvestNarzędzie do śledzenia czasu Harvest pomaga firmom i zdalnym Teamsom kontrolować ich godziny pracy, projekty i budżety. Użytkownicy mogą śledzić swój czas, przeglądać karty czasu pracy w czasie rzeczywistym, generować faktury i zarządzać wydatkami.

Harvest posiada wygodną funkcję o nazwie Timesheet Reminders, która automatycznie wysyła członkom zespołu przypomnienia. Nie wysyła przypomnień do osób, które już śledziły lub przesłały swój czas. Funkcja ta jest konfigurowalna i świetnie nadaje się do fakturowania, zarządzania projektami i oceny wydajności.

Przypomnienia o śledzeniu czasu mogą pomóc pracownikom zachować koncentrację i uniknąć rozpraszania uwagi, ponieważ przypominają im o rejestrowaniu czasu w regularnych odstępach czasu w ciągu dnia!

Harvest najlepsze funkcje

Raportowanie obciążenia, aby zrozumieć obciążenie pracą Teams

Integracje PayPal i Stripe do opłacania faktur online

Filtry do wizualizacji czasu spędzonego na zadaniach i projektach

Dokładna karta czasu pracy i dane kosztowe

Limity Harvest

Brak funkcji wsadowego przypisywania czasu dla pracodawców pracujących z wieloma freelancerami

Free Plan zawiera tylko jedną licencję i dwa projekty

Cennik Harvest

Free : 1 licencja, 2 projekty

: 1 licencja, 2 projekty Pro: 10,80 USD za licencję miesięcznie, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Harvest

Capterra: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

4.6/5 (ponad 500 recenzji) G2: 4.3/5 (ponad 700 recenzji) **Więcej alternatyw dla Harvest !

6. Time Doctor

przez Time Doctor Time Doctor to oprogramowanie do śledzenia czasu, pomagające firmom i osobom prywatnym lepiej zrozumieć, gdzie spędzają czas. Działa w tle na komputerach i urządzeniach mobilnych, śledząc używane aplikacje i strony internetowe oraz dostarczając szczegółowych raportów na temat każdej aktywności.

Twoje ulubione aplikacje, od zarządzania projektami po CRM, mogą być płynnie zintegrowane z Time Doctor, dzięki czemu możesz zarządzać swoimi projektami z jednej lokalizacji.

Sprawdź_ ClickUp i integracja z Time Doctor !

Najlepsze funkcje Time Doctor

Automatyczna weryfikacja obecności pracowników i kart czasu pracy

Widżet Work-life Balance do monitorowania obciążenia pracą pracowników

Zrzuty ekranu, nagrania ekranu i poziomy aktywności

Pulpity i niestandardowe raporty

Limity Time Doctor

Monitorowanie ekranu może przechwytywać dane osobowe podczas losowego wykonywania zrzutów ekranu

Brak natywnych narzędzi do zarządzania projektami w porównaniu z innymi alternatywami TimeCamp

Ceny Time Doctor

Podstawowy : $70/użytkownika rocznie

: $70/użytkownika rocznie Standard : $100/użytkownik rocznie

: $100/użytkownik rocznie Premium: $200/użytkownika rocznie

Time Doctor oceny i recenzje

Capterra: 4.5/5 (ponad 400 recenzji)

4.5/5 (ponad 400 recenzji) G2: 4.4/5 (ponad 300 recenzji)

7. Paymo

przez Paymo Dzięki narzędziu do śledzenia czasu Paymo, firmy mogą śledzić, ile czasu pracownicy poświęcają na różne zadania, projekty i klientów. Ponadto, Paymo posiada zautomatyzowane raporty, które pomagają menedżerom przydzielać zasoby i budżet w czasie rzeczywistym w oparciu o aktywność pracowników i rozliczane godziny. Dane zarejestrowanego czasu pracy mogą pomóc klientom w otrzymywaniu dokładnych faktur, co może prowadzić do poprawy relacji z klientami i zwiększenia przychodów. Business może również śledzić zarówno czas podlegający, jak i niepodlegający rozliczeniu za pomocą narzędzia do śledzenia czasu Paymo, poprawiając zrozumienie kosztów i maksymalizując ceny.

Najlepsze funkcje Paymo

Zbiorcza edycja czasu dla zadań i projektów

Szacunki projektów i fakturowanie

Karty czasu pracy członków zespołu

Web timer z poziomu przeglądarki internetowej

Limity Paymo

Brak zaawansowanego zarządzania zadaniami w planie Free

Integracje dostępne tylko w płatnych planach

Ceny Paymo

Free

Starter : 4,95 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 4,95 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Małe Biura : 9,95 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 9,95 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Business: 20,79 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Paymo

Capterra: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

4.7/5 (ponad 400 recenzji) G2: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

8. Terminowy

przez Terminowy Aplikacja Timely pomaga lepiej zarządzać czasem, niezależnie od tego, czy prowadzisz biznes, czy jesteś osobą prywatną. Dzięki Timely możesz śledzić swój czas dla dowolnego projektu za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Upraszcza to sposób, w jaki ludzie organizują swoją pracę i harmonogramy, pozwalając im na większą wydajność. Umożliwia również ustawienie przypomnień, tworzenie zadań i śledzenie celów, dzięki czemu możesz być na bieżąco z pracą.

Aplikacja posiada również dodatkowe funkcje, takie jak szczegółowy rejestr pracy, narzędzia do budżetowania i śledzenie celów w czasie rzeczywistym. W wyniku tego można łatwo monitorować ilość czasu poświęcanego na każde zadanie lub projekt i identyfikować obszary wymagające poprawy.

Najlepsze funkcje Timely

Natywne integracje i otwarte API do połączenia danych z całego stosu technologicznego

Listy etykiet do standaryzacji sposobu raportowania zarejestrowanych godzin pracy

Aplikacje na Mac, Windows, iOS i Android

Automatyczne śledzenie czasu pracy

Limity Timely

Problemy z wydajnością AI powodują, że użytkownicy mają więcej pracy z rozwiązywaniem problemów

Dokładność czasu może być kłopotliwa w przypadku zmiany stref czasowych

Terminowe ceny

Start : 9 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 9 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Premium : 16 USD/użytkownik miesięcznie, rozliczane rocznie

: 16 USD/użytkownik miesięcznie, rozliczane rocznie Unlimited: 22 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

Terminowe oceny i recenzje

Capterra: 4.7/5 (ponad 600 recenzji)

4.7/5 (ponad 600 recenzji) G2: 4.8/5 (ponad 200 recenzji)

9. DeskTime

przez DeskTime DeskTime pomaga firmom w pełni wykorzystać możliwości ich teamów, zwiększając widoczność wydajności pracowników i poprawiając ich zaangażowanie.

W DeskTime członkowie zespołu mogą skorzystać z cyfrowej przerwy w pracy na swoich komputerach, korzystając z funkcji czasu prywatnego. Po jej włączeniu śledzenie aktywności na komputerze zostaje zatrzymane. DeskTime nie wyświetli żadnej listy stron internetowych odwiedzanych przez pracowników, jeśli zdecydujesz się o to nie pytać.

Kolejną dodatkową korzyścią jest to, że gdy zespół korzysta z określonych aplikacji i programów, takich jak Microsoft Excel lub Adobe, DeskTime wyświetla nie tylko całkowity spędzony czas, ale także tytuł dokumentów lub plików i czas spędzony na każdym z nich.

Najlepsze funkcje DeskTime

Śledzenie URL i aplikacji w celu monitorowania wydajności pracowników

Obliczanie kosztów w celu ułatwienia zarządzania listą płac

Automatyczne śledzenie czasu pracy

Pomodoro time tracker

Ograniczenia DeskTime

Nie nadaje się dla Teams, którzy wykonują zadania z dala od ekranu

Ograniczone podstawowe funkcje w planie Free

Ceny DeskTime

Lite : Free tylko dla 1 użytkownika

: Free tylko dla 1 użytkownika Pro : 6,42 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 6,42 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Premium : $9.17/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: $9.17/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Enterprise: 18,33 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

DeskTime oceny i recenzje

Capterra: 4.5/5 (ponad 400 recenzji)

4.5/5 (ponad 400 recenzji) G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

10. TMetric

przez TMetric TMetric to narzędzie do śledzenia czasu i zarządzania projektami przeznaczone dla Teams w celu zwiększenia wydajności i efektywności. Użytkownicy mogą ustawić podlegające rozliczeniu oceny, generować szczegółowe raporty i faktury oraz śledzić swój czas na różnych projektach i zadaniach. Oprócz wbudowanego kalendarza i funkcji zarządzania zadaniami, narzędzie pozwala również teamom na planowanie spotkań, udostępnianie informacji i śledzenie ich pracy.

Co 10 minut wykonywany jest zrzut ekranu monitora pracownika za pomocą funkcji przechwytywania zrzutów ekranu. Niektórzy pracownicy mogą czuć się niekomfortowo z takim poziomem monitorowania. Jeśli więc masz politykę przeciwdziałania inwigilacji, rozważ inne alternatywy TimeCamp z tej listy!

Najlepsze funkcje TMetric

Możliwość rozliczania obszaru roboczego, członków obszaru roboczego, projektu lub klienta

ponad 50 integracji do mierzenia postępów i aktywności w dowolnym używanym narzędziu

Zarządzanie i śledzenie czasu wolnego

Elastyczny system raportowania

Limity TMetric

Samodzielna aplikacja do śledzenia czasu bez zaawansowanych funkcji zarządzania projektami

Dokładność czasu zależy od konsekwentnego meldowania i utrzymywania użytkowników

Cennik TMetric

Free

Profesjonalny : Od 18,75 USD/miesiąc dla 5 użytkowników

: Od 18,75 USD/miesiąc dla 5 użytkowników Business: Od 26,25 USD/miesiąc dla 5 użytkowników

TMetric oceny i recenzje

Capterra: 4.5/5 (ponad 200 recenzji)

4.5/5 (ponad 200 recenzji) G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

11. Trackabi

przez Trackabi Trackabi oferuje potężne narzędzia analityczne, które pomagają zdalnym Teams mierzyć ich wydajność bardziej efektywnie. Korzystając z wbudowanych pulpitów analitycznych, użytkownicy mogą łatwo generować szczegółowe raporty, które zapewniają wgląd w postępy projektu w czasie. Pomaga to zespołom zidentyfikować potencjalne problemy na wczesnym etapie, dzięki czemu mogą w razie potrzeby skorygować kurs - bez czekania do końca projektu.

Trackabi Desktop Timer posiada zautomatyzowane ustawienia śledzenia czasu: Użytkownik może wybrać aplikacje, których używa do pracy i rozrywki.

Na przykład, użytkownik może ustawić timer tak, aby rozpoczynał śledzenie, gdy otworzy oprogramowanie do zarządzania projektami i zatrzymywał się, gdy otworzy listę odtwarzania Spotify. Dzięki tym ustawieniom system może automatycznie uruchomić lub zatrzymać timer, gdy użytkownik przełączy się na pracę z rozrywki lub na odwrót.

Najlepsze funkcje Trackabi

Zarządzanie urlopami pracowników w celu śledzenia bieżących i planowanych urlopów

Role i uprawnienia dostępu użytkowników do kontroli kart czasu pracy

Katalog klientów do lepszego uporządkowania danych w kartach czasu pracy

Oddzielne obszary osobiste i firmowe w projektach

Limity Trackabi

Brak natywnych funkcji zarządzania projektami

Przestarzały interfejs użytkownika

Ceny Trackabi

Starter : Free dla 5 użytkowników

: Free dla 5 użytkowników Business : 16 USD/miesiąc dla 5 użytkowników, rozliczane rocznie

: 16 USD/miesiąc dla 5 użytkowników, rozliczane rocznie Business Plus : 20 USD/miesiąc dla 5 użytkowników, rozliczane rocznie

: 20 USD/miesiąc dla 5 użytkowników, rozliczane rocznie Enterprise: Skontaktuj się z Trackabi, aby uzyskać wycenę

Oceny i recenzje Trackabi

Capterra: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

4,7/5 (ponad 40 recenzji) G2: 4,9/5 (ponad 20 recenzji)

12. ActivityWatch

przez ActivityWatch To narzędzie o otwartym kodzie źródłowym umożliwia śledzenie codziennej aktywności i monitorowanie wydajności w codziennych czynnościach i projektach na przestrzeni czasu.

Dzięki ActivityWatch lepiej zrozumiesz, w jakie czynności się angażujesz i ile czasu na nie poświęcasz. Dane te można wykorzystać do zidentyfikowania wzorców w swoim zachowaniu i znalezienia sposobów na poprawę wydajności w czasie.

Jeśli nie jesteś zaznajomiony z platformą open-source, ActivityWatch można również zintegrować z innymi aplikacjami, aby śledzenie czasu było jeszcze bardziej wydajne!

Bonus: Sprawdź Najlepsze narzędzia open source do zarządzania projektami w 2024 roku

Najlepsze funkcje ActivityWatch

strona "Raw Data" umożliwiająca pobranie każdego zebranego punktu danych w postaci pojedynczego pliku

Ikona schowku do zarządzania usługami ActivityWatch do uruchomienia

Widok kategorii do dodawania, edytowania i ustawienia reguł

Filtrowanie wrażliwych danych w celu wstrzymania rejestrowania

Limity ActivityWatch

Wady w dokładności czasu, zwłaszcza gdy użytkownik ma otwarte okno przeglądarki, ale patrzy na inne okno

Brak funkcji zarządzania projektami dla Business

Cennik ActivityWatch

ActivityWatch jest Free

Oceny i recenzje ActivityWatch

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

13. Everhour

przez Everhour Everhour to oprogramowanie do śledzenia czasu zaprojektowane w celu uproszczenia sposobu, w jaki zespoły zarządzają swoimi projektami. Pomaga im oszacować wysiłek, śledzić czas spędzony na zadaniach i zoptymalizować cykl pracy w celu lepszej współpracy, aby poprawić wydajność zespołu. Narzędzie to pozwala również użytkownikom na ustawienie niestandardowych przypomnień o terminach lub zaległych zadaniach.

Dzięki Everhour, Teams mogą planować i zarządzać projektami w sposób, który uzupełnia cykle pracy i procesy. Obejmuje śledzenie zadań, oś czasu, alokację zasobów i funkcje zarządzania wydatkami. Pozwala to podzielić duże projekty na mniejsze zadania. Synchronizacja Everhour i ClickUp !

Everhour najlepsze funkcje

Elastyczne rozliczenia

Niestandardowe oceny zadań

Timer Pomodoro

Widoki listy i tablicy

Limity Everhour

Brak niestandardowych możliwości zaawansowanego podsumowywania czasu

Brak kategorii czasu do kategoryzowania zadań i projektów

Ceny Everhour

Free

Lite : 5 USD/użytkownik miesięcznie, od 2 użytkowników

: 5 USD/użytkownik miesięcznie, od 2 użytkowników Teams: 8 USD/użytkownika miesięcznie, od 5 użytkowników

Everhour oceny i recenzje

Capterra: 4.7/5 (ponad 300 recenzji)

4.7/5 (ponad 300 recenzji) G2: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

14. Hubstaff

przez Hubstaff Hubstaff to rozwiązanie do śledzenia czasu pracy zaprojektowane, aby pomóc firmom w zarządzaniu zdalnymi pracownikami i śledzeniu postępów ich projektów. Pracodawcy mogą śledzić aktywność pracowników, ustawić cele i kontrolować koszty pracy. Hubstaff ułatwia śledzenie dnia pracy każdego członka zespołu i upewnienie się, że każdy ma zasoby i narzędzia, aby zakończyć swoją pracę.

Hubstaff zawiera również zaawansowane funkcje raportowania i analizy, które mogą dostarczyć cennych informacji na temat wydajności pracowników i obszarów wymagających poprawy. Integruje się z popularnymi narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak Asana , Slack i Trello, aby pracodawcy mogli uzyskać bardziej szczegółowy widok postępów każdego członka zespołu.

Hubstaff najlepsze funkcje

Karty czasu pracy generowane na podstawie danych ze śledzenia czasu pracy pracowników

17 różnych raportów czasu pracy, w tym automatyzacja listy płac

Wirtualne odznaki za osiągnięcia

Time tracker bezczynności

Limity Hubstaff

Ograniczone natywne integracje (ale wszystko czego potrzebujesz to Integracja ClickUp i Hubstaff !)

Brak wsparcia na pulpicie Chromebooka

Cennik Hubstaff

Desk Free : tylko 1 użytkownik

: tylko 1 użytkownik Desk Starter : 5,83 USD/użytkownika miesięcznie, obejmuje 2 użytkowników

: 5,83 USD/użytkownika miesięcznie, obejmuje 2 użytkowników Desk Pro : 8,33 USD/użytkownika miesięcznie, obejmuje 2 użytkowników

: 8,33 USD/użytkownika miesięcznie, obejmuje 2 użytkowników Enterprise: Skontaktuj się z Hubstaff, aby uzyskać szczegółowe informacje

Hubstaff oceny i recenzje

Capterra: 4,6/5 (ponad 1300 recenzji)

4,6/5 (ponad 1300 recenzji) G2: 4,3/5 (ponad 400 opinii)

Check out these **Alternatywy dla Hubstaff !

15. Wrike

przez WrikeWrike to oparta na chmurze platforma do zarządzania projektami i współpracy, zaprojektowana, aby pomóc Teams zarządzać ich zadaniami, projektami i cyklami pracy. Pozwala użytkownikom na ustalanie priorytetów w oparciu o pilność, śledzenie postępów w czasie rzeczywistym i współpracę z podmiotami zewnętrznymi.

Funkcja Timelog Categories w Wrike może być używana, aby pomóc członkom zespołu i menedżerom śledzić ilość czasu spędzonego na różnych zadaniach w ramach projektu. Dostarcza ona skutecznego sposobu monitorowania wydajności w celu określenia, do których zadań należy przypisać zasoby.

Kategorie dziennika czasu można podzielić na trzy główne typy: oparte na zadaniach, oparte na projektach i oparte na zasobach. Przykładem opartym na zasobach może być projektant, menedżer produktu lub inżynier oprogramowania.

Sprawdź więcej Alternatywy dla Wrike !

Najlepsze funkcje Wrike

Pulpity projektów

Automatyzacja powtarzających się cykli pracy

Sprawdzanie wielu formatów plików

Planowanie zasobów projektu

Limity Wrike

Time tracker w aplikacji jest dostępny w planach Business lub Enterprise

Wykresy Gantta są funkcją płatną

Cennik Wrike

Free

Teams : 9,80 USD/miesiąc za użytkownika

: 9,80 USD/miesiąc za użytkownika Business : $24.80/miesiąc na użytkownika

: $24.80/miesiąc na użytkownika Enterprise : Skontaktuj się z Wrike, aby uzyskać wycenę

: Skontaktuj się z Wrike, aby uzyskać wycenę Pinnacle: Skontaktuj się z Wrike, aby uzyskać wycenę

Oceny i recenzje Wrike

Capterra: 4,3/5 (ponad 1900 recenzji)

4,3/5 (ponad 1900 recenzji) G2: 4,2/5 (ponad 3 200 recenzji)

Przenieś zarządzanie czasem na wyższy poziom

Istnieje wiele alternatyw dla TimeCamp do wyboru, ale rozpoczęcie od jednej z 15 opcji wymienionych na powyższej liście jest najlepszym miejscem do rozpoczęcia!

Każda alternatywa obejmuje podstawy, jeśli chodzi o skuteczne śledzenie, widok i podejmowanie strategicznych decyzji związanych z zarządzaniem czasem - ale tylko jedno narzędzie płynnie dostosowuje je do reszty pracy. Tym narzędziem jest ClickUp. 🙂

Wizualizuj swoje zadania i czas za pomocą ponad 15 widoków w ClickUp, w tym listy, tablicy i kalendarza

Pierwszy na tej liście - i w naszych sercach - jest ClickUp, idealna alternatywa dla TimeCamp, jeśli chodzi o funkcje, elastyczność, ceny i nie tylko.

ClickUp nie tylko oferuje takie same możliwości w zakresie funkcji zarządzania czasem, ale także oferuje wszystkie funkcje do zarządzania projektami, w przypadku których musiałbyś polegać na innym oprogramowaniu, gdybyś pozostał przy TimeCamp.

Dostęp do mnóstwa narzędzi oszczędzających czas, wiele widoków projektów , nieograniczoną liczbę zadań, członków i wiele więcej, gdy zarejestrujesz się w ClickUp już dziś !