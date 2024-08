Porównanie Monday vs. Jira: Które narzędzie będzie lepsze w 2024 roku?

Chcesz porównać Monday.com i Jira?

Nie jesteś pewien, który oprogramowanie do zarządzania projektami jest obecnie lepsze od drugiego?

Cóż, z pewnością nie jesteś sam w tym procesie decyzyjnym. Każdy narzędzie do zarządzania projektami wprowadziło szereg zmian w platformie i udostępniło nowe funkcje w 2022 roku.

W tym przewodniku porównamy dwa popularne narzędzia do zarządzania projektami narzędzia do zarządzania projektami łeb w łeb, abyś wiedział, która opcja jest najlepsza między Monday.com a Jira.

Czym jest Monday.com?

Via Monday.comMonday jest projektem i zarządzanie zadaniami rozwiązanie, które jest najczęściej używane przez Teams i Business do śledzenia, współpracy i zarządzania zadaniami i projektami. Jest dość łatwe w użyciu i umożliwia uzyskanie widoczności projektu w miarę jego realizacji kamienie milowe i osiągnąć cele projektu. 🎯

Funkcje Monday

Funkcje Monday obejmują wizualny układ tablicy, dzięki czemu można łatwo przeglądać projekty i zadania, przypisywać role i monitorować postępy. Posiada również wiele funkcji automatyzacji i pozwala na niestandardowe cykle pracy w zależności od potrzeb zespołu.

Przeglądając to, co Monday ma do zaoferowania zespołom, wyróżnia się kilka funkcji. 💡

1. Tablice Kanban

Widok tablicy Monday może niestandardowo wyświetlać szczegóły kart i być podzielony według grup

Monday nie oszczędza na atrakcyjności wizualnej swoich narzędzi. Tablice scrum i kanban są atrakcyjne wizualnie i łatwe w użyciu. Świetnie nadają się do zarządzania i śledzenia wielu projektów jednocześnie, bez gubienia się w szczegółach.

Mimo że oba rozwiązania do zarządzania projektami oferują tablice kanban dla zwinnych zespołów, zaawansowane funkcje Monday sprawdzają się lepiej jako narzędzie do zarządzania zadaniami.

Niestety, w widoku Kanban aplikacji Monday można tworzyć tylko karty z etykietami w kolumnach statusu, co może być ograniczeniem dla niektórych, którzy chcą bardziej niestandardowych narzędzi do zarządzania projektami.

2. Wbudowane zarządzanie plikami

Funkcje zarządzania plikami w Monday umożliwiają przesyłanie plików i udostępnianie ich między zespołami w celu lepszej współpracy

Wbudowane w Monday funkcje zarządzania plikami ułatwiają zespołom współpracę i centralizację kluczowych plików w jednym miejscu. To świetny sposób na zapewnienie wszystkim członkom zespołu dostępu do tych samych, aktualnych informacji w miarę jak projekty nabierają kształtu. 📝

3. Integracje API

Przez Monday.com

Jeśli jest jedna rzecz, którą powinieneś mieć w swoim narzędziu do zarządzania projektami, to jest to możliwość współpracy ze stosem narzędzi, z których już korzystasz. Zwłaszcza jeśli cenisz sobie możliwość dostosowania, aby mieć większą kontrolę nad przepływem pracy. Na szczęście Monday oferuje wiele opcji API innych firm, dzięki czemu łatwo jest połączyć go z innymi narzędziami. 💻

4. Automatyzacja

Przez Monday.com

Narzędzia do automatyzacji Monday pozwalają użytkownikom zaoszczędzić czas poprzez tworzenie zautomatyzowane cykle pracy z predefiniowanymi warunkami i zadaniami. Pomaga to Teams pozostać zorganizowanym i skupić się na najważniejszych zadaniach bez konieczności ręcznego zarządzania i aktualizowania wszystkiego za każdym razem.

5. Aplikacja mobilna

Dzięki aplikacji mobilnej Monday.com, użytkownicy mają dostęp do swoich projektów i oprogramowanie do zarządzania zadaniami gdziekolwiek się znajdują. Oferuje również powiadomienia w czasie rzeczywistym oraz możliwość komentowania, czatowania i współpracy z członkami zespołu.

Monday pricing:

Dobra rzecz o Monday.com jest to, że jego ceny są całkiem przystępne. Nie musisz być dużym zespołem z jeszcze większym budżetem, aby korzystać z tego narzędzia. Oto podstawowy podział każdego poziomu cenowego. 💰

Individual : Free na zawsze

: Free na zawsze Podstawowy : $$$a za licencję miesięcznie

: $$$a za licencję miesięcznie Standard : $$$a za licencję miesięcznie

: $$$a za licencję miesięcznie Pro : $16 za licencję miesięcznie

: $16 za licencję miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

Sprawdź te_ Monday alternatives !

Czym jest Jira?

Via JiraJira to zwinne rozwiązanie do zarządzania projektami używane przez tysiące Teams do śledzenia i zarządzania zadaniami, projektami i cyklami pracy. Podobnie jak Monday, jest łatwe do zintegrowania ze stosem technologii i oferuje zaawansowane opcje niestandardowe. Porównaj Confluence z Notion !

Funkcje Jira

Podobne do Monday, Jira oferuje również kilka przydatnych funkcji zarządzania. Dwie wyróżniające się funkcje to system śledzenia, który pomaga monitorować postępy, oraz narzędzia do raportowania i analizy graficznej, które pozwalają użytkownikom zobaczyć wgląd na pierwszy rzut oka.

Teams zajmujące się tworzeniem oprogramowania zazwyczaj preferują Jira, ale zobaczmy dlaczego i poznajmy kilka innych jego funkcji.

1. Śledzenie problemów

Jira niedawno udostępniła nowy widok śledzenia problemów

System śledzenia problemów Jira pozwala zespołom programistów śledzić i być na bieżąco z zadaniami, projektami i cyklami pracy. Dzięki tej funkcji zarządzania projektami, Teams są w stanie współpracować i szybko wykrywać błędy.

2. Raportowanie

Przykład wykresu burndown w Jira

Z Jira's narzędzia do raportowania pozwalają być na bieżąco ze sprintami, zadaniami i szacunkami. Narzędzia do raportowania Jira są dostępne za każdym razem, gdy trzeba przeanalizować postęp lub wydajność projektu. 📈

3. Niestandardowe Jira oferuje użytkownikom możliwość niestandardowego dostosowania pulpitu do potrzeb zespołu. Użytkownicy tworzą niestandardowe pola, etykiety i statusy, które pomagają organizować zadania w tym oprogramowaniu do zarządzania projektami.

4. Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna Jira umożliwia użytkownikom szybki dostęp do systemu zarządzania projektami, współpracę z członkami zespołu i śledzenie postępów. Pozwala również na powiadomienia w czasie rzeczywistym oraz edycję zadań i cykli pracy. 📲

5. Automatyzacja

Przez Jira

Narzędzia do automatyzacji w Jira umożliwiają użytkownikom tworzenie niestandardowych cykli pracy i automatyzację procesów . Automatyzacja pomaga zaoszczędzić czas i sprawia, że zarządzanie zadaniami i projektami jest szybsze i bardziej efektywne.

Ceny Jira

Chociaż Jira oferuje mniej poziomów cenowych, to do zrobienia jest to w całkiem przystępnych cenach. Dobrą rzeczą jest to, że Teams każdej wielkości są w stanie korzystać z najlepszych funkcji tego narzędzia do zarządzania projektami bez rozbijania banku. 💰

Free : Zawsze Free dla maksymalnie 10 użytkowników

: Zawsze Free dla maksymalnie 10 użytkowników Standard : $7.75 za użytkownika

: $7.75 za użytkownika Premium : $15.25 za użytkownika

: $15.25 za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

Sprawdź te_ **Alternatywy dla Jira !

Monday.com vs. Jira: Kto wygra?

Jeśli chodzi o narzędzia do zarządzania projektami, wszystko zależy od potrzeb i preferencji zespołu.

Monday oferuje łatwy w użyciu interfejs

i zaawansowane opcje niestandardowe. Jest to również świetne rozwiązanie dla Teams, które muszą współpracować w podróży.

Z kolei Jira jest świetnym rozwiązaniem dla teamów, które chcą lepiej śledzić i monitorować swoje projekty. Posiada potężne narzędzia do raportowania i analizy graficznej, dzięki czemu zespoły mogą łatwo monitorować, co zostało zrobione do tej pory.

Ogólnie rzecz biorąc, oba narzędzia świetnie nadają się do zarządzania projektami, a czynnik decydujący o ich wyborze często sprowadza się do tego, jak użyteczne jest dane narzędzie dla zespołu. Przyjrzyjmy się, które narzędzie wygrywa w każdej z najważniejszych kategorii skutecznego oprogramowania do zarządzania projektami. 📊

Automatyzacja

Jeśli chodzi o automatyzację, Jira i Monday.com oferują podobne funkcje. Monday.com dostarcza narzędzia do automatyzacji, które pozwalają użytkownikom tworzyć niestandardowe cykle pracy i automatyzować procesy.

Jira również oferuje możliwości automatyzacji, pozwalając zespołom programistów i innym grupom definiować i kontrolować swoje cykle pracy. Jira oferuje jednak bardziej zaawansowane funkcje automatyzacji, takie jak możliwość integracji z interfejsami API innych firm, umożliwiając użytkownikom połączenie z innymi usługami w celu automatyzacji procesów i udostępniania dokumentów.

Ostatecznie wszystko sprowadza się do indywidualnych potrzeb zespołu i wyboru odpowiedniego rozwiązania.

Dla tej funkcji jest to remis. 🤝

Compare Confluence to Jira !

Zarządzanie zadaniami

Jeśli chodzi o zarządzanie zadaniami, zarówno Jira, jak i Monday.com oferują świetne funkcje. Monday.com wyróżnia się jednak kolorowymi pulpitami, konfigurowalnymi etykietami i narzędziami do zarządzania plikami.

Funkcje te pozwalają Teamsom na łatwą współpracę i organizowanie zadań i projektów. Niektórym członkom zespołu może bardziej podobać się praca z narzędziami, które wykorzystują kolory.

Jira oferuje również zaawansowane narzędzia do zarządzania zadaniami, które umożliwiają użytkownikom sprawdzanie zadań z listy i automatyczne powiadamianie wszystkich ważnych interesariuszy. Ostatecznie, najlepsze rozwiązanie do zarządzania zadaniami sprowadza się do tego, jak bardzo szczegółowe może być zarządzanie zadaniami przez Teams.

W przypadku tej funkcji jest remis. 🤝

Cena

Główną różnicą między Monday i Jira jest cena. Monday oferuje bardziej przyjazne dla budżetu, elastyczne rozwiązanie, jeśli chodzi o ceny. Ich plan indywidualny jest darmowy na zawsze, podczas gdy plan podstawowy kosztuje tylko 8 USD za licencję miesięcznie.

Z drugiej strony, najtańszym planem Jira jest plan Standard w cenie 7,75 USD za użytkownika miesięcznie. Plany Jira Premium i Enterprise są również droższe niż oferta Monday. Ostatecznie, Teams będą musiały wziąć pod uwagę swój budżet i narzędzia, do których budżet pozwala im uzyskać dostęp przy wyborze odpowiedniego rozwiązania do zarządzania projektami.

Pod względem tej funkcji Monday.com wygrywa. 🥇

Bonus:_ Switch from Jira to ClickUp

Monday vs. Jira na Reddit

Czy jest lepszy sposób na poznanie narzędzia niż przeczytanie tego, co szczerze udostępniają użytkownicy w Internecie? Sprawdź kilka postów na Reddit dotyczących obu narzędzi.

Recenzja Monday na Reddit

"Musiałbym powiedzieć, że ponieważ Monday jest trochę ogólny w pewnym sensie, robią po trochu wszystkiego i nie specjalizują się w pełni w jednej rzeczy. Jednocześnie powiedziałbym, że to właśnie czyni je wyjątkowym, więc jeśli chcesz narzędzia, które jest w stanie zaspokoić prawie wszystkie twoje potrzeby, to Monday jest świetną opcją. Istnieją inne narzędzia, które są bardziej wyspecjalizowane w tym sensie, ale Monday jest naprawdę świetny i używamy go cały czas." - Via Reddit

Recenzja Jira Reddit

"To tak, jakby zapytać ludzi, czy mieli dobre doświadczenia z C++. Otrzymasz zakres odpowiedzi od świetnych do okropnych" _Doświadczenia ludzi z Jira zależą od tego, jak została ona wdrożona, zarządzana i szanowana w firmie. Istnieje wiele świetnych przykładów udanego wykorzystania Jiry, ale jest też wiele złych przykładów nadużywania Jiry jako części nieudanego systemu zarządzania. Osobiście wolę coś bardziej podstawowego dla większości teamów bez dedykowanych managerów projektów. Jira jest potężnym narzędziem z setkami opcji, które w nieodpowiednich rękach mogą pogorszyć twoje życie." - - Przez Reddit **_Related:

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Monday vs. Jira

Do tego momentu omówiliśmy już szczegółowo, co sprawia, że każde z narzędzi jest przydatne, które funkcje się wyróżniają i jakie są opcje płatności. Jednak alternatywą, która może lepiej odpowiadać Twoim potrzebom, jest nic innego jak ClickUp ! 💜

Dlaczego więc ClickUp? Po pierwsze, otrzymujesz znacznie więcej za to, za co płacisz - i za to, za co nie płacisz. Opcja Free Forever ClickUp daje dostęp do większości funkcji za zilch, nada, nic!

Większość platform działa w oparciu o bardziej rygorystyczny model "freemium", który nie pozwala wypróbować narzędzi bez aktualizacji. W rzeczywistości ClickUp oferuje niesamowite funkcje w swoim darmowym planie, takie jak:

Unlimited zadań

Nieograniczona liczba członków planu Free Plan

Tablice

Śledzenie czasu

Nagrywanie wideo w aplikacji

Jasne, te funkcje są fajne. Ale jak wypadają na tle funkcji Monday i Jira? Przyjrzyjmy się temu!

Konkurencyjna funkcja ClickUp 1: Tablice

Przeciągaj i upuszczaj kształty na płótno, połącz cykl pracy i pracuj z zespołem w tym samym czasie w ClickUp Tablica Tablica ClickUp oferują przestrzeń dla kierowników projektów do organizowania burz mózgów, a nawet sesji wyjaśniających podczas zarządzania projektami. Wysoce wizualne tablice pozwalają łatwo priorytetyzować zadania , przypisywać obowiązki i dodawać notatki.

Tablice umożliwiają współpracę, co oznacza, że możesz pracować w czasie rzeczywistym z innymi członkami zespołu, niezależnie od ich lokalizacji. Ponadto możesz dodawać terminy i personalizować ich tablice, aby dostosować je do ich potrzeb.

Bonus:_ Monday Vs ClickUp !

Funkcja rywala ClickUp 2: Cele

Użyj ClickUp do śledzenia postępów z celami liczbowymi, pieniężnymi, prawda/fałsz i zadaniami Cele ClickUp pozwala kierownikom projektów na łatwe tworzenie i śledzenie celów dla ich teamów. Dzięki celom użytkownicy dzielą projekty na możliwe do zarządzania kamienie milowe z ustawionymi terminami.

Możesz ustawić parametry, takie jak liczbowe, pieniężne, prawda/fałsz i cele zadań, aby śledzić cele i upewnić się, że jesteś na czas lub w budżecie.

Funkcja rywala ClickUp 3: Rozszerzenie Notatnika

Błyskawicznie organizuj swoje myśli dzięki edycji tekstu sformatowanego w Notatniku ClickUp Notatnik ClickUp (absolutny faworyt!) to świetne "przenośne" narzędzie, które pozwala użytkownikom szybko notować pomysły, przeprowadzać burze mózgów i przechowywać informacje w zorganizowany sposób. Rozszerzenie chrome oferuje wygodny sposób przechowywania notatek, obrazów, zakładek, zrzutów ekranu, list, śledzenia czasu i innych danych.

Najlepsze jest to, że nie musisz wychodzić z bieżącej zakładki, jeśli nagle chcesz zapisać lub zanotować ważną notatkę. Aplikacja unosi się w rogu okna nawigacji, zapewniając łatwy dostęp jednym kliknięciem. 😎

Funkcja rywala ClickUp 4: Adnotacje

Łatwo zostawiaj adnotacje, przypisuj użytkowników lub twórz zadania bezpośrednio z obrazu lub pliku PDF

Czy wiesz, że ClickUp umożliwia dodawanie adnotacji i dodawanie adnotacji do plików PDF ? Dla wielu kierowników projektów i kluczowych interesariuszy pliki PDF są przydatne, ale stają się trudne w obsłudze, gdy chcesz dokonać edycji linii lub dodać adnotacje.

Dzięki ClickUp ten problem znika.

Funkcja ta (zawarta w planie Enterprise ClickUp) umożliwia szybką edycję i dodawanie adnotacji do plików PDF bezpośrednio w aplikacji. Jest to nie tylko świetne rozwiązanie do usprawnienia cyklu pracy nad dokumentami projektów, ale także ułatwia zespołom przekazywanie opinii, komentowanie i współpracę nad dokumentami niezależnie od ich formatu.

Konkurencyjna funkcja ClickUp 5: Widok obciążenia pracą

Użyj widoku obciążenia pracą ClickUp, aby zobaczyć, kto jest do przodu lub do tyłu i łatwo przeciągać i upuszczać zadania w celu realokacji zasobów

Często kierownik projektu jest utożsamiany z zarządzanie czasem . Dzieje się tak dlatego, że muszą oni znać obciążenia pracą swoich teamów, aby nikt nie miał przydzielonych zbyt dużych lub zbyt małych zadań.

Teams zajmujące się tworzeniem oprogramowania, które często pracują nad procesem dostarczania, mogą łatwo otrzymać zbyt wiele lub zbyt mało zadań. Co więcej, zadania te mogą różnić się czasem ich zakończenia, dlatego też punkty sprintu są kluczowe dla większości tych Teams.

Na szczęście z Widok obciążenia pracą w ClickUp pozwala nie tylko uzyskać wizualny wgląd w obciążenie pracą zespołu i poszczególnych osób, ale także zmierzyć je za pomocą punktów sprintu lub szacowanego czasu, aby odpowiednio zmierzyć obciążenie pracą. 📊

Co będzie lepsze w 2024 roku? Do zrobienia wszystkiego z ClickUp

Zarówno Monday, jak i Jira oferują potężne możliwości free narzędzia do zarządzania projektami które bez wątpienia są przydatne. Porównując te dwa narzędzia, ważne jest, aby wziąć pod uwagę funkcje, ceny i opinie użytkowników.

Nie należy jednak zamykać się na lepsze alternatywy. Rozważ alternatywne narzędzie, takie jak ClickUp. Otrzymujesz dostęp do większej liczby funkcji za mniej i jest ono zbudowane jako narzędzie typu "wszystko w jednym", aby zastąpić je wszystkie.

ClickUp oferuje unikalne funkcje, takie jak przypisywanie komentarzy, dzięki czemu zespoły nie grzęzną w e-mailach, próbując znaleźć pracę, która musi zostać zrobiona. Wypróbuj nas już dziś i stwórz swój pierwszy obszar roboczy, aby zobaczyć różnicę i dowiedzieć się, dlaczego tak wiele firm przechodzi z Jira i Monday do ClickUp.

