ponad 10 niezbędnych skrótów Obsidian do szybszego tworzenia notatek

Obsidian to potęga w organizowaniu pomysłów, zwiększaniu wydajności i opanowaniu cyklu pracy związanego z notatkami. Ale oto sekret maksymalnego wykorzystania jego potencjału: skróty!

Te niesamowite narzędzia oszczędzają cenny czas, pozwalając skupić się na pomysłach, zamiast grzebać w menu i setkach przycisków.

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym użytkownikiem Obsidian, czy też doświadczonym użytkownikiem, który chce awansować, znajomość odpowiednich skrótów pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność. 💡

Przygotowaliśmy więc listę niezbędnych skrótów, które odmienią sposób pracy w Obsidianie. Jako bonus, zostań do końca, aby zobaczyć alternatywne oprogramowanie, które może sprawić, że proces tworzenia notatek będzie szybszy i bardziej płynny. 🚀

Fun Fact: A badanie wykazało, że skróty klawiaturowe pozwalają zaoszczędzić do 8 dni rocznie. Wyobraź sobie, co mógłbyś zrobić z tym dodatkowym czasem!

Co to są skróty Obsidian?

Skróty klawiaturowe Obsidian są jak tajne klucze, które umożliwiają szybszy i płynniejszy cykl pracy w aplikacji notatkaa pp . Zamiast klikać w menu lub używać myszy do wykonywania zadań, te skróty pozwalają pracować bezpośrednio z klawiatury.

Potraktuj je jako szybkie triki do robienia notatek. Chcesz natychmiast otworzyć notatkę? Naciśnij Ctrl + O (lub Cmd + O na Macu) i zacznij wpisywać nazwę notatki - pojawi się ona zanim się obejrzysz.

Chcesz sformatować tekst? Wystarczy jedno stuknięcie, by Ctrl + B pogrubiło tekst, a Ctrl + I dodało stylowej kursywy

Są one szczególnie przydatne, gdy jesteś pogrążony w myślach i nie chcesz przerywać rytmu. Zamiast zatrzymywać się w poszukiwaniu opcji, możesz precyzyjnie przenosić, formatować i edytować notatki, a wszystko to bez odrywania palców od klawiatury. Podobnie jak Szablony Obsidian oszczędzają czas i energię.

To, co czyni je jeszcze potężniejszymi, to ich elastyczność. Obsidian umożliwia niestandardowe dostosowanie tych skrótów do przepływu pracy, dzięki czemu zawsze masz kontrolę.

Korzyści z używania skrótów w Obsidianie

Używanie skrótów klawiszowych w Obsidian oszczędza czas i zmienia sposób, w jaki wykonujesz organizowania notatek . Oto najważniejsze korzyści płynące z opanowania skrótów w Obsidian:

⏱️ Szybkość i wydajność: Skróty klawiaturowe Obsidian pozwalają wykonywać zadania w ułamku czasu potrzebnego na poruszanie się po menu. Pomaga to pracować szybciej i bez rozpraszania uwagi

Skróty klawiaturowe Obsidian pozwalają wykonywać zadania w ułamku czasu potrzebnego na poruszanie się po menu. Pomaga to pracować szybciej i bez rozpraszania uwagi 🧠 Pozostań w strefie: Kiedy jesteś w środku głębokiej pracy, przerwy mogą wykoleić twoje skupienie. Skróty pomagają pozostać w przepływie, minimalizując potrzebę przerywania koncentracji, zmniejszając ryzyko popełnienia błędów

Kiedy jesteś w środku głębokiej pracy, przerwy mogą wykoleić twoje skupienie. Skróty pomagają pozostać w przepływie, minimalizując potrzebę przerywania koncentracji, zmniejszając ryzyko popełnienia błędów Zwiększa wydajność: Dzięki skrótom Obsidian powtarzalne zadania stają się drugą naturą. Oznacza to mniej wysiłku poświęcanego na kwestie techniczne i więcej energii na organizowanie swoich pomysłów

Dzięki skrótom Obsidian powtarzalne zadania stają się drugą naturą. Oznacza to mniej wysiłku poświęcanego na kwestie techniczne i więcej energii na organizowanie swoich pomysłów Zmniejszone obciążenie fizyczne: Cokolwiek strategia robienia notatek stosujesz, ciągłe przełączanie się między myszą a klawiaturą jest męczące. Skróty zmniejszają potrzebę nadmiernego ruchu rąk, dzięki czemu cykl pracy jest bardziej ergonomiczny i mniej męczący

Cokolwiek strategia robienia notatek stosujesz, ciągłe przełączanie się między myszą a klawiaturą jest męczące. Skróty zmniejszają potrzebę nadmiernego ruchu rąk, dzięki czemu cykl pracy jest bardziej ergonomiczny i mniej męczący 🔧 Personalizacja: Obsidian oferuje nie tylko wbudowane skróty, ale także możliwość ich niestandardowego dostosowania! Dostosuj skróty Obsidian do swojego unikalnego sposobu pracy, a otrzymasz zestaw narzędzi idealnie dopasowany do Twoich potrzeb

obsidian pozwala na zmianę mapowania niemal każdego skrótu do zrobienia go idealnie dopasowanym do Twojego cyklu pracy.

**Jak używać skrótów w Obsidian?

Używanie skrótów w Obsidian jest proste i znacznie przyspiesza pracę. Oto jak zacząć i zmaksymalizować ich skuteczność:

1. Zapoznanie się z domyślnymi skrótami

Obsidian jest dostarczany z zestawem wstępnie skonfigurowanych skrótów dla typowych działań. Na przykład, naciśnij Ctrl + O, aby otworzyć plik, Ctrl + N, aby utworzyć nową notatkę i Ctrl + Shift + B, aby przełączyć pasek boczny.

Istniejące skróty klawiszowe można znaleźć, klikając "Ustawienia", a następnie "Skróty klawiszowe" Skróty te pomagają szybko nawigować, edytować i zarządzać notatkami bez sięgania po mysz.

2. Dostęp do palety komend

via Obsidian Rocks Paleta komend (Ctrl + P lub Cmd + P) jest potężnym narzędziem w Obsidian. Pozwala wyszukać dowolną akcję lub komendę w Obsidianie, a jej wykonanie jest tak proste, jak wpisanie jej nazwy. Użyj go, aby odkryć nowe funkcje i wtyczki lub zmienić ustawienia.

3. Niestandardowe skróty

via Obsidian Forum Jeśli domyślne skróty nie pasują do Twojego cyklu pracy, możesz je niestandardowo dostosować!

Otwórz Ustawienia > Skróty klawiszowe

Znajdź akcję, którą chcesz zmienić i kliknij skrót, aby go zmodyfikować. Przypisz nową kombinację kluczy, która będzie dla ciebie bardziej naturalna

Dzięki temu Obsidian jest niezwykle elastyczny i dostosowuje się do Twojego stylu pracy.

Fun Fact: Pierwszy skrót klawiaturowy został stworzony w 1970 w firmie Xerox . Zawierał funkcje wycinania, kopiowania i wklejania.

Top 10+ Obsidian Skrótów do Zwiększenia Wydajności

Oto ściągawka zawierająca ponad 10 najlepszych skrótów klawiszowych Obsidian zwiększających wydajność:

Skróty edycji

Opis Skróty Windows Skróty Mac Aby skopiować tekst Ctrl + C Komenda + C Aby wyciąć tekst Ctrl + X Komenda + X Aby wkleić tekst Ctrl + V Komenda + V Aby wkleić tekst bez formatu Ctrl + Shift + V Komenda + Shift + V Aby cofnąć ostatnią akcję Ctrl + Z Komenda + Z Aby ponowić Ctrl + Shift + Z Komenda + Shift + Z Usunąć poprzednie słowo Ctrl + Backspace Option + Backspace Usuń następne słowo Ctrl + Delete Option + Delete Usuń bieżący wiersz Ctrl + Shift + K Komenda + Shift + K Zaznaczenie całego tekstu Ctrl + A Komenda + A Aby pogrubić tekst Ctrl + B Komenda + B Aby pochylić tekst Ctrl + I Komenda + I Przejście do poprzedniej notatki Alt + Strzałka w lewo Alt + Strzałka w lewo Przejście do poprzedniej notatki Ctrl + Alt + Strzałka w prawo Komenda + Alt + Strzałka w prawo

Skróty notatek

Opis Skróty Windows Skróty Mac Aby utworzyć nową notatkę Ctrl + N Komenda + N Aby zapisać bieżącą notatkę Ctrl + S Komenda + S Aby utworzyć nową notatkę w nowym oknie Ctrl + Shift + N Komenda + Shift + N Aby otworzyć szybki przełącznik Ctrl + O Komenda + O Aby przełączyć tryb edycji/podglądu Ctrl + E Komenda + E Aby wyszukiwać w obrębie notatki Ctrl + F Komenda + F Aby wyszukać we wszystkich notatkach Ctrl + Shift + F Komenda + Shift + F

Zaawansowane skróty

Opis Skróty Windows Skróty Mac Aby otworzyć paletę komend (dostęp do komend i wtyczek) Ctrl + G Command + G Toggl Sidebar Ctrl + P Command + P Przełącz pasek boczny Ctrl + Shift + B Komenda + Shift + B Przełącz element listy kontrolnej Ctrl + Enter Komenda + Enter

Limity korzystania z Obsidian

Obsidian jest świetnym narzędziem do robienia notatek i zarządzania wiedzą osobistą, ale ma pewne limity. Oto kilka wyzwań, które można napotkać podczas korzystania z Obsidian:

Brak natywnej synchronizacji z chmurą: Obsidian opiera się na systemie plików do przechowywania notatek, co oznacza, że nie ma wbudowanej synchronizacji z chmurą ❌

Obsidian opiera się na systemie plików do przechowywania notatek, co oznacza, że nie ma wbudowanej synchronizacji z chmurą ❌ Stroma krzywa uczenia się: Dla początkujących nawigacja po funkcjach Obsidian, takich jak Markdown, wtyczki i niestandardowe, może wydawać się przytłaczająca ❌

Dla początkujących nawigacja po funkcjach Obsidian, takich jak Markdown, wtyczki i niestandardowe, może wydawać się przytłaczająca ❌ Ograniczone doświadczenie mobilne: Podczas gdy aplikacja komputerowa zapewnia podstawowe funkcje, nie dorównuje ona jeszcze doświadczeniu desktopowemu. Funkcje takie jak wtyczki i organizacja na dużą skalę są trudniejsze do zarządzania na mniejszych ekranach ❌

Podczas gdy aplikacja komputerowa zapewnia podstawowe funkcje, nie dorównuje ona jeszcze doświadczeniu desktopowemu. Funkcje takie jak wtyczki i organizacja na dużą skalę są trudniejsze do zarządzania na mniejszych ekranach ❌ Brak współpracy w czasie rzeczywistym: Obsidian został zaprojektowany jako narzędzie osobiste i nie zapewnia wsparcia dla współpracy w czasie rzeczywistym. Jeśli pracujesz nad udostępnianymi dokumentami z zespołem, musisz zapoznać się z innymi narzędziami ❌

Obsidian został zaprojektowany jako narzędzie osobiste i nie zapewnia wsparcia dla współpracy w czasie rzeczywistym. Jeśli pracujesz nad udostępnianymi dokumentami z zespołem, musisz zapoznać się z innymi narzędziami ❌ Ograniczone funkcje zarządzania zadaniami: Obsidian wspiera listy zadań, ale nie jest pełnoprawnym narzędziem do zarządzania zadaniami. Zaawansowane planowanie, przypomnienia i śledzenie projektów wymagają zewnętrznych wtyczek lub integracji z innymi aplikacjami ❌

Obsidian wspiera listy zadań, ale nie jest pełnoprawnym narzędziem do zarządzania zadaniami. Zaawansowane planowanie, przypomnienia i śledzenie projektów wymagają zewnętrznych wtyczek lub integracji z innymi aplikacjami ❌ Minimalne wbudowane szablony: Obsidian wspiera szablony, ale nie zapewnia rozszerzenia biblioteki gotowych szablonów. Użytkownicy muszą samodzielnie tworzyć lub wyszukiwać szablony, co może być czasochłonne ❌

Spotkanie z ClickUp: Najlepszą alternatywę dla Obsidian

Zgodnie z obietnicą, nadszedł czas, aby odkryć aplikację, która pokonuje limity Obsidiana, oferuje wiele metod tworzenia notatek, i oferuje zaawansowane funkcje współpracy.

Spotkanie ClickUp -Wszystko aplikacja do pracy, która łączy współpracę, zarządzanie zadaniami, dane powstania dokumentów i wydajność w jednej płynnej platformie.

Zarządzanie wiedzą w ClickUp

Twórz wiki i uzyskuj odpowiedzi oparte na AI za pomocą ClickUp Knowledge Management Zarządzanie wiedzą ClickUp oferuje funkcje centralizacji wiedzy, tworzenia wiki, uzyskiwania odpowiedzi opartych na AI i łatwego udostępniania zasobów. Pozwala bezpiecznie importować wiedzę do ClickUp i współpracować z innymi w celu tworzenia przydatnych dokumentów.

Integruje się również z ponad 1000 platform, zapewniając łatwe połączenie ulubionych aplikacji i synchronizację całej pracy. Dodatkowo, oferuje ogromne repozytorium szablonów, w tym szablony do bardziej efektywnego tworzenia notatek i szablony dla narzędzi takich jak Obsidian.

💡 Pro Tip: Przeczytaj nasze kompleksowe podejście do ClickUp vs. Obsidian aby dowiedzieć się, jak te dwa narzędzia mierzą się ze sobą, aby podjąć świadomą decyzję!

Zapoznaj się z funkcjami ClickUp, które czynią go doskonałą alternatywą dla Obsidian:

Dokumenty ClickUp

korzystaj z bogatego formatu i poleceń / slash, aby notatki były szybsze i przyjemniejsze dzięki ClickUp Docs_ ClickUp Docs posiada funkcje, które przyspieszają i usprawniają proces pisania. **Tworzenie instrukcji obsługi, SOP i baz wiedzy oraz łączenie ich z projektami w celu usprawnienia cyklu pracy

Używaj stron zagnieżdżonych do pięciu poziomów, aby tworzyć kompleksowe dokumenty i przechowywać wszystkie istotne informacje w jednym miejscu.

Niestandardowe dokumenty poprzez osadzanie zakładek, zrzutów ekranu i plików PDF. Dodawaj niestandardowe okładki, obrazy, emotikony i kontury zawartości, aby ułatwić ich identyfikację i wyszukiwanie. Używaj Polecenia / ukośnik aby uzyskać dostęp do szybkich skrótów i efektywnie formatować notatki.

Co więcej, możesz udostępniać dokumenty jako prywatne lub publiczne połączenie. Wybierz jeden z czterech poziomów uprawnień: widok, komentarz, edycja i pełne. Skorzystaj z funkcji wspólnej edycji, aby współpracować z zespołem nad ważnymi notatkami.

ClickUp Notepad

szybko uchwyć wszystkie swoje pomysły dzięki ClickUp Notepad_ ClickUp Notepad to darmowy notatnik online idealny do szybkiego zapisywania myśli, tworzenia list kontrolnych i organizowania zadań. Dodawaj formaty do swoich notatek za pomocą list, nagłówków, rozmiaru, rodzaju i koloru czcionki.

Przekształcaj swoje listy w możliwe do śledzenia zadania i przypisuj je członkom zespołu z poziomu Notatnika. Co więcej, dostęp do notatek można uzyskać z dowolnego urządzenia dzięki rozszerzeniu do Chrome i aplikacji mobilnej ClickUp.

Usłysz, co Nora Kamińska , Heartland School Solutions, ma do powiedzenia na temat ClickUp:

_Byłam bardziej wydajna, ponieważ jestem w stanie przechowywać moje notatki w jednym miejscu

Nora Kaminski, Heartland School Solutions

ClickUp AI Notetaker

Notatka staje się 10 razy bardziej wydajna dzięki ClickUp's AI Notetaker (Notatnik AI) -narzędzie stworzone, aby przekształcić bałagan po spotkaniach w jasne, przydatne informacje.

Wypróbuj ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker

Oto jak to pomaga:

Zapewnia, że każda podjęta decyzja jest rejestrowana i może być łatwo udostępniana każdemu - niezależnie od tego, czy był w pokoju, czy nie

Przechwytuje elementy działań i przypisuje je do właściwych osób

Połączenie każdej dyskusji z odpowiednimi zadaniami i plikami przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego kontekstu - dzięki czemu zespół może iść naprzód bez konieczności ponownego omawiania przeszłości

Konfiguracja niestandardowa ClickUp i mapy myśli

tworzenie map myśli w celu rozbicia złożonych pomysłów za pomocą ClickUp Mindmaps_

ClickUp oferuje wysoki stopień niestandardowego dostosowania, aby zapewnić doskonałe wrażenia podczas tworzenia notatek. Obejmuje to możliwość dodawania obrazów, wideo, plików PDF i GIF-ów w celu dodania kontekstu do notatek. Jeśli chcesz zwizualizować swoje notatki, użyj ClickUp Mindmaps . Ta funkcja pozwala rysować połączenia między pomysłami, rozbijać złożone notatki i organizować je w bardziej przejrzysty sposób.

Użyj Połączone wyszukiwanie ClickUp do przeszukiwania notatek w ekosystemie ClickUp. Ta potężna funkcja przeszukuje również cały obszar roboczy i zintegrowane aplikacje.

📮 ClickUp Insight: Według naszego badania, 67% użytkowników wykorzystuje AI głównie do zadań takich jak data powstania zawartości (37%) i badania (30%), a 33% osób chce, aby AI pomogła im w bardziej zaawansowanych przypadkach użycia, takich jak rozwój umiejętności.

Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp zapewnia inteligentną pomoc w każdym zakątku obszaru roboczego z kontekstowo świadomą AI. Od notatek po dane powstania i podsumowania, ClickUp ma to wszystko pod jednym dachem.

Mózg ClickUp

Pisz i edytuj zawartość za pomocą ClickUp Brain

Chcesz wykorzystać AI do tworzenia notatek? Nie szukaj dalej niż ClickUp Brain . 🧠

Brain to idealny asystent pisania, który pisze, edytuje i koryguje zawartość w pożądanym tonie. ClickUp Brain zrobi wszystko, od generowania e-maili do zrobienia tłumaczenia zawartości i podsumowania!

Nie masz nowych pomysłów? Przeprowadź burzę mózgów z ClickUp Brain, aby pobudzić swoją kreatywność. Przygotowujesz się do ważnego spotkania? Poproś Brain o wymyślenie możliwych scenariuszy i przećwicz zarządzanie nimi.

Wypróbuj ClickUp Brain za Free

💡 Pro Tip: Ręczne robienie notatek może zająć dużo czasu i sprawić, że wszystkie informacje będą zdezorganizowane. Zwiększ swoją moc robienie notatek z AI takich jak rozpoznawanie mowy, przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i uczenie maszynowe!

Skróty ClickUp

Użyj skrótów ClickUp, aby przyspieszyć pisanie

Jeden z najlepsze praktyki korzystanie z ClickUp polega na używaniu mnóstwa skrótów i skrótów klawiszowych, które oferuje do nawigacji. Oto Skróty ClickUp do wykorzystania w dokumentach:

Opis Skróty Windows Skróty Mac Aby utworzyć komentarz z zaznaczonego tekstu Ctrl + Shift + M Komenda + Shift + M Aby utworzyć zadanie z zaznaczonego tekstu Ctrl + Alt + T Komenda + Option + T Aby wyrównać tekst do lewej lub prawej Ctrl + Shift + R Komenda + Shift + R Aby wyrównać tekst do środka Ctrl + Shift + E Komenda + Shift + E Aby utworzyć wypunktowaną listę Ctrl + Shift + 9 Komenda + Shift + 9 Aby utworzyć listę numerowaną Ctrl + Shift + 7 Komenda + Shift + 7 Aby utworzyć listę kontrolną Ctrl + Shift + 8 Komenda + Shift + 8 Aby podświetlić zaznaczony blok tekstu Ctrl + Shift + H Komenda + Shift + H Aby powielić blok tekstu Ctrl + D Komenda + D Aby przesunąć jeden lub więcej bloków zawartości Alt + Strzałka w górę lub w dół Option + Strzałka w górę lub w dół Aby użyć kodu wbudowanego Ctrl + Shift + C Komenda + Shift + C Aby dodać emoji :nameOfEmoji :nameOfEmoji

Zwiększ swoją wydajność dzięki ClickUp

Obsidian to potężne narzędzie do osobistego zarządzania wiedzą. Wszechstronne skróty, notatki oparte na Markdown i możliwość dostosowywania umożliwiają użytkownikom tworzenie, organizowanie i połączenie pomysłów jak nigdy dotąd.

Jeśli jednak potrzebujesz narzędzia, które wykracza poza indywidualne przepływy pracy i obejmuje wydajną współpracę, zarządzanie zadaniami i zintegrowane przepływy pracy, ClickUp jest Twoją odpowiedzią. Usprawnia cały system wydajności.

Od współpracy w czasie rzeczywistym po wbudowane szablony i zaawansowane śledzenie zadań, ClickUp oferuje płynne, kompleksowe rozwiązanie dla osób indywidualnych i Teams.

Gotowy, aby przenieść swoją wydajność na wyższy poziom? Zarejestruj się za Free już dziś!