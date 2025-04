10 najlepszych programów do transkrypcji wywiadów w 2025 roku

Odtwarzanie plików audio z rozmów kwalifikacyjnych, walka z hałasem w tle i notowanie każdego słowa - brzmi znajomo? Nadszedł czas, aby porzucić nieefektywność i skupić się na tym, co najważniejsze: zatrudnianiu najlepszych talentów.

Oto przełom: Oprogramowanie do transkrypcji rozmów kwalifikacyjnych. 🚀

Narzędzia te automatycznie konwertują pliki audio lub wideo na precyzyjny tekst z możliwością wyszukiwania. Korzyści? Zaoszczędzone godziny, lepszy wgląd w kandydatów i szybsze podejmowanie decyzji.

Zaintrygowany? Zostań z nami, aby odkryć 10 najlepszych narzędzi rewolucjonizujących rekrutację i ułatwiających transkrypcję rozmów kwalifikacyjnych. ✨

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto przegląd 10 wyróżniających się narzędzi do transkrypcji rozmów kwalifikacyjnych, które robią furorę: ClickUp Trint to narzędzie do transkrypcji AI, które konwertuje mowę na dokładny i edytowalny tekst. Dzięki wsparciu ponad 30 języków, jest to idealne rozwiązanie dla rekruterów przeprowadzających rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami z różnych środowisk językowych.

Umożliwia również płynną współpracę, pozwalając zespołom edytować i przeglądać transkrypcje, podobnie jak Dokumenty Google. Dzięki aplikacji na iOS można nagrywać i transkrybować rozmowy kwalifikacyjne w dowolnym miejscu, a model AI zapewnia precyzyjne tłumaczenia i wyniki ze znacznikami czasu w ciągu zaledwie kilku minut.

Najlepsze funkcje Trint

Lepsza dokładność transkrypcji dzięki niestandardowemu słownictwu dostosowanemu do terminów technicznych

Tłumaczenie transkrypcji na ponad 50 języków w celu płynnej rekrutacji na całym świecie

Wspólna edycja i udostępnianie transkrypcji w czasie rzeczywistym z zespołem rekrutacyjnym

Zapewnienie bezpiecznej obsługi danych dzięki standardom certyfikowanym przez ISO

Limity transkrypcji

Brak funkcji asystenta spotkania w czasie rzeczywistym i trudności z rozróżnianiem mówców

Powolne ładowanie stron, zwłaszcza podczas pracy z dużymi plikami

Ceny Trint

Starter: $80/miesiąc za licencję

$80/miesiąc za licencję Advanced: $100/miesiąc za licencję

$100/miesiąc za licencję Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Trint

G2: 4.4/5 (ponad 60 recenzji)

4.4/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

4. Verbit (najlepszy do transkrypcji na żywo i przydatnych spostrzeżeń)

via Verbit Verbit to solidna usługa transkrypcji, która upraszcza przepływy pracy z wywiadami na żywo lub nagranymi. Niezależnie od tego, czy pracujesz z plikami audio czy wideo, Captivate AI dokładnie transkrybuje język mówiony w precyzyjne transkrypcje ze znacznikiem czasu.

Jego USP? Narzędzie Gen.V dostarcza podsumowania, słowa kluczowe i elementy działań. Od identyfikacji złożonych terminów po generowanie napisów do wideo z YouTube lub nagranych wywiadów, Verbit zapewnia dopracowane wyniki, eliminując błędy gramatyczne i niekompletne zdania.

Najlepsze funkcje Verbit

Transkrypcja wywiadów i dodawanie napisów na żywo na platformach takich jak Zoom i Webex

Pobieranie transkrypcji wywiadów w wielu formatach, w tym JSON, w celu integracji z platformami ATS

Integracja z ponad 20 aplikacjami, w tym Canva, Blackboard i Kaltura

Adnotacje, klipy i udostępnianie kluczowych momentów z zawartości wideo lub nagranych plików multimedialnych

Limity Verbit

Zmaga się z hałaśliwym otoczeniem, wymagając ręcznych regulacji w celu zapewnienia dokładności

Nie oferuje podświetlania słowo po słowie podczas odtwarzania audio

Ceny Verbit

Pay As You Go: Cennik niestandardowy

Cennik niestandardowy Konta Business: Ceny niestandardowe

oceny i recenzje Verbit

G2 : 4.4/5 (70+ recenzji)

: 4.4/5 (70+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Poniżej Użytkownik G2 ma do powiedzenia:

Verbit jest dostawcą doskonałych usług transkrypcji i audiodeskrypcji. Ich czas realizacji jest podpowiedź, ich obsługa klienta jest responsywna, a ich usługi są bardzo przystępne Użytkownik G2 🧠 Ciekawostki: Słowo "transkrypcja"_ zadebiutowało w języku angielskim w 1598 roku. john Florio umieścił je w swoim słowniku włosko-angielskim, a reszta jest historią - dosłownie!

5. Happy Scribe (najlepszy do wielojęzycznej transkrypcji wywiadów i napisów)

via Happy Scribe Happy Scribe to specjalistyczne oprogramowanie do transkrypcji, które konwertuje pliki audio lub wideo na dokładny tekst pisany. Transkrypcja AI zapewnia 85% dokładność i wsparcie dla ponad 120 języków i dialektów, dzięki czemu idealnie nadaje się do międzynarodowego zatrudniania lub wielojęzycznych rozmów kwalifikacyjnych.

Potrzebujesz jeszcze większej precyzji? Usługi transkrypcji Happy Scribe wykonane przez człowieka zapewniają 99% dokładność, wychwytując każdy niuans, od kontekstu po terminologię.

Interaktywny redaktor umożliwia również synchronizację tekstu z dźwiękiem i dodawanie adnotacji do kluczowych momentów, co jest idealne do analizy wywiadów lub tworzenia raportów kandydatów.

Najlepsze funkcje Happy Scribe

Używanie transkrypcji stworzonej przez człowieka do niuansowania wywiadów ze złożoną terminologią

Włącz transkrypcję dosłowną, aby uchwycić pauzy i słowa wypełniające, idealne do wywiadów prawnych lub technicznych

Dodawanie kodowanych czasowo napisów do nagrań wywiadów, zapewniając globalną dostępność i inkluzywność

Współpracuj z menedżerami ds. rekrutacji, aby edytować i dodawać adnotacje do transkrypcji wywiadów w celu skutecznego podejmowania decyzji

Happy Scribe limit

Trudności z hałasem w tle, wymagające ręcznej edycji w celu zapewnienia przejrzystości

Niespójna identyfikacja mówcy, zwłaszcza w przypadku rozmów z wieloma mówcami lub nakładających się rozmów

Ceny Happy Scribe

Free

Podstawowy: 17 USD/miesiąc

17 USD/miesiąc Pro: $29/miesiąc

$29/miesiąc Business: $49/miesiąc

$49/miesiąc Enterprise Plan: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Happy Scribe

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.7/5 (30+ recenzji)

Oto co a Użytkownik G2 ma do powiedzenia:

_Używam Happy Scribe do transkrypcji, napisów i tłumaczeń wideo. Uwielbiam to, że umożliwia również współpracę przy sprawdzaniu, recenzowaniu i pobieraniu. Narzędzia do tłumaczenia i konwersji są fantastyczne!

6. MS Word (najlepszy dla użytkowników Microsoft 365 szukających wbudowanej transkrypcji)

via microsoft 365_ Uprość proces tworzenia, edycji i transkrypcji dokumentów na jednej platformie. Zaprojektowana dla użytkowników Microsoft 365 funkcja "Transkrybuj w programie Word" konwertuje mowę na dokładne transkrypcje ze znacznikiem czasu, jednocześnie nadając etykiety mówcom w celu lepszej organizacji.

Dostosuj swoje przepływy pracy po wywiadzie: edytuj transkrypcje, odtwarzaj dźwięk dla przejrzystości i bezpiecznie przechowuj pliki w OneDrive, aby zapewnić płynną współpracę i łatwy dostęp.

Najlepsze funkcje programu Microsoft Word

Nagrywanie wywiadów na żywo bezpośrednio w programie Word lub przesyłanie plików audio do precyzyjnego przetwarzania

Niestandardowe i ustandaryzowane etykiety mówców dla przejrzystości wywiadów z wieloma mówcami

Dodawanie całych transkrypcji wywiadów lub fragmentów do dokumentów Word w celu uzyskania dopracowanych podsumowań

Dostosuj głośność i szybkość, aby skupić się na konkretnych odpowiedziach lub szczegółach podczas przeglądu

limity Microsoft Word

Dostępne tylko w internetowej wersji programu Word dla Microsoft 365

Limit do pięciu godzin transkrypcji miesięcznie, co czyni go nieodpowiednim dla harmonogramów wywiadów o dużej objętości

Ceny Microsoft Word

Free z subskrypcją Microsoft 365

Ocena i recenzje Microsoft Word

G2: 4,7/5 (ponad 1800 recenzji)

4,7/5 (ponad 1800 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2400 recenzji)

7. Temi (najlepszy do prostych i szybkich transkrypcji w języku angielskim)

via Temi Temi wyróżnia się szybkością i prostotą, dostarczając angielskie transkrypcje z dokładnością 90-95% w ciągu pięciu do dziesięciu minut. Jego minimalistyczny design sprawia, że jest idealny dla rekruterów potrzebujących szybkich wyników bez skomplikowanych zaawansowanych funkcji.

Dzięki wsparciu dla ponad 25 formatów plików audio i wideo, prosty interfejs Temi umożliwia przesyłanie, transkrypcję lub edycję ze znacznikami czasu i etykietami mówców. Jego lekka funkcja jest idealna do jednorazowych wywiadów lub szybkich procesów rekrutacji.

Najlepsze funkcje Temi

Dostosowywanie prędkości odtwarzania dźwięku w celu przeglądania i edytowania transkrypcji, zwłaszcza w przypadku długich nagrań

Znajdowanie i podświetlanie określonych słów lub fraz w transkrypcjach w celu uproszczenia recenzji

Natychmiastowe udostępnianie transkrypcji za pośrednictwem e-maila lub połączonych linków, aby utrzymać synchronizację zespołu

Dostęp i korzystanie z Temi na przeglądarkach, urządzeniach z systemem iOS i Android

limity Temi

Wsparcie wyłącznie dla języka angielskiego, co może nie odpowiadać potrzebom wielojęzycznym

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak spostrzeżenia oparte na AI, transkrypcja na żywo lub analiza mówców

Ceny Temi

0,25 USD za minutę audio

oceny i recenzje Temi

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

8. Sonix (najlepszy do zaawansowanej edycji i wsparcia wielu języków)

via Sonix Zarządzanie wielojęzycznymi wywiadami lub złożonymi nagraniami jest wyzwaniem, ale Sonix upraszcza metody transkrypcji dzięki dokładności opartej na AI. Dzięki wsparciu ponad 53 języków jest to niezawodne rozwiązanie dla rekruterów pracujących z różnorodnymi teamami lub przeprowadzających globalne wywiady.

Redaktor Sonix w przeglądarce organizuje transkrypcje wywiadów za pomocą znaczników czasu słowo po słowie i etykiety mówcy. Potrzebujesz obsługiwać wywiady grupowe lub nagrania wideo z dużym akcentem? Przesyłanie wielościeżkowe łączy dźwięk z wywiadów grupowych, zapewniając płynne przeglądanie.

Najlepsze funkcje Sonix

Automatyzacja cykli pracy dzięki dostępowi do API, aby zaoszczędzić czas i ograniczyć ręczny proces transkrypcji

Tworzenie niestandardowych słowników poprzez dodawanie terminologii branżowej dla większej dokładności

Tłumaczenie transkrypcji wywiadów na ponad 38 języków w celu zwiększenia globalnej dostępności

Eksportowanie transkrypcji jako napisów w formatach SRT i VTT w celu zwiększenia dostępności wywiadów

Limity Sony

Słabe nagrania głosowe lub nadmierny hałas w tle mogą wpływać na dokładność

Sonix koncentruje się tylko na wcześniej nagranej zawartości, bez możliwości automatycznej transkrypcji na żywo

Ceny Sonix

Standard: 10 USD/godz

10 USD/godz Premium: 5 USD/godzinę + 22 USD/miesiąc za licencję

5 USD/godzinę + 22 USD/miesiąc za licencję Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Sonix

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.9/5 (130+ recenzji)

Oto co a Użytkownik G2 ma do powiedzenia:

_Oszczędza mi konieczności ręcznego transkrybowania wywiadów. Daje wytyczne dotyczące nagrywania dźwięku, aby uzyskać najlepszą transkrypcję, ale jeśli masz plik audio o niższej jakości, będzie działać również z nim! Użytkownik G2 9. Rev (najlepsze dla dokładnych transkrypcji z ludzkim akcentem)

via Rev Rev łączy transkrypcję AI z ludzką wiedzą, zapewniając elastyczność, której rekruterzy potrzebują do różnych scenariuszy rozmów kwalifikacyjnych. Niezależnie od tego, czy transkrybujesz wywiady techniczne z żargonem, czy dyskusje panelowe dla złożonych dyskusji, narzędzie to płynnie dostosowuje się do Twojego przepływu pracy.

Jego narzędzia do edycji, takie jak komentarze w tekście i śledzenie słów o niskim poziomie pewności, sprawiają, że przeglądy transkrypcji są szybkie i wydajne. W przypadku dłuższych nagrań, generowane przez AI podsumowania i sugestie dotyczące dalszych działań pomagają wydobyć spostrzeżenia w rekordowym czasie, utrzymując proces rekrutacji na właściwym torze.

Najlepsze funkcje

Wyodrębnianie przydatnych spostrzeżeń, kluczowych cytatów i podsumowań z niezrównaną precyzją

Nagrywanie dźwięku z dowolnego źródła - pulpitu, urządzenia mobilnego lub zintegrowanych platform, takich jak Zoom

Ochrona poufnej komunikacji za pomocą szyfrowania i środków prywatności klasy Enterprise

Aplikacja mobilna Rev umożliwia przechwytywanie i przesyłanie wywiadów na żywo za pomocą jednego dotknięcia, zapewniając elastyczność w dowolnym miejscu

Rev limit

Aplikacje mobilne i internetowe nie synchronizują się, co utrudnia przełączanie urządzeń podczas edycji

Wyższe koszty usługi ręcznej transkrypcji, co może nie odpowiadać małym budżetom lub potrzebom związanym z dużą ilością nagrań

Rev pricing

VoiceHub Free

VoiceHub Basic: $14.99/miesiąc za użytkownika

$14.99/miesiąc za użytkownika VoiceHub Pro: $34.99/miesiąc za użytkownika

$34.99/miesiąc za użytkownika VoiceHub Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Transkrypcja AI : 0,25 USD za minutę

: 0,25 USD za minutę Transkrypcja ludzka : 1,99 USD za minutę

: 1,99 USD za minutę Napisy ludzkie: 1,99 USD za minutę

1,99 USD za minutę Napisy AI: 0,25 USD za minutę

Oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (300+ recenzji).

: 4.7/5 (300+ recenzji). Capterra: 4.7/5 (40+ recenzji)

10. Fireflies.ai (najlepsze do transkrypcji spotkań i podsumowań opartych na AI)

via Fireflies.ai Fireflies.ai to coś więcej niż narzędzie do transkrypcji - to jedno z najlepszych AI podsumowujące spotkania stworzone z myślą o wydajności. Zaproś Freda, asystenta AI, na swoje spotkania, podczas których automatycznie dokona transkrypcji i uchwyci kluczowe punkty całej sesji.

Idealny do wywiadów grupowych lub behawioralnych, Fireflies śledzi czas rozmowy, słowa wypełniające i stosunek rozmowy do słuchania, aby przekształcić rozmowy w spostrzeżenia oparte na danych. Masz wcześniej nagrane wywiady? Prześlij pliki i uzyskaj szczegółowe transkrypcje wywiadów w zaledwie kilka minut.

Najlepsze funkcje Fireflies.ai

Przetwarzanie plików MP4, MP3, M4A lub WAV w celu płynnej automatyzacji transkrypcji

Transkrypcja wywiadów lub spotkań w Google Meet, Teams i Zoom za pomocą rozszerzenia Google Chrome

Generowanie transkrypcji wywiadów w ponad 30 językach, idealne dla globalnych Teams i wielojęzycznych kandydatów

Ochrona danych dzięki kompleksowemu szyfrowaniu zgodnemu z SOC 2 TYPE 2 i RODO

limity Fireflies.ai

Podsumowanie czasami pomija subtelne niuanse w złożonych rozmowach

Zgodność z HIPAA i SSO są ograniczone do planów Enterprise Plan, ograniczając dostępność dla mniejszych Teams

Ceny Fireflies.ai

Free

Pro : 18 USD/miesiąc za licencję

: 18 USD/miesiąc za licencję Business : $29/miesiąc za licencję

: $29/miesiąc za licencję Enterprise: $39/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje Fireflies.ai

G2 : 4.8/5 (590+ recenzji)

: 4.8/5 (590+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Poniżej Użytkownik G2 ma do powiedzenia:

_Jednym z moich ulubionych doświadczeń z Fireflies było to podczas serii wywiadów online, które przeprowadziłem. Ogromnie pomogło to w uchwyceniu wszystkich kluczowych punktów i spostrzeżeń, pozwalając mi bardziej skupić się na rozmowie, zamiast martwić się o notatki Użytkownik G2 Specjalne wzmianki

TranscribeMe: Dostarcza transkrypcje o wysokiej dokładności, sprawdzone przez człowieka i dobrze radzi sobie z akcentami i niuansami mowy

Dostarcza transkrypcje o wysokiej dokładności, sprawdzone przez człowieka i dobrze radzi sobie z akcentami i niuansami mowy Descript: Automatycznie transkrybuje nagrania audio lub wideo na tekst z imponującą dokładnością

Automatycznie transkrybuje nagrania audio lub wideo na tekst z imponującą dokładnością Marvin: Koncentruje się na badaniach jakościowych z funkcjami dołączania do spotkań i generowania dokładnych transkrypcji

Transkrybuj mądrzej, zatrudniaj szybciej z ClickUp

Odpowiednie narzędzie do transkrypcji jest przełomem dla menedżerów ds. rekrutacji i rekruterów. Upraszcza przepływy pracy podczas rozmów kwalifikacyjnych i przekształca rozmowy w przydatne informacje. Niezależnie od tego, czy priorytetem jest dokładność, współpraca czy wielojęzyczność, narzędzia z tej listy są dla Ciebie.

Jeśli jednak szukasz oprogramowania do transkrypcji wywiadów, które spełnia wszystkie kryteria, ClickUp wyróżnia się na tle innych. Od zarządzania przytłaczającą ilością rozmów kwalifikacyjnych po zapewnienie jasnej komunikacji z kandydatami, ClickUp łączy precyzję z płynną organizacją.

Po co zadowalać się czymś gorszym? Zarejestruj się w ClickUp już dziś aby podejmować mądrzejsze decyzje o zatrudnieniu i zwiększyć wydajność zespołu.🎯