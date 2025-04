15 najlepszych alternatyw Culture Amp dla zaangażowania pracowników

Zaangażowane Teams napędzają innowacje, sprzyjają rozwojowi kultury pracy i zwiększają wydajność. Zastanawiasz się, jak duży jest to wpływ? Businessy z wysokim zaangażowaniem pracowników mają 14% wyższą rentowność i 70% lepsze samopoczucie!

Oczywiście, narzędzia takie jak Culture Amp stały się rozwiązaniami do radzenia sobie z niuansowym wyzwaniem, jakim jest zaangażowanie pracowników. Ale Culture Amp nie jest jedynym rozwiązaniem i może nie pasować do każdego zespołu lub cyklu pracy.

Zamiast tracić godziny na badania, zrobiliśmy to za ciebie. Ten blog obejmuje 15 wyróżniających się alternatyw Culture Amp, analizując ich zalety, wady, ceny i recenzje, aby pomóc Ci znaleźć idealne rozwiązanie.

Culture Amp to popularne rozwiązanie HR, które zwiększa zaangażowanie pracowników. Jednak jego rozszerzenie i funkcje mogą nie pasować do każdego Businessu.

Oto 15 najlepszych alternatyw Culture Amp dla Teams szukających lepszego rozwiązania. ClickUp 15Five to popularna aplikacja, która przyjmuje podejście do zaangażowania oparte na dobrym samopoczuciu psychicznym. Funkcja cotygodniowego meldowania się pomaga pracownikom w udostępnianiu informacji o tym, jak sobie radzą, a menedżerom w zrozumieniu i ułatwieniu poprawy.

Zawiera również sugestie i plany działania oparte na AI dla indywidualnego rozwoju. Ta alternatywa Culture Amp analizuje również dane z ankiet w celu ilościowego określenia wyników menedżerów, kluczowych czynników i zagrożeń dla zaangażowania.

15Pięć najlepszych funkcji

Mapa zaangażowania na każdym stanowisku pracy z ankietami, które mierzą, jak energetyzujące jest to zadanie

Łatwe połączenie z różnymi systemami HRIS dzięki opcjom integracji

Zwiększa uznanie pracowników dzięki funkcji publicznych pochwał

15Pięć limitów

Może nie skalować się dobrze z większymi organizacjami ze względu na limity funkcji

Brak zaawansowanej analityki w porównaniu do konkurentów takich jak Lattice

Oferuje niestandardowe szablony oceny wydajności w ograniczonym zakresie

15Five pricing

Engage: $4/miesiąc za użytkownika

$4/miesiąc za użytkownika Perform: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Total Platform: $16/miesiąc na użytkownika

15 ocen i recenzji

G2 : 4.6/5 (1,700+ recenzji)

: 4.6/5 (1,700+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (850+ recenzji)

Sprawdź dlaczego to Użytkownik G2 uważa 15Five za potężny zestaw narzędzi do angażowania pracowników i zarządzania wydajnością:

I can see how the different functions like High Fives, the Best Self Review, or even how the individual user profile is set up all align with a lot of the best practices we've seen for helping employees leverage their strengths and other key learnings in the HR pole

6. Betterworks (najlepsze do integracji OKR i ciągłej informacji zwrotnej)

via Betterworks Szukasz alternatyw dla Culture Amp, które są idealne dla firm, które kładą nacisk na zwinną metodologię doskonalenia? Sprawdź Betterworks! Oferuje dynamiczne śledzenie OKR, aby utrzymać wyrównanie celów na czele zaangażowania pracowników.

Dzięki szybkiej kalibracji i prostym podejściom do oceny, Betterworks pozwala twojemu zespołowi łączyć rosnące standardy biznesowe z procesem wydajności i potencjału pracowników.

Najlepsze funkcje Betterworks

Zapewnienie działań opartych na danych dzięki udostępnianiu danych i procesom połączonym ze wszystkimi modułami

Zyskaj bezstronny, oparty na danych wgląd w wydajność pracowników dzięki konfigurowalnym standardom firmy

Wspieranie ciągłego doskonalenia dzięki historycznym zapisom kompleksowych opinii i ankiet pracowników

Limity Betterworks

Może być kosztowne dla średnich i dużych Teams

Wdrożenie może stać się skomplikowane bez przeszkolonych ekspertów w organizacji

Ceny Betterworks

Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Średni rynek: Ceny niestandardowe

Ocena i recenzje Betterworks

G2 : 4.3/5 (200+ recenzji)

: 4.3/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.0/5 (20+ reviews)

7. Workleap (najlepszy do współpracy i śledzenia zaangażowania)

via Workleap Jeśli chcesz wpleść rozwój umiejętności i zaangażowanie w swoją strukturę organizacyjną, Workleap jest najlepszym rozwiązaniem! Poza recenzjami menedżerów, oprogramowanie to zapewnia zdrową współpracę dzięki szybkim recenzjom i samoocenom.

Workleap oferuje również śledzenie umiejętności i dane powstania modułów szkoleniowych. Ponadto oferuje wyraźne wizualizacje pozwalające śledzić, jak poprawia się poziom zaangażowania.

Najlepsze funkcje Workleap

Pielęgnuj kulturę doceniania dzięki przemyślanym okrzykom i grywalizowanym zwycięstwom

Łącz rozwój i zaangażowanie z konspektami kursów opartymi na ankietach

Limity Workleap

Integracja komunikacja zespołowa narzędzia takie jak Slack i e-mail powodują sporadyczne błędy

Ceny stają się dość wysokie dla większych organizacji

Funkcje raportowania są dość podstawowe w porównaniu do konkurencji

Ceny Workleap

Platform experience: $22/miesiąc za użytkownika

$22/miesiąc za użytkownika Officevibe: $6.25/miesiąc za użytkownika

$6.25/miesiąc za użytkownika Wydajność: 6,25 USD/miesiąc

6,25 USD/miesiąc Pingboard: 5 USD/miesiąc za użytkownika

5 USD/miesiąc za użytkownika Learning Management: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Onboarding: 2,50 USD/miesiąc za użytkownika

2,50 USD/miesiąc za użytkownika Umiejętności: 2,50 USD/miesiąc za użytkownika

Ocena i recenzje Workleap

G2 : 4.3/5 (720+ recenzji)

: 4.3/5 (720+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (100+ recenzji)

Oto dlaczego Użytkownik Capterra uważa Workleap za świetne narzędzie do zbierania opinii:

_Bardzo pozytywne, sprawia, że pracownicy czują się, jakby byli kluczowym elementem zespołu, a także pozwala menedżerom odkryć wszelkie obszary, które wymagają uwagi lub zmian

➡️ Czytaj więcej: Skuteczne strategie zarządzania pracą zespołową dla teamów

8. Engagedly (najlepsze dla narzędzi zaangażowania zoptymalizowanych pod kątem urządzeń mobilnych)

via Engagedly Engagedly znalazło się na liście ze względu na swoje mobilne podejście do utrzymywania zaangażowania i satysfakcji zespołów - pracownicy mogą pozostać w kontakcie i zmotywowani w dowolnym miejscu i czasie.

Śledzi również cele jako kluczowe OKR, z grywalizacją i zautomatyzowanym uczeniem się, aby zapewnić dobrą zabawę i wydajność. Poznaj Marissę AI, nową asystentkę do ustawiania celów, podsumowywania informacji zwrotnych i tworzenia zawartości!

Najlepsze funkcje Engagedly

Kultywuj kulturę wydajności opartą na wynikach dzięki OKR i celom opartym na AI

Wdrażaj skuteczne programy mentorskie z dedykowanymi ekspertami w dziedzinie mentoringu

Dostarczaj krytyczne aktualizacje i planuj zasoby pracowników dzięki platformie zoptymalizowanej pod kątem urządzeń mobilnych

Engagedly limitations

Minimalne ceny sprawiają, że jest to drogie rozwiązanie dla małych Teams

Niektóre funkcje, takie jak check-iny i integracje, mogą być skomplikowane dla nowych użytkowników

Ceny Engagedly

Zarządzanie wydajnością: $5-$8/miesiąc za użytkownika

$5-$8/miesiąc za użytkownika Ucz się i rozwijaj: $3-$5/miesiąc na użytkownika

$3-$5/miesiąc na użytkownika Rozpoznawaj i nagradzaj: $2/miesiąc za użytkownika

$2/miesiąc za użytkownika Angażuj i słuchaj: $2/miesiąc na użytkownika

$2/miesiąc na użytkownika Mentoring Suite: $8/miesiąc

$8/miesiąc Zarządzanie wynagrodzeniami: $10/miesiąc

$10/miesiąc Bezobsługowa komunikacja z pracownikami: 5 USD/miesiąc

Engagedly ocena i recenzje

G2 : 4.3/5 (500+ recenzji)

: 4.3/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (70+ recenzji)

9. Workday (Peakon) (najlepsze pod względem doświadczenia pracowników i analizy nastrojów)

via Workday (Peakon) Następna na liście alternatyw Culture Amp jest Workday Peakon, platforma zaangażowania pracowników skupiająca się na wizualizacji subiektywnego głosu pracowników.

Ten klejnot oparty na AI wysyła spersonalizowane ankiety zaangażowania i natychmiast przekształca odpowiedzi w spostrzeżenia w czasie rzeczywistym. Menedżerowie mogą z łatwością zamknąć pętlę informacji zwrotnej dzięki inicjatorom rozmów, potwierdzeniom i prywatnym dwukierunkowym czatom.

Narzędzie podkreśla obszary zainteresowania, świętuje zwycięstwa i pomaga w burzy mózgów na temat sposobów zmiany nastrojów.

**Peakon wspiera do zrobienia 60 języków, usuwając bariery geograficzne lub społeczno-kulturowe.

Najlepsze funkcje Workday (Peakon)

Zbieranie opinii od pracowników stacjonarnych i zdalnych za pomocą pulpitu, telefonu komórkowego, kiosku, rozszerzenia Slack lub Microsoft Teams

Prognoza ryzyka rotacji i poprawa retencji talentów dzięki analizie cyklu życia pracownika na żywo

Limity Workday (Peakon)

Pełne wykorzystanie jego możliwości wymaga ciągłej pracy wyszkolonych ekspertów

Jest droższy od konkurentów i mniej idealny dla Business z mniejszą ilością zasobów HR

Ceny Workday (Peakon)

Ceny niestandardowe

Ocena i recenzje Workday (Peakon)

G2 : 4.6/5 (110+ recenzji)

: 4.6/5 (110+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (40+ recenzji)

Zobaczmy, jak pomaga w tym Workday (Peakon) Użytkownik G2 znać puls pracowników:

_Peakon to platforma, dzięki której organizacja poznaje puls swoich pracowników. Różnorodność pytań w ankiecie zapewnia, że wszystkie tematy związane z relacjami pracowniczymi i organizacją są uwzględnione

10. Glint (najlepszy do wglądu w zaangażowanie oparte na AI)

via Glint Glint to rozwiązanie firmy Microsoft, które pomaga organizacjom przekształcać spostrzeżenia w znaczące zmiany dzięki dostosowywanym ankietom. Szablony Glint pozwalają dostosować miejsce pracy do tego, co najważniejsze, od wdrażania do rozmów kwalifikacyjnych i kontroli różnorodności po zarządzanie zmianami.

Posiada również wbudowane funkcje Microsoft AI, które podsumowują wszystkie komentarze i odpowiedzi w spostrzeżenia. Jest to idealne rozwiązanie dla liderów, którzy chcą promować zmiany kulturowe i dostosować pracowników do Strategia HR cele.

🔍 Czy wiesz, że Glint Inc., niegdyś samodzielna firma, dołączyła do ekosystemu Microsoft w 2018 roku po przejęciu jej przez LinkedIn (spółkę zależną Microsoft). Obecnie jej zasoby służą jako forum społeczności dla użytkowników do udostępniania spostrzeżeń i pomysłów.

Najlepsze funkcje Glint

Lepsza retencja dzięki śledzeniu informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym i planowaniu działań

Usprawnienie komunikacji dzięki natychmiastowemu i łatwemu do wyeksportowania generowaniu raportów

Limity Glint

Aby uzyskać pełną funkcję, firmy muszą ograniczyć się do ekosystemu Microsoft

Oferuje ograniczone funkcje platformy zarządzania wydajnością

Ceny Glint

Microsoft Viva Glint: $2/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Ocena i recenzje Glint

G2 : 4.6/5 (40+ recenzji)

: 4.6/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (20+ recenzji)

11. Workvivo (najlepsze do napędzania komunikacji z pracownikami i kultury pracy)

via Workvivo Potrzebujesz intuicyjnego interfejsu w stylu społecznościowym, aby zwiększyć zaangażowanie? Workvivo właśnie to zapewnia. Platforma łączy komunikację, ankiety i rozwiązania z zakresu zasobów ludzkich w jednej przestrzeni, zapewniając społecznościowe doświadczenie.

Workvivio pełni nawet funkcję spersonalizowanego intranetu z wiadomościami organizacyjnymi, dzięki czemu pracownicy są na bieżąco z najnowszymi celami i osiągnięciami biznesowymi.

Najlepsze funkcje Workvivio

Wzmacniaj osiągnięcia zespołu dzięki intuicyjnemu rozpoznawaniu i publicznym okrzykom

Zachęcanie do autentycznych połączeń dzięki spersonalizowanym kanałom wiadomości

Lepsza współpraca dzięki zintegrowanym narzędziom społecznościowym i komunikacyjnym

Limity Workvivo

Ograniczone opcje niestandardowe i wysokie koszty dla mniejszych Teams

Brak opcji integracji z bardziej niszowymi rozwiązaniami HR

Ceny Workvivo

Business Plan: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe Enterprise Plan: Ceny niestandardowe

Ocena i recenzje Workvivo

G2 : 4.8/5 (2000+ recenzji)

: 4.8/5 (2000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (120+ recenzji)

Zobaczmy dlaczego to Użytkownik Capterra uwielbia Workvivo:

_To, co najbardziej spodobało mi się w Workvivo, to jego zdolność do tworzenia spójnej i angażującej kultury miejsca pracy

12. SurveySparrow (najlepszy do dynamicznych, konwersacyjnych ankiet i informacji zwrotnych)

via SurveySparrow SurveySparrow jest idealny dla Business, który preferuje proste, ale analityczne rozwiązanie ankietowe. Jego systematyczny interfejs dzieli proces ankiety zaangażowania na kroki, od jej tworzenia po analizę i eksport wyników.

Oprócz wyczyszczonego backendu, SurveySparrow pozwala dodawać wiele formatów pytań i kontrolować bloki ankiety z indywidualną logiką. Pozwala również zespołom HR na korzystanie z powiadomień e-mail i przypomnień w celu skutecznego monitorowania.

Najlepsze funkcje SurveySparrow

Niestandardowa konfiguracja każdej ankiety z szerokim zakresem przycisków, czcionek, kolorów, a nawet motywów

Ustawienie warunków, które prezentują tylko odpowiednie pytania każdemu pracownikowi z adaptacyjnymi inteligentnymi ankietami

Zbieraj dane nawet bez dostępu do Internetu i synchronizuj informacje później dzięki opcji ankiety offline

Limity SurveySparrow

Funkcja tylko podstawowych opcji formatu podczas tworzenia pytań

Limit do ankiet zaangażowania, a nie przeglądów wydajności lub innych rozwiązań HR

Ceny SurveySparrow

Dla osób fizycznych

Podstawowy: $39/miesiąc

$39/miesiąc Starter: $59/miesiąc

Dla Teams

**Business:$149/miesiąc

Profesjonalista: $399/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

CX Suit (NPS, CSAT, CES)

Professional: $399/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Zarządzanie reputacją

Free

Starter: $99/miesiąc

Zarządzanie biletami

Free

Starter: $12/miesiąc

360 Assessment

Wydajność: Niestandardowa wycena

Pełny pakiet

Platforma: Ceny niestandardowe

Ocena i recenzje SurveySparrow

G2 : 4.4/5 (2000+ recenzji)

: 4.4/5 (2000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (100+ recenzji)

13. CultureMonkey (najlepsze narzędzie do badania Pulsu i zbierania opinii)

via cultureMonkey_ CultureMonkey jest jak guru rozwoju dla Business. Dzięki anonimowym opiniom i spostrzeżeniom opartym na AI, zamienia szczere uwagi w plany działania, które robią różnicę.

A co najlepsze? Wizualne pulpity nawigacyjne zapewniają migawki myśli pracowników w czasie rzeczywistym, z priorytetami - bez konieczności filtrowania. Ponadto każde pytanie i narzędzie do ankiet Puls w CultureMonkey jest łatwe do niestandardowego dostosowania w dowolnym zakresie.

Najlepsze funkcje CultureMonkey

Zmniejszenie zmęczenia ankietami dzięki możliwości zaplanowania jednego pytania co dwa tygodnie lub co miesiąc

Mierzenie wpływu swoich działań za pomocą historycznych trendów i spostrzeżeń

Maksymalizacja zwrotu z inwestycji w praktyki i wysiłki HR dzięki wstępnie zdefiniowanym wskaźniki zaangażowania pracowników limity CultureMonkey

Sporadyczne problemy z ładowaniem i błędy podczas tworzenia złożonych ankiet

Eksportowanie zaawansowanych raportów, takich jak mapy cieplne, może spowodować utratę szczegółów wizualnych, takich jak kodowanie kolorami

Ceny CultureMonkey

Niestandardowy cennik

CultureMonkey ocena i recenzje

G2 : 4.7/5 (50+ recenzji)

: 4.7/5 (50+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Sprawdź, co to jest Użytkownik G2 ma do powiedzenia na temat CultureMonkey:

_Culture Monkey ma najbardziej zaawansowane pulpity, na jakie natknąłem się w wielu narzędziach, które oceniałem lub z którymi pracowałem w przeszłości. Dostępne są niestandardowe raportowania i widoki, podzielone według poziomu menedżera, lokalizacji, działów i ról

14. BambooHR (najlepszy do usprawniania procesów HR i samoobsługi pracowników)

via BambooHR BambooHR jest popularnym Oprogramowanie HRM zaprojektowane w celu wzmocnienia pozycji pracowników i usprawnienia procesów. Oferuje informacje zwrotne od menedżerów i samoocenę, które można łatwo połączyć z narzędziami do ustawiania celów.

Rozwiązanie zawiera narzędzie satysfakcji pracowników, które natychmiast śledzi employer branding i poziom motywacji pracowników. Ponadto upraszcza listę płac, śledzenie kandydatów i zarządzanie urlopami.

Najlepsze funkcje BambooHR

Stworzenie centralnego huba dla wszystkich wewnętrznych aktualizacji i ogłoszeń dzięki funkcji przestrzeni społecznościowej

Zwiększenie dokładności danych dzięki zbadanemu, gotowemu do użycia bankowi pytań dotyczących doświadczeń pracowników

Limity BambooHR

Styl raportowania, zwłaszcza takie elementy jak znaczniki i źródła danych, jest dość prosty i przestarzały

Funkcje koncentrują się na szeroko pojętym zarządzaniu zasobami ludzkimi, a nie na zaangażowaniu, i mają stromą krzywą uczenia się

Ceny BambooHR

(Zryczałtowana stawka miesięczna dla mniej niż 25 pracowników; ocena za użytkownika dla 25+ pracowników)

Core : Niestandardowy cennik

: Niestandardowy cennik Pro: Niestandardowy cennik

Ocena i recenzje BambooHR

G2 : 4.4/5 (2,400+ recenzji)

: 4.4/5 (2,400+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (2,800+ recenzji)

15. Microsoft Viva (najlepsza pod względem integracji dobrego samopoczucia i wydajności z narzędziami firmowymi)

via microsoft Viva_ Jeśli Microsoft jest zintegrowany z twoim biznesem, Microsoft Viva jest doskonałym dodatkiem do twojego zestawu narzędzi HR. Oprócz możliwości analizy ankiet Viva Glint oferuje fora społecznościowe i zarządzanie kampaniami w celu wspierania połączeń i zaangażowania.

Viva pozwala również ocenić samopoczucie pracowników za pomocą szybkich ankiet i analizy danych związanych z zadaniami. Ponadto pomaga zintegrować naukę z narzędziami Microsoft do zwiększania wydajności i rozwoju pracowników.

Najlepsze funkcje Microsoft Viva

Ułatwianie angażujących rozmów dzięki dedykowanym przestrzeniom na wiadomości firmowe i udostępnianie odsetków

Mapa i poprawa samopoczucia dzięki wykresom wzorców pracy i dystrybucji aktywności pracowników

Limity Microsoft Viva

Integracje są ograniczone do ekosystemu Microsoft

Może sprawiać wrażenie złożonego interfejsu, który jest trudny do skonfigurowania

Ceny Microsoft Viva

Microsoft Viva w Microsoft 365: Free

Free Komunikacja pracownicza i społeczności w Microsoft Viva: 2 USD/miesiąc za użytkownika

2 USD/miesiąc za użytkownika Microsoft Viva Workplace Analytics and Employee Feedback: 6 USD/miesiąc na użytkownika

6 USD/miesiąc na użytkownika Microsoft Viva Suite: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Ocena i recenzje Microsoft Viva

G2 : 4.5/5 (40+ recenzji)

: 4.5/5 (40+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Zobaczmy, dlaczego to Użytkownik G2 preferuje Microsoft Viva:

_Viva Insights to najlepsze oprogramowanie do interakcji i pracy w profesjonalnym środowisku. Jest bardzo łatwe w użyciu i łatwe do wdrożenia. Najlepszą rzeczą, jaką w nim lubię, jest to, że jest bardzo przydatne do zwiększania wydajności i poprawy doświadczenia pracowników

