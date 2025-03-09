Jak dodać kogoś do rozmowy na Slacku?

Jesteś pogrążony w trwającej rozmowie na Slacku ze swoim zespołem, opracowując strategię kolejnego dużego ruchu, gdy nagle - bum! - zdajesz sobie sprawę, że Alex musi być w to zaangażowany.

Ale zaraz - czy rozpocząć nowy czat grupowy? Czy powinieneś dodać go do istniejącej rozmowy na Slacku lub wezwać go za pomocą tajnych uprawnień administratora?

Proces jest prosty, niezależnie od tego, czy chodzi o dodanie kogoś do obszaru roboczego Slack, wciągnięcie go do trwającej dyskusji, czy rozmowę jeden na jeden. A jeśli chcesz uzyskać dostęp do wcześniejszych konwersacji, musisz tylko znać właściwy sposób, aby je dodać.

W tym przewodniku omówimy krok po kroku instrukcje, aby upewnić się, że właściwe osoby są na właściwym czacie we właściwym czasie - tak, aby nikt nie przegapił żadnego rytmu. Wprowadźmy ich tam!

Wolny czas, by odciąć się od Slacków. Wypróbuj ClickUp Chat za Free!

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto jak dodać członka zespołu do konwersacji w Slack:

Dodaj kogoś, klikając kanał lub DM

Wybierz "Zaproś osoby" i wybierz użytkownika, którego chcesz dodać

Upewnij się, że masz niezbędne uprawnienia do kanałów prywatnych

Dodawanie użytkowników do kanałów publicznych jest łatwe, ale kanały prywatne mogą wymagać zatwierdzenia przez administratora

Skutecznie radzić sobie z przeciążeniem wiadomościami i dużymi Teamsami w Slack, dodając właściwe osoby i usuwając nieistotne z kanału

Użyj ClickUp dla lepszej, bardziej kontekstowej współpracy.

Poznaj funkcje takie jak ClickUp Chat , Clip i Tablica i obserwuj, jak współpraca wzrasta

Poznaj funkcje takie jak ClickUp Chat , Clip i Tablica i obserwuj, jak współpraca wzrasta Zintegruj ClickUp z Slack lub Switch, aby usprawnić zarządzanie projektami

Zamień rozmowy w zadania ClickUp Chat i szablony, które można dostosować do swoich potrzeb

Pobierz ClickUp za Free!

Zrozumieć Slack

**Slack to platforma komunikacyjna zaprojektowana, aby pomóc Teams współpracować poprzez kanały, bezpośrednie wiadomości (DM) i integracje

Podczas gdy w większości komunikatorów rozmowy są rozproszone, Slack organizuje te dyskusje w kanały oparte na konkretnych tematach, trwających projektach lub członkach zespołu, ułatwiając znalezienie odpowiedniej historii rozmowy w razie potrzeby.

Business jest powszechnie wykorzystywany do:

Komunikacja w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wiadomości błyskawicznych

Zorganizowanych konwersacji w ramach dedykowanych kanałów

Integracji aplikacji, które usprawniają cykle pracy, ograniczając przełączanie kontekstu

Udostępnianie dokumentów, obrazów i innych plików

Przeszukiwalne archiwa, które pozwalają Teams znaleźć poprzednie rozmowy, pliki i decyzje

Niestandardowe powiadomienia zmniejszające przytłoczenie

Opanowanie funkcji Slack zapewni twojemu zespołowi strategie komunikacji pozostają płynne i skuteczne.

Jak dodać kogoś do konwersacji na Slacku

Teraz, gdy już wiesz, czym jest Slack i jak pasuje do twojej organizacji, nadszedł czas, aby opanować kluczową umiejętność: dodawanie kogoś do konwersacji Slack we właściwy sposób.

Koniec ze zgadywaniem lub niezręcznym rozpoczynaniem nowego czatu grupowego, gdy nie ma takiej potrzeby! Przeanalizujmy dwa najlepsze sposoby do zrobienia tego.

Dodawanie kogoś do kanału Slack

Dodanie kogoś do kanału Slack daje mu natychmiastowy dostęp do trwających dyskusji, poprzednich wiadomości i kluczowych aktualizacji projektu. Nie musisz już przekazywać wiadomości dalej, by być na bieżąco.

Oto jak zrobić to we właściwy sposób:

1. Otwórz kanał, do którego chcesz dodać nowego członka.

przez Slack 2. Kliknij nazwę kanału u góry ekranu, aby otworzyć nagłówek konwersacji.

3. Wybierz opcję "Dodaj osoby" z rozwijanej listy.

przez Slack 4. Wprowadź imię i nazwisko lub adres e-mail członka zespołu i kliknij "Dodaj", aby dołączyć go do kanału.

5. Potwierdź jego dostęp, aby zapewnić mu możliwość widoku historii konwersacji i uczestniczenia w trwających dyskusjach.

Wskazówka dla profesjonalistów: Każdy może zostać dodany do kanałów publicznych, ale kanały prywatne wymagają zatwierdzenia przez administratora lub uprawnień dostępu.

Na przykład, jeśli omawiasz kampanię marketingową w kanale prywatnym, dodanie odpowiedniego członka zespołu zapewnia, że ma on niezbędny kontekst, aby skutecznie wnieść swój wkład.

Dodawanie kogoś do wiadomości bezpośredniej

Chcesz dodać kogoś do bezpośredniej wiadomości bez zbędnych ceregieli? Przekształcenie czatu jeden na jednego w rozmowę grupową jest idealne do szybkich dyskusji; nie ma potrzeby uruchamiania zupełnie nowego kanału.

Wystarczy wykonać te proste kroki, aby w mgnieniu oka dodać odpowiednie osoby do odpowiedniego czatu:

1. Otwórz istniejącą wiadomość bezpośrednią. Przejdź do listy wiadomości bezpośrednich i wybierz rozmowę jeden na jeden, w której chcesz dodać kolejną osobę.

2. Teraz przejdź do panelu szczegółów otwartej konwersacji. Kliknij ikonę z trzema kropkami w prawym górnym rogu okna konwersacji, aby otworzyć menu.

3. W panelu szczegółów poszukaj przycisku Dodaj osoby. Umożliwi to rozszerzenie konwersacji do grupowego DM.

4. Wyszukaj osobę, którą chcesz dodać. Zacznij wpisywać imię i nazwisko lub adres e-mail osoby, którą chcesz dodać.

5. Gdy pojawi się imię i nazwisko osoby, wybierz je i kliknij przycisk Dalej, aby potwierdzić dodanie i sfinalizować proces.

6. Zostanie otwarty nowy czat grupowy z dodaną osobą. W ten sposób bezpośrednia rozmowa z pierwotną osobą pozostanie nienaruszona, dzięki czemu nie utracisz żadnych wcześniejszych wiadomości ani poufnych informacji.

Quick Hack: Dobrą praktyką jest poinformowanie nowych uczestników, że zostali dodani do nowej grupy. Pozwoli to uniknąć nieporozumień i zachować kontekst.

Wyobraź sobie, że finalizujesz propozycję z kolegą z zespołu i potrzebujesz opinii swojego przełożonego. Rozszerzenie DM na czat grupowy płynnie integruje menedżera z trwającą rozmową, utrzymując wszystkich w zgodzie.

👀 Czy wiesz, że Slack był pierwotnie projektem dla graczy! Zanim stał się komunikacja zespołowa aplikacja, którą znamy dzisiaj, Slack zaczął jako wewnętrzne narzędzie do przesyłania wiadomości dla gry wideo o nazwie Glitch, stworzonej przez firmę Stewarta Butterfielda, Tiny Speck.

Typowe problemy i limity w Slack

Slack to świetne narzędzie do komunikacji, ale czasami korzystanie z niego może sprawiać wrażenie tonięcia w wiadomościach, plikach i powiadomieniach. Przyjrzyjmy się najczęstsze problemy które mogą sprawić, że Slack przestanie być narzędziem zwiększającym wydajność, a stanie się wyzwaniem.

❌ Przeciążenie wiadomościami Używanie Slacka może szybko stać się przytłaczające z powodu ciągłych powiadomień o wiadomościach, zwłaszcza gdy jesteś w wielu kanałach. Łatwo jest stracić śledzenie ważnych wiadomości pośród napływu zwykłych czatów, aktualizacji i dyskusji. Może to skutkować niedotrzymaniem terminów lub zagubieniem ważnych informacji.

❌ Ograniczone zarządzanie plikami

Zarządzanie plikami w Slack może być frustrujące, ponieważ nie ma dedykowanego miejsca do przechowywania plików. Podczas przesyłania plików do kanałów, szybko się one gromadzą i stają się trudne do późniejszego zlokalizowania. **Przeszukiwanie starych wiadomości w celu znalezienia konkretnego dokumentu lub pliku - co jest możliwe, jeśli pamiętasz dokładną nazwę - może zająć dużo czasu.

To sprawia, że wyszukiwanie plików staje się żmudne, marnuje czas i zwiększa frustrację.

❌ Bałagan na kanałach

Kanały Slack mogą szybko stać się chaotyczne i zwiększyć bałagan. Nawet jeśli starasz się utrzymać porządek na kanałach, lokalizacja właściwego kanału w szumie może być zadaniem.

❌ Przeciążenie powiadomieniami

Powiadomienia Slack mogą rozpraszać uwagę, jeśli jesteś w wielu kanałach lub obszarach roboczych. Ciągłe pingowanie może utrudniać skupienie się na głębokiej pracy. Szybka Slack hack jest ustawienie niestandardowych powiadomień, pozwalających na przechodzenie tylko kluczowych wiadomości. Jednak ryzykujesz utratę śledzenia innych ważnych wiadomości.

❌ Brak formalnych funkcji zarządzania projektami

Slack świetnie nadaje się do szybkich czatów i aktualizacji zespołu, ale nie sprawdza się, jeśli chodzi o śledzenie zadań i terminów. Nie ma wbudowanej tablicy zadań, wykresu Gantta ani ustrukturyzowanego cyklu pracy, więc zarządzanie projektami może być nieuporządkowane. Większość Teams integruje Slack z innymi narzędziami do zarządzania zadaniami, aby wszystko było na bieżąco.

Wskazówka dla profesjonalistów: Funkcja wyszukiwania Slack pomoże ci znaleźć poprzednie pliki i wiadomości, ale użycie określonych słów kluczowych i filtrów da ci najlepsze wyniki. Rozważ uporządkowanie swoich kanałów i wiadomości, aby ułatwić wyszukiwanie.

przeczytaj również: Plusy i minusy Slacka w mojej pracy

Najlepsza alternatywa dla Slacka

Jeśli szukasz alternatywy dla Slacka, która pomoże ci lepiej się komunikować i zintegrować z twoją pracą, rozważ ClickUp, aplikację everything for work.

Jest to prawdziwie ujednolicona platforma, która utrzymuje całą pracę w jednym miejscu - koniec z przełączaniem się między zakładkami w celu znalezienia odpowiednich informacji. Od omawiania pomysłów po ich wdrażanie - wszystko jest tutaj.

📮ClickUp Insight: Około 41% profesjonalistów preferuje komunikatory internetowe do komunikacji w zespole . Chociaż narzędzia takie jak Slack oferują szybką i wydajną wymianę informacji, wiadomości są często rozproszone w wielu kanałach, wątkach lub wiadomościach bezpośrednich, co utrudnia późniejsze wyszukiwanie informacji.

Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu, takiemu jak ClickUp Chat wątki czatu są mapowane do konkretnych projektów i zadań, dzięki czemu rozmowy mają kontekst i są łatwo dostępne.

Wypróbuj ClickUp za Free!

Przeczytaj również: Slack vs. ClickUp: Które narzędzie do komunikacji w Teams jest najlepsze?

Proaktywna komunikacja za pomocą ClickUp Chat ClickUp Chat to narzędzie do komunikacji z zespołem - nie tylko do rozmów. Możesz w nim pracować - od e-maili i zadań po kalendarze i tablice.

W przeciwieństwie do samodzielnych aplikacji do przesyłania wiadomości, ClickUp Chat integruje się bezpośrednio z zadaniami, umożliwiając natychmiastowe przekształcanie nowych rozmów w działania.

Możesz przydzielać zadania, ustawiać terminy i łączyć wiadomości z projektami bez opuszczania czatu. Wszystko w jednym miejscu sprawia, że współpraca w Teams jest zorganizowana, wydajna i skoncentrowana.

Usprawnij komunikację w zespole i zamień czaty w działania dzięki ClickUp Chat

Nagrywaj wideo w locie dzięki ClickUp Clips

Potrzebujesz szybko wyjaśnić jakiś proces lub pracować asynchronicznie nad projektem? Clips ClickUp'a umożliwiają nagrywanie i udostępnianie nagrań ekranu, ułatwiając dostarczanie wskazówek krok po kroku bez długich wyjaśnień.

Udostępniaj klipy, aby zapewnić wizualną informację zwrotną na temat projektów lub raportowania i osadzaj je bezpośrednio w zadaniach, aby wszystko było uporządkowane i łatwo dostępne do współpracy.

Szybko wyjaśniaj procesy i udostępniaj wizualne informacje zwrotne za pomocą ClickUp Clips, ponieważ czasami klip mówi głośniej niż słowa

Pożegnaj się z niechlujnymi wątkami e-mail i zaśmieconymi kanałami, które sprawiają, że znajdowanie zadań przypomina polowanie na padlinożerców.

🧠Fun Fact: Szacuje się, że 333 miliardy e-maili są wysyłane i odbierane codziennie na całym świecie. Poszukiwanie istotnych informacji bez scentralizowanej przestrzeni do pracy nie jest dziecinnie proste!

Zasadniczo cała współpraca i koordynacja w naszej firmie odbywa się na ClickUp. Kilka przykładów tego, do czego używamy ClickUp: planowanie i koordynacja produkcji, a także rozwój mechaniki, elektryki i oprogramowania; sprint planowania; dogłębne dyskusje techniczne na temat kodowania oprogramowania, tysiące czatów: bezpośrednio tylko na temat!_

Flurin Arner, inżynier oprogramowania robotyki, Ronovatec AG

Z Przypisywanie komentarzy przez ClickUp funkcja, przekazywanie wyczyszczonych, przydatnych informacji zwrotnych nie wymaga wysiłku. Potrzebujesz kolegi z zespołu do sprawdzenia dokumentu? Wystarczy dodać komentarz i przypisać go do niego.

Możesz również wzmiankować współpracowników, aby upewnić się, że widzą kluczowe szczegóły, utrzymując wszystkich na tej samej stronie. Po wdrożeniu opinii wystarczy oznaczyć komentarz jako rozwiązany - nie ma potrzeby podejmowania dalszych działań!

Rozmawiaj, przydzielaj i zamykaj zadania z poziomu ClickUp Chat za pomocą funkcji Przypisz komentarze

Współpraca i burza mózgów na tablicach ClickUp

Dla Teams, które polegają na burzy mózgów i wizualnym planie, Tablice ClickUp zapewniają interaktywną mapę, na której można w czasie rzeczywistym przedstawiać pomysły i cykle pracy.

Burza mózgów i przekształcanie planów w działania dzięki Tablicom ClickUp

Korzystaj z map myśli, aby podzielić złożone projekty na przejrzyste, wizualne struktury. Planuj kampanie marketingowe bez wysiłku dzięki prostemu interfejsowi "przeciągnij i upuść". A gdy pojawi się inspiracja, przekształć pomysły z burzy mózgów w wykonalne zadania jednym kliknięciem!

Szablon strategii komunikacji wewnętrznej ClickUp

Chcesz poprawić komunikację wewnętrzną? Szablon Szablon strategii komunikacji wewnętrznej ClickUp pomaga tworzyć przejrzyste cykle pracy i utrzymywać płynną współpracę między zespołami - koniec ze zgadywaniem lub niedopasowaniem!

Szablon strategii komunikacji wewnętrznej ClickUp

Ten w pełni konfigurowalny szablon pomaga definiować cele, usprawniać komunikację i śledzić postępy w jednym miejscu. Niezależnie od tego, czy chodzi o wspieranie przejrzystości między kierownictwem a teamami, czy też o poprawę komunikacji w całym dziale, szablon ten zapewnia narzędzia, dzięki którym wszyscy są zgodni i zaangażowani.

Jak przejść z Slack na ClickUp?

Przejście ze Slacka na ClickUp jest łatwiejsze niż myślisz - i nie musisz całkowicie rezygnować ze Slacka! Integracja zapewnia płynną współpracę dla Teams polegających na Slack, jednocześnie umożliwiając tworzenie i zarządzanie zadaniami ClickUp bezpośrednio ze Slack.

Slack 🤝ClickUp

Aby dokonać zmiany, zacznij od zaimportowania kanałów Slack do ClickUp i zorganizowania rozmów w odpowiednich przestrzeniach. Użyj ClickUp Chat do scentralizowania komunikacji, połączenia dyskusji z zadaniami i projektami. Przypisuj komentarze, ustaw terminy i śledź postępy - wszystko w jednym miejscu.

Centralizuj rozmowy na Slacku, połącz dyskusje z zadaniami i śledź postępy dzięki ClickUp

Wyobraź sobie, że Twój zespół produktowy przenosi planowanie sprintu z rozproszonych wiadomości Slack na tablicę Agile w ClickUp - nagle zadania stają się bardziej przejrzyste, a przepływy pracy przebiegają płynniej. Albo wyobraź sobie swój zespół marketingowy organizujący kampanie na listach zadań ClickUp, gdzie zadania i terminy są widoczne.

Koniec z przeszukiwaniem niekończących się wiadomości, aby znaleźć to, co ważne! Przenosząc wszystko na jedną platformę, Twój zespół zyskuje lepszą widoczność, wydajność i współpracę - bez chaosu.

Czy wiesz, że możesz zwiększyć wydajność o 30% używając ClickUp i Slack razem?

Oto jak to zrobić: Z Integracja ClickUp ze Slackiem teams mogą połączyć obie platformy, zamieniając wiadomości Slack w zadania, komentarze lub przypomnienia za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Twórz nowe zadania: W dowolnym kanale wystarczy wpisać /click up new, aby szybko utworzyć nowe zadanie bezpośrednio z kanału Slack

Natychmiastowe przekształcanie wiadomości Slack w zadania

Unfurl tasks: Kiedy połączone zadania są publikowane w Slack, zostaną natychmiast wzbogacone o szczegóły, kontekst i możliwość wykonywania akcji z zadaniem

Szybki dostęp do kontekstu i działań

Zarządzaj zadaniami: Lista rozwijana pozwala zarządzać terminami, priorytetami, statusami i nie tylko bezpośrednio z kanałów Slack

Aktualizowanie zadań na miejscu za pomocą rozwijanej listy akcji

Zamień wiadomości w zadania i komentarze: Twórz zadania i komentarze z wiadomości! Kliknij opcję "więcej działań" z dowolnej wiadomości Slack, aby dodać je do ClickUp

Błyskawiczne przechwytywanie pomysłów i przekształcanie ich w działania

Otrzymuj powiadomienia: ClickUp może natychmiast wysyłać powiadomienia o zadaniach do wybranych kanałów Slack. Obejmuje to utworzone zadania, dodane komentarze, a nawet zmiany statusu

Bądź na bieżąco - otrzymuj natychmiastowe aktualizacje zadań w kanałach Slack

📖 Przeczytaj również: Free Project Communication Plan Templates: Excel, Word & ClickUp

Porzuć nadmiar aplikacji - ClickUp zrobi wszystko

Przejście ze Slacka na ClickUp to nie tylko zmiana narzędzi, ale także inteligentniejsza praca.

Zamiast żonglować wieloma aplikacjami do komunikacji, zarządzania zadaniami i planowania projektów, ClickUp przenosi wszystko w jedno miejsce.

Koniec z niekończącym się przełączaniem aplikacji lub rozproszonymi rozmowami - to najlepsze rozwiązanie Alternatywa dla Slacka .

Dzięki ClickUp Twój zespół zyskuje lepszą organizację, usprawniony cykl pracy i widoczność projektu - a wszystko to bez utraty łatwości obsługi współpracy w czasie rzeczywistym i komunikacja.

Jeśli jesteś gotowy na bardziej połączony, wydajny sposób pracy, wypróbuj ClickUp już dziś !