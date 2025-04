10 najlepszych programów do zarządzania siłownią w 2025 roku

Przekształciłeś więc swoją pasję do fitnessu w biznes, prowadząc własną siłownię - gratulacje! Jesteś swoim własnym szefem, żyjesz marzeniami i pomagasz innym zadbać o zdrowie.

Nie zawsze jest to jednak spacer po parku. Żonglowanie sesjami treningowymi, zadaniami administratora i nadążanie za stale zmieniającym się światem fitness może być zniechęcające.

Z globalnym rynkiem klubów fitness, który według projektów będzie rósł w tempie rocznym tempie 7,5% konkurencja w branży fitness jest coraz większa.

odpowiedź: oprogramowanie do zarządzania siłownią.

Aby ułatwić wyszukiwanie, zebraliśmy 10 najlepszych rozwiązań do zarządzania siłownią, które umożliwiają efektywne zarządzanie biznesem fitness. Wybierz oprogramowanie, które odpowiada Twoim potrzebom biznesowym i pomoże Ci się rozwijać.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Od zarządzania członkami i fakturowania po generowanie leadów i nie tylko - oto 10 najlepszych programów do zarządzania siłownią z niezbędnymi narzędziami do rozwoju biznesu.

ClickUp : Najlepsza do obsługi siłowni i komunikacji z członkami

Najlepsza do obsługi siłowni i komunikacji z członkami Zen Planner: Idealny do płynnego zarządzania członkostwem

Idealny do płynnego zarządzania członkostwem Wodify: Świetny dla siłowni CrossFit

Świetny dla siłowni CrossFit Mindbody: Najlepszy do rozliczania i planowania klientów

Najlepszy do rozliczania i planowania klientów WellnessLiving: Silny w raportowaniu i analityce

Silny w raportowaniu i analityce Virtuagym: Najlepszy do rozliczeń i płatności

Najlepszy do rozliczeń i płatności PushPress: Oferuje śledzenie treningów

Oferuje śledzenie treningów ABC Glofox: Najlepszy do zarządzania członkami i rezerwacji spotkań

Najlepszy do zarządzania członkami i rezerwacji spotkań TeamUp: Świetny dla franczyz i budowania członkostwa

Świetny dla franczyz i budowania członkostwa Gymflow: Najlepszy do administracji i planowania zajęć

Dlaczego oprogramowanie do zarządzania siłownią jest niezbędne

Oprogramowanie do zarządzania siłownią to kompleksowe narzędzie upraszczające i automatyzujące codzienne operacje siłowni. Usprawnia wszystko, od powtarzających się zadań administratora po płatności cykliczne, ułatwiając życie. Oto dlaczego jest to niezbędne narzędzie dla Twojego biznesu fitness:

Łatwe śledzenie informacji o członkach, frekwencji i uczestnictwa w zajęciach - wszystko w jednym miejscu. Pożegnaj się z papierkową robotą i błędami!

Koniec z gonitwą za płatnościami! Automatyzacja rozliczeń, wysyłanie przypomnień i umożliwienie członkom płacenia online - gładko i prosto

Bądź na bieżąco z harmonogramami zajęć, przydziałami trenerów i dostępnością sprzętu bez stresu

Chcesz dokonywać mądrzejszych wyborów? Uzyskaj szczegółowe raportowanie popularności zajęć i przychodów, aby podejmować trafne decyzje

Free pozwala zaoszczędzić czas dzięki automatyzacji zapisów, przypomnień i zadań administratora. Skup się bardziej na rozwoju swojej siłowni!

Przyciągaj nowych członków dzięki wbudowanym narzędziom marketingowym - wysyłaj promocje, oferty i kampanie e-mail z jednego miejsca

Zadbaj o zaangażowanie członków dzięki spersonalizowanej komunikacji, śledzeniu postępów i nieskomplikowanemu planowaniu zajęć

🧠 Fun Fact: Jeden na pięciu Amerykanów ma karnet na siłownię! Czy docierasz do właściwych odbiorców?

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania siłownią?

Wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania siłownią może zdecydować o powodzeniu lub porażce Twojego biznesu. Ale przy tak wielu opcjach na rynku, jak znaleźć idealne rozwiązanie dla swojej siłowni?

Oto kilka kluczowych funkcji, na które warto zwrócić uwagę oprogramowanie do zarządzania członkami powinno być w stanie wykonać:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Upewnij się, że oprogramowanie jest łatwe w obsłudze i zrozumiałe dla Twojego personelu

Upewnij się, że oprogramowanie jest łatwe w obsłudze i zrozumiałe dla Twojego personelu Zarządzanie członkami: Zarządzanie profilami członków, śledzenie frekwencji i monitorowanie retencji

Zarządzanie profilami członków, śledzenie frekwencji i monitorowanie retencji Planowanie i zarządzanie zajęciami: Obsługa harmonogramów instruktorów i umożliwienie członkom rezerwowania, anulowania lub zmiany harmonogramu zajęć

Obsługa harmonogramów instruktorów i umożliwienie członkom rezerwowania, anulowania lub zmiany harmonogramu zajęć Przetwarzanie płatności: Integracja z bramkami płatniczymi dla bezproblemowych transakcji

Integracja z bramkami płatniczymi dla bezproblemowych transakcji Raporty i analizy: Generowanie szczegółowych raportów dotyczących trendów członkostwa, frekwencji na zajęciach i przychodów

Generowanie szczegółowych raportów dotyczących trendów członkostwa, frekwencji na zajęciach i przychodów Obsługa klienta: Dostęp do wsparcia przez czat, e-mail lub telefon w razie potrzeby

Dostęp do wsparcia przez czat, e-mail lub telefon w razie potrzeby Niestandardowa konfiguracja i skalowalność: Oprogramowanie można skalować wraz z rozwojem siłowni

Oprogramowanie można skalować wraz z rozwojem siłowni Integracje: Połączenie z narzędziami do księgowości, marketingu lub komunikacji

Połączenie z narzędziami do księgowości, marketingu lub komunikacji Ceny: Pozostań w swoim budżecie bez uszczerbku dla podstawowych funkcji

wskazówka dla profesjonalistów: Używaj niestandardowe oprogramowanie szkoleniowe aby przejąć kontrolę nad kompleksowym cyklem życia klienta, od sprzedaży po odnowienia.

10 najlepszych programów do zarządzania siłownią

Aby pomóc Ci poruszać się w morzu opcji, przygotowaliśmy listę 10 najlepszych rozwiązań do zarządzania siłownią.

1. ClickUp (najlepsze do zarządzania operacjami w siłowni i komunikacją z członkami dzięki niestandardowym cyklom pracy)

Jeśli szukasz naprawdę kompleksowego rozwiązania, to ClickUp , aplikacja do wszystkiego w pracy, to najlepszy wybór! Nie jest przeznaczona tylko do projektów; ClickUp wyróżnia się jako kompleksowe oprogramowanie do zarządzania siłownią.

Wybierając aplikację odpowiedniego systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM) może pomóc odciążyć umysł.

Dzięki CRM ClickUp możesz całkowicie przekształcić swój biznes siłowni. Tworzenie cykli pracy i śledź podróż każdego członka w jednej lokalizacji. Dodawaj ich dane do pól niestandardowych, aby monitorować istotne informacje, takie jak odnowienia członkostwa w systemie CRM.

Prognoza odnowień klientów i zwiększenie retencji obecnych członków dzięki pulpitom ClickUp

The Pulpit CRM zapewni ci również przejrzysty, ogólny widok operacji siłowni i danych członków. Chcesz szybko zacząć? ClickUp oferuje również Szablony CRM które pomogą Ci rozpocząć pracę.

Wizualizacja harmonogramów zajęć i czasu pracy personelu może wiele zmienić. Z Widok kalendarza ClickUp możesz zintegrować wszystkie swoje kalendarze (służbowe, osobiste, społecznościowe) w jeden ujednolicony widok. Koniec z nakładającymi się harmonogramami członków!

📮ClickUp Insight: Około 41% profesjonalistów preferuje komunikatory internetowe do komunikacji w zespole. Chociaż zapewniają one szybką i wydajną wymianę informacji, wiadomości są często rozproszone w wielu kanałach, wątkach lub wiadomościach bezpośrednich, co utrudnia późniejsze wyszukiwanie informacji.

Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu, takiemu jak ClickUp Chat wątki czatu są mapowane do konkretnych projektów i zadań, dzięki czemu rozmowy są łatwo dostępne i mają odpowiedni kontekst.

Cechą charakterystyczną dobrego oprogramowania do siłowni jest możliwość ustawienia i zapomnienia powtarzających się zadań. Automatyzacja ClickUp może to zrobić za pomocą zautomatyzowanych cykli pracy, aby wyeliminować powtarzające się zadania. Możesz ustawić przypomnienia o odnowieniu członkostwa, potwierdzeniach zajęć lub ofertach specjalnych bez konieczności ręcznego śledzenia.

Śledzenie celów i widok przejrzystych osi czasu w celu utrzymania motywacji dzięki ClickUp Goals

Chcesz tworzyć możliwe do śledzenia cele dla swoich członków, Cele ClickUp jest Twoim najlepszym przyjacielem! Niezależnie od tego, czy Twoi członkowie pracują nad siłą, utratą wagi czy kamieniami milowymi fitness, ClickUp pozwala na niestandardowe ustawienie celów i monitorowanie ich postępów, dzięki czemu zarówno Ty, jak i Twoi członkowie pozostaniecie zmotywowani.

Scentralizuj wszystkie zasady dotyczące siłowni, materiały szkoleniowe i niezbędne dokumenty w jednym miejscu dzięki ClickUp Docs

Gotowy, aby stworzyć dom dla swojej siłowni na ClickUp? Została już tylko jedna rzecz do zrobienia - opracowanie instrukcji, dokumentów szkoleniowych, polityk i podręczników na ClickUp Docs Dokumenty ClickUp ! Służy jako centralna biblioteka dla wszystkich niezbędnych dokumentów, które można udostępniać zespołowi i przychodzącym klientom za pomocą jednego kliknięcia.

Porada dla profesjonalistów: Stwórz wskaźniki KPI dotyczące doświadczenia klienta z ClickUp Docs w celu zrozumienia i zwiększenia satysfakcji, lojalności i ogólnego doświadczenia klienta.

ClickUp najlepsze funkcje

Użycie Funkcje zarządzania projektami ClickUp do ustawienia celów fitness i monitorowania postępów

Organizowanie osobistych sesji treningowych i wielu programów dzięki zintegrowanym narzędziom, takim jak Google Drive, Dropbox i Zoom

Zarządzanie biznesem z dowolnego miejsca dzięki dedykowanym aplikacjom mobilnym na iOS i Androida

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy mogą mieć trudności z nauką obsługi aplikacji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4.7/5 (10,000+ recenzji)

4.7/5 (10,000+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

Jako szef produktu używam ClickUp do jasnego komunikowania naszej mapy drogowej produktu zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym interesariuszom. ClickUp pomógł nam stworzyć i śledzić mierzalne cele za pomocą funkcji Goals. Pomogło nam to również zapewnić szczupły cykl pracy, aby skupić się na tym, co najważniejsze_. Kim Brink dyrektor ds. wydajności, Best10

Porada dla profesjonalistów: Użyj funkcji Osobisty tracker nawyków i Szablony dziennika ćwiczeń aby pomóc członkom w śledzeniu ich osobistych celów i postępów.

2. Zen Planner (najlepszy do płynnego zarządzania członkostwem)

przez Zen Planner Jeśli chodzi o skoncentrowane i kompleksowe zarządzanie siłownią, Zen Planner to świetny wybór. Jest przeznaczony dla studiów fitness, szkół sztuk walki i studiów jogi.

Oprócz planowania i rozliczania, umożliwia tworzenie niestandardowych planów treningowych i utrzymywanie szczegółowych profili członków, a wszystko to w ramach jednej platformy.

Zen Planner najlepsze funkcje

Oferuje różnorodne funkcje zarządzania członkostwem, zajęciami i harmonogramami

Dostawca raportów i analiz dotyczących trendów członkostwa, wyników finansowych i zaangażowania członków

Dostarcza kompleksowe narzędzia do fakturowania, zapewniając kontrolę nad finansami

Wbudowane kalendarze, mobilne rezerwacje i dodawanie spotkań

Ograniczenia Zen Planner

Niestandardowe opcje brandingu są ograniczone

Brak wbudowanych narzędzi do zarządzania treningami

Brak Free Planu

Zen Planner ceny

Starter Bundle : 199 USD/miesiąc

: 199 USD/miesiąc Studio : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Essentials : $198/miesiąc

: $198/miesiąc Ultimate: $348/miesiąc

Zen Planner oceny i recenzje:

G2: 4.3/5 (90+ recenzji)

4.3/5 (90+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 200 recenzji)

_Fakt, że ten system jest tak łatwy w użyciu i zawiera narzędzia takie jak Zoom Recenzja G2 R Przeczytaj również: Jak stworzyć listę kontrolną porannej rutyny dla dorosłych? 3. Wodify (najlepsze do zarządzania licencjami)

przez Wodify Dostosowany do siłowni CrossFit, Wodify koncentruje się na śledzeniu wydajności, planowaniu, a nawet konkursach dla członków z tabelami wyników. Jest również wyposażony w narzędzia do zarządzania licencjami, śledzenia wyników i monitorowania frekwencji.

Wodify umożliwia również zarządzanie certyfikatami trenerów i śledzenie postępów członków w czasie.

To nie wszystko - możesz także łatwo projektować i dostosowywać procedury treningowe, zakończone zintegrowaną zawartością wideo w oprogramowaniu.

Najlepsze funkcje Wodify

Płynna obsługa transakcji dzięki zintegrowanemu przetwarzaniu płatności

Wykorzystanie tabel wyników do wspierania rywalizacji i śledzenia rankingów członków

Przechowywanie i zarządzanie cyfrowymi zwolnieniami i umowami bezpośrednio na platformie

Wykorzystaj rozbudowane funkcje do tworzenia i dystrybucji codziennych treningów, w tym WODów

Limity Wodify

Limit narzędzi marketingowych

Zależność od narzędzi innych firm w celu integracji

Niektórzy użytkownicy uważają interfejs użytkownika za mniej intuicyjny

Cennik Wodify

Zaczyna się od 179 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Wodify

G2: 4.6/5 (ponad 70 recenzji)

4.6/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 80 recenzji)

Aplikacja Wodify jest łatwa w użyciu dla mnie, moich trenerów i moich klientów. Ostatnie aktualizacje aplikacji Wodify zmieniły łatwość, z jaką moi klienci do zrobienia biznesu ze mną na co dzień Recenzja Capterra Pro Tip: Priorytetowe traktowanie dobrego samopoczucia pracowników nie jest luksusem. Ma ono kluczowe znaczenie dla powodzenia biznesu. Możesz użyć oprogramowanie do śledzenia dobrego samopoczucia pracowników aby zwiększyć morale pracowników.

4. Mindbody (najlepszy do rozliczania klientów i planowania)

przez Umysłbody Utrzymywanie spraw pracowniczych w ryzach jest niezbędne, Mindbody może w szczególności pomóc w poprawie doświadczenia klienta. Jego system zarządzania zwiększa zaangażowanie dzięki celom marketingowym, automatyzacji reklam i lepszemu planowaniu.

Mindbody ma również front desk oparty na AI, który upraszcza rezerwacje, a solidne raportowanie i zintegrowany CRM pomagają przekształcać potencjalnych klientów w lojalnych klientów.

Najlepsze funkcje Mindbody

Przetwarzanie płatności z wbudowanym przetwarzaniem płatności

Wykorzystanie zintegrowanych narzędzi marketingowych w celu przyciągnięcia i zatrzymania klientów

Zarządzanie profilami klientów, śledzenie obecności i widok historii zakupów

Aktualizacje w czasie rzeczywistym i automatyczne przypomnienia dzięki integracji ze stroną internetową

Generowanie potencjalnych klientów za pomocą pulpitu sprzedażowego i raportu analitycznego lejka sprzedażowego

Limity Mindbody

Interfejs użytkownika może być złożony i nieintuicyjny

Ceny mogą być zbyt wysokie dla indywidualnych trenerów

Ograniczone możliwości niestandardowe dla marki

Ceny Mindbody

Zaczyna się od 169 USD/miesiąc za lokalizację

Oceny i recenzje Mindbody

G2: 3.6/5 (380+ recenzji)

3.6/5 (380+ recenzji) Capterra: 4.0/5 (2,800+ recenzji)

Wskazówka dla profesjonalistów: Lista kontrolna ustawień Mindbody pomaga zmniejszyć krzywą uczenia się. Prowadzi przez ustawienie personelu, zajęć, spotkań i członkostwa.

5. WellnessLiving (najlepsze do raportowania i analiz)

przez WellnessLiving Od szczegółowego raportowania po bezproblemową integrację rezerwacji z Facebookiem i mapami Google, WellnessLiving utrzymuje wszystko w porządku, pomagając jednocześnie rozwijać swój Business.

Platforma pozwala zarządzać informacjami o klientach, obsługiwać płatności i wysyłać wiadomości marketingowe za pośrednictwem poczty e-mail, SMS-ów lub poczty bezpośredniej. Dostarcza również przejrzyste raporty, interaktywne wykresy i aktualizacje zapasów, dzięki czemu można łatwo śledzić wszystko na siłowni.

WellnessLiving najlepsze funkcje

Inteligentna analiza danych dzięki zintegrowanym narzędziom sztucznej inteligencji

Łatwa nawigacja po przejrzystym i przyjaznym dla użytkownika interfejsie

Wykorzystaj dedykowane, markowe aplikacje mobilne dla swojego Businessu

Limity WellnessLiving

Plan cenowy płatny za funkcję

Brak bezpłatnej wersji próbnej lub darmowego planu

Cennik WellnessLiving

Plan Startowy: $19 miesięcznie

$19 miesięcznie Business Plan: $39 miesięcznie

$39 miesięcznie Business Pro Plan: $69 miesięcznie

$69 miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

WellnessLiving oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (140+ recenzji)

4.5/5 (140+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 500 opinii)

👀 Czy wiesz? Wielu twoich klientów prawdopodobnie żongluje pracą na pełny etat, co może powodować u nich uczucie wyczerpania. Badania pokazują, że 20.4% dorosłych doświadcza ogólnego zmęczenia . Włączenie energicznego spaceru lub szybkiego treningu do ich rutyny może być doskonałym sposobem na zregenerowanie sił, zachować energię po pracy a nawet zwiększyć wytrzymałość.

6. Virtuagym (najlepszy do usprawnienia procesów rozliczeniowych i płatności)

przez VirtuagymVirtuagym to oparta na chmurze platforma zaprojektowana, aby pomóc klubom fitness, osobistym trenerom i innym profesjonalistom fitness w zarządzaniu członkostwem, trenowaniu klientów i usprawnianiu operacji biznesowych.

Obejmuje ona rozbudowane funkcje zarządzania członkostwem i zespołem wsparcia oraz najnowocześniejszy system kontroli dostępu do siłowni 24/7.

Najlepsze funkcje Virtuagym

Oferuje sprzęt, elastyczne opcje członkostwa i integracje z aplikacjami innych firm w celu zwiększenia przychodów

Zawiera oprogramowanie do odprawy w studiu, zaawansowane funkcje analityczne i różne opcje rezerwacji

Zawiera szablony treningów wielokrotnego użytku, które można tworzyć za pomocą usprawnionych planów treningowych i edytora treningów

Limity Virtuagym

Brak zgody na przedłużenie umowy

Trudności z integracją usług płatnych dla księgowości i POS

Cennik Virtuagym

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Virtuagym

G2: 4.4/5 (ponad 50 recenzji)

4.4/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 3.8/5 (250+ recenzji)

Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do rejestracji czasu pracy

7. PushPress (najlepszy do śledzenia treningów)

przez PushPress Zbudowany przez właścicieli siłowni dla właścicieli siłowni, PushPress dobrze rozumie Twoje bolączki. Upraszcza operacje dzięki automatyzacji rozliczeń, przetwarzaniu płatności i śledzeniu treningów dzięki funkcji TRAIN, która oferuje wstępnie zaprogramowane treningi od najlepszych partnerów fitness.

PushPress pomaga również zarządzać utrzymaniem członków i komunikacją dzięki automatyzacji działań następczych za pośrednictwem tekstów, e-maili i połączeń - wszystko za pośrednictwem CRM. Free Plan jest przydatny dla małych siłowni, ale zaawansowane funkcje, takie jak integracje z innymi firmami, są dostępne w wyższych planach.

Najlepsze funkcje PushPress

Dostarcza narzędzia do zarządzania listą płac, ułatwiając obsługę płatności pracowników bezpośrednio za pośrednictwem platformy

Oferuje szczegółowe raportowanie i analizy, które pomagają właścicielom siłowni śledzić kluczowe wskaźniki, takie jak przychody, wzrost liczby członków i trendy frekwencji

Zawiera funkcję kiosku do samodzielnego zameldowania, umożliwiając członkom szybkie logowanie i zmniejszając obciążenie pracą recepcji

Limity PushPress

Niektóre funkcje nie są dostępne od razu i mogą wymagać zakupu dodatków

Free Plan nie oferuje integracji z zewnętrznymi narzędziami

Ceny PushPress

Free Plan z limitem funkcji

z limitem funkcji Pro Plan: $159 miesięcznie

$159 miesięcznie Max Plan: $229 miesięcznie

PushPress oceny i recenzje

G2: 4.9/5 (ponad 160 recenzji)

4.9/5 (ponad 160 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 180 recenzji)

Pro Tip: Użyj szablony formularzy członkowskich aby stworzyć przyjazne pierwsze wrażenie, aby zaangażować członków i budować długoterminowe relacje z klientami.

8. ABC Glofox (najlepszy do zarządzania członkami i rezerwacji spotkań)

przez ABC Glofox Idealne rozwiązanie dla właścicieli, którzy chcą uprościć zarządzanie siłownią i studiem fitness, ABC Glofox oferuje narzędzia do zwiększania liczby członków, usprawniania planowania i pomocy w rozliczeniach. Ta wszechstronna platforma jest przeznaczona dla różnych studiów, w tym jogi, pilatesu, barre, HIIT, kolarstwa halowego, wioślarstwa, boksu i sztuk walki, niezależnie od ich wielkości.

Dzięki funkcjom takim jak szczegółowe raportowanie, zarządzanie odprawami i automatyzacja zadań administracyjnych, ABC Glofox pomaga właścicielom zmniejszyć obciążenie pracą ręczną. Zajmując się złożonością operacyjną, ABC Glofox pozwala właścicielom siłowni i studiów bardziej skupić się na budowaniu satysfakcji członków i rozwijaniu biznesu.

ABC Glofox najlepsze funkcje

Zintegrowany system CRM

Zintegrowane, niestandardowe aplikacje na Androida i iOS

Automatyzacja procesu płatności

ABC Glofox Limity

Ograniczone możliwości niestandardowe

Brak stałego planu cenowego

ABC Glofox ceny

Niestandardowe ceny zaczynają się od 100 USD/miesiąc

ABC Glofox oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 130 recenzji)

4.5/5 (ponad 130 recenzji) Capterra: 4.4/5 (340+ opinii)

_Glofox pomógł mi i mojemu zespołowi skrócić czas poświęcany na administrację, a co ważniejsze, sprawił, że nasi klienci są bardziej zadowoleni z obsługi Recenzja G2 9. TeamUp (najlepszy dla franczyz i budowania członkostwa)

przez TeamUp Zaprojektowany w celu usprawnienia zarządzania studiami fitness, siłowniami i obiektami treningowymi, TeamUp to innowacyjne oprogramowanie oferujące szeroki zakres funkcji. Organizuje informacje o klientach i zrzeczeniach, obsługuje przetwarzanie płatności i sprawia, że tworzenie wydarzeń lub zajęć jest dziecinnie proste.

Intuicyjna konstrukcja platformy sprawia, że członkowie społeczności mogą łatwo zarejestrować się na zajęcia online, zwiększając zaangażowanie i wygodę.

TeamUp najlepsze funkcje

Oferuje potężny system budowania członkostwa

Zapewnia silne bezpieczeństwo dzięki funkcji kontroli bezpieczeństwa dostępu

Oferuje dedykowane, markowe aplikacje mobilne

Limity TeamUp

Kampanie e-mail wymagają integracji z zewnętrznymi narzędziami, takimi jak Mailchimp

Free Plan niedostępny

Cennik TeamUp

Zaczyna się od 104 USD miesięcznie

TeamUp oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 250 recenzji)

4.6/5 (ponad 250 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 320 recenzji)

10. Gymflow (najlepszy do administracji i planowania zajęć)

przez Gymflow Wyposażony w kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania, GymFlow jest przeznaczony dla siłowni i studiów fitness wszelkiego rodzaju. Wyróżnia go funkcja automatyzacji kontroli dostępu do siłowni, która umożliwia właścicielom siłowni płynne przyznawanie lub odbieranie dostępu w oparciu o status subskrypcji członka. Nie tylko zwiększa to bezpieczeństwo, ale także zmniejsza wysiłek ręczny, zapewniając, że zarządzanie dostępem jest zarówno wydajne, jak i bezproblemowe.

Najlepsze funkcje Gymflow

Automatyzacja przypomnień e-mail o odnowieniu członkostwa

Wsparcie dla różnych procesorów płatności

Wszechstronne funkcje raportowania i śledzenia frekwencji

Atrakcyjny wizualnie i przyjazny dla użytkownika interfejs

Łatwy do niestandardowego planowania metodą "przeciągnij i upuść

Limity Gymflow

Ograniczone opcje niestandardowe

Złożone funkcje mogą wymagać pewnej krzywej uczenia się

Ceny Gymflow

plan dla małych firm ( dla firm o sprzedaży poniżej 20 tys. USD miesięcznie): 159 USD/miesiąc

159 USD/miesiąc Standard Plan (Dla firm z ponad $20k sprzedaży miesięcznie): $229/miesiąc

Gymflow oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 30 recenzji)

4.7/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 20 recenzji)

_GymFlow jest super intuicyjny i łatwy w użyciu, a ich zespół zapewnia wysoki poziom wsparcia. Integracja ze Stripe i Kisi oznacza również, że nasze systemy płatności i dostępu do drzwi pozostaną w czołówce. Super niezawodność. Od czasu wdrożenia nie doświadczyliśmy żadnych przestojów Recenzja Capterra Przeczytaj również: Najlepszy CRM dla trenerów Zarządzaj swoją siłownią za darmo z ClickUp

Wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania siłownią może odciążyć Cię od prowadzenia biznesu. ClickUp może zrobić to wszystko!

Co go wyróżnia? Nie służy tylko do zarządzania członkostwem i zajęciami. ClickUp pozwala organizować wszystko, co związane z siłownią - od indywidualnych planów treningowych i harmonogramów zajęć po szczegóły dotyczące członków i ogólne cele biznesowe.

Ponadto przyjazny dla użytkownika interfejs i zaawansowane funkcje sprawiają, że wszystko jest łatwiejsze i bardziej wydajne.

Czy jesteś gotowy, aby odmienić swój Business? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i uwolnij pełny potencjał swojej siłowni - Twoi członkowie będą Ci wdzięczni!