Recenzja kalendarza Amie 2025: Funkcje, ceny i opinie użytkowników

Oczywiście, będę o tym pamiętał!

-Słynne ostatnie słowa osoby, która w rzeczywistości tego nie pamiętała

Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem z wieloma klientami, pracownikiem zdalnym koordynującym pracę w różnych strefach czasowych, czy studentem tonącym w zadaniach, niedotrzymywanie terminów jest zbyt powszechne. Bez odpowiedniego harmonogramu łatwo jest zostać w tyle.

Ale zarządzanie czasem stało się znacznie łatwiejsze dzięki dedykowanym narzędziom AI, takim jak kalendarz Amie. Możesz rejestrować swoje rutynowe wydarzenia, ustawić przypomnienia i nigdy więcej nie przegapić commitu.

Jeśli nadal zmagasz się z utrzymaniem porządku, ten blog jest dla Ciebie. Dowiedz się, w jaki sposób Amie może pomóc ci w zarządzaniu zadaniami, osiąganiu osobistych celów i podejmowaniu decyzji Kalendarz AI gra na wyższy poziom!

Gotowi na kompleksowy przegląd kalendarza Amie? Do dzieła!

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Amie to aplikacja kalendarza oparta na AI, zaprojektowana, aby pomóc Ci zachować porządek i łatwo zarządzać zadaniami

Funkcje obejmują przetwarzanie języka naturalnego (NLP) do dodawania wydarzeń za pomocą prostych fraz, czat AI do planowania zadań i inteligentne sugestie zadań

obejmują przetwarzanie języka naturalnego (NLP) do dodawania wydarzeń za pomocą prostych fraz, czat AI do planowania zadań i inteligentne sugestie zadań Aplikacja integruje się z e-mailem, trackerami fitness i Spotify oraz oferuje kodowanie kolorami, blokowanie czasu i planowanie z podziałem na widoki

z e-mailem, trackerami fitness i Spotify oraz oferuje kodowanie kolorami, blokowanie czasu i planowanie z podziałem na widoki Plusy obejmują łatwe tworzenie wydarzeń, śledzenie aktywności zespołu i przeglądy dzienne/tygodniowe

obejmują łatwe tworzenie wydarzeń, śledzenie aktywności zespołu i przeglądy dzienne/tygodniowe Wady to brak wersji na Androida, ograniczone narzędzia do zarządzania projektami i brak zakończonego zarządzania klientami e-mail

ClickUp ogólnie rzecz biorąc, ClickUp oferuje lepsze funkcje zarządzania projektami, wsparcie międzyplatformowe i integracje. Zawiera widok kalendarza ClickUp, konfigurowalne szablony i zarządzanie zadaniami, które pozwalają użytkownikom zintegrować wszystkie swoje kalendarze i skuteczniej planować pracę

Czym jest Amie?

przez Amie Amie to aplikacja kalendarza oparta na AI, zaprojektowana, aby pomóc ci pozostać zorganizowanym i na szczycie swojego harmonogramu Dzięki przetwarzaniu języka naturalnego (NLP) może dodawać wydarzenia do harmonogramu, nie martwiąc się o organizacja kalendarza .

Na przykład, można dodawać wydarzenia wpisując frazy takie jak, _"Idź do sklepu spożywczego @w najbliższą niedzielę o 15:00" Spowoduje to automatyczne umieszczenie ich w kalendarzu z blokiem czasowym.

Wyróżniającą się funkcją jest AI Chat, który lepiej rozumie instrukcje użytkownika.

Na przykład, jeśli powiesz "Do zrobienia naprawy domu w niedzielę", automatycznie zaplanuje to zadanie na kilka godzin z blokada czasu . Wie, że naprawa domu wymaga czasu.

Zarządzanie zadaniami Amie jest świetne dla zapracowanych profesjonalistów. Sugeruje najlepsze przedziały czasowe dla niezaplanowanych zadań, dzięki czemu nie tracisz czasu na zastanawianie się, kiedy je zrobić.

Aplikacja Amie umożliwia zarządzanie zadaniami. Aplikacja kalendarza dba również o to, byś nie zapomniał o swoich commitach.

Nie musisz więc martwić się o ustalaniem priorytetów mojej pracy -aplikacja do zrobienia za Ciebie.

📮 ClickUp Insight: 37% pracowników wysyła notatki lub protokoły ze spotkań w celu śledzenia elementów działań, ale 36% nadal polega na innych, fragmentarycznych metodach. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania decyzji, kluczowe informacje mogą zostać zagubione w czatach, e-mailach lub arkuszach kalkulacyjnych.

Z ClickUp , możesz natychmiast przekształcić rozmowy w wykonalne zadania we wszystkich swoich zadaniach, czatach i dokumentach, zapewniając, że nic nie umknie Twojej małej firmie!

Kluczowe funkcje Amie

Kalendarz Amie ma kilka odsetkowych funkcji, które ułatwiają planowanie i zarządzanie zadaniami. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się terminami w pracy, czy zobowiązaniami osobistymi, funkcje te pomogą Ci być na bieżąco ze wszystkim w jednej aplikacji.

Przyjrzyjmy się, co sprawia, że Amie jest praktycznym narzędziem do zarządzania dniem.

1. Inteligentne zarządzanie kalendarzem

Amie ułatwia zarządzanie wieloma kalendarzami i tworzenie wydarzeń, zarówno do celów osobistych, jak i służbowych. Dzięki funkcji planowania "przeciągnij i upuść" i podzielonemu widokowi można szybko i bezproblemowo przenosić zadania.

przez Amie

2. Integracja poczty e-mail i narzędzi zwiększających wydajność

Dzięki Amie możesz łatwo przeciągać i upuszczać e-maile bezpośrednio ze Skrzynki odbiorczej na listę zadań. Pozwala to zamienić ważne wiadomości w praktyczne elementy bez konieczności przełączania się między aplikacjami. Możesz również zsynchronizować wydarzenia z Kalendarza Google z Amie w celu ich zaplanowania.

przez Amie Jeśli korzystasz z trackerów fitness, takich jak Apple Health, Amie również się z nimi integruje. Ponadto, jeśli chcesz śledzić swoją aktywność słuchową, integracja Spotify ułatwia śledzenie utworów przy zachowaniu porządku.

3. Kodowanie kolorami i bloki czasowe

Wydarzenia w kalendarzu Amie można oznaczyć kolorami, aby wszystko było uporządkowane na pierwszy rzut oka. Wbudowany Pomodoro Timer_ pomaga pracować bez rozpraszania uwagi, gdy trzeba się skupić.

Współpracując ze swoim zespołem, możesz łatwo wysyłać połączone harmonogramy, aby udostępniać swoją dostępność. Eliminuje to konieczność wysyłania e-maili w obie strony i pomaga wyeliminować pomyłki związane ze strefą czasową, ułatwiając planowanie.

4. Inteligentne sugestie zadań

Amie pomaga zoptymalizować dzień, sugerując najlepszy czas na wykonanie zadań w oparciu o harmonogram.

Jeśli jesteś zajęty, znajdzie wolne miejsca na takie rzeczy jak "Odpowiadanie na e-maile" lub "Wykonywanie połączeń telefonicznych", zapewniając wydajność bez przeciążania dnia lub pomijania ważnych zadań.

Amie pricing

Pro plan: $13.60/miesiąc za użytkownika

$13.60/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Zalety korzystania z Amie

Kalendarz Amie oferuje kilka wyróżniających się funkcji, które mogą znacznie ułatwić zarządzanie harmonogramem i zadaniami.

Oto trzy powody, dla których Amie może być dobrym rozwiązaniem do zarządzania zadaniami i kalendarzem:

✅ Łatwe oznaczanie wydarzeń za pomocą NLP

NLP Amie jest naprawdę jej USP. Tworzenie wydarzeń po prostu poprzez zapisanie tego, co musisz zrobić, może zaoszczędzić czas i przepustowość umysłu.

Różnica między wyborem miejsca w kalendarzu a po prostu powiedzeniem kalendarzowi: "Spotkaj się z Rachel @Friday 9 PM" może być ogromna, gdy jesteś zakopany w pracy.

✅ Bądź na bieżąco dzięki nieograniczonemu dostępowi do działań zespołowych

Amie zapewnia nieograniczony dostęp do śledzenia działań zespołu i indywidualnych zadań, jeśli zarządzasz zespołem. Możesz zobaczyć, kto co robi i kiedy, co ułatwia koordynację między różnymi rolami i pozwala uniknąć konfliktów w harmonogramie.

Jest to świetne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy potrzebują jasnego widoku harmonogramu zespołu, aby pozostać zorganizowanym i upewnić się, że wszystko zostanie zrobione.

✅ Przegląd dzienny i tygodniowy

Amie nie tylko pokazuje poszczególne zadania - pomaga zobaczyć szerszy obraz. Dzięki dziennym i tygodniowym przeglądom możesz uzyskać migawkę tego, co nadchodzi, od osobistych zadań po terminy zespołu.

Funkcja ta pomaga zachować proaktywność i zapewnia, że nic nie umknie uwadze. Ponadto przeglądy zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić przejrzysty i uporządkowany wgląd w harmonogram, pomagając w zarządzaniu czasem i płynnym planowaniu dni.

🧠 Fun Fact: Kalendarz, jaki znamy dzisiaj, rozpoczął się jako niedopracowany, niezbędny pomiar czasu produkowany przez Sumerów w 2700 r. p.n.e. Kalendarz ten jest uważany za prymitywny i niedokładny pod względem wymagań technicznych, ale położył podwaliny pod doskonałość, z której możemy korzystać dzisiaj

Najczęstsze bolączki użytkowników Amie

Kalendarz Amie jest doskonałym narzędziem do zarządzania zadaniami osobistymi w porównaniu do aplikacje do zarządzania kalendarzem dla kadry kierowniczej . Ale jak każda aplikacja, ma ona swoje limity. Choć świetnie sprawdza się w organizowaniu dnia i upraszczaniu planowania zadań, może nie być najlepszym rozwiązaniem dla każdego.

Oto kilka najczęstszych bolączek użytkowników, które mogą mieć wpływ na decyzję.

❌ Ograniczony dostęp dla użytkowników Androida

Amie oferuje doskonałą kompatybilność na macOS i iOS, a także za pośrednictwem aplikacji komputerowej.

**Jeśli jesteś użytkownikiem Androida, może to być przeszkodą, ponieważ będziesz musiał szukać alternatyw, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji, które Amie ma do zaoferowania.

**Ogranicza to również możliwość przełączania się między platformami

❌ Limit zaawansowanych funkcji do zarządzania projektami

Chociaż Amie doskonale nadaje się do osobistego zarządzania zadaniami, może okazać się niewystarczająca dla osób potrzebujących zaawansowanych narzędzi do zarządzania projektami. Nie oferuje ona złożonych funkcji, takich jak wykresy Gantta czy dogłębna alokacja zasobów.

Brak funkcji zarządzania projektami sprawia, że nie jest to idealne rozwiązanie dla zespołów, które w dużym stopniu polegają na szczegółowym śledzeniu i planowaniu projektów.

❌ Brak zarządzania klientem e-mail

Amie nie zapewnia zakończonego zarządzania klientem e-mail. Chociaż można przeciągać wiadomości e-mail na listę zadań, brakuje bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak złożone filtrowanie, zarządzanie folderami lub organizacja poczty e-mail na dużą skalę.

Może to być limit dla użytkowników, którzy potrzebują bardziej niezawodnej obsługi poczty e-mail wraz z zarządzaniem kalendarzem.

Recenzje Amie na Reddit

Udaliśmy się na Reddit, aby zobaczyć, co użytkownicy kalendarza Amie mówią o aplikacji do planowania kalendarza AI.

A użytkownik powiedział uwielbiają aplikację, ale brak aplikacji na Androida jest problemem:

_Naprawdę lubię Amie. Jest piękna i spełnia moje potrzeby... Interaktywny interfejs na iOS jest również bardzo nowatorski, ale to naprawdę rozdzierające serce, że nie ma wersji na Androida i nie mają strony internetowej dostosowanej do przeglądarek mobilnych. Można wejść tylko w trybie komputerowym, co jest równoznaczne z zakończonym odcięciem użytkowników Androida. Ciągle mówią, że Android pojawi się wkrótce, ale nie ma żadnych wiadomości

Inny użytkownik zwrócił uwagę, że interfejs Amie może stanowić problem.

Właśnie wypróbowałem Amie, wydaje się fajna, ale z jakiegoś powodu aplikacja na MacOS ma niezrównoważone opóźnienia, a korzystanie z Amie (nawet wersji webowej) jest bardzo roztrzęsione

👀 Do zrobienia? 48% ludzi używa list do zrobienia w celu zwiększenia wydajności.

Alternatywna aplikacja kalendarza do użycia zamiast Amie

Chociaż Amie oferuje odsetki funkcji jako aplikacja kalendarza AI, brak funkcji Androida może ograniczać jej atrakcyjność. Dodatkowo, brak pełnych funkcji zarządzania projektami może być wadą dla użytkowników, którzy polegają na zaawansowanym śledzeniu projektów lub potrzebują doświadczenia międzyplatformowego.

ClickUp, everything app for work, może być solidną alternatywą dla kalendarza Amie

ClickUp's One Up #1: Widok kalendarza ClickUp

Jedną z najbardziej imponujących funkcji jest Widok kalendarza ClickUp . Głębsza integracja zarządzania zadaniami, osią czasu projektów i harmonogramem w ramach tej samej platformy stanowi wsparcie dla codziennego planowania z długoterminowym zarządzaniem cyklem pracy.

Wizualizuj zadania i osie czasu projektów, aby planować i dostosowywać harmonogramy za pomocą kalendarza ClickUp

Dzięki kalendarzowi możesz zobaczyć wszystkie swoje zadania, wydarzenia i kamienie milowe w wielu widokach - dziennym, tygodniowym lub miesięcznym - co daje Ci pełną kontrolę nad harmonogramem. Niezależnie od tego, czy zarządzasz zadaniami osobistymi, czy koordynujesz pracę z zespołem, ta elastyczność pomaga utrzymać wszystko w porządku.

Zadania można oznaczać kolorami, ustawiać terminy oraz przeciągać i upuszczać elementy bezpośrednio do kalendarza, aby w razie potrzeby zmienić ich harmonogram. Ponadto, można wyświetlić kalendarze członków zespołu, aby łatwo znaleźć dostępność na spotkania i współpracę.

Przeciąganie i upuszczanie niezaplanowanych zadań na widoku kalendarza za pomocą ClickUp Calendar

ClickUp oferuje również sprytne przypomnienia i powiadomienia, dzięki którym Ty i Twój zespół nigdy nie przegapicie żadnego zadania.

Aby uzyskać bardziej ustrukturyzowany plan, skorzystaj z osi czasu zadań i Zależności ClickUp aby upewnić się, że zadania są wykonywane we właściwej kolejności.

Załóżmy, że korzystasz już z innej aplikacji kalendarza. W takim przypadku funkcja synchronizacji kalendarza ClickUp pozwala na integrację z Kalendarzem Google, Outlookiem i innymi zewnętrznymi kalendarzami, utrzymując wszystko w jednym miejscu bez dodatkowego wysiłku.

Dzięki zaawansowanym narzędziom do planowania, automatyzacji i współpracy, ClickUp stanowi solidniejszą alternatywę dla Amie, szczególnie dla tych, którzy potrzebują śledzenia projektów i zarządzania projektami.

Zaleta ClickUp #2: Automatyzacja ClickUp

Automatyzacja codziennych zadań i utrzymanie porządku w kalendarzu dzięki ClickUp Automations Automatyzacja ClickUp to kolejny powód, dla którego platforma się wyróżnia. Możesz ustawić reguły, które automatycznie wyzwalają działania po spełnieniu określonych warunków.

Na przykład, jeśli zadanie zostanie oznaczone jako "zrobione", ClickUp może automatycznie przenieść je na inną listę lub powiadomić zespół. Automatyzacja tych powtarzalnych zadań oszczędza czas, pozwalając skupić się na szerszej perspektywie bez konieczności ręcznego aktualizowania wszystkiego.

ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain

Zapytaj ClickUp Bain o wskazówki i triki dotyczące lepszego planowania

A potem jest ClickUp Brain osobisty asystent AI, który pomaga organizować i ustalać priorytety zadań w oparciu o cele i terminy.

Potraktuj go jak dżina kalendarza dla wszystkich Twoich zadań i projektów. Wykorzystuje on dane z Twojej pracy, aby przedstawiać inteligentne sugestie i pomagać Ci nadążać za obciążeniem pracą, zapewniając Ci śledzenie i wydajność.

💡Pro Tip: Oprócz kalendarza ClickUp, możesz również odkryć szablony harmonogramów na platformie, oferując szybsze alternatywy dla Amie.

ClickUp's One Up #4: Szablony kalendarzy ClickUp

Aby szybko rozpocząć, sprawdź Szablon do planowania kalendarza ClickUp -poręczne narzędzie pozwalające skupić się na długoterminowych projektach, wydarzeniach i kamieniach milowych.

Zsynchronizuj ten szablon z zewnętrznymi kalendarzami, aby skonsolidować zadania w jednym miejscu lub obrócić harmonogram, gdy tylko zajdzie taka potrzeba!

Zawiera śledzenie kamieni milowych i zarządzanie zasobami dla kompleksowego planowania projektów i koordynacji wydarzeń. Dodatkowo, zautomatyzowane przypomnienia pomagają użytkownikom dotrzymywać terminów. Możesz także śledzić podsumowanie swoich zadań, aby lepiej zarządzać zasobami.

Szablon do planowania kalendarza ClickUp

Oto jak może ci pomóc:

Niestandardowe statusy i pola: Śledzenie zadań z określonymi statusami, takimi jak zablokowane, zrobione i w trakcie realizacji, aby zapisać ważne szczegóły wydarzenia

Śledzenie zadań z określonymi statusami, takimi jak zablokowane, zrobione i w trakcie realizacji, aby zapisać ważne szczegóły wydarzenia Wiele widoków: Wybierz oś czasu, miesięczny planer lub widok podsumowania, aby wizualizować swoje zadania i wydarzenia

Wybierz oś czasu, miesięczny planer lub widok podsumowania, aby wizualizować swoje zadania i wydarzenia Rozbijanie złożonych zadań: Użyj podzadań, aby rozbić duże cele na możliwe do zarządzania kroki i ustaw konkretne terminy dla każdego z nich

Użyj podzadań, aby rozbić duże cele na możliwe do zarządzania kroki i ustaw konkretne terminy dla każdego z nich Aktualizacje w czasie rzeczywistym: Monitorowanie postępu zadań i wprowadzanie zmian w czasie rzeczywistym dzięki zintegrowanemu śledzeniu zadań

💡Quick Hack: W ClickUp używaj flag priorytetów (Pilne, Wysokie, Normalne, Niskie), aby w pierwszej kolejności zająć się najbardziej krytycznymi zadaniami. Pomaga to zachować zgodność z terminami i kluczowymi celami.

Szablon ten jest najlepszy dla osób pracujących nad złożonymi projektami lub zarządzających wydarzeniami szablony list do zrobienia służą do codziennego zarządzania skoncentrowanego na zadaniach.

Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp Calendar

Możesz rozpocząć korzystanie z Szablon listy rzeczy do zrobienia w kalendarzu ClickUp .

Jest idealny dla osób, które potrzebują prostego przeglądu swoich zadań i terminów, aby zarządzać dziennymi, tygodniowymi lub dwutygodniowymi celami. Można jej również używać do nauki jak stworzyć harmonogram pracy z domu .

Szablon listy do zrobienia w kalendarzu ClickUp

Rozbija zadania na możliwe do zarządzania zadania do wykonania, oferując prostsze zarządzanie projektami bez dodatkowych warstw kamieni milowych projektu lub śledzenia zasobów.

Korzystanie z kalendarzy w celu zakończenia zadań przed upływem terminów jest zawsze kluczowe. Dzięki ClickUp jest to bardzo łatwe, ponieważ terminy są widoczne w kalendarzach wraz z zadaniami, więc planowanie dnia/tygodnia jest bardzo łatwe i szybkie

Kartikeya Thapliyal, Product Manager w Smallcase

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie cen

Skontaktuj się w sprawie cen ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 7 USD na członka za obszar roboczy miesięcznie

🧠 Fun Fact: **Twoja aplikacja kalendarza byłaby nienawidziła roku 1582 ! Aby skorygować dryf kalendarza juliańskiego, reforma gregoriańska pominęła 10 dni. Kalendarz przeskoczył bezpośrednio z 4 października na 15 października 1582 r. w krajach, które przyjęły tę zmianę. Ta korekta dostosowała kalendarz do równonocy, ale zdezorientowała ludność.

Ostateczny werdykt: Amie czy ClickUp?

Amie to minimalistyczna aplikacja zapewniająca wydajność, stworzona z myślą o planowaniu AI i zarządzaniu zadaniami. Oferuje intuicyjny interfejs, wsparcie dla czasu skupienia i bogatą integrację z kalendarzem. Brakuje jej jednak zaawansowanych możliwości zarządzania projektami i nie nadaje się dla użytkowników Androida.

Ze względu na podstawowy zestaw funkcji, aplikacja kalendarza Amie może nie być najlepszym wyborem dla pracowników korporacji, którzy prowadzą intensywne życie lub potrzebują dogłębnego śledzenia zadań.

Pod względem skalowalności, współpracy i zaawansowanych narzędzi do zarządzania projektami wyróżnia się ClickUp. Od podstawowych list rzeczy do zrobienia do zarządzania złożonymi cyklami pracy, ClickUp zapewnia elastyczny, wszechstronny obszar roboczy.

Jeśli potrzebujesz potężnego, przyjaznego dla zespołu rozwiązania, ClickUp jest lepszym wyborem. Zarejestruj się na darmowe konto ClickUp i zobacz, jak może ono usprawnić Twój cykl pracy!