Przypadek użycia a historia użytkownika: Kluczowe różnice & Kiedy używać każdego z nich?

Czy kiedykolwiek utknąłeś w niekończących się debatach na temat wymagań projektu?

Programiści proszą o szczegółowe specyfikacje, projektanci UX koncentrują się na doświadczeniach użytkowników, a interesariusze chcą po prostu wyników. Rozdźwięk często zaczyna się od sposobu formułowania wymagań.

Przypadki użycia i historie użytkowników definiują, co produkt powinien zrobić, ale służą różnym celom.

Pomieszanie ich grozi nieporozumieniami, rozrostem zakresu i produktem, który nie spełnia oczekiwań. W rzeczywistości, 70% projektów oprogramowania kończy się niepowodzeniem z powodu słabego zbierania wymagań i błędnej komunikacji.

Przeanalizujmy kluczowe różnice między przypadkiem użycia a historią użytkownika, kiedy należy skupić się na każdym z nich i jak współpracują ze sobą w celu lepszego rozwoju produktu.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Przypadki użycia dostarczają szczegółowych, ustrukturyzowanych opisów działania systemu - idealne dla złożonych cykli pracy, potrzeb zgodności i dogłębnej walidacji

Historyjki użytkownika to krótkie, skoncentrowane na użytkowniku opisy funkcji - idealne dla projektów Agile, iteracyjnego rozwoju i szybkiego dostarczania wartości dla użytkownika

Podczas gdy przypadki użycia koncentrują się na technicznych cyklach pracy, odpowiadająca im historia użytkownika będzie podkreślać potrzeby i wyniki użytkownika

Najlepszym podejściem jest rozpoczęcie od historyjek użytkownika w celu uchwycenia potrzeb użytkownika, a następnie przypadków użycia w celu zdefiniowania technicznych szczegółów implementacji

Aby skutecznie wdrożyć, należy rozpocząć od zebrania wymagań, utworzenia przypadków użycia lub historii użytkownika, ustalenia priorytetów, opracowania i testowania iteracyjnie

ClickUp upraszcza ten proces dzięki funkcjom takim jak niestandardowe pola, podzadania, listy kontrolne, automatyzacja, szablony i pulpity

Ustawienie zwinnych cykli pracy za pomocą ClickUp

Co to jest przypadek użycia? Przypadek użycia to szczegółowy opis sposobu interakcji użytkownika z systemem w celu osiągnięcia określonego celu. Przedstawia on kroki zaangażowane w proces, rejestrując różne scenariusze, w tym przypadki brzegowe i wyjątki.

Jest to schemat interakcji użytkownika krok po kroku, który pomaga zespołom programistów, interesariuszom i testerom zachować zgodność. Na przykład, jeśli element jest niedostępny, system powiadamia użytkownika i sugeruje alternatywy.

🌻 Przykład przypadku użycia

Wyobraź sobie, że projektujesz aplikację do dostarczania jedzenia online. Jednym z głównych przypadków użycia może być "Złożenie zamówienia" Oto jak to się rozkłada:

Aktor: Klient

Warunek: Użytkownik loguje się do aplikacji

Krok:

Użytkownik wybiera elementy żywności i dodaje je do koszyka

Użytkownik przechodzi do kasy

System wyświetla dostępne opcje płatności

Użytkownik wybiera metodę płatności i potwierdza zamówienie

System przetwarza płatność i generuje potwierdzenie zamówienia

Użytkownik otrzymuje powiadomienie z potwierdzeniem

Te kroki obejmują idealny przepływ, ale co się dzieje, gdy sprawy nie idą zgodnie z planem?

Ten poziom szczegółowości przewiduje każdy możliwy scenariusz, aby zminimalizować nieporozumienia, ograniczyć nieoczekiwane problemy podczas rozwoju i zapewnić, że system działa zgodnie z przeznaczeniem.

Diagramy przypadków użycia: komponenty i znaczenie

Diagramy przypadków użycia wizualnie przedstawiają mapę interakcji aktorów (użytkowników lub systemów) z systemem, pomagając Teams wykryć luki, udoskonalić cykle pracy i upewnić się, że wszystkie kluczowe działania zostały uwzględnione.

Składniki diagramu przypadków użycia:

1. Aktorzy: Użytkownicy lub elementy zewnętrzne, które wchodzą w interakcję z systemem (np. niestandardowi klienci, bramki płatności i partnerzy)

2. Przypadki użycia: Konkretne działania lub funkcje wspierane przez system (np. składanie zamówienia, przetwarzanie płatności i śledzenie dostawy)

3. Relacje: Połączenia między aktorami i przypadkami użycia, takie jak:

Includes ('obejmuje') : Pożądana funkcja w ramach większego procesu

: Pożądana funkcja w ramach większego procesu Rozszerza ('extends') : Funkcja wyzwalana tylko w określonych warunkach

: Asocjacje: Ogólne interakcje między aktorami i przypadkami użycia

Przykład: Diagram przypadków użycia dla aplikacji dostarczającej jedzenie

Źródło Podstawowy diagram przypadków użycia dla "składania zamówienia" w aplikacji do dostarczania żywności może obejmować:

Aktorów : Niestandardowy, Restauracja i System

: Niestandardowy, Restauracja i System Przypadki użycia : Wybieranie elementów, Składanie zamówień, Przetwarzanie zamówień i płatności, Powiadamianie klienta i Śledzenie dostawy

: Wybieranie elementów, Składanie zamówień, Przetwarzanie zamówień i płatności, Powiadamianie klienta i Śledzenie dostawy Relacje: System obejmuje przetwarzanie płatności i zarządza zapasami po złożeniu zamówienia

Diagramy przypadków użycia zapewniają jasną wizualną reprezentację opinii i interakcji użytkowników. Pomagają zidentyfikować brakujące funkcje na wczesnym etapie procesu rozwoju i pomagają w walidacji wymagań i testowaniu systemu.

Rola przypadków użycia w testowaniu i walidacji oprogramowania

Przypadki użycia mają kluczowe znaczenie w testowaniu oprogramowania, ponieważ zapewniają, że system zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami w różnych scenariuszach użytkownika. Pomagają one zespołom w walidacji funkcji, integracji i doświadczenia użytkownika, zapewniając ustrukturyzowane podejście do testowania.

1. Testowanie jednostkowe (dla deweloperów)

Przypadki użycia dzielą funkcje na wyraźne kroki, ułatwiając pisanie testów jednostkowych dla poszczególnych komponentów.

przykład:

Deweloper pisze test sprawdzający, czy dodawanie elementów do koszyka poprawnie aktualizuje cenę całkowitą

Inny test sprawdza, czy przycisk kasy pojawia się tylko wtedy, gdy w koszyku znajduje się co najmniej jeden element

2. Testy integracyjne (dla programistów i testerów)

Pomagają potwierdzić, że różne moduły, takie jak przetwarzanie płatności i realizacja zamówień, płynnie ze sobą współpracują.

Przykład:

Czy po potwierdzeniu zamówienia przez użytkownika system poprawnie wysyła szczegóły płatności do bramki?

Czy w przypadku powodzenia płatności system wyzwala powiadomienie o potwierdzeniu zamówienia?

3. Testy akceptacyjne użytkownika (UAT) (dla menedżerów produktu, analityków biznesowych i testerów)

Przypadki użycia pomagają zweryfikować, czy system spełnia rzeczywiste potrzeby i oczekiwania użytkowników.

przykład:

Tester śledzi pełny przypadek użycia "Składanie zamówienia", aby zapewnić płynny proces realizacji transakcji

Testowanie przypadków brzegowych, takich jak nieprawidłowe dane karty, awarie aplikacji w trakcie realizacji zamówienia lub wolne połączenia internetowe

Przypadki użycia zapewniają strukturę, przejrzystość i możliwość testowania, zwłaszcza w złożonych systemach, które obejmują wiele interakcji użytkownika, reguł biznesowych i walidacji systemu.

✨Fun fact: Termin "przypadek użycia" został po raz pierwszy wprowadzony przez Ivar Jacobson w latach osiemdziesiątych jako część inżynierii oprogramowania zorientowanej obiektowo.

Następnie zbadajmy, czym jest historia użytkownika i czym różni się od przypadku użycia.

Czym jest historia użytkownika?

Historia użytkownika to zwięzły, zorientowany na użytkownika opis funkcji, który określa, czego potrzebuje użytkownik i dlaczego jest to ważne. W przeciwieństwie do przypadków użycia, które koncentrują się na zachowaniu systemu i szczegółowych interakcjach, historie użytkownika podkreślają zachowanie użytkownika, potrzeby, cele i wyniki.

W zwinnym tworzeniu oprogramowania, historie użytkowników są blokami backlogów produktowych. Pomagają one zespołom skupić się na dostarczaniu wartości użytkownikom, a nie tylko na wdrażaniu funkcji technicznych.

Podczas pisania historyjek użytkownika należy przestrzegać standardowego szablonu:

Jako [typ użytkownika], chcę [cel], aby [powód/korzyść]

Ta struktura zapewnia przejrzystość poprzez zdefiniowanie:

Kim jest użytkownik

jest użytkownik czego potrzebuje

potrzebuje Dlaczego to ma znaczenie

"Jako kierownik projektu chcę przydzielać zadania członkom zespołu wraz z terminami, aby móc śledzić postępy i zapewnić terminowe zakończenie"

Ta historia użytkownika opisuje żądanie funkcji bez wchodzenia w szczegóły techniczne. Skupia się na potrzebach użytkowników, ułatwiając projektantom i programistom przełożenie ich na funkcje.

Narracja historii użytkownika i kryteria akceptacji

Narracja historii użytkownika zapewnia więcej kontekstu poprzez szczegółowe rozbicie interakcji, pomagając zespołom zrozumieć, w jaki sposób funkcja pasuje do podróży użytkownika. Jednak, aby upewnić się, że historia jest jasna i testowalna, zespoły definiują kryteria akceptacji - specyficzne warunki, które muszą zostać spełnione, aby funkcja została uznana za "zrobioną"

Historia użytkownika: Jako klient chcę zapisać moje ulubione restauracje, aby móc szybko zamawiać w nich w przyszłości.

Kryteria akceptacji:

Użytkownik musi być zalogowany, aby zapisać restaurację

Na stronie każdej restauracji powinien pojawić się przycisk "Zapisz w ulubionych"

Po kliknięciu, restauracja powinna zostać dodana do listy "Ulubionych" w profilu użytkownika

Użytkownik powinien mieć możliwość usunięcia restauracji z listy

Rola historyjki użytkownika w zwinnych frameworkach, takich jak Scrum i Kanban

Techniki tworzenia historii użytkownika są niezbędne w Zwinne metodologie takie jak Scrum i Kanban, które koncentrują się na potrzebach użytkowników przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności. Oto, jak pasują one do każdej z ram:

Scrum:

W Scrumie historyjki użytkownika pomagają teamom planować i wykonywać pracę w ustrukturyzowanych sprintach:

Priorytetyzacja backlogu: Historyjki użytkownika są dodawane do backlogu produktu , czyli uszeregowanej listy funkcji i zadań w sprincie Tablica Scrum Planowanie sprintu: Przed sprintem zespół wybiera historyjki użytkownika, nad którymi będzie pracować

Historyjki użytkownika są dodawane do , czyli uszeregowanej listy funkcji i zadań w sprincie Tablica Scrum Podział zadań: Każda historyjka jest dzielona na zadania, szacowana i śledzona na tablicy sprintu

Każda historyjka jest dzielona na zadania, szacowana i śledzona na tablicy sprintu Wykonanie i przegląd sprintu: Zespół pracuje nad historyjkami, a na koniec sprintu demonstruje zakończone prace interesariuszom

Przykład: W dwutygodniowym sprincie zespół programistów może zobowiązać się do wdrożenia funkcji "Zapisz w ulubionych". Pod koniec sprintu zespół prezentuje, w jaki sposób użytkownicy mogą oznaczać swoje ulubione restauracje i uzyskiwać do nich dostęp.

Kanban:

W Kanban, historie użytkowników mają ciągły przepływ przez potok rozwoju:

Wizualizacja pracy: Historie pojawiają się na Tablicy Kanban , zazwyczaj z kolumnami takimi jak Do zrobienia → W toku → Testowanie → Gotowe

Historie pojawiają się na , zazwyczaj z kolumnami takimi jak Do zrobienia → W toku → Testowanie → Gotowe Pull-based workflow: Deweloperzy dodają historie w miarę swoich możliwości, zapewniając stałe tempo bez przeciążania kogokolwiek

Deweloperzy dodają historie w miarę swoich możliwości, zapewniając bez przeciążania kogokolwiek Ciągłe dostarczanie: Gdy historyjka spełni wszystkie kryteria, przechodzi do stanu Zrobione i jest gotowa do wydania

Przykład:

Deweloper wybiera historię użytkownika "Zapisz w ulubionych" z kolumny _To-Do

Po zakodowaniu przechodzi do fazy Testowania, gdzie QA upewnia się, że spełnia kryteria akceptacji

Po zweryfikowaniu trafia do kolumny Done i jest gotowy do wydania

Dla menedżerów produktu, analityków biznesowych, programistów i projektantów UX, dobrze zdefiniowane historie użytkowników:

Dopasowują Teams do potrzeb użytkowników, a nie tylko do specyfikacji technicznych

do potrzeb użytkowników, a nie tylko do specyfikacji technicznych Priorytetyzują funkcje , które dostarczają rzeczywistą wartość

, które dostarczają rzeczywistą wartość Zapewniają testowalność i sprawne wykonanie

i sprawne wykonanie Zapewnienie elastyczności w celu dostosowania się do zmian

Przypadki użycia a historie użytkownika

Chociaż zarówno przypadki użycia, jak i historie użytkowników mają na celu zdefiniowanie wymagań systemowych, mają one różne cechy i są używane w różnych kontekstach. Podzielmy je i zobaczmy, czym się różnią.

Aspekt | Przypadek użycia | Historia użytkownika |

| ------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| Krótkie, skoncentrowane na użytkowniku wymaganie opisujące funkcję z perspektywy użytkownika

| Obejmuje aktorów, warunki wstępne, główny przepływ, przepływy alternatywne i wyjątki | Ma prosty format: "Jako [użytkownik], chcę [cel], aby [powód]" |

| Poziom szczegółowości | Bardzo szczegółowy, często zawiera diagramy przepływów i zachowania systemu | Zwięzły i na wysokim poziomie, skupiający się na intencjach użytkownika, a nie na zachowaniu systemu |

| Projektowanie złożonych interakcji systemowych, testowanie oprogramowania i walidacja | /href/ https://clickup.com/blog/sdlc-agile//Agile development/%href/, ustalanie priorytetów zaległości i szybka iteracja funkcji |

Przykład | "Użytkownik loguje się do aplikacji dostarczającej jedzenie, wybiera elementy i zakończone płatności. System weryfikuje płatność i potwierdza zamówienie" | "Jako klient chcę zapisać moje ulubione restauracje, aby móc szybko zamawiać w przyszłości" |

🧠 Czy wiesz, że Koncepcja historyjek użytkownika wywodzi się od Extreme Programming (XP) wczesna metodologia Agile

Jak przypadek użycia i historyjka użytkownika uzupełniają się nawzajem

Historyjki użytkownika koncentrują się na czym chcą użytkownicy i dlaczego. Nie zawierają szczegółów technicznych - co czyni je świetnymi dla zespołów Agile, które muszą szybko ustalać priorytety zadań.

Przypadki użycia, z drugiej strony, definiują sposób działania systemu. Po zaakceptowaniu historii użytkownika, przypadki użycia zagłębiają się w interakcje techniczne, zapewniając programistom zbudowanie odpowiedniej funkcji.

Przypadki użycia i historie użytkowników mogą mieć różne struktury, ale razem zapewniają całościowy widok systemu. Oto, jak korzystanie z obu może pomóc:

1. Zbieranie wymagań

Przypadki użycia pomagają szczegółowo uchwycić wymagania techniczne na poziomie systemu

pomagają szczegółowo uchwycić wymagania techniczne na poziomie systemu Historyjki użytkownika koncentrują się na wartości dla użytkownika i możliwości adaptacji w czasie rzeczywistym, zapewniając, że funkcje spełniają potrzeby biznesowe

2. Lepsza komunikacja

Przypadki użycia wyjaśniają złożone cykle pracy, pomagając zespołom technicznym zrozumieć interakcje systemu

wyjaśniają złożone cykle pracy, pomagając zespołom technicznym zrozumieć interakcje systemu Historie użytkowników dostarczają łatwych do przyswojenia, wykonalnych wymagań, które utrzymują wszystkich w pętli

3. Zapewnienie wydajnego rozwoju

Przypadki użycia zapobiegają niedopasowaniu poprzez definiowanie zachowania systemu w ustrukturyzowanym formacie

zapobiegają niedopasowaniu poprzez definiowanie zachowania systemu w ustrukturyzowanym formacie Historyjki użytkownika pozwalają zespołom zachować elastyczność, dostosować się do opinii użytkowników i zapewnić szybkie dostarczanie funkcji, które bezpośrednio przynoszą korzyści użytkownikom

Wpływ na zbieranie wymagań i komunikację

Wybór odpowiedniego podejścia wpływa na sposób, w jaki Teams zbierają i komunikują wymagania :

Przypadki użycia poprawiają przejrzystość techniczną

W przypadku projektów o złożonych interakcjach systemowych lub alternatywnych przepływach, przypadki użycia zapewniają wyczyszczoną, szczegółową dokumentację tego, jak system powinien zachowywać się w różnych scenariuszach. Zapewniają zdefiniowanie wszystkich kroków, przypadków brzegowych i walidacji systemu, pomagając Teams uniknąć niejednoznaczności i precyzyjnie zbudować system.

Wpływ:

🛠️ Wyczyszczone wskazówki techniczne dla programistów, testerów i analityków biznesowych

📋 Szczegółowe kroki dla każdej interakcji z systemem, minimalizujące ryzyko błędów

idealny dla złożonych cykli pracy, takich jak aplikacje finansowe lub wieloetapowe procesy

Przykład: Proces zatwierdzania pożyczki w aplikacji bankowej wymaga wielu interakcji (użytkownik wprowadza dane, system weryfikuje kredyt, bank dokonuje przeglądu i ostatecznego zatwierdzenia). Historia użytkownika nie uchwyci wszystkich tych szczegółów, ale schemat blokowy przypadków użycia zdefiniuje każdy krok, zapewniając, że programiści dokładnie go wdrożą.

Historyjki użytkownika usprawniają zwinną współpracę

W zwinnych środowiskach zarządzania projektami, historyjki użytkownika poprawiają współpracę, utrzymując szczupłość i zdolność adaptacji. Skupiają się na potrzebach użytkownika, umożliwiając teamom łatwe dostosowanie się do zmieniających się priorytetów biznesowych. Historyjki użytkownika są zwięzłe, dzięki czemu Teams mogą skupić się na dostarczaniu wartości bez zaprzątania sobie głowy szczegółami technicznymi.

Wpływ:

sprzyja szybkiej iteracji w oparciu o informacje zwrotne od użytkowników w czasie rzeczywistym

rozwój skupia się na wartości dla użytkownika, a nie na złożoności technicznej

ułatwia dostosowanie zespołu i wyczyszczoną komunikację podczas planu sprintu i codziennych stand-upów

Przykład: Klient prosi o łatwiejszy sposób śledzenia swoich zamówień. Zespół może szybko stworzyć historię użytkownika:

"Jako klient chcę mieć stronę śledzenia, abym mógł zobaczyć status mojego zamówienia w czasie rzeczywistym"

Kiedy polegać na Use Cases vs. User Stories?

Wyobraź sobie, że jesteś szefem kuchni przygotowującym posiłek. Czasami potrzebujesz szczegółowego przepisu z dokładnymi pomiarami (przypadki użycia), a innym razem potrzebujesz tylko szybkiego pomysłu na to, co ugotować (historie użytkowników). Kluczem jest wiedza, kiedy użyć każdego podejścia, aby stworzyć idealne danie - lub w tym przypadku idealny produkt.

Najlepsze scenariusze wyboru przypadków użycia

Przypadki użycia zagłębiają się w zachowanie systemu i pomagają Teams zrozumieć wszystkie możliwe interakcje użytkownika, wyjątki i przepływy systemu. Są niezbędne, gdy:

1. System jest złożony, z wieloma interakcjami

Jeśli projekt obejmuje wiele ról użytkowników, procesów zaplecza i przypadków brzegowych, najlepszym podejściem jest przypadek użycia. Przypadki użycia tworzą mapę wszystkich różnych interakcji użytkownika i odpowiedzi systemu, zapewniając, że nic nie jest pozostawione przypadkowi.

Przykład: Wyobraź sobie, że budujesz system bankomatowy. Prosta historia użytkownika, taka jak: "Jako użytkownik chcę wypłacić gotówkę, aby uzyskać dostęp do moich pieniędzy"_ nie jest wystarczająco szczegółowa dla zespołów programistów lub testerów.

Przypadek użycia tworzyłby mapę każdego kroku, np:

Użytkownik wkłada kartę

System weryfikuje dane uwierzytelniające

Użytkownik wybiera kwotę wypłaty

System sprawdza saldo

Bankomat wypłaca gotówkę i drukuje pokwitowanie

Przypadki użycia pomagają również zdefiniować reakcje systemu na różne warunki:

Co się stanie, jeśli użytkownik wprowadzi nieprawidłowy kod PIN?

Co się stanie, jeśli w bankomacie zabraknie gotówki?

Co jeśli połączenie sieciowe zostanie utracone?

2. Pracujesz z wieloma interesariuszami

W przypadku projektów, w których uczestniczą analitycy biznesowi, programiści, testerzy, zespoły ds. zgodności i partnerzy zewnętrzni, przypadki użycia zapewniają, że wszyscy są na tej samej stronie w zakresie funkcji systemu.

Pro Tip: Przypadki użycia sprawdzają się w oprogramowaniu dla przedsiębiorstw, aplikacjach bankowych, systemach opieki zdrowotnej i wszelkich aplikacjach, w których zgodność jest kluczem, a każdy proces musi być możliwy do skontrolowania i prześledzenia.

Kiedy nadawać priorytety historyjkom użytkownika w zwinnych cyklach pracy?

Historyjki użytkownika są paliwem napędzającym zespoły Agile. Koncentrują się na doświadczeniach użytkowników końcowych, dzięki czemu są idealne, gdy:

1. Teams stosuje zwinne podejście do rozwoju

Zwinne zespoły rozwijają się dzięki elastyczności, szybkim iteracjom i ciągłym informacjom zwrotnym. Ponieważ historie użytkowników są lekkie i łatwe do aktualizacji, pozwalają one teamom na szybkie zmiany bez konieczności zagłębiania się w szczegółową dokumentację.

Przykład: Zespół pracujący nad aplikacją do śledzenia kondycji fizycznej może napisać: "Jako użytkownik, chcę ustawić dzienne cele kroków, abym mógł śledzić swoje postępy i pozostać zmotywowanym."

Pomaga to programistom skupić się na dostarczaniu funkcji, która bezpośrednio zwiększa zaangażowanie użytkowników, nie gubiąc się w złożoności technicznej.

2. Funkcja jest niewielka i może zostać wdrożona w jednym sprincie

Jeśli funkcja jest prosta i można ją zaprojektować, opracować i przetestować w ciągu jednego sprintu (zwykle 1-2 tygodnie), wystarczy jedna historia użytkownika. Pozwala to zachować lekkość i pozwala zespołowi skupić się na szybkim dostarczaniu wartości.

Przykład: Zespół pracujący nad produktem SaaS może ustalić priorytety: "Jako użytkownik chcę mieć opcję trybu ciemnego, aby zmniejszyć zmęczenie oczu."

Jest to mała, skoncentrowana funkcja, która nie wymaga pełnego przypadku użycia. Cel jest jasny: zapewnić lepsze wrażenia użytkownika bez konieczności tworzenia szczegółowych przepływów systemowych.

3. Skupiamy się na wartości dla użytkownika, a nie na szczegółach technicznych

Historyjka użytkownika pomaga ustalić priorytety tego, co jest najważniejsze dla użytkownika, podczas gdy programiści opracowują później techniczne wykonanie.

Przykład: Dla zespołu zajmującego się aplikacjami mobilnymi, historia użytkownika może wyglądać następująco: _"Jako użytkownik chcę otrzymywać powiadomienia, gdy moje zamówienie będzie gotowe do odbioru, aby go nie przegapić"

Historia ta jasno określa potrzeby użytkownika, ale pozostawia szczegóły techniczne (sposób wysyłania powiadomień) do ustalenia przez zespół programistów.

Pro Tip: Historyjki użytkownika świetnie nadają się do ulepszania funkcji, usprawnień UI/UX i rozwoju iteracyjnego

Połączenie obu podejść dla efektywnego rozwoju produktu

Po co wybierać jedno, skoro można mieć to, co najlepsze z obu światów? Połączenie przypadków użycia i historyjek użytkownika może stworzyć zrównoważone, kompleksowe podejście do rozwoju produktu. Oto jak to zrobić:

Krok 1: Zacznij od historyjek użytkownika, aby uchwycić potrzeby

Rozpocznij od historii użytkowników, aby określić, czego chcą użytkownicy i dlaczego. Dzięki temu dyskusje koncentrują się na wartości dla użytkownika. Bez technicznego żargonu, tylko czysta wartość skoncentrowana na użytkowniku. Historie użytkowników kierują ogólną wizją produktu, zapewniając, że funkcja pozostaje skoncentrowana na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów.

Przykład: "Jako nauczyciel, chcę generować automatyczne quizy, aby zaoszczędzić czas na tworzeniu testów."

Krok 2: Rozwiń przypadki użycia dla złożonych funkcji

Kiedy funkcja zaczyna stawać się bardziej złożona z wieloma krokami, interakcjami systemowymi lub przypadkami brzegowymi, przypadki użycia wchodzą do gry. Pomagają one zdefiniować szczegółowe cykle pracy, wyjątki, zależności i reakcje systemu, których historia użytkownika nie jest w stanie uchwycić. Przypadki użycia są niezbędne, gdy trzeba upewnić się, że system zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami w różnych warunkach.

Przykład:

Nauczyciel wybiera szablon quizu

System pobiera pytania na podstawie tematu i poziomu trudności

Nauczyciel niestandardowo dostosowuje quiz

System generuje link do testu, który można udostępnić

Krok 3: Wdrożenie, testowanie i iteracja

Deweloperzy wykorzystują przypadki użycia do definiowania logiki backendu, cykli pracy i obsługi przypadków brzegowych, aby zapewnić wyczyszczone interakcje systemu

wykorzystują przypadki użycia do definiowania logiki backendu, cykli pracy i obsługi przypadków brzegowych, aby zapewnić wyczyszczone interakcje systemu Projektanci wykorzystują historie użytkowników do udoskonalania UI/UX, koncentrując się na tworzeniu intuicyjnych, oszczędzających czas doświadczeń dostosowanych do celów użytkowników

wykorzystują historie użytkowników do udoskonalania UI/UX, koncentrując się na tworzeniu intuicyjnych, oszczędzających czas doświadczeń dostosowanych do celów użytkowników Zespoły QA używają przypadków użycia do testowania przypadków brzegowych i zachowania systemu, zapewniając, że wszystkie scenariusze - takie jak awarie szablonów lub powolne sieci - są uwzględnione

Historyjki użytkownika pozwalają zespołom skupić się na celu użytkownika. Przypadki użycia zapewniają niezawodność i solidność systemu. Razem stanowią one kompleksowy plan skutecznego rozwoju.

📖 Czytaj więcej: Epic vs. Funkcje vs. Historie użytkownika: Jaka jest różnica?

Wdrażanie przypadków użycia i historii użytkownika

Więc zdecydowałeś się użyć zarówno przypadków użycia, jak i historii użytkownika w swoim projekcie - świetny wybór!

Ale do zrobienia bez tonięcia w arkuszach kalkulacyjnych, niekończących się spotkaniach i chaotycznym zarządzaniu zadaniami? Zapoznajmy się z przewodnikiem krok po kroku dotyczącym wdrażania przypadków użycia i historii użytkowników.

Krok 1: Jasno zdefiniuj i uchwyć wymagania

Przed przystąpieniem do tworzenia oprogramowania, kluczowe jest zdefiniowanie tego, co należy zbudować i dlaczego. W tym celu należy sporządzić mapę podróży klienta. Daje to przegląd tego, w jaki sposób klienci wchodzą w interakcję z produktem oraz jakie są ich bolączki i oczekiwania.

Po sporządzeniu mapy podróży klienta, rozbij ją na konkretne scenariusze, które reprezentują kluczowe interakcje między użytkownikiem a systemem.

Następnie można zdefiniować przypadki użycia, które określają zachowanie systemu krok po kroku, w tym działania użytkownika, odpowiedzi systemu i możliwe wyjątki. Po ustaleniu przypadków użycia należy utworzyć historyjki użytkownika, które koncentrują się na potrzebach użytkownika w prostym, opartym na celach formacie, który kieruje rozwojem.

Możesz użyć ClickUp Brain , potężny asystent ClickUp AI, do tworzenia map podróży klientów i identyfikowania kluczowych interakcji.

Mapuj całą podróż klienta dla dowolnego produktu za pomocą ClickUp Brain

Historie użytkowników: Zacznij od perspektywy użytkownika

Historie użytkowników pomagają zespołom Agile skupić się na potrzebach użytkowników zamiast na projektowaniu systemu. Skupiają się na użytkowniku końcowym, odpowiadając na pytania co i dlaczego w prostych słowach

Użyj prostego formatu "Jako [użytkownik], chcę [cel], aby [powód]", aby zapewnić jasność.

Przykład aplikacji eCommerce: "Jako klient chcę otrzymywać aktualizacje śledzenia zamówienia w czasie rzeczywistym, aby dokładnie wiedzieć, kiedy moja paczka dotrze"

Przypadki użycia: Mapa interakcji systemu

Teraz możemy polegać na przypadkach użycia, aby stworzyć mapę interakcji, zdefiniować zależności, wyjątki i cykle pracy aplikacji eCommerce. Podczas gdy historie użytkowników definiują, czego chce użytkownik, przypadki użycia szczegółowo opisują, w jaki sposób system reaguje na różne dane wejściowe.

Przykładowy przypadek użycia dla śledzenia zamówienia:

Użytkownik składa zamówienie

System generuje numer śledzenia

Kurier aktualizuje lokalizację paczki w każdym punkcie kontrolnym

Użytkownik otrzymuje powiadomienia przez e-mail/SMS

System Szablon historii użytkownika ClickUp pomaga Teams bez wysiłku strukturyzować, ustalać priorytety i śledzić potrzeby użytkowników. Zapewnia predefiniowane pola, takie jak "Rola użytkownika", "Cele", "Kryteria akceptacji" i "Priorytet", aby zapewnić przejrzystość i spójność wszystkich historii użytkowników.

Szablon historii użytkownika ClickUp

Rozważmy na przykład powyższy przykład aplikacji eCommerce. Dzięki szablonowi historii użytkownika ClickUp możesz:

✅ ustandaryzować dokumentację:

Wypełnić Rolę użytkownika jako "Klient"

jako "Klient" Zdefiniować Cel jako "Otrzymywanie aktualizacji śledzenia zamówień w czasie rzeczywistym"

jako "Otrzymywanie aktualizacji śledzenia zamówień w czasie rzeczywistym" Dodaj kryteria akceptacji takie jak:

Aktualizacje powinny być wysyłane za pośrednictwem wiadomości e-mail i powiadomień z aplikacji Śledzenie powinno obejmować szacowany czas dostawy i lokalizację na żywo

takie jak:

Dostosowanie zadań programistycznych:

Podziel historię na podzadania, takie jak "Zintegruj API śledzenia", "Zaprojektuj interfejs użytkownika powiadomień" i "Przetestuj aktualizacje w czasie rzeczywistym"

Użyj Pól niestandardowych , aby przypisać priorytety i terminy

, aby przypisać priorytety i terminy Śledzenie postępów poprzez oznaczanie podzadań jako zakończone i monitorowanie ogólnego postępu historii użytkownika

Krok 2: Organizacja i struktura cyklu pracy

Podczas opracowywania produktu na różnych scenach pojawia się wiele przypadków użycia i historii użytkowników - od definiowania potrzeb użytkowników po udoskonalanie cykli pracy i zapewnianie płynnej realizacji.

Na przykład w aplikacji eCommerce podróż klienta obejmuje wybór produktów, składanie zamówień, dokonywanie płatności i śledzenie dostaw - każdy z nich wymaga przypadku użycia i kilku historii użytkowników.

Zarządzanie nimi przez Teams może być chaotyczne, ale Zadania ClickUp może pomóc w nadaniu struktury i przejrzystości.

Dzięki zadaniom ClickUp możesz:

Używać pól niestandardowych do śledzenia poziomów priorytetów, statusów, numerów sprintów i przypisanych członków zespołu dla każdego przypadku użycia

Rozbijać złożone cykle pracy za pomocą Podzadania ClickUp Zapewnij płynne wykonywanie dzięki Listy kontrolne ClickUp pomagają one zespołom testującym zakończyć najważniejsze kroki, takie jak weryfikacja przetwarzania płatności i potwierdzenie funkcji wysyłki zamówienia



🌻 Przykład: Jeśli Twoim przypadkiem użycia jest "Proces rejestracji użytkownika", możesz dodać:

Podzadania: "Zatwierdź e-mail", "Ustaw profil użytkownika" i "Przypisz rolę użytkownika"

"Zatwierdź e-mail", "Ustaw profil użytkownika" i "Przypisz rolę użytkownika" Lista kontrolna: Zapewnienie obsługi błędów dla nieprawidłowych haseł, wdrożenie uwierzytelniania wieloskładnikowego

Śledź zadania, historie użytkownika i kroki przypadków użycia płynnie dzięki listom kontrolnym ClickUp

📮ClickUp Insight: Zespoły o niskiej wydajności to 4 razy częściej żonglują ponad 15 narzędziami podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują wydajność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A co z używaniem jednej platformy?

Jako wszystko aplikacja do pracy, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i rozmowy telefoniczne w ramach jednej platformy, zakończonej cyklami pracy opartymi na AI. Gotowy do inteligentniejszej pracy? ClickUp działa dla każdego zespołu, zapewnia widoczność pracy i pozwala skupić się na tym, co ważne, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

Krok 3: Automatyzacja cykli pracy w celu zwiększenia wydajności

Ręczne śledzenie każdego przypadku użycia i historii użytkownika może być przytłaczające, szczególnie w przypadku złożonych projektów z wieloma zależnościami. Automatyzacja pomaga usprawnić cykl pracy poprzez redukcję powtarzających się zadań, minimalizację błędów i zapewnienie, że Teams dotrzymają harmonogramu.

Oto jak skutecznie automatyzować cykle pracy:

Zdefiniuj kluczowe wyzwalacze : Zidentyfikuj powtarzające się czynności, takie jak aktualizowanie statusów zadań lub wysyłanie przypomnień

: Zidentyfikuj powtarzające się czynności, takie jak aktualizowanie statusów zadań lub wysyłanie przypomnień Ustawienie predefiniowanych warunków : Na przykład, automatycznie przenieś zamówienie do "Wysłane" po przetworzeniu płatności

: Na przykład, automatycznie przenieś zamówienie do "Wysłane" po przetworzeniu płatności Twórz przepływy pracy zatwierdzania : Upewnij się, że krytyczne zadania, takie jak zatwierdzanie wniosku o zwrot pieniędzy, są sprawdzane przed ich kontynuowaniem

: Upewnij się, że krytyczne zadania, takie jak zatwierdzanie wniosku o zwrot pieniędzy, są sprawdzane przed ich kontynuowaniem Planowanie powiadomień: Informuj Teams o oczekujących działaniach, niedotrzymanych terminach lub zależnościach

Z Automatyzacja ClickUp można:

Aktualizować statusy zadań , gdy podzadanie (np. "Zbuduj funkcję potwierdzania płatności") zostanie zakończone

, gdy podzadanie (np. "Zbuduj funkcję potwierdzania płatności") zostanie zakończone wysyłać automatyczne przypomnienia do członków zespołu o zbliżających się terminach

do członków zespołu o zbliżających się terminach Przesuwać zadania programistyczne przez różne sceny (np. od "w trakcie" do "zakończone") w oparciu o wcześniej zdefiniowane warunki

Automatyzacje ClickUp obsługują powtarzalne zadania, utrzymują cykl pracy na właściwym torze i zapewniają, że nic nie wypadnie przez szczelinę

🌻 Przykład:

Jeśli deweloper zakończy implementację przypadku użycia, zespół QA automatycznie otrzyma powiadomienie o rozpoczęciu testów

Jeśli historia użytkownika znajduje się w trakcie realizacji od ponad tygodnia, otrzymasz automatyczne powiadomienie, aby zapobiec opóźnieniom

Krok 4: Monitorowanie postępów za pomocą niestandardowych pulpitów i raportów

Śledzenie przypadków użycia i historii użytkowników na różnych etapach rozwoju zapewnia zespołom dotrzymywanie terminów, równoważenie obciążeń pracą i efektywne prowadzenie sprintów. Niestandardowe pulpity i raporty zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym, aby utrzymać projekty na właściwym torze.

Weźmy przykład aplikacji eCommerce:

Menedżer produktu musi śledzić, ile historyjek użytkownika zostało zakończonych w każdym sprincie

Deweloper chce widzieć oczekujące zadania w celu "śledzenia zamówień w czasie rzeczywistym"

Szef scruma musi monitorować tempo sprintu i identyfikować potencjalne wąskie gardła Pulpity ClickUp umożliwiają śledzenie postępów w czasie rzeczywistym. Skonfiguruj niestandardowe pulpity nawigacyjne, aby określić, ile historii użytkownika jest zaimplementowanych w każdym przypadku użycia, które historie są w trakcie testowania, ile przypadków użycia jest oczekujących w stosunku do zakończonych i innych części przepływu pracy.

Śledź postępy, monitoruj zadania i podejmuj decyzje oparte na danych bez wysiłku dzięki ClickUp Dashboards

Dzięki ClickUp Dashboards, Teams mogą wybierać spośród ponad 50 niestandardowych widżetów, aby:

Wizualizować postęp sprintu za pomocą wykresów burndown, zapewniając terminową dostawę

Mierzyć szybkość rozwoju za pomocą raportów prędkości, aby zoptymalizować przyszłe sprinty

Równoważyć obciążenia pracą za pomocą widoku obciążenia pracą, zapobiegając wypaleniu i nieefektywności

📖 Czytaj więcej: Kompletny przewodnik po zarządzaniu projektami Scrum

Krok 5: Współpraca i ciągłe doskonalenie

Rozwój produktu to ciągły proces, który wymaga ciągłych iteracji, informacji zwrotnych i koordynacji między zespołami. Bez skutecznej współpracy, błędna komunikacja może prowadzić do niedostosowanych funkcji, rozszerzania zakresu lub opóźnień w wydaniach.

Ciągłe doskonalenie zapewnia, że potrzeby użytkowników są konsekwentnie zaspokajane, a produkt ewoluuje w oparciu o rzeczywiste informacje zwrotne.

Oto jak ClickUp może pomóc:

Programiści, testerzy i interesariusze mogą bezpośrednio komentować historie użytkowników i przypadki użycia za pomocą Komentarze ClickUp Menedżerowie produktu mogą załączyć makiety i diagramy do zadań za pomocą Dokumenty ClickUp



Twórz, edytuj i udostępniaj dokumenty w czasie rzeczywistym, wszystko w jednym miejscu dzięki ClickUp Docs

Teams mogą organizować retrospektywy sprintów i ulepszać przyszłość cykle pracy dzięki ClickUp Docs

W przypadku szczegółowych dyskusji, Teams może ustawić kanały tematyczne poprzez ClickUp Chat

Pracuj i czatuj z członkami zespołu za pomocą jednej platformy poprzez ClickUp Chat

To nie wszystko! ClickUp Agile Team zapewnia gotowe przestrzenie i cykle pracy zaprojektowane specjalnie dla zespołów Agile, integrując zwinne narzędzia użytkownika, takie jak planowanie sprintów, codzienne stand-upy i spotkania retrospektywne.

wzmocnij swój zespół Agile dzięki ClickUp - usprawnij sprinty, śledź historie użytkowników i usprawnij współpracę na jednej platformie

Również, ClickUp Software Team dostarcza scentralizowany obszar roboczy do śledzenia błędów, planowania sprintów i zarządzania wydaniami. Wszystko jest uporządkowane i dostępne, od zarządzania żądaniami funkcji, testowania cykli pracy lub harmonogramów wdrażania.

Buduj lepiej, szybciej z ClickUp for Software Teams

Dzięki gotowym do użycia zasobom, takim jak Szablon przypadku testowego ClickUp teams mogą standaryzować procesy testowania, dokumentować oczekiwane wyniki i zapewniać jakość produktu przed jego wydaniem. Ten szczegółowy szablon przypadków użycia pomaga programistom i zespołom QA usprawnić testowanie, zmniejszając liczbę błędów i poprawiając ogólną niezawodność systemu oprogramowania.

📖 Czytaj więcej: Jak wykorzystać trzy filary Scrum do rozwoju produktu?

Upraszczanie przypadków użycia i historii użytkownika za pomocą ClickUp

Równoważenie przypadków użycia i historii użytkowników ma kluczowe znaczenie dla powodzenia tworzenia produktów - przypadki użycia definiują zachowanie systemu, podczas gdy historie użytkowników rejestrują potrzeby użytkowników. ClickUp upraszcza ten proces, dostarczając ustrukturyzowane szablony, zautomatyzowane cykle pracy i narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym, aby utrzymać zgodność zespołów.

Dzięki niestandardowym polom do śledzenia priorytetów, pulpitom do wglądu w czasie rzeczywistym i automatyzacji w celu usprawnienia przepływów pracy, ClickUp zapewnia przejrzystość, wydajność i płynną realizację procesów biznesowych.

Uprość swój cykl pracy i zwiększ wydajność zespołów. Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby zarządzać przypadkami użycia, historiami użytkowników i nie tylko - wszystko w jednym miejscu!