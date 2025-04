13 najlepszych narzędzi do adnotacji obrazu w 2025 roku

To fakt: model AI jest tak dobry, jak dane, na podstawie których się uczy. Dotyczy to zarówno algorytmów generujących teksty, jak i obrazy. Tak więc, gdy adnotacje obrazu są niespójne, błędnie oznaczone lub nieaktualne, programiści AI i naukowcy zajmujący się danymi zarządzający projektami na dużą skalę muszą radzić sobie z nieefektywnymi cyklami pracy.

Godziny marnowane są na ręczne poprawianie etykiet, członkowie Teams stosują różne standardy, a integracja adnotacji z potokami uczenia maszynowego staje się frustrującą przeszkodą.

Jeśli problemy ze współpracą i blokady integracji danych powstrzymują Cię, nie jesteś sam. Odpowiednie narzędzia nie tylko nadają etykiety obrazom - standaryzują, automatyzują i płynnie integrują adnotacje z cyklami pracy AI.

W tym wpisie na blogu omówimy najlepsze narzędzia do adnotacji obrazów, aby Twój zespół spędzał mniej czasu na poprawianiu danych, a więcej na rozwijaniu AI.

Dodawanie adnotacji do zasobów wizualnych za pomocą narzędzi weryfikacji ClickUp

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto przegląd najlepszych dostępnych obecnie narzędzi do adnotacji obrazu:

ClickUp : Najlepszy do zarządzania zadaniami, współpracy i zarządzania opiniami Labelbox: Najlepsza do etykietowania obrazów wektorowych SuperAnnotate: Najlepszy do precyzyjnego i złożonego adnotowania obrazów V7: Najlepszy do automatyzacji adnotacji obrazów i wideo w skali CVAT: Najlepszy do złożonych danych etykiet obiektów w projektach uczenia maszynowego LabelMe: Najlepsza do etykietowania obiektów opartych na wielokątach w wizji komputerowej Hive AI: Najlepsza do bardzo dokładnej, opartej na ludzkiej sile adnotacji obrazów na dużą skalę VoTT: Najlepszy do szkolenia w zakresie wykrywania obiektów Playment: Najlepszy do wysokiej jakości adnotacji danych 3D i LiDAR Scale AI: Najlepsze do adnotacji złożonych danych wspomaganych przez AI LabelImg: Najlepszy do szybkiego i prostego wykrywania obiektów RectLabel: Najlepszy do zaawansowanych adnotacji kształtów i punktów kluczowych Dataloop: Najlepszy do adnotacji wspomaganych przez AI w dużych projektach

Co to jest adnotacja obrazu?

Adnotacja obrazów oznacza etykietowanie obrazów konkretnymi informacjami, aby pomóc systemom AI je rozpoznać i zrozumieć. Obejmuje to dodawanie metadanych do obrazów, takich jak identyfikacja obiektów, obrysowywanie kształtów lub oznaczanie tekstur i kolorów.

Na przykład, gdy aparat smartfona wykrywa i ustawia ostrość na twarzach, wykorzystuje adnotację obrazu. Oprogramowanie jest szkolone z tysiącami etykietowanych obrazów, aby rozpoznawać ludzkie funkcje, rozwijając fotografię, bezpieczeństwo i autonomiczną jazdę.

Oto przykład działania adnotacji obrazu. Dzięki etykiecie każdego obiektu na obrazie, algorytm może go lepiej odczytać i podjąć odpowiednie działania.

via LeewayHertz

Czego należy szukać w oprogramowaniu do adnotacji obrazów?

**Kluczem do obsługi oprogramowania do adnotacji obrazów nie są tylko lepsze algorytmy; to zapewnienie, że wszyscy wprowadzają do nich czyste, jednolite dane

The najlepsze oprogramowanie do adnotacji pomaga przekształcić niechlujne dane wejściowe w uporządkowane dane, które usprawniają szkolenie AI.

Oto kilka funkcji, które należy traktować priorytetowo, szukając oprogramowania do adnotacji obrazu:

🖍️ Wszechstronność adnotacji: Narzędzie powinno wspierać wiele metod adnotacji, takich jak obwiednie do wykrywania obiektów, wielokąty dla złożonych kształtów i segmentacja semantyczna dla precyzji na poziomie pikseli Narzędzia do współpracy: Poszukaj oprogramowania do adnotacji obrazów, które umożliwia pracę zespołową w czasie rzeczywistym, udostępnianie obszarów roboczych, dostęp oparty na rolach i pętle sprzężenia zwrotnego poprawić współpracę i wyeliminować nadmiarowość

Narzędzie powinno wspierać wiele metod adnotacji, takich jak obwiednie do wykrywania obiektów, wielokąty dla złożonych kształtów i segmentacja semantyczna dla precyzji na poziomie pikseli Poszukaj oprogramowania do adnotacji obrazów, które umożliwia pracę zespołową w czasie rzeczywistym, udostępnianie obszarów roboczych, dostęp oparty na rolach i pętle sprzężenia zwrotnego poprawić współpracę i wyeliminować nadmiarowość 🧩 Intuicyjny projekt: Przejrzysty interfejs zmniejsza krzywą uczenia się, pozwalając użytkownikom skupić się na dokładności i wydajności

Przejrzysty interfejs zmniejsza krzywą uczenia się, pozwalając użytkownikom skupić się na dokładności i wydajności skalowalność: Narzędzie powinno obsługiwać zadania o dużej objętości (tysiące obrazów/adnotacji wideo) bez uszczerbku dla szybkości lub jakości

Automatyzacja oparta na AI: Poszukaj funkcji, takich jak automatyczne etykietowanie, sugestie dotyczące adnotacji i rozszerzanie danych w celu przyspieszenia cyklu pracy i poprawy niezawodności modelu

Poszukaj funkcji, takich jak automatyczne etykietowanie, sugestie dotyczące adnotacji i rozszerzanie danych w celu przyspieszenia cyklu pracy i poprawy niezawodności modelu możliwości integracji: Zapewnienie łatwej kompatybilności z istniejącymi systemami, takimi jak przechowywanie w chmurze, narzędzia do zarządzania projektami i frameworki ML, w celu utrzymania płynnych cykli pracy

Najlepsze oprogramowanie do adnotacji na obrazach do perfekcyjnej etykiety obrazów

Przyjrzyjmy się najlepszemu oprogramowaniu do adnotacji obrazów, zaczynając od ulubionego programu firmy - ClickUp.

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania zadaniami, współpracy i zarządzania opiniami)

Zarządzanie dużymi zbiorami danych jest już wyzwaniem, a większość narzędzi do adnotacji obrazów tylko zwiększa złożoność ze względu na brak funkcji współpracy w czasie rzeczywistym. ClickUp umożliwia płynną współpracę poprzez bezpośrednią integrację zaawansowanych funkcji adnotacji obrazu z cyklem pracy nad projektem.

ClickUp Proofing Tool

Możesz łatwo dodawać adnotacje do obrazów, plików PDF i wideo za pomocą Narzędzie weryfikacji ClickUp . Umożliwia dodawanie komentarzy do obrazów i przypisywanie ich członkom zespołu w celu szybkiego działania. Koniec z niekończącymi się wątkami e-mail lub utraconymi opiniami, po prostu wyczyszczone, kompleksowa informacja zwrotna dzięki którym projekty są w ciągłym ruchu!

Dodawanie komentarzy do obrazów za pomocą funkcji sprawdzania ClickUp

Oto jak można dodawać adnotacje do obrazów w ClickUp:

Przypisuj komentarze natychmiast i zamieniaj opinie w zadania za pomocą jednego kliknięcia

Otwórz plik bezpośrednio w zadaniu

Kliknij "Dodaj komentarze ", aby oznaczyć dokładne obszary wymagające uwagi

Przypisywanie komentarzy do zdjęć członkom zespołu w celu szybkiego działania

Oprócz narzędzie sprawdzające clickUp działa jak burza mózgów z funkcjami współpracy w czasie rzeczywistym.

Tablice ClickUp

Z Tablice ClickUp możesz swobodnie szkicować, oznaczać obrazy, łączyć pomysły, formatować tekst, dodawać notatki i przekształcać bazgroły w zadania bez przerywania pracy. Dodawaj komentarze, aby łatwo przekształcić dowolny pomysł w element działania!

💡 Pro tip dla Twojego cyklu pracy:

Zacznij od szablony Tablic aby przesłać obrazy do dyskusji grupowej

Dodawaj adnotacje za pomocą strzałek, kształtów i tekstu, aby wyróżnić kluczowe elementy

Współpraca na żywo i natychmiastowe przekształcanie pomysłów w zadania

Konwertuj adnotacje wizualne na zadania bezpośrednio w ClickUp, zachowując ciągłość przepływu pracy

Możesz także generować obrazy AI w ClickUp Whiteboards, aby dostarczyć odniesienia i udostępniać więcej kontekstu. Zamiast po prostu opisywać pomysł, możesz utworzyć obraz za pomocą ClickUp Brain i dodaj adnotacje, aby pokazać relacje, kroki lub spostrzeżenia.

Generowanie obrazów AI w ClickUp Whiteboards w celu dostarczenia referencji używając ClickUp Brain

Zadania ClickUp

Moja praca nad masowymi projektami adnotacji graficznych?

Przypisuj zadania i dodawaj terminy ich wykonania, aby lepiej realizować swoje projekty dzięki ClickUp Tasks Zadania ClickUp może pomóc w stworzeniu niestandardowego cyklu pracy. **Można dodawać różne typy zadań, takie jak "adnotacja pola tekstowego" i "etykieta tekstowa", dodawać niestandardowe statusy zadań, ustawiać poziomy priorytetów zadań oraz łączyć zadania powiązane i zależne

ClickUp najlepsze funkcje

Przechwytywanie i udostępnianie nagrań wideo za pomocą ClickUp's wbudowane narzędzie do wycinania o nazwie ClickUp Clip . Za pomocą Clip można nagrywać swój ekran i zostawiać komentarze w tym samym wątku.

Dodawanie adnotacji do plików PDF , obrazy i wideo bezpośrednio w zadaniach, bez konieczności przełączania aplikacji

Przypinanie komentarzy do określonych obszarów obrazów w celu wyeliminowania niejednoznaczności w informacjach zwrotnych

Możliwość oznaczania i komentowania przez wielu użytkowników w celu usprawnienia pracy zespołowej i wspólnych wysiłków

Konwersja komentarzy bezpośrednio do zadań w celu usprawnienia cyklu pracy i zapewnienia praktycznych rezultatów

Płynna synchronizacja z aplikacjami Slack, Zoom i Microsoft Office w celu zwiększenia wydajności na różnych platformach

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy doświadczają stromej krzywej uczenia się ze względu na liczbę dostępnych funkcji i niestandardowych opcji

Cennik ClickUp

**Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za $7/miesiąc na użytkownika

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

**Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

ClickUp posiada narzędzia do wizualizacji procesu, celów itp. Jest szczytowym osiągnięciem pracy zespołowej i jest pod tym względem coraz lepszy, zwłaszcza po dodaniu widoku Tablicy.

Jayson Ermac, Process Manager w AI bees

📖 Czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie do tablic cyfrowych

2. Labelbox (najlepszy do tworzenia etykiet obrazów wektorowych)

via Labelbox Labelbox to intuicyjne narzędzie do tworzenia etykiet wektorowych wykorzystywane do trenowania modeli AI w wykrywaniu i rozpoznawaniu obiektów. Pomaga w adnotacji punktów (etykietowanie określonych punktów na obrazie lub w zbiorze danych), adnotacji linii (etykietowanie struktur liniowych) i adnotacji ramek ograniczających (używanie ramek do podświetlania obiektów).

Asystent AI w Labelbox automatycznie dodaje etykiety, umożliwiając recenzentom skoncentrowanie się na dopracowywaniu wyników. Można również dodawać dodatkowe elementy, takie jak tekst, wideo, widżety HTML i niestandardowe, aby zapewnić etykietom więcej kontekstu. Zapewnia to wsparcie dla solidnych komunikację wizualną i zwiększa wydajność adnotacji.

Najlepsze funkcje Labelbox

Efektywna analiza i dostosowywanie zestawów danych dzięki wszechstronnym narzędziom do eksploracji danych

Zapewnienie precyzji dzięki inteligentnym narzędziom do rysowania, skrótom klawiszowym i funkcji Zoom/Pan

Wyszukiwanie danych obrazu przy użyciu filtrów adnotacji i metadanych

Korzystanie z cykli pracy z wieloma adnotacjami i funkcji przeglądu w celu zapewnienia dokładności i spójności danych

Limity Labelbox

Nie nadaje się do adnotacji dużych obrazów ze względu na limity rozmiaru

Potencjalna zmienność ludzkich adnotacji, która może wymagać dodatkowych kontroli jakości

Ceny Labelbox

Free: 500 jednostek Labelbox (LBU) miesięcznie

500 jednostek Labelbox (LBU) miesięcznie Starter: 0,10 USD za LBU

0,10 USD za LBU Enterprise: Ceny niestandardowe

Labelbox oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (30+ recenzji)

4.7/5 (30+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Jakie są prawdziwi użytkownicy **mówią o Labelbox?

Podobają mi się skróty narzędzia adnotacji. Są bardzo ergonomiczne, a mechanizmy zostały zaprojektowane z myślą o praktykach. API Pythona pozwala każdemu programiście zintegrować labelbox ze swoimi pipeline'ami. Nie podoba mi się fakt, że nie radzi sobie z obrazami wielokanałowymi, które są rzadko spotykane w normalnym widzeniu komputerowym, ale są wszechobecne w obrazowaniu naukowym.

Recenzja G2

🧠 Czy wiesz, że Adnotacja obrazu AI redukuje pracę ręczną nawet o 70% przyspieszając realizację projektów, zwiększając wydajność i poprawiając jakość danych.

3. SuperAnnotate (najlepsza do precyzyjnych i złożonych adnotacji obrazów)

via SuperAnnotate SuperAnnotate to zaawansowane oprogramowanie do adnotacji obrazów kompatybilne ze wszystkimi typami plików graficznych, w tym JPG, JPEG i PNG. Jego funkcja wykrywania obiektów pomaga w lokalizacji, identyfikacji i oznaczaniu obiektów w obwiedniach.

Dzięki narzędziu Magic Select można podzielić obraz na różne segmenty i obrysować obiekty w celu szybszego dodawania adnotacji. Dodatkowo, zaawansowane cykle pracy pomagają niestandardowo dostosować procesy do konkretnych potrzeb projektu. Zwiększa to wydajność i zapewnia wysokiej jakości adnotacje dla złożonych zadań widzenia komputerowego.

SuperAnnotate najlepsze funkcje

Natychmiastowe wyodrębnianie i przetwarzanie tekstu z obrazów za pomocą funkcji OCR

Dodawanie adnotacji do podobnych obiektów na wielu obrazach za pomocą jednego kliknięcia

Szybsze tworzenie zakrzywionych wielokątów dzięki intuicyjnemu rysowaniu

Modyfikowanie wielokątów bez wysiłku poprzez natychmiastowe dodawanie lub usuwanie punktów

Rysowanie wielokątów z udostępnianymi krawędziami dla dokładnych adnotacji wielu obiektów

Limity SuperAnnotate

Niektóre złożone segmentacje mogą nadal wymagać ręcznego wysiłku

W interfejsie może brakować zaawansowanych funkcji, takich jak widok pełnoekranowy i przyciąganie krawędzi

Ceny SuperAnnotate

Forever free

Pro: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Enterprise: Niestandardowy cennik

SuperAnnotate oceny i recenzje

G2: 4.9/5 (140+ recenzji)

4.9/5 (140+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Jakie są prawdziwi użytkownicy **mówią o Labelbox?

SuperAnnotate ma bardzo przyjazny dla użytkownika interfejs i kompleksową logikę zarządzania projektami. Łatwo było nam zintegrować nasz zespół z jego cyklem pracy. Zespół wsparcia zawsze odpowiadał na nasze pytania lub gdy potrzebowaliśmy jakichkolwiek wskazówek.

Recenzja G2

✨Fun Fact: Bracia Tigran i Vahan Petrosyan porzucili studia doktoranckie w dziedzinie informatyki, aby zbudować SuperAnnotate, przekształcając swoją pasję do rozwiązywania wyzwań związanych z adnotacją danych w potężną platformę AI dla wizji komputerowej.

4. V7 (najlepsza do automatyzacji adnotacji obrazów i wideo na dużą skalę)

via V7 V7 Darwin oferuje różnorodne narzędzia do adnotacji umożliwiające tworzenie etykiet wspomaganych przez AI i wykonywanie złożonych zadań adnotacji. Możesz tworzyć semantyczne maski pikseli, oszczędzając czas potrzebny na klasyfikację każdego piksela osobno. Ponadto V7 umożliwia segmentowanie nieregularnych kształtów jednym kliknięciem.

Narzędzia do współpracy i intuicyjny interfejs usprawniają cykl pracy, zapewniając spójne adnotacje w różnych zespołach. V7 pomaga programistom AI i naukowcom zajmującym się danymi szybciej poprawiać dokładność modeli, jednocześnie zmniejszając wysiłek ręczny w projektach widzenia komputerowego na dużą skalę.

Najlepsze funkcje V7

Tworzenie wysokiej jakości zestawów szkoleniowych AI z szybką i dokładną etykietą

Obsługa adnotacji w wielu formatach, w tym obrazów, wideo, plików PDF i obrazów medycznych

Niestandardowe wytyczne dotyczące adnotacji w celu spełnienia konkretnych potrzeb projektu

Integracja zewnętrznych modeli uczenia maszynowego w celu zwiększenia dokładności adnotacji

Automatyczne dodawanie adnotacji do podobnych obiektów w celu przyspieszenia powtarzalnych zadań związanych z adnotacjami

V7 limity

Automatyzacja adnotacji często wymaga ręcznej weryfikacji w celu zapewnienia precyzji

Wydajność w dużym stopniu zależy od początkowej jakości danych obrazu

Ceny V7

Starter i Enterprise: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe Dostępne demo: Ceny niestandardowe

V7 oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 50 recenzji)

4.8/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Jakie są prawdziwi użytkownicy **mówiąc o V7?

Jedną z najlepszych rzeczy w tym narzędziu jest jego przyjazna dla użytkownika funkcja adnotacji danych. Dzięki funkcji automatycznej adnotacji mogłem z łatwością nadać etykiety mojemu zbiorowi danych, nawet w przypadku najbardziej złożonych obiektów. Narzędzie pozwala nawet na dodawanie adnotacji do kształtów wielokątów, co było dla mnie ogromnym ułatwieniem. Chciałbym mieć więcej opcji eksportu mojego zbioru danych, tak aby wspierał on szeroki zakres formatów.

Recenzja G2

📖 Czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie i narzędzia do współpracy przy projektowaniu graficznym

5. CVAT (najlepszy do złożonych danych etykiet obiektów w projektach uczenia maszynowego)

via CVAT CVAT to potężna platforma adnotacji o otwartym kodzie źródłowym dla programistów, którzy są dobrze zaznajomieni z narzędzia uczenia maszynowego . Obsługuje różne typy adnotacji, w tym wielokąty, polilinie, prostopadłościany 3D i szkielety, dzięki czemu można go dostosować do szerokiego zakresu projektów.

Automatyczna adnotacja i interpolacja przyspieszają cykl pracy, szczególnie w przypadku śledzenia obiektów wideo. CVAT usprawnia również współpracę dzięki przydzielaniu zadań, ról użytkowników i śledzeniu postępów, a aktywna społeczność oferuje cenne zasoby i wsparcie.

CVAT najlepsze funkcje

Możliwość wspólnego tworzenia adnotacji z jednoczesnym dostępem wielu użytkowników

Płynna integracja z TensorFlow, PyTorch i innymi platformami uczenia maszynowego

Wsparcie wielu formatów eksportu dla różnych frameworków ML

Zapewnienie dokładności adnotacji dzięki przeglądom, kontrolom jakości i niestandardowym regułom walidacji

Limity CVAT

Zarządzanie warstwami może być trudne w przypadku nakładających się obiektów

Brak możliwości bezpośredniego dodawania adnotacji do plików PDF bez konwersji

Ceny CVAT

Free forever

Plan Teams/Solo: $32/miesiąc za użytkownika

$32/miesiąc za użytkownika Plan Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Opcja on-premise: Niestandardowy cennik

CVAT oceny i recenzje

Za mało opinii

📖 Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia do kreatywnego zatwierdzania

6. LabelMe (najlepsze do tworzenia etykiet obiektów opartych na wielokątach w wizji komputerowej)

via LabelMe LabelMe to narzędzie do adnotacji obrazów o otwartym kodzie źródłowym, specjalizujące się w segmentacji obrazów opartej na wielokątach. Jego modele AI pomagają anotować obrazy za pomocą podpowiedzi tekstowych lub prostych kliknięć, oszczędzając wiele czasu i wysiłku.

Lekki interfejs LabelMe jest łatwo dostępny nawet dla osób z minimalną wiedzą techniczną, dzięki czemu może być używany do trenowania modeli AI lub ulepszania ich graficzne cykle pracy . Najlepsze jest to, że LabelMe oferuje aplikację do adnotacji offline dla lepszego bezpieczeństwa i szybkiego dostępu.

Najlepsze funkcje LabelMe

Rysowanie wielokątów, prostokątów, okręgów, linii i punktów w celu precyzyjnego obrysowywania obiektów

Wsparcie eksportowania adnotacji w popularnych formatach, takich jak Pascal-VOC i COCO

Możliwość wydajnego przetwarzania wsadowego w celu rozszerzenia adnotacji zbioru danych

Limity LabelMe

Brak wsparcia dla adnotacji w czasie rzeczywistym dla teamów

Brak bardziej zaawansowanych opcji adnotacji, takich jak etykiety punktów kluczowych

Ceny LabelMe

Forever za darmo

Starter: $19 (płatność jednorazowa)

$19 (płatność jednorazowa) Pro: $49 (płatność jednorazowa)

LabelMe oceny i recenzje

Za mało recenzji

7. Hive AI (najlepsze do bardzo dokładnej adnotacji obrazów na dużą skalę)

via Hive AI Hive AI oferuje wysokiej jakości usługi adnotacji oparte na ludziach, zapewniając precyzję i bezpieczeństwo dla projektów AI wymagających zniuansowanej oceny. Wykorzystuje globalną sieć wykwalifikowanych adnotatorów do obsługi złożonych zadań, jednocześnie wdrażając rygorystyczne środki bezpieczeństwa danych w celu ochrony wrażliwych informacji.

Dzięki konfigurowalnym cyklom pracy, kontrolom jakości i dedykowanym kierownikom projektów, Hive AI dostosowuje się do konkretnych potrzeb projektu, dzięki czemu jest zaufanym wyborem dla organizacji zarządzających projektami AI i uczenia maszynowego na dużą skalę.

Najlepsze funkcje Hive AI

Minimalizacja ręcznego wprowadzania danych dzięki inteligentnej interpolacji adnotacji wideo

Optymalizacja wydajności szkolenia modeli dzięki integracji aktywnego uczenia się

Zapewnienie dokładności adnotacji dzięki kontroli jakości opartej na konsensusie

Przyspieszanie powtarzalnych zadań dzięki konfigurowalnym skrótom klawiszowym i makrom

Limity Hive AI

Subiektywność i niejednoznaczność interpretacji obrazów może prowadzić do niespójności

Potencjalne ryzyko stronniczości w adnotacjach, jeśli nie są prawidłowo zarządzane

Ceny Hive AI

Pay-as-you-go

Oceny i recenzje Hive AI

Za mało recenzji

✨ Ciekawostka: Hive AI wykorzystuje globalną sieć ponad 700 000 ludzkich adnotatorów, co czyni go jednym z największych na świecie narzędzi do adnotacji danych crowdsourcingowych.

8. VoTT (najlepszy do treningu wykrywania obiektów)

via VoTT VoTT (Visual Object Tracking Tool) to narzędzie do adnotacji wideo z intuicyjnym interfejsem i narzędziami AI do tworzenia etykiet. Zapewnia wsparcie dla śledzenia obiektów, rozpoznawania akcji i wykrywania wydarzeń, ułatwiając adnotowanie złożonych sekwencji wideo.

Modele wykrywania obiektów VoTT usprawniają również przygotowywanie zbiorów danych poprzez tworzenie obwiedni, rysowanie wielokątów i tworzenie niestandardowych klas obiektów. Można je zintegrować ze strukturami uczenia maszynowego, aby zapewnić wydajne szkolenie i wdrażanie modeli.

Najlepsze funkcje VoTT

Optymalizacja adnotacji obrazu do śledzenia obiektów i analizy działań w sekwencjach

Możliwość dodawania adnotacji do obrazów i wideo dzięki wsparciu dla wielu formatów

Zapewnienie kompatybilności eksportu z głównymi frameworkami, takimi jak TensorFlow i PyTorch

Płynna integracja z narzędziami Microsoft w celu zwiększenia kompatybilności cyklu pracy

Limity VoTT

Może wykazywać problemy z wydajnością w przypadku dużych zbiorów danych

Niestandardowe opcje etykiet VoTT nie są zbyt elastyczne

Ceny VoTT

Free

VoTT oceny i recenzje

Za mało recenzji

📮 ClickUp Insight: Niedawno odkryliśmy, że około 33% pracowników wiedzy wysyła od 1 do 3 wiadomości dziennie, aby uzyskać potrzebny im kontekst. Ale co by było, gdyby wszystkie informacje były udokumentowane i łatwo dostępne?

Z ClickUp Brain AI Knowledge Manager, przełączanie kontekstów staje się przeszłością. Wystarczy zadać pytanie bezpośrednio z obszaru roboczego, a ClickUp Brain pobierze informacje z obszaru roboczego i/lub połączonych aplikacji innych firm!

9. Playment (najlepsza do wysokiej jakości adnotacji danych 3D i LiDAR)

via Zabawa Playment, obecnie część TELUS International, specjalizuje się w adnotacji złożonych typów danych, takich jak chmury punktów 3D, wykrywanie światła i zakresu (LiDAR) oraz dane z czujników do zastosowań AI / ML w pojazdach autonomicznych, robotyce i nie tylko.

Playment oferuje kompleksowe usługi gromadzenia, pozyskiwania, przygotowywania i adnotacji danych. Ponadto dostarcza rozwiązania dostosowane do potrzeb branży motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej i handlu detalicznego. Jej doświadczenie sprawia, że jest to dobry wybór dla dużych, precyzyjnych projektów adnotacji

Najlepsze funkcje Playment

Możliwość tworzenia wielowymiarowych adnotacji na obrazach 2D i 3D, w tym danych LiDAR

Zawiera funkcje kontroli jakości w celu utrzymania integralności danych w całym procesie adnotacji

Obsługa dużych ilości danych dzięki skalowalnym procesom adnotacji

Dostawca profesjonalnych usług z dostępem do doświadczonych adnotatorów do złożonych zadań

Limity odtwarzania

Spójność jakościowa może być wyzwaniem w przypadku zewnętrznych teamów adnotacyjnych

Niestandardowe opcje procesów adnotacji mogą być ograniczone

Playment pricing

Niestandardowy cennik

Playment oceny i recenzje

Za mało recenzji

**Czy wiesz, że rynek LiDAR jest ustawiony do zrobienia? 8,63 miliarda dolarów do 2034 roku, rosnąc w tempie 18% rocznie. Wzrost ten napędza zaawansowane narzędzia dla programistów AI, ulepszając aplikacje takie jak autonomiczne pojazdy i robotyka o bogatsze, bardziej precyzyjne dane dla inteligentniejszych modeli.

10. Scale AI (najlepsze do adnotacji złożonych danych wspomaganych przez AI)

via Scale AI Scale AI wykracza poza tradycyjne etykietowanie obrazów, oferując wstępne etykietowanie oparte na AI, aktywne uczenie się i kontrolę jakości w celu zapewnienia precyzyjnych, spójnych adnotacji. Jest dostawcą usług w zakresie zarządzania danymi, w tym czyszczenia, filtrowania i rozszerzania, w celu poprawy jakości i różnorodności zbiorów danych.

Dzięki dużemu zespołowi ekspertów ds. adnotacji i naukowców zajmujących się danymi, Scale AI skutecznie zarządza projektami AI / ML na dużą skalę, dostarczając wysokiej jakości dane gotowe do szkolenia dla systemów autonomicznych, opieki zdrowotnej i aplikacji rozwojowych AI dla przedsiębiorstw.

Najlepsze funkcje Scale AI

Płynna integracja z wiodącymi platformami AI/ML w celu sprawnego zarządzania cyklem pracy

Śledzenie zmian w zbiorach danych dzięki wersjonowaniu i łatwe przywracanie poprzednich wersji

Wydajne skalowanie dużych ilości danych dzięki solidnym cyklom pracy

Usprawnienie zarządzania projektami dzięki zaawansowanym narzędziom do przydzielania zadań i śledzenia postępów

Skalowanie limitów AI

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników ze względu na złożone funkcje

Potencjalnie wysokie koszty dla małych projektów ze względu na niestandardowe ceny

Ceny Scale AI

Niestandardowy cennik

Scale AI oceny i recenzje

Za mało recenzji

📖 Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia AI do edycji wideo

11. LabelImg (najlepsze do szybkiego i prostego wykrywania obiektów)

via LabelImg LabelImg to graficzne narzędzie do adnotacji obrazu o otwartym kodzie źródłowym, stworzone do szybkiego i wydajnego tworzenia ramek ograniczających w zadaniach wykrywania obiektów. Jego minimalne zależności sprawiają, że instalacja jest bezproblemowa we wszystkich systemach operacyjnych, a przyjazny dla użytkownika interfejs zapewnia dostępność dla początkujących.

Jako aktywnie utrzymywany projekt open-source, LabelImg ewoluuje dzięki ulepszeniom wprowadzanym przez społeczność, co czyni go niezawodnym wyborem dla małych projektów AI.

Najlepsze funkcje LabelImg

Uproszczenie adnotacji dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu

Łatwe tworzenie obwiedni do wykrywania obiektów

Eksport adnotacji w formacie PASCAL VOC XML

Możliwość niestandardowego rozszerzania funkcji dzięki dostępności open-source

Ograniczenia LabelImg

Wsparcie tylko dla adnotacji bounding box, co ogranicza jego zastosowanie do bardziej złożonych zadań

Zapewnia podstawowy interfejs, któremu może brakować głębi potrzebnej do bardziej szczegółowych projektów

Ceny LabelImg

Free

LabelImg oceny i recenzje

Za mało recenzji

💡 Porada dla profesjonalistów: Zwiększ swój cykl pracy, niestandardowo dostosowując LabelImg za pomocą skryptów Python w celu automatyzacji powtarzalnych zadań i zintegrowania ich z istniejącymi narzędziami.

12. RectLabel (najlepsze dla zaawansowanych adnotacji kształtów i punktów kluczowych)

via RectLabel RectLabel specjalizuje się w precyzyjnej adnotacji obrazów, oferując narzędzia takie jak wielokąty, krzywe Béziera i punkty klucza do obsługi złożonych danych wizualnych. Stworzony dla teamów AI potrzebujących dokładności na poziomie eksperckim, przekształca skomplikowane obrazy w gotowe do treningu zbiory danych.

RectLabel zapewnia niszową dokładność dzięki funkcjom takim jak automatyzacja Core ML, eksport YOLO/COCO jednym kliknięciem i konfigurowalne skróty klawiszowe, dzięki czemu adnotacje są szybsze i bardziej wydajne.

Najlepsze funkcje RectLabel

Precyzyjna adnotacja zakrzywionych obiektów za pomocą sześciennych krzywych Béziera w celu szczegółowej segmentacji

Tworzenie gładkich, dokładnych konturów dla złożonych kształtów za pomocą splajnów

Oznaczanie kluczowych punktów do szacowania pozy, rozpoznawania twarzy i rozpoznawania działań

Konwertowanie wideo na klatki obrazu i rozszerzanie obrazów w celu ulepszenia szkoleniowych zestawów danych

Limity RectLabel

Oferuje ograniczone zaawansowane narzędzia automatyzacji dla etykiet wspomaganych przez AI

Może doświadczać spowolnień podczas obsługi dużych lub złożonych zestawów danych

Ceny RectLabel

Wersja Free

RectLabel Pro: $19.99

Oceny i recenzje RectLabel

Za mało recenzji

13. Dataloop (najlepszy do adnotacji wspomaganych przez AI w dużych projektach)

via Dataloop Dataloop łączy adnotację obrazu z zakończoną platformą ML, usprawniając wszystko od etykiety danych do wdrożenia modelu. Narzędzia AI przyspieszają adnotację, koncentrując się najpierw na obrazach o wysokiej wartości, przy jednoczesnym wsparciu zaawansowanych funkcji, takich jak wykrywanie obiektów i segmentacja.

Sprawia to, że jest to szczególnie przydatne dla Teams obsługujących duże zbiory danych obrazów, które wymagają zarówno wydajności, jak i dokładności.

Najlepsze funkcje Dataloop

Śledzenie zmian w zestawie danych za pomocą wersjonowania i łatwe przywracanie poprzednich wersji

Płynna integracja z narzędziami MLOps do ciągłej integracji/ciągłego wdrażania i wdrażania modeli

Usprawnienie współpracy dzięki rolom użytkowników, przypisywaniu zadań i śledzeniu postępów

Zapewnienie dokładności danych dzięki kompleksowym narzędziom kontroli jakości

Limity Dataloop

API może być ograniczone w przypadku zaawansowanych integracji adnotacji z udziałem człowieka

Powiadomienia o problemach z potokiem mogą być opóźnione, wpływając na wydajność cyklu pracy

Cennik Dataloop

Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Dataloop

G2: 4.4/5 (90 recenzji)

4.4/5 (90 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

Usprawnij wizualną informację zwrotną dzięki ClickUp

Wszystkie powyższe darmowe narzędzia do adnotacji obrazu pomagają w automatyzacji etykiety i wspierają różne formaty i techniki szkolenia zbiorów danych AI. Kluczem jest jednak wybór oprogramowania, które odpowiada konkretnym potrzebom.

Na przykład, jeśli priorytetem jest szybkość, V7 oferuje szybką adnotację, podczas gdy LabelMe jest idealny do precyzyjnej etykiety obiektów opartej na wielokątach.

Adnotacja obrazu jest jednak przydatna nie tylko podczas szkolenia AI, ponieważ może również usprawnić cykl pracy nad oprogramowaniem. To właśnie tutaj ClickUp wyróżnia się jako najlepsze narzędzie do adnotacji danych.

Dzięki funkcjom korekty i adnotacji obrazu, Teams mogą dostarczać wyraźne wizualne informacje zwrotne na temat obrazów i wideo, przydzielać zadania i śledzić zmiany - wszystko w jednym miejscu. Ogranicza to niepotrzebną wymianę informacji, dzięki czemu proces adnotacji obrazu jest bardziej wydajny. Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby zapewnić płynną wizualną informację zwrotną!