11 najlepszych narzędzi AI do ustawienia celów do osiągnięcia w 2025 r

Ustawienie celu to ekscytujący początek satysfakcjonującej podróży. Niezależnie od tego, czy chcesz osiągnąć rozwój osobisty (np. przebiec maraton), czy zawodowe kamienie milowe (np. podwojenie przychodów dzięki ukierunkowanym kampaniom marketingowym), wszystko zaczyna się od celu.

Ustawienie właściwych celów jest kluczem do pozostania na dobrej drodze. Jednak ustawienie tych celów w sposób realistyczny i praktyczny nie zawsze jest możliwe.

Tutaj z pomocą przychodzą narzędzia AI do ustawiania celów. Wykraczają one poza definiowanie jasnych i wykonalnych celów - pomagają w ich śledzeniu, udostępnianiu spostrzeżeń i motywowaniu, gdy jest to najbardziej potrzebne.

W związku z tym jesteśmy tutaj, aby podzielić się ponad 10 niesamowitymi narzędziami AI do ustawiania celów. 🎯

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto lista 11 najlepszych narzędzi AI do ustawienia celów: ClickUpAsana to wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do usprawnienia procesów ustawiania i śledzenia celów. Ustawienie Cele SMART dzięki funkcji Smart Goals opartej na AI, analizuj istniejące cele i otrzymuj sugestie dotyczące ulepszeń, standaryzując i udoskonalając praktyki ustawiania celów.

Oprócz ustawiania celów, możliwości AI w Asana obejmują funkcje takie jak Smart Status, która dostarcza inteligentne aktualizacje postępu projektu, oraz Smart Summaries, które oferują zwięzłe przeglądy kluczowych informacji. Narzędzia te, wspierane przez komunikację w czasie rzeczywistym, pomagają Teamsom w ustawieniu ambitnych celów i pracy nad wspólnymi celami.

Najlepsze funkcje Asany

Usprawnienie śledzenia celów dzięki narzędziom do monitorowania w czasie rzeczywistym, takim jak dynamiczne paski postępu i wizualne pulpity do wyświetlania osiągnięć celów

Automatyzacja powtarzalnych cykli pracy w celu zaoszczędzenia czasu i zmniejszenia liczby błędów

Organizuj i ustalaj priorytety zadań dzięki konfigurowalnym tablicom i listom

Widok obciążenia pracą zespołu w celu zrównoważenia zadań i uniknięcia wypalenia zawodowego

Limity Asany

Stroma krzywa uczenia się dla początkujących i małych Teams, potencjalnie prowadząca do niepełnego wykorzystania

Ceny Asany

Personal (Free)

(Free) Starter : 13,49 USD/miesiąc za użytkownika

: 13,49 USD/miesiąc za użytkownika Zaawansowany : 30,49 USD/miesiąc za użytkownika

: 30,49 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe Enterprise+: Ceny niestandardowe

oceny i recenzje Asana

G2 : 4.4/5 (10,840+ recenzji)

: 4.4/5 (10,840+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (13,280+ reviews)

💡 Pro Tip: Nie myśl tylko o swoich celach.. zapisz je jako deklaracje celów ! Wyraźnie nakreśl, czego chcesz, jak to osiągniesz i oś czasu. Dla dodatkowego wzmocnienia, udostępniaj swoje postępy zaufanym osobom, aby pozostać odpowiedzialnym i zmotywowanym.

3. Kolega (najlepszy do przekształcania spotkań w wykonalne cele)

via Fellow Czy kiedykolwiek zmagałeś się z realizacją elementów działań po spotkaniu? Kolega to asystent spotkań i notatnik AI, który wypełnia lukę między wydajnymi spotkaniami a ustalaniem i śledzeniem celów. Pomaga tworzyć, zarządzać i osiągać cele poprzez dostarczanie inteligentnych sugestii i automatyzację rutynowych zadań. Teams używają go do ustawienia jasnych celów, zdefiniowania kluczowych wyników i monitorowania postępów w czasie, zapewniając wyrównanie i odpowiedzialność w całej organizacji.

Oprócz ustawiania celów, Fellow oferuje pomoc w spotkaniach opartą na AI, w tym automatyzację tworzenia agendy, transkrypcję w czasie rzeczywistym i inteligentne podsumowania. Centralizując cele i integrując je z cyklem pracy spotkań, Fellow zapewnia, że ustawienie celów staje się integralną częścią codziennych działań zespołu.

Najlepsze funkcje Fellow

Uzyskaj ustrukturyzowany szablon, który pomoże Teams zdefiniować Konkretne, Mierzalne, Osiągalne, Istotne i Określone w czasie lub dobrze opracowane cele (SMART)

Ustawienie celów i kluczowych wyników (OKR) na poziomie indywidualnym lub zbiorowym

Śledzenie commitów i decyzji podjętych podczas dyskusji w czasie rzeczywistym

Zwiększenie odpowiedzialności wśród członków Teams za pomocą wspólnych elementów działań i przypomnień

Kolejne limity

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania projektami dla bardziej złożonych celów

Ograniczone opcje niestandardowe dla celów niezwiązanych ze spotkaniami

Pozostałe ceny

Free

Solo: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Teams : $11/miesiąc za użytkownika

: $11/miesiąc za użytkownika Business : $23/miesiąc za użytkownika

: $23/miesiąc za użytkownika Enterprise: $25/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (2,200+ recenzji)

: 4.7/5 (2,200+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (30+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Fellow?

_Pomaga wszystkim lepiej się przygotować i przyjść na spotkanie z jasnym planem i celem - było to niezwykle pomocne w zwiększeniu wydajności każdego spotkania Przegląd G2 4. Lattice (najlepszy do dostosowania celów do rozwoju pracowników)

via LatticeLattice łączy osoby, Teams i cele organizacyjne na tej samej stronie. Koncentruje się na ustrukturyzowanych strategiach ustawienia celów które dostosowują indywidualne i zbiorowe wysiłki do nadrzędnych celów Business.

Funkcje oparte na AI pomagają w dostosowaniu indywidualnych celów do celów całej firmy, zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym i zalecenia dotyczące optymalizacji wydajności pracowników. Gdy celem jest holistyczny rozwój pracownika w zakresie celów osobistych i zawodowych, Lattice może być potężnym sprzymierzeńcem.

Najlepsze funkcje Lattice

Zachęcanie do częstego sprawdzania i przekazywania informacji zwrotnych na temat postępów w realizacji celów

Zwiększanie zaangażowania pracowników poprzez śledzenie wyników, spersonalizowane informacje zwrotne i wzajemne uznanie

Śledzenie postępów w realizacji celów za pomocą wizualnych pulpitów w czasie rzeczywistym

Wykorzystanie analizy opartej na AI do optymalizacji celów pracowników lub zespołów

Lattice limitations

Wydaje się zbyt złożone dla mniejszych Teams i ustawień niekorporacyjnych

Funkcja głównie jako oprogramowanie do ustawiania celów dla pracowników

Ceny Lattice

Zarządzanie talentami : 11 USD/miesiąc za licencję Zaangażowanie (dodatek): $4/miesiąc za licencję Grow (dodatek) : 4 USD/miesiąc za licencję Wynagrodzenie (dodatek) : $6/miesiąc za licencję

: 11 USD/miesiąc za licencję HRIS: 10 USD/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje sieci kratowej

G2 : 4.7/5 (3,890+ recenzji)

: 4.7/5 (3,890+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (180+ recenzji)

📚 Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI do zwiększenia wydajności (przypadki użycia i narzędzia)

5. Perdoo (najlepsze do uproszczenia zarządzania OKR)

via PerdooPerdoo to wiodąca platforma OKR (cele i kluczowe wyniki) i realizacji strategii zaprojektowana w celu dostosowania celów organizacyjnych i zwiększenia wydajności. Jej intuicyjny interfejs upraszcza ustawienie, zarządzanie i śledzenie celów poprzez wyrażanie ich jako OKR w zespołach i działach.

Platforma ta poprawia również przejrzystość, pozwalając członkom Teams zobaczyć, jak ich wkład pasuje do szerszego obrazu. Ta zdolność, w połączeniu z narzędziami do analizy i zaangażowania w czasie rzeczywistym, sprawia, że Perdoo jest doskonałym narzędziem do tworzenia kultury powodzenia zorientowanej na cele.

Najlepsze funkcje Perdoo

Automatyzacja odpraw i aktualizacji postępów w realizacji celów dla członków zespołu

Wizualizacja zgodności między celami za pomocą narzędzi do mapowania strategicznego dla dobrze zdefiniowanych celów

Generowanie wglądu w wydajność dzięki konfigurowalnym analizom

Angażowanie Teams dzięki funkcjom grywalizacji do śledzenia celów

Limity Perdoo

Ograniczone wsparcie dla metodologii ustawiania celów innych niż OKR

Aplikacja mobilna nie posiada pełnej funkcji, co może utrudniać zarządzanie celami w podróży

Ceny Perdoo

Free

Premium : 7,92 USD za użytkownika/miesiąc

: 7,92 USD za użytkownika/miesiąc Supreme: $9.68 za użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Perdoo

G2 : 4.4/5 (430+ recenzji)

: 4.4/5 (430+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (50+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Perdoo?

Perdoo jest niezwykle łatwe w użyciu i pomaga utrzymać nasz zespół na właściwym torze. Ponieważ każdy z nas zajmuje się innymi zadaniami, łatwo jest zejść na boczny tor. Perdoo zapewnia, że wszyscy pozostają skupieni, pokazując, w jaki sposób każde zadanie przyczynia się do naszego głównego celu: generowania przychodów. Pomaga każdemu członkowi zespołu czuć się odpowiedzialnym za przybliżenie nas do tego celu Przegląd G2 6. Hive (najlepszy do integracji celów z cyklami pracy w projektach)

via HiveHive oferuje wyczerpujące funkcje zarządzania projektami z zaawansowanymi możliwościami AI, pomagając zespołom osiągnąć cele projektu szybciej. Jego asystent oparty na AI, HiveMind, usprawnia planowanie projektów, generując zadania na podstawie danych wprowadzanych przez użytkownika i sugerując kolejne kroki z e-maili. W wyniku tego można sprawnie definiować cele i mierzyć postępy.

Funkcja Hive's Goals umożliwia również zespołom ustawienie, śledzenie i wizualizację celów w ramach scentralizowanego pulpitu, zapewniając wyrównanie i przejrzystość w całej organizacji.

Najlepsze funkcje Hive

Korzystaj z analityki AI w Hive, aby uzyskać wgląd w wydajność zespołu

Śledzenie postępów za pomocą wykresów Gantta, tablic Kanban i widoków kalendarza

Usprawnienie komunikacji dzięki wiadomościom i powiadomieniom w aplikacji

Monitorowanie czasu spędzonego na zadaniach i projektach dzięki wbudowanym funkcjom śledzenia czasu

Hive limit

Stroma krzywa uczenia się dla użytkowników nietechnicznych

Sporadyczne opóźnienia wydajności podczas obsługi dużych projektów

Ceny Hive

Free

Starter : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Teams : $18/miesiąc na użytkownika

: $18/miesiąc na użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ula

G2 : 4.6/5 (570+ recenzji)

: 4.6/5 (570+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (200+ recenzji)

🧠 Ciekawostka: 82% pracowników wiedzy ceni przejrzystość celów i działań swojej organizacji.

7. Betterworks (najlepszy do zwiększania odpowiedzialności w całej organizacji)

via Betterworks Jak Perdoo, Betterworks to platforma skoncentrowana na OKR, która dostosowuje cele zespołu do celów biznesowych. Dzięki zastosowaniu AI, Betterworks pomaga pracownikom w rozwijaniu efektywnego zarządzania celami, promując w ten sposób wydajność i strategiczne skupienie.

Funkcja Betterworks oparta na AI, Goal Assist, opiera się na danych użytkownika w celu generowania spersonalizowanych sugestii dotyczących celów. Upraszcza to proces powstania celów i zapewnia, że są one jasne, mierzalne i zgodne z priorytetami firmy.

Betterworks oferuje również inne narzędzia oparte na AI, takie jak Feedback Assist i Conversation Assist, które pomagają menedżerom w dostarczaniu konstruktywnych, bezstronnych informacji zwrotnych i przeprowadzaniu skutecznych ocen wydajności.

Najlepsze funkcje Betterworks

Tworzenie dobrze ustrukturyzowanych celów i kamieni milowych z punktacją w czasie rzeczywistym i sugestiami, które pomogą użytkownikom

Prowadzenie znaczących rozmów na temat wydajności dzięki podpowiedziom i podsumowaniom generowanym przez AI

Automatyzacja przypomnień i odpraw w celu łatwej i terminowej aktualizacji celów

Korzystaj z analiz wydajności, aby uzyskać wgląd w obszary wymagające poprawy

Limity Betterworks

Limit funkcji offline wpływa na pracę zdalną w obszarach o słabym połączeniu

Betterworks nie ujawnia publicznie swoich cen, co może stanowić wyzwanie dla organizacji w zakresie budżetowania i podejmowania decyzji

Ceny Betterworks

Enterprise : Cennik niestandardowy

: Cennik niestandardowy Średni rynek: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Betterworks

G2 : 4.3/5 (200+ recenzji)

: 4.3/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.0/5 (20+ reviews)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Betterworks?

Betterworks ma świetne funkcje indywidualne i grupowe, które pozwalają mi powiązać z celami całej firmy, jak również z moimi osobistymi celami, które mogą być ustawione przeze mnie (,) lub mogę wybrać dostosowanie ich do mojego zespołu, menedżera i firmy Przegląd G2 8. Leapsome (najlepszy do łączenia ustawienia celów z wglądem w wyniki)

via Leapsome Co otrzymamy po połączeniu ustawienia celów i zarządzania wydajnością?

Kompleksową platformę wspierającą ludzi, taką jak Leapsome . Jego funkcja ustawiania celów oparta na AI przyspiesza dane powstania celów firmowych i rozwojowych. Funkcja ta zapewnia, że cele są wyczyszczone, mierzalne i dostosowane do priorytetów organizacyjnych, zwiększając ciągłe doskonalenie, dostosowanie i odpowiedzialność w Teams.

Poza ustawianiem celów, możliwości AI Leapsome rozciągają się na przeglądy wydajności i informacje zwrotne. Recenzje oparte na AI pomagają w przekształcaniu notatek w bezstronne, przydatne komentarze, zapewniając, że wszystkie dane wejściowe są znaczące i konstruktywne.

Najlepsze funkcje Leapsome

Wsparcie menedżerów poprzez dostarczanie spostrzeżeń, podsumowań, najlepszych praktyk i rekomendacji dzięki AI Copilot Beta

Usprawnienie wdrażania dzięki wbudowanym szablonom do śledzenia OKR

Analizowanie odpowiedzi pracowników w ankietach w celu wyodrębnienia kluczowych tematów i dostarczenia rekomendacji, które można wykorzystać w praktyce

Podsumuj wszystkie opinie, w tym recenzje menedżerów, samooceny i oceny rówieśników

Lekkie limity

Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby w pełni dostosować się do wszechstronnych funkcji platformy, co wymaga szkolenia i wsparcia

Ograniczone opcje niestandardowe, które mogą wpływać na możliwość dostosowania platformy do konkretnych potrzeb organizacyjnych

Ogromne ceny

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Leapsome

G2 : 4.8/5 (1,800+ recenzji)

: 4.8/5 (1,800+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (70+ recenzji)

🔎 Do zrobienia Pomimo dostępności specjalistycznego oprogramowania OKR, 62% organizacji nadal polega na arkuszach kalkulacyjnych do zarządzania OKR.

9. Goalscape (najlepszy do wizualizacji celów i hierarchii)

via GoalscapeGoalscape wykorzystuje promienisty projekt, który pozwala użytkownikom wizualizować ich planowanie celów, priorytety i postępy w jednym kompleksowym widoku. Posiadanie tych informacji na pierwszy rzut oka ułatwia ustalanie priorytetów i śledzenie celów w intuicyjnym interfejsie. Użyj tego, aby przekształcić abstrakcyjne pomysły w konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie cele.

Funkcja AI, Goalbert AI.nstein, pomaga użytkownikom w rozbijaniu złożonych celów na możliwe do zarządzania podcele.

Takie podejście upraszcza proces planowania i zapewnia użytkownikom skupienie się na priorytetach, zwiększając efektywność śledzenia postępów.

Najlepsze funkcje Goalscape

Przełączanie między trybami ciemnymi i jasnymi oraz definiowanie wybranych motywów kolorystycznych

Efektywne zarządzanie osią czasu i harmonogramami za pomocą widoku Gantta

Udostępnianie map celów zespołom do wspólnych działań

Używaj etykiet Now i Next do filtrowania celów według daty, postępu, odpowiedzialności i tagu, aby generować listy celów

Ograniczenia Goalscape

Brak funkcji zarządzania projektami dla większych Teams

Limit integracji z aplikacjami innych firm w porównaniu do niektórych konkurentów

Ceny Goalscape

Free

Pro : $9.90/miesiąc

: $9.90/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Goalscape

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

10. Habitica (najlepsza do grywalizacji osiągania celów osobistych)

via HabiticaHabitica to darmowa aplikacja do budowania nawyków i zwiększania wydajności, która grywalizuje zadania i cele, przekształcając je we wciągającą grę fabularną (RPG) w celu poprawy rozwoju osobistego. Habitica motywuje użytkowników do rozwijania pozytywnych nawyków i zwiększania wydajności poprzez przekształcanie codziennych czynności w zadania.

W miarę zakończonych zadań, użytkownik zdobywa nagrody w grze i punkty doświadczenia, które pomagają mu awansować awatara i odblokowywać nowe funkcje. To gamifikowane podejście i dostosowane strategie sprawiają, że ustawienie celów jest przyjemne i zachęca do konsekwentnego postępu.

Najlepsze funkcje gry Habitica

Niestandardowy awatar w grze odzwierciedlający styl i preferencje użytkownika, zwiększający jego zaangażowanie i motywację

Monitorowanie postępów za pomocą wciągającego i interaktywnego pulpitu

Formularze z przyjaciółmi, aby wspólnie wykonywać zadania, budując poczucie wspólnoty i odpowiedzialności

Płynny dostęp do zadań i postępów na różnych urządzeniach

Habitica limit

Bardziej odpowiednia do osiągania osobistych celów, może nie być odpowiednia do profesjonalnych ustawień

Ograniczona analityka i raportowanie do szczegółowego śledzenia postępów

Ceny Habitica

Free

Subskrypcja: 5 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Habitica

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

🧠 Zabawny fakt: 90% pracowników uważa, że grywalizacja zwiększa ich wydajność. Grywalizacja w pracy zwiększa wydajność o 50%, zaangażowanie o 48% i rentowność o 700%!

11. Toodledo (najlepsza aplikacja do niestandardowego zarządzania celami i zadaniami)

via ToodledoToodledo to wszechstronne narzędzie zwiększające wydajność, zaprojektowane, aby pomóc użytkownikom tworzyć szczegółowe i elastyczne cele, które są zgodne z wymaganiami projektu. Funkcje takie jak sortowanie priorytetów i śledzenie postępów zapewniają użytkownikom koncentrację i organizację.

Chociaż Toodledo nie integruje obecnie sztucznej inteligencji, oferuje solidną platformę, która pozwala użytkownikom na tworzenie zadań, ustawienie priorytetów i ustalenie terminów, umożliwiając skuteczne zarządzanie celami.

Ponadto funkcja śledzenia celów Toodledo umożliwia osobom i zespołom ustawienie i monitorowanie postępów w realizacji celów, promując odpowiedzialność i koncentrację.

Najlepsze funkcje Toodledo

Monitorowanie codziennych nawyków za pomocą wizualnych wykresów postępu, aby zachęcić do konsekwencji i samodoskonalenia

Organizowanie cykli pracy za pomocą folderów, etykiet i filtrów

Utwórz spersonalizowaną listę zadań o wysokim priorytecie, zapewniając, że krytyczne elementy otrzymają natychmiastową uwagę

Ustawienie powtarzających się zadań i przypomnień w celu kultywowania spójności

Toodledo limit

Interfejs może wydawać się przestarzały, zwłaszcza w porównaniu z innymi narzędziami

Brak zaawansowanych spostrzeżeń lub rekomendacji opartych na AI

Ceny Todledo

Free

Standard : 4,99 USD miesięcznie

: 4,99 USD miesięcznie Plus : 7,99 USD miesięcznie

: 7,99 USD miesięcznie Business: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Toodledo

G2 : 4.5/5 (70+ recenzji)

: 4.5/5 (70+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (70+ recenzji)

**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Toodledo?

Więcej niż tylko zadania, zawiera funkcje GTD do śledzenia listy kontrolnej, śledzenia nawyków, ustawienia celów i monitorowania, jest łatwy w użyciu na wielu urządzeniach i integruje się z moim kalendarzem. A kilka razy, gdy potrzebowałem wsparcia, byli responsywni. Jest to mój codzienny menedżer zadań i jedyny, którego używam od lat - a wypróbowałem ich już WIELE Recenzja G2 SMART Cele stały się inteligentniejsze dzięki ClickUp

Ustawienie skutecznych celów to pierwszy krok do powodzenia. AI może sprawić, że będzie to łatwiejsze i bardziej skuteczne. Od uproszczenia danych powstania celów po dostosowanie strategii w oparciu o postępy, narzędzia AI mają wiele do zaoferowania Twojej strategii powodzenia.

Podczas gdy omówiliśmy kilka narzędzi AI do ustawiania celów, ClickUp naprawdę wyróżnia się oferowaniem czegoś więcej niż tylko podstaw. Połączenie ClickUp Brain i ClickUp Goals ułatwia tworzenie mapy drogowej, która prowadzi do owocnych rezultatów. Niezależnie od tego, czy dążysz do osiągnięcia osobistych kamieni milowych, czy też zarządzasz złożonymi projektami w pracy, ClickUp jest wystarczająco wszechstronny, aby pomóc ci w zrobieniu obu tych rzeczy na jednej platformie. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przekształć swoje marzenia w rzeczywistość, jeden kamień milowy na raz. 🏆