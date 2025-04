15 najlepszych aplikacji do obsługi wiadomości błyskawicznych w 2025 roku

Wyobraź sobie, że wysyłasz szybką wiadomość i zastanawiasz się, kto tak naprawdę ją czyta - twój przyjaciel, współpracownik... czy jakiś losowy haker z drugiego końca świata?

Naruszenia danych trafiają na pierwsze strony gazet, a cyberzagrożenia czają się wszędzie. **W dzisiejszych czasach komunikatory internetowe to coś więcej niż tylko znalezienie odpowiedniej platformy do czatowania - to także dbanie o to, by wiadomości były zabezpieczone i naprawdę należały do Ciebie

I nie tylko Ty martwisz się o bezpieczeństwo - Business również jest w stanie wysokiej gotowości.

Prawie 90% konsumentów preferuje teksty podczas interakcji z markami, co oznacza, że firmy nie mogą sobie pozwolić na wpadki, jeśli chodzi o prywatność. Pojedyncza wpadka nie tylko naraża dane na ryzyko; może zniszczyć zaufanie, zrujnować reputację i zmienić lojalnych klientów w byłych.

Ale ile z tych tak zwanych "bezpiecznych" aplikacji do obsługi wiadomości błyskawicznych faktycznie spełnia te wymagania? W tym poście przedstawiamy 15 najlepszych komunikatorów internetowych, które poważnie podchodzą do kwestii prywatności, chronią dane użytkowników i idealnie pasują do ich życia osobistego lub zawodowego.

📮ClickUp Insight: Według naszych badań, ok 43% pracowników wysyła od 0 do 10 wiadomości dziennie. Chociaż sugeruje to bardziej skoncentrowane lub celowe rozmowy, może to również wskazywać na brak płynnej współpracy, z ważnymi dyskusjami odbywającymi się gdzie indziej (np. e-mail).

Aby uniknąć niepotrzebnego przeskakiwania między platformami i przełączania kontekstu, potrzebujesz aplikacji do wszystkiego do pracy, takiej jak ClickUp, która łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować wydajniej.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto lista 15 najlepszych komunikatorów internetowych:

ClickUp: Najlepsze narzędzie do współpracy typu "wszystko w jednym WhatsApp: Najlepsze do komunikacji osobistej i w małych zespołach Czat Google: Najlepszy dla użytkowników ekosystemu Google Brosix: Najlepszy do bezpiecznej współpracy zespołowej RingCentral: Najlepszy do ujednoliconej komunikacji między platformami Microsoft Teams: Najlepsze dla użytkowników Microsoft 365 Slack: Najlepszy do dostosowywanej komunikacji zespołowej Troop Messenger: Najlepszy dla małych i średnich Teamsów Rocket.Chat: Najlepsze narzędzie do komunikacji typu open-source WeChat: Najlepszy do globalnej komunikacji Flock: Najlepszy dla małych Teams wymagających prostoty Discord: Najlepszy dla społeczności i nieformalnej współpracy Mattermost: Najlepszy dla elastyczności open-source Workplace: Najlepszy do współpracy społecznościowej w pracy Ryver: Najlepszy do komunikacji skoncentrowanej na zadaniach

Czego należy szukać w aplikacjach do obsługi wiadomości błyskawicznych?

Wybór odpowiedniej aplikacji do obsługi wiadomości błyskawicznych to nie tylko dostęp do efektownych funkcji - to przede wszystkim znalezienie platformy, która spełni Twoje potrzeby w zakresie bezpieczeństwa, funkcji i użyteczności.

Oto, o czym należy pamiętać:

Szyfrowanie od końca do końca: Upewnij się, że aplikacja do obsługi wiadomości błyskawicznych wykorzystuje silne protokoły szyfrowania, co oznacza, że tylko zamierzony odbiorca może odczytać twoje wiadomości - nawet dostawca aplikacji

Upewnij się, że aplikacja do obsługi wiadomości błyskawicznych wykorzystuje silne protokoły szyfrowania, co oznacza, że tylko zamierzony odbiorca może odczytać twoje wiadomości - nawet dostawca aplikacji Kontrola prywatności: Szukaj funkcji takich jak znikające wiadomości, bezpieczne kopie zapasowe i możliwość ograniczenia gromadzenia danych. Narzędzia te zapewniają kontrolę nad sposobem wykorzystywania i przechowywania informacji

Szukaj funkcji takich jak znikające wiadomości, bezpieczne kopie zapasowe i możliwość ograniczenia gromadzenia danych. Narzędzia te zapewniają kontrolę nad sposobem wykorzystywania i przechowywania informacji Wsparcie dla wielu urządzeń: Niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, czy użytek osobisty, płynna synchronizacja między urządzeniami jest niezbędna dla elastyczności bez narażania bezpieczeństwa

Niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, czy użytek osobisty, płynna synchronizacja między urządzeniami jest niezbędna dla elastyczności bez narażania bezpieczeństwa Funkcje grupowe: Jeśli współpracujesz z Teamsami lub czatujesz ze znajomymi, komunikatory oferujące bezpieczne czaty grupowe, udostępnianie plików i kontrolę administratora są koniecznością

Jeśli współpracujesz z Teamsami lub czatujesz ze znajomymi, komunikatory oferujące bezpieczne czaty grupowe, udostępnianie plików i kontrolę administratora są koniecznością Przyjazny dla użytkownika interfejs: Bezpieczeństwo nie musi oznaczać złożoności. Wybierz komunikatory, które łączą w sobie zaawansowane funkcje z intuicyjnym interfejsem, dzięki czemu korzystanie z nich będzie bezproblemowe

Bezpieczeństwo nie musi oznaczać złożoności. Wybierz komunikatory, które łączą w sobie zaawansowane funkcje z intuicyjnym interfejsem, dzięki czemu korzystanie z nich będzie bezproblemowe Reputacja i przejrzystość: Sprawdź popularne aplikacje do przesyłania wiadomości z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie prywatności i firm, które otwarcie mówią o swoich politykach dotyczących danych

💡 Porada dla profesjonalistów: Oceniając komunikatory internetowe, nie należy zapominać o integracji z aplikacjami zapewniającymi wydajność i łatwość użytkowania - mogą one znacznie zwiększyć wydajność komunikacji osobistej i zawodowej.

15 najlepszych aplikacji do obsługi wiadomości błyskawicznych

Oto 15 najlepszych aplikacji do obsługi wiadomości błyskawicznych, które znalazły się na krótkiej liście do rozważenia:

1. ClickUp (najlepszy do współpracy typu "wszystko w jednym")

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad chaosem związanym z żonglowaniem wieloma narzędziami do komunikacji, zarządzania projektami i udostępniania plików?

Tarcie między przełączaniem aplikacji i zakładek może zakłócić przepływ, utrudniając zespołom pozostanie na tej samej stronie. Nie wspominając już o utracie całego czasu z powodu rozproszenia uwagi.

📮ClickUp Insight: Prawie 60% pracowników odpowiada na wiadomości błyskawiczne w ciągu 10 minut. Podczas gdy te szybkie odpowiedzi są często utożsamiane z wydajnością, zakłócają one skupienie i utrudniają dogłębną pracę.

Centralizuj projekty, zadania i wątki czatu w ClickUp aby usprawnić interakcje i ograniczyć przełączanie kontekstu. Uzyskaj potrzebne informacje bez utraty koncentracji!

To tutaj ClickUp wyróżnia się podejściem everything app for work, konsolidując wiele funkcji pracy i wiadomości błyskawicznych pod jednym dachem.

ClickUp Chat

Rdzeń funkcji współpracy ClickUp leży w ClickUp Chat . Jest to ujednolicona funkcja wiadomości błyskawicznych, w której wiadomości, aktualizacje zadań i dyskusje na temat projektów odbywają się płynnie.

To naprawdę wykracza poza zwykłą wymianę tekstów. Dzięki ClickUp Chat możesz łączyć wiadomości bezpośrednio z konkretnymi zadaniami, projektami lub dokumentami, zapewniając, że każda rozmowa na platformie komunikatora jest kontekstowo połączona.

Komunikuj się bezpośrednio i natychmiastowo z członkami zespołu za pomocą ClickUp Chat

ClickUp Chat umożliwia przypisywanie komentarzy w celu informowania członków zespołu bez konieczności natychmiastowej odpowiedzi. Przejście na to narzędzie umożliwia bardziej zniuansowane i angażujące rozmowy głosowe i wideo.

ClickUp Clip

Nagrywaj i udostępniaj szybkie wideo, aby zapewnić kontekst, aktualizacje lub burzę mózgów dzięki ClickUp Clips

Preferujesz asynchroniczną komunikację z zespołem? ClickUp Clip umożliwia nagrywanie i udostępnianie wideo, upraszczając złożone wyjaśnienia i oszczędzając czas w porównaniu do długich łańcuchów e-maili lub wiadomości zawierających dużo tekstu.

Szablon wiadomości błyskawicznych ClickUp

Aby jeszcze lepiej zorganizować komunikację, możesz użyć szablonu Szablon wiadomości błyskawicznych ClickUp aby pomóc Teamsom zachować spójność i przejrzystość ich wiadomości.

Szablon ten umożliwia tworzenie i przechowywanie wiadomości w uporządkowany sposób, nadawanie priorytetów rozmowom i szybkie reagowanie na zapytania. Ponadto pomaga identyfikować literówki i zapewnia poprawność gramatyczną, poprawiając jakość komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

ClickUp umożliwia zarządzanie projektami przy jednoczesnym budowaniu przejrzystego, opartego na współpracy cyklu pracy, który zbliża do siebie zespoły.

ClickUp najlepsze funkcje

Tworzenie, przypisywanie i ustalanie priorytetów Zadania ClickUp z łatwością. Podziel złożone projekty na podzadania, którymi można zarządzać i ustaw terminy, aby wszystko było na swoim miejscu

Wybieraj spośród ponad 15 Widoki ClickUp , w tym Lista, Tablica, Kalendarz, Gantt i Mapy myśli

Monitorowanie czasu realizacji zadań Śledzenie czasu ClickUp eliminując potrzebę korzystania z zewnętrznych narzędzi i usprawniając budżetowanie projektów

Zintegruj ClickUp z ponad 1000 aplikacji, w tym Google Drive, Slack, Zoom i Microsoft Teams, aby połączyć wszystkie narzędzia w jedną usprawnioną platformę

Twórz spersonalizowane Pulpity ClickUp do agregowania danych projektu, wizualizacji postępów i monitorowania wydajności zespołu za pomocą wykresów, grafów i widżetów

Korzystaj z narzędzi do raportowania ClickUp, aby uzyskać wgląd w wydajność zespołu, wskaźniki zakończonych zadań i postępy w realizacji projektu, aby podejmować decyzje oparte na danych

Limity ClickUp

Narzędzie ma stromą krzywą uczenia się i może być nieco onieśmielające dla nowych użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/użytkownika miesięcznie

: $7/użytkownika miesięcznie Business : $12/użytkownika miesięcznie

: $12/użytkownika miesięcznie Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,500+ recenzji)

: 4.7/5 (9,500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

Przed ClickUp, spotkania i komunikacja za pośrednictwem poczty e-mail prowadziły do czarnej dziury, w której elementy pozostawały niezauważone i bez nadzoru. Z tego powodu zadania nie były weryfikowane na czas i nikt nie wiedział, jak przebiega rozwój kreatywny. Teraz każdy w zespole może wyraźnie zobaczyć, kiedy elementy działań są należne, czatować i współpracować w ramach zadań

Samantha Dengate, Sr. Kierownik projektu w Diggs

2. WhatsApp (najlepszy do komunikacji osobistej i w małych zespołach)

przez WhatsApp Jeśli chodzi o prostotę i przesyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym, WhatsApp nadal jest popularnym narzędziem do połączeń osobistych i zawodowych. Jego funkcja czatu grupowego sprawia, że jest idealny do dyskusji zespołowych, a możliwość udostępniania zdjęć, dokumentów i wideo w czatach sprawia, że wszystko jest w jednym miejscu.

Jedną z najmocniejszych stron WhatsApp jest szyfrowanie typu end-to-end, które zapewnia, że wszystkie wiadomości i połączenia są prywatne i bezpieczne.

Najlepsze funkcje WhatsApp

Szybkie wysyłanie zdjęć, wideo i dokumentów

Wykonywanie połączeń w czasie rzeczywistym, idealne do nieformalnych dyskusji lub szybkich odpraw

Korzystanie z aplikacji na telefonach, tabletach i pulpitach

Oddzielenie konta służbowego od prywatnego za pomocą konta WhatsApp Business

Limity WhatsApp

Nie oferuje wbudowanych narzędzi do śledzenia zadań, zarządzania projektami ani współpracy

Udostępnianie numeru telefonu jako podstawowa forma komunikacji - funkcja, która może nie być najlepszym rozwiązaniem dla profesjonalnych połączeń

Cennik WhatsApp

Free Forever

Oceny i recenzje WhatsApp

G2 : 4.7/5 (50+ recenzji)

: 4.7/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (15 500+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o WhatsApp

Ma wszystkie wymagane funkcje, takie jak normalny WhatsApp, co ułatwia połączenie i czatowanie z klientami na czacie związanym z biznesem, a także szyfrowanie i funkcje znikania w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownik WhatsApp Business 🧠 Zabawny fakt: Od 2024 r. WhatsApp ma ponad 100 milionów użytkowników w samych Stanach Zjednoczonych!

3. Czat Google (najlepszy dla użytkowników ekosystemu Google)

przez Google Chat Jeśli Twój zespół jest już osadzony w ekosystemie obszarów roboczych Google, Google Chat jest naturalnym rozszerzeniem. Pozwala na łatwe przejście między czatami i połączeniami wideo z Google Meet, utrzymując połączenie Teams bez przełączania platform.

Dzięki rozmowom w wątkach, Google Chat zapewnia, że dyskusje pozostają uporządkowane, a możliwość tworzenia dedykowanych pokoi dla Teams lub projektów pomaga efektywnie zarządzać komunikacją.

Najlepsze funkcje Google Chat

Łatwa praca w Dokumentach Google, Arkuszach Google i na Dysku

Przejście od komunikacji opartej na tekście do rozmów wideo bez konieczności przełączania platform

Udostępnianie plików i dokumentów z Dysku Google w czatach

Limity Google Chat

W porównaniu do niektórych innych Alternatywy dla Google Chat , takich jak ClickUp, Google Chat oferuje mniej opcji niestandardowych

Brak zaawansowanych funkcji współpracy, które można znaleźć w narzędziach zaprojektowanych specjalnie do zarządzania projektami

Ceny Google Chat

Business Starter : 6 USD/użytkownik miesięcznie

: 6 USD/użytkownik miesięcznie Business Standard : 12 USD/użytkownik miesięcznie

: 12 USD/użytkownik miesięcznie Business Plus : 18 USD/użytkownik miesięcznie

: 18 USD/użytkownik miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Google Chat

G2 : Brak dostępnych ocen

: Brak dostępnych ocen Capterra: 4.5/5 (2,000+ recenzji)

4. Brosix (najlepszy do bezpiecznej współpracy zespołowej)

przez BrosixBrosix oferuje prywatne sieci Teams, zapewniając bezpieczeństwo całej komunikacji. Eliminuje ryzyko dostępu z zewnątrz, dzięki czemu jest doskonałym wyborem dla branż takich jak opieka zdrowotna, finanse i organizacje rządowe.

Poza bezpieczeństwem, Brosix jest wyposażony w funkcje takie jak udostępnianie ekranu, połączenia głosowe i wideo oraz system przesyłania plików z szyfrowaniem, zapewniając integralność danych w całym procesie komunikacji.

Najlepsze funkcje Brosix

Wizualna współpraca w czasie rzeczywistym podczas sesji burzy mózgów

Tworzenie pokoi dla konkretnych Teams lub projektów w celu zorganizowania dyskusji

Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi na wielu platformach (Windows, Web, iOS, Android, Mac, Linux)

Limity Brosix

Brosix nie posiada narzędzi do tworzenia, śledzenia i przydzielania zadań

Mniej opcji integracji z innymi narzędziami zwiększającymi wydajność

Ceny Brosix

Startup : Free

: Free Business : 5 USD/miesiąc za użytkownika, za miesiąc

: 5 USD/miesiąc za użytkownika, za miesiąc Premium: $8/miesiąc na użytkownika, na miesiąc

Brosix oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (40+ recenzji)

: 4.7/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (70+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Brosix

W Brosix podoba mi się to, że interfejs jest prosty i przejrzysty. Nie ma krzywej uczenia się. Ponadto, na przestrzeni lat widziałem wprowadzenie fajnych funkcji, takich jak wspólne przeglądanie z innymi członkami zespołu i natychmiastowe wysyłanie zrzutów ekranu do innych osób Użytkownik Brosix 5. RingCentral (najlepszy do ujednoliconej komunikacji między platformami)

przez RingCentral Szukając lepszej integracji etykieta czatu w pracy ? RingCentral to ujednolicone rozwiązanie komunikacyjne, które obejmuje wiadomości, połączenia głosowe, wideokonferencje i współpracę zespołową.

Dzięki wiadomościom błyskawicznym dla Teams można tworzyć dedykowane wątki dla działów, projektów lub tematów, dzięki czemu rozmowy są dobrze zorganizowane. Ponadto RingCentral Video umożliwia płynne udostępnianie plików i integruje się bezpośrednio z narzędziami takimi jak Google Obszar roboczy, Microsoft 365 i Slack.

Najlepsze funkcje RingCentral

Włącz zaawansowane funkcje VoIP, w tym przekierowanie połączeń, nagrywanie połączeń, zamianę poczty głosowej na tekst i interaktywną odpowiedź głosową (IVR), aby usprawnić obsługę klienta i komunikacja w zespole Dodawanie użytkowników, numerów telefonów i funkcji w miarę rozwoju firmy bez konieczności posiadania złożonej infrastruktury lub sprzętu

Uzyskaj dostęp do pełnego zestawu funkcji za pośrednictwem aplikacji mobilnej RingCentral, umożliwiając zespołom utrzymanie połączenia i wydajności z dowolnego miejsca

Limity RingCentral

Kompleksowe funkcje RingCentral mogą wydawać się przytłaczające dla mniejszych Businessów

Droższe niż narzędzia skoncentrowane wyłącznie na komunikatory internetowe w pracy Cennik RingCentral

Core : $30/miesiąc dla 1-5 użytkowników

: $30/miesiąc dla 1-5 użytkowników Zaawansowany : $35/miesiąc dla 1-5 użytkowników

: $35/miesiąc dla 1-5 użytkowników Ultra: $45/miesiąc dla 1-5 użytkowników

Oceny i recenzje RingCentral

G2 : 4.1/5 (300+ recenzji)

: 4.1/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (200+ recenzji)

6. Microsoft Teams (najlepsze dla użytkowników Microsoft 365)

przez Microsoft Teams Jeśli Twoja organizacja korzysta już z Microsoft 365, używając Microsoft Teams to nieodzowny element cyklu pracy. Teams integruje się z narzędziami ekosystemu Microsoft, takimi jak Word, Excel, PowerPoint i OneDrive, dzięki czemu jest hubem dla wiadomości błyskawicznych i współpracy.

Funkcja trwałego czatu organizuje trwające rozmowy, a odpowiedzi w wątkach pomagają utrzymać dyskusje w skupieniu i są łatwe do śledzenia. Microsoft Teams wyróżnia się również możliwościami wideokonferencji, pozwalając na udział do 1000 uczestników w jednym spotkaniu.

Platforma do obsługi wiadomości błyskawicznych umożliwia tworzenie kanałów do dyskusji zespołowych oraz integrację z aplikacjami innych firm do zarządzania projektami i śledzenia projektów.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Natychmiastowa komunikacja za pomocą wiadomości jeden na jednego lub czatu grupowego

Udostępnianie plików, połączeń i emotikonów, aby rozmowy były dynamiczne i angażujące

Zapisywanie spotkań dzięki automatycznemu nagrywaniu i transkrypcji w chmurze

Dodawanie zakładek dla często używanych aplikacji, plików lub narzędzi w kanałach

Limity Microsoft Teams

Mniej efektywne, jeśli nie korzystasz jeszcze z Microsoft 365

Interfejs może sprawiać wrażenie zagraconego w przypadku mniejszych zespołów lub prostszych przypadków użycia

Cennik usługi Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: $4/użytkownika miesięcznie

$4/użytkownika miesięcznie Microsoft 365 Business Basic: $6/użytkownika miesięcznie

$6/użytkownika miesięcznie Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/użytkownika miesięcznie

12,50 USD/użytkownika miesięcznie Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2 : 4.3/5 (ponad 15 500 recenzji)

: 4.3/5 (ponad 15 500 recenzji) Capterra: 4.5/5 (9 500+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Microsoft Teams

Ułatwiło nam to pracę i zmniejszyło wysiłek ręczny dzięki automatycznemu generowaniu podsumowania spotkania po jego zakończeniu. Wcześniej organizatorzy i prezenterzy musieli ręcznie inicjować i zatrzymywać nagrania; teraz proces ten został zautomatyzowany._ Użytkownik Microsoft Teams 👀 Czy wiesz, że Microsoft Teams oferuje tłumaczenie w czasie rzeczywistym podczas spotkań, dzięki czemu jest to dobre narzędzie dla globalnych Teams.

7. Slack (najlepszy do dostosowywanej komunikacji w zespole)

przez Slack Popularny komunikator internetowy, Slack wyróżnia się w komunikacji grupowej. Możesz tworzyć kanały dla każdego projektu, działu lub tematu dyskusji, zapewniając, że rozmowy pozostaną skoncentrowane i zorganizowane.

Wiadomości w wątkach zapobiegają wymykaniu się dyskusji spod kontroli, ułatwiając śledzenie aktualizacji i odpowiadanie na nie bez zaśmiecania głównego czatu.

Slack łączy się płynnie z ponad 2000 aplikacji innych firm, w tym narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak Trello, Asana i Jira. Możesz nawet automatyzować powtarzalne zadania za pomocą wbudowanego kreatora przepływu pracy Slack, oszczędzając cenny czas.

Najlepsze funkcje Slack

Przypinanie kluczowych wiadomości lub plików do kanałów, dzięki czemu członkowie zespołu mogą szybko uzyskać dostęp do istotnych informacji bez konieczności przekopywania się przez wątki

Przesyłanie dokumentów, obrazów i wideo bezpośrednio do konwersacji

Reagowanie na wiadomości za pomocą niestandardowych emotikonów lub tworzenie ankiet przy użyciu odpowiedzi emoji

Limity Slack

Zaawansowane funkcje, takie jak nieograniczona historia, wiążą się z wyższymi kosztami

Teamsy z wieloma kanałami mogą odczuwać zmęczenie powiadomieniami

Cennik Slack

Free Plan

Pro : 7,25 USD/użytkownika miesięcznie

: 7,25 USD/użytkownika miesięcznie Business+ : $12.50/użytkownika miesięcznie

: $12.50/użytkownika miesięcznie Enterprise Grid: Ceny niestandardowe

Slack oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (30,000+ recenzji)

: 4.5/5 (30,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (20,000+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Slack

Wcześniej korzystałem z innych platform, takich jak Microsoft Teams, ale doświadczenie użytkownika w Slack jest znacznie lepsze i intuicyjne dla pracowników Użytkownik Slack 💡 Pro Tip: Wykorzystaj Slack's katalog aplikacji aby zintegrować narzędzia takie jak Trello, Zoom lub Google Drive.

8. Troop Messenger (najlepszy dla małych i średnich Teamsów)

przez Troop MessengerKomunikator oddziału skupia się na podstawowych funkcjach komunikatora, takich jak czaty grupowe, wiadomości jeden na jeden i połączenia audio/wideo.

Jednym z wyróżniających się narzędzi komunikatora jest Burnout. Ta bezpieczna funkcja autodestrukcji czatu zapewnia, że poufne informacje znikają po ustawionym czasie - doskonały dodatek dla branż wymagających poufności.

W przeciwieństwie do konkurencji, Troop Messenger zawiera możliwości udostępniania ekranu i zdalne sterowanie pulpitem, co czyni go przydatnym narzędziem do rozwiązywania problemów lub pracy zespołowej.

najlepsze funkcje #### Troop Messenger

Zobacz, kto przeczytał twoje wiadomości w czatach grupowych

Łatwe przełączanie się między prywatnymi rozmowami i dyskusjami w Teams

Łatwe wysyłanie i odbieranie dokumentów, obrazów i nie tylko

Dodawanie zewnętrznych współpracowników, takich jak klienci lub dostawcy, dzięki funkcji Guest Login

Limity Troop Messenger

Mniej integracji z aplikacjami innych firm w porównaniu do narzędzi takich jak Slack czy ClickUp

Choć prosty, design wydaje się przestarzały w porównaniu do nowoczesnych konkurentów

Ceny Troop Messenger

Premium : 2,50 USD/użytkownika miesięcznie

: 2,50 USD/użytkownika miesięcznie Enterprise : $5/użytkownika miesięcznie

: $5/użytkownika miesięcznie Superior: $9/użytkownika miesięcznie

Troop Messenger oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (70+ recenzji)

: 4.6/5 (70+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

9. Rocket.Chat (najlepszy do komunikacji open-source)

przez Rocket.Chat Dzięki Rocket.Chat Twój biznes może hostować swoje serwery, aby zapewnić sobie zakończoną własność danych. Jeśli należysz do branży, która wymaga ścisłej zgodności danych, warto się temu przyjrzeć.

Jeśli jesteś organizacją poszukującą wysoce elastycznej, open-source'owej platformy komunikacyjnej, Rocket.Chat może pomóc w uzyskaniu zakończonej kontroli nad wiadomościami.

Jedną z najmocniejszych stron Rocket.Chat jest jego rozszerzenie. Jako platforma open-source, pozwala programistom na niestandardowe dostosowanie narzędzia za pomocą integracji i wtyczek dostosowanych do ich potrzeb.

Kluczowe funkcje Rocket.Chat

Wbudowane funkcje połączeń dla płynnej komunikacji

Tworzenie niestandardowych funkcji i cykli pracy bezpośrednio na platformie

Używaj wiadomości w czasie rzeczywistym z funkcjami takimi jak wątki, reakcje i wzmianki, aby utrzymać porządek i zaangażowanie w rozmowach

Limity Rocket.Chat

Ustawienia i konserwacja mogą być skomplikowane dla użytkowników nietechnicznych

Ceny Rocket.Chat

Starter : Free

: Free Pro : $4.60/użytkownika miesięcznie

: $4.60/użytkownika miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Rocket.Chat oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (300+ recenzji)

: 4.2/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (150+ recenzji)

**Rocket.Chat to nie tylko open-source - to nie tylko open-source - to nie tylko open-source - to nie tylko open-source - to nie tylko open-source - to nie tylko open-source - to nie tylko open-source - to nie tylko open-source - to nie tylko open-source - to nie tylko open-source - to nie tylko open-source self-hosted dając firmom zakończoną kontrolę nad ich danymi.

10. WeChat (najlepszy do globalnej komunikacji)

przez WeChat Dla firm działających nawet częściowo z Chin, posiadanie odpowiedniej platformy do przesyłania wiadomości ma kluczowe znaczenie - i nic nie dominuje w tej przestrzeni tak, jak WeChat .

Jako najczęściej używana aplikacja do przesyłania wiadomości w kraju, jest to potęga globalnej komunikacji i połączeń biznesowych. Poza komunikatorami, WeChat oferuje osobiste i profesjonalne narzędzia, w tym udostępnianie plików, połączenia głosowe i wideo oraz rozbudowane funkcje mobilne.

Funkcja "Moments" umożliwia użytkownikom udostępnianie aktualizacji, podobnie jak w mediach społecznościowych, co czyni ją wyjątkową opcją wspierania połączenia i zaangażowania zespołu. Jest to idealne rozwiązanie do łączenia między komunikacją codzienną a profesjonalną w jednej aplikacji.

Zastrzeżenia: Funkcje WeChat poza Chinami są nieco ograniczone, a organizacje mogą uznać jego interfejs za mniej odpowiedni do współpracy zespołowej na dużą skalę niż narzędzia takie jak Slack czy Microsoft Teams.

Najlepsze funkcje WeChat

Wykonywanie wysokiej jakości połączeń w komunikacji indywidualnej lub grupowej

Łatwe wysyłanie dokumentów, obrazów i wideo bezpośrednio przez czat

Dostęp do funkcji Business, takich jak zarządzanie zadaniami i śledzenie pracowników dzięki integracji z WeCom

Limity WeChat

Podlega surowym lokalnym przepisom dotyczącym danych, które mogą nie być zgodne z globalnymi standardami prywatności

Cennik WeChat

Free : Podstawowe funkcje wiadomości i połączeń

: Podstawowe funkcje wiadomości i połączeń WeCom: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje WeChat

G2 : Brak dostępnych ocen

: Brak dostępnych ocen Capterra: Brak dostępnych ocen

11. Flock (najlepszy dla małych teamów wymagających prostoty)

przez Stado Prostota jest niedocenianą funkcją w komunikatorach internetowych, ale Flock wypełnia tę lukę. Jest to przystępna cenowo, prosta aplikacja do przesyłania wiadomości zaprojektowana dla małych Teams.

Dzięki funkcjom takim jak czaty grupowe, udostępnianie list rzeczy do zrobienia i ankiety, Flock zapewnia zespołom organizację bez przeciążania ich niepotrzebnymi funkcjami. W przeciwieństwie do bardziej złożonych narzędzi, takich jak Microsoft Teams, lekka konstrukcja Flock zapewnia szybkie wdrożenie i przyjęcie.

Najlepsze funkcje Flock

Śledzenie zadań zespołu bezpośrednio w aplikacji za pomocą udostępnianych list do zrobienia

Zachowanie porządku dzięki wbudowanym przypomnieniom i notatkom

Prowadzenie wirtualnych spotkań z członkami Teams

Limity Flock

Nie jest to idealne rozwiązanie dla dużych organizacji o złożonych potrzebach

Narzędzia do wideokonferencji nie posiadają zaawansowanych opcji współpracy

Ceny Flock

Starter: Free

Free Pro : $4.50/użytkownika miesięcznie

: $4.50/użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Flock oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (250+ recenzji)

: 4.4/5 (250+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (300+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Flock

Podoba mi się, że Flock daje naszemu biuru możliwość bycia w kontakcie niezależnie od tego, czy jesteśmy w biurze, czy w podróży. Nie podoba mi się to, że można cofnąć się tylko tak daleko w rekordach, gdy trzeba wyszukać określone tematy Użytkownik Flock 12. Discord (najlepszy dla społeczności i nieformalnej współpracy)

przez Discord Początkowo przeznaczony dla graczy, Discord stał się społecznością napędzaną narzędziem komunikacji zyskujące popularność w profesjonalnych ustawieniach.

Jego struktura oparta na serwerze umożliwia zespołom tworzenie dedykowanych przestrzeni dla różnych projektów, działów lub odsetków, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla firm o kreatywnej i nieformalnej kulturze.

Discord zapewnia wsparcie dla kanałów głosowych do szybkich rozmów, eliminując potrzebę zaplanowanych połączeń. Platforma wyróżnia się komunikacją w czasie rzeczywistym, z minimalnym opóźnieniem czatu głosowego lub wideo. Discord oferuje możliwość udostępniania ekranu i przesyłania strumieniowego dla zdalnych lub hybrydowych teamów, co może być pomocne podczas prezentacji lub działań związanych z budowaniem zespołu.

kluczowe funkcje #### Discord

Prezentowanie pomysłów lub rozwiązywanie problemów podczas rozmów wideo

Udostępnianie aktualizacji lub demonstracji na żywo swojemu zespołowi

Zarządzanie dostępem i obowiązkami na serwerze

Limity Discorda

Brak narzędzi takich jak śledzenie zadań i szczegółowe raportowanie

Niewiele natywnych połączeń z aplikacjami zapewniającymi wydajność w biznesie

Cennik Discorda

Free Plan

Nitro: $9.99/miesiąc

Discord oceny i recenzje

G2 : Brak dostępnych ocen

: Brak dostępnych ocen Capterra: 4.7/5 (450+ recenzji)

13. Mattermost (najlepszy pod względem elastyczności open-source)

przez MattermostMattermost jest open-source'owa alternatywa dla platform takich jak WhatsApp i Slac, która jest przeznaczona dla organizacji potrzebujących kontroli nad swoim środowiskiem komunikacyjnym.

Zaprojektowany dla branż takich jak opieka zdrowotna, finanse i rząd, Mattermost priorytetowo traktuje prywatność i zgodność z przepisami, oferując samodzielne wdrożenia.

Funkcje czatu zespołowego, w tym wątki i kanały, są intuicyjne i praktyczne w codziennej komunikacji.

Kluczowe funkcje Mattermost

Ułatwienie współpracy między zespołami programistów dzięki integracji z GitHub/GitLab, udostępnianiu fragmentów kodu i aktualizacjom DevOps w kanale

Wykorzystanie narzędzi Mattermost do współpracy przy incydentach do zarządzania krytycznymi wydarzeniami, zapewniając szybkie rozwiązania i wyczyszczoną komunikację w sytuacjach kryzysowych

Wdrażaj wbudowane playbooki, aby automatyzować powtarzające się zadania, standaryzować cykle pracy i zwiększać wydajność zespołu w zarządzaniu incydentami lub powtarzającymi się procesami

Limity Mattermost

Wymaga specjalistycznej wiedzy IT do konfiguracji i utrzymania aplikacji

Ceny Mattermost

Free

Profesjonalny : 10 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

: 10 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Enterprise: Ceny niestandardowe

Mattermost oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (300+ recenzji)

: 4.3/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (150+ recenzji)

14. Workplace (Najlepsza do współpracy społecznościowej w pracy)

przez Miejsce pracy według Meta Teams, które rozwijają się dzięki zaangażowaniu i połączeniu, potrzebują czegoś więcej niż tylko podstawowego narzędzia do przesyłania wiadomości - potrzebują platformy, która jest naturalna w użyciu. W tym miejscu Workplace by Meta wnosi społecznościowy akcent do komunikacji w miejscu pracy.

Dzięki funkcjom takim jak wideo na żywo i grupy, Workplace tworzy znajome doświadczenie mediów społecznościowych w profesjonalnym ustawieniu. Doskonale nadaje się do nadawania ogłoszeń w całej firmie lub wspierania nieformalnych dyskusji.

Workplace wspiera również integrację z narzędziami takimi jak Microsoft 365 i Google Workspace, umożliwiając zespołom płynną współpracę.

Uwaga: Workplace by Meta przestaje działać i przechodzi w tryb tylko do odczytu do 2026 roku. Oto najlepsze alternatywy dla Facebook Workplace możesz sprawdzić.

Najlepsze funkcje Workplace

Używaj Workplace Chat do rozmów indywidualnych lub grupowych, ze zintegrowanymi funkcjami wideo i połączeń głosowych dla płynnej współpracy

Śledzenie wskaźników zaangażowania i komunikacji za pośrednictwem Workplace Insights w celu identyfikacji trendów i optymalizacji wewnętrznych strategii

Korzystaj z kanału aktualności, aby publikować aktualizacje, udostępniać artykuły i informować wszystkich o najważniejszych wydarzeniach w firmie

Limity Workplace

Brak narzędzi do śledzenia zadań lub zarządzania terminami

Niektórzy użytkownicy mogą uznać połączenie z Meta za natrętne

Interfejs użytkownika przypominający Facebook Messenger może nie być wygodny dla większości użytkowników

Ceny Workplace

Core Plan : $4/użytkownika miesięcznie

: $4/użytkownika miesięcznie Enterprise Plan: Ceny niestandardowe

Workplace oceny i recenzje

G2 : 4/5 (1500+ recenzji)

: 4/5 (1500+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (1000+ recenzji)

15. Ryver (najlepszy do komunikacji skoncentrowanej na zadaniach)

przez RyverRyver kombinacje komunikatory internetowe z zarządzaniem zadaniami i cyklem pracy, co czyni go idealną opcją dla zespołów, które chcą scentralizować komunikację i śledzenie projektów.

Jego tablice zadań i czaty zespołowe są głęboko zintegrowane, umożliwiając użytkownikom tworzenie i przypisywanie zadań bezpośrednio z konwersacji.

Interfejs Ryver przypomina Trello, z tablicami w stylu Kanban do wizualnego śledzenia zadań. To, co wyróżnia Ryver, to skupienie się na automatyzacji. Umożliwia użytkownikom ustawienie cykli pracy, które zmniejszają wysiłek ręczny.

Najlepsze funkcje Ryver

Tworzenie otwartych, prywatnych lub gościnnych kanałów, aby rozmowy były skoncentrowane i istotne dla określonych tematów lub teamów

Używanie forów do prowadzenia ustrukturyzowanych dyskusji, umożliwiając Teamsom dzielenie się pomysłami i współpracę bez zaśmiecania czatów

Korzystaj z zaawansowanej funkcji wyszukiwania Ryver, aby szybko lokalizować wiadomości, zadania lub pliki w obszarze roboczym

Brak limitu użytkowników, nawet w podstawowej wersji plany komunikacji Limity Ryvera

Ograniczona kompatybilność z zewnętrznymi narzędziami

Najlepiej nadaje się do prostszego zarządzania zadaniami

Ceny Ryver

Starter : $69/miesiąc

: $69/miesiąc Unlimited : $129/miesiąc

: $129/miesiąc Pakiet średni : $4/użytkownika

: $4/użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Ryver oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (150+ recenzji)

: 4.4/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (40+ recenzji)

Łatwa obsługa wiadomości błyskawicznych dzięki ClickUp Chat

Jeśli chodzi o natychmiastowe aplikacje do przesyłania wiadomości nie brakuje opcji, które zaspokoją każdą potrzebę, od szybkich czatów osobistych po profesjonalną współpracę zespołową.

Podczas gdy aplikacje takie jak WhatsApp i Slack wyróżniają się w swoich niszach, ClickUp Chat bierze górę jako kompleksowe rozwiązanie dla Teams. Nie tylko łączy konwersacje - łączy je bezpośrednio z zadaniami, projektami i cyklami pracy, zapewniając, że nic nie zostanie utracone w tłumaczeniu.

Funkcje ClickUp, takie jak łączenie wiadomości z zadaniami, przypisywanie komentarzy i wbudowane narzędzia, takie jak Clip i szablony wiadomości błyskawicznych, wykraczają poza zwykłą komunikację, zwiększając wydajność i współpracę.

W przeciwieństwie do wielu aplikacji, które wymagają ciągłego przełączania lub brakuje im integracji, ClickUp płynnie łączy komunikację z zarządzaniem projektami, oszczędzając czas i utrzymując zespoły w zgodzie. Jeśli poważnie myślisz o połączeniu komunikacji na najwyższym poziomie z wydajnym zarządzaniem cyklem pracy, ClickUp to nie tylko aplikacja - to najlepszy hub do zrobienia pracy. Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby rozpocząć!