Najlepsze oprogramowanie do przesyłania plików z 2025 roku do przesyłania danych i plików

Kiedy ostatnio wyciągnąłeś dokument biznesowy z półki? Nie możesz sobie przypomnieć? To dlatego, że dzisiaj ponad 60% danych firmy jest przechowywanych na urządzeniach w chmurze.

Podczas gdy cyfrowy renesans sprawił, że organizowanie i przechowywanie plików stało się bardzo wygodne, ich przenoszenie pozostaje dla wielu firm sporym wyzwaniem.

Większość usług transferu plików albo nie posiada solidnych standardów bezpieczeństwa, albo działa słabo. Te, którym udaje się spełnić oba kryteria, ostatecznie nie integrują się z cyklami pracy. Mówiąc prościej, zawsze jest ślepy zaułek, który czeka, aby cię przetestować!

Ale już nie! Przeczytaj ten blog, aby zapoznać się z 11 najlepszymi programami do przesyłania plików, których możesz użyć do przesyłania plików w pracy. 🧑🏻‍💻

⏰ Oprogramowanie do przesyłania plików w 60 sekund:

ClickUp (najlepszy do zarządzania dokumentami, współpracy i cyklu pracy)

(najlepszy do zarządzania dokumentami, współpracy i cyklu pracy) Dropbox (najlepszy do przechowywania plików w chmurze i płynnej współpracy zespołowej)

(najlepszy do przechowywania plików w chmurze i płynnej współpracy zespołowej) Dysk Google (najlepszy do udostępniania plików w ramach ekosystemu Google)

(najlepszy do udostępniania plików w ramach ekosystemu Google) WeTransfer (najlepszy do szybkiego i bezproblemowego przesyłania dużych plików bez rejestracji)

(najlepszy do szybkiego i bezproblemowego przesyłania dużych plików bez rejestracji) FileZilla (najlepsza do bezpiecznego przesyłania plików przez FTP i zdalnego dostępu do serwera)

(najlepsza do bezpiecznego przesyłania plików przez FTP i zdalnego dostępu do serwera) Slack (najlepszy do natychmiastowego udostępniania plików w kanałach komunikacji zespołowej)

(najlepszy do natychmiastowego udostępniania plików w kanałach komunikacji zespołowej) Send Anywhere (najlepsza do szybkiego przesyłania plików między urządzeniami z szyfrowaniem)

(najlepsza do szybkiego przesyłania plików między urządzeniami z szyfrowaniem) ShareFile (najlepsze rozwiązanie do bezpiecznego udostępniania plików klasy Enterprise z kontrolą zgodności)

(najlepsze rozwiązanie do bezpiecznego udostępniania plików klasy Enterprise z kontrolą zgodności) Hightail (najlepszy dla kreatywnych Teams zarządzających dużymi transferami plików multimedialnych)

(najlepszy dla kreatywnych Teams zarządzających dużymi transferami plików multimedialnych) MASV (najlepsze rozwiązanie do ultraszybkiego przesyłania dużych plików dla profesjonalistów z branży medialnej)

(najlepsze rozwiązanie do ultraszybkiego przesyłania dużych plików dla profesjonalistów z branży medialnej) SHAREit (najlepsze rozwiązanie do przesyłania plików offline między urządzeniami mobilnymi i pulpitami)

**Czego należy szukać w oprogramowaniu do przesyłania plików?

Wybór oprogramowania do transferu plików może wydawać się banalny, ale wcale taki nie jest. Jeśli wybierzesz niewłaściwe narzędzie, może to mieć poważne konsekwencje dla integralności twoich danych, współpraca Teams i ogólną wydajność. Dlatego przed wyborem rozwiązania do przesyłania plików dla swojej firmy należy ocenić następujące atrybuty:

Bezpieczeństwo: Wybierz narzędzie, które priorytetowo traktuje bezpieczeństwo danych. Zapewnia to zgodność z bezpiecznymi standardami FTP, takimi jak SFTP i FTPS. Dodatkowo, sprawdź funkcje takie jak szyfrowanie, kontrola dostępu i zgodność z GDPR/HIPAA

Wybierz narzędzie, które priorytetowo traktuje bezpieczeństwo danych. Zapewnia to zgodność z bezpiecznymi standardami FTP, takimi jak SFTP i FTPS. Dodatkowo, sprawdź funkcje takie jak szyfrowanie, kontrola dostępu i zgodność z GDPR/HIPAA Szybkość: Wybierz narzędzie, które zapewnia wsparcie dla szybkiego transferu plików. Umożliwi to znacznie szybsze przesyłanie dużych plików przez chmurę (pod warunkiem, że dostawca ma przyzwoite połączenie internetowe)

Wybierz narzędzie, które zapewnia wsparcie dla szybkiego transferu plików. Umożliwi to znacznie szybsze przesyłanie dużych plików przez chmurę (pod warunkiem, że dostawca ma przyzwoite połączenie internetowe) Wszechstronność: Poszukaj oprogramowania, które zapewnia wsparcie dla transferu plików w różnych formatach, takich jak obrazy, wideo, MP4 itp

Poszukaj oprogramowania, które zapewnia wsparcie dla transferu plików w różnych formatach, takich jak obrazy, wideo, MP4 itp Integracja: Wybierz oprogramowanie, które integruje się z innymi systemami w twoim cyklu pracy. Przede wszystkim, kompatybilność z narzędzia do współpracy w chmurze , rozwiązaniami do zarządzania projektami i narzędziami komunikacyjnymi jest bardzo ważna

Wybierz oprogramowanie, które integruje się z innymi systemami w twoim cyklu pracy. Przede wszystkim, kompatybilność z narzędzia do współpracy w chmurze , rozwiązaniami do zarządzania projektami i narzędziami komunikacyjnymi jest bardzo ważna Współpraca: Upewnij się, że oprogramowanie do przesyłania plików jest dostępne również dla członków Twojego Teams. Funkcje takie jak wersjonowanie plików, udostępnianie dostępu i uprawnienia użytkowników są dodatkowym atutem

Upewnij się, że oprogramowanie do przesyłania plików jest dostępne również dla członków Twojego Teams. Funkcje takie jak wersjonowanie plików, udostępnianie dostępu i uprawnienia użytkowników są dodatkowym atutem Kompatybilność: Znajdź narzędzie, które działa w systemach Windows, Mac, Linux i na urządzeniach mobilnych, aby zapewnić bezproblemową pracę

Znajdź narzędzie, które działa w systemach Windows, Mac, Linux i na urządzeniach mobilnych, aby zapewnić bezproblemową pracę Przyjazność dla użytkownika: Priorytetem jest narzędzie z przejrzystym i prostym interfejsem użytkownika. Pozwoli to Tobie i Twoim współpracownikom na przesyłanie plików bez pomocy eksperta

Ciekawostka: "Sneakernet" to niekonwencjonalna metoda przesyłania plików, która polega na fizycznym wysyłaniu urządzeń pamięci masowej. Firmy takie jak Google często korzystają z tej metody, ponieważ czasami okazuje się ona szybsza niż przesyłanie dużych plików online! 🚢

11 najlepszych programów do przesyłania plików

Oto 11 najlepszych programów i narzędzi do przesyłania plików:

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania dokumentami, współpracy i cyklu pracy)

hierarchia projektówClickUp

Sprawne przesyłanie plików zaczyna się od nienagannego zarządzania nimi. Jeśli dokumenty są rozproszone, nie można ich łatwo udostępniać zespołowi.

Na szczęście jest to miejsce, w którym ClickUp błyszczy! ClickUp to zintegrowane rozwiązanie, które pozwala tworzyć, organizować i przesyłać pliki - wszystko w jednym miejscu. Pierwszym krokiem do tego jest Hierarchia projektów ClickUp która pomaga uporządkować projekty w przestrzenie, listy i foldery.

Platforma dostarcza funkcję załącznika do zadania we wszystkich swoich planach, zapewniając użytkownikom możliwość łatwego udostępniania odpowiednich plików. Nawet goście mogą wnieść swój wkład, przesyłając załączniki.

W przypadku pojedynczych plików maksymalny dozwolony rozmiar to 1 GB; jednak w przypadku większych plików ClickUp integruje się z opcje przechowywania w chmurze . Co więcej, każde zadanie może pomieścić do imponującego 1000 załączników, ułatwiając kompleksowe udostępnianie informacji.

Używaj ClickUp Docs do tworzenia, organizowania i edytowania plików w scentralizowanej lokalizacji

To nie wszystko! Z Dokumenty ClickUp można budować wszechstronne dokumenty, wikis **Dzięki funkcjom edycji i współpracy w czasie rzeczywistym, Ty i Twoi koledzy z zespołu możecie wprowadzać zmiany, sugerować opinie i włączać nowe elementy, dzięki czemu żaden dokument nie będzie przestarzały!

W ten sposób każdy dokument utworzony natywnie w ClickUp jest dostępny dla członków zespołu. Ale co z zewnętrznymi interesariuszami? Cóż, nie martw się!

Włącz tryb udostępniania publicznego, aby udostępniać dokumenty członkom zespołu i zewnętrznym interesariuszom

Dzięki funkcji publicznego udostępniania w ClickUp możesz bezpiecznie i szybko udostępniać dokumenty osobom spoza organizacji. Włącz tryb publicznego łącza, skopiuj URL pliku, wyślij go do odbiorcy i gotowe!

Dzięki scentralizowanemu projektowi narzędzia, każdy dokument jest automatycznie zapisywany w Docs Hub. Jeśli jednak nadal brakuje ci ważnego pliku, ClickUp posiada funkcję AI Połączone wyszukiwanie funkcja ułatwiająca pracę.

Pobierz nawet najbardziej odległy dokument z dowolnego miejsca w ClickUp z Universal Search

Potrzebujesz zlokalizować obraz? Nie możesz znaleźć ważnego fragmentu dokumentacji? Dzięki zupełnie nowemu Połączonemu Wyszukiwaniu ClickUp możesz odzyskać wszystko - od celów po zadania, a nawet przypomnienia - z dowolnego miejsca w ClickUp.

Możesz też poprosić ClickUp Brain, wbudowanego asystenta ClickUp AI, o znalezienie plików lub informacji za Ciebie!

Używaj ClickUp Brain do łatwego wyszukiwania plików lub informacji

Najlepsze funkcje ClickUp

Płynna współpraca poprzez komentowanie bezpośrednio na Dokumenty ClickUp Zarządzaj zadaniami, załączaj pliki i śledź postępy dzięki Zadania ClickUp Organizuj i wizualizuj cykle pracy za pomocą Widoki ClickUp Użyj Integracje ClickUp aby zintegrować swoje pliki z Google Drive, Dropbox i innymi narzędziami

Z Automatyzacja ClickUp , automatyzacja cykli pracy z dokumentami w celu usprawnienia powtarzalnych procesów i udostępniania dokumentów

limity ClickUp

Nowi użytkownicy często uważają narzędzie za przytłaczające ze względu na jego szeroki zakres funkcji

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

Bogate funkcje współpracy ClickUp sprawiają, że bardzo łatwo jest zarządzać zadaniami i zespołami jednocześnie - tak jak w przypadku ten użytkownik zeznaje:

_"To, co podobało mi się w ClickUp, to skuteczność w zarządzaniu zadaniami dzięki narzędziom do współpracy, takim jak załączniki do plików i udostępnianie dokumentów. Narzędzia te pomogły mojemu Teamsowi pozostać skoordynowanym i wspólnie zarządzać zadaniami, poprawiając naszą ogólną wydajność

2. Dropbox (najlepszy do przechowywania plików w chmurze i płynnej współpracy zespołowej)

via Dropbox Dropbox to popularna usługa w chmurze. Niezależnie od tego, czy chcesz przechowywać, czy przesyłać pliki, to narzędzie ma funkcje, które pozwalają ci do zrobienia obu tych rzeczy. Jego wszechstronność i łatwość obsługi wyróżniają go na tle innych rozwiązań w tej kategorii.

Chociaż Dropbox jest głównie zbudowany do przechowywania obrazów, pozwala użytkownikom edytować i podpisywać dokumenty, współpracować nad projektami i przechowywać różne formaty plików multimedialnych, w tym MP4. Interfejs użytkownika jest również bardzo intuicyjny i łatwy w nawigacji. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, nie potrzebujesz konta, aby rozpocząć.

Najlepsze funkcje Dropbox

Synchronizacja plików między urządzeniami w czasie rzeczywistym, zapewniająca dostęp z dowolnego miejsca

Udostępnianie plików i folderów za pomocą połączonych linków, nawet osobom niebędącym użytkownikami

Dostawca dostępu offline do plików dla łatwej pracy bez połączenia z Internetem

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Dokumenty Google, Microsoft Office i Slack

Limity Dropbox

Dostawca zapewnia tylko 2 GB przestrzeni dyskowej za darmo; więcej miejsca wymaga płatnych planów

Ogranicza rozmiar przesyłanych plików do 50 GB w interfejsie internetowym

Ceny Dropbox

Podstawowy: Free do 2 GB

Free do 2 GB Plus: $11.99/miesiąc

$11.99/miesiąc Essentials: $19.99/miesiąc

$19.99/miesiąc Business: 18 USD/miesiąc za użytkownika

18 USD/miesiąc za użytkownika Business Plus: 30 USD/miesiąc za użytkownika

30 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Dropbox

G2: 4,4/5 (ponad 28 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 28 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 21 600 recenzji)

Dla ten użytkownik łatwość obsługi Dropbox i dostęp offline to świetne funkcje:

Dropbox jest łatwy w użyciu. Jest łatwy w użyciu dla każdego, nawet początkującego. Używam go codziennie i podoba mi się fakt, że nawet jeśli podczas przesyłania nastąpi przerwa w dostępie do Internetu, po ponownym połączeniu będzie on kontynuował przesyłanie.

3. Dysk Google (najlepszy do zintegrowanego udostępniania plików w ekosystemie Google)

via Google Drive Dysk Google to kolejna solidna opcja udostępniania plików online. Jest szybki, bezpieczny i łatwy w obsłudze. Poza tym, istnieje kilka sposobów udostępniania dokumentów za pomocą tego narzędzia.

Jeśli odbiorca jest użytkownikiem Dysku, wystarczy udostępnianie mu dostępu do pliku - nie trzeba niczego eksportować. Użytkownicy nie korzystający z Dysku mogą wysłać link do pliku lub wprowadzić adres e-mail odbiorcy, aby udostępniać plik. Wszystkie te funkcje są dostępne dla urządzeń z systemem Windows i macOS. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, Drive jest oparty na architekturze zerowego zaufania i wdraża ścisłą kontrolę dostępu, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Najlepsze funkcje Google Drive

Przechowuje do 15 GB danych za darmo w usługach Google

Synchronizuje dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje bezpośrednio w chmurze

Chroni pliki dzięki wbudowanemu szyfrowaniu i uwierzytelnianiu dwuskładnikowemuIntegruje się Jeśli potrzebujesz oprogramowania, które specjalizuje się w wysyłaniu dużych plików lub plików luzem, WeTransfer jest dobrym wyborem.

Ale to nie wszystko - WeTransfer podwaja się również jako platforma współpracy zespołowej i dystrybucji. Możesz więc tworzyć i modyfikować zawartość, pisać spersonalizowane e-maile i udostępniać wszystko swoim odbiorcom w jednym miejscu. Narzędzie utrzymuje również wysokie standardy bezpieczeństwa, z szyfrowaniem i wczesnym wykrywaniem zagrożeń. Szansa na naruszenie danych jest więc minimalna.

Najlepsze funkcje WeTransfer

Dostarczanie do 2 GB dużych plików w ciągu kilku minut - nawet bez rejestracji konta

Śledzenie dostaw plików za pomocą powiadomień e-mail zarówno dla nadawcy, jak i odbiorcy

Niestandardowe opcje brandingu w płatnych planach dla profesjonalnego wyglądu

Oferowanie ochrony hasłem w celu bezpiecznego udostępniania plików w płatnych planach

Limity WeTransfer

Brak bezpośredniej pamięci masowej w chmurze do długoterminowego przechowywania plików

Wymaga płatnego planu dla wyższych limitów pamięci i niestandardowych ustawień

Ceny WeTransfer

Free forever

Ultimate: $23/miesiąc za osobę

$23/miesiąc za osobę Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje WeTransfer

G2: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

4.6/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.8/5 (2,900+ opinii)

Element powiadomienia WeTransfer jest profesjonalistą dla wielu użytkowników, takich jak ten :

_Używałem WeTransfer do wysyłania edycji wideo do klientów, podoba mi się fakt, że wysyłanie plików jest bardzo łatwe i wygodne. Otrzymujesz powiadomienia, gdy odbiorca otworzy twój link, co ułatwia komunikację i pracę nad kolejnym krokiem

📮 ClickUp Insight: 92% pracowników wiedzy ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych po czacie, e-mailach i arkuszach kalkulacyjnych.

Według badania krytyczne informacje biznesowe gubią się w cyfrowym szumie bez ujednoliconego systemu rejestrowania i śledzenia decyzji. Z ClickUp nigdy nie będziesz musiał się o to martwić. Twórz zadania z czatu, komentarzy do zadań, dokumentów i e-maili za pomocą jednego kliknięcia!

5. FileZilla (najlepsza do bezpiecznego przesyłania plików przez FTP i zdalnego dostępu do serwera)

via FileZilla FileZilla to darmowe oprogramowanie do przesyłania plików, które wykorzystuje system FTP (File Transfer Protocol). Choć narzędzie to nie jest zbyt intuicyjne, jest ono pomocne w przypadku konieczności udostępniania złożonych plików na odległym serwerze. Choć usługa jest Free, jest ona wysoce bezpieczna, oferując zarówno szyfrowanie TLS, jak i SFTP.

Co więcej, FileZilla Pro zapewnia również wsparcie dla protokołu WebDAV. Chociaż nie ma aplikacji mobilnej, zainstaluj oprogramowanie na swoim laptopie lub dowolnym urządzeniu stacjonarnym - Windows, macOS lub Linux - i gotowe.

Najlepsze funkcje FileZilla

Wsparcie dla wielu protokołów, w tym FTP, SFTP, FTPS i WebDAV

Bezpieczne przesyłanie dużych plików za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść"

Szyfrowanie transferu danych dzięki wsparciu SSL/TLS

Maintainer historii połączeń dla łatwego ponownego połączenia

Limity programu FileZilla

Brak zaawansowanych integracji pamięci masowej w chmurze

Wymaga wiedzy technicznej do ustawienia i użytkowania

Ceny FileZilla

Free forever

FileZilla Pro: Pakiety od 13,5 USD za urządzenie

Oceny i recenzje FileZilla

G2: 4.5/5 (740+ recenzji)

4.5/5 (740+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (130+ recenzji)

To jest to użytkownik który polega na rozwiązaniach FTP, powiedział, że wybrał FileZilla ze względu na łatwość użytkowania i zwiększone bezpieczeństwo:

_Używam Filezilli do przesyłania danych przez FTP i mogę ją zainstalować w systemie Windows (klient i serwer), Linux lub Mac. Filezilla jest łatwa w instalacji i obsłudze, często aktualizowana w celu zwiększenia bezpieczeństwa

6. Slack (najlepszy do natychmiastowego udostępniania plików w kanałach komunikacji zespołu)

via Slack Slack nie jest pełnoprawnym oprogramowaniem do udostępniania plików; to narzędzie do komunikacji. Niemniej jednak, jest to idealne rozwiązanie, jeśli chcesz czegoś, co oferuje ujednolicone rozwiązanie dla obu tych funkcji.

Dzięki Slack możesz udostępniać podstawowe pliki, takie jak PDF, dokumenty, obrazy, wideo, klipy audio itp., swojemu wewnętrznemu zespołowi. Interfejs jest również łatwy w użyciu i nawigacji, podobnie jak w przypadku innych komunikatorów internetowych. Platforma oferuje również ulepszone organizację plików funkcje. Można więc przypiąć plik, utworzyć z nim wątek konwersacji, a nawet rozpocząć nowy wątek czatu z poziomu samego dokumentu.

Najlepsze funkcje Slack

Organizowanie plików za pomocą wątków i kanałów w celu ich łatwego wyszukiwania

Zezwalanie na udostępnianie plików partnerom zewnętrznym poprzez Slack Connect

Synchronizacja plików na urządzeniach z systemem Windows, Linux, iOS i Android

Integracja z Google Drive, Dropbox i innymi usługami udostępniania plików

Limity Slack

Wymaga płatnego planu dla rozszerzonej archiwizacji plików powyżej 10 000 wiadomości

Problemy z zarządzaniem plikami na dużą skalę w bardzo aktywnych kanałach

Ceny Slack

Free Forever

Pro: $8.75/miesiąc za użytkownika

$8.75/miesiąc za użytkownika Business+: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Enterprise Grid: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Slack

G2: 4,5/5 (ponad 33 800 recenzji)

4,5/5 (ponad 33 800 recenzji) Capterra: 4.7/5 (23,500+ opinii) Ten użytkownik lubi sposób, w jaki Slack pomaga mu pozostać w połączeniu i zarządzać kluczowymi plikami w tym samym czasie:

_Uwielbiam to, jak Slack pomaga mi pozostać w połączeniu z moim zespołem, nawet gdy nie jesteśmy w tym samym miejscu. To jak wirtualna chłodnica wody, gdzie możemy rozmawiać o pracy i życiu, dzielić się pomysłami i świętować zwycięstwa. Ponadto mogę łatwo wyszukiwać poprzednie rozmowy i pliki, co ratuje mi życie, gdy muszę do czegoś wrócić

7. Send Anywhere (najlepszy do szybkiego przesyłania plików między urządzeniami z szyfrowaniem)

via Send Anywhere Szukasz szybkiego rozwiązania do dostarczania plików? Send Anywhere umożliwia użytkownikom natychmiastowe przesyłanie plików do 50 GB bez konieczności posiadania konta. Ponadto, ponieważ Rakuten Drive zasila platformę, otrzymujesz 3 TB przestrzeni w chmurze do przechowywania i organizowania najważniejszych dokumentów

Jednak najlepszą funkcją Send Anywhere jest łatwość obsługi. Interfejs narzędzia jest bardzo prosty, więc nie trzeba się go uczyć. Posiada również dodatek do poczty e-mail, który jest równie łatwy w nawigacji i sprawia, że udostępnianie plików przez e-mail jest znacznie wygodniejsze.

Najlepsze funkcje Send Anywhere

Ochrona plików za pomocą 256-bitowego szyfrowania dla bezpiecznych dostaw

Udostępnianie plików za pomocą kodu QR, połączonego e-maila lub klucza dla łatwego dostępu

Możliwość przesyłania plików za pomocą aplikacji mobilnych, dzięki czemu idealnie nadaje się do udostępniania w podróży

Wsparcie kompatybilności międzyplatformowej dla łatwego przesyłania między urządzeniami

Send Anywhere limits

Limit darmowych transferów do 10 GB na transfer

Wymaga stabilnego dostępu do Internetu do przesyłania dużych plików

Ceny usługi Send Anywhere

Free forever

Lite: $5.99/miesiąc

$5.99/miesiąc Standard: $9.99/miesiąc

Wyślij gdziekolwiek oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Pro Tip: Jeśli jesteś użytkownikiem systemu Android, włączając aplikację Menedżer plików Android zapewnia pełną kontrolę nad pamięcią masową urządzenia, ułatwiając efektywne organizowanie, przesyłanie i tworzenie kopii zapasowych plików. Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie dużymi plikami do pobrania, przenoszenie plików między pamięcią masową w chmurze, czy zwalnianie przestrzeni, menedżer plików pomaga zachować porządek i zoptymalizować wydajność urządzenia. 📂

8. ShareFile (najlepszy do bezpiecznego udostępniania plików klasy Enterprise z kontrolą zgodności)

via ShareFile ShareFile to platforma współpracy, która oferuje bezpieczne opcje udostępniania plików na poziomie Enterprise. Załóżmy, że potrzebujesz narzędzia do bezpiecznego przesyłania poufnych dokumentów biznesowych do swoich współpracowników. W takim przypadku skorzystasz z silnej kontroli dostępu do oprogramowania, szyfrowania i zgodności z przepisami bezpieczeństwa, takimi jak HIPAA, FINRA itp

Oprócz udostępniania plików, program umożliwia użytkownikom współpracę z zespołem w celu projektowania, edytowania i podpisywania dokumentów. Co więcej, dostępna jest również funkcja biblioteka szablonów do wykorzystania w celu niestandardowego tworzenia plików od podstaw.

Najlepsze funkcje ShareFile

Bezpieczne udostępnianie plików dzięki 256-bitowemu szyfrowaniu TLS

Synchronizacja plików na wielu urządzeniach dla łatwego dostępu w dowolnym miejscu

Zezwalaj na udostępnianie plików przez e-mail, połączone lub osadzone widżety

Integracja z obszarami roboczymi Google, Microsoft Office i innymi w celu zapewnienia płynnej współpracy

Limity ShareFile

Wymaga subskrypcji dla pełnego dostępu do zaawansowanych funkcji

Brak integracji z niektórymi niszowymi narzędziami innych firm

Ceny ShareFile

Zaawansowany: $17.60/miesiąc za użytkownika

$17.60/miesiąc za użytkownika Premium: $27.50/miesiąc za użytkownika

$27.50/miesiąc za użytkownika Korzyści branżowe: 45,83 USD/miesiąc za użytkownika

45,83 USD/miesiąc za użytkownika Wirtualny pokój danych: 75 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje ShareFile

G2: 4,2/5 (ponad 1400 recenzji)

4,2/5 (ponad 1400 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 400 recenzji)

Dla wielu użytkowników silne bezpieczeństwo i łatwość użytkowania ShareFile to dwie z jego głównych zalet:

_ShareFile to bezpieczna i łatwa w użyciu platforma, idealna dla firm, które muszą udostępniać i zarządzać poufnymi dokumentami. Oferuje funkcje szyfrowania i zgodności, dzięki czemu jest niezawodna w branżach o surowych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa danych

9. Hightail (najlepszy dla kreatywnych Teams zarządzających przesyłaniem dużych plików multimedialnych)

via Hightail Hightail to narzędzie znane z funkcji zarządzania projektami. Jest to jednak również przyzwoite oprogramowanie do udostępniania plików dla kreatywnych teamów zajmujących się dużymi plikami. Prześlij swoje dokumenty, a będą one gotowe do udostępniania. Śledzenie plików, włączanie powiadomień i zabezpieczanie ich w celu zminimalizowania ryzyka utraty lub nieautoryzowanego dostępu.

A co najlepsze? Nawet jeśli odbiorca nie ma konta, może uzyskać dostęp do plików, wyświetlać ich podgląd i współpracować nad nimi w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Hightail

Korzystanie z pamięci masowej w chmurze do zarządzania plikami w jednym miejscu

Płynna współpraca z komentarzami, opiniami i funkcjami zatwierdzania

Śledzenie aktywności plików, pozwalające użytkownikom monitorować, kto uzyskał do nich dostęp

Integracja z Google Drive, Dropbox i Microsoft Office dla płynnego cyklu pracy

Hightail limit

Opłaty za funkcje premium, takie jak transfer dużych plików i zaawansowany branding

Brak opcji przesyłania plików offline

Ceny Hightail

Lite Free

Pro: $12/miesiąc

$12/miesiąc Teams: $24/miesiąc za użytkownika

$24/miesiąc za użytkownika Business: $36/miesiąc za użytkownika

oceny i opinie

G2: 4.2/5 (680+ recenzji)

4.2/5 (680+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (280+ opinii) Jeden użytkownik lubi Hightail za łatwość i szybkość działania:

Ogólnie rzecz biorąc, jestem bardzo zadowolony z Hightail. Uwielbiam to, że mogę przesłać serię wideo w jednym miejscu, aby uzyskać informacje zwrotne i nie muszę się martwić o rozmiar pliku. To szybkie i łatwe!

10. MASV (najlepszy do ultraszybkich transferów dużych plików dostosowanych do potrzeb profesjonalistów z branży medialnej)

Via MASV MASV został zaprojektowany w celu wsparcia wysokiej jakości, szybkiego transferu plików. Narzędzie to przyspiesza proces, jeśli masz tendencję do pracy z dużymi plikami. Platforma jest zgodna z TPN i ISO, więc standardy bezpieczeństwa są umiarkowane.

W przeciwieństwie do innych narzędzi specjalizujących się w przesyłaniu dużych plików, MASV jest stosunkowo łatwy w użyciu, bez znaczącej krzywej uczenia się. Ponadto, dostęp do narzędzia można uzyskać na dowolnym urządzeniu - Windows, macOS lub Linux.

Najlepsze funkcje MASV

Przesyłanie plików o rozmiarze do 15 TB z wysoką wydajnością

Zabezpieczanie plików za pomocą szyfrowania zarówno podczas przesyłania, jak i pobierania

Śledzenie czasu dostawy plików w czasie rzeczywistym

Wsparcie integracji w chmurze z platformami takimi jak AWS, Google Cloud i Azure

MASV limit

Wymaga płatnego konta dla rozszerzonych funkcji i większych transferów

Transfery mogą być wolniejsze w regionach z ograniczonym dostępem do serwerów

Ceny MSV

Free forever

Roczna subskrypcja: Zaczyna się od $95/miesiąc za 5GB

Zaczyna się od $95/miesiąc za 5GB Kredyty transferowe: Od $1,075 za 5TB (płać na bieżąco)

Od $1,075 za 5TB (płać na bieżąco) Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje MSV

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

11. SHAREit (najlepszy do przesyłania plików offline między urządzeniami mobilnymi i pulpitem)

via SHAREit Kolejny darmowy program do przesyłania plików, SHAREit, jest idealny wyłącznie do udostępniania plików między telefonami komórkowymi, tabletami i komputerami. To darmowe narzędzie umożliwia udostępnianie stron, zdjęć, wideo, muzyki i innych plików bez połączenia z Internetem. Udostępniaj pliki nawet pięciu urządzeniom jednocześnie!

Oprócz tego, warto wspomnieć o intuicyjnym interfejsie platformy i wciągających funkcjach pobocznych. Graj w gry, przesyłaj strumieniowo wideo, odkrywaj trendy muzyczne, a nawet komunikuj się z odbiorcą za pomocą GIF-ów, naklejek, emotikonów itp.

Podziel się najlepszymi funkcjami

Przesyłanie różnych typów plików multimedialnych, w tym zdjęć, wideo i aplikacji

Szybkie transfery zapewniające szybkie dostarczanie plików

Ochrona transferów za pomocą bezpiecznego szyfrowania zapewniającego prywatność

Możliwość udostępniania między platformami Android, iOS i PC

limity SHAREit

Wymaga, aby oba urządzenia znajdowały się w tej samej sieci Wi-Fi do przesyłania danych

Zawiera reklamy w wersji Free, które mogą być uciążliwe

Ceny SHAREit

Free forever

Oceny i recenzje SHAREit

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

**SHAREit został pierwotnie opracowany przez Lenovo jako narzędzie wewnętrzne, zanim stał się jedną z najpopularniejszych aplikacji do zrobienia transferu plików na świecie. 📂

✨ Specjalne wzmianki

Zapya (najlepsza do szybkiego przesyłania plików w trybie offline na wielu urządzeniach)

(najlepsza do szybkiego przesyłania plików w trybie offline na wielu urządzeniach) Smash (najlepszy do wysyłania dużych plików bez limitów rozmiaru i kontroli wygaśnięcia)

(najlepszy do wysyłania dużych plików bez limitów rozmiaru i kontroli wygaśnięcia) OneDrive (najlepszy do bezpiecznego udostępniania plików w ekosystemie Microsoft)

Do zrobienia więcej niż tylko transfer plików - zarządzaj dokumentami i cyklami pracy z ClickUp!

Oprogramowanie do przesyłania plików jest dostawcą wydajnego rozwiązania do udostępniania plików w organizacji i poza nią. Optymalizuje dystrybucję wiedzy, zapewniając zespołom spójność i dostęp do krytycznych dokumentów, zasobów i aktualizacji.

Jednak, ClickUp wykracza poza te ramy, oferując ujednoliconą platformę do współpracy i zarządzania cyklem pracy. Tak więc, oprócz udostępniania plików, komunikujesz się w czasie rzeczywistym, przydzielasz zadania, śledzisz postępy i organizujesz pracę w jednym scentralizowanym systemie.

Więc pospiesz się - pobierz ClickUp już dziś przez rejestrując się tutaj na darmową wersję próbną!