10 najlepszych stron z recenzjami oprogramowania do analizy strategicznej

Pozwól, że o coś zapytam - w jaki sposób potencjalni klienci decydują o tym, czy oprogramowanie dla biznesu spełnia ich potrzeby? Jeśli twoja odpowiedź nie obejmuje "sprawdzania recenzji", być może zostawiasz pieniądze na tabeli.

Wybór odpowiedniego oprogramowania może przypominać zakup nowego samochodu - mnóstwo opcji, błyszczące funkcje, które mogą być przydatne lub nie, i ryzyko, że coś, co wygląda świetnie, zepsuje się, gdy będzie najbardziej potrzebne. To właśnie tutaj przydają się strony z recenzjami oprogramowania.

Zamiast polegać na marketingowych marketingach, otrzymujesz prawdziwych użytkowników udostępniających swoje doświadczenia, szczegółowe recenzje dotyczące funkcji, cen i tego, co faktycznie działa w praktyce.

❗️ 90% ludzi twierdzi, że pozytywne recenzje wpływają na ich decyzje zakupowe

Dla zwiększenia sprzedaży i powodzenie klienta dla Twojego biznesu SaaS oznacza to, że lista i ocena na najlepszych stronach z recenzjami oprogramowania nie jest opcjonalna. Jest to różnica między byciem rozwiązaniem wybieranym przez kupujących a byciem przewijanym obok.

Ten wpis na blogu pomoże ci mądrze wybrać najlepszą witrynę z recenzjami oprogramowania, aby lista oprogramowania nie wydawała się hazardem.

Oto 10 najlepszych stron z recenzjami oprogramowania do wyboru:

G2: Najlepsza dla kompleksowego wglądu w użytkowników i widoczności Enterprise Capterra: Najlepsza dla małych i średnich firm szukających porównań oprogramowania Software Advice: Najlepsze dla spersonalizowanych rekomendacji oprogramowania GetApp: Najlepszy do filtrowania i porównywania opcji oprogramowania Gartner Peer Insights: Najlepszy dla kupujących oprogramowanie na poziomie Enterprise TrustRadius: Najlepszy do szczegółowych i przejrzystych recenzji oprogramowania PeerSpot, dawniej IT Central Station: Najlepszy dla profesjonalistów i decydentów IT z sektora Enterprise Trustpilot: Najlepszy do budowania zaufania poprzez recenzje generowane przez użytkowników SoftwareReviews: Najlepszy pod względem analizy danych i oceny emocjonalnej OMR Reviews: Najlepszy dla firm, których celem jest rynek niemieckojęzyczny

Czego należy szukać na stronach z recenzjami oprogramowania?

Wybór odpowiedniej platformy do recenzowania oprogramowania jest strategicznym posunięciem, które bezpośrednio wpływa na to, jak twój produkt jest postrzegany na rynku. Może on znacząco wpłynąć na lojalność niestandardowych klientów .

Oto rzeczy, na które powinieneś zwrócić uwagę, aby oddzielić świetne strony z recenzjami od reszty.

Zweryfikowane opinie użytkowników: Kupujący chcą opinii od osób, które faktycznie korzystały z oprogramowania. Niektóre witryny mogą mieć zbyt pochlebne recenzje lub podejrzanie negatywne, więc szukaj platform, które weryfikują swoich recenzentów pod kątem autentyczności

Kupujący chcą opinii od osób, które faktycznie korzystały z oprogramowania. Niektóre witryny mogą mieć zbyt pochlebne recenzje lub podejrzanie negatywne, więc szukaj platform, które weryfikują swoich recenzentów pod kątem autentyczności Szczegółowe informacje: Szukaj platform, na których recenzenci dostarczają wyczerpujących informacji zwrotnych -co zadziałało, co nie i jak oprogramowanie pasuje do ich Businessu

Szukaj platform, na których recenzenci dostarczają wyczerpujących informacji zwrotnych -co zadziałało, co nie i jak oprogramowanie pasuje do ich Businessu Narzędzia do filtrowania i porównywania: Kupujący często porównują funkcje, ceny i inne funkcje. Aby pomóc niestandardowym klientom w ocenie oprogramowania, wybierz platformę, która oferuje solidne siatki porównawcze i opcje filtrowania

Kupujący często porównują funkcje, ceny i inne funkcje. Aby pomóc niestandardowym klientom w ocenie oprogramowania, wybierz platformę, która oferuje solidne siatki porównawcze i opcje filtrowania Silne badanie rynku: Najlepsze witryny z recenzjami będą miały znaczącą obecność w danej kategorii oprogramowania

Najlepsze witryny z recenzjami będą miały znaczącą obecność w danej kategorii oprogramowania Wsparcie dostawcy: Niektóre platformy oferują więcej niż tylko recenzje generowane przez użytkowników; zapewniają one narzędzia takie jak pulpity analityczne, generowanie leadów lub możliwości reklamowe - zasoby, które mogą zwiększyć widoczność twojego produktu

Około 61% konsumentów sprawdza od dwóch do trzech stron z recenzjami przed dokonaniem zakupu

10 najlepszych stron z recenzjami oprogramowania

Po niezliczonych godzinach badań, stworzyłem listę 10 najlepszych stron z recenzjami oprogramowania, które pomogą ci wykonać następny ruch. Oto ona:

1. G2 (najlepszy dla kompleksowych spostrzeżeń użytkowników i widoczności Enterprise)

przez G2G2 wyróżnia się jako wiarygodna platforma oferująca autentyczne, generowane przez użytkowników opinie podczas oceny rozwiązań programowych.

Dzięki rozszerzeniu kolekcji recenzji w wielu kategoriach, platforma zapewnia autentyczne spojrzenie na oprogramowanie. Interaktywny interfejs G2 i solidne narzędzia filtrujące sprawiają, że znalezienie odpowiednich informacji jest szybkie i łatwe, co sprawia, że jest to ulubiona platforma sprzedawców i kupujących.

Platforma oferuje bezstronne recenzje z uczciwymi i szczegółowymi spostrzeżeniami, umożliwiając użytkownikom podejmowanie świadomych decyzji. Doceniam łatwość obsługi, która pomaga potencjalnym klientom uzyskać dostęp do konkretnych opinii bez kłopotów.

G2 oferuje:

Recenzje: 2M+

2M+ Kategorie: 1,100+

1,100+ Odwiedzający miesięcznie: 9M+

G2 najlepsze funkcje

Zwiększ wiarygodność swojego oprogramowania dzięki zweryfikowanym recenzjom i opinie o narzędziach od prawdziwych użytkowników

Wizualizuj rankingi produktów za pomocą G2 Grid, pokazując satysfakcję i obecność na rynku w celu łatwego porównania

Poruszaj się po ponad 1000 kategoriach oprogramowania, aby pomóc kupującym ocenić Twój produkt na tle konkurencji

Wykorzystanie analiz dostawców do śledzenia trendów, generowania leadów i udoskonalania strategii marketingowych

Limity G2

Wyróżnienie się na tle tysięcy produktów w niektórych kategoriach może być trudne, zwłaszcza dla początkujących

Zaawansowane funkcje, takie jak analityka i reklamy, wymagają drogiej subskrypcji, co może być wyzwaniem dla startupów

Ceny G2

Niestandardowy cennik

G2 oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (3,900+ recenzji)

: 4.7/5 (3,900+ recenzji) Capterra: Brak dostępnych recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o G2

Doceniam nacisk G2 na łatwość wdrożenia i regularne aktualizacje dotyczące obsługi klienta i kluczowych funkcji. Porównania funkcji i szczegóły integracji są szczególnie cenne, ułatwiając wybór narzędzi, które dobrze współpracują z istniejącymi systemami. Ogólnie rzecz biorąc, G2 to miejsce, w którym można znaleźć szybkie i godne zaufania rekomendacje oprogramowania. Częstotliwość pojawiania się nowych recenzji jest imponująca, a regularne aktualizacje pomagają utrzymać aktualność platformy Jedną z rzeczy, które uważam za nieco trudne w G2.com, jest to, że chociaż jest tak wiele recenzji, czasami może wydawać się przytłaczające, aby przesiać je wszystkie, zwłaszcza gdy szuka się spostrzeżeń na temat konkretnych przypadków użycia Użytkownik G2 ➡️ Przeczytaj również: Najlepsze szablony formularzy Microsoft do zbierania danych czy wiesz, że **Nagrody G2 za najlepsze oprogramowanie to Oscary świata technologii - cieszące się uznaniem i zaufaniem do zrobienia najważniejszych decyzji zakupowych w różnych branżach!

2. Capterra (najlepsza dla małych i średnich Businessów szukających porównania oprogramowania)

przez Capterra Poruszając się po przytłaczającym świecie opcji oprogramowania, często zwracam się do Capterra jako zaufany przewodnik.

Z ponad 2 milionami zweryfikowanych recenzji i łatwym w użyciu interfejsem, pomaga Businessowi podejmować mądrzejsze i szybsze decyzje. Użytkownicy doceniają zaawansowane opcje filtrowania, pozwalające im sortować oprogramowanie według ceny, funkcji, typu wdrożenia i nie tylko

Dla dostawców, Capterra oferuje platformę do zaprezentowania swoich produktów szerokiej publiczności aktywnie poszukującej rozwiązań.

Capterra oferuje:

Recenzje: 2M+

2M+ Kategorie: 8+

8+ Odwiedzający miesięcznie: 5,1 mln

Najlepsze funkcje Capterra

Porównanie do czterech narzędzi obok siebie w celu podkreślenia kluczowych funkcji, cen i ocen, aby podejmować mądrzejsze decyzje

Korzystaj z pomocy moderatorów recenzji, którzy dbają o autentyczność i analizują jakość tekstów w celu wykrycia plagiatu i fałszywych recenzji

Generowanie potencjalnych klientów dzięki sponsorowanym listom i opcjom reklamowym

Dostęp do szczegółowych przewodników i artykułów, które edukują kupujących i upraszczają proces wyboru oprogramowania

Limity Capterra

Pomimo wysiłków mających na celu zapewnienie autentyczności, zawsze istnieje ryzyko fałszywych i nieautentycznych ofert negatywnych recenzji potencjalnie wpływając na reputację produktu

Podczas gdy podstawowa lista jest Free, funkcje premium, takie jak zwiększona widoczność i szczegółowa analiza, wymagają subskrypcji

Cennik Capterra

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Capterra

G2 : 3.8/5 (120+ recenzji)

: 3.8/5 (120+ recenzji) Capterra: Brak dostępnych recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Capterra

Capterra to jedna z najlepszych platform do recenzowania oprogramowania, ponieważ wszystkie recenzje są weryfikowane przez rzeczywistych użytkowników, którzy faktycznie korzystali z oprogramowania. Capterra ma najlepszą obsługę klienta Niektóre informacje, takie jak ceny, funkcje, nie zawsze są poprawne na Capterra i dobrze jest być tego świadomym przed zakupem jakiegokolwiek oprogramowania

A Użytkownik Capterra ➡️ Przeczytaj również: Jak rozwiązać niestandardowe wyzwania związane z obsługą klienta

3. Porady dotyczące oprogramowania (najlepsze dla spersonalizowanych rekomendacji oprogramowania)

przez Porady dotyczące oprogramowania Pomagamy firmom znaleźć odpowiednie oprogramowanie od 2005 roku, Porady dotyczące oprogramowania wyróżnia się oferowaniem spersonalizowanych rekomendacji. W przeciwieństwie do innych witryn z recenzjami, które po prostu przedstawiają listę opcji, Software Advice połączy Cię z dedykowanymi doradcami, którzy polecają rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb biznesowych

Spersonalizowane podejście upraszcza również podejmowanie decyzji przez użytkowników, zwłaszcza dzięki zweryfikowanym recenzjom platformy i porównaniu kluczowych funkcji oprogramowania.

Porady dotyczące oprogramowania oferują:

Recenzje: 2M+

2M+ Kategorie: 900+

900+ Odwiedzający miesięcznie: 2,5 mln

Najlepsze funkcje porad dotyczących oprogramowania

Zaplanuj indywidualne konsultacje z doradcami ds. oprogramowania, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swoich potrzeb biznesowych

Korzystanie z branżowych przewodników zakupowych i artykułów w celu połączenia sprzedawców z ich celami

Porównanie wielu rozwiązań w zakresie oprogramowania, w tym funkcji, cen i opinii użytkowników

Ograniczenia związane z doradztwem w zakresie oprogramowania

Mniejsza pula recenzji i mniejsze skupienie na oprogramowaniu Enterprise niż u konkurencji

Obsługuje głównie rynek amerykański, co ogranicza globalny zasięg

Ceny usług Software Advice

Ceny niestandardowe

Ocena i recenzja Software Advice

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

4. GetApp (najlepszy do filtrowania i porównywania opcji oprogramowania)

przez GetAppGetApp to kolejna dobrze znana witryna z recenzjami, która pomaga uzyskać widoczność na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Będący własnością firmy Gartner, stanowi platformę dla nabywców oprogramowania do wyszukiwania, porównywania i czytania opinii użytkowników na temat różnych rozwiązań programowych.

To, co wyróżnia GetApp, to skupienie się na małych i średnich Business. Oferuje dostosowane do potrzeb doświadczenie, które pomaga znaleźć oprogramowanie dopasowane do budżetu, wielkości zespołu i celów.

GetApp oferuje:

Recenzje: 2M+

2M+ Kategorie: 850+

850+ Odwiedzający miesięcznie: 1.8M

Najlepsze funkcje GetApp

Filtruj według potrzeb, korzystając z przyjaznego dla użytkownika interfejsu, aby zawęzić opcje według ocen, funkcji, cen i wymagań branżowych

Przeczytaj rozszerzone recenzje z wglądem w użyteczność, ceny, wsparcie i ogólną wartość dla łatwiejszej oceny

Korzystanie z narzędzi do generowania leadów w celu śledzenia wydajności produktów i udoskonalania strategii marketingowych za pomocą praktycznych analiz

Limity GetApp

Podstawowe niestandardowe profile dostawców mogą ograniczać zróżnicowanie produktów

Mniejsza baza użytkowników w porównaniu do większych witryn z recenzjami, takich jak G2 lub Capterra

Ceny GetApp

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje GetApp

G2: Brak wystarczającej liczby recenzji

Brak wystarczającej liczby recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

5. Gartner Peer Insights (najlepsze dla nabywców oprogramowania klasy Enterprise)

przez Gartner Peer Insights Zaprojektowana dla rozwiązań klasy Enterprise, platforma ta pełni funkcję recenzji od zweryfikowanych specjalistów IT i decydentów. Gartner Peer Insights integruje się z ekosystemem Gartnera, oferując cenne spostrzeżenia i zasięg rynkowy, które są pomocne zarówno dla kupujących szukających jasności, jak i sprzedawców dążących do zaangażowania.

Gartner Peer Insights oferuje:

Recenzje: 595 000+

595 000+ Kategorie: 495+

495+ Lista wydajności: 20 000+

Najlepsze funkcje Gartner Peer Insights

Skierowane do nabywców z sektora Enterprise szczegółowe recenzje koncentrujące się na średnich i dużych potrzebach biznesowych

Zapewnienie rygorystycznego procesu walidacji w celu potwierdzenia, że wszystkie opinie pochodzą od prawdziwych użytkowników

Wykorzystanie danych z recenzji do zrozumienia danych demograficznych, preferencji i satysfakcji użytkowników

Rozszerzenie zasięgu na cały świat dzięki rozległej sieci firmy Gartner, aby dotrzeć do międzynarodowych odbiorców

Gartner Peer Insights limit

Sprzedawcy oferujący produkty niszowe lub na mniejszą skalę mogą mieć trudności z umieszczeniem ich na liście

Szczegółowe i czasochłonne procesy weryfikacji mogą prowadzić do mniejszej liczby przesłanych zgłoszeń

Ceny usługi Gartner Peer Insights

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Gartner Peer Insights

G2: Brak wystarczającej liczby recenzji

Brak wystarczającej liczby recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

6. TrustRadius (najlepszy do szczegółowych i przejrzystych recenzji oprogramowania)

przez TrustRadius Jeśli nabywcy oprogramowania szukają treści zamiast puchu, prawdopodobnie czytają TrustRadius recenzje. Platforma koncentruje się na szczegółowych i przejrzystych recenzjach, które badają zalety, wady i rzeczywistą wydajność rozwiązań programowych. Recenzje platformy to nie tylko szybkie opinie, ale kompleksowe historie o tym, jak produkt zapewnia wartość (lub nie) w rzeczywistych scenariuszach biznesowych.

TrustRadius oferuje:

Recenzje: 490 000+

490 000+ Kategorie: 550+

550+ Odwiedzający miesięcznie: 1M+

Najlepsze funkcje TrustRadius

Dostęp do zweryfikowanych recenzji w celu uzyskania autentycznych informacji od prawdziwych użytkowników

Skorzystaj z dedykowanego portalu dla dostawców, aby zarządzać recenzjami i analizować opinie klientów Porównaj oprogramowanie, aby ocenić funkcje, ceny i oceny użytkowników



Limity TrustRadius

Mniejsza baza użytkowników i niszowa grupa odbiorców może skutkować mniejszą liczbą recenzji konkretnych produktów

Nacisk na kompleksowe recenzje może prowadzić do mniejszej liczby przesłanych opinii ze względu na czasochłonny proces

Ceny TrustRadius

Od 30 000 USD rocznie za produkt

Oceny i recenzje TrustRadius

G2 : 3.5/5 (30+ opinii)

: 3.5/5 (30+ opinii) Capterra: 4.4/5 (80+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o TrustRadius

TrustRadius to niezawodna i godna zaufania platforma, na której można znaleźć prawdziwe i szczegółowe recenzje użytkowników, konsultantów, administratorów itp. Pomaga ona w podejmowaniu decyzji podczas wybierania partnerów do współpracy. W bardzo niewielu instancjach natknąłem się na recenzje, które nie są autentyczne i wydają się być kopiami wklejonymi z innych platform. TrustRadius powinien popracować nad naprawieniem tych błędów

A Użytkownik TrustRadius

7. PeerSpot, dawniej IT Central Station (najlepszy dla specjalistów IT w Enterprise i decydentów)

przez PeerSpotPeerSpot , dawniej IT Central Station, to platforma, na której kupujący oprogramowanie dla przedsiębiorstw mogą uzyskać informacje od osób, które faktycznie korzystały z tych narzędzi.

Koncentruje się na technologii Enterprise, oferując dogłębne recenzje i rzeczywiste doświadczenia od zweryfikowanych profesjonalistów, którzy znają się na rzeczy - menedżerów IT, kierowników technicznych i administratorów systemów.

PeerSpot oferuje:

Recenzje: Nieujawnione

Nieujawnione Kategorie: 700+

700+ Roczna liczba odwiedzających: 3.5M+

Najlepsze funkcje PeerSpot

Weryfikacja opinii użytkowników za pomocą potrójnego procesu uwierzytelniania, w tym profili LinkedIn i kontroli społeczności

Wykorzystanie niestandardowe wywiady z klientami i raportowania PeerPaper, aby uzyskać wyselekcjonowane spostrzeżenia i przeprowadzać badania rynku Bezpośredni kontakt z kupującymi i recenzentami w celu zbierania opinii i budowania silniejszych połączeń



Limity PeerSpot

Koncentruje się na technologii Enterprise, limitując ekspozycję dla dostawców spoza sektora Enterprise

Zaawansowane funkcje i analizy wymagają płatnej subskrypcji, co może być kosztowne dla mniejszych dostawców

Ceny PeerSpot

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje PeerSpot

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

8. Trustpilot (najlepszy do budowania zaufania poprzez recenzje generowane przez użytkowników)

przez Trustpilot Ta uznana na całym świecie platforma łączy Business z niestandardowymi klientami poprzez uczciwe, generowane przez użytkowników recenzje. Podczas gdy Trustpilot nie dotyczy wyłącznie oprogramowania, ale jest cennym narzędziem do budowania zaufania i wiarygodności w każdej branży - od niestandardowa obsługa klienta do działu technicznego.

To, co użytkownicy kochają najbardziej, to dostępność i autentyczność. Recenzje są szczegółowe i pochodzą od zweryfikowanych użytkowników, zapewniając prawdziwy wgląd w wydajność produktu. Kupujący mogą filtrować według branży, ocen lub słów kluczowych, co ułatwia znalezienie odpowiednich opinii.

Trustpilot oferuje:

Recenzje: ponad 167 milionów

ponad 167 milionów Kategorie: ponad 20 kategorii najwyższego poziomu, ponad 150 kategorii drugiego poziomu i tysiące kategorii trzeciego poziomu

ponad 20 kategorii najwyższego poziomu, ponad 150 kategorii drugiego poziomu i tysiące kategorii trzeciego poziomu Lista produktów: 790 000+ stron internetowych

Najlepsze funkcje Trustpilot

Zintegruj widżety Trustpilot na swojej stronie internetowej, aby pokazać pozytywne recenzje i zwiększyć wiarygodność

Skorzystaj z funkcji zasobów marketingowych Trustpilot, aby włączyć recenzje do kampanii e-mail, reklam i stron docelowych

Zwiększ swój zasięg, wykorzystując szeroką obecność Trustpilot w branży

Limity Trustpilot

Szeroki zakres branżowy Trustpilot może ograniczać widoczność w porównaniu do platform takich jak G2 czy Capterra

Pomimo weryfikacji recenzji, otwarta platforma może pozwalać na mniej szczegółowe opinie, które nie oddają w pełni funkcji oprogramowania

Ceny Trustpilot

Plus: Od 259 dolarów miesięcznie

Od 259 dolarów miesięcznie Premium: Od $629 miesięcznie

Od $629 miesięcznie Advanced: Od $1,059 miesięcznie

Od $1,059 miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Trustpilot

G2: 3.5/5 (ponad 200 recenzji)

3.5/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.5/5 (1,100+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Trustpilot

Podoba mi się możliwość śledzenia dystrybucji gwiazdek i dostęp do szerokiej gamy analiz na stronie trustpilot, co pozwala nam zidentyfikować kluczowe ulepszenia, aby uniknąć negatywnych recenzji. Nie podoba mi się funkcja prognozy dla wyniku zaufania. Nie jest ona w stanie podać konkretnej daty, a także nie można przewidzieć, co należy zrobić, aby uzyskać wyższy wynik

A Użytkownik Trustpilot

9. SoftwareReviews (najlepszy do analizy danych i oceny śladu emocjonalnego)

przez SoftwareReviews Oddział Info-Tech Research Group, SoftwareReviews jest znaną witryną z recenzjami oprogramowania, której podejście do oceny oprogramowania opiera się na danych.

Zapewnia szczegółowe, zweryfikowane opinie i unikalne wskaźniki mówiące dostawcom, co sądzą o produkcie. SoftwareReview to nie tylko oceny - to zrozumienie pełnego obrazu, od funkcji i wsparcia po satysfakcję emocjonalną.

SoftwareReviews oferuje:

Recenzje: Tysiące recenzji

Tysiące recenzji Kategorie: 200+

200+ Odwiedzający miesięcznie: 30,000+

SoftwareReviews najlepsze funkcje

Dostęp do szczegółowych raportów Data Quadrant w celu uzyskania wglądu w zadowolenie użytkowników i możliwości dostawców

Ocena nastrojów klientów za pomocą Emotional Footprint Scores, ujawniająca emocjonalne reakcje użytkowników na dostawców

Dogłębna analiza dostawców za pomocą kart wyników produktów, oferujących ponad 100 punktów danych na temat każdego rozwiązania

Porównywanie wielu rozwiązań programowych obok siebie

Limity SoftwareReviews

Koncentruje się na technologii Enterprise, limitując ekspozycję dla dostawców w innych niszach

Nacisk na szczegółowe recenzje może skutkować mniejszą liczbą przesłanych opinii w porównaniu do prostszych platform

Ceny na SoftwareReviews

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje SoftwareReviews

G2: Brak dostępnych recenzji

Brak dostępnych recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

10. OMR Reviews (najlepsze dla Businessu, którego celem jest rynek niemieckojęzyczny)

przez Recenzje OMRRecenzje OMR jest częścią OMR, europejskiej firmy zajmującej się mediami cyfrowymi. Celem jej odbiorców jest region DACH (Niemcy, Austria i Szwajcaria).

Platforma umożliwia sprzedawcom oprogramowania połączenie się z wysoce zaangażowaną, niszową publicznością aktywnie poszukującą rozwiązań, które przynoszą wyniki. Jeśli celujesz w rynek niemieckojęzyczny i chcesz budować wiarygodność i widoczność, OMR Reviews jest platformą, którą warto rozważyć.

OMR Reviews oferuje:

Recenzje: 34,000+

34,000+ Kategorie: 140+

140+ Odwiedzający miesięcznie: 300 000+

Recenzje OMR najlepsze funkcje

Lista produktów wraz z konkurencją, aby dotrzeć do ponad 7500 narzędzi w 200 kategoriach

Wykorzystaj recenzje w języku niemieckim, aby skutecznie celować w rynek DACH

Integracja z blogami i podcastami dla dodatkowej widoczności i zaangażowania

Limity OMR Reviews

Skupienie się na regionie DACH limituje ekspozycję dla sprzedawców poszukujących szerszej międzynarodowej publiczności

Zawartość w języku niemieckim może stanowić wyzwanie dla sprzedawców lub marketerów nie mówiących po niemiecku

Ceny OMR Reviews

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje OMR Reviews

G2: Brak wystarczającej liczby recenzji

Brak wystarczającej liczby recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o OMR Reviews

Strony produktów są bardzo dobrze zorganizowane i przyjazne dla użytkownika, nie są też tak nudne. Ale najważniejsze jest to, że mogę znaleźć produkty, które koncentrują się na rynku DACH w porównaniu z innymi dużymi porównywarkami

An Użytkownik OMR Reviews

