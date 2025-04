10 najlepszych programów do zarządzania relacjami z dostawcami w 2025 r

Bufory łańcucha dostaw zawodzą ok 31% firm co prowadzi do strat finansowych przekraczających 15%. Jak więc liderzy branży radzą sobie z tym problemem?

Wprowadzając oprogramowanie do zarządzania relacjami z dostawcami - niezbędne narzędzie do strategicznego partnerstwa i płynniejszych relacji z dostawcami.

zarządzanie globalnymi dostawcami? Oprogramowanie do zarządzania relacjami z dostawcami (SRM) zarządza wszystkimi tymi kluczowymi działaniami dzięki wyspecjalizowanym funkcjom, takim jak wdrażanie dostawców, śledzenie wyników, zarządzanie ryzykiem i portale dostawców.

W tym artykule omówimy 10 najlepszych rozwiązań SRM, ich wyróżniające się funkcje i sposób, w jaki redefiniują one nowoczesne zarządzanie dostawcami.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto krótkie podsumowanie najlepszych narzędzi SRM i tego, w czym są najlepsze:

ClickUp : Najlepsze rozwiązanie do śledzenia i automatyzacji powiązań z dostawcami SAP Ariba: Najlepszy do kompleksowego zaopatrzenia i współpracy z dostawcami Coupa: Najlepsza widoczność wydatków i zarządzanie ryzykiem Oracle SCM Cloud: Najlepsze rozwiązanie dla zintegrowanego łańcucha dostaw GEP SMART: Najlepsze rozwiązanie do współpracy z dostawcami i wglądu w czasie rzeczywistym Ivalua: Najlepsze rozwiązanie do holistycznego śledzenia wydajności dostawców Jaggaer: Najlepsze do zaawansowanego zarządzania danymi dostawców i globalnego sourcingu Tradeshift: Najlepszy pod względem zaangażowania dostawców i zintegrowanych rozwiązań płatniczych Basware: Najlepsze do analizy wydatków i zarządzania umowami Anvyl: Najlepsza dla kompleksowej widoczności i scentralizowanych danych dostawców

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania relacjami z dostawcami?

Oto funkcje, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania do zarządzania relacjami z dostawcami:

Segmentacja dostawców: Kategoryzacja dostawców w oparciu o wartość strategiczną, aby skoncentrować zasoby na priorytetowych powiązaniach z dostawcami

Kategoryzacja dostawców w oparciu o wartość strategiczną, aby skoncentrować zasoby na priorytetowych powiązaniach z dostawcami Wdrażanie dostawców: Usprawnione wdrażanie dzięki scentralizowanej bibliotece danych dostawców zapewniającej łatwy dostęp do umów, rejestrów zgodności i wskaźników wydajności

Usprawnione wdrażanie dzięki scentralizowanej bibliotece danych dostawców zapewniającej łatwy dostęp do umów, rejestrów zgodności i wskaźników wydajności Zarządzanie ryzykiem: Identyfikacja i reagowanie na zagrożenia, takie jak naruszenia danych, problemy geopolityczne i obawy dotyczące jakości

Identyfikacja i reagowanie na zagrożenia, takie jak naruszenia danych, problemy geopolityczne i obawy dotyczące jakości Zarządzanie wydajnością: Śledzenie i ocena wydajności dostawców w odniesieniu do kluczowych wskaźników wydajności (KPI), takich jak jakość, czas dostawy, koszty i zgodność z przepisami

Śledzenie i ocena wydajności dostawców w odniesieniu do kluczowych wskaźników wydajności (KPI), takich jak jakość, czas dostawy, koszty i zgodność z przepisami Zautomatyzowane cykle pracy: Wydajna automatyzacja procesów, takich jak wdrażanie dostawców, odnawianie umów i przeglądy wydajności

Wydajna automatyzacja procesów, takich jak wdrażanie dostawców, odnawianie umów i przeglądy wydajności Integracja z systemami ERP: Bezproblemowa integracja z systemami ERP i ERP oprogramowanie do zarządzania zakupami w celu utrzymania płynnego przepływu danych i operacji

Bezproblemowa integracja z systemami ERP i ERP oprogramowanie do zarządzania zakupami w celu utrzymania płynnego przepływu danych i operacji Przyjazny dla użytkownika pulpit: Intuicyjny interfejs oferujący 360-stopniowy wgląd w wydajność dostawców, zgodność z przepisami i ocenę ryzyka

Intuicyjny interfejs oferujący 360-stopniowy wgląd w wydajność dostawców, zgodność z przepisami i ocenę ryzyka Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym: Podpowiedź od interesariuszy, aby usprawnić współpracę i podejmowanie decyzji

Podpowiedź od interesariuszy, aby usprawnić współpracę i podejmowanie decyzji Śledzenie i raportowanie KPI: Monitorowanie kluczowych wskaźników w celu zapewnienia skutecznego zarządzania dostawcami i podejmowania decyzji opartych na danych

Monitorowanie kluczowych wskaźników w celu zapewnienia skutecznego zarządzania dostawcami i podejmowania decyzji opartych na danych Narzędzia do współpracy: Ułatwiają bezpieczną komunikację i pracę zespołową między zespołami zaopatrzeniowymi i dostawcami

Kluczowe spostrzeżenia: Oceniając oprogramowanie SRM, należy przedstawić dostawcom jasną listę wymagań i poprosić o zademonstrowanie, w jaki sposób ich rozwiązanie odnosi się do rzeczywistych scenariuszy. Zapewni to, że narzędzie spełni Twoje konkretne potrzeby i będzie czymś więcej niż tylko ofertą handlową!

10 najlepszych programów do zarządzania relacjami z dostawcami

Teraz, gdy już wiesz, co sprawia, że oprogramowanie do zarządzania relacjami z dostawcami jest skuteczne, wyzwaniem jest wybranie odpowiedniego dla Twojej organizacji.

Idealnie byłoby, gdyby odpowiednie oprogramowanie było łatwe w użyciu dla Teams i bez wysiłku integrowało się z cyklem pracy w ramach budżetu. Przyjrzyjmy się 10 najlepszym programom do zarządzania relacjami z dostawcami!

1. ClickUp (najlepsze do śledzenia i automatyzacji powiązań z dostawcami)

Dobry procesy zarządzania dostawcami zaczynają się od zadania trudnych pytań:

Kto jest dostawcą jakiego produktu lub usługi?

Jaka jest cena każdego produktu lub usługi?

Czy wszystkie umowy dotyczące poziomu usług (SLA) są dotrzymywane?

Czy w cieniu czają się jakieś oczekujące faktury?

Odpowiedzi na te pytania stanowią podstawę do zdefiniowania wskaźników KPI, śledzenia wskaźników i mierzenia postępów. Ale bądźmy szczerzy - utrzymanie tych informacji przed zniknięciem w otchłani nieprzeczytanych e-maili, zapomnianych folderów lub losowych arkuszy kalkulacyjnych to walka pod górę.

Kluczem do tej prostoty jest ClickUp .

Oto, co otrzymujesz dzięki ClickUp: Platformę opartą na AI, która centralizuje wszystkie dane dostawców, śledzi wskaźniki wydajności i automatyzuje cykle pracy.

Zapewnij płynniejszy cykl pracy i zarządzanie dostawcami dzięki przypomnieniom o zadaniach i harmonogramom od ClickUp

Pomaga to zapewnić, że umowy, harmonogramy dostaw, a nawet porównania RFP nie są już rozproszone w wielu narzędziach. Zamiast tego wystarczy jedno kliknięcie w pełni konfigurowalnej aplikacji ClickUp Pulpity ClickUp .

wszystkie ważne dane w jednym miejscu dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Bonus: Te wizualne pulpity nawigacyjne stają się najlepszymi narzędziami do raportowania, dzięki którym możesz przedstawić swoje uwagi w łatwo przyswajalnym formacie, przyjemnym dla oka.

Możesz poczuć wpływ ClickUp, gdy nigdy nie przegapisz żadnego terminu dzięki Automatyzacja ClickUp . Oto, co można zautomatyzować, aby przekształcić zarządzanie dostawcami:

Przypisać zespołowi prawnemu zadanie natychmiast po otrzymaniu wszystkich dokumentów dostawcy

Automatyczne przypomnienie użytkownikom o zaległych zadaniach

Przenoszenie dostawców z krótkiej listy na dedykowaną listę, gdy zmieni się ich status

Stosowanie list kontrolnych zgodności, gdy dostawcy wchodzą w fazę oceny

Te automatyzacje oznaczają mniej czasu na zarządzanie zespołem i więcej czasu na budowanie silnych relacji z dostawcami.

Mówiąc o oszczędności czasu, Śledzenie czasu w ClickUp daje jasny obraz wydajności dostawców i zespołów. Jednocześnie konfigurowalne raporty KPI pomagają analizować takie wskaźniki jak czas dostawy i przestrzeganie umów SLA (service level agreement). Dzięki pulpitom ClickUp otrzymujesz wizualny wgląd na pierwszy rzut oka.

Pro Tip: Potrzebujesz głębszej analizy? Ponad 1000 integracji ClickUp ( w tym Tableau ) ) oznaczają, że można połączyć kropki i zidentyfikować trendy w celu optymalizacji działań dostawców.

Zarządzanie relacjami z dostawcami słynie z niezsynchronizowanej współpracy. Jednak korzystanie z ClickUp Chat i konta gości, możesz utrzymywać komunikację z dostawcami w czasie rzeczywistym, przekazywać aktualizacje i rozwiązywać problemy szybciej niż kiedykolwiek.

A potem jest Dokumenty ClickUp -nowoczesna, intuicyjna przestrzeń do tworzenia i udostępniania SOP, umów z dostawcami lub notatek ze spotkań.

Ponadto, elementy działań w ClickUp Docs mogą być natychmiast synchronizowane z Zadania ClickUp . Wyobraź sobie, że przygotowujesz SOP dla dostawców i oznaczasz kluczowe kroki jako zadania - ClickUp automatycznie przekształca je w elementy, które można wykonać na tablicy projektu.

ClickUp najlepsze funkcje

Konfigurowalne pulpity: Wizualizacja wszystkich danych dostawcy i wskaźników KPI w jednym miejscu

Wizualizacja wszystkich danych dostawcy i wskaźników KPI w jednym miejscu Zarządzanie projektami: Podział projektów na możliwe do wykonania kroki z wyczyszczonymi zadaniami i terminami

Podział projektów na możliwe do wykonania kroki z wyczyszczonymi zadaniami i terminami Automatyzacja cyklu pracy: Automatyzacja powtarzalnych procesów, takich jak kontrole zgodności lub wdrażanie dostawców

Automatyzacja powtarzalnych procesów, takich jak kontrole zgodności lub wdrażanie dostawców Narzędzia do współpracy: Użyj dokumentów ClickUp, czatu i edycji w czasie rzeczywistym, aby wszyscy byli na tej samej stronie

Użyj dokumentów ClickUp, czatu i edycji w czasie rzeczywistym, aby wszyscy byli na tej samej stronie Śledzenie czasu: Monitorowanie czasu spędzonego na zadaniach w celu optymalizacji zasobów i efektywnego zarządzania wydajnością dostawców

Monitorowanie czasu spędzonego na zadaniach w celu optymalizacji zasobów i efektywnego zarządzania wydajnością dostawców Możliwości integracji: Płynne połączenie z ponad 1000 aplikacji, w tym systemami ERP, Google Suite i Zendesk

Płynne połączenie z ponad 1000 aplikacji, w tym systemami ERP, Google Suite i Zendesk Funkcje raportowania: Generowanie raportów dotyczących wydajności i zgodności w celu oceny powiązań z dostawcami

Limity ClickUp

Rozszerzenie funkcji może wymagać czasu, zwłaszcza dla nowych użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Cena niestandardowa

: Cena niestandardowa ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc za użytkownika

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

**Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

ClickUp to narzędzie do zarządzania projektami typu "wszystko w jednym" ze wszystkimi funkcjami potrzebnymi do rozwoju produktu w jednym miejscu. Najlepsza w swojej klasie obsługa klienta pomaga rozwiązać wszystkie problemy na czas. Recenzent G2 2. SAP Ariba (najlepsze rozwiązanie do zarządzania cyklem życia dostawcy na poziomie Enterprise)

Via SAP Ariba SAP Ariba to oparta na chmurze platforma SRM, która usprawnia zarządzanie zaopatrzeniem i dostawcami.

Zaawansowane funkcje, takie jak e-aukcje i wspomagane przez AI sourcing, pomagają uprościć wybór dostawców dla biznesu. Ponadto narzędzia do przechowywania i zarządzania umowami zapewniają szybki dostęp do umów i lepszą zgodność z przepisami.

Najlepsze funkcje SAP Ariba

Lepsza widoczność i współpraca z dostawcami

Redukcja kosztów zaopatrzenia dzięki strategicznemu pozyskiwaniu i optymalizacji procesów

Większa zgodność z przepisami dzięki wbudowanym narzędziom do zarządzania ryzykiem

Skalowalna, oparta na chmurze dostępność dla Business każdej wielkości

Limity SAP Ariba

Może być przytłaczające dla dużych organizacji o skomplikowanych potrzebach zakupowych, wymagając znacznego przeszkolenia użytkowników

Może nie zapewniać pełnego wsparcia dla wysoce dostosowanych cykli pracy bez dodatkowej konfiguracji lub rozwoju

Ceny SAP Ariba

Enterprise: Niestandardowy cennik

SAP Ariba oceny i recenzje

G2 : 4.1/5 (590+ opinii)

: 4.1/5 (590+ opinii) Capterra: 3.6/5 (50+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o SAP Ariba?

SAP Ariba oferuje zakończone rozwiązania w zakresie zaopatrzenia, od sourcingu i zarządzania dostawcami po fakturowanie i płatności, dzięki czemu procesy zaopatrzenia są płynne. Recenzent G2 3. Coupa (najlepsza widoczność wydatków i zarządzanie ryzykiem)

Via Coupa Coupa pomaga w tworzeniu szczegółowych profili dostawców poprzez przechowywanie wskaźników wydajności, danych kontaktowych i danych dotyczących zgodności w jednym miejscu.

Dzięki narzędziom do automatyzacji kontroli zgodności, oceny ryzyka i śledzenia KPI, Coupa zapewnia dostawcom spełnianie standardów wydajności przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka.

Coupa zapewnia również funkcje zarządzania umowami, które ułatwiają ich przechowywanie i odnawianie, a także analizę wydatków w czasie rzeczywistym w celu budowania silnych, strategicznych relacji z dostawcami! 📊

Najlepsze funkcje Coupa

Wykorzystuje dedykowany portal do płynnych aktualizacji, zapytań i udostępniania dokumentów w celu komunikacji w czasie rzeczywistym

Uzyskuje wgląd w czasie rzeczywistym we wzorce wydatków w celu optymalizacji kosztów w całej sieci dostawców

Identyfikuje i ogranicza ryzyko związane z dostawcami dzięki automatyzacji kontroli zgodności i punktacji ryzyka

Limity Coupa

Szeroki zakres funkcji może być przytłaczający dla nowych użytkowników, wymagając znacznego szkolenia

Niektóre ograniczenia dotyczące żądań API na sekundę mogą mieć wpływ na integrację danych w czasie rzeczywistym

Cennik Coupa

Zarejestrowany : Free

: Free Zarejestrowany : $549/rok za użytkownika

: $549/rok za użytkownika Wsparcie Premium: $499+/rok na użytkownika

$499+/rok na użytkownika Zaawansowane: $4,800/rok na użytkownika

Oceny i recenzje Coupa

G2 : 4.2/5 (500+ recenzji)

: 4.2/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.0/5 (100+ reviews)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Coupa?

Bardzo lubię korzystać z sekcji Analytics w Coupa. Zajęło to trochę czasu, ale jest mnóstwo kategorii, filtrów itp. do wyboru.. Recenzent G2 4. Oracle Supply Chain Management (SCM) Cloud (najlepsze rozwiązanie do całościowej integracji łańcucha dostaw)

Via Oracle SCM Cloud Oracle SCM Cloud to oprogramowanie do zarządzania relacjami z dostawcami zaprojektowane w celu poprawy relacji z dostawcami i procesów zaopatrzenia.

Upraszcza e-sourcing, pomagając firmom porównywać oferty, negocjować ceny i oceniać dostawców na podstawie kluczowych czynników, takich jak cena, jakość i czas dostawy.

Oracle SCM Cloud śledzi również wskaźniki KPI, takie jak terminowość dostaw i zgodność kosztów, aby zidentyfikować najlepszych dostawców i wyeliminować luki w wydajności.

Przeczytaj również: Jak zbudować działający system zarządzania dostawcami?

Najlepsze funkcje Oracle SCM Cloud

Usprawnienie e-sourcingu dzięki narzędziom do porównywania ofert, negocjowania cen i oceny dostawców na podstawie ceny, jakości i czasu dostawy

Monitorowanie kluczowych wskaźników, takich jak terminowość dostaw i zgodność kosztowa, w celu zidentyfikowania najlepszych dostawców i wyeliminowania luk

Automatyzacja odnawiania umów i kontroli zgodności przy jednoczesnym scentralizowaniu wszystkich umów

Wgląd w czasie rzeczywistym we wzorce wydatków w celu odkrycia możliwości oszczędności kosztów i udoskonalenia strategii zakupowych

Łatwe połączenie z innymi modułami Oracle Cloud, takimi jak finanse i zarządzanie zapasami, w celu uzyskania ujednoliconego widoku łańcucha dostaw

Porada dla profesjonalistów: Masz dość żonglowania danymi dostawców w arkuszach kalkulacyjnych? Sprawdź nasz przewodnik po 10 najlepszych systemów oprogramowania do zarządzania dostawcami .

Limity Oracle SCM Cloud

Może wymagać obejść dla wysoce wyspecjalizowanych kategorii dostawców

Ceny Oracle SCM Cloud

Enterprise: Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Oracle SCM Cloud

G2 : 4.0/5 (80+ reviews)

: 4.0/5 (80+ reviews) Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Oracle SCM Cloud?

Można szybko dostosować się do zmian popytu. Pomaga to ograniczyć przechowywanie towarów i elementów w zapasach, poprawiając tym samym wydajność produkcji. Recenzent G2 5. GEP SMART (najlepsze rozwiązanie dla dostawców korzystających z AI)

Via GEP SMART Dzięki analityce opartej na AI, GEP SMART odkrywa możliwości oszczędzania kosztów i wzorce wydatków dla Business, oferując jednocześnie narzędzia do wykrywania i ograniczania ryzyka, zanim zakłóci ono działalność.

GEP SMART jest również dostawcą bezpiecznej i zintegrowanej platformy komunikacyjnej, która ułatwia optymalizację procesów zakupowych . Wszystkie informacje o dostawcach są przechowywane w jednym scentralizowanym systemie, co zapewnia łatwy dostęp i podejmowanie decyzji bez konieczności przechodzenia przez wiele zakładek.

GEP SMART najlepsze funkcje

Identyfikacja i weryfikacja dostawców dzięki usprawnionemu procesowi rejestracji

Monitorowanie zgodności, jakości i terminów dostaw dostawców w celu zapewnienia, że spełniają oni Twoje standardy

Uproszczenie danych powstania, śledzenia i egzekwowania umów w jednym miejscu

Wykorzystanie analizy opartej na AI w celu odkrycia możliwości oszczędności kosztów i wzorców wydatków

Ułatwienie komunikacji z dostawcami w czasie rzeczywistym za pośrednictwem bezpiecznej i zintegrowanej platformy

Wykrywanie i ograniczanie potencjalnego ryzyka, zanim zakłóci ono działalność firmy

Przechowywanie wszystkich informacji o dostawcach w scentralizowanym systemie w celu łatwego dostępu i podejmowania decyzji

Ograniczenia GEP SMART

Połączenie z systemami innymi niż GEP może wymagać dodatkowego wysiłku, zwłaszcza w złożonych środowiskach IT

Ceny GEP SMART

Enterprise: Ceny niestandardowe

GEP SMART oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (20+ recenzji)

4.4/5 (20+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Przeczytaj również: Poznaj dzień z życia menedżera ds. zamówień publicznych

6. Ivalua (najlepsza do kompleksowego zarządzania cyklem życia dostawcy)

Via Ivalua Ivalua jest dostawcą opartego na chmurze oprogramowania zaopatrzeniowego przeznaczonego do zarządzania wszystkimi wydatkami i dostawcami za pośrednictwem ujednoliconej, modułowej platformy typu source-to-pay.

Dzięki funkcjom takim jak analiza wydatków, współpraca w czasie rzeczywistym i zaawansowana analityka, Ivalua pomaga organizacjom optymalizować strategie zakupowe, obniżać koszty i wzmacniać relacje z dostawcami w celu osiągnięcia długoterminowego powodzenia.

Porada dla profesjonalistów: Wykorzystaj 360-stopniowy widok dostawcy Ivalua, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do wskaźników wydajności i dokumentów zgodności - idealne rozwiązanie do podejmowania świadomych decyzji bez konieczności przeszukiwania wielu systemów.

Najlepsze funkcje Ivalua

Oferuje 360-stopniowy widok dostawców, w tym wskaźniki wydajności, profile ryzyka i dokumenty dotyczące zgodności, a wszystko to na jednej scentralizowanej platformie

Upraszcza wdrażanie dzięki cyklom pracy w zakresie gromadzenia, weryfikacji i zatwierdzania danych

Ogranicza ryzyko za pomocą automatyzacji punktacji, kwestionariuszy i ocen w czasie rzeczywistym

Śledzenie wskaźników KPI dostawców, takich jak czas dostawy i jakość, za pomocą pulpitów i kart wyników

Usprawnia komunikację dzięki funkcjom przesyłania wiadomości, udostępniania dokumentów i zarządzania zadaniami

Płynne połączenie funkcji sourcingu w celu efektywnego wyboru dostawców i negocjacji umów

Ivalua limits

Może czasami działać wolno i napotykać losowe błędy, co utrudnia rozwiązywanie problemów

Ceny Ivalua

Enterprise: Niestandardowy cennik

Ivalua oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (40+ recenzji)

: 4.3/5 (40+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Ivalua?

Nasza aplikacja Ivalua jest narzędziem, z którego korzystam codziennie i jest obecnie używana przez większość użytkowników w firmie do codziennych operacji. Doceniam również to, że możemy otrzymać bezpośrednie wsparcie od zespołu obsługi technicznej, dzięki czemu możemy zgłaszać wszelkie błędy. Recenzent G2 Czytaj także: 9 podstawowych kroków do powodzenia wdrożenia strategii zakupowej 7. Jaggaer (Najlepsze dla globalnych sieci dostawców i zarządzania ryzykiem)

Via Jaggaer Oprogramowanie Jaggaer SRM upraszcza zarządzanie dostawcami poprzez centralizację relacji z dostawcami i wykorzystanie globalnej sieci dostawców w celu podejmowania lepszych decyzji dotyczących zaopatrzenia.

Zautomatyzowane cykle pracy usprawniają wdrażanie dostawców i śledzenie kluczowych wskaźników, takich jak jakość, czas dostawy i koszty, w celu zapewnienia odpowiedzialności.

Jaggaer przeprowadza również zautomatyzowane oceny ryzyka, aby proaktywnie reagować na potencjalne zakłócenia i analizuje wzorce wydatków, aby odkryć możliwości obniżenia kosztów.

Najlepsze funkcje Jaggaer

Upraszcza wprowadzanie nowych dostawców do systemu dzięki automatyzacji cykli pracy

Śledzenie kluczowych wskaźników, takich jak jakość, czas dostawy i koszty, w celu rozliczania dostawców

Ułatwia płynną komunikację i udostępnianie dokumentów między kupującymi a dostawcami

Identyfikuje możliwości oszczędności kosztów poprzez analizę wzorców wydatków w różnych kategoriach dostawców

Przeprowadza zautomatyzowane oceny ryzyka dostawców w celu proaktywnego łagodzenia zakłóceń w łańcuchu dostaw

Zapewnia wgląd w wydajność dostawców i strategie zaopatrzenia dzięki widoczności danych w czasie rzeczywistym

Zapewnia dostęp do zróżnicowanego zakresu dostawców, zwiększając możliwości zaopatrzenia

Ograniczenia Jaggaer

Zaawansowane funkcje systemu mogą wymagać znacznego przeszkolenia nowych użytkowników

Niedokładne dane dostawców mogą wpływać na dokładność analizy i podejmowanie decyzji

Ceny Jaggaer

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jaggaer

G2 : 4.4/5 (20+ recenzji)

: 4.4/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (20+ recenzji)

Przeczytaj również: 10 najlepszych programów do analizy zamówień dla inteligentniejszego zaopatrzenia

8. Tradeshift (najlepsze do globalnej współpracy z dostawcami i zintegrowanych płatności)

Via Tradeshift Tradeshift to platforma do zarządzania powiązaniami z dostawcami, która upraszcza i centralizuje działania związane z zaopatrzeniem.

Tradeshift integruje wszystkie interakcje z dostawcami w jednym interfejsie, od wdrażania nowych dostawców po śledzenie wyników i udostępnianie dokumentów. Platforma oferuje również przesyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym, zarządzanie zadaniami i przetwarzanie płatności.

Dodatkowo, globalny rynek B2B umożliwia połączenie Businessu z nowymi dostawcami.

Najlepsze funkcje Tradeshift

Zarządzanie wszystkimi interakcjami z dostawcami, w tym komunikacją, śledzeniem wyników i udostępnianiem dokumentów, z poziomu jednego interfejsu

Szybkie dodawanie nowych dostawców dzięki automatyzacji cykli pracy i weryfikacji danych

Korzystanie z pulpitów wydajności do monitorowania wskaźników KPI dostawców i podejmowania świadomych decyzji

Komunikacja w czasie rzeczywistym, zarządzanie zadaniami i udostępnianie dokumentów upraszczają komunikację

Przetwarzanie płatności bezpośrednio przez platformę w celu usprawnienia cyklu od zamówienia do płatności

Identyfikacja i ograniczanie potencjalnego ryzyka poprzez bieżące oceny i monitorowanie

Limity Tradeshift

Zarządzanie dokumentami i nawigacja po nich może czasami stanowić wyzwanie

Cennik Tradeshift

Enterprise: Niestandardowy cennik

Tradeshift oceny i recenzje

G2 : 3.8/5 (200+ recenzji)

: 3.8/5 (200+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

💡 Ciekawostka: W ciągu ostatnich dwóch lat, 88% liderów zakupów podniosło współpracę z dostawcami do rangi najwyższego priorytetu; nic dziwnego, że narzędzia SRM są potrzebą chwili!

9. Basware (najlepsze dla widoczności wydatków i globalnego zarządzania dostawcami)

Via Basware Basware oferuje kompleksowe rozwiązanie SRM, które wyróżnia się w zarządzaniu umowami, śledzeniu wyników dostawców i analizie wydatków.

Dzięki zaawansowanym funkcjom analitycznym, wglądowi w czasie rzeczywistym i łatwej integracji z ERP, Basware pomaga w budowaniu silniejszych relacji z dostawcami oraz optymalizacji strategii zakupowych w całym łańcuchu dostaw.

Najlepsze funkcje Basware

Uzyskanie szczegółowego wglądu w schematy wydatków u dostawców dzięki zaawansowanemu raportowaniu i analityce

Tworzenie, śledzenie i zarządzanie umowami z dostawcami przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z ich warunkami

Monitorowanie terminów dostaw, standardów jakości i cen w celu podejmowania lepszych decyzji dotyczących wyboru dostawców

Wykorzystanie AI i uczenia maszynowego do przewidywania przyszłych trendów wydatków i identyfikowania możliwości obniżenia kosztów

Uproszczenie zamówień i zatwierdzeń zakupów dzięki intuicyjnemu interfejsowi online

Obsługa transakcji w wielu walutach i połączenie z dostawcami na całym świecie w celu płynnego zaopatrywania się na całym świecie

Przeczytaj również: Wskaźniki KPI w obszarze zakupów: Przewodnik po śledzeniu wskaźników KPI związanych z zakupami

Limity Basware

Może działać z opóźnieniem podczas wykonywania wielu funkcji jednocześnie

Ceny Basware

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Basware

G2 : 4.0/5 (100+ reviews)

: 4.0/5 (100+ reviews) Capterra: 3.9/5 (20+ reviews)

🧠 Do zrobienia: 85% firm ma trudności z osiągnięciem swoich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, ponieważ znalezienie dostawców, którzy przestrzegają zrównoważonych praktyk, nie jest tak łatwe, jak się wydaje! Oto krótkie ostrzeżenie dla potencjalnych wyzwania związane z zaopatrzeniem abyś mógł łatwo sobie z nimi poradzić.

10. Anvyl (najlepszy do scentralizowanych danych łańcucha dostaw i śledzenia kamieni milowych)

Via Anvyl Anvyl pomaga wypełnić lukę między zespołami łańcucha dostaw, dostawcami i systemami za pomocą narzędzi takich jak analizy predykcyjne i konfigurowalne pulpity.

Zapewnia również kompleksową widoczność, scentralizowane dane dostawców i zautomatyzowane śledzenie kamieni milowych dla Business, dzięki czemu idealnie nadaje się do optymalizacji i zarządzania relacjami z dostawcami.

Najlepsze funkcje Anvyl

Konsoliduje wszystkie dane łańcucha dostaw z różnych systemów w jedno źródło prawdy dla lepszego podejmowania decyzji

Monitoruje kluczowe kamienie milowe produkcji, takie jak akceptacja zamówienia zakupu, rozpoczęcie produkcji i oś czasu dostawy

Ułatwia płynną interakcję między Teams i dostawcami poprzez przesyłanie wiadomości, udostępnianie plików i aktualizacje w ramach platformy

Wykorzystuje karty wyników do oceny wydajności dostawców i identyfikacji obszarów wymagających poprawy

Wykorzystuje dane do przewidywania potencjalnych problemów, optymalizacji poziomów zapasów i proaktywnego zarządzania ryzykiem

Limity Anvyl

Limit zaawansowanych analiz do dogłębnej oceny wydajności dostawców

Ograniczenia w obsłudze złożonych zadań związanych z zarządzaniem umowami

Ceny Anvyl

Starter : 500 USD/miesiąc za użytkownika

: 500 USD/miesiąc za użytkownika Professional : $1500/miesiąc za użytkownika

: $1500/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z Anvyl, aby uzyskać niestandardową wycenę

Oceny i recenzje Anvyl

G2 : 4.6/5 (40+ recenzji)

: 4.6/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (20+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Anvyl?

Moją ulubioną rzeczą w Anvyl jest możliwość umożliwienia wielu stronom komunikacji i współpracy nad zamówieniami, udostępniania szczegółów, ważnej dokumentacji itp. Recenzent G2 Dodatkowe pomocne narzędzia

Oto specjalnie przygotowana lista dodatkowych narzędzi, które nie znalazły się na naszej liście 13 najlepszych, ale skutecznie wspierają zarządzanie relacjami z dostawcami:

Graphite Connect : Usprawnia wdrażanie dostawców i współpracę, upraszczając cykl pracy, zwiększając przejrzystość i wzmacniając relacje

: Usprawnia wdrażanie dostawców i współpracę, upraszczając cykl pracy, zwiększając przejrzystość i wzmacniając relacje Kodiak Hub : Koncentruje się na zrównoważonym rozwoju dzięki narzędziom do analizy ryzyka, śledzenia wydajności i praktyk zaopatrzenia, które są zgodne z celami przyjaznymi dla środowiska

: Koncentruje się na zrównoważonym rozwoju dzięki narzędziom do analizy ryzyka, śledzenia wydajności i praktyk zaopatrzenia, które są zgodne z celami przyjaznymi dla środowiska AdaptOne: Oferuje konfigurowalne cykle pracy i wgląd w czasie rzeczywistym w zgodność z przepisami i wydajność dostawców, zaspokajając specyficzne potrzeby Business

Inteligentne zarządzanie dostawcami zaczyna się od ClickUp

Należąca do celu usługa dostawy Shipt borykała się z nieefektywnością rozproszonych narzędzi i niedotrzymanymi terminami, co utrudniało skalowanie operacji.

Jednak z ClickUp na czele, zespół scentralizował wszystkie swoje procesy, zwiększając wydajność i współpracę w całym łańcuchu dostaw.

Przed ClickUp nasze śledzenie projektów było rozproszone na różnych platformach. ClickUp scentralizował nasze procesy, oszczędzając nam bezcenny czas i znacznie ograniczając nieporozumienia. Kelly Smunk , Dyrektor platformy danych Shipt I ma to sens - ClickUp oferuje konfigurowalne pulpity do centralizacji danych dostawców, widoczność całego cyklu życia oraz narzędzia takie jak szablony RFP i automatyzacja cyklu pracy w celu usprawnienia procesów.

Nie wspominając już o funkcjach współpracy, takich jak czat, dokumenty i dostęp dla gości, które zapewniają płynną komunikację w całej organizacji i sieci dostawców. gotowy do podniesienia poziomu swojej gry SRM? Zarejestruj się w ClickUp już dziś !