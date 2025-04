11 Najlepsze oprogramowanie do nagrywania spotkań w 2025 roku

Wszyscy tam byliśmy - siedząc na spotkaniu, potakując, ale potajemnie zastanawiając się, czy dzieje się coś wydajnego. Pomysły są rzucane, decyzje podejmowane, a my wychodzimy z większą liczbą pytań niż odpowiedzi.

Z pomocą przychodzi wtedy oprogramowanie do nagrywania spotkań! Te sprytne narzędzia rejestrują każde słowo, dzięki czemu już nigdy nie przegapisz żadnego ważnego szczegółu. Koniec z gorączkowym zapisywaniem notatek lub stresowaniem się tym, co zostało powiedziane.

Niezależnie od tego, czy jest to sesja burzy mózgów, czy krytyczna aktualizacja, odpowiednie oprogramowanie do nagrywania spotkań pozwala pozostać zaangażowanym, podczas gdy ono zajmuje się dokumentacją.

Gotowy, aby zwiększyć wydajność spotkań i zmniejszyć liczbę pytań typu "Czekaj, możesz powtórzyć jeszcze raz?" Oto 11 najlepszych programów do nagrywania spotkań, dzięki którym będziesz na bieżąco i bez stresu.

**Co to jest rejestrator spotkań?

Rejestrator spotkań nagrywa zawartość audio i wizualną, dzięki czemu można ją później odtworzyć. Obejmuje to oba typy - spotkania wirtualne i spotkania na żywo.

Oprócz tego, takie narzędzia mogą generować transkrypcje, tłumaczyć dyskusje na wybrany język i integrować się z innym oprogramowaniem w cyklu pracy.

Aby korzystać z oprogramowania do nagrywania spotkań, należy uruchomić narzędzie przed dołączeniem do spotkania (osobistego lub wirtualnego) i to wszystko. Od tego momentu oprogramowanie będzie notować każdą sekundę spotkania - podobnie jak każde narzędzie do nagrywania wideo. 📽️

**Dlaczego potrzebujesz rejestratora spotkań?

Jeśli zastanawiasz się nad zakupem rejestratora spotkań dla swojej organizacji, zapoznaj się z jego zaletami:

Uchwytuje kluczowe szczegóły: Rejestruje kluczowe aspekty spotkania, abyś mógł je powtórzyć, jeśli w nim nie uczestniczyłeś lub gdy zajdzie taka potrzeba

Rejestruje kluczowe aspekty spotkania, abyś mógł je powtórzyć, jeśli w nim nie uczestniczyłeś lub gdy zajdzie taka potrzeba Generuje podsumowania: Generuje pisemne transkrypcje, które podsumowują rozmowę i pomagają w tworzeniu raportów protokoły ze spotkań Poprawia koncentrację: Automatyzacja całego procesu sporządzania notatek, pozwalając uczestnikom skupić się na rozmowie

Generuje pisemne transkrypcje, które podsumowują rozmowę i pomagają w tworzeniu raportów protokoły ze spotkań

🔍 Czy wiesz: W samych Stanach Zjednoczonych około 11 milionów spotkań odbywa się codziennie. To daje ponad miliard spotkań w ciągu roku! 🤯

**Czego należy szukać w rejestratorze spotkań?

Solidny rejestrator spotkań powinien do zrobienia zarówno dokumentacji spotkania, jak i jego transkrypcji. Ale oprócz tego, oto kilka innych funkcji, których należy szukać:

Łatwość obsługi: Wybierz rejestrator spotkań, który jest łatwy w użyciu i ma przejrzysty interfejs. Na początek, układ powinien być taki, aby można było bezproblemowo dołączyć, rozpocząć i zatrzymać nagrywanie

Wybierz rejestrator spotkań, który jest łatwy w użyciu i ma przejrzysty interfejs. Na początek, układ powinien być taki, aby można było bezproblemowo dołączyć, rozpocząć i zatrzymać nagrywanie Jakość nagrywania: Wybierz narzędzie zdolne do nagrywania spotkań w wysokiej jakości. Upewnij się, że zarówno zawartość audio, jak i wideo są na najwyższym poziomie

Wybierz narzędzie zdolne do nagrywania spotkań w wysokiej jakości. Upewnij się, że zarówno zawartość audio, jak i wideo są na najwyższym poziomie Dokładność transkrypcji: Wybierz narzędzie z wbudowanym narzędziem do tworzenia notatek i sprawdź jego dokładność. Zapewni to, że wygenerowane notatki ze spotkania są wolne od błędów

Wybierz narzędzie z wbudowanym narzędziem do tworzenia notatek i sprawdź jego dokładność. Zapewni to, że wygenerowane notatki ze spotkania są wolne od błędów Funkcje edycji: Wybierz narzędzie, które umożliwia przycinanie i dodawanie adnotacji do nagrań. Na przykład, powinieneś być w stanie podkreślić kluczowe momenty, edytować fragmenty wypełniające itp.

Wybierz narzędzie, które umożliwia przycinanie i dodawanie adnotacji do nagrań. Na przykład, powinieneś być w stanie podkreślić kluczowe momenty, edytować fragmenty wypełniające itp. Możliwość przechowywania: Poszukaj narzędzia, które zapisuje nagrane spotkania online w celu łatwego dostępu. Dodatkowe punkty, jeśli zapewnia ono również wiele opcji udostępniania

Poszukaj narzędzia, które zapisuje nagrane spotkania online w celu łatwego dostępu. Dodatkowe punkty, jeśli zapewnia ono również wiele opcji udostępniania Integracja z platformami zewnętrznymi: Wybierz narzędzie, które wspiera integrację z platformami zewnętrznymi, takimi jak Dropbox, Slack, Kalendarz Google itp. w celu zapewnienia minimalnego zakłócenia cyklu pracy

11 najlepszych rejestratorów spotkań

Nigdy więcej nie przegapisz żadnego słowa - oto 11 najlepszych programów do nagrywania spotkań:

1. ClickUp (najlepsza aplikacja do spotkań i współpracy online oparta na AI)

Aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp, wyróżnia się jako kompleksowa platforma do spotkań i współpracy. Wyposażona w funkcje oparte na AI, jest idealna do nagrywania i udostępniania spotkań online - bez kłopotów, tylko wyniki. Notatnik ClickUp AI przekształca spotkania z długich dyskusji w sesje nastawione na wydajność. AI automatycznie przechwytuje kluczowe informacje - takie jak decyzje, spostrzeżenia i elementy działań - tworząc jasne i zwięzłe podsumowania, które płynnie integrują się z bieżącymi projektami. Dzięki temu każde spotkanie skutecznie przyczynia się do poprawy cyklu pracy i wydajności zespołu.

Oto niektóre z korzyści:

Centralne przechowywanie dokumentacji: Wszystkie materiały ze spotkań, takie jak transkrypcje, nagrania audio i podsumowania, są bezpiecznie przechowywane w jednym prywatnym dokumencie w celu łatwego odwoływania się i wyszukiwania. Dodatkowo, inteligentne etykiety usprawniają organizację i ułatwiają wyszukiwanie informacji

Wszystkie materiały ze spotkań, takie jak transkrypcje, nagrania audio i podsumowania, są bezpiecznie przechowywane w jednym prywatnym dokumencie w celu łatwego odwoływania się i wyszukiwania. Dodatkowo, inteligentne etykiety usprawniają organizację i ułatwiają wyszukiwanie informacji Automatyzacja zarządzania elementami działań: Elementy działań są szybko przekształcane w przypisane, możliwe do śledzenia zadania w ClickUp, zapewniając odpowiedzialność i promocję terminowych działań następczych

Elementy działań są szybko przekształcane w przypisane, możliwe do śledzenia zadania w ClickUp, zapewniając odpowiedzialność i promocję terminowych działań następczych Usprawniona komunikacja: Podsumowania i elementy działań są automatycznie publikowane na wybranych kanałach czatu, ułatwiając szybką komunikację i utrzymując wszystkich w pętli

Podsumowania i elementy działań są automatycznie publikowane na wybranych kanałach czatu, ułatwiając szybką komunikację i utrzymując wszystkich w pętli Usprawniona integracja kalendarza: Dzięki płynnej integracji kalendarza otrzymujesz kompleksowy widok notatek ze spotkań, umożliwiając nadawanie priorytetów ważnym spotkaniom i generowanie automatycznych raportów

Dzięki płynnej integracji kalendarza otrzymujesz kompleksowy widok notatek ze spotkań, umożliwiając nadawanie priorytetów ważnym spotkaniom i generowanie automatycznych raportów Szybki dostęp do informacji: Zautomatyzowane transkrypcje zapewniają w pełni przeszukiwalny zapis każdego spotkania, umożliwiając szybki dostęp do ważnych informacji i sprzyjając lepszemu dostosowaniu zespołu.

Dzięki ClickUp AI Notetaker możesz znacznie zwiększyć efektywność spotkań, usprawnić zarządzanie projektami i poprawić ogólną współpracę w zespole. Spotkania ClickUp to najlepsze, kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich wymagań związanych z wirtualnymi spotkaniami. Niezależnie od tego, czy chcesz notować notatki, czy dokumentować instancje spotkań.

Możesz także edytować, dodawać adnotacje i przypisywać elementy działań bezpośrednio z poziomu komentarzy. Ponadto możesz tworzyć listy kontrolne zadań jak profesjonalista w dziedzinie wydajności i używać polecenia ukośnika, aby uzyskać natychmiastowe wyniki. To jak cyfrowy asystent - tylko szybszy.

Poza tym, ClickUp oferuje funkcję nagrywania i udostępniania wirtualnych spotkań.

Solidny zamiennik dla narzędzi takich jak Loom, Zoom itp, ClickUp Clip umożliwia nagrywanie spotkań online. Włącz ją, aby nagrywać swój ekran i udostępniać go członkom zespołu.

Generuj i podsumowuj transkrypcje spotkań za pomocą jednego podpowiedzi dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain -natywny system AI platformy - generuje notatki i transkrypcje ze spotkań w mgnieniu oka. Potężny i dobrze wyszkolony, podsumowuje również transkrypcję, wyodrębnia z niej elementy działania i przypisuje je do osoby odpowiedzialnej za wykonanie zadania.

Najlepsze funkcje ClickUp

Dźwignia Widok kalendarza ClickUp do płynnego planowania spotkań

Użyj Dokumenty ClickUp do tworzenia i udostępniania agend spotkań i protokołów w czasie rzeczywistym

Wdrożenie ClickUp Chat do współpracy przy dyskusjach i decyzjach dotyczących spotkań

Włącz Zadania ClickUp aby przypisać działania następcze i odpowiedzialność bezpośrednio z notatek ze spotkania

Wykorzystaj Pulpity ClickUp w celu wizualizacji postępów w realizacji elementów spotkania

limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą napotkać pewną krzywą uczenia się

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie ClickUp AI Notetaker: Dodaj do dowolnego płatnego planu już za $$$6/miesiąc za użytkownika

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

A Użytkownik Capterra uwielbia organizację ClickUp. Uważają go również za bardzo konfigurowalny i ułatwiający współpracę:

_ClickUp bardzo dobrze organizuje zadania naszego zespołu. Można kategoryzować typy zadań, status i częstotliwość wykonywania każdego z nich. Posiada również funkcję śledzenia czasu dla każdego zadania, co jest ogromnym plusem. Świetny do współpracy w zespole i zarządzania wszystkimi zadaniami

2. Microsoft Teams (najlepsza zintegrowana platforma do nagrywania spotkań)

via Microsoft Teams Microsoft Teams nie jest tradycyjnym oprogramowaniem do nagrywania spotkań; jest to narzędzie do czatu grupowego, które pomaga zdalnym zespołom współpracować bardziej efektywnie. Jego główne funkcje obejmują prezentację PPT w czasie rzeczywistym, dyskusję na tablicy i generowanie podpisów.

MS Teams oferuje jednak również podstawowe możliwości nagrywania spotkań. Na początek pozwala nagrywać wirtualne spotkania za pomocą notatek generowanych przez AI. Nagrania te rejestrują dźwięk, wideo i działania związane z udostępnianiem ekranu, dzięki czemu żadna kluczowa decyzja lub moment nie zostaną pominięte.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Współpraca nad dokumentami podczas spotkań w celu natychmiastowej pracy zespołowej

Niestandardowe ustawienia spotkań dostosowane do różnych przypadków użycia

Ochrona danych na poziomie Enterprise dzięki bezpiecznym i zgodnym narzędziom

Płynna integracja z platformą Microsoft 365

limity Microsoft Teams

Może wystąpić problem z dokładnością transkrypcji

Zaawansowane funkcje, takie jak przechowywanie nagrań, wymagają płatnego planu

Ceny Microsoft Teams

Free

Microsoft 365 Personal: 6,99 USD/miesiąc

6,99 USD/miesiąc Microsoft 365 Family: 9,99 USD/miesiąc

9,99 USD/miesiąc Microsoft Teams Essential: 4 USD/miesiąc na użytkownika

4 USD/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/miesiąc za użytkownika

6 USD/miesiąc za użytkownika Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika

12,50 USD/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (ponad 15 680 recenzji)

4,3/5 (ponad 15 680 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 9 760 recenzji)

A Użytkownik G2 uważa, że jednym z najlepszych aspektów MS Teams jest łatwość obsługi i przyjazność dla platformy:

_Lubię Microsoft Teams, ponieważ jest łatwy w użyciu i przyjazny. Jest to dobre oprogramowanie do rozmów i czatowania z wieloma osobami na jednej platformie, zwłaszcza jeśli jesteś w zespole lub projekcie

3. Fireflies.ai (najlepsza platforma do transkrypcji spotkań i automatyzacji elementów działań)

via Fireflies.ai Fireflies.ai jest kompleksowym oprogramowanie do zarządzania spotkaniami . Pomaga we wszystkim - od nagrywania spotkań po ich transkrypcję i podsumowanie.

Dzięki Fireflies.ai możesz nagrywać spotkania Zoom lub Google Meet, uzyskiwać transkrypcje, zapisywać zawartość i rejestrować notatki w CRM. Automatycznie wyodrębnia nawet elementy działań - koniec z ręcznymi zadaniami! Ponadto możesz pobierać i udostępniać nagrania.

Najlepsze funkcje Fireflies.ai

Automatyzacja transkrypcji za pomocą AI w celu uzyskania dokładnych notatek ze spotkań

Przeglądanie podsumowań spotkań za pomocą łatwego w użyciu pulpitu

Identyfikacja kluczowych momentów ze spotkań dzięki mocy AI

Przeszukiwanie nagrań ze spotkań przy użyciu zaawansowanego filtrowania

limity Fireflies.ai

Brak wsparcia transkrypcji w czasie rzeczywistym dla wszystkich języków

Jakość nagrań może ulec pogorszeniu w hałaśliwym otoczeniu

Ceny Fireflies.ai

Free

Pro: $18/miesiąc za licencję

$18/miesiąc za licencję Business: $29/miesiąc za licencję

$29/miesiąc za licencję Enterprise: $39/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje Fireflies.ai

G2: 4.8/5 (580+ recenzji)

4.8/5 (580+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (10 recenzji)

4. Otter.ai (najlepsza platforma do przechwytywania notatek ze spotkań w czasie rzeczywistym)

via Otter.ai Jeśli szukasz narzędzia na spotkanie, które dokumentuje każde słowo wypowiedziane do mikrofonu, wypróbuj Otter.ai. Ten asystent spotkań AI podwaja się jako notatka, nagrywając każdy ważny szczegół i produkując dokładne Notatki AI i podsumowania.

Ponadto Otter jest w pełni zautomatyzowany. Automatycznie dołącza do każdego spotkania online i nagrywa rozmowy do momentu ręcznego zatrzymania nagrywania. Co więcej, dodaje adnotacje do kluczowych momentów, przypisuje elementy działań i udostępnia je członkom zespołu, aby przyspieszyć cykl pracy.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Transkrypcja spotkań w czasie rzeczywistym z identyfikacją mówcy

Synchronizacja między urządzeniami w celu uzyskania dostępu do zawartości spotkania z dowolnego miejsca

Wyszukiwanie zawartości spotkań przy użyciu znaczników czasu i słów kluczowych

Zwiększenie czystości dźwięku w celu poprawy dokładności transkrypcji w hałaśliwych ustawieniach

Otter.ai limit

Brak zaawansowanych funkcji do zrobienia

Free Plan oferuje limit minut transkrypcji

Ceny Otter.ai

Podstawowy: Free Forever

Free Forever Pro: $16.99/miesiąc na użytkownika

$16.99/miesiąc na użytkownika Business: $30/miesiąc za użytkownika

$30/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Otter.ai

G2: 4.4/5 (280+ recenzji)

4.4/5 (280+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 80 opinii)

5. Zoom (najlepsza platforma do nagrywania wideo i audio w jakości HD)

via Zoom Zoom oferuje zakończony pakiet rozwiązań w miejscu pracy opartych na AI. Mimo to jest najbardziej znany ze swojego narzędzia do spotkań online.

Pozwala ono generować agendy spotkań , podsumowania spotkań w czasie rzeczywistym itp. Platforma twierdzi, że użytkownicy mogą również tworzyć transkrypcje spotkań osobistych.

Jedną z wyróżniających się funkcji jest towarzysz AI, który generuje podsumowania spotkań, kolejne kroki, zapytania itp.

Najlepsze funkcje Zoom

Nagrywanie spotkań wideo i audio w jakości HD z możliwością przechowywania w chmurze

Organizowanie wirtualnych spotkań z interaktywnymi funkcjami, takimi jak ankiety i czat

Dodawanie adnotacji i korzystanie z tablic podczas spotkań w celu współpracy

Limity Zoom

Ograniczona dokładność transkrypcji dla języków innych niż angielski

Zaawansowane funkcje, takie jak przechowywanie nagrań, zablokowane w płatnych planach

Ceny Zoom

Individuals & Business

Basic: Free

Free Pro: $13.33/miesiąc na użytkownika

$13.33/miesiąc na użytkownika Business: $18.32/miesiąc na użytkownika

Enterprise

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Zoom

G2: 4.5/5 (55,990+ recenzji)

4.5/5 (55,990+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (14,110+ opinii)

Większość zdalnych Teams zaczęła korzystać z Zoom podczas pandemii Covid-19 i nigdy nie oglądała się za siebie Recenzja Capterra pokazuje dlaczego:

_Niesamowite narzędzie do połączenia przez internet, szczególnie podczas pracy zdalnej

6. Google Meet (Najlepsza platforma do nagrywania spotkań w ekosystemie Google)

via Spotkanie Google Google Meet to idealne rozwiązanie do rozmów wideo, przechwytywania dźwięku, wideo i aktywności na ekranie jak profesjonalista. Dodatkowo, dzięki Gemini, możesz robić notatki i otrzymywać transkrypcje.

Chcesz usprawnić pracę zespołową? Zapisuj nagrania na Dysku Google lub udostępniaj je za pośrednictwem poczty e-mail, aby uzyskać łatwą informację zwrotną i płynną współpracę.

Najlepsze funkcje Google Meet

Współpraca w czasie rzeczywistym z Dokumentami Google, Arkuszami Google i Prezentacjami

Wyświetlanie napisów na żywo i automatyczna transkrypcja podczas spotkań

Synchronizacja z Kalendarzem Google dla płynnego planowania spotkań

Bezpieczne i szyfrowane spotkania z ochroną klasy Enterprise

limity Google Meet

Ograniczona dokładność transkrypcji

Brak dostępu offline do nagrań spotkań

Ceny Google Meet

Business Starter: $7.20/miesiąc za użytkownika

$7.20/miesiąc za użytkownika Business Standard: $14.40/miesiąc na użytkownika

$14.40/miesiąc na użytkownika Business Plus: 21,60 USD/miesiąc za użytkownika

21,60 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje w Google Meet

G2: 4.6/5 (2,690+ recenzji)

4.6/5 (2,690+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 11 850 opinii)

A Użytkownik G2 preferuje spotkanie Google ze względu na jego interaktywność i mówi:

Google Meet to świetne rozwiązanie do spotkań. Ma lepsze efekty tła niż większość innych przestrzeni spotkań, a jego interaktywne narzędzia, takie jak ankiety i pytania i odpowiedzi, pomagają promować uczestnictwo. Bezproblemowo współpracuje z obszarem roboczym Google i można ustawić spotkanie Google Meet bezpośrednio z kalendarza.

7. Krisp (Najlepsza platforma do nagrywania spotkań z redukcją szumów i czystością głosu)

via Krisp Krisp to kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich potrzeb związanych ze spotkaniami. Funkcja AI Noise Cancellation usuwa szumy tła z dźwięku, utrzymując wyraźny dźwięk, a funkcja AI Accent Localization pomaga podczas czatów z zagranicznymi klientami.

Ponadto generuje transkrypcje, notatki i podsumowania - tak jak każdy klasyczny dyktafon, ale o wiele bardziej zaawansowany.

Najlepsze funkcje Krisp

Oddzielne ślady głosu dla każdego mówcy podczas spotkań grupowych

Optymalizacja jakości głosu dzięki dostosowaniom w czasie rzeczywistym dla płynniejszej komunikacji

Większa klarowność poprzez filtrowanie dźwięków tła w hałaśliwym otoczeniu

Krisp limit

Free Plan oferuje funkcje redukcji szumów w ograniczonym zakresie

Może wystąpić obniżona jakość dźwięku w bardzo hałaśliwym otoczeniu pomimo funkcji redukcji szumów

Ceny Krisp

Free

Pro: $16/miesiąc

$16/miesiąc Business: $30/miesiąc

Krisp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (550+ recenzji)

4.7/5 (550+ recenzji) Capterra: 4.8/5

8. Riverside.fm (Najlepsza platforma do nagrywania zdalnych spotkań i wywiadów w jakości studyjnej)

via Riverside.fm Jeśli chcesz poprawić jakość swoich wideokonferencji, Riverside.fm jest twoją odpowiedzią. Narzędzie to jest łatwe w użyciu, intuicyjne i nastawione przede wszystkim na tworzenie nagrań ze spotkań w jakości studyjnej.

Riverside.fm zapewnia proste nagrywanie i transkrypcję spotkań. Ale poza tym pozwala edytować wygenerowane podsumowanie spotkania, kodować kolorami ważne informacje, usuwać szumy tła i tak dalej.

Ponadto pozwala bezpośrednio transmitować spotkanie na LinkedIn i Facebooku. Po zakończeniu nagrania można je również pobrać i udostępniać.

Najlepsze funkcje Riverside.fm

Edycja i tworzenie dopracowanych nagrań za pomocą narzędzi do edycji w czasie rzeczywistym

Studyjna jakość wideo w rozdzielczości do 4K

Płynna integracja z narzędziami do podcastingu i platformami streamingowymi

Automatyczne tworzenie kopii zapasowych nagrań w chmurze w celu ich bezpiecznego przechowywania

Riverside.fm limit

Nie oferuje wbudowanego wsparcia dla transkrypcji lub napisów

Wymaga planów premium w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych funkcji edycji

Ceny Riverside.fm

Free

Standard: $19/miesiąc

$19/miesiąc Pro: $29/miesiąc

$29/miesiąc Business: Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Riverside.fm

G2: 4.8/5 (ponad 900 recenzji)

4.8/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4.3/5

9. Skype (najlepsza platforma do nagrywania spotkań dla małych Teams)

via Skype Prawdopodobnie słyszałeś o Skype, platformie do rozmów wideo dla Teams z różnych stref czasowych. Ale czy wiesz, że oferuje ona również funkcje nagrywania spotkań?

Tak - Skype umożliwia nagrywanie każdej rozmowy wideo prowadzonej na platformie. Jeśli jest to rozmowa transmitowana, Skype automatycznie ją nagra bez konieczności ręcznego uzyskiwania zgody.

Przed rozpoczęciem nagrywania wszyscy uczestnicy są o tym powiadamiani, a nagranie jest dostępne do pobrania przez 30 dni.

Najlepsze funkcje Skype

Przechwytywanie wideo i audio podczas rozmów w celu uzyskania kompleksowej zawartości spotkania

Natychmiastowe udostępnianie nagranych spotkań swojemu zespołowi

Nieograniczona długość nagrań dla połączeń grupowych

Ułatwienie połączeń międzynarodowych dla spotkań transgranicznych

Limity Skype

Brak zaawansowanych funkcji transkrypcji lub notatek

Jakość dźwięku może ulec pogorszeniu podczas większych spotkań

Ceny Skype

Subskrypcja w Stanach Zjednoczonych: $3.59/miesiąc

$3.59/miesiąc Ameryka Północna subskrypcja: $8.39/miesiąc

Oceny i recenzje Skype

G2: 4.3/5 (ponad 23 440 recenzji)

4.3/5 (ponad 23 440 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 500 recenzji)

A Użytkownik Capterra szczególnie lubi skuteczność Skype'a i mówi:

_Skype jest istotny i potężny w 2024. Ewoluuje wraz z potrzebami Businessu i ma dobrą reputację na całym świecie. Jego stabilność jest powodem, dla którego go używam

10. Webex (Najlepsza bezpieczna, wysokiej jakości platforma do nagrywania spotkań)

via Webex Webex, choć znany z bogatego zestawu funkcji nagrywania spotkań, jego automatyzacja i wysoka jakość są jego najlepszymi częściami.

Nagrywa wszystkie spotkania w profesjonalnej jakości HD. Plusy,

Webex wykorzystuje potężne AI do wsparcia transkrypcji w czasie rzeczywistym, tworzenia napisów, usuwania szumów, optymalizacji głosu i wielu innych funkcji podczas rozmów.

Najlepsze funkcje Webex

Hostowanie wirtualnych pokojów spotkań z konfigurowalnymi ustawieniami

Włączanie czatu w czasie rzeczywistym i udostępnianie plików podczas spotkań

Zapewnienie kompleksowego szyfrowania w celu bezpiecznego nagrywania spotkań

Płynna integracja z narzędziami Cisco do zarządzania przedsiębiorstwem

limity Webex

Transkrypcja może być niedokładna w przypadku silnych akcentów

Interfejs może być mylący dla nowych użytkowników

Ceny Webex

Webex Free

Webex Meet: $14.50/miesiąc za użytkownika

$14.50/miesiąc za użytkownika Webex Suite: 25 USD/miesiąc za użytkownika

25 USD/miesiąc za użytkownika Webex Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Webex

G2: 4.3/5 (19,940+ recenzji)

4.3/5 (19,940+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (7400+ opinii)

11. GoTo Meeting (najlepsza profesjonalna platforma do nagrywania spotkań z funkcjami udostępniania)

via Spotkanie GoTo GoTo Meeting to oprogramowanie do konferencji spotkań. Za jego pomocą można organizować bezpieczne spotkania online z zespołem z różnych krajów.

Jeśli chodzi o funkcje nagrywania spotkań, są one dość podstawowe. GoTo Meetings pozwala rejestrować spotkania z dokładnymi transkrypcjami generowanymi przez AI. Ponadto nagraną zawartość można zapisać w chmurze i udostępniać za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak e-mail, Slack itp.

Najlepsze funkcje GoTo Meeting

Organizowanie spotkań z konfigurowalnymi szablonami i ustawieniami

Zarządzanie nagraniami z łatwym dostępem i narzędziami organizacyjnymi

Udostępnianie plików i ekranów w czasie rzeczywistym podczas spotkań w celu lepszej współpracy

Integracja z narzędziami CRM w celu uproszczenia przepływu pracy po spotkaniu

GoTo Meeting limit

Ograniczone obciążenie pamięci na nagrania

Brak możliwości wyodrębniania notatek opartych na AI

Ceny GoTo Meeting

Profesjonalny: $14/miesiąc za organizatora

$14/miesiąc za organizatora Business: $19/miesiąc za organizatora

$19/miesiąc za organizatora Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje GoTo Meeting

G2: 4.2/5 (13,350+ recenzji)

4.2/5 (13,350+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (11,640+ opinii)

A Użytkownik Capterra lubi GoTo Meeting za jakość nagrań, rygorystyczne protokoły prywatności i łatwość ustawienia:

Wideo i dźwięk wyglądają i brzmią całkiem przyzwoicie. Nacisk platformy na prywatność użytkowników jest szczególnie atrakcyjną funkcją. Powodzenie każdego rozwiązania problemu użytkownika zależy od tego, jak szybko można je wdrożyć. Wszystkie spotkania są bezpieczne i solidne

**Poznaj najlepszego asystenta spotkań AI - skorzystaj z ClickUp!

Te 11 narzędzi zapewnia solidne podstawy do efektywnej współpracy, od transkrypcji i sporządzania notatek po ekstrakcję elementów działań z wykorzystaniem AI.

Oprogramowanie do nagrywania spotkań usprawnia współpracę zespołu i zwiększa wydajność, zapewniając, że żaden kluczowy szczegół lub element działania nie zostanie pominięty. Choć może się to wydawać opcjonalne, jest niezbędne do płynnej komunikacji. ClickUp kradnie show dzięki swojej kompleksowej platformie. Płynnie łączy nagrania spotkań, zarządzanie projektami, śledzenie projektów i komunikację zespołową w jeden wydajny obszar roboczy, zasilany przez AI.

Pospiesz się- Zarejestruj się na ClickUp już dziś!