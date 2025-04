10 najlepszych alternatyw YouChat AI dla zwiększonej wydajności

Masz trudności z utrzymaniem stałej wydajności? W jednej chwili jesteś gotowy do wykonania codziennych zadań, a w drugiej grzęźniesz w ogromnej liście do zrobienia.

Na szczęście narzędzia AI mogą pomóc. Pozwalają one na automatyzację, organizację i usprawnienie cyklu pracy.

YouChat AI jest jednym z popularnych asystentów AI zapewniających wydajność.

Ale czy jest on odpowiedni dla twoich potrzeb? Chociaż jest przyjazny dla użytkownika i świetnie nadaje się do badań, czy jest dobrym wyborem dla złożonych cykli pracy?

W tym wpisie na blogu omówimy 10 najlepszych alternatyw dla YouChat AI, aby pomóc ci znaleźć idealnego asystenta AI do zarządzania cyklem pracy.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto najlepsze alternatywy YouChat AI, z których możesz skorzystać:

ClickUp : Najlepsze do zarządzania projektami zintegrowanymi z AI ChatGPT: Najlepsze rozwiązanie do obsługi konwersacji i tworzenia zawartości z wykorzystaniem AI Perplexity AI: Najlepsze rozwiązanie do wyszukiwania informacji w oparciu o AI Google Gemini: Najlepsze dla zaawansowanych multimodalnych możliwości AI Writesonic: Najlepszy do tworzenia zawartości i marketingu opartego na AI Claude AI: Najlepszy do rozmów kontekstowych i dogłębnej analizy Microsoft Copilot: Najlepsze do wyszukiwania opartego na AI HuggingChat: Najlepszy dla konfigurowalnych chatbotów Chatsonic: Najlepszy dla zaawansowanego marketingu AI Replika: Najlepsze dla przyjaźni opartych na AI

Wypróbuj ClickUp za Free

Czym jest YouChat AI?

przez YouChat AI Opracowany przez firmę zajmującą się wyszukiwarkami, You.com youChat jest asystentem opartym na AI, zaprojektowanym do badań naukowych. Wyjątkowość YouChat AI polega na tym, że łączy w sobie możliwości generatywnej sztucznej inteligencji z tradycyjnym wyszukiwaniem.

Tak więc, gdy masz zapytanie, otrzymasz odpowiedzi oparte na sztucznej inteligencji wraz z wynikami na żywo, aby uzyskać lepszy kontekst. Niektóre z tych odpowiedzi są nawet łączone z wynikami z kanałów takich jak Reddit, TikTok i Wikipedia, aby zapewnić wiele źródeł aktualnych informacji.

YouChat jest oparty na modelu GPT-3.5 Large Language Model (LLM) i został zaprojektowany w celu zapewnienia konwersacyjnych interakcji AI w przyjaznym dla użytkownika interfejsie.

Platforma może odpowiadać na pytania, tworzyć zawartość, streszczać artykuły, tłumaczyć tekst, pisać fragmenty kodu, a nawet dostarczać informacji o bieżących wydarzeniach. Ponadto YouChat może dostarczać odpowiedzi w wielu formatach, w tym w postaci tekstu, kodu, wykresów, wideo, obrazów, tabel, wykresów i zdjęć.

🔎 Do zrobienia? Wyszukiwarki AI mogą zrobić więcej niż tylko pobrać informacje. Pomagają również w zadaniach takich jak eksportowanie danych do Arkuszy Google lub przeprowadzanie analizy danych, co czyni je wszechstronnymi narzędziami zwiększającymi wydajność.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla YouChat?

YouChat zapewnia wyczerpujące odpowiedzi na zapytania i może pomóc w innych codziennych zadaniach, takich jak kodowanie i pisanie e-maili. Jeśli jednak szukasz narzędzia, które oferuje konfigurowalne cykle pracy, integracje z innymi firmami lub funkcje automatyzacji, warto zapoznać się z innymi opcjami.

Czytaj więcej: Chatbot vs Conversational AI: Jaka jest różnica?

10 najlepszych alternatyw dla YouChat AI

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami zintegrowanymi z AI)

Jeśli kiedykolwiek czułeś się sfrustrowany przełączaniem się między różnymi aplikacjami i zakładkami do zrobienia swojej pracy, nie jesteś sam.

czy wiesz, że: Przeciętna osoba przełącza się między różnymi aplikacjami i stronami internetowymi prawie 1200 razy dziennie ? Po zsumowaniu to około 9% ich rocznego czasu w pracy!

To jest właśnie miejsce, w którym wszystko aplikacja do pracy, taka jak ClickUp ułatwia życie.

Łączy projekty, wiedzę i rozmowy w ujednoliconą platformę. Ulepszona współpraca zespołowa, lepsza widoczność projektów, usprawnione zarządzanie projektami i niestandardowe cykle pracy dla powtarzalnych zadań - wszystko to wzbogacone o wbudowane AI. ClickUp do zarządzania projektami umożliwia planowanie i realizację projektów, bez względu na ich złożoność. Nakreśl szczegóły projektu, jego zakres i wizję na Dokumenty ClickUp abyś mógł udostępniać je swojemu zespołowi.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-Docs-16.gif Dokumenty ClickUp https://app.clickup.com/signup Wypróbuj ClickUp teraz /%cta/

Śledzenie postępów w trakcie realizacji projektu dzięki konfigurowalnemu Pulpity ClickUp , i wybierać spośród ponad 15+ niestandardowych widoków ClickUp aby wizualizować swój cykl pracy zgodnie z własnymi potrzebami.

Użyj pulpitów ClickUp, aby uzyskać wgląd w postęp projektu, wydajność zespołu i nie tylko

Rozszerzone o możliwości AI, ClickUp Chat utrzymuje połączenie między rozmowami a pracą, podsuwając sugerowane odpowiedzi, podsumowując wątki rozmów i automatycznie tworząc zadania na podstawie wiadomości. Każda rozmowa na czacie jest połączona z powiązanymi dokumentami i zadaniami, dzięki czemu kontekst nigdy nie zostanie utracony.

Uprość współpracę w zespole dzięki ClickUp Chat

Jednak spoiwem, które trzyma wszystko razem w ClickUp jest jego własna sieć neuronowa oparta na AI ClickUp Brain . Dostarcza inteligentny wgląd w cykl pracy, dzięki czemu możesz być bardziej wydajny do zrobienia.

Twórz zawartość - od e-maili i raportów podsumowujących po posty na blogu i dokumentację techniczną - 10 razy szybciej dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain może nosić wiele kapeluszy, zależnie od pracy, którą chcesz zrobić. Działa jako menedżer wiedzy AI, pobierając informacje z obszaru roboczego, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z pracą, a także jako narzędzie do pisania AI, gdy chcesz tworzyć zawartość, tworzyć e-maile, tworzyć propozycje i nie tylko.

📮ClickUp Insight: Ostatnio odkryliśmy, że około 33% pracowników wiedzy wysyła od 1 do 3 wiadomości dziennie, aby uzyskać potrzebny kontekst. Ale co by było, gdyby wszystkie informacje były udokumentowane i łatwo dostępne?

Z ClickUp Brain's AI Knowledge Manager, przełączanie kontekstów staje się przeszłością. Wystarczy zadać pytanie bezpośrednio z obszaru roboczego, a ClickUp Brain pobierze informacje z obszaru roboczego i/lub połączonych aplikacji innych firm!

Zacznij korzystać z ClickUp

Możesz także użyć Brain do automatyzacji aktualizacji projektów, zmian statusu i zadań.

Określ zadania, którym należy nadać priorytety i zaplanuj je z łatwością za pomocą ClickUp Brain

ClickUp najlepsze funkcje

Uwolnij wiedzę uwięzioną w silosowych systemach i umożliw swoim Teamsom łatwy dostęp do ważnych informacji dzięki Połączone wyszukiwanie ClickUp . Znajdź wszystko natychmiast, niezależnie od tego, czy znajduje się w obszarze roboczym ClickUp, czy w dowolnej z ulubionych zintegrowanych aplikacji roboczych

Stwórz zautomatyzowany cykl pracy dla dowolnego typu zadania dzięki Automatyzacja ClickUp . Ustawienie skrótów w projekcie, automatyzacja odpowiedzi na e-mail, publikowanie komentarzy i wiele więcej. Możesz nawet przenieść swoją pracę w zewnętrznych aplikacjach do jednego cyklu pracy za pomocą integracji lub niestandardowych webhooków

Podziel złożone projekty na mniejsze zadania i przypisz je do odpowiednich członków zespołu za pomocą Zadania ClickUp . Dodaj niestandardowe etykiety, aby każdy element działania był szczegółowy i jasno zdefiniowany. Możesz nawet połączyć powiązane zadania dla projektów, które wymagają wielu kroków, aby każdy zrozumiał, jak każde zadanie pasuje do większej całości

Limity ClickUp

Ma nieco stromą krzywą uczenia się ze względu na rozszerzenie listy funkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za $7/miesiąc na użytkownika

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Migracja do ClickUp była najważniejszą rzeczą, jaką nasz zespół zrobił w 2022 roku. Odkąd dokonaliśmy zmiany, stwierdziliśmy, że nasza wydajność, efektywność, współpraca w zespole i ogólne morale znacznie się poprawiły

Jeanne, starszy asystent administracyjny, Uniwersytet Michigan

💡 Pro Tip: Usprawnij wiadomości Business korzystając z ClickUp Brain do przygotowywania odpowiedzi na wiadomości e-mail i tworzenia kolejnych zadań na podstawie czatów. Dzięki temu komunikacja pozostaje wyczyszczona, wydajna i zorientowana na działanie.

2. ChatGPT (najlepsze rozwiązanie do wspomagania konwersacji i tworzenia zawartości z wykorzystaniem AI)

przez ChatGPT Zbudowany przez OpenAI, ChatGPT jest generatywnym chatbotem AI, który zapewnia ludzkie odpowiedzi za każdym razem, gdy dostawcy zadają pytanie. Opiera się na technologii GPT-4o, która wykorzystuje nadzorowane uczenie się wraz z ludzkimi opiniami, aby z czasem tworzyć lepsze odpowiedzi.

Narzędzie to może być wykorzystywane do zadań takich jak tworzenie zawartości, pomoc w badaniach, burza mózgów, a nawet uzyskiwanie spersonalizowanych zaleceń dotyczących konkretnych potrzeb, ale kluczem jest jak największe dopracowanie podpowiedzi. Im lepsze podpowiedzi, tym więcej kontekstowych i aktualnych informacji otrzymasz.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Zadaj dowolne pytanie i uzyskaj odpowiedź dzięki funkcji rozumienia języka naturalnego ChatGPT. Wyłapuje nawet niuanse, takie jak sarkazm, kalambury i odniesienia kulturowe, umożliwiając chatbotowi dostosowanie odpowiedzi do kontekstu pytania

Uzyskiwanie odpowiedzi na zapytania w ponad 50 językach

Analizuj złożone dane za pomocą ChatGPT z listą kluczowych punktów, interpretacją danych i podsumowaniami, które dostarczają istotnych spostrzeżeń

Limity ChatGPT

Częste zawieszanie się czatu i powolne odpowiedzi, nawet w płatnych planach

Obsługa klienta nie jest zbyt responsywna, a rozwiązanie problemu może zająć kilka dni

Ceny ChatGPT

Free forever

Plus : $20/miesiąc

: $20/miesiąc Pro : $200/miesiąc

: $200/miesiąc Teams : $25/miesiąc za użytkownika

: $25/miesiąc za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

ChatGPT oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (650+ recenzji)

: 4.7/5 (650+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (80+ recenzji)

Czytaj więcej: Meta AI vs ChatGPT: Które narzędzie AI jest najlepsze?

3. Perplexity AI (najlepsze do odkrywania informacji w oparciu o AI)

przez Perplexity AI Podobnie jak ChatGPT, Perplexity AI jest wyszukiwarką opartą na sztucznej inteligencji, używaną do wyszukiwania informacji w czasie rzeczywistym, która wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego, aby zrozumieć i odpowiedzieć na pytania użytkownika.

Pobiera informacje z różnych źródeł, aby zapewnić zwięzłą, kontekstową, ludzką zawartość.

Możesz wykorzystać jego AI w celu zwiększenia wydajności wykorzystując ją do badań akademickich, porównywania produktów, kodowania, a nawet burzy mózgów.

Perplexity AI najlepsze funkcje

Uzyskaj aktualne i (w większości) dokładne odpowiedzi na wszystkie swoje zapytania. Przeszukuje strony internetowe, fora, artykuły informacyjne, a nawet media społecznościowe, aby zapewnić ci najnowsze informacje

Weryfikacja wiarygodności wszelkich informacji uzyskanych od Perplexity poprzez sprawdzenie połączonych źródeł w odpowiedziach. Platforma zawiera listę wszystkich źródeł, z których czerpała informacje, zapewniając przejrzystość i wiarygodność

Angażuj się w rozmowy przypominające ludzkie, zadawaj dodatkowe pytania i zagłębiaj się w konkretne tematy. Platforma zapamiętuje kontekst z poprzednich rozmów i jest szczególnie przydatna do badania wieloaspektowych tematów

Ograniczenia AI Perplexity

Czasami zawiesza się lub udziela tej samej odpowiedzi bez wglądu

Zapamiętywanie kontekstu jest ograniczone i nieprzydatne w przypadku długich rozmów

Ceny Perplexity

Free forever

Profesjonalny : 20 USD/miesiąc za użytkownika

: 20 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Perplexity oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (30+ recenzji)

: 4.6/5 (30+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Perplexity?

Podoba mi się, że korzysta z wielu źródeł i cytuje je. Dostarcza świetnych wyników do zrobienia badań, nauki lub tworzenia zawartości. Bardzo łatwa w użyciu. Recenzja G2 4. Google Gemini (najlepsze dla zaawansowanych multimodalnych możliwości AI)

przez Gemini Wcześniej znany jako Bard, Gemini jest pomysłem Google i dobrą alternatywą dla ChatGPT. Jest zintegrowany z wyszukiwarką Google, dzięki czemu zapytania są wzbogacane o spostrzeżenia oparte na AI. Usprawnia to wyszukiwanie i zapewnia dostęp do odpowiednich i kontekstowych sugestii za każdym razem.

Google Gemini wyróżnia się również możliwościami multimodalnymi, co oznacza, że może przetwarzać dane wejściowe w różnych formatach, w tym tekst, obraz, audio i wideo.

Najlepsze funkcje Gemini

Uruchamianie Gemini na urządzeniu z systemem Android lub iOS i poproś o przeanalizowanie obrazów z otoczenia. Jest to bardzo przydatne do uzyskiwania natychmiastowych informacji o roślinach, produktach, a nawet punktach orientacyjnych wokół ciebie

Wykonywanie zadań kodowania, tłumaczenie kodu między różnymi językami, uzupełnianie brakujących elementów, debugowanie błędów, a nawet generowanie wielu rozwiązań kodowania dla tego samego problemu

Połączenie Gemini z narzędziami obszaru roboczego Google, takimi jak Dokumenty Google lub Gmail, a Gemini odczyta Twoje e-maile na głos, pomoże w pisaniu zawartości, dopracuje tekst i przeprowadzi burzę mózgów

Limity Gemini

Nie jest wyjątkowa w rozszerzeniu kodowania, w przeciwieństwie do ChatGPT

API Gemini ma bardzo ścisłe limity, ograniczające jego użyteczność dla Business i deweloperów

Ceny Gemini

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Gemini

G2: 4.4/5 (150+ recenzji)

4.4/5 (150+ recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

Czytaj więcej: Google Gemini (Bard) vs ChatGPT - Które narzędzie AI jest najlepsze?

5. Writesonic (najlepsze do tworzenia treści i marketingu opartego na AI)

przez Writesonic Writesonic jest używany przez marketerów treści, autorów blogów i copywriterów do pomocy w procesie tworzenia zawartości. Wykorzystuje dogłębną analizę sieci, rozległe badania konkurencji i strategiczne łączenie wewnętrzne, aby zapewnić szeroki zakres aktualnej, wiarygodnej zawartości. Obejmuje to artykuły, blogi, opisy produktów eCommerce, kopie stron internetowych, posty w mediach społecznościowych, reklamy i wiele innych.

Narzędzie do pisania AI jest oparte na GPT-3.5 i GPT-4 LLM, wraz z zastrzeżonym modelem (GPT-4 32K).

Najlepsze funkcje Writesonic

Tworzenie angażujących, zoptymalizowanych pod kątem SEO wpisów na blogi, długich formularzy i poprawnych pod względem merytorycznym artykułów, automatyzacja procesu tworzenia treści

Tworzenie opartych na AI chatbotów konwersacyjnych dla stron internetowych do niemal każdego zastosowania - obsługi klienta, pomocy pracownikom, handlu konwersacyjnego i nie tylko

Uzyskaj stały strumień sprawdzonych, odpowiednich pomysłów na zawartość opartych na najnowszych trendach, aby tworzyć angażujące posty na LinkedIn z Socialsonic

Limity Writesonic

System cenowy i odpowiednie funkcje mogą być trudne do zrozumienia

Sugestie udostępniane przez Writesonic nie są zbyt unikalne dla niektórych tematów i mogą wymagać dodatkowej edycji

Cennik Writesonic

Free

Indywidualny : $20/miesiąc

: $20/miesiąc Standard : $99/miesiąc dla dwóch użytkowników

: $99/miesiąc dla dwóch użytkowników Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Writesonic

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (2,000+ reviews)

💡 Pro Tip: Train Writesonic's Narzędzie do komunikacji AI na najlepszych fragmentach zawartości, aby zrozumieć głos marki i generować niestandardowe artykuły.

6. Claude AI (najlepszy do rozmów kontekstowych i głębokiej analizy)

przez Claude AI Claude AI zostało opracowane przez Anthropic AI jako Alternatywa ChatGPT .

Jego Aplikacja AI opiera się na dużym modelu językowym o tej samej nazwie i jest wyszkolona do angażowania się w rozmowy tekstowe podobne do ludzkich. Claude może być również używany do innych zadań, takich jak edycja, pisanie kodu, podsumowywanie i inne.

Narzędzie AI jest dostępne w trzech różnych modelach - Haiku, Sonnet i Opus, zależnie od złożoności zadań i wydajności ich wykonywania.

Najlepsze funkcje Claude AI

Claude AI umożliwia wykonywanie złożonych, kognitywnych zadań wykraczających poza zwykłe rozpoznawanie wzorców lub tekstów

Analiza dowolnego rodzaju statycznego obrazu, w tym odręcznych notatek, wykresów i zdjęć, dzięki analizie obrazu i transkrypcji Claude AI

Przetłumacz tekst na dowolny wybrany język. Możesz także tworzyć zawartość w różnych językach lub po prostu ćwiczyć gramatykę podczas nauki nowego języka

Ograniczenia Claude AI

Podczas rozwiązywania problemów z kodem narzędzie może utknąć w pętli, zwłaszcza jeśli masz do czynienia z dużą liczbą zadań kodowania

Ceny Claude AI

Free

Pro : 20 USD miesięcznie

: 20 USD miesięcznie Teams : $30/miesiąc za osobę

: $30/miesiąc za osobę Enterprise: Ceny niestandardowe

Claude AI oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (20+ recenzji)

: 4.5/5 (20+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Claude AI?

Claude AI doskonale nadaje się do pomocy w kodowaniu, zwłaszcza dzięki wyczyszczonym i uporządkowanym wyjaśnieniom. Nie tylko dostarcza rozwiązania, ale także wyjaśnia logikę, co pomaga mi zrozumieć złożony kod i uczyć się w miarę postępów. Recenzja G2 💡Pro Tip: Claude AI może również działać jako Twórca zawartości AI który pozwala generować kreatywne pomysły lub sugerować różne kąty dla tematów blogów, jeśli kiedykolwiek zmagasz się z blokiem pisarskim.

7. Microsoft Copilot (najlepszy do wyszukiwania opartego na AI)

przez Microsoft Copilot Bing AI (zintegrowany z wyszukiwarką Bing), przemianowany na Microsoft Copilot w 2023 roku, jest asystentem AI używanym do wyszukiwania informacji w czasie rzeczywistym dla podstawowych lub złożonych zapytań. Ma przyjazny dla użytkownika interfejs przypominający czat, umożliwiający wyszukiwanie konkretnych informacji za pomocą dobrze zaprojektowanych podpowiedzi.

Oprócz generowania tekstu, Copilot może generować obrazy na podstawie podpowiedzi podanych przez dostawcę. Dzięki Copilot można również uzyskać porady lub opinie na temat zawartości, podsumować tekst i być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami.

Najlepsze funkcje Microsoft Copilot

Przesyłaj obrazy do Microsoft Copilot zamiast pisać długie opisy. Copilot użyje obrazu jako kontekstu i odpowie na wszelkie pytania z nim związane

Zakończone zadania, takie jak tworzenie dokumentów lub analiza danych, dzięki intuicyjnej pomocy Copilot

Zaangażuj się w wieloobrotowe rozmowy z Copilot Voice. Wybieraj spośród różnych głosów i otrzymuj aktualne, kontekstowe odpowiedzi

Limity Microsoft Copilot

Użytkownicy uważają, że często muszą przeformułować zapytanie, aby uzyskać odpowiednie odpowiedzi

Zaawansowane funkcje są dostępne tylko w płatnych planach, co sprawia, że jest to drogie rozwiązanie dla mniejszych firm lub teamów

Ceny Microsoft Copilot

Free forever

Copilot Pro : 20 USD/miesiąc za użytkownika

: 20 USD/miesiąc za użytkownika Copilot dla Microsoft 365: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Copilot

G2 : 4.3/5 (70+ recenzji)

: 4.3/5 (70+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

🔎 Do zrobienia? Copilot może działać jako Narzędzie AI do obsługi klienta aby pomóc agentom w automatyzacji czasochłonnych zadań, dzięki czemu mogą skupić się na rozwiązywaniu złożonych spraw i dostarczaniu wartości niestandardowym klientom.

8. HuggingChat (najlepszy dla konfigurowalnych chatbotów)

przez HuggingChat HuggingChat to dobra alternatywa dla YouChat, którą warto rozważyć, jeśli potrzebujesz narzędzia, które zapewnia konfigurowalne doświadczenie chatbota. Jest to szczególnie przydatne dla programistów, ponieważ mogą oni modyfikować i wdrażać narzędzie zgodnie ze swoimi wymaganiami.

Chatbota można nawet zintegrować z innymi LLM, jeśli chcesz zoptymalizować go do wykonywania określonych, niszowych zadań.

Najlepsze funkcje HuggingChat

Możliwość tworzenia skryptów w dowolnym preferowanym języku - Python, Java lub Kotlin. Może być również używany przez programistów o różnych poziomach umiejętności

Niestandardowe dostosowanie HuggingChat w celu kształtowania przepływu konwersacji i angażowania użytkowników. Rozwijaj chatboty dopasowane do persony twojej marki i twórz interaktywne doświadczenia, które zainteresują użytkowników

Wprowadzaj adresy URL stron internetowych do HuggingChat, aby podsumować i przedstawić kluczowe punkty dotyczące strony internetowej

Limity HuggingChat

Wielu użytkowników zgłasza, że HuggingChat często udziela chaotycznych odpowiedzi na pytania

Brak wsparcia dla wprowadzania obrazów lub poleceń głosowych

Ceny HuggingChat

Free

HuggingChat oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

9. Chatsonic (najlepszy do zaawansowanego marketingu AI)

przez Chatsonic Chatsonic, opracowany przez Writesonic, jest przeznaczony do marketingu opartego na AI. Łączy w sobie moc wiodących modeli AI, takich jak Claude, Gemini i ChatGPT, aby pomóc w badaniu, opracowywaniu i publikowaniu szerokiego zakresu zasobów marketingowych. Obejmuje to strony internetowe, prezentacje, blogi i diagramy.

Zaawansowany agent AI integruje się również z platformami takimi jak Ahrefs, Google Search Console i WordPress, aby uprościć marketingowe cykle pracy.

Najlepsze funkcje Chatsonic

Przesyłaj dokumenty PDF do aplikacji internetowej Chatsonic i zadawaj pytania na ich temat. Wyodrębnij cenne informacje w kilka sekund lub uzyskaj podsumowania dla łatwiejszego zrozumienia

Wprowadź opisy tekstowe dla żądanych wizualizacji, a Chatsonic wygeneruje niemal dokładny obraz

Wprowadzaj adresy URL filmów wideo z YouTube i otrzymuj zwięzłe podsumowania, aby szybko zlokalizować potrzebne informacje

Limity Chatsonic

Interfejs Chatsonic jest dość złożony i może być trudny w nawigacji

Odpowiedzi mogą być dość powtarzalne i będziesz musiał stale udoskonalać swoje podpowiedzi, aby uzyskać lepsze odpowiedzi

Ceny Chatsonic

Free

Indywidualny : $20/miesiąc

: $20/miesiąc Standard : $99/miesiąc dla dwóch użytkowników

: $99/miesiąc dla dwóch użytkowników Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Chatsonic

G2 : 4.0/5 (15+ opinii)

: 4.0/5 (15+ opinii) Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Chatsomic?

Chatsonic oszczędza mi sporo czasu przy pisaniu e-maili do naszych niestandardowych klientów. Ponadto poprawia ogólną jakość pisania, wykrywając błędy gramatyczne i sugerując poprawki. Recenzja G2 10. Replika (najlepsza dla przyjaźni opartej na AI)

przez Replika Replika jest jak wirtualny towarzysz AI. Możesz rozmawiać z Repliką o swoim dniu, angażować się w przemyślane rozmowy, prowadzić dziennik i nie tylko. Pomaga użytkownikom wchodzić w znaczące interakcje, naśladując ludzkie dialogi z empatią, aby czuli się zrozumiani.

Asystent AI łączy w sobie model uczenia maszynowego sieci neuronowej i zawartość skryptów dialogowych, aby analizować zapytania użytkowników i odpowiadać na nie. Jest również szkolony na dużym zbiorze danych, aby generować unikalne odpowiedzi.

Najlepsze funkcje Replika

Nawiguj emocjami, takimi jak stres, niepokój i samotność, rozmawiając z Repliką

Kształtuj osobowość Replika zgodnie ze swoimi unikalnymi preferencjami, aby stworzyć wirtualnego przyjaciela

Angażuj się w rozmowy głosowe i wideo z Repliką, aby uzyskać bardziej wciągające wrażenia poza tekstem

Limity Replika

Obsługa klienta jest wyjątkowo niestandardowa, a wielu użytkowników zgłasza trudne doświadczenia w kontaktach z nią

Replika nie jest przystosowana do przechowywania dużej ilości informacji, więc dane wejściowe muszą być krótkie i zwięzłe

Ceny Replika

Free

Replika Pro: 19,99 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Replika

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

⚠️ Przyjazne przypomnienie: Narzędzia AI do zawierania przyjaźni mogą być zabawne, ale nie należy nadmiernie dzielić się informacjami osobistymi ani polegać na nich w celu uzyskania wsparcia emocjonalnego. Zawsze sprawdzaj fakty, bądź świadomy uprzedzeń i utrzymuj silne połączenia międzyludzkie!

Pracuj mądrzej. Działaj szybciej. Znajdź się w 1% najlepszych dzięki ClickUp AI

Nie ma jednej uniwersalnej platformy, która działałaby jako alternatywa dla YouChat. Ostatecznie idealnym narzędziem będzie takie, które płynnie wpasuje się w Twój cykl pracy.

Ale jeśli szukasz potężnych możliwości AI i funkcji zarządzania zadaniami w jednej platformie do zarządzania obciążeniami pracą, jest tylko jedna odpowiedź - ClickUp!

Od zarządzania projektami opartego na AI po kreatywne tworzenie treści, połączone cykle pracy i płynną współpracę - ClickUp robi to wszystko. A zabawny, intuicyjny interfejs to tylko wisienka na torcie. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i pozwól funkcjom ClickUp AI zoptymalizować Twój codzienny cykl pracy!