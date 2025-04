Wskazówki dotyczące usprawniania procesu obsługi zobowiązań w celu usprawnienia cyklu pracy

Proces rozliczania zobowiązań (AP) jest bohaterem operacji finansowych, po cichu zapewniającym terminowe opłacanie rachunków i solidne relacje partnerskie.

Jednak bez odpowiednich narzędzi i strategii, AP może łatwo stać się koszmarem błędów i zmarnowanych godzin. Dzięki kilku inteligentnym usprawnieniom można przekształcić go z bólu głowy w usprawniony, oparty na wartościach proces.

Ten blog zawiera wskazówki i pomysły, jak to osiągnąć!

Automatyzacja operacji związanych z płatnościami i poprawa wydajności. Wypróbuj ClickUp

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Czym jest usprawnienie procesu obsługi zobowiązań? Proces ten optymalizuje sposób, w jaki organizacja radzi sobie z obsługą faktur.

Proces ten optymalizuje sposób, w jaki organizacja radzi sobie z obsługą faktur. Znaczenie usprawnienia procesów obsługi zobowiązań: Cyfrowe narzędzia eliminują ręczne wprowadzanie danych, wzmacniają relacje z dostawcami i przygotowują organizację do rozwoju

Cyfrowe narzędzia eliminują ręczne wprowadzanie danych, wzmacniają relacje z dostawcami i przygotowują organizację do rozwoju Wyzwania związane z procesem obsługi zobowiązań: Kosztowne opcje fakturowania, które mogą przekroczyć budżet firmy i błędy ręczne, które powodują napięcia w relacjach z dostawcami

Kosztowne opcje fakturowania, które mogą przekroczyć budżet firmy i błędy ręczne, które powodują napięcia w relacjach z dostawcami Strategie usprawniające proces obsługi zobowiązań Automatyzacja przekształca cykl pracy dzięki natychmiastowym zatwierdzeniom faktur, które skracają czas przetwarzania Standaryzacja formatów faktur i zamówień zakupu zapewnia spójność i upraszcza trójstronne procesy dopasowywania Korzystanie z narzędzi takich jak ClickUp pozwala ujednolicić i śledzić te procesy od początku do końca

Najlepsze praktyki i typowe błędy, których należy unikać Monitorowanie ośmiu czasów dostawy i wskaźników rozstrzygania sporów Pomaganie dostawcom w ograniczaniu błędów w przesłanych dokumentach w celu usprawnienia cyklu pracy Korzystaj z narzędzi analitycznych, aby upewnić się, że płatności są dostosowane do potrzeb w zakresie płynności



Wypróbuj ClickUp za Free

**Co to jest usprawnienie procesu obsługi zobowiązań?

Usprawnianie procesów obsługi zobowiązań (AP) koncentruje się na udoskonalaniu i optymalizacji sposobu, w jaki firma obsługuje przetwarzanie faktur i cykle pracy związane z płatnościami. Cel jest prosty - redukcja błędów manualnych, przyspieszenie czasu przetwarzania płatności i zapewnienie, że otrzymywać płatności terminowo. 🚀

Załóżmy, że dział AP ręcznie przetwarza każdą przychodzącą fakturę. Każda faktura jest drukowana, sprawdzana, podpisywana, a następnie archiwizowana. Jest to czasochłonne, a błędy - takie jak brakujące faktury lub zduplikowane płatności - są powszechne.

Porównaj to z systemem, w którym faktury są digitalizowane, automatycznie dopasowywane do zamówień zakupu i oznaczane jako rozbieżności. Płatności są planowane elektronicznie, a zespół monitoruje status w czasie rzeczywistym.

W pierwszym scenariuszu zespół jest obciążony powtarzalnymi, ręcznymi zadaniami

W drugim, skupia się na zadaniach wyższego poziomu, takich jak raportowanie i budowanie silniejszych relacji z dostawcami

To jest właśnie moc doskonalenie procesów biznesowych. Pomaga Businessowi oszczędzać pieniądze, wzmacniać relacje z dostawcami i kontrolować przepływ gotówki.

Dlaczego usprawnienie procesów obsługi zobowiązań jest ważne

Usprawnienie procesów obsługi zobowiązań (AP) obejmuje stworzenie systemu, który działa inteligentniej, zmniejsza liczbę błędów i utrzymuje sprawność finansową firmy. Przeanalizujmy kluczowe powody, dla których ma to znaczenie:

Redukcja kosztów: Ręczne przetwarzanie jest kosztowne. Automatyzacja procesów AP zmniejsza wydatki, uwalniając zasoby na strategiczne inicjatywy

Ręczne przetwarzanie jest kosztowne. Automatyzacja procesów AP zmniejsza wydatki, uwalniając zasoby na strategiczne inicjatywy Oszczędność czasu na to, co ważne: Ręczne przetwarzanie faktur wymaga czasu. Automatyzacja skraca ten oś czasu do godzin, pozwalając teamom skupić się na zadaniach o wysokiej wartości zamiast na powtarzalnej pracy

Ręczne przetwarzanie faktur wymaga czasu. Automatyzacja skraca ten oś czasu do godzin, pozwalając teamom skupić się na zadaniach o wysokiej wartości zamiast na powtarzalnej pracy Wzmocnienie relacji z dostawcami: Opóźnione płatności i błędy na fakturach szkodzą powiązaniom z dostawcami. Usprawnione cykle pracy AP zapewniają dokładne faktury i terminowe płatności, utrzymując zadowolenie dostawców i silne partnerstwo

Opóźnione płatności i błędy na fakturach szkodzą powiązaniom z dostawcami. Usprawnione cykle pracy AP zapewniają dokładne faktury i terminowe płatności, utrzymując zadowolenie dostawców i silne partnerstwo Uzyskanie kontroli nad przepływem środków pieniężnych : Nieefektywne procesy AP tworzą martwe punkty w przepływie gotówki. Dobrze zoptymalizowany system zapewnia widoczność w czasie rzeczywistym, umożliwiając śledzenie płatności wychodzących i utrzymanie stabilności finansowej

: Nieefektywne procesy AP tworzą martwe punkty w przepływie gotówki. Dobrze zoptymalizowany system zapewnia widoczność w czasie rzeczywistym, umożliwiając śledzenie płatności wychodzących i utrzymanie stabilności finansowej Przygotowanie na wzrost:: W związku z tym, że znaczna liczba firm planuje automatyzację AP, skalowalne, wydajne systemy są niezbędne do zarządzania zwiększoną ilością faktur i utrzymania konkurencyjności

Wspólne strategie i wskazówki mające na celu usprawnienie procesu obsługi zobowiązań

Usprawnienie procesu AP nie musi być czasochłonne. Kilka sprytnych zmian sprawia, że z czasochłonnego zadania staje się on usprawnioną operacją. Sprawdźmy, jak można tego dokonać:

1. Poziom wyżej dzięki narzędziom cyfrowym

Tradycyjne przepływy pracy związane z zobowiązaniami (AP) często wiążą się z ręcznym wprowadzaniem danych, długimi cyklami zatwierdzania i błędnie wystawionymi fakturami - wszystko to prowadzi do opóźnień i nieefektywności. Narzędzia cyfrowe eliminują te wąskie gardła poprzez automatyzację rutynowych zadań, poprawę widoczności i zwiększenie dokładności.

Jak narzędzia cyfrowe usprawniają proces AP

Automatyzacja przetwarzania faktur: Narzędzia oparte na AI pomagają wyodrębnić szczegóły faktury, dopasować je do zamówień zakupu i automatycznie oznaczyć rozbieżności Śledzenie czasu rzeczywistego: Oparte na chmurze pulpity pozwalają monitorować statusy faktur, oczekujące zatwierdzenia i harmonogramy płatności na pierwszy rzut oka szybsze zatwierdzanie: Cyfrowe cykle pracy umożliwiają natychmiastowe kierowanie faktur do odpowiednich osób zatwierdzających, skracając czas przetwarzania z tygodni do zaledwie kilku dni Zmniejszenie liczby błędów: Inteligentne narzędzia do weryfikacji wykrywają zduplikowane faktury, nieprawidłowe kwoty i brakujące informacje przed przetworzeniem płatności

Automatyzuj powtarzające się zadania i bez wysiłku utrzymuj proces AP na właściwym torze dzięki ClickUp

Tutaj ClickUp dla Teamów Finansowych może wkroczyć z pomocą. Jako kompleksowa platforma, ClickUp pozwala zarządzać budżetami, ustawiać powtarzające się zadania dla terminów płatności i śledzić wskaźniki finansowe za pomocą niestandardowych pulpitów. Potężne pola obliczeniowe ClickUp pozwalają również podsumować dane finansowe, pomagając zoptymalizować przepływ gotówki i harmonogramy płatności.

Wskazówka dla profesjonalistów: Rozważ użycie szablony doskonalenia procesów do zarządzania AP, które pomagają standaryzować cykle pracy, identyfikować wąskie gardła i usprawniać zadania, co prowadzi do szybszego zatwierdzania, zmniejszenia liczby błędów i poprawy ogólnej wydajności!

2. Porzuć stosy papieru: Przejdź na w pełni cyfrową formę

🧠 Do zrobienia? Według Badania IOFM średni koszt przetwarzania faktury papierowej wynosi od 12 do 30 USD za fakturę. Tymczasem automatyzacja przetwarzania faktur może obniżyć ten koszt do zaledwie 3 USD za fakturę .

Poleganie na fakturach papierowych spowalnia proces AP, zwiększa ryzyko zagubienia dokumentów i prowadzi do kosztownych wydatków związanych z ich przechowywaniem.

Dokumenty papierowe łatwo zgubić, co powoduje opóźnienia w płatnościach. Fizyczne podpisywanie i przekierowywanie faktur również powoduje niepotrzebne opóźnienia w procesie. Cyfryzacja zmniejsza bałagan i zapewnia szybkie wyszukiwanie, bezpieczne kopie zapasowe i dostęp do dokumentacji finansowej w czasie rzeczywistym.

Przejście na system AP bez użycia papieru

✔️ Zcyfryzuj wszystkie przychodzące faktury: Użyj narzędzi skanujących z OCR (optycznym rozpoznawaniem znaków), aby wyodrębnić dane z faktur papierowych i przekonwertować je na pliki cyfrowe z możliwością wyszukiwania ✔️Przechowuj faktury w systemie opartym na chmurze: Wprowadź narzędzie do zarządzania dokumentami AP, które umożliwia łatwy dostęp, organizację i wyszukiwanie ✔️Automatyzacja dopasowywania faktur: Wdrożenie trójstronnego systemu dopasowywania, który elektronicznie porównuje faktury, zamówienia zakupu i paragony w celu zmniejszenia liczby błędów ✔️Integracja faktur cyfrowych z oprogramowaniem księgowym: Połączenie systemu zarządzania fakturami z QuickBooks, Xero lub platformami ERP w celu automatycznej synchronizacji danych finansowych

organizuj, przechowuj i edytuj wszystkie pliki związane z AP w jednej bezpiecznej przestrzeni za pomocą ClickUp Docs_ Dokumenty ClickUp umożliwiają tworzenie, edytowanie i przechowywanie plików związanych z AP, takich jak faktury, zamówienia zakupu, księgi rachunkowe i umowy w jednym miejscu z gotowymi do użycia szablonami. Wyobraź sobie możliwość edytowania i wysyłania faktur za pomocą kilku kliknięć zamiast grzebania w szafkach z dokumentami

Gotowy na cyfrową aktualizację? Sprawdź szablon Accounts Payable by ClickUp aby rozpocząć.

Zdigitalizuj rejestry płatności, aby zaoszczędzić czas i zmniejszyć liczbę błędów dzięki szablonowi Accounts Payable firmy ClickUp

Krótka wskazówka: Użyj metody Skanuj-Zapisz-Synchronizuj. Skanuj wszystkie faktury papierowe, zapisuj je w scentralizowanym systemie w chmurze i synchronizuj z oprogramowaniem księgowym, aby stworzyć płynny, wolny od papieru cykl pracy. Zapewnia to łatwy dostęp i bezpieczne tworzenie kopii zapasowych.

3. Automatyzacja do zrobienia

Ręczne zarządzanie zobowiązaniami jest powolne, podatne na błędy i kosztowne.

Teams AP spędzają godziny na dopasowywaniu faktur, przekierowywaniu zatwierdzeń i planowaniu płatności, co prowadzi do opóźnień, braku rabatów i napiętych relacji z dostawcami. Automatyzacja eliminuje te wąskie gardła, zapewniając szybsze przetwarzanie, mniej błędów i lepszą wydajność.

Jak działa automatyzacja AP

Dopasowywanie faktur: Automatyzacja oparta na AI porównuje faktury z zamówieniami zakupu i dowodami dostawy, natychmiast sygnalizując rozbieżności Approval workflows: Wstępnie ustawione reguły kierują faktury do odpowiednich osób zatwierdzających na podstawie wartości, dostawcy lub działu, eliminując ręczne działania następcze Planowanie płatności: Automatycznie planuj płatności na podstawie terminów, zapewniając terminowe płatności i maksymalizując rabaty za wcześniejsze płatności Wykrywanie błędów: AI identyfikuje zduplikowane faktury, brakujące informacje i nieprawidłowe kwoty, redukując kosztowne błędy Automatyzacja ClickUp upraszcza to, umożliwiając ustawienie cykli pracy, które automatycznie przypisują zadania, zmieniają statusy i wysyłają przypomnienia o płatnościach.

wyeliminuj powtarzające się zadania i pozwól automatyzacji zająć się procesem AP dzięki ClickUp Automation_

Na przykład, przychodząca faktura natychmiast wyzwala zadanie do zatwierdzenia, dzięki czemu sprawy toczą się bez ciągłej ręcznej interwencji.

Czytaj bonusy: Automatyzacja cyklu pracy zmienia sposób zarządzania procesami, takimi jak zatwierdzanie faktur, wprowadzanie danych i komunikacja z dostawcami. Przeczytaj kilka rzeczywiste przykłady automatyzacji cyklu pracy i zobacz, jak pomagają one firmom zwiększyć wydajność i zmniejszyć liczbę błędów.

4. Wdrożenie trójstronnego dopasowywania dla płatności bez błędów

Przetwarzanie faktur bez odpowiedniej weryfikacji prowadzi do nadpłat, zduplikowanych płatności i ryzyka oszustwa. Trójstronne dopasowanie to kluczowa kontrola AP, która zapewnia, że każda faktura jest zgodna z prawem przed zwolnieniem płatności.

**Co to jest dopasowanie trójstronne?

Trójstronne porównywanie porównuje trzy kluczowe dokumenty:

📌 Zamówienie (PO): Oryginalne zamówienie z wyszczególnieniem ilości i cen 📌 Faktura: Rachunek przedłożony przez dostawcę z żądaniem zapłaty notatka odbioru towaru (GRN): Potwierdzenie, że elementy lub usługi zostały dostarczone

Gdy wszystkie trzy elementy są zgodne, faktura jest zatwierdzana do płatności. Jeśli występują rozbieżności, system oznacza fakturę do ręcznej weryfikacji.

Jak ustawić trójstronny system dopasowywania

Standaryzacja formatów PO i faktur : Upewnij się, że dostawcy postępują zgodnie z jasnym szablonem, aby uniknąć rozbieżności

: Upewnij się, że dostawcy postępują zgodnie z jasnym szablonem, aby uniknąć rozbieżności Wykorzystanie automatyzacji AP do dopasowywania : Oprogramowanie natychmiast sprawdza dokumenty i sygnalizuje rozbieżności

: Oprogramowanie natychmiast sprawdza dokumenty i sygnalizuje rozbieżności Stwórz przepływ pracy obsługi wyjątków: Ustanowienie jasnego procesu szybkiego rozwiązywania niezgodnych faktur

Pro Tip: A szablon zamówienia zakupu zapewnia spójny format i wymagane pola, przyspieszając dopasowywanie trójstronne i znacznie zmniejszając liczbę błędów ręcznych!

5. Pożegnaj się ze żmudnym wprowadzaniem danych dzięki magii cyklu pracy

Wprowadzanie danych jest jedną z najbardziej czasochłonnych i podatnych na błędy części przetwarzania AP. Pracownicy ręcznie wprowadzają klucze do faktur, co prowadzi do powielania rekordów, literówek i niedotrzymywania terminów.

Oprogramowanie do automatyzacji obsługi zobowiązań eliminuje to obciążenie, płynnie przechwytując i organizując dane. Oto jak można zautomatyzować wprowadzanie danych w AP:

Używaj wstępnie ustawionych cykli pracy: Kieruj faktury do zatwierdzenia na podstawie dostawcy, kwoty lub pilności

Kieruj faktury do zatwierdzenia na podstawie dostawcy, kwoty lub pilności ustawienie reguł automatycznej walidacji: natychmiastowe oznaczanie zduplikowanych faktur i nieprawidłowych kwot

natychmiastowe oznaczanie zduplikowanych faktur i nieprawidłowych kwot Synchronizacja z oprogramowaniem księgowym: Zapewnij płynną integrację między automatyzacją AP a dokumentacją finansową

**W ciągu ostatnich dwóch lat liczba w pełni zautomatyzowanych teamów AP podwoiła się 41% firm planuje automatyzację w ciągu najbliższego roku.

6. Dokładność na autopilocie: Wdrażanie uczenia maszynowego

Uczenie maszynowe (ML) rewolucjonizuje proces AP poprzez identyfikację wzorców, przewidywanie błędów i automatyzację kategoryzacji faktur. Dzięki ML można stworzyć system, który uczy się wykrywać duplikaty, oznaczać anomalie i precyzyjnie dopasowywać faktury do zamówień zakupu.

Na przykład, algorytmy ML sortują duże ilości faktur, znacznie zmniejszając ręczną interwencję przy jednoczesnym zwiększeniu dokładności. Z czasem ten inteligentny system staje się bardziej wydajny, oszczędzając godziny pracy i redukując kosztowne błędy.

Jak uczenie maszynowe wpływa na AP

Wykrywanie duplikatów faktur : ML identyfikuje wzorce w numerach faktur, datach i nazwach dostawców, aby zapobiec podwójnym płatnościom

: ML identyfikuje wzorce w numerach faktur, datach i nazwach dostawców, aby zapobiec podwójnym płatnościom Flagi zawyżonych opłat i błędów : AI przegląda dane historyczne w celu wykrycia niespójności cenowych i nieprawidłowych obliczeń podatkowych

: AI przegląda dane historyczne w celu wykrycia niespójności cenowych i nieprawidłowych obliczeń podatkowych Przyspiesza zatwierdzanie : System przewiduje trendy zatwierdzania i automatycznie kieruje faktury do właściwych osób decyzyjnych

: System przewiduje trendy zatwierdzania i automatycznie kieruje faktury do właściwych osób decyzyjnych Zmniejsza ryzyko oszustwa: Uczenie maszynowe wykrywa nietypowe wzorce wydatków, zapobiegając nieuczciwym płatnościom, zanim do nich dojdzie

7. Śledzenie postępów poprzez ustalanie i monitorowanie wskaźników KPI

Sekret powodzenia procesu AP tkwi w mierzeniu tego, co ma znaczenie. Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), takie jak czas przetwarzania faktur, koszt jednej faktury i rabaty za wcześniejsze płatności, zapewniają wgląd w wydajność.

Najważniejsze wskaźniki KPI AP do monitorowania

Czas przetwarzania faktur : Ile czasu zajmuje przetworzenie faktury od jej otrzymania do zrobienia płatności?

: Ile czasu zajmuje przetworzenie faktury od jej otrzymania do zrobienia płatności? Koszt jednej faktury : Ile kosztuje przetworzenie każdej faktury, w tym koszty pracy i technologii?

: Ile kosztuje przetworzenie każdej faktury, w tym koszty pracy i technologii? Współczynnik płatności na czas : Jaki procent faktur jest opłacanych w terminie lub przed terminem?

: Jaki procent faktur jest opłacanych w terminie lub przed terminem? Uzyskane rabaty za wczesne płatności : Ile pieniędzy oszczędza się dzięki wcześniejszemu opłacaniu faktur?

: Ile pieniędzy oszczędza się dzięki wcześniejszemu opłacaniu faktur? Wskaźnik błędów: jaki procent faktur wymaga ponownego przetworzenia z powodu niezgodności lub błędów?

Śledź każdy szczegół AP na pierwszy rzut oka dzięki w pełni konfigurowalnemu pulpitowi nawigacyjnemu ClickUp

Z Pulpity nawigacyjne ClickUp śledzenie tych wskaźników KPI staje się łatwe. Możesz tworzyć konfigurowalne pulpity z wizualizacjami w czasie rzeczywistym, takimi jak wykresy i diagramy, aby monitorować postępy. Możesz na przykład użyć go do śledzenia średniego czasu zatwierdzenia faktury lub zidentyfikowania wąskich gardeł za pomocą szczegółowych raportów.

Ciekawostki: Businessy takie jak QubicaAMF zaoszczędziły 40% swojego czasu na tworzenie raportów i wykresów za pomocą pulpitów ClickUp - wyobraź sobie, że przekłada się to na szybszy wgląd w system AP!

8. Standaryzacja formatów faktur i wyeliminowanie zgadywania

Jedną z największych przeszkód w rozliczeniach zobowiązań jest niespójny format faktur. Dostawcy przesyłają faktury w różnych strukturach, pomijając kluczowe szczegóły, takie jak numery zamówień zakupu (PO), warunki płatności i podział na elementy.

Powoduje to zamieszanie, opóźnia zatwierdzanie i zwiększa ryzyko błędów w płatnościach. Standaryzacja wymagań dotyczących przesłanych faktur zapewnia, że wszystkie faktury mają jasną, jednolitą strukturę, co zmniejsza liczbę interwencji ręcznych i przyspiesza przetwarzanie

Wybierz odpowiedni szablon z Centrum szablonów ClickUp i rozpocznij cykl pracy dla każdej potrzeby AP

Korzystaj z różnych Szablony faktur w Arkuszach Google do zrobienia, aby zaoszczędzić czas i nie pominąć żadnego szczegółu.

Pro Tip: Uniknij bólu głowy związanego z zarządzaniem fakturami. Szablon faktury ClickUp usprawnia fakturowanie poprzez śledzenie terminów, płatności i danych klienta w jednym miejscu, oszczędzając czas i poprawiając przejrzystość finansową.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss7-13.png Szablon faktur ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-180546809 Pobierz szablon /%cta/

9. Centralizacja komunikacji z dostawcami

Niewłaściwa komunikacja z dostawcami jest jedną z głównych przyczyn opóźnień w zatwierdzaniu, sporów i błędów w płatnościach na rachunkach zobowiązań.

Wiele firm polega na rozproszonych wątkach e-mail, rozmowach telefonicznych i arkuszach kalkulacyjnych, co utrudnia śledzenie zapytań o faktury i działań następczych. Scentralizowany system komunikacji przechowuje wszystkie interakcje z dostawcami w jednym miejscu, zmniejszając liczbę błędów i usprawniając zatwierdzanie płatności.

Jak usprawnić komunikację z dostawcami w AP

Używaj udostępnianego portalu dostawców : Samoobsługowy portal dostawcy umożliwia dostawcom śledzenie statusu płatności, przesyłanie faktur i zgłaszanie zapytań bez interwencji AP

: Samoobsługowy portal dostawcy umożliwia dostawcom śledzenie statusu płatności, przesyłanie faktur i zgłaszanie zapytań bez interwencji AP Scentralizuj całą komunikację : Korzystaj z platformy komunikacyjnej lub oprogramowania AP, gdzie rejestrowane są wszystkie dyskusje związane z fakturami, spory i zatwierdzenia

: Korzystaj z platformy komunikacyjnej lub oprogramowania AP, gdzie rejestrowane są wszystkie dyskusje związane z fakturami, spory i zatwierdzenia Przydziel dedykowanych menedżerów dostawców : Wyznacz członka zespołu AP jako punkt kontaktowy dla zapytań dostawców, aby uniknąć nieporozumień w komunikacji

: Wyznacz członka zespołu AP jako punkt kontaktowy dla zapytań dostawców, aby uniknąć nieporozumień w komunikacji Automatyzacja aktualizacji statusu: Wysyłanie zautomatyzowanych e-maili lub powiadomień o zatwierdzeniu, odrzuceniu lub przetworzeniu faktury ClickUp Chat sprawia, że proces ten jest płynny, integrując komunikację bezpośrednio z cyklami pracy. Podczas omawiania problemów z fakturą z dostawcą, możesz przekształcić wiadomości w zadania, przypisać je do członków zespołu i połączyć je z odpowiednimi dokumentami.

Centralizuj komunikację i natychmiast przekształcaj czaty w wykonalne zadania dzięki ClickUp Chat

Case Study Spotlight: Powodzenie Walk the Room z ClickUp 🎯

Walk the Room, globalne studio 3D, stanęło w obliczu wyzwań związanych z zarządzaniem projektami w oś czasu, koordynacją zespołu i alokacją zasobów przy użyciu wielu niepowiązanych ze sobą narzędzi.

Konsolidując swoje cykle pracy w ClickUp, usprawnili proces produkcji, skrócili o połowę czas ustawienia projektu za pomocą szablonów i zwiększyli liczbę aktywnych użytkowników w swoim zespole z 28 do ponad 70.

Wynik? Zwiększona wydajność, lepsze zarządzanie zasobami i ulepszone śledzenie projektów - wszystko z poziomu jednej platformy.

10. Integracja systemu AP z innymi narzędziami

Rozdrobniony stos technologiczny jest główną przeszkodą w wydajności AP. Gdy oprogramowanie AP, systemy ERP i narzędzia księgowe nie są połączone, zespoły finansowe kończą na ręcznym przenoszeniu danych między platformami, zwiększając ryzyko błędów i zduplikowanych płatności.

Integracja zapewnia płynny przepływ danych, poprawiając dokładność finansową i zmniejszając obciążenie pracą. ClickUp integruje się z popularnymi narzędziami takimi jak QuickBooks, Xero i HubSpot, aby zapewnić płynny przepływ danych dotyczących zobowiązań między systemami.

Połącz wszystkie swoje narzędzia i usprawnij proces AP na jednej potężnej platformie dzięki integracji ClickUp z wieloma aplikacjami

_Zintegrowaliśmy się z Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell itp. Umożliwia nam to śledzenie finansów, retencji, raportowania i szczegółów dotyczących klientów w jednej przestrzeni, ponieważ możemy pobierać informacje ze wszystkich używanych przez nas narzędzi i kompilować je w ClickUp dla łatwości użytkowania bez angażowania wszystkich działów i poświęcania czasu z ich harmonogramów Arnold Rogers menedżer ds. obsługi klienta, SMB

11. Optymalizacja harmonogramów płatności w celu maksymalizacji rabatów za wcześniejsze płatności

Skorzystanie z rabatów za wcześniejsze płatności lub wynegocjowanie korzystnych warunków płatności pozwala zaoszczędzić pieniądze, jednocześnie wzmacniając relacje z dostawcami. Aby usprawnić ten proces, warto rozważyć użycie szablony księgowe do standaryzacji i organizacji harmonogramów płatności

Szablony te pomagają śledzić terminy płatności, rabaty za wcześniejsze płatności i warunki dostawców w uporządkowanym formacie, zapewniając wykorzystanie możliwości oszczędności.

📕 Bonus Read: Użyj te przykłady księgi głównej jako punkt odniesienia, aby zapewnić dokładne śledzenie wpisów dotyczących zobowiązań. Pomaga to zachować spójność w rejestrowaniu transakcji, dzięki czemu audyty i raportowanie finansowe są bezproblemowe, przy jednoczesnym zminimalizowaniu rozbieżności.

12. Audyt i optymalizacja procesów zatwierdzania w celu zapewnienia szybkości i przejrzystości

Wąskie gardła w procesie zatwierdzania spowalniają realizację zobowiązań, prowadząc do utraty rabatów za wcześniejsze płatności, opóźnień w płatnościach dla dostawców i napiętych relacji z dostawcami.

Wiele Teams AP boryka się ze zbyt wieloma warstwami zatwierdzeń, niejasnymi obowiązkami i powolnymi ręcznymi podpisami. Usprawnienie procesu zatwierdzania zapewnia, że faktury są sprawdzane i zatwierdzane szybko i dokładnie.

Najczęstsze problemy związane z cyklem pracy

Zbyt wiele warstw zatwierdzania: Niepotrzebne podpisy spowalniają przetwarzanie faktur

Brak wyczyszczonych ról: Teams nie wiedzą, kto jest odpowiedzialny za zatwierdzanie, co powoduje zamieszanie

Niedotrzymane terminy zatwierdzeń: Ręczne przypomnienia często giną, opóźniając płatności

Podejście uniwersalne: Traktowanie wszystkich faktur tak samo powoduje marnowanie czasu na zatwierdzanie faktur o niskiej wartości

Jak zoptymalizować procesy zatwierdzania

Audyt istniejącego procesu : Zidentyfikuj opóźnienia w zatwierdzaniu, analizując raporty starzenia się faktur

: Zidentyfikuj opóźnienia w zatwierdzaniu, analizując raporty starzenia się faktur Definiowanie progów zatwierdzania : Automatyzacja zatwierdzania faktur o niskim ryzyku przy jednoczesnym kierowaniu faktur o wysokiej wartości lub oznaczonych flagą do ręcznego przeglądu

: Automatyzacja zatwierdzania faktur o niskim ryzyku przy jednoczesnym kierowaniu faktur o wysokiej wartości lub oznaczonych flagą do ręcznego przeglądu Używaj zatwierdzeń opartych na rolach : Przypisuj zatwierdzenia faktur na podstawie dostawcy, kwoty lub działu, aby uniknąć wąskich gardeł

: Przypisuj zatwierdzenia faktur na podstawie dostawcy, kwoty lub działu, aby uniknąć wąskich gardeł Automatyzacja przypomnień i eskalacji: Ustawienie alertów dla zaległych zatwierdzeń i automatyczna eskalacja zaległych faktur

Ustawienie alertów dla zaległych zatwierdzeń i automatyczna eskalacja zaległych faktur Śledzenie wydajności zatwierdzania za pomocą wskaźników KPI: Mierz średni czas zatwierdzania i identyfikuj miejsca, w których występują opóźnienia

Szybka wskazówka: Zdefiniuj progi zatwierdzania - automatyzacja zatwierdzania faktur o niskiej wartości i eskalacja tylko tych o wysokiej wartości lub oznaczonych flagą. Zapewnia to, że zadania o wysokim priorytecie otrzymują uwagę przy jednoczesnym zmniejszeniu opóźnień.

13. Wzmocnienie środków bezpieczeństwa w celu zapobiegania oszustwom i błędom, takim jak zduplikowane płatności

Oszustwa AP są coraz większym problemem, a firmy tracą miliardy rocznie z powodu duplikatów faktur, nieautoryzowanych płatności i oszustw phishingowych. Wzmocnienie środków bezpieczeństwa zapewnia, że tylko legalne faktury są opłacane, a nieautoryzowane transakcje są blokowane, zanim do nich dojdzie.

Jak wzmocnić bezpieczeństwo AP

Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) : Wymagaj wieloetapowego uwierzytelniania dla zatwierdzeń

: Wymagaj wieloetapowego uwierzytelniania dla zatwierdzeń Ogranicz dostęp do systemu : Ogranicz dostęp do oprogramowania AP tylko do autorskich użytkowników

: Ogranicz dostęp do oprogramowania AP tylko do autorskich użytkowników Używaj wykrywania oszustw opartego na AI : Narzędzia AI analizują wzorce transakcji i oznaczają podejrzaną aktywność

: Narzędzia AI analizują wzorce transakcji i oznaczają podejrzaną aktywność Regularny audyt danych dostawców : Weryfikuj zmiany w szczegółach płatności dostawców przed przetworzeniem transakcji

: Weryfikuj zmiany w szczegółach płatności dostawców przed przetworzeniem transakcji Szkolenie pracowników w zakresie rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych: Przeszkol zespoły AP w zakresie wykrywania fałszywych faktur i e-maili phishingowych

14. Opracowanie jasnego procesu rozstrzygania sporów

Podczas gdy rozliczanie klienta spory dotyczące faktur, rozbieżności w dostawach lub warunków płatności zakłócają proces AP i nadwyrężają relacje z dostawcami. Bez ustrukturyzowanego procesu rozwiązywania sporów, Teams AP tracą czas na ciągłe kontakty z dostawcami, opóźniając zatwierdzanie faktur i rozliczanie płatności.

Jak stworzyć silny proces rozwiązywania sporów

Ustawienie portalu zapytań do dostawców: Umożliwienie dostawcom śledzenia statusów faktur i zgłaszania sporów drogą cyfrową

Umożliwienie dostawcom śledzenia statusów faktur i zgłaszania sporów drogą cyfrową Utworzenie dedykowanego zespołu ds. rozstrzygania sporów: Wyznaczenie specjalistów AP do obsługi problemów związanych z płatnościami od dostawców

Wyznaczenie specjalistów AP do obsługi problemów związanych z płatnościami od dostawców Automatyzacja śledzenia sporów: Używanie oprogramowania do dokumentowania przyczyn sporów, rozwiązań i czasu reakcji

Używanie oprogramowania do dokumentowania przyczyn sporów, rozwiązań i czasu reakcji Standaryzacja procesów obsługi sporów: Tworzenie predefiniowanych kroków do rozwiązywania różnych rodzajów sporów

15. Tworzenie silnych relacji z dostawcami w celu zapewnienia długotrwałego powodzenia

Twoi dostawcy są strategicznymi partnerami, a nie tylko dostawcami usług. Silne relacje z dostawcami zapewniają priorytetową obsługę, lepsze warunki płatności i niezawodne łańcuchy dostaw.

Jeśli dostawcy ufają Twojemu biznesowi, są bardziej skłonni do oferowania rabatów, przedłużania kredytów lub negocjowania korzystnych warunków płatności.

Jak wzmocnić relacje z dostawcami

Płać faktury na czas : Terminowe płatności budują zaufanie i poprawiają współpracę z dostawcami

: Terminowe płatności budują zaufanie i poprawiają współpracę z dostawcami Komunikuj się w jasny sposób : Informuj dostawców o statusie faktur, sporach i oczekiwanych terminach płatności

: Informuj dostawców o statusie faktur, sporach i oczekiwanych terminach płatności Oferuj wcześniejsze płatności, jeśli to możliwe : Uzyskaj rabaty za wcześniejsze płatności i pokaż stabilność finansową

: Uzyskaj rabaty za wcześniejsze płatności i pokaż stabilność finansową Współpracuj z dostawcami w sytuacjach kryzysowych: Jeśli dostawcy borykają się z trudnościami finansowymi, oferuj elastyczne płatności, aby utrzymać długoterminowe partnerstwo

Czytanie bonusowe: Chcesz jeszcze bardziej usprawnić proces obsługi zobowiązań? Dowiedz się, jak Notatki o otrzymanych towarach (GRN) mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia płatności bez błędów i dokładnego śledzenia zapasów.

Najlepsze praktyki i typowe błędy, których należy unikać

Usprawnienie procesu obsługi zobowiązań wymaga starannego planu, konsekwentnej realizacji i unikania pułapek, które prowadzą do nieefektywności. Oto najlepsze praktyki, których należy przestrzegać, aby zapewnić sprawne działanie AP:

Stwórz pulpit wydajności dostawców: Śledź wskaźniki wydajności dostawców, takie jak oś czasu dostawy, dokładność faktur i wskaźniki rozstrzygania sporów. Wykorzystaj te informacje do negocjowania lepszych warunków i poprawy współpracy z dostawcami

Wprowadź szkolenia z procesów AP dla dostawców: Poinformuj swoich dostawców o preferowanym procesie przesyłania faktur i oś czasu płatności. Zmniejszy to liczbę błędów w przesłanych dokumentach i zapewni płynniejszy cykl pracy

Wdrożenie przepływów pracy związanych z zatwierdzaniem: Niestandardowe przepływy pracy związane z zatwierdzaniem oparte na typie lub wartości faktury. Na przykład, cykliczne faktury mogą być kierowane bezpośrednio do automatycznego zatwierdzenia, podczas gdy faktury jednorazowe lub o wysokiej wartości mogą być oznaczane do ręcznego przeglądu

Używaj analityki predykcyjnej do planowania płatności: Korzystaj z narzędzi analitycznych do prognozy cykli płatności na podstawie danych historycznych i trendów przepływu środków pieniężnych. Zapewnia to, że płatności są zawsze dostosowane do potrzeb w zakresie płynności

Dodatkowo, upewnij się, że unikasz następujących typowych błędów i tworzysz bardziej wydajny i skuteczny proces obsługi zobowiązań:

❗️Nieuwzględnianie informacji zwrotnych od dostawców: Nieuwzględnianie informacji zwrotnych od dostawców na temat bolączek procesu AP może prowadzić do powtarzających się błędów i napiętych relacji

❗️Traktowanie wszystkich faktur jednakowo: Brak segmentacji faktur w oparciu o ich pilność lub wartość prowadzi do nieefektywnego ustalania priorytetów i opóźnień w płatnościach

❗️Zaniedbywanie ciągłego doskonalenia: Założenie, że proces AP jest wystarczająco dobry bez regularnych ocen i aktualizacji może skutkować przestarzałymi cyklami pracy

❗️Używanie uniwersalnego systemu:Niestandardowe dostosowanie narzędzi i procesów AP do konkretnych potrzeb biznesowych może skutkować nieefektywnością i niezadowoleniem użytkowników

Pomyśl nie tylko o wydajności: Uczyń proces AP motorem wzrostu

Optymalizacja procesu obsługi zobowiązań to nie tylko redukcja kosztów czy unikanie błędów - to przede wszystkim umożliwienie firmie inteligentniejszego skalowania. Oceniając narzędzia lub systemy, należy wyjść poza automatyzację i cyfryzację.

Zastanów się, w jaki sposób oprogramowanie integruje się z istniejącymi narzędziami, wspiera skalowalność i promuje współpracę między zespołem a dostawcami.

To właśnie tutaj ClickUp błyszczy. Jako platforma typu "wszystko w jednym", łączy w sobie automatyzację, śledzenie czasu rzeczywistego i funkcje współpracy, tworząc płynne cykle pracy dostosowane do Twoich potrzeb. Od automatyzacji zatwierdzania faktur po śledzenie wskaźników KPI na konfigurowalnych pulpitach, ClickUp zapewnia efektywne zarządzanie procesem AP i przekształcenie go w strategiczną przewagę.

Gotowy do przejęcia kontroli nad procesem AP? Zarejestruj się w ClickUp - to nic nie kosztuje!