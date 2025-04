ponad 20 niezbędnych skrótów Zoom zwiększających wydajność pracy

Zoom to dość prosta i niezawodna platforma do wideokonferencji.

Ale wiesz, co może sprawić, że będzie jeszcze lepiej? Skróty klawiaturowe Zoom.

Znane również jako skróty Zoom, oszczędzają czas i zwiększają wydajność - dzięki szybkiej kombinacji kluczy, które wykonują określone zadania, eliminując potrzebę grzebania w menu, aby nawet zaplanować spotkanie.

Zgłębiliśmy króliczą norę skrótów, aby przedstawić najlepsze skróty do Zoom.

Gdy zaczniesz z nich korzystać, będziesz się zastanawiać, jak przetrwałeś te maratony spotkań bez nich.

60-sekundowe podsumowanie Oto krótki przegląd tego, co zostało omówione w tym artykule: Skróty Zoom oszczędzają czas : Wykonuj zadania takie jak wyciszanie, przełączanie wideo i natychmiastowe przełączanie widoków

Korzyści obejmują skupienie i dostępność : Pozostań zaangażowany bez rozpraszania uwagi myszą i łatwo nawiguj

Skróty klawiszowe : Alt+M wycisza wszystko, Spacja dla push-to-talk, a Alt+F1 przełącza do odczytu widoku aktywnego głośnika

Ograniczenia Zoom : Obawy związane z bezpieczeństwem, 40-minutowe limity darmowych spotkań i zależność od stabilnego Internetu

ClickUp jako alternatywa dla Zoom: Scentralizowane kalendarze, dane powstania zadań w czasie rzeczywistym i płynna współpraca

Czym są skróty Zoom?

Skróty Zoom to kombinacje klawiszy, które pozwalają szybko poruszać się po funkcjach Zoom bez konieczności korzystania z myszy. Zostały one zaprojektowane, aby zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność spotkań Zoom - niezależnie od tego, czy przełączasz się między widokami, zarządzasz uczestnikami, czy nawigujesz po ustawieniach.

✍🏻 Uwaga: Aby korzystać z tych skrótów klawiaturowych i skrótów klawiszowych Zoom, upewnij się, że aplikacja komputerowa Zoom (Windows, macOS lub Linux) jest zaktualizowana do najnowszej wersji. Użytkownicy iPadów mogą również korzystać ze skrótów, aktualizując aplikację mobilną Zoom do wymaganej wersji.

Oto kilka instancji, których możesz użyć na przykład w systemie operacyjnym Windows:

Ctrl+Alt+Shift : Przeskok do paska narzędzi sterowania spotkaniem Zoom podczas udostępniania ekranu

PageUp : Przejście do poprzedniej strony w widoku galerii

PageDown : Przejście do następnej strony w widoku galerii

Alt : Włącz lub wyłącz opcję "Zawsze pokazuj elementy sterujące spotkaniem"

Alt+F1: Przełącz na widok głośnika

Przykład: Oto jak te skróty przychodzą na ratunek. Wyobraź sobie, że prowadzisz duże spotkanie z ponad 50 uczestnikami. Zamiast ręcznie szukać elementów sterujących do zmiany widoków lub zarządzania udostępnianiem ekranu, użycie skrótów takich jak Ctrl + Alt + Shift + H w systemie Windows lub Ctrl + Option + Komenda + H na komputerze Mac pozwala skupić się na spotkaniu, a nie na elementach sterujących - oszczędzając czas i ograniczając rozpraszanie uwagi.

Korzyści z używania skrótów w Zoom

Skróty klawiaturowe Zoom to dobry sposób na poprawę sposobu poruszania się po spotkaniach. Zmniejszając zależność od myszy, możesz pracować wydajniej, zachować koncentrację, a nawet zwiększyć dostępność, aby uzyskać płynniejsze wrażenia dzięki tym wskazówkom Zoom.

🧠 Czy wiesz: Badania przeprowadzone przez programistę Bruno Michelsa wykazały, że przejście z myszy na skróty klawiaturowe do typowych zadań, takich jak kopiowanie i wklejanie, może zaoszczędzić do pięciu sekund na czynność. W ciągu roku przekłada się to na około 134 godziny - lub 17 pełnych dni roboczych - zaoszczędzonego czasu.

Oto kilka kluczowych korzyści:

1. Oszczędzaj czas dzięki szybszym działaniom

Skróty klawiaturowe umożliwiają wykonywanie podstawowych zadań, takich jak wyciszanie/wyłączanie wyciszenia, włączanie/wyłączanie kamery lub natychmiastowe podnoszenie ręki. Czynności te, które zwykle wymagają wielu kliknięć, są zakończone w ciągu kilku sekund, dzięki czemu cykl pracy jest szybszy i bardziej usprawniony.

Pro Tip: Planowanie spotkań Zoom jest jeszcze łatwiejsze, jeśli zintegrujesz swoje konto Zoom z narzędziami takimi jak Kalendarz Google lub ClickUp. Oto przewodnik, jak z łatwością zaplanować spotkanie Zoom.

2. Zachowaj koncentrację podczas spotkań

Trzymając ręce na klawiaturze, możesz w pełni zaangażować się w spotkanie bez żadnych przerw. Nie ma potrzeby sięgania po mysz, która może odciągać uwagę od rozmowy lub wykonywanego zadania.

3. Zwiększ dostępność Zoom

Dla dostawców z ułatwieniami dostępu, skróty klawiaturowe zapewniają alternatywny sposób interakcji z Zoom, zapewniając, że każdy może w pełni uczestniczyć w spotkaniach bez trudności.

Bonus: Od wyciszania mikrofonu, gdy się nie odzywasz, po dobre kadrowanie przed kamerą - drobne szczegóły robią dużą różnicę w tworzeniu dopracowanego, profesjonalnego wrażenia. Opanuj etykietę Zoom i najlepsze praktyki dzięki temu przewodnikowi.

4. Łatwe poruszanie się po Zoom za pomocą skrótów

Skróty Zoom zostały zaprojektowane tak, aby były łatwe do zapamiętania. Na przykład naciśnięcie "Alt + M" wycisza mikrofon (dla Windows); "Command + Shift + A" wycisza mikrofon (dla Mac), a "Alt + V" przełącza wideo (dla Windows); "Command + Shift + V" włącza/wyłącza wideo (dla Mac) - dzięki czemu łatwiej jest włączyć te skróty do rutyny.

5. Profesjonalny wygląd dzięki szybkim kontrolkom

Korzystanie ze skrótów w celu szybkiego dostępu do elementów sterujących spotkaniem może pomóc Ci wyglądać na bardziej pewnego siebie i przygotowanego. Niezależnie od tego, czy chodzi o wyciszanie szumów w tle, czy przełączanie widoków, te małe kombinacje kluczy przyczyniają się do dopracowanej i płynnej prezentacji.

Pro Tip: Uniknij stresu związanego z brakiem czasu podczas kluczowych spotkań Zoom, zapoznając się z opcjami planu Zoom. Niezależnie od tego, czy korzystasz z Free Planu, czy uaktualniasz go, aby uzyskać rozszerzone funkcje, oto przewodnik po darmowych i płatnych planach Zoom.

Jak używać skrótów w Zoom

Zoom ułatwia widok, użycie, a nawet niestandardowe dostosowanie skrótów klawiaturowych do własnych preferencji. Niezależnie od tego, czy chcesz zaoszczędzić czas, czy utworzyć skróty dostosowane do Twojego cyklu pracy, oto jak możesz w pełni wykorzystać tę funkcję.

1. Widok domyślnych skrótów klawiaturowych Zoom

Otwórz Zoom na pulpicie : Uruchom aplikację Zoom i zaloguj się

Ustawienia dostępności: Kliknij na swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu i wybierz Ustawienia z rozwijanej listy

Przejdź do Skrótów klawiaturowych: W oknie ustawień Zoom poszukaj Skrótów klawiaturowych po lewej stronie. Kliknij na nią, aby wyświetlić listę dostępnych skrótów

Sprawdź listę skrótów: Przeglądaj wstępnie skonfigurowane skróty i notuj te, których chcesz użyć

2. Niestandardowe skróty klawiaturowe Zoom

Zoom umożliwia personalizację skrótów, zapewniając elastyczność i kontrolę nad sposobem poruszania się po aplikacji. Wykonaj następujące kroki:

Ustawienia dostępu: Otwórz aplikację Zoom, kliknij na swoje zdjęcie profilowe i wybierz Ustawienia

Przejdź do skrótów klawiaturowych: W menu Ustawienia kliknij na Skróty klawiaturowe z panelu bocznego

Wybierz funkcję do edycji: Znajdź na liście czynność, którą chcesz niestandardowo zmienić. Na przykład wyciszenie/wyłączenie mikrofonu

Naciśnij wybrane klucze: Kliknij pole bieżącego skrótu, a następnie naciśnij kombinację kluczy, którą chcesz przypisać

Zapisz zmiany: Zoom automatycznie aktualizuje skrót po wprowadzeniu nowej kombinacji kluczy

pro Tip: Zoom oferuje dwa rodzaje skrótów klawiaturowych: globalne i lokalne. Globalne skróty klawiszowe działają we wszystkich aplikacjach, co oznacza, że można z nich korzystać nawet wtedy, gdy wyskakujące okno Zoom nie jest aktywne - idealne do wielozadaniowości podczas spotkania. Możesz na przykład wyciszyć dźwięk dla siebie lub przełączać wideo podczas pracy w innym programie. Z drugiej strony, lokalne skróty klawiszowe są specyficzne dla aplikacji, takie jak skróty Zoom, które działają tylko w aplikacji Zoom lub skróty Slack, które pozostają w Slack.

3. Unikanie konfliktów w skrótach Zoom

Zoom zapobiega konfliktom skrótów - sytuacjom, w których dwie funkcje mają tę samą kombinację kluczy. Jeśli dojdzie do konfliktu:

Czerwone boxy pojawiają się obok kolidujących ze sobą komend spotkania i czatu na liście skrótów

Komunikat o błędzie pojawia się u dołu ekranu, aby Cię ostrzec

Aby rozwiązać konflikt, edytuj jeden ze skrótów i przypisz unikalną kombinację kluczy.

📮ClickUp Insight: 37% pracowników wysyła notatki lub protokoły ze spotkań, aby śledzić elementy działań, ale 36% nadal polega na innych, fragmentarycznych metodach. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania decyzji, kluczowe informacje, których potrzebujesz, mogą zostać zagubione w czatach, e-mailach, dokumentach lub arkuszach kalkulacyjnych. Dzięki ClickUp możesz natychmiast przekształcić rozmowy w zadania, które można wykorzystać we wszystkich zadaniach, czatach i dokumentach - dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze.

Ponad 20 najlepszych skrótów Zoom zwiększających wydajność pracy

Poniżej znajduje się kompleksowa tabela najważniejszych skrótów klawiaturowych Zoom dla systemów Windows i macOS.

Funkcja Skrót Windows Skrót dla macOS Wycisz wszystkie mikrofony oprócz hosta Alt + M Komenda ⌘ + Control + M Wycisz dźwięk dla wszystkich mikrofonów Alt + M Komenda ⌘ + Control + U Wycisz mikrofon mówcy Alt + A Komenda ⌘ + Shift ⇧ + A Push to talk po wyciszeniu Pasek przestrzeni Pasek przestrzeni Uruchamianie lub zatrzymywanie udostępniania ekranu (tylko fokus na pasku narzędzi) Alt + Shift + S Komenda ⌘ + Shift ⇧ + S Wstrzymywanie lub wznawianie nagrywania Alt + P Komenda ⌘ + Shift ⇧ + P Wstrzymywanie lub wznawianie udostępniania ekranu (tylko fokus na pasku narzędzi) Alt + T Komenda ⌘ + Shift ⇧ + T Przełączanie na aktywnego mówcę podczas spotkania Alt + F1 Komenda ⌘ + Shift ⇧ + W Przełącz na widok galerii Alt + F2 Komenda ⌘ + Shift ⇧ + W Przeglądaj poprzednie 25 strumieni wideo w widoku galerii PageUp Control + P Przeglądaj kolejne 25 strumieni wideo w widoku galerii PageDown Control + N Podpowiedź do zakończenia lub opuszczenia spotkania Zoom Alt + Q Komenda ⌘ + W Zdalne sterowanie Alt + Shift + R Ctrl + Shift + R Zatrzymaj zdalne sterowanie Alt + Shift + G Ctrl + Shift + G Podnieś lub opuść rękę Alt + Y Option + Y Wyświetlanie lub ukrywanie panelu uczestników Alt + U Komenda ⌘ + U Otwórz okno zaproszenia Alt + I Komenda ⌘ + I Zamknij bieżące okno Alt + F4 Komenda ⌘ + W Polecenie uruchomienia lub zatrzymania wideo Alt + V Komenda ⌘ + Shift ⇧ + V Uruchamianie lub zatrzymywanie nagrywania w chmurze Alt + C Komenda ⌘ + Shift ⇧ + C Uruchamianie lub zatrzymywanie lokalnego nagrywania Alt + R Komenda ⌘ + Shift ⇧ + R Wejście lub wyjście z trybu pełnoekranowego Alt + F Komenda ⌘ + Shift ⇧ + F Pokaż lub ukryj pływające elementy sterujące spotkaniem Ctrl + Alt + Shift + H Ctrl + Option + Komenda + H Zrób zrzut ekranu Alt + Shift + T Komenda ⌘ + T Przejdź do czatu Ctrl + T Komenda ⌘ + K Zamknij bieżący czat Ctrl + W N/A Przejdź do poprzedniego czatu Ctrl + Góra N/A Szukaj Ctrl + F N/A Przejdź do następnego czatu Ctrl + W dół N/A Przełączanie na widok pionowy lub poziomy Alt + L N/A

Limity korzystania z Zoom

Zoom jest wszechstronną i szeroko stosowaną platformą, ale w niektórych sytuacjach może być uciążliwy.

Luki w zabezpieczeniach : Zoom był krytykowany za problemy z bezpieczeństwem, takie jak błędy w szyfrowaniu i "Zoom bombing", w których nieautoryzowani uczestnicy zakłócają spotkania. Przykładowo, firma finansowa może doświadczyć zakłóceń podczas poufnego spotkania strategicznego, gdy dołączą do niego nieproszeni uczestnicy

Limit czasu trwania spotkań dla użytkowników Free : Darmowe konta Zoom nakładają 40-minutowy limit na spotkania grupowe z trzema lub więcej uczestnikami. Oznacza to, że jeśli nauczyciel prowadzi zajęcia online, będzie musiał wielokrotnie wznawiać spotkanie ze względu na limity czasowe, powodując przerwy w pracy

Zależność od połączenia internetowego: Wydajność Zoom w dużej mierze zależy od stabilnego Internetu; słabe połączenia mogą powodować opóźnienia lub zakłócenia

🧠 Do zrobienia: Ponad 45% kadry kierowniczej czuje się przytłoczona nadmiarem spotkań. Oto przewodnik po tym, jak prowadzić wydajne spotkania i zwiększać efektywność pracy zespołu.

Problemy z kompatybilnością i dostępnością : Zoom może nie działać dobrze na starszych urządzeniach lub w obszarach o niskiej przepustowości. Ponadto platforma nie posiada kompleksowych funkcji dostępności dla osób niepełnosprawnych, co utrudnia niektórym użytkownikom efektywne uczestnictwo w konferencji

Wirtualne zmęczenie i wypalenie: Ciągłe spotkania wideo mogą prowadzić do " : Ciągłe spotkania wideo mogą prowadzić do " zmęczenia Zoomem ", wpływając na zdrowie psychiczne i wydajność

Pro Tip: Efektywne spotkania zaczynają się od jasno określonych celów i agend. Oto jak prowadzić efektywne spotkania, podczas których można organizować tematy dyskusji, przypisywać elementy działań i upewnić się, że wszyscy wychodzą z poczuciem spełnienia.

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Zoom

Sposób, w jaki pracujemy, zmienił się diametralnie, podobnie jak narzędzia, których używamy, aby zachować wydajność.

Badanie Harvard Business Review wykazało, że pracownicy przełączają się między zakładkami około 1200 razy dziennie, co daje prawie cztery godziny utraconej wydajności.

Właśnie dlatego ClickUp jest tak świetną alternatywą dla Zoom: łączy komunikację w czasie rzeczywistym z zarządzaniem zadaniami.

Wyobraź sobie, że próbujesz zarządzać nakładającymi się wydarzeniami z Kalendarza Google, spotkaniami Zoom i przypomnieniami z Kalendarza Apple - śledzenie wszystkiego może wydawać się przytłaczające. Widok Kalendarza ClickUp rozwiązuje ten problem poprzez centralizację wszystkich kalendarzy w jednym miejscu.

Niestandardowy widok dostosowany do Twoich preferencji: przełączaj między perspektywą dzienną, tygodniową lub miesięczną

Przeciągaj i upuszczaj zadania lub spotkania do różnych przedziałów czasowych, natychmiast dostosowując priorytety

Widok wszystkich zaplanowanych wydarzeń, zaplanowanych zadań i spotkań, w tym zewnętrznych z Kalendarza Google, Zoom lub Apple Calendar, aby pozostać zorganizowanym

Przykład: Jeśli Twój zespół ma pracowity poniedziałek wypełniony rozmowami z klientami i wewnętrznymi przeglądami, możesz użyć ClickUp, aby wyróżnić zadania o wysokim priorytecie podczas planowania przygotowań do spotkania i działań następczych po spotkaniu bezpośrednio w widoku kalendarza.

Istnieje jeszcze jedno poważne wyzwanie związane ze sposobem, w jaki obecnie korzystamy z aplikacji do spotkań: z większości spotkań wynikają kluczowe wnioski lub elementy działań, ale ich kontynuacja może być wyzwaniem.

ClickUp Meetings dba o to. Śledzenie notatek, organizowanie agend i przypisywanie elementów działań w celu zapewnienia odpowiedzialności - wszystko na jednej platformie. Dokumentowanie cotygodniowych spotkań odblokowuje niektóre z najpotężniejszych możliwości ClickUp!

Dodatkowo, korzystając z ClickUp Assign Comments, możesz oddelegować zadania bezpośrednio z poziomu ClickUp Meetings, upewniając się, że każdy wie, co musi zrobić.

Pro Tip: Użyj ClickUp Docs do dokumentowania agend spotkań i sporządzania wspólnych notatek w czasie rzeczywistym, aby wirtualne spotkania były bardziej interaktywne. Każdy może wnieść swój wkład podczas spotkania, a dzięki ClickUp Brain dyskusje są automatycznie podsumowywane w zadania, które można wykonać.

A teraz najlepsza funkcja ClickUp dla uczestników spotkań seryjnych: Czasami pisemne notatki nie wystarczą, aby uchwycić niuanse spotkania. Funkcja ClickUp's Clips wypełnia tę lukę, umożliwiając użytkownikom nagrywanie i udostępnianie zawartości spotkania bez wysiłku.

Automatycznie transkrybuj swoje spotkania za pomocą ClickUp AI wraz ze znacznikami czasu dzięki ClickUp Clips

Tak jak Event Marketing Manager w Vida Health, Alaina Maracotta, która udostępniła: "To fenomenalne zobaczyć, ile czasu zaoszczędziliśmy na spotkaniach od czasu przejścia na ClickUp. To, co wcześniej zajmowało nam trzy godziny tygodniowo na planowanie wydarzeń i aktualizacje, teraz zajmuje nam nieco ponad godzinę. "

Jak nagrywać za pomocą ClickUp Clip:

Otwórz przestrzeń ClickUp i wybierz opcję Clips z menu akcji

Wybierz wejście audio (domyślny mikrofon, brak mikrofonu lub dodatkowe opcje)

Wybierz opcję nagrywania: pełny ekran, okno lub bieżąca zakładka

Kliknij Rozpocznij nagrywanie, aby przechwycić udostępniane okno ekranu, dźwięk lub oba te elementy

Zapisywanie i udostępnianie nagrań bezpośrednio z obszaru roboczego

Przykład: Jeśli prowadzisz sesję szkoleniową, możesz nagrać całą sesję za pomocą ClickUp Clips i udostępniać krótkie aktualizacje wideo członkom zespołu, którzy nie mogli w niej uczestniczyć. Nagrania są zapisywane automatycznie i gotowe do udostępniania lub załączenia do odpowiednich zadań.

Potrzebujesz więcej amunicji? Poznaj AI Notatnik Spotkań ClickUp! Pozwól AI uczestniczyć w spotkaniach w Twoim zastępstwie i przynosić Ci elementy działań i najważniejsze wydarzenia ze spotkań. Dowiedz się więcej. 👇🏼

Zoptymalizuj swój cykl pracy dzięki skrótom klawiszowym i skrótom ClickUp

Skróty klawiaturowe ClickUp zostały zaprojektowane tak, aby uprościć cykl pracy i zminimalizować niepotrzebne ruchy rąk. Oto jak zacząć korzystać ze skrótów ClickUp:

Włączanie skrótów: Domyślnie skróty ClickUp są wyłączone. Aby je włączyć:

Przejdź do swojego osobistego awatara w prawym górnym rogu

Wybierz Ustawienia, przewiń do Preferencji i przełącz Skróty klawiaturowe

Kliknij Zapisz zmiany

Dostęp do wszystkich skrótów: Aby wyświetlić pełną listę skrótów, kliknij na swój awatar i wybierz Skróty klawiaturowe z rozwijanego menu. Stamtąd możesz przeglądać różne kategorie skrótów.

Oto szczegółowa tabela niektórych z najbardziej przydatnych skrótów ClickUp skategoryzowanych według funkcji:

Funkcja ClickUp Skrót (Mac) Skrót (Windows) Skróty globalne Zamknij zadanie lub okno Esc Esc Otwórz centrum dowodzenia Cmd + K Ctrl + K Pokaż/ukryj pasek boczny Q Q Utwórz zadanie T T Otwórz Notatnik P P Powiadomienia Przestrzeń Przestrzeń Skróty do tekstów Wzmianki o osobie @ @ Wzmianki o zadaniu @@ @@ Wstaw strzałkę ➝ -> -> Utwórz hiperlink Cmd + K Ctrl + K Skróty do zadań Przypisywanie zadań do siebie Hover + M Hover + M Dodawanie/usuwanie ze Schowka Shift + T Shift + T Przejdź do następnego zadania Cmd + Shift + Strzałka Ctrl + Shift + Strzałka Zbiorcze tworzenie podzadań Wklejanie listy do podzadania Wklejanie listy do podzadania Widok skrótów Widok kalendarza C C Widok Tablicy B B Widok listy L L Widok pulpitu nawigacyjnego D D Widok zespołu X X Skróty do dokumentów Podświetl wybrany blok tekstu Cmd + Shift + H Ctrl + Shift + H Tworzenie wypunktowanej listy Cmd + Shift + 9 Ctrl + Shift + 9 Utwórz listę kontrolną Cmd + Shift + 8 Ctrl + Shift + 8 Tworzenie numerowanej listy Cmd + Shift + 7 Ctrl + Shift + 7 Wyrównaj tekst do środka Cmd + Shift + E Ctrl + Shift + E Powielanie bloku tekstu Cmd + D Ctrl + D

Zoom na zmęczenie spotkaniami dzięki wydajności ClickUp

Wszyscy uwielbiamy Zoom (przynajmniej większość z nas). Jest to jednak jeszcze jedna platforma, na którą musimy wskakiwać i z niej wyskakiwać, szukając notatek i nagrań ze spotkań.

Użytkownicy ClickUp często rozpoczynają swoją podróż od chęci zaoszczędzenia czasu, ale szybko odkrywają skarbnicę funkcji do automatyzacji zadań i ułatwienia cyklu pracy.

Od scentralizowanego zarządzania kalendarzem i danych powstania zadań w czasie rzeczywistym do wspólnych Dokumentów i Clipów do nagrywania spotkań, ClickUp zmienia sposób, w jaki Teams zarządzają pracą i komunikacją.

Gotowy na odzyskanie czasu i uproszczenie przepływu pracy? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i sam przekonaj się o wydajności.