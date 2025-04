Jak poprawić przyjęcie CRM przez użytkowników i zwiększyć zaangażowanie Teams?

Pozyskanie klienta - skłonienie nowego klienta do zakupu produktu - to tylko jeden krok w sprzedaży. Dobre procesy sprzedażowe budują relacje z klientami, przyciągając ich z powrotem nie tylko po to, by kupowali więcej, ale także by polecali więcej osób w dłuższej perspektywie.

Na rynku oprogramowania jako usługi (SaaS) ten "powtarzający się przychód" jest podstawą samego modelu biznesowego. Im więcej pracujesz nad powiązaniami, tym dłużej klient pozostanie z Tobą i tym więcej będziesz czerpać z tego korzyści.

Fact Check: Oczekuje się, że rynek zarządzania relacjami z klientami (CRM) dotknie 262 mld USD do 2032 r .

Jednak jednym z największych wyzwań stojących przed organizacjami w zakresie CRM jest przyjęcie przez użytkowników.

W tym wpisie na blogu mówimy o tym, jak można radykalnie poprawić przyjęcie CRM przez użytkowników, wybierając odpowiednie narzędzie, dobrze je ustawiając i szkoląc Teams, aby mogli z niego korzystać. Jako bonus dorzucimy kilka gotowych do użycia, w pełni konfigurowalnych szablonów CRM, które zaintrygują nawet najbardziej upartego przedstawiciela handlowego.

Wypróbuj CickUp dla zespołów CRM. Jest przyjazny dla użytkownika i Free!

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Przyjęcie CRM przez użytkowników odnosi się do tego, jak skutecznie sprzedawcy, marketerzy, zespoły ds. powodzenia klienta i liderzy integrują i wykorzystują system zarządzania relacjami z klientami w swoich codziennych cyklach pracy.

Przyjęcie CRM jest niezbędne, ponieważ zapewnia organizacji widoczność, wydajność, efektywność procesów, a ostatecznie także przyjęcie produktów. Może to prowadzić do lepszych relacji z klientami, zwiększenia sprzedaży i skutecznego dopasowania produktu do rynku.

Z drugiej strony, nie wszyscy są podekscytowani wdrażaniem zupełnie nowego narzędzia. Wdrożenie CRM jest podatne na wyzwania, takie jak opór wobec zmian, brak odpowiednich szkoleń, niska jakość danych i problemy z integracją.

Aby przezwyciężyć te wyzwania i stworzyć dobrze przyjęty CRM w swojej organizacji, należy rozważyć następujące strategie:

Zaangażowanie pracowników w proces zmian

Stworzenie planu wdrożenia i szkolenia w zakresie CRM

Dostawca praktycznych szkoleń z wykorzystaniem środowisk sandbox

Personalizacja doświadczenia CRM

Wsparcie użytkowników w przepływie pracy

Monitorowanie wskaźnika przyjęcia CRM pod kątem dodatkowych możliwości szkoleniowych

Utrzymywanie jakości danych CRM

Oferowanie zachęt w celu zwiększenia zaangażowania

Zapewnienie poparcia kierownictwa i przywództwa

Zbieranie informacji zwrotnych od użytkowników CRM

Dowiedz się więcej.

Przyspiesz wzrost liczby klientów i ich satysfakcji dzięki ClickUp

**Co to jest adaptacja użytkowników CRM?

Przyjęcie użytkowników CRM odnosi się do liczby osób aktywnie korzystających z oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami w ramach ich codziennego cyklu pracy w celu zarządzania powiązaniami z klientami, śledzenia sprzedaży i optymalizacji procesów biznesowych.

Kto korzysta z CRM

Dobry CRM musi służyć całemu zespołowi ds. rozwoju, który obejmuje marketing, sprzedaż i powodzenie klienta. Przyjrzyjmy się kilku osobom, które korzystają z CRM.

Sprzedawcy: Używają go do śledzenia potencjalnych klientów, zarządzania interakcjami, dokumentowania opinii, zbierania zamówień itp.

Menedżerowie sprzedaży: Używają go do monitorowania wydajności zespołu, identyfikowania luk, wsparcia w zamykaniu trudnych transakcji i tworzenia planów na przyszłość.

Zespoły marketingowe: Używają go do prowadzenia kampanii e-mailowych, segmentowania grup niestandardowych klientów, angażowania ich za pomocą zawartości/wydarzeń/webinariów i retargetowania powracających użytkowników na stronie internetowej.

Powodzenie klienta: Potrzebują CRM, aby zrozumieć cykl życia klienta przed jego wdrożeniem, w tym szczegóły dotyczące jego wyzwań, wymagań, specyfikacji i umów z zespołem sprzedaży.

Przywództwo: Dla kierownictwa biznesowego CRM to lista potencjalnych klientów i księga zamówień w jednym. Pomaga im zrozumieć kondycję biznesu obecnie i w najbliższej przyszłości.

Dlaczego wdrożenie CRM ma znaczenie

Jak widać po użytkownikach CRM, nie jest to proste narzędzie dla jednej małej grupy. Jest to kompleksowa platforma, która wpływa na różne potrzeby organizacji, takie jak:

Widoczność

Dobre wdrożenie CRM tworzy scentralizowane dane o klientach w czasie rzeczywistym, które można wykorzystać do personalizacji, segmentacji, celów i ogólnie lepszego podejmowania decyzji.

Wydajność

Mając wszystkie informacje w jednym miejscu, zespół ds. rozwoju nie musi bawić się w muzyczne krzesła tylko po to, aby zebrać dane, dzięki czemu jest znacznie bardziej wydajny i mniej kłopotliwy.

Wydajność

Zakończone wdrożenie CRM zapewnia, że marketing, sprzedaż i powodzenie klienta pracują razem jako jedna jednostka. Oznacza to, że marketing może skupić się na właściwych potencjalnych klientach, sprzedaż może szybciej je zamykać, a zespoły obsługi klienta mogą szybko rozwiązywać problemy.

Efektywność

Dokładne wdrożenie CRM eliminuje również marnotrawstwo. Gdy wszystkie dane są powszechnie dostępne, sprzedawcy nie będą poszukiwać pokrywających się leadów, a marketing nie będzie wydawać pieniędzy na kampanie retargetingowe skierowane do niestandardowych klientów.

Przyjęcie produktu

CRM pomaga również śledzić cykl życia interakcji klienta z firmą. Czy korzystają oni z produktu? Czy otrzymują informacje zwrotne? Czy mają do zrobienia zakupy? CRM może pomóc śledzić i być na bieżąco z tym wszystkim, aby zwiększyć przyjęcie produktu .

Pomimo tych korzyści, przyjęcie CRM przez użytkowników nadal pozostaje trudne w wielu organizacjach. Zobaczmy dlaczego.

Najczęstsze wyzwania związane z wdrożeniem CRM

Jeśli jesteś organizacją, która zarządzała interakcjami z klientami w osobistych notatnikach lub arkuszach kalkulacyjnych, CRM to zupełnie nowa bestia. Należy spodziewać się wyzwań związanych z oswajaniem tej bestii i korzystaniem z niej. Niektóre z najczęstszych wyzwań związanych z wdrożeniem CRM to:

Opór przed zmianą: Pracownicy opierają się nowemu CRM, ponieważ czują się komfortowo z istniejącymi cyklami pracy. Jeśli użytkownicy postrzegają narzędzie jako zakłócenie lub obciążenie, będą go unikać, co prowadzi do niskiej adopcji CRM.

Brak szkoleń: Bez kompleksowego szkolenia pracownicy będą mieli trudności ze zrozumieniem CRM. Złożony system z licznymi funkcjami może wydawać się przytłaczający, co prowadzi do frustracji i niskiego zaangażowania.

**Problemy z integracją: CRM musi płynnie integrować się z innymi narzędziami biznesowymi, takimi jak platformy e-mail, oprogramowanie do automatyzacji marketingu i systemy ERP. W przeciwnym razie pracownicy będą myśleć o nim jako o kolejnym narzędziu do aktualizacji i zignorują go.

Brak akceptacji ze strony kierownictwa: Pracownicy mogą nie traktować go poważnie, jeśli liderzy i menedżerowie nie korzystają aktywnie z CRM lub go nie promują. Bez poparcia ze strony liderów, wdrożenie CRM pozostaje niespójne i często nie staje się integralną częścią procesów biznesowych.

Niska jakość danych: Systemy CRM są tak wartościowe, jak dane do nich wprowadzane. System staje się niewiarygodny, jeśli użytkownicy nie aktualizują rekordów dokładnie.

Na przykład, jeśli marketing nie przechwytuje żadnych informacji poza ID e-maila potencjalnego klienta, dział sprzedaży nie będzie widział powodu, aby z niego korzystać, ponieważ nie oferuje on żadnej wartości.

Podczas gdy te wyzwania są niezwykle powszechne, są one również jedynie początkowymi problemami. Gdy masz już dobrze naoliwioną maszynę CRM, oto co będzie miała Twoja firma.

Korzyści z powodzenia wdrożenia CRM

Dobry CRM jest podstawą samego biznesu. Jest to zapis wszystkiego o każdym kliencie przez dłuższy okres czasu.

Powodzenie wdrożenia CRM wśród użytkowników oferuje ogromne korzyści jakościowe i ilościowe.

Lepsze relacje z klientami

Wyobraź to sobie. Wiesz, kiedy po raz pierwszy spotkałeś swojego potencjalnego klienta. Wiesz, jakie są jego odsetki. Wiesz, jaką zawartość czytają i jakie podręczniki pobierają. Wiesz też, w jakich webinarach uczestniczyli. Gdy cała organizacja aktywnie korzysta z CRM, masz zakończony widok interakcji, preferencji i historii klienta.

Dzięki tym informacjom możesz przewidywać potrzeby klientów i dostarczać spersonalizowane doświadczenia. W swoim demo możesz powiedzieć: "Zauważyłem, że przeczytałeś nasz ebook o tym, jak liderzy HR korzystają z naszego produktu. Czy chciałbyś, żebym ci to pokazał?"

Z czasem tworzy to znaczące i wzajemnie korzystne relacje z klientami.

Lepsze wyniki sprzedaży

Dobrze wdrożony CRM usprawnia procesy sprzedaży poprzez automatyzację powtarzalnych zadań, takich jak działania następcze, przypomnienia i śledzenie potencjalnych klientów. Przedstawiciele handlowi mogą skupić się bardziej na zamykaniu transakcji niż na pracach administracyjnych.

Dzięki widoczności pipeline'u, automatyzacji cyklu pracy i wglądowi opartemu na AI, Teams mogą priorytetyzować leady o wysokiej wartości i dążyć do zdobycia zwycięskich szans.

Zwiększone przychody

Gdy wszystkie zespoły ds. rozwoju korzystają z CRM, zapewnia to przewidywalność. Marketing może przewidzieć, który segment dobrze reaguje na jaką wiadomość i podwoić ją. Sprzedaż może zidentyfikować nisko wiszące owoce i szybko je zamknąć. Zespoły ds. powodzenia klienta mogą prognozować obawy i proaktywnie je rozwiązywać.

Wszystko to prowadzi do lepszych wskaźników pozyskiwania i utrzymania klientów - oba mają bezpośredni wpływ na wzrost.

Lepiej dopasowany produkt

Dobrze przyjęty CRM zapewnia również widok tego, jak radzi sobie twój produkt. Dzięki zbieraniu opinii klientów, identyfikowaniu problemów, monitorowaniu użytkowania produktu i przeprowadzaniu ankiet, można zrozumieć, czego chcą klienci i stworzyć produkt, który jest odpowiednio dopasowany do tych potrzeb.

Dodatkowa lektura: Jak wybrać CRM? Aby konsekwentnie czerpać te korzyści, należy aktywnie zachęcać użytkowników do korzystania z CRM. Oto jak to zrobić.

Strategie wspierające adaptację użytkowników CRM

Jednym z największych błędów popełnianych przez liderów podczas wdrażania CRM jest brak myślenia o jego adopcji z wyprzedzeniem. Jeśli myślisz, że po wdrożeniu systemu free CRM i dać wszystkim konta użytkowników, automatycznie będą z niego korzystać, jesteś w błędzie.

Przyjęcie CRM przez użytkowników wymaga strategicznego i długoterminowego procesu. Oto jak możesz stworzyć strategię adopcji CRM dla siebie.

Zaangażowanie Teams w zmianę CRM

System CRM nie jest najlepszą niespodzianką dla żadnego zespołu. Dlatego przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w Strategia CRM , zaangażuj swoich pracowników.

Przeprowadź duże spotkanie z zespołem ds. rozwoju i poinformuj ich o zamiarze zmiany narzędzia CRM

Poproś zespół o sugestie oparte na ich doświadczeniach

Zapytaj ich o funkcje, które ułatwiłyby im życie

Ogłoszenia dla całej organizacji i angażujące rozmowy na ClickUp Chat

Na ClickUp Chat , napisz post o rozważaniu nowego CRM i wspieraj zdrową dyskusję. Zachęć ludzi do dyskusji na temat tego, jakie narzędzie jest najlepsze dla Twojej organizacji. Możesz również udostępniać niektóre szablonami planów wdrożenia i uzyskać komentarze ułatwiające przyjęcie.

Angażowanie pracowników w proces zmian

Kiedy wdrażasz nowy CRM, nierzadko zdarza się, że ustawienie wszystkiego zleca się zewnętrznemu zespołowi. Sprawia to, że zespół czuje się, jakby otrzymał coś, o co nie prosił.

Zamiast tego warto wspólnie wdrożyć CRM z zespołem. Użycie Zadania ClickUp aby przydzielić pracę ludziom. Zidentyfikuj mistrzów CRM w swojej organizacji i przydziel im rolę pomagania swoim Teamsom w przejściu przez zmianę. Etykietuj ich, aby mogli bezpośrednio komentować i dyskutować.

Zarządzaj wdrożeniem CRM za pomocą ClickUp Tasks

Tworzenie planu wdrożeniowego i szkoleniowego CRM

Po wdrożeniu CRM nadszedł czas, aby przeszkolić Teams w zakresie jego efektywnego wykorzystania. Oto usprawnione podejście, które może być pomocne.

Wdrożenie: Zapewnij wszystkim dostęp, uprawnienia i funkcje potrzebne do pełnienia ich roli, aby rozpocząć proces wdrażania.

SOP: Stwórz standardową procedurę operacyjną dotyczącą korzystania z CRM. Zdefiniuj terminy, skróty, Składniki CRM itp.

Szkolenie: Przeprowadzenie sesji szkoleniowych na żywo lub włączenie nagranych materiałów wideo na temat korzystania z nowego CRM. ClickUp Clip to świetny sposób do zrobienia tego tak szczegółowo, jak potrzebujesz.

Systemy: Oferuj frameworki i szablony dla zespołu, aby szybko rozpocząć pracę. The Szablon CRM firmy ClickUp to świetny punkt wyjścia. Ten w pełni konfigurowalny szablon jest idealny dla początkujących, aby stworzyć scentralizowaną bazę danych, usprawnić cały proces sprzedaży i zarządzać potencjalnymi klientami.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-585.png Szablon CRM dla ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750 Pobierz szablon /%cta/

Dostawca praktycznych szkoleń przy użyciu środowisk sandbox

Zrozumienie czegoś podczas wykładu to jedno. Faktyczne korzystanie z narzędzia, którego się uczy, to zupełnie co innego. Warto więc uzupełnić szkolenie sesjami praktycznymi.

Najlepszym sposobem do zrobienia tego jest środowisko piaskownicy. Aby pomóc Teams przezwyciężyć strach przed zrobieniem czegoś źle i całkowitym uszkodzeniem systemu, pozwól im korzystać z wolnej od ryzyka piaskownicy do testowania cykli pracy, ćwiczenia wprowadzania danych i eksperymentowania z funkcjami przed użyciem ich w operacjach na żywo.

Personalizacja doświadczenia CRM

Nie każdy korzysta z CRM w ten sam sposób. Marketer może być bardziej skoncentrowany na bazie danych i pobieraniu zawartości. Sprzedawca może chcieć zobaczyć wszystkie nadchodzące działania w kalendarzu.

Możesz znacznie poprawić przyjęcie CRM, umożliwiając użytkownikom personalizację oprogramowania. A konfigurowalne oprogramowanie CRM poprawia użyteczność, co daje każdej osobie konkretny powód do powrotu.

ClickUp CRM jest w pełni konfigurowalny. Nie, naprawdę. Użyj Widok kalendarza ClickUp aby zobaczyć nadchodzące terminy (można również ustawić niestandardowe pola dat dla działań następczych, odpraw, odnowień, a nawet urodzin!).

Dodaj niestandardowe pola, takie jak oczekiwany rabat, decydent, influencer decyzyjny, typ branży itp. w celu śledzenia potrzebnych informacji. Dodaj do tego niestandardowe statusy, takie jak "przesunięte na przyszły rok" lub "korzystanie z usług konkurenta X", aby uzyskać pożądany poziom szczegółowości.

Ustawienie Pulpity ClickUp aby wizualizować swoje wskaźniki. Nawiązane kontakty, zamknięte transakcje, nadchodzące odnowienia, średni czas zamknięcia transakcji, współczynniki konwersji - niezależnie od metryki, dodaj widżet i śledź go w czasie rzeczywistym.

ustaw i śledź istotne informacje dzięki ClickUp Dashboards_

Wsparcie użytkowników w przepływie pracy

Jedną z głównych przeszkód w przyjęciu CRM są zakłócenia. Nowe oprogramowanie zakłóca istniejącą pracę Procesy CRM do których Teams są tak przyzwyczajeni, tworząc dodatkowy wysiłek. Najlepszym sposobem na wyeliminowanie tej przeszkody jest wykazanie, że nowy CRM faktycznie zmniejsza wysiłek i czas. Automatyzacja ClickUp został zaprojektowany do zrobienia dokładnie tego. Z ClickUp można ustawić automatyczne przypomnienia, zależności między zadaniami i wyzwalacze przepływu pracy, aby zapewnić, że pracownicy będą na bieżąco z zadaniami związanymi z CRM bez dodatkowego wysiłku.

Marketing oznacza lead jako MQL? Powiadom sprzedaż

Potencjalny klient pobiera ebooka z dolnej części ścieżki? Ustaw go jako gorący lead

Lead wypisuje się z listy? Zaktualizuj jego poziom odsetków

Demo zakończone? Zaktualizuj niestandardowy status

zautomatyzuj wszystko w swoim cyklu pracy dokładnie tak, jak chcesz, dzięki ClickUp_

Masz jakieś informacje poza ClickUp? Nie ma sprawy. ClickUp integruje się z ponad 1000 narzędzi, takich jak Google Drive, Outlook, Figma, Zoom, Zendesk, Twilio, SaveMyLeads, Jotform i nie tylko!

📖 Bonus do przeczytania: Sprawdź inne Przykłady oprogramowania CRM .

Monitorowanie wskaźników adopcji pod kątem dodatkowych możliwości szkoleniowych

Załóżmy, że wdrożyłeś już wszystkich użytkowników i zaczęli oni korzystać z produktu; Twoja praca nie została jeszcze zrobiona. Śledzenie zaangażowania użytkowników i identyfikowanie obszarów, w których pracownicy mają trudności, może pomóc organizacjom w zapewnieniu ukierunkowanych szkoleń.

W regularnych odstępach czasu sprawdzaj, czy wszyscy użytkownicy logują się do wybranego CRM. Użyj pulpitu ClickUp, aby śledzić, czy wszyscy zaktualizowali krytyczne informacje o klientach. Zidentyfikuj, kto nie radzi sobie z wykonywaniem jakiego rodzaju zadań i odpowiednio zaprojektuj szkolenia.

Ustal jasne cele i KPI dla korzystania z CRM

Chociaż chciałbyś, aby wszyscy natychmiast korzystali ze wszystkich funkcji, najlepiej nie przytłaczać zespołu. Podziel swój plan wdrożenia CRM na etapy i ustaw odpowiednie cele.

Na przykład w pierwszej scenie celem może być zapewnienie, że Teams zaktualizują wszystkie obowiązkowe pola. W scenie drugiej możesz poprosić ich o przesłanie transkrypcji rozmów. Na scenie trzeciej możesz chcieć zintegrować narzędzie e-mail w celu automatyzacji powiadomień i przypomnień.

Użycie Cele ClickUp aby śledzić wskaźniki przyjęcia CRM i podejmować niezbędne działania. Możesz również określić swoje cele w sposób wymierny, np:

Zapewnienie, że 90% zespołów sprzedaży i obsługi klienta będzie codziennie logować się do CRM w ciągu najbliższych trzech miesięcy

Poprawa konwersji leadów z 20% do 30% poprzez optymalizację działań następczych CRM i zautomatyzowaną pielęgnację leadów w ciągu sześciu miesięcy

Dodatkowa lektura: Wskaźniki KPI i metryki zarządzania produktem

Utrzymanie jakości danych CRM

Mówi się, że co wrzuca się do kosza, to wyrzuca. Kluczowe znaczenie ma również to, że jeśli dane trafiające do CRM są niskiej jakości, ich przyjęcie i wykorzystanie automatycznie spadnie. Jeśli dane nie są wiarygodne, nikt nie chce z nich korzystać.

Unikaj przedostawania się złych danych do systemu, włączając automatyzację. Ustaw walidację dla pól takich jak e-mail lub numer telefonu komórkowego, aby upewnić się, że są one tak dokładne, jak to tylko możliwe. Jeśli potrzebujesz tych samych danych w wielu miejscach, zautomatyzuj kolejne wpisy.

Jeśli przenosisz dane z innego narzędzia, użyj automatyzacji i integracji, aby upewnić się, że wszystkie informacje są przesyłane dokładnie. Aby odzyskać krytyczne dane w dowolnym momencie, użyj ClickUp Connected Search .

Znajdź wszystko, czego potrzebujesz dzięki ClickUp Connected Search

📖 Dodatkowa lektura: Dowiedz się jak zbudować bazę danych CRM .

Oferowanie zachęt w celu zwiększenia zaangażowania

Zachęcanie do wdrażania CRM może być bardziej skuteczne, gdy pracownicy czują się nagradzani za efektywne korzystanie z systemu. Grywalizacja, programy uznania i nagrody oparte na wynikach zwiększają zaangażowanie.

Użyj ClickUp Dashboards, aby ustawić pulpit liderów, którzy najczęściej korzystają z CRM

Twórz udostępniane foldery z celami, które zespół może wspólnie osiągnąć

Zidentyfikuj członków zespołu, którzy efektywnie korzystają z CRM i nagradzaj ich

Zapewnienie poparcia kierownictwa i przywództwa

Pomimo tego, jak przydatny jest CRM, pierwszy impuls do jego wdrożenia musi pochodzić z góry. Jeśli wiceprezes ds. sprzedaży nie jest odsetki od CRM lub korzystania z niego, zespół sprzedaży też nie będzie zainteresowany. Należy więc z góry zapewnić sobie poparcie kierownictwa.

Ogłoszenia : Zachęcaj liderów marketingu, sprzedaży i powodzenia klienta do publikowania postów na temat wdrożenia nowego CRM

: Zachęcaj liderów marketingu, sprzedaży i powodzenia klienta do publikowania postów na temat wdrożenia nowego CRM Przywództwo przez przykład : Zachęć wiceprezesów i liderów zespołu ds. rozwoju do osobistego korzystania z CRM poprzez wprowadzanie aktualizacji, ustawienie pulpitów itp.

: Zachęć wiceprezesów i liderów zespołu ds. rozwoju do osobistego korzystania z CRM poprzez wprowadzanie aktualizacji, ustawienie pulpitów itp. Użycie: Przynoszenie raportów, punktów danych, zrzutów ekranu itp. z CRM na przeglądy lub spotkania townhall, aby pokazać, że korzystają z nowego narzędzia

Zbieranie opinii od użytkowników CRM

Na koniec, ale nie mniej ważne, porozmawiaj z użytkownikami i zbierz ich opinie.

Opinie użytkowników są niezbędne do udoskonalenia Wdrożenie CRM i wczesne podejmowanie wyzwań. Ustawienie Formularze ClickUp do tworzenia niestandardowych pytań i zbierania ustrukturyzowanych informacji zwrotnych od pracowników na temat ich doświadczeń z CRM. Wykorzystaj te opinie, aby udoskonalić sposób korzystania z oprogramowania.

jakościowe i ilościowe informacje zwrotne z ClickUp Forms_

Wykonując wszystkie powyższe czynności, musisz pamiętać o jednej rzeczy: Twoje nowe oprogramowanie CRM to wciąż duża zmiana dla Twoich Teams.

Rola zarządzania zmianą w adaptacji CRM

Niezależnie od tego, czy przechodzisz z jednego rozwiązania CRM na inne, czy wdrażasz swoje pierwsze narzędzie, pamiętaj, że Twoje Teams mają już swój proces. Niektórzy mogą zapisywać wszystkie szczegóły w notatniku; inni mogą notować rzeczy w telefonach lub arkuszach kalkulacyjnych. Nawet przed wprowadzeniem nowego systemu CRM istniał sposób, w jaki ludzie zarządzali swoją pracą.

Dlatego nowy i błyszczący CRM to duża zmiana. Poprawa przyjęcia CRM oznacza zrozumienie, że jest to ćwiczenie z zakresu zarządzania zmianą. Podczas wdrażania tej zmiany należy rozważyć następujące kroki.

Zrozumienie potrzeby zmiany i zbudowanie silnego argumentu, dlaczego ma ona znaczenie Zaangażowanie wszystkich interesariuszy, nie tylko liderów, ale także użytkowników końcowych Powolne wprowadzanie zmian Monitoruj przyjęcie i zbieraj informacje zwrotne Dopracowanie wdrożenia i utrwalenie zmiany

Szablon planu zarządzania zmianą od ClickUp

Aby pomóc pracownikom w płynnej zmianie, zminimalizować opór i zwiększyć zaangażowanie, stwórz solidny plan zarządzania zmianą. Wypróbuj szablon Szablon planu zarządzania zmianą ClickUp . Ten przyjazny dla początkujących szablon zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby sprawnie planować i realizować strategię zarządzania zmianą.

Zmień swój CRM w przyjemność z ClickUp

Narzędzia CRM to coś więcej niż tylko baza danych. To potężne oprogramowanie, które usprawnia operacje, usprawnia podejmowanie decyzji i poprawia relacje z klientami. Jeśli jednak nie zostanie ono w pełni i powszechnie przyjęte w organizacji, może stać się niewypałem.

ClickUp został zaprojektowany, aby temu zapobiec. ClickUp CRM to zorientowany na działanie sposób wizualizacji pipeline'u, zarządzania relacjami, współpracy z interesariuszami i automatyzacji cykli pracy.

Od przechwytywania potencjalnych klientów za pomocą formularzy po obliczanie wielkości transakcji na podstawie niestandardowych danych wejściowych, ClickUp oferuje wszystko, czego potrzebuje Twój zespół ds. rozwoju w przyjazny dla początkujących, niestandardowy sposób. Wykorzystaj ClickUp jako swój CRM. Wypróbuj ClickUp już dziś za darmo!