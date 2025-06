Nowa funkcja: e-mail w ClickUp

Czy nam się to podoba, czy nie, e-mail pozostaje podstawą komunikacji online; wypełnia lukę między Tobą, Twoimi klientami, partnerami i wszystkimi innymi osobami, z którymi nie możesz się skontaktować w obszarze roboczym Slack.

Chociaż e-maile prawdopodobnie pozostaną z nami na dłużej, nie da się zaprzeczyć, że czytanie i odpowiadanie na wiadomości zajmuje nam mnóstwo czasu (i obniża wydajność)! Dlatego stworzyliśmy nowy, bardziej efektywny sposób organizowania i usprawniania komunikacji e-mailowej, który pozwoli Ci odzyskać wydajność.

Nowa aplikacja ClickApp do obsługi poczty e-mail umożliwia płynną integrację komunikacji e-mailowej z ClickUp, dzięki czemu możesz zarządzać rozmowami bezpośrednio obok odpowiednich zadań, bez konieczności przełączania się między zakładkami!

Przedstawiamy nową aplikację ClickApp do obsługi poczty e-mail dla ClickUp

Nowa aplikacja ClickApp do obsługi poczty e-mail integruje Twoją skrzynkę e-mail z ClickUp, umożliwiając zarządzanie pracą i wiadomościami e-mail w jednym miejscu.

Teraz możesz wysyłać i odbierać e-maile bezpośrednio w zadaniach ClickUp, tak samo łatwo, jak publikujesz komentarz!

Przykładowe zastosowania aplikacji ClickApp do obsługi wiadomości e-mail:

Wysyłaj i odbieraj e-maile bezpośrednio w zadaniach ClickUp

Organizuj i dołączaj wątki e-mail do komentarzy lub komentarzy w wątku

Dodawaj załączniki, formularze, szablony odpowiedzi, podpisy i konfiguruj automatyzację

Korzyści z przeniesienia poczty e-mail do ClickUp

Przeniesienie poczty e-mail i pracy w jedno miejsce pozwala zaoszczędzić czas (Twoim i Twojego zespołu), utrzymać rozmowy w pobliżu powiązanych zadań oraz pomaga zespołowi organizować i koordynować komunikację e-mailową!

Oto kilka przykładów, jak Ty i Twój zespół możecie korzystać z aplikacji ClickApp do obsługi poczty e-mail:

Przypisywanie e-maili członkom zespołu

Przechowuj pliki, zamówienia i aplikacje w uporządkowany sposób wraz z e-mailami do kontaktów

Współpracuj nad wysyłaniem i odpowiadaniem na wiadomości

Skonfiguruj automatyzację cyklu pracy e-maili na podstawie pól niestandardowych i wydarzeń (takich jak transakcja z Twojej strony internetowej, śledzenie błędów i inne)

Możliwości są praktycznie nieograniczone.

Jak działa aplikacja ClickApp do obsługi e-maili

Po włączeniu ClickApp możesz wysyłać i odbierać e-maile bezpośrednio w ramach zadania. Odpowiedzi będą trafiać do tego samego wątku zadania. Łatwo przełączaj się między wysyłaniem komentarzy do wewnętrznych członków zespołu a wysyłaniem e-maili do osób spoza ClickUp.

Jest to doskonała funkcja dla wszystkich, którzy muszą komunikować się zewnętrznie z klientami, kandydatami, użytkownikami itp. , a jednocześnie chcą mieć wszystkie informacje w jednym miejscu.

Wysyłaj e-maile z poziomu zadania

Teraz możesz wysyłać e-maile do dowolnych osób bezpośrednio z zadania ClickUp. Jest to idealne rozwiązanie do przenoszenia rozmów związanych z pracą!

Możesz:

Dodawanie załączników

Połącz e-maile z zadaniami w ClickUp

Oznaczaj członków zespołu i koordynuj e-maile w wątkach komentarzy

Wysyłanie wiadomości i odpowiedzi bezpośrednio w ClickUp pomaga utrzymać porządek w wysyłanych wiadomościach, ułatwia współpracę i pozwala zlokalizować je obok odpowiednich zadań.

Otrzymuj e-maile w ramach zadania

Po wysłaniu wiadomości e-mail z poziomu zadania ClickUp odpowiedź zostanie automatycznie przeniesiona do wątku aktywności zadania.

Możesz również ustawić sposób wyświetlania e-maili w sekcji Aktywność zadania, przechodząc do ustawień ClickApp dla e-maili.

Dzięki temu możesz wybrać, czy chcesz, aby rozmowy e-mailowe były uporządkowane w osobnych wątkach, czy też odpowiedzi na e-maile miały być wyświetlane w zadaniach jako nowe komentarze.

Szablony e-maili

Jeśli korzystasz z planu Business, szablony są świetnym rozwiązaniem, gdy chcesz szybko wysłać zapisane odpowiedzi, na przykład w ramach obsługi klienta lub śledzenia kandydatów!

Tworzenie szablonu

Kliknij ikonę szablonu na dole strony Wpisz nazwę Wpisz temat (opcjonalnie) Wpisz treść wiadomości e-mail Wybierz uprawnienia

Korzystanie z szablonu

Kliknij przycisk szablonu Pojawią się ostatnio dodane elementy Opcjonalnie możesz wyszukać szablon Wybierz, aby złożyć wniosek

Podpisy

Każdy członek planu Business może mieć wiele podpisów w ClickUp, aby spersonalizować wygląd swoich e-maili!

Aby utworzyć podpis:

W sekcji komentarzy zadania przejdź do podpisów w lewym dolnym rogu Otwórz opcję podpisów Wybierz +Dodaj podpis Nadaj nazwę swojej sygnaturze – będzie ona używana do odwołań wewnętrznych Napisz swój podpis! Jeśli wolisz pisać swój podpis w formacie HTML, przejdź do edytora HTML, klikając ikonę w prawym górnym rogu! Opcjonalnie możesz ustawić podpis jako domyślny Zapisz

E-mail w ClickUp + niestandardowe pola e-mail

Jeśli Twoje zadanie ma wypełnione niestandardowe pole e-mail, ten adres e-mail pojawi się jako sugerowany adres podczas tworzenia wiadomości! Następnie możesz kliknąć ten adres e-mail, aby wypełnić pole "Do"!

📮ClickUp Insight: Wyniki naszej ankiety dotyczącej efektywności spotkań pokazują, że 18% respondentów polega na wątkach e-mailowych w komunikacji asynchronicznej. Chociaż e-maile umożliwiają szczegółowe dyskusje bez konieczności organizowania spotkań w czasie rzeczywistym, zbyt duża liczba wątków może być przytłaczająca i utrudniać śledzenie. Zmień chaos w skrzynce e-mailowej w uporządkowane działania dzięki funkcji zarządzania projektami e-mail w ClickUp. Natychmiast przekształcaj ważne wiadomości e-mail w zadania, które można śledzić, ustalaj priorytety, przypisuj obowiązki i wyznaczaj terminy — wszystko to bez przełączania się między platformami. Dzięki ClickUp Twoja skrzynka odbiorcza będzie uporządkowana, a projekty będą posuwać się do przodu!

Dzięki automatyzacji możesz również informować osoby spoza ClickUp o szczegółach projektu bez kiwnięcia palcem. Twórz automatyczne działania na podstawie elementów z e-maili klientów, zgłoszeń, błędów i nie tylko!

Dodaj organiczne i/lub dynamiczne treści do treści wiadomości e-mail w ramach automatyzacji. Obejmuje to opcje pól zmiennych, podpisów, szablonów odpowiedzi, emotikonów i wiele więcej.

Plan ClickUp i kwalifikowalność dostawcy poczty e-mail

Aplikacja ClickApp do obsługi poczty e-mail obecnie obsługuje następujących dostawców poczty e-mail:

Jak działa aplikacja ClickApp dla e-maili w różnych planach ClickUp

Free Forever Obszary robocze otrzymaj 1 bezpłatne konto e-mail z 100 wykorzystaniami

Nieograniczona liczba obszarów roboczych 1 darmowe konto e-mail z nieograniczonym dostępem

Obszary robocze Business i wyższe otrzymują 2 darmowe konta e-mail + podpisy + szablony

Z kont e-mail może korzystać nieograniczona liczba osób – możesz na przykład dodać tylko 1 konto e-mail, a dostęp do niego (bezpłatnie) przyznać wszystkim użytkownikom obszaru roboczego.

Potrzebujesz więcej kont e-mail? Administratorzy+ mogą dodać więcej kont do obszaru roboczego za dodatkową opłatą!

Rozliczenie roczne: Opłata wynosi 24 USD rocznie za konto e-mail.

Rozliczenie miesięczne: Opłata wynosi 2 USD miesięcznie za konto e-mail.

Notatka: Jeśli dodasz konto e-mail w trakcie cyklu rozliczeniowego, zostaniesz obciążony proporcjonalną kwotą za czas pozostały do daty odnowienia.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące aplikacji ClickApp do obsługi poczty e-mail

P: Co się stanie, jeśli usunę wiadomość e-mail ze skrzynki odbiorczej?

A: E-maile dodane do ClickUp zostaną zachowane w wątku, nawet jeśli usuniesz je ze skrzynki odbiorczej.

P: Dlaczego nie widzę opcji e-maila w sekcji komentarzy?

A: E-mail w ClickUp to aplikacja ClickApp! Upewnij się, że została włączona przez właściciela lub administratora.

P: Czy goście mogą wysyłać e-maile?

A: Funkcja wysyłania wiadomości e-mail jest dostępna dla administratorów, właścicieli i członków. Goście nie mają obecnie dostępu do tej funkcji.

Masz więcej pytań dotyczących e-maili w ClickUp? Zapoznaj się z tym dokumentem pomocy !