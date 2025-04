5 powodów, dla których warto skonsolidować narzędzia Business i oszczędzać dzięki ClickUp

Czy masz wrażenie, że liczba narzędzi w twoim stosie technologicznym stale rośnie, ale faktyczna praca jest coraz trudniejsza do zrobienia?

Jest to bardziej powszechne niż myślisz raport na temat trendów Blissfully SaaS w 2020 r wykazał, że firmy z sektora Enterprise używają średnio 288 różnych narzędzi biznesowych w całej organizacji.

Obecnie przeciętne przedsiębiorstwo płaci za dodatkowe 7,6 narzędzi biznesowych o tej samej funkcji. Przy tak wielu subskrypcjach SaaS i narzędziach komunikacyjnych rozproszonych w całej organizacji, mamy do czynienia z poważnym i niepotrzebnym marnowaniem pieniędzy.

W rzeczywistości liczba zduplikowanych narzędzi biznesowych online rośnie o 80% rok do roku. 🤯

Bardziej prawdopodobne jest, że Twój mały Business lub organizacja typu Enterprise może odnieść korzyści finansowe dzięki konsolidacji stosu technologii. Ale nie chcesz pozbywać się rzeczy tylko po to, by zaoszczędzić trochę gotówki. Zamiast tego potrzebujesz narzędzi biznesowych, które oszczędzają pieniądze i usprawniają cykl pracy, dzięki czemu Twój zespół osiąga więcej w krótszym czasie! ⚡️ Powiemy to wprost - istnieją poważne powody, dla których Twój Business może zaoszczędzić dzięki ClickUp.

Nie chodzi tylko o zmniejszenie liczby narzędzi Business. Dzięki ClickUp dajesz swoim zespołom przestrzeń do współpracy, przydzielania zadań i utrzymywania projektów w ruchu dzięki łatwo konfigurowalnej platformie dostosowanej do potrzeb każdego.

A dla większości nic tak nie wpływa na wyniki finansowe, jak wydajność!

Dlaczego mniej narzędzi Business to więcej niż oszczędność pieniędzy

Firma ochroniarska STANLEY Security jako organizacja wirtualna, STANLEY potrzebował podejścia oddolnego, aby usprawnić procesy i współpracę w dowolnym miejscu.

STANLEY Security przeprowadził ankietę wśród swoich wewnętrznych pracowników, aby zrozumieć wpływ ClickUp

"Jako zespół ds. innowacji technologicznych musimy być zorganizowani i elastyczni, aby dostosować się do zmieniających się wymagań projektu" - powiedział Connor Nash, Global Experience Analytics Manager w STANLEY Security.

"Używamy różnych technik zarządzania projektami, aby osiągnąć nasze cele, a ClickUp odegrał w tym kluczową rolę" - dodał Nash. "Jesteśmy w stanie niestandardowo dostosować i zautomatyzować ClickUp do każdej konkretnej inicjatywy, a to pozwoliło nam usprawnić i uprościć nasze cykle pracy, co znacznie zwiększyło obciążenie naszego zespołu"

Wyniki przejścia na scentralizowany obszar roboczy wydajności były imponujące:

oszczędność ponad 8 godzin tygodniowo na spotkaniach i aktualizacjach Teams

50% spadek czasu poświęcanego na tworzenie i udostępnianie raportów

80% wzrost lepszej pracy zespołowej

Jak jeszcze firmy mogą zaoszczędzić dzięki ClickUp?

Sprawdź pięć powodów, dla których ClickUp jest najbardziej opłacalnym hubem do współpracy, który łączy pracę wszystkich zespołów w jednym miejscu.

1. Teams lepiej współpracują pod jednym dachem

Przeskakiwanie między narzędziami biznesowymi online jest męczące.

Gdy informacje są uwięzione w różnych narzędziach biznesowych, pracownicy wypalają się, szukając tego, czego potrzebują do zrobienia swojej pracy. Badania pokazują 45% pracowników uważa przełączanie kontekstu sprawia, że są mniej wydajni.

Dlatego tak ważne jest, aby cały zespół pracował razem pod jednym dachem, który został specjalnie zaprojektowany, aby pomóc zespołom współpracować od początku do końca. Pojedyncza przestrzeń ułatwia teamom odzyskanie ich dnia, a leadom realny rozwój biznesu. 🌱

Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji lub dostosuj je do swoich potrzeb biznesowych, aby Twój zespół mógł skupić się na tym, co najważniejsze

To dlatego tak wiele małych i dużych firm uważa ClickUp za rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić pieniądze. Właściciele firm szybko odkrywają, jak ClickUp zmniejsza liczbę narzędzi, które nakładają się na siebie dzięki naszym licznym funkcjom.

Nie musisz wierzyć nam na słowo - Nick Foster, dyrektor ds. zarządzania produktami w firmie Lulu Press , firma zajmująca się self-publishingiem książek, wyjaśniła, jak jego zespół natychmiast zauważył 12% wzrost wydajności pracy, gdy użył ClickUp jako źródła prawdy.

W trakcie tego procesu wydawca zastąpił dwóch swoich pracowników narzędzia do zarządzania projektami z jednym!

Kiedy korzystaliśmy z Jira, nasi programiści aktualizowali kod platformy, który nie był w ogóle powiązany z Jira. Następnie musieli poświęcać czas na powrót do Jiry i ręczną zmianę statusu. Spędzaliśmy zbyt wiele czasu próbując określić status funkcji, zamiast skupiać się na ich dostarczaniu.

Nick Foster, dyrektor ds. zarządzania produktami w Lulu Press

Lulu Press scentralizowało swój zespół za pomocą jednego huba obszaru roboczego i znacznie przyspieszyło wydawanie produktów, eliminując powielanie zadań na wielu platformach, takich jak Jira.

Dzięki Potężna integracja ClickUp z serwisem GitHub i solidna funkcja automatyzacji, zespół programistów Lulu ograniczył powtarzalną pracę ręczną i zaoszczędził ponad 8 godzin tygodniowo dzięki jednej aplikacji. 🧑‍💻

Dowiedz się więcej o tym, jak ClickUp może zmniejszyć liczbę zduplikowanych aplikacji w Twojej organizacji dzięki

lepsze funkcje_ w znacznie niższej cenie

2. Uwolnij udostępnianie wiedzy w centralnym obszarze roboczym

Czy kiedykolwiek doświadczyłeś czystego chaosu związanego z próbą lokalizacji dokumentu lub informacji, gdy ktoś nie może Ci pomóc?

To nic przyjemnego.

Co gorsza, zarządzanie plikami w różnych narzędziach Business może być czasochłonne. Wspomniane wcześniej badania rynkowe pokazują, że pracownicy spędzają średnio 59 minut dziennie na poszukiwaniu informacji ukrytych w narzędziach Business organizacji.

Łatwe niestandardowe dodawanie dokumentów, zadań i innych elementów do Tablic

Bez rozszerzenia i możliwości przeszukiwania hubu do udostępniania wiedzy, Twój zespół traci czas i pieniądze na szukanie rzeczy, których potrzebuje do zrobienia swojej pracy. ClickUp to odpowiednie narzędzie biznesowe, które pomaga zespołom uwolnić wiedzę dzięki funkcji wyszukiwania granularnego! 🔍

Ponadto w widoku listy można korzystać z funkcji filtrowania i wyszukiwania, aby wyświetlać, znajdować lub organizować zadania w mgnieniu oka. Możesz użyć funkcji Slapdash integracja w celu uzyskania uniwersalnej mocy wyszukiwania o niskim opóźnieniu w ClickUp.

A dzięki komendom możesz tworzyć zadania i poruszać się po obszarze roboczym za pomocą skrótów klawiaturowych. Daje to Twojemu Teamsowi jeszcze szybszy dostęp do potrzebnych informacji.

Tworzenie komend w celu dalszej personalizacji i uwolnienia wiedzy

Zaawansowane funkcje, takie jak wyszukiwanie i filtrowanie, pozwalają organizacjom ulepszać zarządzanie plikami i ich udostępnianie dzięki czemu wszystko pozostaje w jednej przestrzeni. Niezależnie od tego, czy przechowujesz kopie marketingowe w mediach społecznościowych, czy budujesz kalendarz dla e-mail marketingu, ClickUp jest jednym z najlepszych narzędzi online dla biznesu do tworzenia i udostępniania zasobów.

W rzeczywistości organizacja zasobów jest niezbędna, jeśli chcesz, aby procesy biznesowe były elastyczne, a pracownicy byli pochłonięci swoją pracą. Dlatego też właściciele małych firm muszą zapewnić zespołom scentralizowane miejsce do pracy i szybkiego znajdowania tego, czego potrzebują. Dokumenty ClickUp organizuje informacje w jednej przestrzeni dla lepszego udostępniania plików, dzięki czemu dostawcy Teams zapewniają łatwiejszy dostęp do dokumentów w całej firmie. Użytkownicy mogą połączyć Dokumenty z cyklami pracy i już nigdy nie martwić się o konieczność porzucenia jednego narzędzia biznesowego na rzecz innego lub utratę informacji na losowych kontach Google Drive.

Łatwe wstawianie widoku tabeli, aby nadać więcej kontekstu w dokumentach ClickUp

3. Uzyskaj pełny obraz dzięki rozszerzeniu i przydatnym funkcjom

Teams po prostu nie są tak wydajne, używając dziesiątek podobnych narzędzi biznesowych zamiast jednego. Dobrą wiadomością jest to, że zarówno właściciele małych firm, jak i duże przedsiębiorstwa zaczynają dostrzegać problemy związane z decentralizacją narzędzi biznesowych i marketingowych w zespołach.

W rzeczywistości przewodnik rynkowy 2021 dlaZarządzanie SaaS raportowania przewiduje, że połowa organizacji znacząco scentralizuje swoje aplikacje SaaS do 2026 roku. Oprócz dezorganizacji i kosztownych zduplikowanych list narzędzi biznesowych, ryzyko związane z bezpieczeństwem biznesu to kolejna puszka z robakami wraz ze wzrostem liczby narzędzi biznesowych - a następnie udostępnianiem haseł. 🌎

Wizualizuj zadania, projekty i cykle pracy w najlepszy dla siebie sposób dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom ClickUp

Problem z większością platform do zwiększania wydajności polega na tym, że naprawdę dobrze radzą sobie one tylko z kilkoma rzeczami. Porównajmy to teraz z ogromnym zestawem funkcji ClickUp, które pomagają firmom zobaczyć pełny obraz projektu.

Prawdopodobnie słyszałeś już o ClickUp i być może porównywałeś go ze standardowymi platformami do zarządzania projektami oprogramowaniem do zarządzania projektami . Jednak wielu nie zdaje sobie sprawy z tego, że ta platforma wydajności i narzędzie biznesowe online do zrobienia ma o wiele więcej.

Tak więc, aby dać właścicielom małych firm, dużym przedsiębiorstwom i liderom zespołów lepsze spojrzenie na jego możliwości, przyjrzymy się trzem mniej znanym zaawansowanym funkcjom ClickUp, które pomagają zespołom uzyskać zakończony obraz ich pracy:

Funkcja 1: Tablice

Konwertuj kształty na zadania w ClickUp Tablica, aby natychmiast wprowadzać swoje pomysły w życie

Chociaż istnieją inne podobne produkty od popularnych firm, takich jak Miro i Mural, Tablice ClickUp to jedyne narzędzie wirtualnej tablicy, które może wykorzystać pomysły Teams i przekształcić je w skoordynowane działania. 🎯

Niezależnie od tego, czy właściciele małych firm potrzebują przeprowadzić burzę mózgów, opracować strategię, czy zbudować zwinny cykl pracy, ClickUp Whiteboards może to wszystko zrobić! W przeciwieństwie do innych narzędzi do pracy z tablicami, ClickUp może szybciej przenieść pomysł do konkretnego projektu dzięki wbudowanym funkcjom zarządzanie zadaniami bezpośrednio z poziomu Tablic.

Dodanie kontekstu do cyklu pracy za pomocą osadzonych zadań i bogatego formatu to pestka. A każdy w Twojej organizacji może uzyskać dostęp i współpracować w czasie rzeczywistym, tak jakbyście wszyscy byli w tym samym pokoju!

Funkcja 2: Adnotacje i korekta

Przypisuj komentarze do plików, aby przyspieszyć współpracę dzięki funkcji adnotacji ClickUp

Zespoły zajmujące się marketingiem w mediach społecznościowych, projektowaniem graficznym, marketingiem zawartości, właścicielami stron internetowych i marketingiem produktów codziennie przeglądają różne dokumenty, pliki i zasoby. Wiele z tych Teams korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Prodigy, Filestage i Annotate. Ale funkcja adnotacji ClickUp idzie o krok dalej. ✍️

Dzięki funkcjom adnotacji i korekty, współpracownicy projektu i interesariusze nie przegapią już ważnych zatwierdzeń w swoich skrzynkach odbiorczych i nie będą już tworzyć wąskich gardeł. Oto, co możesz zrobić do zrobienia, aby przyspieszyć opinie i recenzje w ClickUp:

Przesyłanie popularnych typów plików, takich jak PNG, GIF, JPEG, WEBP i MP4 jako załączników do zadań

Wyświetl podgląd wszystkich nierozwiązanych komentarzy do proofingu w sekcji Do zrobienia w zadaniu

Otwieranie komentarzy z paska odtwarzania w celu szybszego sprawdzania zawartości wideo

Używanie komentarzy do omawiania aktualizacji bezpośrednio na plikach

Funkcja 3: Pulpity

Organizuj potrzebne dane za pomocą niestandardowych widżetów w ClickUp Dashboards

To nie jest zwykły pulpit nawigacyjny. W rzeczywistości pulpit ClickUp pomaga zespołowi znajdującemu się blisko domu, tj San Diego Padres działać wydajniej!

Ken Kawachi, wiceprezes ds. operacji baseballowych w Padres, wyjaśnił, w jaki sposób ClickUp pomógł jego zespołowi śledzić i zarządzać postępami w trakcie realizacji projektów, budżetowanymi i rzeczywistymi wydatkami, kosztami i fakturowaniem - wszystko to za jednym spojrzeniem w niestandardowych raportach.

Zespół MLB potrzebował jednego, scentralizowanego narzędzia biznesowego do zarządzania i śledzenia postępów projektu renowacji apartamentów w Petco Park. Zwrócili się do ClickUp, aby wizualnie zinterpretować duży obraz tych kosztów, przydzielonych budżetów, rozwoju biznesu i wydatków na renowację w czasie rzeczywistym za pomocą formuł wariancji w pulpicie ClickUp. 📊

W operacjach chodzi o znalezienie sposobów na utrzymanie organizacji. Obejmuje to wykorzystanie technologii takich jak ClickUp, aby zwiększyć wydajność pracy i ułatwić współpracę. ClickUp jest bardzo przejrzysty i zwięzły, a jednocześnie pozwala użytkownikowi końcowemu na niestandardowe dostosowanie platformy do własnych preferencji. Bardzo pomogło mi to w codziennej pracy.

Ken Kawachi, VP of Baseball Operations @ San Diego Padres

4. Usprawnienie cyklu pracy dzięki zaawansowanym funkcjom niestandardowym

Zakłócenia są zmorą wydajności. Właśnie dlatego Teams potrzebują wygodnych i łatwych w użyciu narzędzi biznesowych, które pozwolą im skupić się na najbardziej angażującej pracy i usprawnić cykl pracy.

Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest dostarczenie zespołowi potężnego narzędzia biznesowego, które można dostosować do ich preferencji. Unikaj niezliczonych sesji wdrożeniowych i ciągle zmieniających się narzędzi wprowadzanych przez liderów zespołów, którzy przychodzili i odchodzili!

ClickUp został zbudowany z myślą o niestandardowych dostosowaniach, dzięki czemu różne działy nie są zamknięte w cyklach pracy stworzonych dla innych zespołów.

Niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie zgłoszeń IT, zarządzanie zawartością przez marketerów czy wdrażanie zwinnych cykli pracy przez inżynierów, niestandardowe podejście staje się kluczowe, gdy pracownicy są rozproszeni w tak wielu płatnych i darmowych narzędziach (szczególnie w przypadku zespołów zdalnych). 🌐

Niestandardowy szablon Zakres projektu Szablon Tablicy poprzez dodanie Dokumentów, zadań i nie tylko

Zespół, który potrzebował pomocy w stworzeniu bardziej opartego na współpracy cyklu pracy, to dział Alumni and Donor Services (ADS) w Wake Forest University . Morey Graham, dyrektor ds. projektów ADS, wyjaśnił, w jaki sposób wydział zmagał się z poprawą wydajności, ponieważ zespoły nie chciały podejmować wspólnych wysiłków.

Spowodowało to, że różne działy w Wake Forest korzystały z internetowych narzędzi Business, takich jak Asana , Jira , Trello , Notion , Workfront i Google Drive w celu usprawnienia cyklu pracy. Teams nieustannie przemieszczali się między narzędziami dla małych firm, aby znaleźć dokumenty w Dokumentach Google, przechowywać pliki na różnych kontach, przydzielać pracę, dostarczać aktualizacje zadań i dodawać dane.

Wtedy zdecydowali się wypróbować ClickUp. 📈

Zespół natychmiast zauważył poprawę w koordynacji między działami między projektami zespołu, ponieważ ClickUp stał się jedynym prawdziwym źródłem informacji. Niestandardowy pulpit pozwolił zespołom uzyskać dokładnie to, czego potrzebowały od narzędzia biznesowego online, dzięki czemu wszyscy pracowali z jednego huba - coś, czego brakowało im w różnych innych rozwiązaniach.

Możemy teraz współpracować w ramach jednego systemu i mieć widoczność krytycznych danych. Pozwala to naszym różnym teamom raportować postępy, identyfikować problemy związane z obciążeniem pracą i wydajnością oraz planować w bardziej precyzyjny sposób.

Morey Graham, dyrektor projektów ADS @ Wake Forest University

5. Oszczędzaj czas dzięki jednej z najbardziej przystępnych cenowo opcji

Teams chcą zaoszczędzić czas na pracy, która jest najważniejsza, z kontekstem potrzebnym do jej zrobienia - a wszystko to bez rozpraszania uwagi, które hamuje wydajność. Właściciele firm również chcą do zrobienia bez rozbijania banku. Istnieje wiele darmowych narzędzi dla biznesu, ale jaki jest rzeczywisty koszt ClickUp?

I jak to się ma do zrobienia z narzędziami online dla biznesu, z których już korzystasz lub które rozważasz? Masz wiele opcji, ale niewiele z nich jest tak potężnych i przystępnych cenowo jak ClickUp. To z pewnością jedno z najlepszych darmowych narzędzi w branży. ✨

Zobacz nasze zestawienie kosztów na użytkownika w porównaniu z wiodącymi narzędziami online dla biznesu pod względem wydajności:

ClickUp Jira Monday Trello Asana 10 użytkowników $50/miesiąc $600/rok $70/miesiąc $840/rok $100/miesiąc $1,200/rok $100/miesiąc $1,200/rok $110/miesiąc $1,320/rok 50 użytkowników $250/miesiąc$3,000/rok $320/miesiąc$4,200/rok $500/miesiąc$6,000/rok $500/miesiąc$6,000/rok $550/miesiąc$6,600/rok 100+ użytkowników $500/miesiąc $6,000/rok $700/miesiąc $8,400/rok $1,000/miesiąc $12,000/rok $1,000/miesiąc $12,000/rok $1,000/miesiąc $13,200/rok

ClickUp nadal pozostaje najatrakcyjniejszym cenowo narzędziem dla biznesu pod względem wydajności, ale nie oznacza to, że jest najsłabszy. Użytkownicy otrzymują więcej funkcji i możliwości niestandardowych w porównaniu do większości głównych narzędzi biznesowych online w branży.

RevPartners, platforma do budowania silników revops, była w podobnej sytuacji jak Wake Forest University - mieli zbyt wiele narzędzi biznesowych online w całej firmie, które robiły to samo.

Dane Dusthimer, Traffic Partner w RevPartners, wyjaśnił, w jaki sposób po wdrożeniu ClickUp, zespół skonsolidował swoje narzędzia biznesowe aplikacje zwiększające wydajność z trzech do jednego narzędzia biznesowego, co w rezultacie przyniosło organizacji 50% oszczędności kosztów.

Dzięki ClickUp mamy dostęp do wszystkich potrzebnych nam funkcji w jednym miejscu, co jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na adopcji, a bez naprawdę łatwej w użyciu platformy, która może to umożliwić, niemożliwe byłoby doprowadzenie do adopcji przez wszystkie Teams i klientów.

Dane Dusthimer, Traffic Partner @ RevPartners

Najlepsze narzędzia online dla biznesu powinny oszczędzać czas i pieniądze

Czy nadszedł czas, aby wyposażyć swój zespół w lepsze narzędzia online, które mogą jednocześnie obniżyć wydatki na aplikacje? Mamy nadzieję, że tak, ponieważ chcielibyśmy, abyś zasiadł za licencją kierowcy na Plan Free Forever od ClickUp aby utworzyć darmowe konto i przekonać się, dlaczego ClickUp jest jednym z najlepszych dostępnych darmowych narzędzi.

ClickUp pomaga właścicielom małych firm i dużym organizacjom przechowywać wszystkie niezbędne narzędzia biznesowe online w jednym miejscu. Od dokumentów przez zadania po komunikację biznesową - oszczędzasz swojemu zespołowi jeden dzień tygodniowo

Zobacz o co tyle zamieszania i zacznij oszczędzać dzięki najlepiej oceniane narzędzie online dla biznesu do współpracy i wydajności!