12 najlepszych integracji z Frontem w 2025 roku

Front został stworzony jako udostępniana skrzynka odbiorcza dla teamów, aby pomóc zwiększyć niestandardową komunikację z klientami i zmniejszyć frustrację i nieefektywność spowodowaną niestandardową obsługą klienta narzędzia . Obecnie wielu użytkowników korzysta z aplikacji i odkrywa różne opcje integracji z Frontem.

Dzięki aplikacji Front Teams skupiają się na kliencie, a nie na procesie. Pomyśl o niej jak o recepcjonistce online, która wykonuje całą pracę za Twój zespół zajmujący się kontaktami z klientami, skupiając się na tym, co robią najlepiej: rozwijaniu solidnych, ponadczasowych relacji!

Z drugiej strony, funkcja komunikacji w aplikacji nie wystarczy, aby przenieść zespół na wyższy poziom wydajności. Na szczęście możesz użyć Front integracji, aby połączyć się z aplikacją innej firmy do zarządzania projektami, komunikacji, zarządzania powodzeniami klientów i nie tylko.

Dzięki temu współpraca jest znacznie płynniejsza, ponieważ nie trzeba otwierać niezliczonych zakładek lub okien, aby zarządzać zadaniami. Omówmy różne integracje Front i wyróżnijmy 12 najlepszych opcji, w tym ich kluczowe funkcje i ceny.

Gotowy? Do dzieła! ⚽️

Co to są integracje Frontu?

Integracje Front to narzędzia, które można włączyć do platformy w celu rozszerzenia możliwości komunikacji i współpracy z klientami. Umożliwiają one dostęp do większej liczby funkcji z poziomu jednego interfejsu. Oto najlepsza część: Front integruje się z 67 różnymi aplikacjami za darmo!

Połączenie Frontu z innymi aplikacjami może pomóc:

Usprawnić komunikację w zespole, ponieważ informacje istnieją na scentralizowanej platformie dostępnej dla każdego

Promocję łatwej użyteczności, ponieważ członkowie zespołu nie będą musieli przechodzić osobnego szkolenia z obsługi oprogramowania

Zmniejszyć liczbę błędów popełnianych podczas ręcznego wprowadzania danych do wielu różnych systemów

Ułatwienie płynnego przepływu informacji między różnymi platformami

Przyjrzyjmy się najlepszym integracjom Frontu, które mogą usprawnić komunikację Twojego zespołu i zapewnić, że dotrą oni na czoło swoich zadań cele związane z wydajnością !

12 najlepszych integracji z Frontem na 2022 rok

1. ClickUp

Dostęp do ClickUp na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu i czasie

ClickUp to kompleksowa platforma wydajności, która pozwala każdemu zespołowi zarządzać projektami, współpracować w bardziej inteligentny sposób i przenosić całą pracę pod jedno narzędzie. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z aplikacjami do zarządzania projektami, czy też jesteś zaawansowanym użytkownikiem, ClickUp można dostosować do każdej wielkości zespołu - zdalnego lub biurowego - aby uzyskać najlepszą wydajność w swoim życiu.

The Integracja Frontu z ClickUp oferuje więcej niż jakiekolwiek standardowe narzędzie komunikacyjne. Na przykład, można dodawać informacje o biletach do zadań ClickUp, przypisywać członków i ustawić terminy w ramach Front.

Możesz nawet wyświetlić połączone zadanie w ClickUp, przejrzeć wszystkie istotne szczegóły i natychmiast podjąć odpowiednie działania! Połączenie Frontu z ClickUp

🔑 Kluczowe funkcje ClickUp

E-mail w ClickUp **Kto powiedział, że tworzenie i wysyłanie e-maili musi być żmudnym i czasochłonnym przedsięwzięciem? Automatycznie wysyłaj e-maile na podstawie przesłanych formularzy, pól niestandardowych lub wydarzeń związanych z zadaniami

Pulpity : Uzyskaj 360-stopniowy widok swojej firmy Obszary robocze i trzymaj rękę na pulsie postępu projektu

Uzyskaj 360-stopniowy widok swojej firmy Obszary robocze i trzymaj rękę na pulsie postępu projektu Szablony **Zachowaj strukturę ulubionych projektów, Przestrzeni, List kontrolnych i List do późniejszego wykorzystania

✅ Zalety ClickUp

Rejestrowanie czasu z poziomu przeglądarki internetowej, pulpitu lub urządzenia mobilnego za pomocą aplikacji free ClickUp Chrome rozszerzenie do łatwego śledzenia czasu pracy

Wybierz spośród 100 natywnych integracji wraz z tysiącami dostępnymi przez Zapier i Make dla zakończonego zarządzania cyklem pracy

Ciesz się płynnym zarządzaniem projektami e-mail bezpośrednio z poziomu ClickUp

❌ Wady ClickUp

Nie wszystkie widoki ClickUp są dostępne w aplikacji mobilnej... jeszcze!

Brak pływalni w widoku Tablicy (wkrótce)

💸 Cennik ClickUp

Free Forever Plan (najlepszy do użytku osobistego) Tablice Kanban Nieograniczona liczba zadań i członków Dokumenty do współpracy wsparcie 24/7 i nie tylko

(najlepszy do użytku osobistego) Unlimited Plan (najlepszy dla małych Teams ($5/członka na miesiąc)) Wszystko, co zawiera Free Forever Plan Zarządzanie zasobami Unlimited Storage, pulpity, pola niestandardowe Zwinne raportowanie i nie tylko

(najlepszy dla małych Teams ($5/członka na miesiąc)) Business Plan (najlepszy dla średniej wielkości teamów ($12/członka miesięcznie)) Wszystko w planie Unlimited Plan Niestandardowe raportowanie Zaawansowana automatyzacja, śledzenie czasu i funkcje pulpitu nawigacyjnego Osie czasu, mapy myśli i nie tylko

(najlepszy dla średniej wielkości teamów ($12/członka miesięcznie)) Plan Business Plus (najlepszy dla wielu teamów ($19/członka miesięcznie)) Wszystko w ramach planu Business Plan Podzadania na wielu listach Niestandardowe uprawnienia Niestandardowe obciążenie pracą Spersonalizowane szkolenie administratorów i nie tylko

(najlepszy dla wielu teamów ($19/członka miesięcznie))

jeśli potrzebujesz pełnego pakietu oprogramowania do obsługi obciążeń pracą i procesów w przedsiębiorstwie, chętnie pomożemy Ci w ustawieniu się na powodzenie! Proszę kontakt Sprzedaż kiedy będziesz gotowy.

💬 Oceny klientów ClickUp "Uwielbiamy wersję Free i poważnie rozważamy jej aktualizację. Jesteśmy stosunkowo małym zespołem, ale rozwijamy się, a ClickUp jak dotąd świetnie sprawdza się w naszej organizacji." -

Capterra "Uwielbiam to, że ClickUp zastępuje tak wiele różnych aplikacji, których używałem do prowadzenia mojego biznesu online! Zbudowałem potwora Frankensteina z aplikacji i integracji, aby wszystko przepływało, a ClickUp wyeliminował wiele z nich i skonsolidował moją pracę, zadania, dokumenty i formularze w jednym miejscu, zapewniając łatwy dostęp. Uwielbiam to, że nie muszę już mieć otwartych 100 zakładek." - G2Crowd

2. Twilio

przez Twilio Twilio to wiodąca w branży platforma do angażowania klientów, stworzona w celu budowania unikalnych, spersonalizowanych doświadczeń klientów.

Pomaga usprawnić niestandardową komunikację z klientami wypełniając lukę między aplikacjami internetowymi a telefonami. W ten sposób można zbudować kampanie marketingowe które są nieskończenie elastyczne i natychmiast reagują.

To, co czyni Twilio szczególnie wyjątkowym, to fakt, że nie jest to po prostu oprogramowanie do przesyłania wiadomości lub aplikacja do komunikacji zespołowej. Zamiast tego podwaja się jako platforma deweloperska, która otwiera elastyczne rozwiązania komunikacyjne dla firm o różnych kształtach i rozmiarach.

🔑 Kluczowe funkcje Twilio

Wysyłanie, odbieranie i odpowiadanie na wiadomości SMS bezpośrednio ze Skrzynki odbiorczej

Komunikacja z niestandardowymi klientami w jednym miejscu

Utwórz kanał SMS Twilio w aplikacji Front

✅ Zalety Twilio

Mnóstwo funkcji przesyłania wiadomości i interfejsów API sprawia, że Twilio jest wszechstronne dla zespołów z różnych branż

Integruje się z niezliczonymi innymi narzędziami, w tym ClickUp

❌ Wady Twilio

Mnóstwo funkcji może sprawić, że doświadczenie będzie przytłaczające

Brak interfejsu użytkownika dla jednorazowych projektów

Ograniczone funkcje w wersji Free

💸 Cennik Twilio

Twilio ma darmowy plan i płatne plany zaczynające się od $$$a 15 miesięcznie

💬 Oceny klientów Twilio

"Twilio jest jednym z najbardziej niezawodnych API dla SMS-ów i wiadomości na rynku, również ceny są dość konkurencyjne i pozwala na przeprowadzanie walidacji kodu poprzez SMS-y i połączenia, a dla Whatsapp ma już zakończone API." - G2Crowd "Nowe funkcje otwierają możliwości dla wielu rzeczy w przyszłości. Flex wygląda na to, że może być całkiem niezły, a wprowadzone dziś płatności wyglądają obiecująco. Bezpieczny trunking SIP ogólnie działa całkiem dobrze i do tej pory miałem z nim tylko kilka drobnych problemów." - G2Crowd

3. Salesforce

przez Salesforce Jako jeden z wiodących na świecie systemów CRM, Salesforce ma wiele różnych zastosowań. W szczególności jednak Salesforce jest jedną z najbardziej idealnych integracji z Frontem, ponieważ pomaga zwiększyć zasięg marketingowy, zwiększyć przychody ze sprzedaży i z powodzeniem świadczyć wszystkie podstawowe usługi.

🔑 Kluczowe funkcje Salesforce

Dodawanie lub usuwanie osób we Front, aby zdecydować, kto może zobaczyć rekordy CRM

Tworzenie, widok i aktualizacja rekordów CRM bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej Front

Zapewnienie zespołowi pełnej widoczności rekordów Salesforce

✅ Profesjonaliści Salesforce

Pobierz pulpit jako plik PNG

Uzyskaj wysokopoziomową inteligencję biznesową, która pomaga odblokować skomplikowaną sprzedaż

❌ Wady Salesforce

Krzywa uczenia się nigdy się nie kończy

Trzeba płacić za dodatki, aby w pełni wykorzystać możliwości oprogramowania

Zagracony interfejs niepotrzebnie komplikuje nawigację i wykonywanie prostych zadań

💸 Cennik Salesforce

Poproś o niestandardową wycenę od Salesforce

💬 Oceny klientów Salesforce

"Wad, które znalazłem, jest niewiele. Gdybym miał wybrać jedną, byłby to kalendarz i jego funkcja. Chciałbym zobaczyć tam kilka poprawek, ale poza tym mam więcej plusów niż minusów." - Capterra "Salesforce to narzędzie zakończone. Chociaż jest trudny do zrozumienia dla osób niebędących administratorami, jeśli dobrze wykonujemy swoją pracę, jest to dobry sposób na usunięcie presji z rozwoju w zakresie nowych automatyzacji i zarządzania biznesem" -.. G2Crowd Sprawdź te **Alternatywy_Salesforce !

4. HubSpot

przez HubSpot HubSpot to jedna z najpotężniejszych integracji Frontu z platformą marketingową, sprzedażową i usługową, która pomaga przyciągać odwiedzających, konwertować leady oraz zamykać i utrzymywać niestandardowych klientów. Do zrobienia tego służy jedno źródło prawdy, intuicyjny UX i ujednolicona baza kodu.

Oferując ponad pięć różnych hubów, HubSpot pozwala wprowadzić automatyzację do cyklu pracy i uzyskać głębszy wgląd w potencjalnych klientów w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie zrobiono.

🔑 Kluczowe funkcje HubSpot

Synchronizacja niestandardowych danych obsługi klienta -Synchronizuj dane dotyczące tożsamości, zaangażowania lub zachowania między Front i HubSpot bez wysiłku i w czasie rzeczywistym

Tworzenie nowych kontaktów, firm, transakcji lub działań bezpośrednio z aplikacji Front

Edytuj dane CRM bez opuszczania aplikacji Front

✅ Zalety HubSpot

Istnieje wbudowana funkcja domyślnego mapowania pól, która przyspiesza ustawienie i utrzymuje dane w czystości i porządku

Użytkownicy mogą włączyć niestandardowe mapowania pól dla większej elastyczności

Opcja synchronizacji tylko wybranych danych

❌ Wady HubSpot

Trzeba zapłacić za dodatkowe wsparcie techniczne

Szablony są trudne do modyfikacji

💸 Cennik HubSpot

HubSpot ma darmowy plan i płatne plany zaczynające się od $$$a 45 miesięcznie

💬 Oceny klientów HubSpot

"Automatyzacja i data powstania list na podstawie aktywności, właściwości użytkownika i profilu leadów jest bardzo dobra. Bardzo podoba mi się również data powstania grup, ułatwia to zarządzanie zespołem. Wreszcie, możliwość tworzenia folderów bardzo pomaga w organizowaniu rzeczy." - G2Crowd "HubSpot ma każdą funkcję pod słońcem - o ile za nią zapłacisz. Wersja Free jest świetna na początek, ale szybko ją przerośniesz. Zwłaszcza, jeśli planujesz korzystać z możliwości marketingowych HubSpot lub CMS, które nie są dostępne w wersji Free" G2Crowd Sprawdź te_ **Integracje z Hubspot !

5. Slack

przez SlackSlack to wszechstronny komunikator i miejsce pracy narzędzie komunikacyjne, które pozwala ludziom pracować razem jako zjednoczony zespół. Bez wysiłku zastąp wiadomości tekstowe, komunikatory i e-maile tą jedną aplikacją i twórz wiele kanałów, aby organizować różne rozmowy lub grupy w dedykowane przestrzenie.

Jeśli chodzi o Front Integrations, spędzisz mniej czasu przełączając się z jednego narzędzia komunikacyjnego na drugie i tracąc wątki konwersacji w przepełnionej skrzynce odbiorczej e-mail! Przenieś to najlepsze i przyjazne dla użytkownika narzędzie do komunikacji na wyższy poziom i zintegruj je z Frontem do zrobienia czegoś więcej niż tylko czatowania z członkami zespołu.

🔑 Kluczowe funkcje Slack

Ręczne udostępnianie wiadomości z Frontu do Slacka w celu uzyskania opinii członków zespołu, nawet jeśli nie są oni częścią zespołu Front

Automatyczne wysyłanie wiadomości do Slack przy użyciu reguł eskalacji lub wysyłanie ich pojedynczo

Tworzenie konwersacji Front bezpośrednio z wiadomości Slack

✅ Profesjonaliści Slack

Twoje dane na platformie są zawsze bezpieczne dzięki doskonałym zabezpieczeniom w aplikacji

Oszczędzaj czas, widząc wszystkie dyskusje i pliki dotyczące projektu w jednym miejscu: kanale

❌ Wady Slack

Dzięki powiadomieniom push i emoji, Slack ma wiele z uzależniającej jakości mediów społecznościowych (FYI: to źle wpływa na wydajność twojego zespołu!)

Slack porusza się szybko i może być trudno śledzić to, co się dzieje

💸 Ceny Slack

Slack oferuje Free Plan i płatne plany zaczynające się od $$$a 6,67/miesiąc za osobę

💬 Oceny klientów Slack

"Podoba mi się, że jest naprawdę łatwy w użyciu. Nawet moja babcia może z niego korzystać, więc jest to absolutnie ogromny plus. Bardzo łatwo jest tworzyć kanały i na bieżąco kontaktować się ze współpracownikami. Łatwo udostępniać pliki lub dłuższe teksty. Wystarczy przeciągnąć i upuścić obraz i gotowe, jest już udostępniany." - G2Crowd "Idea Slacka jest świetna i pomaga mojemu zespołowi komunikować się szybciej i skuteczniej niż coś takiego jak Google Hangouts. Jednak po wprowadzeniu Huddles i najwyraźniej po zakupie Slack przez Salesforce, wydaje się, że jest o wiele więcej błędów niż w poprzednich wersjach oprogramowania." - Capterra

6. Marka

przez MarkaIntegromat (obecnie Make) to wizualna platforma, która pozwala projektować, budować i automatyzować wszystko - od prostych zadań po złożone cykle pracy - w ciągu kilku minut.

Dzięki Integromat możesz płynnie przenosić dane między ulubionymi aplikacjami za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Popularnie nazywana "klejem Internetu", jest to jedna z bardziej popularnych integracji Frontu, ponieważ jest szybka, intuicyjna wizualnie i nie wymaga żadnego doświadczenia w kodowaniu, aby rozpocząć.

Zintegruj to narzędzie ze swoją aplikacją Front, aby osiągnąć jeszcze wyższą wydajność i produktywność.

🔑 Kluczowe funkcje Make

Usprawnij współpracę i komunikację w zespole, tworząc konwersacje Front z Arkuszy Google

Przyspieszanie rozwiązywania problemów poprzez tworzenie ticketów Asana z konwersacji Front

Organizuj swoje dane, tworząc rekordy Airtable z konwersacji Front

✅ Stwórz profesjonalistów

Oferuje niezrównaną elastyczność, jeśli chodzi o tworzenie i aktualizowanie złożonych integracji

Zawiera bogatą bibliotekę jednych z najlepszych aplikacji zapewniających wydajność

❌ Wady Make

Wiele błędów jest trudnych do naprawienia i może wymagać interwencji technicznej

Stosunkowo stroma krzywa uczenia się

💸 Ceny Make

Poproś o niestandardową wycenę od Make

💬 Niestandardowe oceny klientów Make

"Zarządzanie szykami jest trochę niezgrabne, ale kiedy dostałem trochę pomocy od ich działu pomocy technicznej, wszystko jest w porządku. Graficzny interfejs wymagał przyzwyczajenia, ale nadal jest znacznie bardziej efektywny niż prosta lista utworzonych automatyzacji (scenariuszy). Blog i inne źródła online również pomogły mi przejść przez momenty "hmmm, jak to zrobić"." - Capterra "To, co najbardziej podoba mi się w integromat, to niekończąca się lista dostępnych integracji. A nawet jeśli integracja nie istnieje, wewnętrzne narzędzia integromat całkiem dobrze wypełniają pustkę." - G2Crowd

7. CloudTalk

przez CloudTalk CloudTalk to przyjazne dla użytkownika, oparte na chmurze oprogramowanie telefoniczne przeznaczone dla małych i dużych teamów Enterprise . W przypadku integracji z Frontem ten dodatek jest świetny, ponieważ pozwala zarządzać połączeniami przychodzącymi/wychodzącymi, wyodrębniać historię interakcji z różnych źródeł i zapewniać spersonalizowane wsparcie dla klientów - niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Co więcej, narzędzie to posiada silną, ugruntowaną sieć partnerów telekomunikacyjnych z całego świata. Oznacza to, że twój zespół będzie miał wysokiej jakości połączenia międzynarodowe z gwarantowanym opóźnieniem i minimalnym jitterem!

🔑 Kluczowe funkcje CloudTalk

Niestandardowe połączenia z klientami i potencjalnymi klientami bez opuszczania Frontu

Automatyczna synchronizacja danych klientów między dwiema platformami

Wyświetlanie informacji o dzwoniącym przed odebraniem połączenia w CloudTalk

✅ Zalety CloudTalk

Łatwe śledzenie statystyk połączeń

Doskonały system wiadomości oczekujących

Płynne monitorowanie jakości połączeń

❌ Wady CloudTalk

Problemy z opóźnieniami od czasu do czasu

💸 Ceny CloudTalk

CloudTalk oferuje płatne plany zaczynające się od 15 USD za użytkownika miesięcznie

💬 Oceny klientów CloudTalk

"Całkiem sprawne działanie. Trochę trudne do zrozumienia na początku. Ale ogólnie dość prosty w użyciu." - G2Crowd Pomysł, aby oprogramowanie mogło łączyć zdalnie dostępne telefony komórkowe jest wspaniały, ale nie do końca dopracowany. Ich interfejs IVR wydaje się świetny na stronie internetowej, ale często się zawiesza, a połączenia są po prostu przekierowywane do poczty głosowej bez wiadomości." - Capterra

8. Nicereply

przez Nicereply Każdy wie, że to pozyskanie nowego klienta kosztuje 5x więcej niż utrzymanie istniejącego. Nicereply gwarantuje, że nigdy nie stracisz klienta z powodu słabej obsługi.

Co wyróżnia to narzędzie na tle innych integracji z Frontem? W pełni konfigurowalne ankiety za pomocą jednego kliknięcia, które pozwalają zadawać pytania, które są dla Ciebie ważne.

Ale jeśli chodzi o możliwości Nicereply, to tylko wierzchołek góry lodowej. Pulpit analityczny umożliwia widok i segmentację średnich wyników oceny według okresu, agenta, działu lub typu ankiety. Tworzenie kompleksowych raportów umożliwia widok obszarów wymagających poprawy, ustawienie celów, przewidywanie przyszłych trendów i porównywanie się z liderami branży.

Co się dzieje, gdy inteligentne narzędzie do ankiet ma spotkanie z potężną aplikacją komunikacyjną? Nicereply oferuje wsparcie dla integracji z różnymi aplikacjami, w tym Front. Integracja tych dwóch aplikacji może ułatwić zarządzanie oboma kontami na tym samym koncie, wraz z innymi kluczowymi korzyściami dla zarządzania powiązaniami z klientami.

🔑 Kluczowe funkcje Nicereply

Wrzucanie ocen i komentarzy bezpośrednio do odpowiednich konwersacji na Froncie w formie notatek

Zapisywanie ocen satysfakcji klientów w niestandardowej etykiecie konwersacji

Synchronizacja wszystkich użytkowników Frontu z Nicereply za pomocą jednego kliknięcia

✅ Zalety Nicereply

Interfejs użytkownika jest intuicyjny, prosty i pomocny

Wsparcie na najwyższym poziomie i na czas

❌ Wady Nicereply

Pliki cookie osadzone w witrynie są nieco nadmierne, co może spowodować problemy z bezpieczeństwem konta

💸 Ceny Nicereply

Nicereply oferuje płatne plany już od 39 USD miesięcznie

💬 Niestandardowe oceny klientów Nicereply

"To, co naprawdę spodobało mi się w Nicereply, to fakt, że rozszerza funkcje mojego istniejącego oprogramowania helpdesk i staje się centralnym repozytorium dla wszystkiego, co jest związane z ankietami klientów" - G2Crowd "Bardzo podoba mi się ta usługa, jednak uważam, że jej interfejs użytkownika można ulepszyć do bardziej nowoczesnego układu, aby zapewnić lepsze wrażenia." - Capterra

9. Instabug

przez Instabug Instabug to narzędzie do zgłaszania opinii i raportowania w aplikacjach mobilnych. Wystarczy jedno potrząśnięcie, aby koledzy z zespołu i użytkownicy mogli na bieżąco raportować błędy lub wysyłać opinie w aplikacji.

Instabug jest również dostawcą niezawodnego narzędzia do raportowania błędów, które automatycznie przechwytuje szczegółowy raport z uruchomionego środowiska, kroki do odtworzenia awarii, dzienniki żądań sieciowych itp. To tak, jakbyś miał zautomatyzowanego naprawiacza błędów pracującego niestrudzenie w tle, więc nie musisz tego robić!

🔑 Kluczowe funkcje Instabug

Wysyłanie raportowania błędów bezpośrednio do pulpitu Front, zakończone wszystkimi kontekstowymi szczegółami, których potrzebuje Twój zespół.

Rozpatrywanie błędów i kontakt z użytkownikami bez przełączania się między narzędziami

Bogate konwersacje z użytkownikami w aplikacji

✅ Zalety Instabug

Sam interfejs jest prosty i łatwy w użyciu

Niesamowita obsługa klienta, która jest zawsze gotowa do reagowania na problemy i skargi

❌ Wady Instabug

Integracja z Frontem nie ma wersji webowej

Mogłaby być mniej kosztowna

Nie jest to odpowiednia platforma do zarządzania cyklem pracy w porównaniu do innych aplikacji w tym zestawieniu

💸 Ceny Instabug

Instabug ma darmowy plan, a płatne plany zaczynają się od $149 miesięcznie

💬 Oceny klientów Instabug

"Do zrobienia - niestandardowi klienci mogą zgłaszać błędy, a ty możesz na nie odpowiadać. Raportowanie jest przyzwoite, a ustawienia są dość łatwe." - G2Crowd "Używaliśmy Instabug jako narzędzia do raportowania błędów z naszych testów automatyzacji testów UI i wydawało się, że świetnie się do tego nadaje." - Capterra

10. Sunshine Conversations

przez Sunshine Conversations Szukasz platformy do wsparcia konwersacyjnego w swoich aplikacjach i produktach oraz w każdym kanale? Narzędzie Sunshine Conversations pozwala zbudować w pełni niestandardowe doświadczenie w aplikacjach na iOS, Androida i aplikacje internetowe z potężnymi, wbudowanymi zestawami SDK.

To jeszcze nie wszystko. Sunshine Conversations zapewnia również wsparcie dla wiadomości WhatsApp, SMS, e-mail, Twitter i wielu innych aplikacji komunikacyjnych! Rozszerz swoje wsparcie konwersacyjne jeszcze bardziej, integrując Sunshine Conversations z Front.

🔑 Kluczowe funkcje Sunshine Conversations

Odpowiadanie na wiadomości Smooch bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej

Synchronizacja konwersacji Front bezpośrednio ze Smooch

Przeniesienie wszystkich niestandardowych interakcji w jedno miejsce

✅ Zalety Sunshine Conversations

Monitorowanie kondycji i statusu wewnętrznych źródeł lub całego inwentarza sprzedaży w mgnieniu oka i w podróży

Łatwa obsługa dzięki intuicyjnemu, przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi

❌ Wady Sunshine Conversations

Może mieć usterki do zrobienia aktualizacji informacji niestandardowych

Ta integracja z Frontem nie ma planu Free

💸 Cennik Sunshine Conversations

Sunshine Conversations ma płatne plany, które zaczynają się od 495 USD miesięcznie

💬 Oceny klientów Sunshine Conversations

"Podoba mi się spójność wszystkich informacji - połączenie wszystkich danych klienta w celu uzyskania pełnego kontekstu klienta" - G2Crowd "Jest szybki, potężny i daje swobodę budowania dowolnej aplikacji lub usługi dla klientów, to najlepsze, co mogę powiedzieć o tym oprogramowaniu, chociaż czasami może być trochę trudne." - G2Crowd

11. Zoom

przez Zoom Jeśli chodzi o integracje z Frontem, to w tym przypadku nie musimy do zrobienia zbyt wiele. Zoom to platforma do wideokonferencji, która umożliwia wirtualne organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach z innymi posiadaczami kont Zoom z całego świata.

W ciągu ostatnich dwóch lat Zoom ugruntował swoją pozycję na szczycie rynku wideo narzędzi do spotkań i nadal zmienia sposób, w jaki organizujemy spotkania robocze, szczególnie dla tych, którzy pracują zdalnie.

🔑 Kluczowe funkcje Zooma

Add a Spotkanie Zoom podczas tworzenia wydarzeń w kalendarzu w aplikacji Front

Automatyczne generowanie spotkań Zoom z połączonymi harmonogramami

Rozpoczynanie połączenia z paska komentarzy jednym kliknięciem

✅ Profesjonaliści Zoom

Dodaj do 100 uczestników w darmowym planie i więcej w płatnych subskrypcjach

Tworzenie do 50 osobnych pokojów do oddzielnych dyskusji

Tworzenie poczekalni, nagrywanie wideo i zapisywanie czatu

❌ Wady Zooma

Nijakie doświadczenie użytkownika i nieco prymitywny interfejs użytkownika

Aplikacja mobilna nie jest tak intuicyjna jak aplikacja internetowa

💸 Ceny Zoom

Zoom ma Free Plan i płatne plany zaczynające się od $19.99 za hosta miesięcznie

💬 Oceny klientów Zoom

"Podoba mi się założenie do zrobienia Zoom. W większości przypadków, gdy z niego korzystaliśmy, był dość niezawodny." - G2Crowd "Jest dobry i przydatny, ale wymaga wielu ulepszeń w funkcji wirtualnego tła, a także wymagań dotyczących szybkości Internetu." - Capterra

12. Gainsight

przez Gainsight Gainsight jest jednym z najpopularniejszych na świecie narzędzi do niestandardowego powodzenia klienta i integracje z Frontem. To najwyżej oceniane, oparte na chmurze narzędzie CS pomaga programowo zwiększać wyniki klientów we wszystkich segmentach klientów.

Chcesz określić ilościowo ostrzeżenia o rezygnacji w najlepszy znany Ci sposób? Do zrobienia tego wystarczy jedno kliknięcie zamiast pięciu.

A może chcesz zidentyfikować świetnych kandydatów na rzeczników i uruchomić światowej klasy operację marketingu klienta na dużą skalę? To również jedna z mocnych stron Gainsight.

🔑 Kluczowe funkcje Gainsight

Wizualizacja kontekstowych informacji o organizacji i osobie, od której czytasz wiadomość we Front

Stosowanie etykiet i wyzwalaczy alertów, gdy konwersacje pochodzą z kont, które są poniżej określonego wskaźnika Health Score

Automatyczne przekierowywanie lub eskalowanie konwersacji bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej

✅ Zalety Gainsight

Szybkie i dokładne dostarczanie szczegółowych informacji o kliencie

Generowanie zadań dla użytkowników na podstawie wydarzeń związanych z klientem

❌ Wady Gainsight

Ta integracja z Frontem nie oferuje darmowej wersji próbnej ani darmowego planu

💸 Ceny Gainsight

Poproś o niestandardową wycenę od Gainsight

💬 Oceny klientów Gainsight

"Gainsight ma wszechstronny charakter. Istnieją konfiguracje dla prawie wszystkiego, czego potrzebuje zespół CS." - G2Crowd "Gainsight jest liderem w przestrzeni CS od dłuższego czasu. Liczba możliwości i integracji jest nieskończona. Zespół jest kompetentny i oferuje wiele darmowych zasobów dla osób rozpoczynających pracę w obszarze powodzenia klienta." - Capterra

Którą integrację Front powinieneś wybrać? Zacznij od ClickUp, aby być na bieżąco ze swoją skrzynką odbiorczą

Integracje Front mogą sprawić, że dni pracy będą mniej frustrujące i z pewnością bardziej wydajne, łącząc wszystkie ulubione aplikacje pod jednym dachem.

Jeśli jest jeden wyjątkowy wniosek z tego bloga, to jest nim to, że najlepsze integracje dla Frontu mogą zwiększyć wydajność kolegów z zespołu i postawić ich przed celami związanymi z wydajnością przez cały dzień, każdego dnia.

Jednak nie wszystkie te narzędzia są sobie równe. Czy ci się to podoba, czy nie, niektóre integracje Frontu są nieuchronnie lepsze od innych. Jedną z takich integracji jest ClickUp.

Najwyżej oceniany narzędzie do zarządzania projektami clickUp od lat pomaga w szybkim i dokładnym zrobieniu wszystkiego, co do zrobienia. Dokładniej mówiąc, pozwala podzielić duże zadania na łatwiejsze w zarządzaniu podzadania, przypisać zadania, ustawić przypomnienia i nie tylko. Ponadto, ClickUp pełni również funkcję czatu i narzędzia do współpracy, dzięki czemu nigdy nie musisz szukać gdzie indziej.

Czy ta aplikacja zasługuje na miejsce w twoim stosie wydajności? Zdecydowanie tak!

Co cię powstrzymuje? Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i przygotuj się na doświadczenie pełnej magii aplikacji Front!