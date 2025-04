Airtable Project Management Review 2025 (funkcje, wady, zalety, ceny)

Czy Airtable jest właściwym narzędziem _dla Ciebie?

Kiedy po raz pierwszy pojawił się na scenie w 2012 roku, Airtable był fajnym dzieckiem na bloku w kręgach zarządzania projektami.

ale czy nadal zbiera tyle samo pochwał, co dekadę temu?

a co ważniejsze, czy arkusz kalkulacyjny naprawdę może być rozwiązaniem do zarządzania projektami?

Ta recenzja Airtable pomoże ci odpowiedzieć na te pytania, aby zdecydować, czy jest to najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami dla twojego zespołu.

Omówimy jego funkcje, zalety i wady, a także plany cenowe Airtable, aby zapewnić kompleksową recenzję aplikacji.

Zaczynajmy.

Co to jest Airtable?

Airtable to łatwy w użyciu oprogramowanie do baz danych i arkuszy kalkulacyjnych . Umożliwia dodawanie "rekordów" lub komórek danych do obszernej tabeli danych. Ten widok siatki służy jako domyślny obszar roboczy Airtable.

Zasadniczo, Airtable wykorzystuje najlepsze funkcje Arkusz kalkulacyjny Excel lub Arkusze Google i prezentuje je w prostym interfejsie użytkownika!

Arkusz kalkulacyjny Airtable może pomóc użytkownikowi:

Zarządzanie danymi zapasów

Śledzenie list elementów referencyjnych

Zbuduj prowizoryczne oprogramowanie CRM

Kto może z niego korzystać?

Ponieważ interfejs użytkownika Airtable jest zasadniczo pustym płótnem z siatkami, prawie każdy może z niego korzystać. Jest to idealna baza danych dla użytkownika, który chce śledzić zapasy lub proste listy rzeczy do zrobienia!

Jakie są kluczowe funkcje Airtable?

Airtable oferuje gotowe szablony, niestandardowe widoki, przechowywanie dokumentów, zarządzanie zadaniami i śledzenie.

co sprawiło, że narzędzie to stało się tak popularne?

Oto bliższe spojrzenie na najlepsze funkcje Airtable:

1. Gotowe szablony ułatwiające szybkie utworzenie pierwszej bazy Airtable

Ponieważ ustawienie obszaru roboczego Airtable może być naprawdę skomplikowane dla nowych użytkowników Airtable, oprogramowanie dostarcza setki gotowych szablonów, aby ci pomóc.

Szablony te obejmują zakres od projektów osobistych do konwencjonalnych tematów biznesowych, takich jak:

"Badania użytkowników"

"Kampanie w mediach społecznościowych"

"Śledzenie błędów i problemów"

Niezależnie od tego, do czego używasz bazy danych Airtable, możesz znaleźć gotowe szablony, które zaspokoją Twoje potrzeby we wszechświecie Airtable.

2. Niestandardowe widoki dla różnych aplikacji

Aplikacja Airtable umożliwia tworzenie różnych niestandardowych widoków Airtable, takich jak widok Kalendarza, aby pomóc Ci dostosować się do potrzeb Twojego zespołu.

Obejmują one:

Classic spreadsheet : wyświetla arkusz kalkulacyjny / widok siatki podobny do Excela i Arkuszy Google

Kalendarz: widok Kalendarza wyświetla rekordy Airtable według kolumn z datami, takimi jak daty przesłane

Galeria: widok zorientowany na kartę, który pokazuje załączniki takie jak obrazy i dokumenty

Kanban: Tablica Kanban to popularny format ułożonych w stos kart używanych wAgile narzędzia do zarządzania projektami jak Trello i ClickUp

**Uwaga: Chociaż narzędzie wspiera wszystkie widoki Airtable, brakuje mu podstawowego Widoku wykresu Gantta _- coś, czego potrzebuje każdy projekt Agile

Bonus:_ Coda vs. Airtable

3. Przechowywanie dokumentów utrzymuje pliki projektów w jednym miejscu

Airtable umożliwia przechowywanie różnych załączników do plików w rekordach bazy danych.

Dostępne są przestrzenie do przechowywania w zakresie od 2GB do 1000GB w różnych planach cenowych . W ten sposób można zapisywać dane projektów w bazie Airtable bez wyczerpywania przestrzeni.

Tak, nie trzeba jeszcze robić bałaganu!

Aplikacja Airtable zapewnia również wsparcie dla wielu formatów załączników do plików, takich jak:

Obrazy i wideo

Dokumenty PDF

Arkusze kalkulacyjne, w tym wsparcie dla pliku CSV

4. Zarządzanie i śledzenie zadań

W dawnych czasach ludzie używali Excela i Arkusze Google do zarządzania projektami !

To było przed erą jakiegokolwiek dedykowanego narzędzia do zarządzania projektami - większość z nich jest teraz Alternatywy dla Airtable .

A jeśli słuchanie Queen lub Phila Collinsa nie wystarczy, aby przywołać wspomnienia, możesz stworzyć podstawowy system zarządzania zadaniami za pomocą darmowego arkusza kalkulacyjnego Airtable lub widoku siatki.

Tabele w obszarze roboczym Airtable umożliwiają wprowadzanie danych dotyczących zadań, takich jak czas spędzony nad zadaniem. W ten sposób uzyskasz szybki przegląd statusów projektów, pod warunkiem, że będziesz je regularnie aktualizować ręcznie

W celu zwiększenia elastyczności, możesz również udostępniać widok Kalendarza swoim zespołom, aby planować i zarządzać oś czasu projektów i listami rzeczy do zrobienia.

ale czekaj

dlaczego ktokolwiek miałby nadal używać arkusz kalkulacyjny do zarządzania projektami _gdy masz teraz dedykowane narzędzia do projektów?

Ja też nie wiem!

Ale Airtable jest właśnie dla takich ludzi.

5. Bloki Airtable mogą integrować wtyczki innych firm

Wtyczki innych firm, które mają wsparcie dla integracji z Airtable, nazywane są "blokami"

Airtable nie ma podstawowych funkcji, których można oczekiwać od aplikacji do zarządzania projektami (co oferuje większość alternatyw Airtable).

Bloki pozwalają na pracę z wtyczkami takimi jak Google Drive, aby zrekompensować wady narzędzia.

Niektóre z jego popularnych integracji obejmują:

Slack: komunikator internetowy i narzędzie do komunikacji

GitHub: platforma do tworzenia oprogramowania

WordPress: darmowy system zarządzania zawartością typu open-source

Stripe: platforma przetwarzania płatności online

Uwaga: Minusem jest to, że bloki nie są uwzględnione w podstawowych planach cenowych _Airtable. Nie można odblokować integracji Google bez wyłożenia dużych pieniędzy

Zalety Airtable

dlaczego warto korzystać z Airtable?

Chociaż branding Airtable to w zasadzie tylko dobrze wyglądający arkusz kalkulacyjny, ma on kilka zalet:

1. Możliwość dostosowania do wszystkich rodzajów Businessu

Interfejs użytkownika Airtable jest zgodny z podstawowym formatem arkusza kalkulacyjnego, który może pasować do prawie każdego biznesu.

Użytkownicy Airtable mogą wybierać między widokami Airtable, które są dla nich najlepsze, a nawet niestandardowe wartości danych w kilku formatach, takich jak:

Waluta

Daty

Długi tekst

Wstępnie ustawione wartości

Możesz także zintegrować wtyczki aplikacji innych firm za pośrednictwem bloków z bazą danych Airtable, aby usprawnić istniejące cykle pracy. Alternatywnie, integracja Zapier może być również wykorzystana do połączenia z kilkoma aplikacjami.

2. Łatwe udostępnianie plików i danych Airtable

Aby zrekompensować brak współpraca Teams funkcji, narzędzie pozwala użytkownikom Airtable na udostępnianie plików i danych z łatwością. Funkcja ta jest nawet oferowana w darmowym planie Airtable.

Dzięki aplikacji komputerowej i aplikacji mobilnej na platformy iOS i Android można uzyskać dostęp do plików z dowolnego miejsca. A dzięki dużym limitom miejsca na pliki, możesz przesyłać duże pliki do pobrania dla swojego zespołu.

Jeśli chodzi o udostępnianie danych z arkuszy kalkulacyjnych, Airtable oferuje kilka opcji:

Udostępnianie połączonych plików z różnymi uprawnieniami do widoku

Osadzanie bazy Airtable na stronach internetowych

Wykorzystanie klucza API Airtable do niestandardowego dostosowania aplikacji (wszyscy użytkownicy Airtable mają dostęp do swojego klucza API poprzez dokumentację API Airtable)

Przenieś swoje dane do Arkuszy Google za pomocą Airtable Importer, Zapier lub innych aplikacji, które mają wsparcie dla integracji z Airtable

Dzięki tym opcjom możesz błyskawicznie udostępniać swoją bazę danych lub wyniki Airtable każdemu, komu chcesz!

6 wad Airtable

Chociaż Airtable to przydatne oprogramowanie, nie jest to idealna aplikacja do zarządzania.

To znaczy, jest to w zasadzie narzędzie do zarządzania bazą danych

a nie narzędzie projektu!

To prawie jak picie dietetycznej coli.

Nigdzie nie jest tak blisko by być jak prawdziwa rzecz, nawet jeśli zachowuje się jakby była.

Wszyscy to znamy.

Oto 6 wad Airtable:

(kliknij na połączony link, aby przejść do konkretnej wady)

Brak zorganizowanego komentowania utrudnia współpracę Brak skonsolidowanych widoków wszystkich zespołów Ustawienie zadań (i podzadań) jest skomplikowane Brak funkcji szczegółowego raportowania Brak natywnej funkcji śledzenia #pricing Kosztowny model cenowy

Airtable Con #1: Brak zorganizowanego komentowania

Nowoczesne platformy do zarządzania projektami koncentrują się na współpracy w czasie rzeczywistym i informacjach zwrotnych.

Ale Airtable nie jest do tego stworzone.

W przeciwieństwie do marki Airtable, rzeczywiste narzędzie jest bardziej relacyjną bazą danych, która pomaga reprezentować relacje między danymi w tabeli.

co to jest relacyjna baza danych?

**Sam fakt, że musisz o to pytać, pokazuje, jak skomplikowane jest to wszystko, prawda?

Oznacza to, że Airtable nie skupia się na łatwej współpracy czy komunikacji. Jeśli chcesz zostawić komentarz dla swojego zespołu, będziesz musiał wykonać wiele wyszukiwań, aby znaleźć odpowiedni rekord.

**A wszyscy wiemy, jak zabawne jest przeglądanie setek wiadomości!

Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest połączenie Airtable z innym oprogramowaniem do zarządzania projektami.

ale jaki to ma sens?

Rozwiązanie ClickUp: Komentarz i przypisane komentarze _Chcesz komunikować się z członkami swojego Teams, prawda?

Nie potrzebujesz relacyjnej bazy danych ani żadnego innego super mylącego, nieistotnego terminu.

**Potrzebujesz sekcji komentarzy

Na szczęście ClickUp właśnie to ci daje.

ClickUp pozwala zostawiać komentarze w ramach każdego zadania, podobnie jak Slack!

Wszystkie rozmowy, których potrzebujesz, są na wyciągnięcie ręki!

A to nie wszystko..

Jasne, możesz zostawić komentarz z prośbą o zrobienie czegoś, ale jak często ludzie to robią?

**I chociaż wyrywanie sobie włosów jest całkowicie "uzasadnioną" reakcją na to - niekoniecznie jest to wydajne

Ale nie martw się, ClickUp zapewnia Ci ochronę.

Przypisane komentarze w ClickUp pomagają tworzyć działające zadania z komentarzy w celu łatwego przeglądania i poprawiania. Możesz przypisać je do dowolnej osoby w zespole (w tym do siebie).

Członek zespołu zostaje oznaczony etykietą, a nawet otrzymuje powiadomienie o zadaniu. Komentarz pojawia się również w jego schowku na zadania dla łatwego dostępu, dopóki go nie rozwiąże lub nie przypisze komuś innemu.

Dzięki przypisanym komentarzom nigdy nie będziesz musiał się martwić, że Twoje komentarze pozostaną bez odpowiedzi!

Wada Airtable #2: Brak widoku całościowego

Oto kilka typowych pytań, które często zadają kierownicy projektów:

_Jaki jest status tego zadania? Jak postępuje jego realizacja? Gdzie są moje pączki?

(Mówię poważnie! Kto nie chce pączka?!)

Kiedy użytkownik korzysta z Airtable, praktycznie niemożliwe jest udzielenie odpowiedzi na te pytania i wiedzieć, co się dzieje.

Aby zarządzać zadaniami, każdy musi ręcznie aktualizować swoje tabele i dać ci dostęp.

Nawet wtedy będziesz musiał przełączać się między tabelami każdego zespołu, aby znaleźć to, czego chcesz!

jeśli to nie jest irytujące, to co jest?

Będziesz tracić cały ten czas na przełączanie się między tabelami, podczas gdy zamiast tego mógłbyś chrupać podwójnie oszklonego pączka z posypką.

A to nie jest rozsądny kompromis.

Ever.

Rozwiązanie ClickUp: Niestandardowe statusy zadań

Menedżerowie muszą wiedzieć, co dzieje się w projekcie przez cały czas.

Nie mają czasu na przeglądanie wszystkich zadań, aby dowiedzieć się, co się dzieje.

Aby zapewnić szybki przegląd postępów, ClickUp umożliwia dodawanie niestandardowych statusów zadań!

Wszystko, czego potrzebujesz, to szybkie spojrzenie na status, aby wiedzieć, co się dzieje, a następnie wrócić do swojej d̶o̶n̶u̶t̶ innej pracy!

Statusy te mogą być niestandardowe dla każdego zespołu i organizacji.

Na przykład, zespół projektowy może używać statusów takich jak "wireframing" i "concept", podczas gdy zespoły programistyczne wolą używać "review" lub "issues found" W ten sposób każdy może sprawdzić postęp prac jednym rzutem oka.

Dzięki aplikacji do zarządzania projektami, takiej jak ClickUp, możesz szybko i skutecznie analizować postępy w pracy różnych teamów!

Airtable Con #3: Zadania (i podzadania) są prawie niemożliwe do wykorzystania

czasami zadanie może wymagać więcej pracy niż planowano, prawda?

Ale zarządzanie zadaniami w Airtable jest praktycznie niemożliwe.

czy Airtable w ogóle ma _zadania _?

Krótka odpowiedź:

Długa odpowiedź:

Ma wiersze bez możliwości dodawania konkretnych komentarzy.

Będziesz musiał włożyć mnóstwo wysiłku, aby faktycznie używać lub organizować zadania - co mija się z celem oprogramowania do zarządzania projektami.

I nawet nie pytaj o podzadania!

Dla nich trzeba by utworzyć i połączyć inną tabelę zawierającą _zadania, których potrzebujesz.

Poważnie. To dopiero bałagan, zamieszanie i złożoność!

Rozwiązanie ClickUp: Zadania, podzadania i listy kontrolne ClickUp polega na podejmowaniu natychmiastowych działań.

Znajdziesz to w każdym utworzonym zadaniu.

potrzebujesz aktualizacji? Zrobione_

Chcesz coś komuś przypisać? Zrobione

Chcesz coś anulować? Zrobione

potrzebujesz więcej cukru do kawy? Jeszcze nie możemy tego zrobić - ale pracujemy nad tym!

Zadania to najważniejszą częścią ClickUp .

Dlatego możesz przenosić zadania między listami lub edytować je w dowolnym momencie.

Podzadania dodają dodatkową warstwę do twojej struktury, pozwalając ci zdefiniować szczegółowe cele i listy do zrobienia wewnątrz twojego zadania . Podobnie jak w przypadku normalnych zadań, można dodawać warstwy informacji do podzadań, np osoby przypisane , terminy i priorytety .

Dzięki listom kontrolnym ClickUp, Twój zespół może doprowadzić zadanie do końca.

Listy kontrolne ClickUp zapewniają wsparcie:

zagnieżdżanie: każda lista kontrolna może zawierać wiele elementów podrzędnych, aby pomóc Ci uzyskać tak szczegółowy opis, jak tylko chcesz *Funkcja przeciągnij i upuść: łatwe przenoszenie elementów w celu zmiany harmonogramu listy Przypisywanie elementów: przypisywanie elementów listy do określonych członków zespołu Szablony: tworzenie list kontrolnych, które mogą być natychmiast dodane do projektów

Z tak niestandardowym podejściem do każdego szczegółu, można by pomyśleć, że jest się odpowiedzialnym za filmowanie dramatu z okresu!

Airtable Con #4: Brak szczegółowych funkcji raportowania

Airtable nie udostępnia użytkownikowi szczegółowych wbudowanych funkcji raportowania.

Jedynymi dostępnymi raportami są podstawowe wykresy i raporty za pośrednictwem bloków Airtable, które są zbyt kosztowne .

W Airtable praktycznie nie masz możliwości przeanalizowania postępu projektu, aby wiedzieć, czy wszystko idzie zgodnie z planem!

Rozwiązanie ClickUp: Potężne funkcje raportowania ClickUp posiada mnóstwo potężnych funkcji raportowania, dzięki którym będziesz na bieżąco z postępami swojego projektu.

A kiedy mówimy tony, mamy to na myśli

Istnieje więcej wykresów niż liczba sequeli serii Szybcy i Wściekli!

Wbudowane narzędzie Widok wykresu Gantta pozwala w łatwy sposób być na bieżąco z projektami. Wystarczy szybki rzut oka, aby dowiedzieć się, jak postępują prace nad projektami.

A to jeszcze nie wszystko.

Wykresy ClickUp automatyzują kilka procesów w czasie rzeczywistym. Oto przegląd tego, co mogą automatyzować:

Ponowne dostosowanie zależności na podstawie zmian w harmonogramie

Określenie procentowego postępu projektu w oparciu o zakończone zadania z całkowitej liczby zadań

Porównanie bieżącego postępu z postępem oczekiwanym

Zidentyfikować ścieżka krytyczna aby wiedzieć, jakie zadania należy wykonać do zrobienia, aby dotrzymać terminów

A wykresy Gantta to tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o funkcje raportowania!

Potężne możliwości ClickUp Pulpity nawigacyjne zapewniają wizualny przegląd danych projektu.

Do wyboru jest mnóstwo widżetów pulpitu, takich jak:

Wykresy prędkości : określa tempo zakończonych zadań

Wykresy Burndown : podkreśla postęp zespołu w stosunku do celów, aby pomóc w analizie pozostałej pracy

Wykresy spalania : pokazuje, ile pracy zostało już zrobione w stosunku do zakresu

Skumulowane wykresy przepływów : śledzi postępy projektu w czasie

Airtable Con #5: Brak natywnego śledzenia czasu

chcesz wiedzieć, jak długo trwało każde zadanie? W planie Free Airtable nie możesz tego zrobić.

Nie możesz szacować czasu projektu ani śledzić czasu bez kolejnej integracji z Airtable lub dodatku

Jest to nie tylko niewygodne, ale bloki Airtable są dostępne tylko w planach premium, takich jak airtable Pro i Enterprise.

Będziesz musiał wydać co najmniej $$$a 20 miesięcznie na użytkownika za prostą funkcję śledzenia czasu!

A może użyć zegarka i wprowadzać liczby do innego arkusza kalkulacyjnego?

W końcu to jest dokładnie to, czego potrzebujesz - jeszcze jeden arkusz kalkulacyjny.

Rozwiązanie ClickUp: Natywne śledzenie czasu pracy ClickUp pełni funkcję natywnego trackera czasu z rozszerzeniem do Google Chrome, który może rejestrować czas spędzony na każdym zadaniu.

koniec ze zgadywaniem, ile czasu zajęło wykonanie zadania

Albo używanie zegarka podczas tworzenia kolejnego arkusza kalkulacyjnego 😉

Każde zadanie przechowuje również czas w poszczególnych partiach, dzięki czemu można zobaczyć, jak długo każda osoba spędziła nad zadaniem.

co jest jeszcze lepsze? Jest w 100% Free.

ClickUp integruje się nawet z kilkoma narzędziami do śledzenia czasu, aby zapewnić szczegółowe informacje, w tym:

Time Doctor

Pomodoro Time

TimeCamp

i wiele innych!

Wada Airtable #6: Drogie plany cenowe

Chociaż Airtable oferuje darmowy plan, jego funkcja jest zbyt ograniczona.

Jako podstawowy Plany Airtable nie pozwalają na korzystanie z bloków, nie otrzymujesz _żadnych funkcji śledzenia czasu ani raportowania

W przypadku podstawowych funkcji, takich jak bloki lub osobiste i zablokowane widoki, koszt Airtable wzrośnie do co najmniej 20 USD miesięcznie na użytkownika w przypadku droższych planów Airtable!

pożegnaj się z wakacjami, które planowałeś po ustąpieniu COVID-19!

Oto bliższe spojrzenie na model kosztów Airtable:

Model cenowy Airtable

Airtable oferuje trzy plany cenowe do wyboru:

A. Airtable Free plan: darmowy

Unlimited bazy i 1200 rekordów Airtable na bazę. 2 GB przestrzeni dyskowej na bazę i wszystkie widoki wliczone w cenę.

B. Plan Airtable Plus: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Obejmuje wszystkie funkcje "Free" oraz 5000 rekordów Airtable i 5 GB na bazę.

C. Plan Airtable Pro: $20/miesiąc na użytkownika

Obejmuje wszystkie funkcje "Plus", 50 000 rekordów, 20 GB na bazę i usuwa branding Airtable z każdego utworzonego formularza Airtable.

Plan Airtable Pro zapewnia również bloki i... _więcej opcji kolorystycznych?

Rozwiązanie ClickUp

Płacenie 20$ lub nawet 10$ za każdego użytkownika miesięcznie może szybko podnieść całkowity koszt Airtable do ponad 200$ miesięcznie dla większości teamów projektowych.

dlaczego?

po co płacić tyle za _relacyjną bazę danych platformę taką jak Airtable, skoro ClickUp oferuje znacznie więcej funkcji_ w znacznie bardziej przystępnych cenach__?

ClickUp oferuje trzy opcje cenowe:

Free Plan : Unlimited zadań i użytkowników z całodobową obsługą klienta

: Unlimited zadań i użytkowników z całodobową obsługą klienta Unlimited ( $5 za użytkownika na miesiąc ): oferuje funkcje "Free" + nieograniczoną przestrzeń dyskową, widoki, pulpity i integracje

( ): oferuje funkcje "Free" + nieograniczoną przestrzeń dyskową, widoki, pulpity i integracje Business ($9 za użytkownika na miesiąc): oferuje funkcje "Unlimited" + logowanie jednokrotne Google + foldery celów + dodatkowi goście + widoki prywatne i więcej

W przeciwieństwie do planów Airtable, ClickUp oferuje funkcje śledzenia, nielimitowane zadania oraz całodobową obsługę klienta w planie Free !

A za jedyne $$$a miesięcznie na użytkownika otrzymujesz pulpity do zaawansowanego raportowania, a także integracje usprawniające zarządzanie projektami.

W ten sposób masz więcej niż wystarczająco pieniędzy na wakacje, które planowałeś, nowy laptop lub miesięczny zapas pączków!

Wnioski

Aplikacja Airtable nie jest złym narzędziem, jeśli chcesz korzystać z relacyjnej bazy danych i arkusza kalkulacyjnego w chmurze!

Na tym jednak jej użyteczność się kończy.

Pamiętaj, to nie jest narzędzie do zarządzania projektami!

po co płacić za nieefektywne narzędzie, skoro najlepsza na świecie aplikacja do zarządzania projektami jest dostępna za darmo?

ClickUp ma nie tylko lepsze wersje wszystkich funkcji opisanych w tej recenzji Airtable, ale także mnóstwo dodatkowych funkcji do zrobienia w przystępnej cenie.

Niezależnie od tego, czy preferujesz Kanban, Scrum, czy jakąkolwiek inną metodę zarządzania projektami, ClickUp to jedyne narzędzie, którego potrzebujesz!

dlaczego nie_ zarejestruj się w ClickUp i zabrać go na jazdę próbną już dziś?