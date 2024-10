Jak zrobić wykres w Excelu (2024 poradniki z szablonami)

W ciągu ostatnich lat nauczyliśmy się, że Microsoft Excel jest jak film Hallmark.

Niektórzy z nas nie mogą się nimi nacieszyć, a inni po prostu nie mogą tego znieść. 💔😬

Niezależnie od preferencji, jeśli jesteś menedżerem lub właścicielem biznesu, prawdopodobnie będziesz musiał polegać na Excelu w celu uzyskania wglądu w biznes.

Narzędzia takie jak Microsoft Excel wykresy są pomocne w analizie danych i śledzeniu.

I wayyy lepsze niż niekończące się arkusze kalkulacyjne, które łatwo wyzwalają migrenę.

dlaczego więc nie zamienić nudnego arkusza kalkulacyjnego Excel w coś odsetkowego?

W tym artykule dowiemy się, czym jest wykres w Excelu, jak go stworzyć i jakie są jego wady. Zaproponujemy również alternatywę do tworzenia wykresów bez wysiłku.

_Zróbmy wykres!

Co to są wykresy i diagramy w programie Microsoft Excel?

Wykresy w programie Excel są graficzną reprezentacją zmian wartości punktów danych w danym okresie.

Innymi słowy, jest to diagram przedstawiający zmiany w porównaniu do jednej lub więcej zmiennych.

Zastanawiasz się, czy wykresy i tabele w programie Excel są takie same?

Wykresy są głównie liczbowymi reprezentacjami danych, ponieważ pokazują, jak jedna zmienna wpływa lub zmienia inną.

Z drugiej strony, wykresy są wizualnymi reprezentacjami, w których zmienne mogą być powiązane lub nie. Są one również uważane za bardziej estetyczne niż wykresy. Na przykład wykres kołowy. 🥧

Jeśli jednak zastanawiasz się, jak utworzyć wykres w programie Excel, nie różni się on zbytnio od tworzenia wykresu.

Ale na razie skupmy się na głównym wątku: wykresach!

Kroki tworzenia wykresu w Excelu

⭐️ Krok 1: wypełnij arkusz Excela danymi

Zacznij od populacji arkusza kalkulacyjnego Excel potrzebnymi danymi.

Możesz zaimportować te dane z innego oprogramowania, wstawić je ręcznie lub skopiować i wkleić.

Dla naszego przykładu, powiedzmy, że jesteś właścicielem kina w małym mieście i często wyświetlasz starsze filmy. Prawdopodobnie chcesz śledzić sprzedaż biletów, aby zobaczyć, który film jest hitem, aby móc go często wyświetlać.

Zróbmy to, porównując sprzedaż biletów w styczniu i lutym.

Oto jak mogą wyglądać dane:

Kolumna A zawiera nazwy filmów.

Kolumna B zawiera bilety sprzedane w styczniu.

Kolumna C zawiera bilety sprzedane w lutym.

Możesz pogrubić nagłówki i wyśrodkować tekst dla lepszej czytelności.

gotowe? Dobrze, przygotuj się do wybrania wykresu.

⭐️ Krok 2: Określ żądany typ wykresu Excel

Rodzaj wybranego wykresu będzie zależał od posiadanych danych i liczby różnych parametrów, które chcesz śledzić.

Różne typy wykresów znajdują się w Zakładce wstawiania programu Excel na Wstążce programu Excel, ułożone blisko siebie w następujący sposób:

Notatka: Na wstążce programu Excel znajdują się zakładki Strona główna, Wstaw i Rysuj.

Oto niektóre z różnych Opcje wykresu lub typu wykresu w programie Excel do wyboru:

Wykres liniowy

Wykres kolumnowy lub pasek

Wykres kołowy lub wykres

Wykres kombi

Wykres obszarowy

Wykres punktowy

➡️ Fun fact: Excel może pomóc w wyborze typu wykresu za pomocą opcji Recommended Charts (wcześniej znanej jako Chart Wizard).

Jeśli chcesz notować trendy (wzrost lub spadek) w czasie, to wykres liniowy jest idealny.

Jednak w przypadku długich ram czasowych i większej ilości danych, najlepszą opcją jest wykres paskowy.

Te dwa wykresy wykorzystamy na potrzeby tego samouczka programu Excel.

Jak utworzyć wykres liniowy w Excelu - 3 kroki

Wykres liniowy w Excelu ma zazwyczaj dwie osie (poziomą i pionową), które pełnią określoną funkcję.

Dane należy wprowadzić w dwóch kolumnach.

Na szczęście dla nas, zrobiliśmy to już podczas tworzenia tabeli z danymi sprzedaży biletów.

⭐️ Krok 1: wybierz dane do przekształcenia w wykres liniowy

Kliknij i przeciągnij dane z lewej górnej komórki (A1) w bilecie dane sprzedaży do prawej dolnej komórki (C7), aby wybrać. Nie zapomnij dołączyć nagłówków kolumn.

Spowoduje to podświetlenie wszystkich danych, które chcesz wyświetlić na wykresie liniowym.

⭐️ Krok 2: wstawianie wykresu liniowego

Po wybraniu danych nadszedł czas na dodanie wykresu liniowego.

Poszukaj ikony wykresu liniowego w zakładce Insert.

Po wybraniu danych przejdź do Wstaw > Linia. Kliknij ikonę, a pojawi się rozwijana lista umożliwiająca wybór typu wykresu Wykres liniowy Excel chcesz.

W tym przykładzie wybierzemy czwarty wykres liniowy 2-D (Line with Markers).

Excel doda wykres liniowy reprezentujący wybraną serię danych.

Zauważysz, że nazwy filmów pojawiają się na osi poziomej, a liczba sprzedanych biletów na osi pionowej.

⭐️ Krok 3: niestandardowy wykres liniowy

Po dodaniu wykresu liniowego, zauważysz nową zakładkę o nazwie Wykres Projekt na Wstążce Excela_

Wybierz zakładkę Projekt, aby dostosować wykres liniowy do własnych potrzeb, wybierając preferowany styl wykresu.

Można również zmienić tytuł wykresu.

Wybierz tytuł wykresu kliknij dwukrotnie, aby nadać nazwę **wpisz nazwę, którą chcesz nadać. Aby ją zapisać, wystarczy kliknąć w dowolnym miejscu poza polem tytułu wykresu lub obszarem wykresu.

Nadamy naszemu wykresowi nazwę "Sprzedaż biletów do kina"

co jeszcze trzeba poprawić?

Jeśli coś zauważysz, teraz jest czas na wprowadzenie tych zmian!

Na przykład tutaj widać, że The Godfather i Modern Times są ze sobą zlepione.

Dajmy im trochę przestrzeni.

jak?

Po prostu przeciągnij dowolny róg wykresu, aż stanie się taki, jak chcesz.

To tylko kilka przykładów. Możesz niestandardowo dostosować każdy element wykresu, w tym Etkiety osi (kolor linii reprezentujących każdy punkt danych itp.)

Wystarczy dwukrotnie kliknąć dowolny element wykresu, aby otworzyć pasek boczny umożliwiający formatowanie w ten sposób:

To wszystko! Z powodzenie utworzyłeś wykres liniowy w programie Excel!

Teraz dowiedzmy się, jak utworzyć wykres paskowy. 📊

3 kroki do utworzenia wykresu paskowego w Excelu

Każdy wykres w Excelu zaczyna się od wypełnienia arkusza.

My już to zrobiliśmy, więc skopiuj i wklej dane dotyczące sprzedaży biletów do kina do nowej zakładki arkusza w tym samym skoroszycie programu Excel.

⭐️ Krok 1: wybierz dane do przekształcenia w pasek wykresu

Podobnie jak w kroku 1 dla wykresu liniowego, musisz wybrać dane, które chcesz przekształcić w pasek.

Przeciągnij od komórki A1 do C7, aby zaznaczyć dane.

⭐️ Krok 2: wstawianie paska wykresu

Podświetl dane, przejdź do zakładki Wstaw i kliknij ikonę Wykres kolumnowy lub Wykres słupkowy. Powinno pojawić się rozwijane menu.

Wybierz Słupkowy pasek w opcjach paska dwuwymiarowego.

Możesz wybrać inny typ wykresu słupkowego, taki jak 3D klastrowany kolumnowy lub 2D słupkowy itp.

Po kliknięciu opcji wykresu paskowego zostanie on dodany do arkusza Excel.

⭐️ Krok 3: niestandardowy wykres paskowy w programie Excel

Teraz możesz przejść do zakładki Wykres Projekt na Wstążce programu Excel, aby go spersonalizować.

Kliknij zakładkę Projekt, aby zastosować preferowany styl paska spośród wielu dostępnych opcji.

Znasz już następny krok! Zmień tytuł paska wykresu.

Wybierz w Excelu tytuł wykresu kliknij dwukrotnie pole tytułu **wpisz "Sprzedaż biletów do kina"

Następnie kliknij w dowolnym miejscu arkusza Excel, aby go zapisać.

Notatka: możesz również dodać inne elementy wykresu, takie jak tytuł osi, etykieta danych, tabela danych itp. za pomocą opcji Dodaj element wykresu. Znajdziesz ją w zakładce Projekt wykresu.

I to by było na tyle. 🎬

Powodzeniem zakończyło się utworzenie wykresu paskowego w Excelu!

To dopiero była zabawa.

ale pytanie brzmi, czy masz czas do zrobienia wykresu w swojej pracy? busy harmonogram pracy ?

A to dopiero początek, jeśli chodzi o wady wykresów Excela.

Czytaj dalej, aby obejrzeć cały film. 👀

Bonus: Sprawdź te alternatywy Excela_ !

Szablony wykresów Excel

Wbudowane szablony wykresów w Excelu mogą być złotym środkiem dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z wizualizacją danych lub chcą zaoszczędzić czas. Te wstępnie sformatowane projekty pozwalają początkującym ominąć skrupulatne tworzenie wykresów od podstaw i zapewniają bardzo potrzebny start w świat interpretacji danych.

Rozpocznij pracę z tymi szablonami wykresów Excel:

Limity tworzenia wykresów w Excelu

Chociaż Excel jest potężnym narzędziem, często wiodącym, jeśli chodzi o reprezentację danych, ma on sporo wad, które mogą utrudniać prezentację i analizę danych.

Czasochłonne i ręczne

Tworzenie wykresu w Excelu może być czasochłonnym procesem, szczególnie w przypadku dużych zestawów danych. Ręczne wprowadzanie danych, wybieranie odpowiedniego typu wykresu i formatowanie końcowego wykresu może pochłonąć wiele cennego czasu.

Podatność na błędy

Ręczne wprowadzanie danych wiąże się z możliwością wystąpienia błędów ludzkich. Każdy nieumyślny błąd na tym kroku może wpłynąć na autentyczność całego wykresu, a w konsekwencji na jego analizę.

Złożoność dla początkujących

Excel, ze swoimi niezliczonymi funkcjami, wydaje się przytłaczający dla początkujących. Wiąże się to z krzywą uczenia się, a bez pewnego poziomu znajomości, możesz nie wykorzystać jego funkcji w pełni.

Ograniczone możliwości niestandardowe

Choć Excel pozwala na niestandardowe modyfikacje wykresów, nie zawsze są one proste i rozszerzone. Niektóre elementy wykresu mogą wydawać się niezmienne, a osiągnięcie wysoce niestandardowego wykresu może wymagać głębszego zrozumienia często złożonego systemu Excela.

Tworzenie wykresów bez wysiłku dzięki ClickUp

Niezależnie od tego, czy śledzisz czas, monitorujesz projekty, nadzorujesz personel, czy mierzysz sprzedaż biletów, ClickUp zapewnia zaledwie kilka kliknięć, unikając niepowodzeń związanych z Excelem.

Limity Excela sprawiają, że jest on czasochłonny, skomplikowany, kosztowny i podatny na błędy. Na szczęście ClickUp został zaprojektowany tak, aby ograniczyć to do minimum. Jest to bardziej zautomatyzowany system, dzięki któremu czasochłonne ręczne wprowadzanie danych staje się przeszłością. Skorzystaj z poniższych funkcji, aby rozpocząć korzystanie z ClickUp!

Szablony wykresów

Pobierz ten szablon

Szablon tablicy z wykresem paskowym ClickUp

Szablon tablicy z paskami ClickUp umożliwia przekształcenie surowych danych w atrakcyjny wizualnie pasek, zapewniając przejrzysty i zwięzły przegląd danych na pierwszy rzut oka. Teraz możesz z łatwością porównywać różne ustawienia danych, mierzyć postępy lub śledzić zmiany w określonych okresach - a wszystko to w ramach schludnego, łatwego do zrozumienia paska. Idealny do prezentacji lub po prostu lepszego zrozumienia danych, Tablica z Paskiem to kolejny sposób, w jaki ClickUp upraszcza zarządzanie danymi i ich reprezentację.

Widżety wykresów liniowych Widżet wykresu liniowego to

Niestandardowy widżet na naszym pulpicie. Użyj tej produkcji ClickUp do wizualizacji dosłownie wszystkiego w formie wykresu liniowego.

Może to być śledzenie zysków, całkowita dzienna sprzedaż lub liczba filmów obejrzanych w ciągu miesiąca.

Jak powiedzieliśmy, a-n-y-t-h-i-n-g!

Wizualizuj dowolne ustawienie wartości jako wykres liniowy za pomocą widżetu wykresu liniowego na pulpicie nawigacyjnym ClickUp!

A to jeszcze nie wszystko. Możesz wizualizować swoje dane na wiele różnych sposobów.

Wystarczy użyć jednego z tych Niestandardowych widżetów:

Obliczenia

Wykres słupkowy

Wykres baterii

Wykres kołowy

I więcej

Przedstaw swoje dane wizualnie w formie wykresu kołowego za pomocą niestandardowego widżetu w ClickUp!

Widok wykresu Gantta

Tak jak trudno jest pokochać tylko jeden gatunek filmowy, tak rozumiemy, że same wykresy nie działają.

Dlatego mamy też wykresy!

W szczególności, Wykres Gantta ClickUp'a interaktywny wykres z aktualizacjami na żywo i śledzeniem postępów, który może ci pomóc:

Planowanie projektów

Przypisywanie zadań i osób przypisanych

Zaplanuj oś czasu

Zarządzaniezależnościami* I więcej

Rysowanie powiązania od jednego zadania do przyszłego zadania w widoku Gantt Chart w ClickUp!

Widok tabeli

Jeśli jesteś fanem siatek Excela, ClickUp jest dla Ciebie.

W roli głównej.. Widok tabeli ClickUp !

Ten widok umożliwia wizualizację zadań w stylu arkusza kalkulacyjnego.

Jest bardzo szybki i umożliwia łatwą nawigację między polami, edycję zbiorczą i eksport danych.

➡️ Ciekawostka: możesz szybko kopiować i wklejać dane z tabeli do innych programów, takich jak MS Excel. Wystarczy kliknąć i przeciągnąć, aby zaznaczyć komórki, które chcesz skopiować.

Podświetl dane z tabeli w ClickUp, aby skopiować je i wkleić do innych programów!

A to był tylko zwiastun dla Ciebie. 📽️

Oto kilka bardziej zaawansowanych funkcji Funkcje ClickUp w sklepie dla:

Wykresy i diagramy oferują nam intuicyjny, przyjemny i szybki sposób interpretacji złożonych ustawień danych. Podczas gdy Microsoft Excel jest dla wielu z nas głównym narzędziem do tworzenia wykresów, ma on również pewne limity i złożoność. Dobrą wiadomością jest to, że istnieją alternatywne narzędzia - obiecujące pod względem funkcji, wydajności i łatwości użytkowania.

ClickUp jest jednym z takich przyjaznych dla użytkownika narzędzi, które umożliwia tworzenie czystych i niestandardowych wykresów bez wysiłku, zapewniając jednocześnie dokładność danych. Funkcje takie jak widok wykresu Gantta, widok tabeli i szablony sprawiają, że proces zarządzania danymi jest znacznie prostszy.

Dzięki ClickUp, zapracowani właściciele firm, menedżerowie i wszyscy profesjonaliści mogą cieszyć się łatwym tworzeniem wykresów i reprezentacją danych, bez konieczności ukończenia kursu Excela. Wszystko po to, aby Twoje obciążenie pracą było mniejsze, a wykresy powodzenia bardziej strome! Zapomnij więc o swoich problemach z wykresami i rozpocznij bezpłatną wersję próbną ClickUp już dziś!

