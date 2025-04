12 najlepszych narzędzi CRM w chmurze usprawniających zarządzanie biznesem

Twój zespół sprzedaży jest przytłoczony zalewem potencjalnych klientów, arkusze kalkulacyjne mnożą się z prędkością błyskawicy i nikt nie pamięta, kiedy zapytanie klienta nie prześlizgnęło się przez szczeliny. Brzmi znajomo?

To chaos, z którym boryka się wiele firm, zarządzając relacjami z klientami bez odpowiednich narzędzi. 😵‍💫

W tym miejscu oprogramowanie CRM oparte na chmurze wkracza niczym superbohater do zarządzania potokiem sprzedaży. Dzięki niemu wszystkie dane klientów, zarządzanie kontaktami i wgląd w sprzedaż są dostępne w dowolnym miejscu i czasie - w biurze lub w poczekalni na lotnisku.

Centralizacja danych klientów dzięki najlepszemu narzędziu CRM w chmurze

W tym przewodniku dowiesz się, co sprawia, że oprogramowanie CRM działa i jakie są najlepsze narzędzia CRM w chmurze, aby przekształcić strategie sprzedaży. 🚀

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Odpowiedni CRM może być różnicą między zarządzaniem niestandardowymi klientami a budowaniem relacji. Świetny CRM porządkuje dane, usprawnia cykl pracy, zwiększa wydajność i zapewnia, że nigdy nie przegapisz żadnej okazji. Oto krótki przegląd najlepszych internetowych systemów CRM:

**Czego należy szukać w oprogramowaniu CRM opartym na chmurze? Wybór odpowiedniego oprogramowania CRM w chmurze ma krytyczne znaczenie, ale tradycyjne, uniwersalne zasady nie sprawdzają się w ich przypadku. A więc, do zrobienia, jak wybrać odpowiednie oprogramowanie?

Oto, co należy traktować priorytetowo podczas oceny systemów CRM opartych na chmurze:

wybierając rozwiązanie CRM, warto rozważyć narzędzia z funkcjami opartymi na AI. Business korzystający z generatywnego oprogramowania CRM z obsługą AI to 83% bardziej prawdopodobne przekroczą swoje cele sprzedażowe.

12 najlepszych CRM-ów w chmurze, które musisz znać

Znalezienie najlepszego oprogramowanie CRM w chmurze może wydawać się przytłaczające, ale warto. Solidny CRM oparty na chmurze upraszcza zarządzanie kontaktami i śledzenie sprzedaży, usprawnia cykl pracy i umożliwia zespołom przekraczanie celów.

Przyjrzyjmy się 12 najlepszym rozwiązaniom CRM w chmurze:

wizualizuj swój pipeline sprzedaży i zarządzaj nim bez wysiłku dzięki widokom ClickUp Tablica, takim jak Kanban, lista i tabela_

Dzięki ponad 10 elastycznym widokom, takim jak tablice Kanban i widoki list, firmy mogą bez wysiłku śledzić lejek sprzedaży, zarządzać kontami i nadzorować zaangażowanie klientów w czasie rzeczywistym.

monitoruj kluczowe wskaźniki, takie jak wartość życiowa klienta i wielkość transakcji za pomocą ClickUp Dashboards

Pulpity wydajności zapewniają praktyczny wgląd w wartość życiową klienta i wielkość transakcji, umożliwiając zespołom podejmowanie decyzji opartych na danych.

Platforma płynnie integruje się z narzędziami takimi jak Slack, HubSpot, Gmail i innymi, centralizując komunikację z klientami i eliminując silosy pracy.

Ponadto automatyzacja upraszcza procesy biznesowe, automatycznie wyzwalając aktualizacje statusów, przypisując zadania i optymalizując priorytety zespołów w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

: Szablon CRM ClickUp

Szablon CRM dla ClickUp oferuje scentralizowane rozwiązanie usprawniające zarządzanie klientami. Pomaga śledzić ścieżki sprzedaży, organizować dane kontaktowe i automatyzować powtarzalne procesy, oszczędzając czas zespołów.

Niestandardowe statusy, pola i widoki umożliwiają firmom ustalanie priorytetów zadań i analizowanie informacji o klientach.

Jeden użytkownik najważniejsze informacje,

Pro Tip: ClickUp Brain pomaga zespołom sprzedażowym pracować mądrzej dzięki natychmiastowym odpowiedziom, automatyzacji aktualizacji i spersonalizowanym działaniom następczym. Bezproblemowa integracja z narzędziami takimi jak Salesforce pozwala usprawnić cykl pracy i skupić się na zwiększaniu wskaźników zadowolenia klientów.

via Chmura sprzedaży Salesforce Salesforce Sales Cloud to potęga w automatyzacji procesów sprzedaży i skalowaniu wzrostu przychodów.

Jego analizy oparte na AI, takie jak Einstein Analytics, prowadzą sprzedawców przez sceny transakcji i oferują prognozy w czasie rzeczywistym oraz zarządzanie pipeline.

Funkcje takie jak automatyzacja przepływu pracy, narzędzia do wyceny i śledzenie aktywności zapewniają scentralizowane źródło prawdy do zarządzania relacjami z niestandardowymi klientami.

🔍 Czy wiesz, że Rozwiązanie CRM pozwala średnio zaoszczędzić pracownikom 5-10 godzin tygodniowo dzięki automatyzacji przyziemnych zadań, takich jak działania następcze i wprowadzanie danych. Wyobraź sobie, co Twój team mógłby zrobić z tym dodatkowym czasem!

via Zoho Zoho CRM to ekonomiczne, ale bogate w funkcje rozwiązanie, idealne dla firm każdej wielkości. Oferuje zakres narzędzi, w tym prognozy sprzedaży, pomoc opartą na AI z Zia, wielokanałową komunikację i zaawansowaną automatyzację procesów.

To poprawia współpracę i zarządzanie danymi dzięki płynnej integracji z ekosystemem Zoho i narzędziami innych firm.

Funkcja Blueprint wyróżnia się automatyzacją procesów, umożliwiając zespołom efektywne przechwytywanie danych i usprawnianie cykli pracy.

Mówiąc o ogólnym przypadku użycia Zoho CRM, a user on G2 mówi,

💡 Pro Tip: Chcesz zobaczyć, jak najlepsze firmy w pełni wykorzystują swoje narzędzia CRM? Zanurz się w rzeczywiste przykłady CRM i przypadki użycia aby odkryć nowe sposoby niezawodnej obsługi klienta.

via HubSpot HubSpot CRM wyróżnia się prostotą i zaawansowanymi funkcjami Free, dzięki czemu jest idealny dla rozwijających się Businessów.

Oferuje narzędzia takie jak śledzenie pipeline'u w czasie rzeczywistym, pisanie e-maili oparte na AI, harmonogramy spotkań i oprogramowanie do czatu na żywo, z których wszystkie zwiększają wydajność zespołu.

Smart CRM HubSpot ujednolica dane ze sprzedaży, marketingu i obsługi klienta, zapewniając kompleksowy widok interakcji z klientami.

Pro Tip: Wybór odpowiedniego oprogramowania CRM dla przedsiębiorstw zmienia wydajność organizacji. Dowiedz się więcej na temat najlepszych narzędzi CRM dla operacji na dużą skalę aby usprawnić komunikację i utrzymać wszystkich na tej samej stronie.

via Pipedrive Pipedrive został zaprojektowany, aby pomóc zespołom sprzedażowym w organizowaniu, śledzeniu i skutecznym zamykaniu transakcji. Jego pulpit w stylu Kanban pozwala użytkownikom na poprawić wydajność sprzedaży , niestandardowe sceny transakcji i automatyzacja działań następczych.

Dzięki wglądowi w sprzedaż w czasie rzeczywistym, sugestiom opartym na AI i konfigurowalnym polom, Pipedrive pozwala przedstawicielom handlowym skupić się na właściwych możliwościach we właściwym czasie.

Pipedrive wspiera również automatyzację procesu pozyskiwania leadów, śledzenie wiadomości e-mail i integrację z popularnymi aplikacjami.

Jeden użytkownik trafnie podsumował to jako

🔍 Czy wiesz? Większość Businessów postrzega swój wzrost sprzedaży o 29% po wdrożeniu dostawcy CRM.

via FreshSales Freshsales łączy funkcje oparte na AI z łatwym w użyciu interfejsem, umożliwiając zespołom sprzedażowym usprawnienie procesów i szybsze zamykanie transakcji.

Freddy AI oferuje zaawansowane analizy, takie jak rekomendacje transakcji, wyniki intencji i automatyzacja pisania e-maili, aby pomóc zespołom skupić się na zadaniach o wysokiej wartości.

Widok w stylu Kanban pozwala użytkownikom wizualnie organizować potencjalnych klientów, konta i transakcje. Wbudowane narzędzia komunikacyjne, takie jak czat na żywo, e-mail i telefon, zapewniają niestandardowe interakcje z klientami.

📚 Bonus Read: Budowanie kultury zorientowanej na klienta jest kluczem do utrzymania i rozwoju firmy. Poznaj praktyczne wskazówki dotyczące uczynić swój Business bardziej zorientowanym na klienta .

via Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 łączy potężne narzędzia AI ze zintegrowaną platformą CRM i ERP, aby zapewnić kompleksowe zarządzanie biznesem.

Od narzędzia do automatyzacji sprzedaży dynamics 365 łączy zespoły, procesy i dane w celu zapewnienia niestandardowych interakcji z klientami. Dzięki Microsoft Copilot użytkownicy korzystają z kontekstowego wglądu AI do ustalania priorytetów potencjalnych klientów, podsumowań możliwości i automatyzacji przepływu pracy.

A realtor microsoft 365 mówi na G2,

Dzięki zakończonemu pakietowi produktów w Microsoft 365 jestem w stanie zarządzać moim biznesem nieruchomości. Outlook pozwala mi zarządzać moim harmonogramem, kontaktami i wszystkimi e-mailami. W sklepie Microsoft jest wiele dodatków, które pomagają mi niestandardowo dostosować Outlook do mojego najlepszego CRM dla nieruchomości. Wszystko jest w jednym miejscu. I oczywiście Word, Notatka i Excel pomagają mi zarządzać moim biznesem za pomocą formularzy, list, wykresów, list kontrolnych i wszystkiego, czego potrzebuję do prowadzenia mojej firmy.

🔍 **Do zrobienia? 71% małych Businessów polega na rozwiązaniach CRM w chmurze, aby usprawnić komunikację z klientami i śledzenie sprzedaży.

via Wnikliwie Insightly CRM oferuje wszechstronną platformę do centralizacji danych klientów, usprawniania procesów sprzedaży i promowania głębszych relacji z klientami.

Teams mogą zarządzać potencjalnymi klientami, automatyzować cykle pracy, tworzyć spersonalizowane kampanie marketingowe i śledzić projekty z poziomu jednego intuicyjnego interfejsu.

Zaawansowane narzędzia, takie jak zarządzanie wiedzą, śledzenie umów SLA i segmentacja klasy Enterprise, sprawiają, że jest to świetne rozwiązanie dla rozwijających się organizacji z różnych branż.

via Nimble Nimble to CRM skoncentrowany na relacjach, który umożliwia Teams łatwe zarządzanie interakcjami z klientami i usprawnianie procesów sprzedaży. Może płynnie integrować się z Microsoft 365, obszarem roboczym Google i platformami społecznościowymi.

Nimble konsoliduje również informacje kontaktowe, śledzi historię komunikacji i automatyzuje cykle pracy. Jego intuicyjna konstrukcja umożliwia użytkownikom ujednolicenie i wzbogacenie kontaktów przy jednoczesnej automatyzacji spersonalizowanych działań.

Mówiąc o możliwościach transformacyjnych Nimble, a użytkownika na G2 mówi,

Nimble CRM całkowicie zakończyło sposób działania naszego zespołu. To, co najbardziej podoba mi się w Nimble, to jego zdolność do płynnej integracji wszystkich naszych danych klientów w jedną intuicyjną platformę. Wcześniej zmagaliśmy się z rozproszonymi informacjami w różnych narzędziach, ale Nimble łączy je wszystkie, ułatwiając śledzenie interakcji, zarządzanie potencjalnymi klientami i zamykanie transakcji szybciej niż kiedykolwiek. Interfejs użytkownika jest niezwykle przyjazny dla użytkownika, dzięki czemu nawet członkowie naszego zespołu, którzy nie znają się na technologii, mogą wskoczyć i zacząć z niego korzystać po minimalnym przeszkoleniu.