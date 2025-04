15 najlepszych programów do śledzenia problemów w 2025 roku (funkcje, ceny)

Dbanie o zadowolenie klientów jest łatwiejsze do powiedzenia niż zrobienia, zwłaszcza jeśli masz dużą bazę klientów.

Na szczęście można skorzystać z narzędzi takich jak śledzenie problemów oprogramowanie do ustanowienia cyklu pracy w celu identyfikowania, monitorowania i rozwiązywania problemów klientów. W ten sposób niestandardowi klienci zakończą szczęśliwi zamiast trafić w ślepy zaułek.

W tym artykule omówimy, czym jest oprogramowanie do śledzenia problemów i wyróżnimy 15 najlepszych dostępnych obecnie narzędzi do śledzenia problemów.

Czym jest oprogramowanie do śledzenia problemów?

Oprogramowanie do śledzenia zgłoszeń pozwala śledzić postęp każdego zgłoszenia lub problemu klienta, aż do jego powodzenia. Nawet wewnętrzny zespół może zgłosić błąd lub problem z oprogramowaniem za pomocą systemu śledzenia problemów IT.

**Ale czym właściwie jest zgłoszenie?

Gdy klient zgłasza problem za pośrednictwem kanału wsparcia (e-mail, czat na żywo itp.), to system zarządzania zgłoszeniami tworzy "bilet" W oparciu o cykl pracy obsługi klienta, agenci mogą wybierać bilety niezależnie lub być przypisani do konkretnych z nich.

Oprogramowanie do śledzenia zgłoszeń zasadniczo dokumentuje żądanie klienta i jego późniejsze interakcje z przedstawicielami obsługi klienta. W wyniku tego klienci nie będą musieli wielokrotnie powtarzać swoich obaw (i tracić zimnej krwi podczas rozmów!)

Oto kilka korzyści płynących z korzystania z oprogramowania do śledzenia problemów:

Wyłapywanie problemów na czas dzięki szybkiemu zarządzaniu defektami

Poprawa wydajności projektu

Usprawnienie współpracy w zespole 👯

Zwiększenie satysfakcji niestandardowych klientów

Zasadniczo, oprogramowanie do śledzenia IT może pomóc rozwiać wszelkie obawy klienta.

15 najlepszych programów do śledzenia problemów w 2024 roku

Oto 15 najlepszych programów do śledzenia problemów na rynku:

1. ClickUp

Lista ClickUp Issue Tracker ułatwia śledzenie otwartych problemów, kto nad nimi pracuje i jaki jest status zadania - wszystko na pierwszy rzut oka

ClickUp jest jednym z najbardziej popularnych najwyżej ocenianych wydajność i narzędzia do śledzenia problemów używane przez wydajne Teams w małych i dużych firmach.

Dzięki temu oprogramowanie do zarządzania projektami obsługi niestandardowej twoje Teams mogą osiągać najlepsze wyniki w zakresie niestandardowego utrzymania klientów .

ClickUp kluczowe funkcje

Oto kilka sposobów, w jakie ClickUp może pomóc w zarządzaniu problemami:

Agile-ScrumPulpity uzyskaj ogólny widok przepływu pracy związanej z obsługą klienta i śledź postępy swojego zespołu w zakresie śledzenia defektówClickUp Sprinty !

13. Atlassian Jira

Jira to system śledzenia problemów, który pozwala członkom zespołu znajdować błędy i problemy podczas testowania produktów. Zarządzanie projektami Jira może również zapewnić pełną kontrolę nad kompleksowym rozwojem produktu. Dzięki temu Twoi niestandardowi klienci nie przejmą pełnej kontroli nad formularzami zgłoszeń błędów!

Jednak Jira jest niezwykle skomplikowana w użyciu, a teraz zmuszają cię do migracji do ich chmury, ponieważ żegnają się z ofertą serwerów!

Kluczowe funkcje Atlassian Jira

Przekazywanie planów i tworzenie map śledzenia problemów za pomocą map drogowych

Powiadamianie członków zespołu o zmianie statusu zgłoszenia z zaległego do zrobionego

Ustalanie priorytetów błędów poprzez przeciąganie i upuszczanie ich w kolumnie zadań do zrobienia w zespole za pomocą tego narzędzia do zarządzania defektami

Cennik Atlassian Jira

Jira ma plan Free, a płatne plany zaczynają się od $$$a 7,75/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Atlassian Jira

G2: 4,2/5 (ponad 3 860 recenzji)

4,2/5 (ponad 3 860 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 10 000 recenzji)

nie jesteś przekonany do Jira? Sprawdź te top Jira alternatives !_

14. Redmine

Redmine jest zarządzanie projektami open source narzędzie do śledzenia problemów, które umożliwia widok problemów na osi czasu, wykresie Gantta i kalendarzu.

Widoki Gantta i kalendarza w aplikacji nie mają jednak funkcji przeciągania i upuszczania.

_Czy Redmine nadal może uchronić Cię przed cyfrową miną problemów? 💣

Przekonajmy się..

Kluczowe funkcje Redmine

Tworzenie niestandardowych pól, takich jak tekst, liczba lub data, w celu tworzenia szczegółowych problemów

Pozwala identyfikować i oznaczać zduplikowane problemy

Wbudowane wiki dla dokumentacji i wspólnej edycji

Cennik Redmine

Redmine ma darmowy plan, ale niektóre wtyczki wymagają płatności.

Oceny klientów Redmine

G2: 4/5 (ponad 200 recenzji)

4/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 110 opinii)

nie jesteś przekonany do Redmine? Sprawdź te b najlepsze alternatywy dla Redmine_ !_

15. FreshDesk

FreshDesk to platforma omnichannel, która umożliwia zespołom komunikację z klientami za pośrednictwem e-maila, czatu, telefonu lub mediów społecznościowych.

ale czy to narzędzie do śledzenia _spraw _pomoże twojemu zespołowi zachować świeżość?

Zobaczmy..

Kluczowe funkcje FreshDesk

Funkcja wykrywania kolizji zapewnia, że wielu agentów nie pracuje nad tym samym problemem

System śledzenia zgłoszeń połączony z powiązanymi zgłoszeniami, aby być na bieżąco z powszechnymi problemami

Pulpit planowania pomaga sprawdzać postępy zespołu

Cennik FreshDesk

FreshDesk posiada darmowy plan, a płatne plany zaczynają się od $15/użytkownika miesięcznie.

FreshDesk - niestandardowe oceny klientów

G2: 4,3/5 (ponad 15 recenzji)

4,3/5 (ponad 15 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 2,000 recenzji)

Bonus: 10 najlepszych alternatyw i konkurentów Freshdesk w 2024 roku

Problemy ze śledzeniem problemów? Już nie!

Dzięki wydajnemu oprogramowaniu do śledzenia problemów, Twoja obsługa klienta będzie działać płynnie, a Ty będziesz w stanie pozyskać swoich klientów.

Podczas gdy wszystkie narzędzia, o których tutaj wzmiankowaliśmy, mogą pomóc w jednym lub drugim aspekcie, ClickUp zajmie się wszystkim!

Dzięki ClickUp możesz grupować podobne błędy, dodając do nich Etykiety do nich. Dodatkowo, możesz przyspieszyć proces śledzenia problemów za pomocą gotowych tagów Szablony dla Kolejki błędów , Zwinne zarządzanie projektami , Zarządzanie produktem i inne. Przejdź na ClickUp za darmo aby przekształcić zarządzanie problemami w absolutną bułkę z masłem.