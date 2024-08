8 zmieniających życie innowacji technologicznych, za które możesz podziękować kobietom

Wrzuć mikroprocesor w losowy tłum, a na pewno trafisz na kogoś, kto słyszał o takich kolesiach jak Thomas Edison, Bill Gates, Alexander Graham Bell czy Mark Zuckerberg.

Rzuć w tłum cały komputer stacjonarny z 1994 roku, a cudem byłoby, gdyby trafił w kogokolwiek, kto słyszał o Grace Hopper, Marie Van Brittan Brown lub Radii Perlman - nie mówiąc już o tym, co wnieśli do świata.

"Ale, Mandy", możesz powiedzieć, "Porównujesz te kobiety do mężczyzn, którzy pomogli wynaleźć żarówkę elektryczną, Microsoft, pierwszy telefon i Facebooka. Może te dziewczyny nie są tak sławne, ponieważ po prostu nie wynalazły niczego tak przełomowego"

Na to odpowiadam: "Musisz naprawdę nie wiedzieć, jak bardzo seksizm wpłynął na historię świata - zwłaszcza na świat innowacji technologicznych" 😇

Ale to temat na zupełnie inny blog. W tym przypadku skupmy się na genialnych kobiecych mózgach stojących za niektórymi z najbardziej wszechobecnych nowoczesnych technologii i dowiedzmy się, jak dokładnie wyboista droga została wybrukowana dla kobiet w dzisiejszej technologii!

Bye, Bye, Boy's Club

Patrząc wstecz na historię kobiet w branży technologicznej, możemy dostrzec kilka oszałamiających szczytów i dolin. Spójrzmy na oś czasu notatka na temat postępów poczynionych przez innowacyjne kobiety od XVIII wieku:

🧮 1700s: Francuska matematyczka i astronom Nicole-Reine Lepautre dokładnie przewidziała powrót komety Halleya, obliczając czas zaćmienia Słońca... ręcznie.

xVIII wiek: Ada Lovelace zostaje pierwszą programistką komputerową.

📻 Wczesne lata 1900: Teza Grete Hermann The Question of Finitely Many Steps in Polynomial Ideal Theory była kluczem do stworzenia algorytmów, które położyły podwaliny pod nowoczesną algebrę komputerową.

połowa XIX wieku: 75% z 10,000-osobowego zespołu operacyjnego zajmującego się łamaniem kodów podczas II wojny światowej stanowiły kobiety. Widzieliśmy również niezliczone kobiety wprowadzające innowacje na polach STEM, programowania komputerowego, inżynierii i matematyki.

Pod koniec tego artykułu przejdziemy do tego, jak sprawy przybrały... nieoczekiwany obrót dla większości kobiet w świecie technologii od lat 70-tych; ale najpierw zaprezentujmy genialne królowe, które prosperowały w erze kobiecych innowacji i inspirują nas do dziś.

1: Nowoczesne Wi-Fi, Bluetooth i GPS

Źródło zdjęcia: Forbes.com Wiem, co sobie myślisz: Holy s#!%, ona wygląda jak hollywoodzka glamour girl, a nie tech maven!

Cóż, ta utalentowana kobieta była jednym i drugim! Hedy Lamarr jest bardziej znana ze swojej pracy na srebrnym ekranie, ale za kulisami była wynalazczynią motywowaną patriotyzmem.

Gdy II Wojna Światowa zaczęła osiągać przerażającą gorączkę, Hedy - austriacka imigrantka - poświęciła prawie cały swój wolny czas na zastanawianie się, w jaki sposób mogłaby pomóc amerykańskim żołnierzom w czymś znacznie bardziej wpływowym niż shimmy na scenie podczas pokazu USO.

Jako hobbystka przez całe życie zajmująca się techniką, Hedy dowiedziała się o wojsku używającym torped sterowanych radiowo, które można było łatwo zagłuszyć lub ustawić poza kursem. Pomyślała o stworzeniu sygnału o zmiennej częstotliwości, który nie mógłby zostać zagłuszony, skutecznie chroniąc broń przed ingerencją wroga. Przedstawiła swoje plany swojemu przyjacielowi, pianiście George'owi Antheilowi, i razem stworzyli i opatentowali wczesną wersję komunikacji w widmie rozproszonym z przeskakiwaniem częstotliwości, AKA technologii transmisji bezprzewodowej.

Techniki rozproszonego widma zostały włączone do technologii Bluetooth i GPS i są podobne do metod stosowanych w starszych wersjach Wi-Fi.

2. Eksploracja przestrzeni kosmicznej

Źródło zdjęcia: The Guardian Jeśli widziałeś film z 2016 roku Hidden Figures to będziesz wiedział, że Taraji P. Henson zagrała naszą dziewczynę Katherine Johnson, prawdziwy ludzki komputer, który stał się najbardziej zaufanym matematykiem - mężczyzną lub kobietą - w NASA.

W 1953 roku Katherine rozpoczęła pracę w NASA NACA Jednostka West Area Computing. Ponieważ w tym czasie w organizacji panowała segregacja rasowa, wszyscy koledzy Katherine byli genialnymi Afroamerykanami, takimi jak ona, którzy ręcznie zakończyli intensywne obliczenia matematyczne dla inżynierów programu.

Katherine celowała przede wszystkim w obliczaniu lotów trajektorie zasadniczo używała skomplikowanej matematyki, aby zapewnić astronautom bezpieczne dotarcie w przestrzeń kosmiczną i powrót. Jej pierwszym wielkim sukcesem był pierwszy amerykański lot kosmiczny w 1961 roku. W 1962 roku, gdy NACA stała się NASA, a komputery zaczęły obliczać trajektorie, astronauta John Glenn poprosił Johnson, aby osobiście sprawdziła, czy nowy komputer elektroniczny ma zaplanował jego lot poprawnie. Praca Katherine miała również kluczowe znaczenie dla uratowania niemal katastrofalnego Apollo 13 misja.

Mówiąc najprościej, bez Katherine Johnson eksploracja przestrzeni kosmicznej w obecnym kształcie byłaby najprawdopodobniej znacznie mniej zaawansowana i o wiele bardziej niebezpieczna. The miliarderzy są na zawsze jej dłużnikami.

3. Programowanie komputerowe

Kredyt fotograficzny: Vassar Po pierwsze, niech będzie wiadomo, że ta kobieta była nie tylko geniuszem technologicznym, ale także cholernym admirałem marynarki wojennej. Grace Murray Hopper zrobiła tonę metrycznych rzeczy bezcennych obliczeń dla wysiłków wojennych podczas II wojny światowej, ale za jej największy wyczyn zawodowy uważa się wynalezienie elektronicznego programowania komputerowego, jakie znamy.

Wyobraź sobie taką sytuację: jesteś w jakiejś dużej sali na Harvardzie, która składa się w 10% z przestrzeni na podłodze i w 90% z komputera. Patrzysz na legendarną Mark I maszyna, która była pięciotonowym prekursorem komputera, dla którego Grace napisała pierwszą instrukcję programowania.

Fun Fact #1: Ukuła terminy "błąd" i "debugowanie", kiedy musiała dosłownie usunąć motyle z żylastych wnętrzności Marka.

Admirał Hopper był również głównym programistą dla UNIVAC pierwszego w pełni elektronicznego komputera cyfrowego. Doprowadziło ją to do współtworzenia COBOL, języka komputerowego (takiego jak Javascript czy Python), który Bill Gates zaimplementował za pomocą Microsoft w 1978 roku.

Fun Fact #2: Ukuła frazę: "Łatwiej jest prosić o przebaczenie niż o pozwolenie."_ Nie mamy innego wyboru, jak tylko stać.

4. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa strony głównej i telewizja przemysłowa

Źródło zdjęcia: Oś czasu Przespaceruj się po dowolnej podmiejskiej dzielnicy klasy średniej, a prawie każdy dom będzie miał przed sobą znacznik na trawniku, który ostrzeże lokalnych republikanów, że ten dom jest chroniony przez system bezpieczeństwa.

Wróćmy do Queens w Nowym Jorku w latach sześćdziesiątych. Gospodyni domowa o imieniu Marie Van Brittan Brown czekała i czekała, aż policja zareaguje na jej wezwanie - frustrująco częste występowanie w przeważnie czarnych dzielnicach w jej okolicy. Uznała, że musi istnieć lepszy sposób, aby czuć się bezpieczniej w domu i kontaktować się z autorami bez konieczności uwzględniania ich potencjalnej stronniczości. I tak powstał narodził się pierwszy domowy system bezpieczeństwa .

Marie opracowała plany prototypu systemu wideo i audio, który kontaktował się z policją lub służbami ratunkowymi za pomocą jednego przycisku, bez konieczności dzwonienia. Z pomocą męża, Marie zdobyła patent na system w 1969 roku.

Wynalazek pani Van Brittan Brown był pierwszym tego typu urządzeniem dla konsumentów i stał się jedynym fundamentem dla monitoringu wideo, zdalnie sterowanych zamków do drzwi, wyzwalaczy alarmów przyciskiem, natychmiastowych wiadomości do dostawców usług bezpieczeństwa i policji, a także dwukierunkowej komunikacji głosowej.

5. Algorytmy komputerowe

Kredyt fotograficzny: Lookfar Jeśli interesujesz się poezją, być może słyszałeś o Lordzie Byronie. Jest on swego rodzaju niegrzeczny chłopiec brytyjskiej sceny romantyzmu, ale nawet on nie mógł sobie wyobrazić, że jego jedyne "legalne" dziecko pozostawi po sobie starszą wersję, która będzie rywalizować z jego własną.

Mowa o Adzie Lovelace, urodzonej w 1815 roku. Ada dorastała zafascynowana matematyką, maszynami i przekształcaniem fantazyjnych pomysłów w praktyczne wynalazki. Jej ojciec nazwał ją nawet " Księżniczka Równoległoboków ." To jest ten stary dowcip Byrona.

Przeskoczmy do roku 1833 na przyjęciu. Wynalazca Charles Babbage prezentował coś, co dziś znamy jako pierwszy komputer ogólnego przeznaczenia. Opowiadał o tym, jak doskonale radzi sobie z obliczeniami, ale uczestnicy imprezy byli całkowicie zdezorientowani, jak to właściwie działa. Z wyjątkiem Ady.

Krótko mówiąc, Ada pracowała z Babbage'em, aby "przetłumaczyć", jak działała maszyna, porównując ją do Krosna żakardowego. Podobnie jak maszyna do tkania jedwabiu mogła automatycznie tworzyć obrazy za pomocą łańcucha dziurkowanych kart, silnik Babbage'a tkał algebraiczne wzory. Wyjaśniła również, w jaki sposób może wykonywać pewne obliczenia, które napisała, czyniąc ją tym, co wielu uważa za pierwszy silnik Babbage'a programistkę komputerową i wynalazca "algorytmu"

6. Nowoczesna telekomunikacja

Źródło zdjęcia: MIT Shirley Ann Jackson była pierwszą Afroamerykanką, która otrzymała tytuł doktora w Stanach Zjednoczonych, ale to dopiero początek.

Był rok 1973, a ona właśnie uzyskała tytuł doktora fizyki jądrowej. Ona opisane odsetki od "elektronicznych, optycznych, magnetycznych i transportowych właściwości nowych systemów półprzewodnikowych" Nie mogę się odnieść, ale dygresja.

W późniejszym okresie swojej kariery Jackson przeprowadziła szereg powodzeń w eksperymentach z zakresu fizyki teoretycznej, które przyniosły efekty w postaci przełomowe badania naukowe nad falami gęstości ładunku. Badania te, które pomogła rozwinąć, bezpośrednio doprowadziły do wynalezienia faks, telefon dotykowy, ogniwa światłowodowe, ogniwa słoneczne oraz technologii stojącej za ID dzwoniącego i połączeniami oczekującymi.

Jako introwertyk, który po prostu nigdy nie odebrałby telefonu, gdyby nie było czegoś takiego jak ID dzwoniącego, byłbym niczym bez Shirley Ann Jackson.

7. Kodowanie dla początkujących

Źródło zdjęcia: Prog.World Kiedy myślisz o programistce komputerowej, prawdopodobnie nie wyobrażasz sobie maleńkiej katolickiej zakonnicy. Siostra Mary Kenneth Keller rzeczywiście złożyła śluby poślubienia Jezusa w 1940 roku, ale nie było żadnych zastrzeżeń, które mówiłyby, że nie może zostać programistką pierwszą kobietą, która otrzymała tytuł doktora nauk komputerowych .

Siostra Keller podjęła pracę w ówczesnym centrum nauk komputerowych Dartmouth, w którym pracowali wyłącznie mężczyźni, aby podążać za swoją miłością do technologii. Na uniwersytecie pomogła stworzyć Programowanie BASIC to technika kodowania, która kładzie nacisk na symbole, co jest bardzo przydatne dla początkujących.

Podczas gdy Microsoft używał programowania BASIC w swoich komputerach osobistych od lat 70-tych, firma rozszerzyła innowację siostry Mary w 1991 roku, wydając Visual Basic język oprogramowania, który jest używany do dziś.

8. Internet

Kredyt fotograficzny: Atlantyk Tak, cholerny internet

Okej, to prawda, że nikt nie wynalazł internet . Pomyśl o tym bardziej jak o trwającym dziesięciolecia projekcie grupowym, który był budowany kawałek po kawałku - ale jak każdy projekt grupowy, niektórzy ludzie wnoszą znacznie więcej niż inni.

Spotkanie z Radią Perlman, amerykańskim programistą i inżynierem komputerowym, który wniósł do "projektu grupowego" coś, co nazywa się protokołem drzewa rozpinającego (STP)

Czytelniku, nie oczekuję, że wiesz, czym jest STP. Po zapoznaniu się z tymi genialnymi kobietami nie jestem pewien, czy w ogóle wiem, czym jest drzewo. Pozwolę użytkownikowi Reddit MenosDaBear to wyjaśnić zwięźle :

_"Istnieje więcej niż jeden sposób dotarcia do czegoś w sieci. Drzewo rozpinające wybiera najlepszą drogę i blokuje inne drogi, aby rzeczy nie kręciły się w kółko. Następnie, gdy najlepsza droga zostanie przerwana, otwiera jedną z tych innych ścieżek fundamentalnych dla działania mostów sieciowych, które są podstawą Internetu."

Praca Radii w naturalny sposób miała wpływ na ogromny wpływ na sposób, w jaki sieci samoorganizują się i przenoszą dane. Udoskonaliła również Ethernet oparty na drzewie rozpinającym, projektując TRILL (TRansparent Interconnection of Lots of Links), system pozwalający Ethernetowi na optymalne wykorzystanie przepustowości, czyli lepsze WiFi.

**Kobietom w branży technologicznej zawdzięczamy wiele nowoczesnych udogodnień. Ale to nie wystarczy

Kiedy kobiety domagają się, aby pozwolono im zająć więcej przestrzeni w świecie technologii, nie mamy na myśli przestrzeni, która jest przepaścią między reprezentacją mężczyzn i kobiet, płacami lub możliwościami.

W latach 70. krajobraz zaczął się zmieniać, gdy zarówno rząd, jak i przemysł zdały sobie sprawę z pełnego potencjału związanego z umieszczeniem całej mocy w komputerach. Kobiety zostały wycofane, a mężczyźni zastąpili je lepszymi tytułami zawodowymi, lepszą płacą i lepszym traktowaniem.

Nie chodzi o to, że kobiety przestały być genialnymi technologami, ale o to, że mężczyźni u władzy zaczęli wracać do starych stref komfortu. Pośród zmian w komputerach, które z dodatkowych narzędzi stały się kręgosłupami całych korporacji większość liderów Businessu ufała (czytaj: zatrudniała) ludzi, którzy wyglądali, mówili i zachowywali się jak oni. I tak rozpoczął się " złamany szczebel" problem, który jest winowajcą tego, że kobietom w dzisiejszych czasach trudniej jest postawić stopę w drzwiach niż wspiąć się po drabinie.

Nic dziwnego, że lata 80. były erą kobiet wchodzących do biura w gigantycznych poduszkach na ramiączkach, na wysokich obcasach, z włosami natapirowanymi, aby dodać kilka dodatkowych centymetrów do ich wzrostu - zajmowanie przestrzeni jest czymś, co zamieniliśmy w sztukę.

Pozostaję jednak optymistką, że świat technologii zmieni się na korzyść kobiet. Każdego dnia, gdy loguję się do pracy, jestem pełen pokory, widząc niesamowite kobiety w każdym dziale, na każdym poziomie ClickUp. Integracja międzysektorowa nie jest tylko "miłym dodatkiem" w firmach, które są naprawdę oddane innowacjom: to niekończące się zobowiązanie.

Ponieważ ClickUp nadal rozwija się jako platforma, zawsze staramy się zatrudniać ludzi, którzy ucieleśniają motywację, wizję, etykę pracy i odwagę kobiet, o których właśnie przeczytałeś. Kliknij tutaj aby przejrzeć aktualne oferty pracy i sprawdzić, czy Ty (lub ktoś, kogo znasz) może być świetnym kandydatem.