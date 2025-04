11 najlepszych autorów artykułów naukowych o AI w 2025 roku

Myśl o napisaniu obszernego artykułu naukowego napawa większość ludzi egzystencjalnym lękiem.

Nawet jeśli jesteś sumiennym pracownikiem akademickim lub profesjonalistą, który uwielbia badać i publikować dokumenty i raportowanie projektów stworzenie idealnego artykułu badawczego, który spełnia najsurowsze standardy redakcyjne, może być wyzwaniem.

Z pomocą przychodzi AI. Chociaż czasami mogą być one źle widziane, dobrzy autorzy artykułów naukowych AI mogą sprawić, że proces pisania będzie szybszy, płynniejszy i bardziej dopracowany.

Znaleźliśmy 11 narzędzi opartych na AI, które pomagają zmniejszyć uciążliwość pisania zarządzanie badaniami i pisanie artykułów. Narzędzia te zapewniają wsparcie przez cały czas - bez względu na to, jak skomplikowane lub nużące jest dane zadanie.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w wyszukiwaniu informacji, czy w samym procesie pisania, te narzędzia są dla Ciebie:

ClickUp (najlepsze do zarządzania dokumentacją i współpracy z AI)

Quillbot (najlepszy do szybkiego parafrazowania i ulepszania tekstu)

Jennin AI (najlepsze do pisania tekstów akademickich)

Litmaps (najlepsze do przeglądów literatury)

SciSpace (najlepszy do naukowych plików PDF)

PaperPal (uniwersalne narzędzie AI do pisania dla pracowników naukowych)

Jasper AI (najlepsze do pisania ogólnej zawartości)

Perplexity (najlepsza wyszukiwarka konwersacyjna)

Scite.ai (najlepsze do badań akademickich)

Scholarcy (najlepsze do podsumowywania badań akademickich i podręczników)

Mendeley (najlepsza do zarządzania referencjami)

Co to jest artykuł naukowy?

Praca naukowa jest formularzem akademickim, który dostarcza szczegółową analizę, ocenę lub interpretację konkretnego tematu. Tym, co wyróżnia artykuły naukowe, jest ich oparcie na dowodach empirycznych.

W przeciwieństwie do typowych esejów akademickich, prace badawcze wykorzystują dane statystyczne i istniejące badania w celu wsparcia argumentów. Ponadto, przestrzegają one ścisłych zasad cytowania w celu podania oryginalnych źródeł.

Artykuły naukowe mają kluczowe znaczenie na takich polach jak nauka. Są one podstawowym sposobem udostępniania nowej wiedzy i odkryć. Biorąc pod uwagę ich znaczenie, dokumenty badawcze zazwyczaj wymagają formalnego, obiektywnego języka. Taki ton pomaga usunąć osobiste uprzedzenia i zapewnia przejrzystą prezentację wyników.

Naukowcy starają się przedstawić swoje wnioski i poprzeć je solidnymi dowodami, ułatwiając innym korzystanie z tych badań.

👀 Czy wiesz, że pisanie artykułu naukowego to nie to samo, co pisanie propozycji badawczej. Propozycja badawcza ma na celu zabezpieczenie finansowania i zasobów w celu zebrania danych potrzebnych do pełnego artykułu badawczego.

Czego należy szukać w firmie piszącej artykuły naukowe na temat AI?

AI jest zazwyczaj zasilane przez duże modele językowe (LLM). Modele te czerpią z ogromnych zbiorów danych do trenowania przy użyciu uczenia maszynowego.

Po odpowiednim przeszkoleniu modele te mogą angażować się w "rozmowy" Możesz skłonić AI do generowania odpowiedzi lub zawartości, wprowadzając podpowiedzi.

To właśnie sprawia, że Narzędzia do pisania AI generative. Przyjmują dane wejściowe użytkownika i generują w zamian nowy, odpowiedni tekst.

Czego więc należy szukać w AI do pisania artykułów naukowych? Oto kilka ważnych funkcji, które należy wziąć pod uwagę:

Wsparcie dla cytatów : Poszukaj narzędzi AI, które pomogą ci sformatować cytaty i odniesienia w wymaganym stylu - zaoszczędzi ci to wiele czasu

: Poszukaj narzędzi AI, które pomogą ci sformatować cytaty i odniesienia w wymaganym stylu - zaoszczędzi ci to wiele czasu Kontrola nad wynikami : Znajdź narzędzie, które pozwoli ci kontrolować styl, ton i kierunek generowanego tekstu, aby twoja praca naprawdę pozostała twoją własnością

: Znajdź narzędzie, które pozwoli ci kontrolować styl, ton i kierunek generowanego tekstu, aby twoja praca naprawdę pozostała twoją własnością Przyjazny interfejs : Oszczędzaj czas dzięki aplikacji internetowej, która jest intuicyjna i łatwa w nawigacji. Powinna ci pomóc używać AI do dokumentacji a nie komplikować proces

: Oszczędzaj czas dzięki aplikacji internetowej, która jest intuicyjna i łatwa w nawigacji. Powinna ci pomóc używać AI do dokumentacji a nie komplikować proces Wykrywanie plagiatu : Wybierz pisarza AI, który zawiera wbudowany moduł sprawdzania plagiatu, abyś mógł ręczyć za oryginalność i jakość swojej pracy i mieć spokój ducha

: Wybierz pisarza AI, który zawiera wbudowany moduł sprawdzania plagiatu, abyś mógł ręczyć za oryginalność i jakość swojej pracy i mieć spokój ducha Przystępność cenowa: Szukaj narzędzi, które oferują dobrą wartość bez ponoszenia dodatkowych kosztów

Zrozumienie, co definiuje dobry generator artykułów naukowych AI, to dopiero początek. Następny krok jest najważniejszy - ocena i wybór najlepszego dla siebie!

Pro Tip: Narzędzia AI często aktualizują swoje funkcje. Subskrybuj newslettery lub śledź deweloperów, aby być na bieżąco z nowymi możliwościami, które mogą usprawnić proces pisania.

11 najlepszych narzędzi AI do pisania artykułów naukowych

Narzędzie AI do pisania artykułów naukowych może pomóc skrócić czas poświęcany na "pracę fizyczną", taką jak podsumowywanie długich artykułów naukowych, organizowanie złożonych danych lub generowanie pomysłów na kolejny artykuł.

Skorzystaj z tych 11 narzędzi, aby poprawić wydajność pisania, a także zarządzanie dokumentami .

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania dokumentacją AI i współpracy)

Organizuj, odwołuj się i zarządzaj wieloma dokumentami badawczymi za pomocą funkcji zarządzania dokumentami ClickUp ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania pracą, które upraszcza zarządzanie badaniami, planowanie i organizację projektów. Zostało zaprojektowane, aby pomóc Ci zachować porządek podczas współpracy nad dokumentami i innymi zadaniami związanymi z badaniami.

Tworzenie i streszczanie artykułów naukowych za pomocą ClickUp Brain

Wszystko w ClickUp jest zintegrowane z ClickUp Brain asystent AI platformy, który obsługuje jej funkcje.

ClickUp Brain jest bardzo wydajny. Niektóre z jego najlepsze funkcje obejmują:

Kondensowanie długich artykułów naukowych w zwięzłe podsumowania i podkreślanie kluczowych punktów i istotnych szczegółów, aby pomóc ci szybciej uzyskać wgląd. Możesz nawet dostosować ton, głębię i czytelność podsumowania, aby dopasować je do swoich odbiorców

Pełnienie roli sparingpartnera w burzy mózgów na temat luk badawczych po przeglądzie literatury

Pomoc w szybszym pisaniu pierwszych szkiców artykułów - wystarczy wprowadzić dane i poinstruować Brain, jakiego stylu i tonu potrzebujesz

Umożliwienie pisania wysokiej jakości artykułów poprzez udostępnianie sugestii dotyczących doboru słów, długości tekstu, tonu i nie tylko

Generowanie pierwszych szkiców i poprawianie tekstów prac naukowych za pomocą AI w ClickUp

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz szybkiego przeglądu, czy bardziej dogłębnej analizy, Brain sprawia, że proces ten jest bezproblemowy.

Podsumowuj długie dokumenty bez wysiłku w ClickUp Docs za pomocą Brain

ClickUp Brain może również zarządzać całym obszarem roboczym, udostępniając inteligentne spostrzeżenia w celu lepszego zarządzania zadaniami i zwiększenia wydajności. Dokumenty ClickUp upraszcza również cały proces badawczy. Funkcja ta umożliwia tworzenie, edytowanie i współpracę nad dokumentami w czasie rzeczywistym. Możesz również przechowywać całą swoją literaturę do przeglądu w Docs, centralizując swoje zasoby, dzięki czemu spędzasz mniej czasu na wyszukiwaniu informacji, a więcej na ich przetwarzaniu i syntezie.

Oszczędzaj czas i wysiłek, podsumowując wątki i nie tylko dzięki ClickUp Brain

ClickUp oferuje również wiele szablonów, które można dostosować do swoich potrzeb badawczych i podsumowujących. Można ich używać do wszystkiego, od planowanie badań do dokumentacja procesu .

ClickUp najlepsze funkcje

Szybkie generowanie streszczeń notatek z badań, rozdziałów książek lub wiadomości na czacie bezpośrednio w ClickUp

Wstawianie automatycznie wygenerowanego bloku podsumowania w celu szybkiego przeglądu dokumentów lub stron

Określanie kolejnych kroków na podstawie dokumentów, czatów i notatek z badań przy użyciu AI

Połącz cykle pracy ze zintegrowanymi Dokumentami, pulpitami w czasie rzeczywistym i szablony do sporządzania notatek Limity ClickUp

Przesyłanie plików PDF lub plików zewnętrznych może wymagać dodatkowego kroku w celu integracji narzędzi innych firm

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9,900+ recenzji)

4.7/5 (9,900+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,300+ recenzji)

2. Quillbot (najlepszy do szybkiego parafrazowania i poprawiania tekstu)

przez QuillBotQuillBot to oparte na AI narzędzie do parafrazowania i ulepszania tekstu, które upraszcza pisanie artykułów naukowych. Narzędzie oferuje kilka trybów dopasowanych do różnych stylów pisania, dzięki czemu każdy autor pracy naukowej może znaleźć to, co dla niego najlepsze.

Sercem QuillBot jest funkcja Paraphraser, która oferuje siedem unikalnych trybów przepisywania tekstu: Standard, Fluency, Formal, Simple, Creative, Expand i Shorten.

Dostęp do trybów Standard i Fluency można uzyskać za darmo. Tryb kreatywny wymaga jednak rejestracji konta, a pozostałe tryby są dostępne po wykupieniu członkostwa.

Parafrazer umożliwia przepisywanie synonimów, podczas gdy Fluency koncentruje się na poprawianiu gramatyki i poprawie spójności. Jednak dla większości osób tryb standardowy jest więcej niż wystarczający.

Po przepisaniu możesz nawet kliknąć dowolne słowo, aby zobaczyć alternatywne synonimy. Dodatkowo, funkcja Synonyms pozwala kontrolować długość i precyzję zdań.

Strukturę zdań można dostosować do własnych potrzeb, co jeszcze bardziej ułatwia dopracowanie pracy.

Quillbot najlepsze funkcje

Tworzenie podsumowań w formie akapitów lub wypunktowań

Widok porównania oryginalnego tekstu i streszczenia obok siebie

Popraw jakość tekstu dzięki wbudowanym narzędziom do parafrazowania i sprawdzania gramatyki

Użyj suwaka, aby zmodyfikować długość podsumowania

Limity Quillbot

Sporadyczne problemy mogą prowadzić do dodatkowego czasu spędzonego na rozwiązywaniu problemów

Ograniczone miesięczne limity stron i słów, nawet w płatnych planach

Ceny Quillbota

Free plan

Premium: $9.95/miesiąc

Quillbot oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 30 recenzji)

4.4/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 140 recenzji)

3. Jenni AI (Najlepsza do pisania tekstów akademickich)

przez Jenni AI Co otrzymamy, gdy połączymy moc przetwarzania języka naturalnego z rygorem narzędzi akademickich? Jenni AI.

Jest to zaawansowany asystent pisania zaprojektowany, aby pomóc ci pisać wydajnie. Początkowo stworzony jako narzędzie SEO B2B, obecnie specjalizuje się w pisaniu akademickim i oferuje precyzyjne generowanie zawartości.

Osobisty silnik badawczy Jenni AI pomaga budować bazę danych zaufanych źródeł. Do Jenni AI można zaimportować prace badawcze i artykuły naukowe, a jej Free AI paper writer wykorzystuje te materiały do generowania zawartości.

Najlepsze funkcje Jenni AI

Maintainer pozwala zachować kontrolę nad każdym zdaniem dzięki generowaniu linijka po linijce

Wybór odpowiedniego stylu pisania - perswazyjnego, formalnego lub akademickiego

Skorzystaj z wbudowanego narzędzia do sprawdzania plagiatu, aby wyszukać potencjalne problemy i zasugerować alternatywne rozwiązania

Skorzystaj z AskJenny na temat swojego projektu lub technik pisania bez opuszczania edytora

Dzięki autouzupełnianiu, otrzymuj w czasie rzeczywistym sugestie dotyczące pisania, aby utrzymać przepływ i uniknąć bloku pisarskiego

Ograniczenia AI Jenni

Niektórzy użytkownicy mogą uznać ciągłe sugestie za rozpraszające

AskJenni może czasami udzielać ogólnych odpowiedzi na szczegółowe pytania akademickie i może mieć trudności z wysoce specjalistycznymi tematami

Ceny Jenni AI

Free

Unlimited : $30/miesiąc

: $30/miesiąc Zespołowe i instytucjonalne: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jenni AI

G2: Niewystarczająca ocena

Niewystarczająca ocena Capterra: Za mało ocen

🧠 Fun Fact: Kilka wiodących czasopism zaczęło również używać AI do sprawdzania artykułów pod kątem plagiatu i jakości języka przed wysłaniem ich do recenzji.

4. Litmaps (najlepsze do przeglądów literatury)

przez LitmapyLitmapy to potężne narzędzie zaprojektowane w celu wsparcia naukowców w organizowaniu i wizualizowaniu ich badań, co czyni je cennym zasobem przy pisaniu artykułów naukowych AI.

Niezależnie od tego, czy zaczynasz od zera, czy korzystasz z rozszerzonej biblioteki badawczej, Litmaps umożliwia odkrywanie kluczowych badań i wpływowych prac na dany temat za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Będąc na bieżąco z badaniami, możesz poświęcić mniej czasu na wyszukiwanie dokumentów i skupić się bardziej na bieżących badaniach.

Litmaps pomaga również być na bieżąco dzięki automatycznym powiadomieniom e-mail za każdym razem, gdy publikowane są nowe artykuły związane z danym tematem. Dzięki temu nigdy nie przegapisz ważnych wydarzeń na swoim polu.

Najlepsze funkcje Litmaps

Przeszukiwanie obszernego katalogu ponad 270 milionów artykułów naukowych

Identyfikacja najistotniejszych artykułów na podstawie cytowań i odniesień

Organizuj i wizualizuj tematy badawcze za pomocą map myśli i narzędzi do zarządzania referencjami

Śledzenie postępu badań i przechowywanie wszystkich źródeł w jednym miejscu

Ograniczenia Litmaps

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że platforma oferuje ograniczone opcje wizualizacji

Ceny Litmaps

Free

Pro Education: $12.50/miesiąc

$12.50/miesiąc Pro Commercial: $50/miesiąc

$50/miesiąc Teams: Niestandardowy cennik

Litmaps oceny i recenzje

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Za mało ocen

5. SciSpace (najlepszy dla naukowych plików PDF)

przez SciSpace Przegląd literatury jest nieuniknionym elementem pisania badań i często może być również najbardziej czasochłonny. Przeszukiwanie niezliczonych dokumentów i źródeł do przeglądu literatury może być niezwykle żmudne.

Na szczęście, SciSpace's Narzędzie do przeglądu literatury upraszcza przegląd literatury. Zaprojektowane, aby pomóc w szybkim przeprowadzaniu systematycznych przeglądów, to narzędzie oparte na AI upraszcza porównywanie i analizowanie wielu prac badawczych.

Możesz szybko pobrać podsumowania kluczowych sekcji z każdego artykułu badawczego - takich jak wstęp, streszczenie, metody i wnioski.

najlepsze funkcje #### SciSpace

Wyodrębnianie kluczowych pojęć, tematów i wzorców z artykułów naukowych w ciągu kilku minut

Przeszukiwanie obszernego repozytorium ponad 282 milionów artykułów naukowych przy użyciu słów kluczowych lub tematów

Korzystanie z funkcji matrycy do filtrowania i uzyskiwania wglądu w odpowiednie artykuły

Wykorzystanie zintegrowanych narzędzi do zarządzania cytowaniami dla lepszej organizacji

Limity SciSpace

Wymaga krzywej uczenia się dla niektórych użytkowników ze względu na rozszerzenie zakresu funkcji

Ograniczony dostęp do zaawansowanych funkcji bez płatnej subskrypcji

Ceny SciSpace

Basic: Free

Free Premium: $20/miesiąc

$20/miesiąc Laboratoria i uniwersytety: $18/miesiąc za użytkownika (minimum dwóch użytkowników)

SciSpace oceny i recenzje

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Za mało ocen

6. PaperPal (najlepsze uniwersalne narzędzie AI do pisania dla pracowników akademickich)

przez PaperPalPaperPal to wyspecjalizowane narzędzie AI do pisania prac naukowych. Oferuje zaawansowane sprawdzanie gramatyki, wsparcie dla stylu cytowania i akademickie wsparcie pisania.

Narzędzie zapewnia dostęp do ponad 250 milionów artykułów naukowych, oferując poparte naukowo odpowiedzi na pytania i generując cytaty w ponad 10 000 stylów.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w burzy mózgów, tworzeniu konspektów, streszczeń i abstraktów, czy też tworzeniu e-maili do czasopism, PaperPal to narzędzie AI, które może pomóc ci we wszystkich aspektach pisania akademickiego.

Możesz nawet uzyskać tłumaczenia z ponad 25 języków obcych na angielski, aby zachować integralność swoich badań podczas szlifowania pisania.

Kompleksowy raport PaperPal dotyczący gotowości do przesłania sprawdza manuskrypt pod kątem ponad 30 problemów językowych i technicznych. Oferuje również sugestie dotyczące synonimów w oparciu o opublikowaną literaturę, aby poprawić przejrzystość tekstu.

Najlepsze funkcje PaperPal

Dostawca szczegółowych zaleceń językowych w celu poprawy pisania badań w języku angielskim

Zapewnienie spójności strukturalnej i technicznej w całym manuskrypcie

Pomoc językowa i gramatyczna w czasie rzeczywistym podczas pisania

Wsparcie ponad 1300 obszarów tematycznych z dostosowanymi argumentami pisarskimi

Bezproblemowa integracja z MS Word w celu łatwego wykorzystania w ramach istniejącego przepływu pracy

Limity PaperPal

Funkcja jest ograniczona głównie do rękopisów w języku angielskim, co zmniejsza przydatność w przypadku tekstów nieanglojęzycznych

PaperPal ceny

Free

Prime: $19/miesiąc za użytkownika

PaperPal oceny i recenzje

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Za mało ocen

7. Jasper AI (najlepszy do pisania ogólnej zawartości)

przez Jasper AI Chociaż jest przeznaczony głównie do marketingu, Jasper AI to również potężna platforma do tworzenia zawartości, która wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego (NLP) do analizy danych z różnych źródeł online.

Przyjmując dane wejściowe, takie jak słowa kluczowe lub tematy, Jasper może generować pomysły na zawartość i pomagać w tworzeniu postów na blogu, treści w mediach społecznościowych, e-maili i nie tylko.

Jedną z najlepszych funkcji Jasper jest kontrola tonu. Można określić ton, który pasuje do grupy docelowej lub persony. Pomaga to zapewnić, że zawartość trafia we właściwą notatkę i rezonuje z czytelnikami.

Jasper dostarcza również pomocne sugestie dotyczące optymalizacji, aby poprawić pisanie, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem różnych szablonów.

Kolejną ważną funkcją Jasper jest "Tryb Szefa", który pozwala pisać do pięciu razy szybciej. W tym trybie można po prostu wydawać komendy, a Jasper zajmie się resztą.

Należy jednak pamiętać, że przyspieszenie procesu może mieć wpływ na jakość, a zawartość może wydawać się bardziej ogólna.

W trybie szefa masz również dostęp do gotowych szablonów lub "przepisów", takich jak "Napisz o (słowo kluczowe)" Przepisy te można niestandardowo dostosować do własnych potrzeb, dzięki czemu Jasper jest wszechstronnym narzędziem do tworzenia wielu rodzajów zawartości.

Najlepsze funkcje Jasper AI

Tworzenie długich formularzy, takich jak artykuły, eseje, a nawet książki w zaledwie 15 minut

Wsparcie ponad 25 języków dla wielojęzycznych danych powstania zawartości

Dyktowanie pomysłów bezpośrednio do Jasper w celu generowania zawartości bez użycia rąk

Przeformułowanie tekstu w celu dopasowania go do różnych poziomów czytania dla większej dostępności

Integracja z narzędziami takimi jak Grammarly, Copyscape i Surfer w celu płynnego tworzenia zawartości

Limity Jasper AI

Daje mniej skuteczne wyniki w przypadku bardzo niszowych lub technicznych tematów

Generuje nieistotną zawartość lub odpowiedzi, które mogą nie być zgodne z podpowiedzią

Ceny Jasper AI

Creator: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Pro: $69/miesiąc za użytkownika

$69/miesiąc za użytkownika Business: Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Jasper AI

G2: 4.7/5 (ponad 1,200 recenzji)

4.7/5 (ponad 1,200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 1,800 recenzji)

8. Perplexity (najlepsza wyszukiwarka konwersacyjna)

przez ZakłopotaniePerplexity AI to zaawansowana wyszukiwarka esejów i konwersacji AI, która wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego (NLP) do interpretacji pytań użytkownika. Następnie przeszukuje sieć w celu zebrania odpowiednich informacji i dostarcza wyczyszczone, dobrze skonstruowane odpowiedzi.

Podsumowanie zazwyczaj zawiera wszystko, czego potrzebujesz, ale możesz sprawdzić oryginalne źródła, jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Na przykład, jeśli zapytasz: "Jakie są zalety czatu na żywo?" Perplexity będzie:

Przeszuka wiarygodne strony internetowe w celu zebrania informacji

Dostarczy cytaty dla każdego źródła

Zaoferuje obrazy i wideo, które pomogą wyjaśnić temat

Narzędzie wykorzystuje modele GPT-4 i Claude-3 do gromadzenia i dostarczania najbardziej dokładnych i trafnych wyników.

Jedną z jego najlepszych funkcji jest commit do przejrzystości. Przytacza wszystkie źródła użyte do wygenerowania odpowiedzi, co jest nieocenione przy badaniach lub podejmowaniu świadomych decyzji.

Najlepsze funkcje Perplexity

Cytowanie wszystkich źródeł, do których odwołuje się odpowiedź

Przeszukiwanie szerokiej gamy materiałów, w tym czasopism, mediów społecznościowych i serwisów informacyjnych

Uzyskaj interaktywne doświadczenie wyszukiwania dzięki Perplexity Copilot w celu wyjaśnienia i głębszego zrozumienia

Limity Perplexity

Brak szerokiego zakresu indeksowanych danych w niektórych obszarach tematycznych

Odpowiedzi zależą od wielkości i różnorodności zbiorów danych, co może wpływać na ich jakość

Perplexity pricing

Free

Pro: $20/miesiąc

$20/miesiąc Enterprise Pro: Niestandardowy cennik

Perplexity oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 30 recenzji)

4.6/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: Za mało ocen

Przeczytaj również: Przewodnik po systemach zarządzania wiedzą [Rodzaje i przypadki użycia]

9. Scite.ai (najlepszy do akademickich badań cytowań)

przez Scite.ai Jeśli napisałeś pracę naukową, wiesz, jak żmudne może być kompilowanie cytatów dla wszystkich źródeł odniesienia. Scite.ai to inteligentny asystent online, który pomaga rozwiązać to wyzwanie.

Narzędzie pobiera odpowiedzi bezpośrednio z ponad 32 milionów artykułów naukowych, dostarczając precyzyjnych spostrzeżeń. Możesz nawet przesłać własne dokumenty, które AI wykorzysta w swoich odpowiedziach, ułatwiając integrację referencji i źródeł z badaniami.

Scite AI zawiera również przydatne rozszerzenie do przeglądarki, które integruje różne platformy badawcze. Pozwala to na łatwy dostęp do kontekstów cytowań podczas czytania artykułów online.

Dzięki wtyczce Scite Zotero można nawet zobaczyć, w jaki sposób inne artykuły badawcze cytowały, wzmianki lub zaprzeczały referencjom.

Najlepsze funkcje Scite.ai

Uzyskaj dostęp do ponad 1,2 miliarda cytowań dla kompleksowych badań

Zadawanie pytań w prostym języku i uzyskiwanie odpowiedzi z 32 milionów artykułów

Włącz przesyłanie dokumentów, aby uwzględnić osobiste referencje i preferowaną literaturę w odpowiedziach

Śledzenie ważnych wskaźników dotyczących publikacji za pomocą funkcji Scite Digest

Limity Scite.ai

Ograniczone odpowiedzi AI do istniejącej literatury, potencjalnie brakujące nowe lub interdyscyplinarne badania

Obecne zaawansowane opcje filtrowania mogą być skomplikowane w użyciu bez wcześniejszego doświadczenia lub szkolenia

Ceny Scite.ai

Osobiste : 20 USD/miesiąc

: 20 USD/miesiąc Organizacja: Ceny niestandardowe

Scite.ai oceny i recenzje

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Za mało ocen

10. Scholarcy (najlepsze do podsumowywania badań akademickich i podręczników)

przez Scholarcy Korzystanie z zaawansowanych technologii, takich jak przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i uczenie maszynowe (ML), Scholarcy kondensuje długie raportowania i prace badawcze w przejrzyste, strawne streszczenia.

Streszczenia te podkreślają główne idee, umożliwiając szybkie zrozumienie zawartości.

Prawdziwa siła Scholarcy leży w jej zdolności do rozbijania złożonych koncepcji. To tworzy łatwe do odczytania streszczenia artykułów naukowych obejmujące kluczowe punkty, metody i wnioski.

To sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla badaczy, którzy muszą przejrzeć wiele materiałów, ale chcą skupić się na tym, co najważniejsze.

najlepsze funkcje #### Scholarcy

Niestandardowe streszczenia dopasowane do stylu czytania dzięki funkcji "Enhance"

Zapisywanie streszczeń jako interaktywnych fiszek i przechowywanie ich w osobistej bibliotece

Korzystanie z rozszerzeń do przeglądarek w celu generowania streszczeń bezpośrednio z artykułów online

Eksportowanie streszczeń w różnych formatach w celu łatwej integracji z innymi narzędziami

Tworzenie list odnośników i bibliografii bezpośrednio z tekstów akademickich

Ograniczenia Scholarcy

Dłuższy czas przetwarzania bardziej złożonych dokumentów

Wymaga płatnej subskrypcji w celu uzyskania dostępu do funkcji premium, takich jak Scholarcy Library

Ceny Scholarcy

Free

Scholarcy Plus: $4.99/miesiąc

Oceny i recenzje Scholarcy

G2: Niewystarczająca ocena

Niewystarczająca ocena Capterra: Za mało ocen

11. Mendeley (najlepszy do zarządzania referencjami)

przez MendeleyMendeley to potężne narzędzie do zarządzania referencjami, które pomaga badaczom wyszukiwać, organizować, czytać i cytować prace naukowe. Jego rozbudowana biblioteka cyfrowa ułatwia wyszukiwanie i porządkowanie dokumentów do wykorzystania w przyszłości.

Możesz dodawać adnotacje do dokumentów, pisać cytaty, a nawet tworzyć bibliografie z adnotacjami. Dzięki temu zarządzanie projektami badawczymi jest znacznie prostsze.

Menedżer cytowań platformy jest szczególnie przydatny dla nauczycieli lub badaczy, którzy muszą sprawdzić dokładność i spójność cytatów.

Menedżer odniesień pomaga tworzyć cytaty z szerokiego zakresu źródeł. Niezależnie od tego, czy są to strony internetowe, pliki PDF czy prace badawcze, Mendeley ułatwia zarządzanie załącznikami i organizowanie plików.

Najlepsze funkcje Mendeley

Dostęp do rozszerzonej bazy ponad 100 milionów artykułów od różnych wydawców

Łatwe generowanie odniesień, cytatów i bibliografii w wielu stylach czasopism

Synchronizacja między platformami, w tym Windows, Mac, Linux i wszystkimi przeglądarkami internetowymi

Zarządzanie biblioteką poprzez dodawanie artykułów bezpośrednio z przeglądarki lub importowanie ich z pulpitu

Znajdowanie ofert pracy dzięki dostępowi do ponad 250 000 pozycji związanych z nauką, technologią i zdrowiem

Limity Mendeley

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że aplikacja komputerowa bardzo często wylogowuje użytkownika, co staje się frustrujące, gdy jest się w trakcie realizacji projektu

Ceny Mendeley

**Free

Plus: $4.99/miesiąc

$4.99/miesiąc Pro: $9.99/miesiąc

$9.99/miesiąc Max: $14.99/miesiąc

Oceny i recenzje Mendeley

G2: 4.3/5 (ponad 240 recenzji)

4.3/5 (ponad 240 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 60 recenzji)

💡 Pro Tip: Użyj kombinacji narzędzi AI, aby skrócić czas wyszukiwania i pisania, dając ci więcej godzin na skupienie się na analizie i innowacjach.

Usprawnij pisanie artykułów naukowych dzięki ClickUp

Dostępnych jest wiele imponujących narzędzi AI, które mogą pomóc w pisaniu prac badawczych i esejów. Wiele z tych platform twierdzi, że oferuje oryginalną zawartość i oszczędza czas.

Jeśli jednak szukasz rozwiązania wykraczającego poza podstawowe pisanie badań, ClickUp jest najlepszym wyborem.

Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak zarządzanie cytatami, sugestie w czasie rzeczywistym i płynna integracja, ClickUp może zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność.

Wyodrębnianie kluczowych punktów z konkretnej pracy naukowej lub kondensacja długiego artykułu - żadne zadanie badawcze nie jest zbyt trudne dla ClickUp. Zarejestruj się w ClickUp już dziś aby zobaczyć różnicę w pisaniu badań!