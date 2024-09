10 najlepszych programów do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi w 2024 roku

Zarządzasz tętniącą życiem firmą B2B, w której codziennie napływają zapytania od klientów dotyczące niestandardowych rozwiązań programowych. Każda prośba i każdy klient ma kluczowe znaczenie, ale nie jesteś w stanie śledzić ich wszystkich. Ręczne zarządzanie wątkami e-mail i biletami często prowadzi do pomieszania zapytań lub opóźnionych odpowiedzi.

Rezultat? Twój Teams jest zdezorientowany i ryzykujesz, że klienci odejdą.

Niezależnie od tego, czy pracujesz w dziale IT, obsługi klienta, czy zarządzasz operacjami wewnętrznymi, chaos związany z ręczną obsługą zgłoszeń może być przytłaczający.

Ale oto rozwiązanie! Oprogramowanie do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi, które centralizuje każdy krok procesu obsługi zgłoszenia - od przesłania do rozwiązania, zwiększając wydajność i zadowolenie klientów.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu wewnętrznymi i niestandardowymi zgłoszeniami serwisowymi, wraz z zespołem ClickUp przygotowaliśmy listę 10 najlepszych programów do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi. Narzędzie to może odmienić Twój proces zarządzania zgłoszeniami serwisowymi.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi?

Wybierając oprogramowanie do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi, musisz wziąć pod uwagę funkcje i możliwości, które pomogą Twojemu zespołowi znacznie zwiększyć wydajność i zadowolenie klientów.

Oto czego należy szukać:

Automatyzacja: Upewnij się, że oprogramowanie ma solidne możliwości automatyzacji, aby działać zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi regułami, takimi jak eskalacja zgłoszeń i minimalizacja ręcznej interwencji. Następnie należy odpowiednio ustawić priorytety zarządzania zgłoszeniami serwisowymi

Upewnij się, że oprogramowanie ma solidne możliwości automatyzacji, aby działać zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi regułami, takimi jak eskalacja zgłoszeń i minimalizacja ręcznej interwencji. Następnie należy odpowiednio ustawić priorytety zarządzania zgłoszeniami serwisowymi Samoobsługa: Poszukaj oprogramowania z możliwością zapewnienia samoobsługowego wsparcia, takiego jak często zadawane pytania i przewodniki rozwiązywania problemów, aby zminimalizować liczbę zgłoszeń serwisowych i odciążyć zespoły obsługi klienta

Poszukaj oprogramowania z możliwością zapewnienia samoobsługowego wsparcia, takiego jak często zadawane pytania i przewodniki rozwiązywania problemów, aby zminimalizować liczbę zgłoszeń serwisowych i odciążyć zespoły obsługi klienta Raportowanie i analityka: Szukaj pulpitów z możliwością dostosowania, które mają funkcje analityczne w czasie rzeczywistym. Jako dostawca usług potrzebujesz kompleksowych funkcji raportowania, ponieważ są one niezbędne do śledzenia wskaźników usług, monitorowania zgodności z umową SLA (umowa o gwarantowanym poziomie usług) i identyfikowania obszarów wymagających poprawy

Szukaj pulpitów z możliwością dostosowania, które mają funkcje analityczne w czasie rzeczywistym. Jako dostawca usług potrzebujesz kompleksowych funkcji raportowania, ponieważ są one niezbędne do śledzenia wskaźników usług, monitorowania zgodności z umową SLA (umowa o gwarantowanym poziomie usług) i identyfikowania obszarów wymagających poprawy Przyjazny dla użytkownika interfejs: Wybierz narzędzia do zarządzania zgłoszeniami z intuicyjnym interfejsem dla użytkowników i administratorów, aby skrócić czas szkolenia i zachęcić do adopcji w celu sprawnego świadczenia usług

Wybierz narzędzia do zarządzania zgłoszeniami z intuicyjnym interfejsem dla użytkowników i administratorów, aby skrócić czas szkolenia i zachęcić do adopcji w celu sprawnego świadczenia usług Dostępność mobilna: Wybierz przyjazne dla urządzeń mobilnych narzędzie do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi, które umożliwia użytkownikom i administratorom zarządzanie zgłoszeniami w podróży, zwiększając elastyczność i szybkość reakcji

Poszukaj oprogramowania, które zapewnia niestandardowe funkcje zarządzania obsługą klienta i szablony zestawień problemów aby przyspieszyć proces zarządzania zgłoszeniami serwisowymi.

10 najlepszych programów do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi

Oto 10 najlepszych oprogramowanie do zarządzania incydentami aby pomóc w znacznym usprawnieniu operacji.

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi)

Przypisywanie zgłoszeń serwisowych do wyznaczonych członków zespołu za pomocą ClickUp Customer Service ClickUp , wszechstronne oprogramowanie do zarządzania projektami i klientami, automatyzuje i usprawnia cykle pracy, dzięki czemu obsługa zgłoszeń serwisowych staje się dziecinnie prosta. Dzięki mnogości unikalnych funkcji zapewnia wsparcie w całym procesie, od inicjowania zadania dla zgłoszenia serwisowego po monitorowanie i ustalanie priorytetów.

Zadania ClickUp

Szybko twórz i przydzielaj zadania serwisowe za pomocą ClickUp Tasks

Twórz, przypisuj i śledź zgłoszenia serwisowe jako Zadania ClickUp . Umożliwia tworzenie oddzielnych zadań dla zgłoszeń serwisowych, monitorowanie ich i przypisywanie członków zespołu w celu podjęcia podpowiedzi i zwiększenia odpowiedzialności.

Dodatkowo można ustawić Niestandardowe statusy zadań ClickUp i priorytety dla każdego z nich, aby odzwierciedlić różne statusy żądania usługi. Na przykład: Nowe, W trakcie realizacji, Oczekujące na informację zwrotną i Zakończone.

Nie tylko to, Priorytety zadań ClickUp pozwala dodawać różne flagi: Pilne, Wysokie, Normalne i Niskie. Na przykład, wyobraź sobie, że masz pięć zgłoszeń jednocześnie. Możesz użyć tej funkcji, aby powiedzieć swojemu zespołowi, nad którym z nich ma pracować w pierwszej kolejności.

Obsługa klienta ClickUp

Skutecznie zarządzaj zgłoszeniami serwisowymi i identyfikuj typowe problemy dzięki ClickUp Customer Service Obsługa klienta ClickUp oszczędza powtórzeń i pomaga szybciej wskazać wątpliwości. Oto jak: Pozwala używać etykiet do oznaczania typowych problemów, podpowiedzi i zapobiegania ich ponownemu wystąpieniu.

Do zrobienia tego pomaga segregacja zgłoszeń serwisowych w oparciu o problemy, klientów lub typy zgłoszeń. Dodatkowo, dzięki Automatyzacja ClickUp możesz automatycznie oddelegować określone żądania do konkretnego członka na podstawie określonych kryteriów lub zmienić status zadania, gdy spełnione zostaną określone warunki.

Zarządzanie czasem ClickUp

Zarządzanie zleceniami usług czasowych i dostarczanie dokładnych szacunków czasu dzięki ClickUp Time Management

Podawanie klientom szacowanego czasu rozwiązania ich zgłoszeń serwisowych ma kluczowe znaczenie. Często jest to uciążliwe zadanie, ale nie w przypadku ClickUp Time Management .

Śledzenie czasu spędzonego na każdym żądaniu usługi w celu monitorowania wydajności i identyfikacji wąskich gardeł Dodatkowo, mając pojęcie o tym, ile czasu zajmuje podobne żądanie, możesz ustawić szacowany czas dla zadań, aby zarządzać oczekiwaniami, umowami SLA i terminami.

Pulpity ClickUp

Zarządzaj wszystkimi zgłoszeniami serwisowymi w jednym miejscu i wyświetlaj postępy za pomocą pulpitu ClickUp

Wreszcie, czy chcesz mieć całościowy widok wszystkich otrzymanych zgłoszeń serwisowych w jednym miejscu? Pulpity ClickUp sprawiają, że jest to możliwe.

Budowanie pulpitów w celu uzyskania ogólnego widoku metryk zgłoszeń serwisowych, takich jak liczba zgłoszeń, średni czas odpowiedzi i dystrybucja statusów. Możesz także generować raporty i analizować wydajność zespołu, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Chociaż są to pewne korzyści, czy zorganizowanie procesu zarządzania zgłoszeniami serwisowymi wydaje się być dużym wysiłkiem? ClickUp ma rozwiązanie: jego Szablon zgłoszenia serwisowego ClickUp aby szybciej zacząć działać.

Zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi za pomocą szablonu zgłoszeń serwisowych ClickUp

Dzięki temu szablonowi możesz:

Oszczędzić czas poprzez dostarczenie standardowego formatu zgłoszenia serwisowego i zapewnić spójność między zgłoszeniami

i zapewnić spójność między zgłoszeniami Upewnić się, że zgłoszenia są przypisywane i obsługiwane szybko i sprawnie , zmniejszając ryzyko błędu ludzkiego

, zmniejszając ryzyko błędu ludzkiego Śledzenie statusu zgłoszeń poprzez dodawanie etykiet , takich jak Blokada, Nowe zgłoszenie, Rozwiązane i Dochodzenie, aby śledzić postęp i ustalać priorytety zadań

, takich jak Blokada, Nowe zgłoszenie, Rozwiązane i Dochodzenie, aby śledzić postęp i ustalać priorytety zadań Wizualizacja zgłoszeń i uzyskiwanie szczegółowych informacji poprzez dodawanie niestandardowych atrybutów, takich jak zrzut ekranu, dostarczone rozwiązanie, numer komputera, e-mail kontaktowy i lokalizacja

ClickUp najlepsze funkcje

Automatyzacja cykli pracy : Automatyzacja procesów tworzenia zadań, przydzielania zadań i powiadomień w oparciu o wyzwalacze, takie jak przesłane zgłoszenie lub poziom priorytetu

: Automatyzacja procesów tworzenia zadań, przydzielania zadań i powiadomień w oparciu o wyzwalacze, takie jak przesłane zgłoszenie lub poziom priorytetu Ustawienie powiadomień: Utrzymuj wszystkich interesariuszy w pętli dzięki powiadomieniom i alertom o statusie zgłoszenia serwisowego i korzystaj z przypomnień, aby upewnić się, że żadne zgłoszenie serwisowe nie zostanie przeoczone

Utrzymuj wszystkich interesariuszy w pętli dzięki powiadomieniom i alertom o statusie zgłoszenia serwisowego i korzystaj z przypomnień, aby upewnić się, że żadne zgłoszenie serwisowe nie zostanie przeoczone Współpraca zespołowa : Ułatw współpracę między członkami Teams, używającClickUp Collaboration aby umożliwić im komentowanie, etykiety współpracowników i omawianie szczegółów w wątkach zadań

: Ułatw współpracę między członkami Teams, używającClickUp Collaboration aby umożliwić im komentowanie, etykiety współpracowników i omawianie szczegółów w wątkach zadań Zwiększenie bezpieczeństwa: Chroń poufne informacje dzięki solidnym funkcjom bezpieczeństwa, w tym konfigurowalnym uprawnieniom i szyfrowaniu danych

Limity ClickUp

Nie wszystkie zaawansowane funkcje są dostępne w aplikacji mobilnej ClickUp (na chwilę obecną)

Cennik ClickUp

Free : Na zawsze

: Na zawsze Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. Zendesk (najlepszy do zintegrowanego zarządzania zgłoszeniami serwisowymi)

za pośrednictwem Zendesk Zendesk upraszcza obsługę klienta, tworząc centralny hub dla pytań, próśb i wątpliwości klientów.

Twoi klienci mogą kontaktować się z Tobą w sprawie swoich skarg za pomocą e-maila, czatu, telefonu, telefonu komórkowego lub kanałów społecznościowych. Jak śledzić je wszystkie naraz?

Zendesk tworzy zgłoszenie i wpisuje je do kolejki, dzięki czemu masz wszystko w jednym miejscu.

Możesz także skorzystać z Zendesk AI, zbudowanego na miliardach autentycznych interakcji z obsługą klienta. Rozumie ona doświadczenia klientów, co oznacza, że możesz zapewnić spersonalizowaną obsługę klienta.

Najlepsze funkcje Zendesk

Korzystaj z integracji aplikacji w ramach Zendesk, takich jak Jira, Salesforce i Slack

Wsparcie komunikacji wielokanałowej w celu zwiększenia dostępności i wygody

Wydajna obsługa zgłoszeń serwisowych dzięki integracji narzędzi komunikacyjnych i współpracy z członkami zespołu

Limity Zendesk

Poznanie funkcji oprogramowania i niestandardowe dostosowanie go do własnych potrzeb wymaga czasu

Korzystanie z aplikacji mobilnej jest trudne i nie posiada wszystkich funkcji

Cennik Zendesk

Zespół wsparcia : 19 USD za agenta/miesiąc

: 19 USD za agenta/miesiąc Support Professional : $55 za agenta/miesiąc

: $55 za agenta/miesiąc Support Enterprise: 115 USD za agenta/miesiąc

Oceny i recenzje Zendesk

G2: 4.3/5 (ponad 5,800 recenzji)

4.3/5 (ponad 5,800 recenzji) Capterra: 4.4/5 (3,900+ recenzji)

3. Atlassian (najlepszy do zarządzania usługami IT)

przez Atlassian Jeśli Twoje zgłoszenia serwisowe koncentrują się głównie na zarządzaniu usługami IT, to Jira Service Management jest dokładnie tym, czego potrzebujesz. Pozwala zoptymalizować cykl pracy, integrując wszystko w ramach jednej platformy, aby uwolnić się od ciężkich, sztywnych procesów, które tworzą silosy.

Jednym z najlepszych aspektów tego oprogramowania są bezkodowe formularze i automatyzacja procesów w celu stworzenia strumienia wartości i wyeliminowania powtarzalnych zadań. Dodatkowo, jego otwarta, oparta na współpracy platforma pomaga lepiej zarządzać zgłoszeniami poprzez sortowanie priorytetów zarządzania zgłoszeniami serwisowymi.

Najlepsze funkcje Atlassian

Niestandardowe dodatki i interfejsy API REST do rozbudowy centrum obsługi

Zarządzanie incydentami, problemami, zarządzanie zmianami i zgłoszeniami serwisowymi za pomocą jednej platformy

Szybkie i dokładne rozwiązywanie problemów dzięki bezpośredniemu połączeniu zgłoszeń serwisowych z zadaniami programistycznymi i poprawkami błędów

Limity Atlassian

Ograniczone możliwości raportowania pozwalające uzyskać wgląd w zgłoszenia serwisowe firmy

Ceny Atlassian

Free

Standard : 17,65 USD za agenta/miesiąc

: 17,65 USD za agenta/miesiąc Premium : $44.27 za agenta/miesiąc

: $44.27 za agenta/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Atlassian

G2: 4,2/5 (ponad 700 recenzji)

4,2/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 600 recenzji)

4. OneDesk (najlepszy do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi ze wsparciem AI)

za pośrednictwem OneDesk Dzięki OneDesk możesz przechwytywać, odpowiadać i zarządzać biletami obsługi klienta, e-mailami i innymi interakcjami z klientami w jednym miejscu.

To, co wyróżnia to oprogramowanie, to Odie ("OD"), jego agent AI, który dostarcza klientom odpowiedzi na podstawie zawartości.

Kolejną unikalną funkcją tego rozwiązania jest oprogramowanie do sprzedaży biletów to przechwytywanie e-maili i odpowiadanie na nie. Możesz automatycznie połączyć skrzynkę odbiorczą MS 365 lub obszaru roboczego Google, aby przechwytywać i wątkować odpowiedzi.

Można również tworzyć cykle pracy dla różnych rodzajów zgłoszeń, aby generować zgłoszenia z domyślnymi właściwościami.

OneDesk najlepsze funkcje

Wsparcie klientów poprzez czat na żywo, formularze zgłoszeń, portal internetowy, bazę wiedzy i ankietę satysfakcji

Trenuj swojego agenta AI poprzez artykuły w bazie wiedzy, poprzednie zapytania i odpowiedzi oraz szybko reaguj

Dostęp do statystyk w czasie rzeczywistym na temat statusu zgłoszeń i wydajności zespołu poprzez pulpity i raportowanie

Limity OneDesk

Aktualizacje zakłócają funkcję oprogramowania i wymagają ponownego dostosowania systemu

Cennik OneDesk

Standard :$13.99 za użytkownika/miesiąc

:$13.99 za użytkownika/miesiąc Premium :$15.99 za użytkownika/miesiąc

:$15.99 za użytkownika/miesiąc Enterprise:$18.99 za użytkownika/miesiąc

OneDesk oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (30+ recenzji)

4.3/5 (30+ recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

5. Zoho Desk (najlepsze do zarządzania skategoryzowanymi zgłoszeniami serwisowymi)

za pośrednictwem Zoho Desk Zoho posiada nieskomplikowany system wsparcia dla klientów, agentów i menedżerów.

Najbardziej unikalną funkcją tego oprogramowania jest Round Robin, automatyczne przydzielanie zgłoszeń, które pozwala równomiernie podzielić zgłoszenia między wszystkich agentów na podstawie ustawionego limitu. Możesz również upewnić się, że zgłoszenia są obsługiwane przez najbardziej odpowiednich agentów w Twoim zespole.

Na przykład zapytanie związane z mediami społecznościowymi powinno trafić do eksperta ds. mediów społecznościowych, aby uzyskać najlepsze rozwiązanie w najkrótszym okresie.

Najlepsze funkcje Zoho Desk

Automatyczne organizowanie zgłoszeń na podstawie terminu, priorytetu i statusu CRM za pomocą niestandardowych widoków i trybów pracy

Zapewnienie płynnej współpracy między agentami wsparcia w różnych działach, aby upewnić się, że żadne informacje nie zostaną utracone

Kategoryzowanie zgłoszeń za pomocą etykiet w celu dopasowania ich do właściwego przedstawiciela

Limity Zoho Desk

Wsparcie dla obsługi zgłoszeń w różnych językach jest ograniczone

Cennik Zoho Desk

Free

Express: $7/użytkownika miesięcznie

$7/użytkownika miesięcznie Standard : $14/użytkownika miesięcznie

: $14/użytkownika miesięcznie Profesjonalny : $23/użytkownika miesięcznie

: $23/użytkownika miesięcznie Enterprise: $40/użytkownika miesięcznie

*Szczegóły cennika pochodzą z zewnętrznego źródła

Oceny i recenzje Zoho Desk

G2: 4.4/5 (5,600+ recenzji)

4.4/5 (5,600+ recenzji) Capterra: Brak dostępnych ocen

6. HubSpot (najlepszy do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi z pojedynczym widokiem)

za pośrednictwem HubSpot Dział pomocy technicznej HubSpot umożliwia dostarczanie spersonalizowanego wsparcia opartego na AI z ujednoliconego źródła prawdy i wykorzystywanie 360-stopniowych spostrzeżeń, aby zapewnić przedstawicielom wsparcia cenne informacje.

Jeśli Twoja firma ma trudności z nadążaniem za postępami w obsłudze zgłoszeń serwisowych, to oprogramowanie jest właściwym rozwiązaniem. Daje Twojemu zespołowi dostęp do całej podróży klienta w jednym widoku.

HubSpot łączy również obsługę wielokanałową z zaawansowanymi umowami o poziomie usług i funkcjami routingu, aby zarządzać rosnącym zespołem wsparcia i przekraczać oczekiwania klientów.

Najlepsze funkcje HubSpot

Przegląd wydajności zespołu serwisowego dzięki dostępowi do solidnych narzędzi do raportowania i analizy

Poprawa czasu reakcji dzięki automatyzacji przepływów pracy, które wyzwalają kolejne zadania, aktualizacje statusu i powiadomienia

Usprawnienie współpracy zespołu i wyeliminowanie nieodebranych zgłoszeń dzięki scentralizowanej skrzynce odbiorczej

Limity HubSpot

Rozszerzenie funkcji utrudnia zrozumienie, od czego zacząć i które funkcje są najlepsze w użyciu

Cennik HubSpot

Marketing Hub Professional : 800 USD/miesiąc (obejmuje trzy licencje)

: 800 USD/miesiąc (obejmuje trzy licencje) Marketing Hub Enterprise: $3,600/miesiąc (obejmuje pięć licencji)

Oceny i recenzje HubSpot

G2: 4,4/5 (ponad 11 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 11 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 4 100 recenzji)

7. Help Scout (najlepszy do spersonalizowanego zarządzania zgłoszeniami serwisowymi)

za pośrednictwem Pomoc Scout Help Scout twierdzi, że skraca czas reakcji klienta średnio o 30 minut . Oprogramowanie to pozwala klientom pomagać sobie poprzez bazę wiedzy i uzyskać wsparcie od ludzi w czasie rzeczywistym, gdy tego potrzebują.

Ponadto można wykorzystać jego API i SDK do niestandardowych rzeczy w czasie rzeczywistym i zapewnić najlepszą możliwą obsługę klienta, a nawet wewnętrznego zespołu.

Znalazłem to zewnętrzne i oprogramowanie do komunikacji wewnętrznej atrakcyjne, ponieważ może spersonalizować odpowiedzi na wsparcie poprzez dostęp do kontekstu, danych i poprzednich odpowiedzi.

Najlepsze funkcje Help Scout

Wykorzystanie możliwości AI do zbierania informacji z poprzednich rozmów i artykułów pomocy w celu tworzenia odpowiedzi zgodnych z marką, które są gotowe do przejrzenia, poprawienia i wysłania

Lepsza koordynacja zespołu dzięki konsolidacji wszystkich interakcji z klientami w jednym miejscu. Etykietuj swój zespół za pomocą wzmianek, aby ułatwić innym dołączenie i pomoc

Osiągnij zerową skrzynkę odbiorczą, ograniczając liczbę e-maili i efektywnie nimi zarządzając

Ograniczenia Help Scout

Istnieją limityniestandardowe szablony obsługi klientaa interfejs użytkownika wymaga poprawy

Cennik Help Scout

Standard : $25 za użytkownika/miesiąc

: $25 za użytkownika/miesiąc Plus : $50 za użytkownika/miesiąc

: $50 za użytkownika/miesiąc Pro: Niestandardowy cennik

Help Scout oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 400 recenzji)

4.4/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

8. SolarWinds (najlepszy do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi zdalnego wsparcia)

za pośrednictwem SolarWinds SolarWinds może być kolejnym wyborem, jeśli szukasz oprogramowania, które zapewnia kombinowane rozwiązanie do obsługi zgłoszeń, zarządzania zasobami IT i wsparcia użytkowników końcowych.

Pozwala ono na obsługę klienta i wsparcie wewnętrzne o krok do przodu, dostarczając przystępne cenowo oprogramowanie do zdalnego sterowania dla wszystkich potrzeb związanych z obsługą klienta i help desk.

Kolejną wyróżniającą funkcją jest oprogramowanie do zleceń pracy to katalog usług, który standaryzuje proces realizacji zleceń serwisowych.

Najlepsze funkcje SolarWinds

Wzmocnienie pozycji użytkowników końcowych dzięki przyjaznemu dla użytkownika portalowi samoobsługowemu

Rozszerzone wsparcie dzięki dostępowi do zleceń zakupu i statusu cyklu życia produktu

Zapewnienie wydajnego zarządzania incydentami poprzez automatyczne przechwytywanie, ustalanie priorytetów i przekierowywanie zgłoszeń

Limity SolarWinds

Poznanie zaawansowanych funkcji oprogramowania wymaga czasu i wysiłku przed ich wdrożeniem

Cennik SolarWinds

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje SolarWinds

G2: 4.3/5 (ponad 700 recenzji)

4.3/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.6/5 (570+ recenzji)

9. ServiceNow (najlepsze rozwiązanie do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi z widocznością end-to-end)

za pośrednictwem ServiceNow ServiceNow umożliwia kontakt z niestandardowymi klientami w preferowany przez nich sposób poprzez samoobsługową pomoc w wielu kanałach.

Zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi oparte na AI usprawnia współpracę między działami i zapewnia kompleksową widoczność wszystkim zainteresowanym stronom.

Oprogramowanie dostarcza również wsparcie ITSM w celu szybkiego rozwiązywania problemów i przyspieszenia innowacji. Wirtualni agenci w języku naturalnym mogą zaoferować natychmiastowe rozwiązania powtarzalnych zadań związanych z usługami IT, dając zespołowi więcej czasu na strategię.

Najlepsze funkcje ServiceNow

Śledzenie kluczowych wskaźników wydajności, generowanie szczegółowych raportów i podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Usprawnienie procesów, takich jak zarządzanie incydentami i zmianami, dzięki zrozumieniu języka naturalnego

Uzyskanie pełnej widoczności statusu problemu poprzez ujednolicenie front, middle i back office na jednej platformie

Limity ServiceNow

Długi proces wdrażania, który wymaga wielu kroków i niestandardowych opcji ustawienia

Cennik ServiceNow

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje ServiceNow

G2: 4,4/5 (ponad 1900 recenzji)

4,4/5 (ponad 1900 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)

10. HappyFox (najlepsze rozwiązanie do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi)

za pośrednictwem HappyFox HappyFox to praktyczny system pomocy technicznej i obsługi klienta, który upraszcza obsługę i żądanie zmiany zarządzanie poprzez rozbudowany system zgłoszeń wsparcia, samoobsługową bazę wiedzy i fora społeczności.

To kompleksowe oprogramowanie do obsługi zgłoszeń serwisowych może być używane do obsługi klienta, IT, HR i wsparcia sprzedaży. Pozwala tworzyć niestandardowe pola i cykle pracy, aby zapewnić spersonalizowane rozwiązania w zakresie zgłoszeń serwisowych.

Najlepsze funkcje HappyFox

Przyspieszenie czasu reakcji i zapewnienie, że najbardziej odpowiedni personel obsługuje zgłoszenia dzięki automatyzacji przydzielania zadań

Kategoryzacja zgłoszeń serwisowych według ich wagi i złożoności oraz maksymalizacja bezpieczeństwa poprzez zapewnienie dostępu tylko autorom

Zwiększenie szczegółowości i dokładności przesłanych zgłoszeń dzięki konfigurowalnym formularzom internetowym do przesyłania zgłoszeń

Limity HappyFox

Oprogramowanie nie dostarcza powiadomień o nowych aktualizacjach i zmianach w zgłoszeniu, co może prowadzić do przeoczenia szczegółów

Ceny HappyFox

Podstawowy : 14 USD za agenta/miesiąc

: 14 USD za agenta/miesiąc Teams : $69 za agenta/miesiąc

: $69 za agenta/miesiąc Pro : $199 za agenta/miesiąc

: $199 za agenta/miesiąc Enterprise PRO: Ceny niestandardowe

HappyFox oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (130+ recenzji)

4.5/5 (130+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Optymalizacja zarządzania zgłoszeniami serwisowymi z ClickUp

Oprogramowanie do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi jest integralną częścią uproszczenia wsparcia i operacji serwisowych. Oprogramowanie do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi i szablony raportowania incydentów pomagają w automatyzacji obsługi zgłoszeń, priorytetyzacji zadań i dostarczają szczegółowych analiz w celu poprawy zadowolenia klientów i wdrożenia niestandardowych strategii zarządzania klientami .

ClickUp wyróżnia się zaawansowanymi możliwościami zarządzania zgłoszeniami serwisowymi. Funkcje takie jak pomoc AI, łatwa identyfikacja zgłoszeń oraz wizualizacja poprzez niestandardowe etykiety i szczegóły sprawiają, że jest to wyjątkowe narzędzie do efektywnego zarządzania zgłoszeniami serwisowymi. Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby zmienić sposób, w jaki Twoja organizacja obsługuje wsparcie i operacje serwisowe.