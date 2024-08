10 najlepszych programów do obsługi klienta w 2024 roku

"Stwórz klienta, a nie sprzedaż" Przysięgam na to podejście, jeśli chodzi o niestandardowe doświadczenia klientów. Moim priorytetem jest wspieranie silnych relacji z klientami poprzez budowanie zaufania i lojalności.

Oczywiście moja podróż miała swój udział w potknięciach - niespójna jakość obsługi klienta, powolny czas reakcji, fragmentaryczne dane klientów i brak personalizacji - widziałem to wszystko.

Ale te niepowodzenia nauczyły mnie, że dzięki odpowiednim narzędziom i podejściu dostarczanie wyjątkowej obsługi klienta staje się drugą naturą.

Na tym blogu przygotowałem listę 10 najlepszych narzędzi do obsługi klienta, które mogą pomóc w centralizacji danych klientów, zbieraniu opinii z różnych kanałów i analizowaniu zachowań klientów w celu poprawy ogólnej satysfakcji klientów.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do obsługi klienta?

Po dokonaniu oceny wielu rozwiązań w zakresie oprogramowania do zarządzania doświadczeniem klienta, zidentyfikowałem kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę, aby poprawić interakcje z klientami i umożliwić agentom przekraczanie oczekiwań klientów:

Elastyczność i możliwość dostosowania: Wybierz oprogramowanie do obsługi klienta (CX), które dostosowuje się do każdego rodzaju biznesu i odpowiada Twoim unikalnym potrzebom, niezależnie od wielkości i charakteru Twojej organizacji

Elastyczność i możliwość dostosowania: Wybierz oprogramowanie do obsługi klienta (CX), które dostosowuje się do każdego rodzaju biznesu i odpowiada Twoim unikalnym potrzebom, niezależnie od wielkości i charakteru Twojej organizacji

Łatwość konfiguracji: Poszukaj oprogramowania CX, które jest łatwe w konfiguracji. Upewnij się, że możesz łatwo ustawić system bez konieczności posiadania dogłębnej wiedzy na temat kodowania. Sprawdź również, czy narzędzie pozwala programistom i projektantom na wdrożenie programu ankiet

Analityka doświadczenia klienta: Wybierz oprogramowanie do obsługi klienta z wielokanałową analityką CX. Pomoże to zbierać i analizować dane klientów z wielu kanałów, takich jak media społecznościowe, e-maile, interakcje z call center itp. oraz podejmować decyzje oparte na danych

Możliwości predykcyjne: Wybierz narzędzia, które oferują analitykę predykcyjną, aby wyprzedzić odpływ klientów i ich niezadowolenie poprzez pomiar doświadczenia klienta na różnych scenach jego podróży

Integracje: Business korzysta z wielu aplikacji do wykonywania swoich operacji. Znajdź więc platformę do zarządzania doświadczeniem klienta, która może zintegrować się z istniejącymi aplikacjami i spersonalizować cykl pracy

Business korzysta z wielu aplikacji do wykonywania swoich operacji. Znajdź więc platformę do zarządzania doświadczeniem klienta, która może zintegrować się z istniejącymi aplikacjami i spersonalizować cykl pracy Automatyzacja: Poszukaj rozwiązania CX, które może automatycznie zbierać opinie klientów, zapewniać szybkie odpowiedzi na zapytania klientów, przypisywać zgłoszenia do agentów na podstawie wymagań klienta itp.

10 najlepszych niestandardowych rozwiązań do obsługi klienta

Poprawa jakości obsługi klienta jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, a wybór odpowiedniego oprogramowania może wiele zmienić. Tak więc bez zbędnych ceregieli, oto lista 10 najlepszych programów do obsługi klienta w oparciu o ich funkcje, ceny, limity i opinie klientów.

Mogą one pomóc w zapewnieniu wyjątkowej obsługi i budowaniu trwałych relacji z klientami.

1. ClickUp (najlepszy do komunikacji i zarządzania klientami)

At ClickUp jedną z naszych przewodnich wartości jest budowanie kultury zorientowanej na klienta. Koncentracja na kliencie napędza wszystko, co robimy, więc oczywiście używamy ClickUp, aby pomóc nam w dostarczaniu zadowolenia klientów!

Od komunikacji z klientem po zarządzanie klientem, analitykę klienta i zarządzanie projektami, cele obsługi klienta ustawienie i współpraca w zespole - ClickUp pomaga w automatyzacji i usprawnieniu całego cyklu pracy CX

Dzięki Rozwiązanie ClickUp CRM , mogę wizualizować potok sprzedaży, śledzić konta klientów i zarządzać relacjami z klientami. W ClickUp można również zbudować całą bazę danych klientów i korzystać z niej w celu uzyskania dostępu do wszystkich istotnych informacji i dokumentów.

efektywne zarządzanie danymi klientów i uzyskiwanie szczegółowych informacji dzięki rozwiązaniu CRM firmy ClickUp

Pulpity ClickUp to doskonały sposób na monitorowanie wartości życiowej klienta. Ponad 50 widżetów pomaga uzyskać zaawansowany wgląd w zachowania klientów. Możesz także śledzić trendy, znajdować obszary wymagające poprawy i przydzielać zadania członkom zespołu w celu poprawy obsługi klienta. ClickUp Oprogramowanie do zarządzania projektami klientów ułatwia zespołom obsługi klienta synchronizację ze wszystkimi aktualizacjami dotyczącymi klientów. Mogą łatwo oddelegować zadania, ustawić priorytety i oznaczyć problemy, zapewniając, że wszystkie wysiłki są wyrównane.

usprawnij komunikację z klientem, zapewniając podpowiedź dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami klienta ClickUp_

Jedną z wyróżniających się funkcji naszej platformy jest ClickUp Brain . To asystent AI, który usprawnia zarządzanie klientami poprzez:

Podsumowywanie rozmów z klientami i opinii o produktach

Generowanie niestandardowych ankiet dla klientów

Tworzenie spersonalizowanych kampanii

Generowanie niestandardowych odpowiedzi dla klientów

Tworzenie przewodników obsługi klienta

spersonalizuj interakcję z klientem i popraw doświadczenie klienta dzięki ClickUp Brain_

Szablony ClickUp doskonale nadają się do usprawnienia wszystkich interakcji z klientami w różnych kanałach. Możesz łatwo zarządzać interakcjami z klientami i poprawiać ich relacje dzięki Szablon ClickUp do zarządzania wieloma interakcjami . Pomaga on śledzić zadania i terminy w różnych projektach dla klientów, monitorować postępy i ustalać priorytety obciążeń pracą. Można go również używać do organizowania zadań, zarządzania zasobami i współpracy z zespołem.

Szablon do zarządzania wieloma projektami ClickUp

Szablon Szablon planu komunikacji ClickUp pomógł mojemu zespołowi w ustawieniu skutecznej strategii komunikacji, aby zapewnić wyczyszczoną i spójną komunikację z klientami. Wypróbuj go, jeśli chcesz dotrzeć do pożądanych odbiorców, zidentyfikować najlepsze kanały komunikacji i zmierzyć powodzenie wysiłków komunikacyjnych.

Plan komunikacji ClickUp

Szablon Szablon ankiety satysfakcji niestandardowego klienta jest doskonałym narzędziem do pomiaru satysfakcji klientów. Pomaga zrozumieć, co niestandardowi klienci myślą o twoim produkcie. Można go również używać do tworzenia ankiet dla klientów, przechwytywania odpowiedzi, oceny wyników ankiet i identyfikowania możliwości poprawy jakości obsługi klienta.

Szablon ankiety satysfakcji klienta ClickUp

ClickUp najlepsze funkcje

Wizualizacja incydentów z klientami i trendów ryzyka: Uzyskaj przegląd najbardziej ryzykownych segmentów klientów, zidentyfikuj przyczyny rezygnacji klientów i prognozuj przychody dziękiPulpity ClickUp

identyfikacja trendów w różnych segmentach klientów i prognoza przychodów dzięki ClickUp Dashboards_

Integracja z pocztą e-mail: Automatyzacja komunikacji z klientami i wysyłanie e-maili onboardingowych lub aktualizacji projektów do klientów zIntegracja ClickUp z pocztą e-mail

wysyłanie i odbieranie e-maili od klientów bezpośrednio w ClickUp

Generuj zawartość dostosowaną do potrzeb: Zwiększ doświadczenie klienta, personalizując komunikację za pomocąClickUp Brain *Zbieraj istotne dane: Zbieraj opinie klientów i przekształcaj je w elementy, które można wykorzystać w praktyceClickUp Formularze *Automatyzacja cyklu pracy: Zapewnij szybką reakcję klienta poprzez automatyzację zadań dziękiAutomatyzacja ClickUp Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy uważają, że początkowe ustawienia i proces niestandardowy są czasochłonne ze względu na szyk opcji i funkcji

Aplikacja mobilna nie oferuje pełnej funkcji dostępnej w wersji na pulpit

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7 miesięcznie za użytkownika

: $7 miesięcznie za użytkownika Business: $12 miesięcznie za użytkownika

$12 miesięcznie za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 500 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 500 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,100 recenzji)

2. HubSpot (najlepszy do automatyzacji obsługi klienta)

via HubSpot Oprogramowanie do obsługi klienta HubSpot oparte na AI pomaga usprawnić operacje obsługi klienta i automatyzację obsługi klienta. Oferuje scentralizowaną bazę danych klientów do widoku wyników kondycji klientów, wykorzystania produktów i biletów.

Najlepszą częścią CRM HubSpot jest możliwość zbierania opinii klientów za pomocą niestandardowych ankiet. Dostarcza szczegółowy raport z analizy usług, który pomaga zidentyfikować ryzyko rezygnacji i znaleźć obszary, w których można zwiększyć poziom zadowolenia klientów.

Ponadto integracja z AI analizuje interakcje z klientami i dostarcza spostrzeżeń w celu spersonalizowania komunikacji z klientami w oparciu o kanały i rodzaj problemu.

Najlepsze funkcje HubSpot

Automatyczne kierowanie klientów do właściwego agenta lub zespołu za pomocą chatbotów opartych na AI

Uzyskiwanie ujednoliconych informacji o klientach w celu usprawnienia obsługi klienta i zatrzymania klientów

Poprawa wydajności obsługi klienta dzięki help desk i solidnemu obszarowi roboczemu ticketów

Oferowanie niestandardowych portali dla klientów w celu poprawy ich obsługi

Limity HubSpot

HubSpot oferuje roczne umowy, co prowadzi do wyższych kosztów początkowych

Nie oferuje testów A/B w niższych planach

Cennik HubSpot

Narzędzia Free

Start Customer Platform: $20 miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

$20 miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie Professional Customer Platform: 1300 USD miesięcznie za 5 użytkowników, rozliczane rocznie

1300 USD miesięcznie za 5 użytkowników, rozliczane rocznie Platforma dla klientów Enterprise: 4300 USD miesięcznie dla 7 użytkowników

HubSpot oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 2,000 recenzji)

4.4/5 (ponad 2,000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 4 000 opinii)

3. Podium (najlepsze dla dostosowanych kampanii marketingowych)

via Podium Podium to narzędzie do interakcji z klientami, które pomaga Businessowi zarządzać informacjami o klientach, referencje klientów , recenzje online i niestandardowe wiadomości od klientów. Funkcja Contact Profiles upraszcza śledzenie interakcji klientów w różnych kanałach, umożliwiając tworzenie spersonalizowanych doświadczeń dla każdego klienta.

Najlepszą częścią oprogramowania do zarządzania doświadczeniami klientów Podium jest możliwość dodawania etykiet do każdego profilu klienta, takich jak VIP Customer, Founder i Shops Retail, w celu dostosowania wiadomości do atrybutów klienta.

Najlepsze funkcje Podium

Wysyłanie szybkich ankiet za pośrednictwem wiadomości tekstowych i uzyskiwanie niestandardowych informacji od klientów w czasie rzeczywistym

Zrozumienie, gdzie klienci znajdują się w swojej podróży po scenie klienta i spersonalizowanie ich doświadczeń

Tworzenie spersonalizowanych wiadomości za pomocą AI dla kampanii marketingu tekstowego

Wykorzystanie AI do sprzedaży, planowania połączeń i automatyzacji komunikacji z klientami

Limity Podium

Niestandardowe opcje przesyłania wiadomości są ograniczone

Będziesz musiał uiścić znaczną opłatę manipulacyjną oprócz istniejących kosztów za przyjmowanie płatności od klientów

Ceny Podium

Core : 399 USD miesięcznie

: 399 USD miesięcznie Pro : 599 USD miesięcznie

: 599 USD miesięcznie Opis: Niestandardowy cennik

Podium oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 1 500 recenzji)

4,5/5 (ponad 1 500 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 500 recenzji)

4. Zendesk (najlepszy do zarządzania interakcjami z klientami w wielu kanałach)

via Zendesk Konwersacyjny CRM Zendesk to świetne narzędzie do personalizowania doświadczeń klientów i zdobywania ich lojalności. Pomaga utrzymać połączenie z klientami przez cały czas. Możesz uzyskać dostęp do wszystkich wiadomości i interakcji klientów w różnych kanałach w jednym miejscu i łatwo odpowiadać z poziomu interfejsu.

Funkcja Agent copilot pomaga dostawcom w szybszym rozwiązywaniu problemów poprzez przewidywanie kolejnych kroków, rekomendowanie działań i automatyzację cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Zendesk

Korzystaj z wielokanałowego wsparcia dla e-maila, czatu, telefonu i mediów społecznościowych, aby obsługiwać wszystkich niestandardowych klientów

Dodawaj niestandardowe wiadomości do swojej strony internetowej, aplikacji mobilnej, popularnych kanałów społecznościowych i różnych narzędzi zwiększających wydajność firmy, aby zapewnić natychmiastowe wsparcie klientom i partnerom biznesowym

Automatyczne kierowanie przychodzących interakcji do agentów na podstawie wymagań klienta

Limity Zendesk

Oferuje niestandardowe opcje optymalizacji cykli pracy związanych z obsługą zgłoszeń

Posiada limit integracji eCommerce

Cennik Zendesk

Free: 14-dniowa wersja próbna

14-dniowa wersja próbna Suite Teams : 55 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

: 55 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie Suite Growth: 89 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

89 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie Suite Professional: 115 USD miesięcznie na użytkownika, rozliczane rocznie

115 USD miesięcznie na użytkownika, rozliczane rocznie Suite Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zendesk

G2: 4,3/5 (ponad 5 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 5 000 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 3,000 recenzji)

5. Birdeye (najlepsza do uzyskiwania szczegółowych informacji o klientach)

via Birdeye Birdeye to oprogramowanie do obsługi klienta oparte na sztucznej inteligencji, które zbiera i analizuje opinie klientów w czasie rzeczywistym, pomagając zidentyfikować możliwości poprawy obsługi klienta. Funkcja przesyłania wiadomości AI umożliwia połączenie, konwersję i zaangażowanie klientów w różnych kanałach.

Najlepsze w tym narzędziu jest to, że możesz porównywać opinie klientów z lokalnymi konkurentami, aby zidentyfikować mocne i słabe strony swojego biznesu. Pomaga również zidentyfikować trendy zaangażowania klientów i odpowiednio zoptymalizować wysiłki.

Najlepsze funkcje Birdeye

Konwersja odpowiedzi z ankiet i opinii klientów w zgłoszenia do obsługi klienta

Zbieranie płatności, wysyłanie przypomnień o spotkaniach oraz wyszukiwanie recenzji i poleceń za pośrednictwem jednej platformy

Korzystanie z aplikacji mobilnej Birdeye do niestandardowych połączeń z klientami w podróży

Uruchamianie zautomatyzowanych kampanii ankietowych w celu uzyskania natychmiastowych opinii klientów

Limity Birdeye

Ograniczone opcje wsparcia wielojęzycznego

Brak wsparcia dla zaawansowanego filtrowania lub segmentacji danych klientów

Cennik Birdeye

Niestandardowy cennik w oparciu o wielkość firmy i branżę

Oceny i recenzje Birdeye

G2: 4,8/5 (ponad 2000 recenzji)

4,8/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 600 recenzji)

6. Zoho Desk (najlepsze rozwiązanie do obsługi klienta oparte na AI)

via Zoho Desk Zoho Desk to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania doświadczeniami klientów, służące do rozwiązywania zapytań klientów, śledzenia ocen zadowolenia klientów, automatyzacji cyklu pracy i identyfikowania problemów w obsłudze klienta.

Zia, asystent Zoho oparty na AI, jest zintegrowany ze stroną internetową i aplikacją. Klienci mogą czatować z Zią, aby uzyskać odpowiednie odpowiedzi na swoje zapytania. Asystent AI analizuje nastroje stojące za każdym zgłoszeniem i dodaje do niego kontekst, dzięki czemu dostawca może zapewnić odpowiednie rozwiązania.

Zoho Desk jest dostawcą wielokanałowego systemu obsługi zgłoszeń i intuicyjnego widoku zgłoszeń, co pomaga w szybkim rozwiązywaniu zgłoszeń i poprawie jakości obsługi klienta. Ponadto Zoho CRM jest automatycznie zintegrowany z Zoho Desk, aby uzyskać dostęp do odpowiednich danych i zapewnić dostawcom niestandardowe rozwiązania.

Najlepsze funkcje Zoho Desk

Zbieranie zgłoszeń wsparcia z różnych kanałów i organizowanie ich w jednym interfejsie w celu skrócenia czasu reakcji klienta

Zapobieganie nakładaniu się zgłoszeń dzięki funkcji wykrywania kolizji agentów

Mierz zadowolenie klientów dzięki zaawansowanej analityce i identyfikuj obszary wymagające poprawy

Otrzymywanie powiadomień o nieprzydatnych rozwiązaniach dzięki asystentowi opartemu na AI

Limity Zoho Desk

Ma ograniczone możliwości raportowania na pulpicie nawigacyjnym

Zgłoszono, że Zoho Desk ma problemy podczas próby integracji z Office 365

Ceny Zoho Desk

Free: 15-dniowa wersja próbna

15-dniowa wersja próbna Ekspresowy: 7 USD miesięcznie za użytkownika

7 USD miesięcznie za użytkownika Standard : 14 USD miesięcznie za użytkownika

: 14 USD miesięcznie za użytkownika Profesjonalny : 23 USD miesięcznie za użytkownika

: 23 USD miesięcznie za użytkownika Enterprise: 40 USD miesięcznie na użytkownika

Zoho Desk oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 5 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 5 000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 2,000 recenzji)

7. GainSight (najlepszy do wdrożenia samoobsługi dla niestandardowych klientów)

via Gainsight GainSight to kolejne skuteczne oprogramowanie do zarządzania doświadczeniem klienta. Dostarcza scentralizowane zasoby samoobsługowe, zautomatyzowane wezwania do działania i funkcje zaangażowania w aplikacji w celu płynnego wdrażania klientów. Można również kontaktować się z klientami bezpośrednio w aplikacji, aby przyspieszyć wdrażanie.

Gainsight pomaga zbierać i analizować opinie na każdej scenie podróży klienta oraz identyfikować trendy w celu poprawy obsługi klienta. Najlepsze jest to, że porządkuje wszystkie ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane klientów, takie jak odpowiedzi na ankiety, recenzje online i notatki ze spotkań, w jednym miejscu. Pomaga to przekształcić wgląd w dane w praktyczne elementy.

Najlepsze funkcje GainSight

Personalizacja doświadczeń użytkowników w oparciu o wymagania klientów dzięki zaawansowanym opcjom, takim jak segmentacja oparta na potrzebach i segmentacja behawioralna

Identyfikacja głównych przyczyn słabej obsługi klienta i współpraca z różnymi działami w celu ich rozwiązania

Wykorzystanie wbudowanych funkcji analitycznych do śledzenia kluczowych wskaźników zaangażowania i zachowania użytkowników

Limity GainSight

Brak funkcji analizy predykcyjnej do prognozy rezygnacji klientów

Ceny GainSight

Essentials : Niestandardowy cennik

: Niestandardowy cennik Enterprise: Ceny niestandardowe

GainSight oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 1000 recenzji)

4,4/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 40 recenzji)

8. Qualtrics (najlepszy do zarządzania ankietami)

via Qualtrics Qualtrics wykorzystuje podejście oparte na danych w celu poprawy jakości obsługi klienta. Gromadzi i analizuje nieustrukturyzowane i ustrukturyzowane opinie klientów w różnych kanałach podczas całej podróży klienta, umożliwiając analizę interakcji z klientem i określenie, które punkty kontaktu z klientem mają największe znaczenie.

Funkcja automatyzacji Qualtrics automatycznie przypisuje działania do odpowiednich Teams w celu szybkiego reagowania na zapytania klientów. Pomaga również budować segmenty i profile klientów w celu spersonalizowania interakcji z klientami.

Najlepsze funkcje Qualtrics

Otrzymywanie alertów w czasie rzeczywistym w przypadku wykrycia określonych wyzwalaczy lub terminów w opiniach klientów

Dostęp do niestandardowych szablonów ankiet w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb klientów

Centralizacja wszystkich interakcji i opinii klientów w jednym miejscu w celu tworzenia niestandardowych profili klientów i personalizacji ich doświadczeń

Automatyzacja cykli pracy w celu zapewnienia szybkich rozwiązań dla dostawców i przewidywania zachowań klientów

Limity Qualtrics

Potrzeba pewnych umiejętności kodowania, aby niestandardowo dostosowywać ankiety poza podstawowymi dostępnymi opcjami

Nie oferuje wystarczających narzędzi do masowej manipulacji danymi

Ceny Qualtrics

Niestandardowy cennik w zależności od wielkości firmy i branży

Oceny i recenzje Qualtrics

G2: 4.4/5 (ponad 500 recenzji)

4.4/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: N/A

9. Live Agent (najlepszy do oferowania wielokanałowej pomocy technicznej)

via Liveagent Live Agent to w pełni niestandardowa platforma obsługi klienta z zaawansowanymi funkcjami pomocy technicznej, samoobsługi i zarządzania biletami. Widżet czatu na żywo umożliwia agentom szybkie odpowiadanie na zapytania klientów. Można go zintegrować z dowolną stroną internetową i aplikacją w celu zapewnienia szybkiej obsługi klienta.

Live Agent zapewnia również oprogramowanie potrzebne do ustawienia call center do obsługi złożonych zapytań klientów i zapewnienia spersonalizowanego wsparcia. Pomaga to budować zaufanie i lojalność klientów.

To, co wyróżnia to oprogramowanie na tle innych rozwiązań do obsługi klienta, to integracja aplikacji społecznościowych. Możesz połączyć się z klientami za pośrednictwem aplikacji społecznościowych bezpośrednio z systemu sprzedaży biletów.

Live Agent najlepsze funkcje

Zarządzanie wiadomościami od klientów na różnych platformach społecznościowych w jednym miejscu, co zmniejsza ryzyko śledzenia komentarzy, bezpośrednich wiadomości i wzmianek od klientów

Pomoc agentom w śledzeniu problemów klientów, których nie można rozwiązać natychmiast za pomocą oprogramowania do obsługi zgłoszeń

Śledzenie procesu rozwiązywania zgłoszenia klienta w jednym wątku dzięki funkcji hybrydowego strumienia zgłoszeń

Limity Live Agent

Niektórzy użytkownicy widzą możliwość poprawy funkcji raportowania

Brak możliwości widoku etykiet zgłoszeń na stronie głównej

Cennik Live Agent

Free: 30-dniowa wersja próbna

30-dniowa wersja próbna Mały : 15 USD miesięcznie za użytkownika

: 15 USD miesięcznie za użytkownika Średni : $35 miesięcznie na użytkownika

: $35 miesięcznie na użytkownika Duży : $59 miesięcznie na użytkownika

: $59 miesięcznie na użytkownika Enterprise: $85 miesięcznie na użytkownika

Live Agent oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 1 400 recenzji)

4,5/5 (ponad 1 400 recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,500+ opinii)

10. Medallia (najlepsza do kompleksowego zarządzania opiniami)

via Medallia Medallia pomaga przechwytywać, monitorować i podejmować działania w oparciu o dane zwrotne klientów w czasie rzeczywistym. Jedną z jej wyróżniających się funkcji jest analizowanie informacji zwrotnych z wielu źródeł w celu przewidywania potrzeb i zachowań obecnych i potencjalnych klientów. Platforma pomaga również zidentyfikować klientów, którzy mogą być narażeni na ryzyko rezygnacji i sugeruje najlepszy sposób działania w oparciu o te ustalenia.

Podoba mi się sposób, w jaki Medallia oferuje wgląd w cyfrowe zachowania klientów. Automatycznie śledzi zaangażowanie klientów na stronie internetowej i w aplikacji oraz sugeruje pomysły na personalizację interakcji z klientami.

Najlepsze funkcje Medallia

Uzyskiwanie dokładnych opinii klientów w różnych lokalizacjach geograficznych dzięki tłumaczeniu mowy na tekst w ponad 30 językach przy użyciu AI

Automatyczne śledzenie zachowań klientów, w tym czasu skupienia i liczby kliknięć

Szczegółowy wgląd w opinie wideo klientów dzięki technologii rozpoznawania obiektów

Zapoznanie się z konkurencyjnymi benchmarkami i analiza podróży klientów

Limity Medallia

Proces wdrażania jest długotrwały i wymaga dużych zasobów

Brak funkcji analizy predykcyjnej

Cennik Medallia

Niestandardowy cennik w oparciu o wielkość Business i branżę

Oceny i recenzje Medallia

G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

4.5/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)

Popraw jakość obsługi klienta dzięki ClickUp

Zwiększenie wydajności obsługi klienta, analizowanie spostrzeżeń w czasie rzeczywistym, dostarczanie spersonalizowanych doświadczeń i obsługa skarg klientów wymaga systematycznego podejścia. Właśnie dlatego potrzebujesz kompleksowego oprogramowania do obsługi klienta, takiego jak ClickUp.

ClickUp umożliwia szybki widok wszystkich powiązań z klientami, centralizację danych klientów, personalizację kontaktów z klientami i wiele więcej. Ponadto automatyzacja zadań zwiększa wydajność obsługi klienta. Zarejestruj się za Free na ClickUp, aby przenieść doświadczenie klienta na wyższy poziom!