12 najlepszych programów do ustawiania celów dla Teams w 2025 roku

Marzenie o wszystkich niesamowitych celach, które chcesz osiągnąć, jest łatwe, ale pójście naprzód i faktyczne ich ustawienie... nie tak bardzo.

Ale nie zniechęcaj się!

To całkowicie normalne, ponieważ jesteśmy rozproszeni przez kilka rzeczy.

A innym razem po prostu nie wiemy jak ustawić realistyczne cele.

Właśnie w tym może pomóc program do ustawiania celów.

W tym artykule omówimy, czym jest oprogramowanie do ustawiania celów i przedstawimy 12 fantastycznych narzędzi, które pomogą ci ustawić i osiągnąć cele jak Elle Woods.

Zaczynajmy. 👛🐕

Czym jest oprogramowanie do ustawiania celów?

Niezależnie od tego, czy chodzi o poziom osobisty, czy zawodowy, cele przyporządkowują twoje skupienie z gdzie chcesz być w życiu . Zwiększa również zaangażowanie pracowników, zapewniając, że Business nie stagnuje.

Ale wszyscy wiemy, jak frustrujące może być ustawienie celów i ręcznie śledzić postępy.

Jak więc ustawić cele i śledzić codzienne postępy bez wysiłku?

Używając aplikacji do ustawiania celów

Narzędzie do ustawiania celów pozwala ustawiać i śledzić postępy w kierunku Cele SMART , KPI oraz OKR .

**Czekaj... co to jest?

Oto szybki podział:

Cel SMART to przewodnik po osiąganiu celów, w którym ustawione są specyficzne, m wykonalne, a osiągalne, r ealistyczne i określone w czasie cele

to przewodnik po osiąganiu celów, w którym ustawione są m a r określone w czasie cele A KPI (kluczowe wskaźniki wydajności) pomaga firmom określić, czy robią postępy w osiąganiu głównych celów biznesowych

celów biznesowych OKR (Cele i kluczowe wyniki) to metoda ustawiania celów, która pomaga teamom i jednostkom zdefiniować cele i opracować sposób ich pomiaru

Na przykład, Elle może ustawić OKR takie jak:

Cel : dostać się do Harvard Law School

: dostać się do Harvard Law School Kluczowy wynik 1: uczyć się przez trzy godziny dziennie

uczyć się przez trzy godziny dziennie Kluczowy wynik 2: do zrobienia jednego ćwiczenia dziennie

do zrobienia jednego ćwiczenia dziennie Kluczowy wynik 3: 179 punktów na egzaminach LSAT

Oprogramowanie do zarządzania celami pomaga do zrobienia tego z kilkoma funkcjami, takimi jak:

Automatyzacja śledzenia celów, aby śledzić swoje cele

Pulpity i raportowanie postępów, które pomagają dokładnie analizować postępy

Strumienie pracy, aby podzielić cele na proste zadania do wykonania

Powiadomienia tekstowe i e-mail, aby dotrzymywać terminów

Aplikacje mobilne, aby ponownie sprawdzić swoje cele na różowym, błyszczącym telefonie 😉

Z aplikacja do śledzenia celów , będziesz w stanie poradzić sobie z każdym celem, który pojawi się na Twojej drodze, nawet jeśli jest to próba ukończenia szkoły prawniczej jako "Malibu Barbie" lub zdobycie wymarzonej pracy.

12 najlepszych programów do ustawiania celów w 2024 roku

Oto 12 najlepszych programów do ustawiania celów, które pomogą ci być tak pewnym siebie jak Elle:

1. ClickUp

Mierz swoje cele i śledź postępy dzięki ClickUp Goals

ClickUp jest jednym z najbardziej popularnych najwyżej ocenianych ustawienie celów i oprogramowanie do zarządzania projektami używane przez super wydajne Teams w małych i dużych firmach.

Od priorytetyzacja celów do planowanie ich w dynamicznym kalendarzu clickUp jest ostatecznym narzędziem do zarządzania celami.

Oto, w jaki sposób ClickUp może pomóc w ustawieniu i osiągnięciu wszystkich celów Cele w ClickUp to cele wysokiego poziomu, które można podzielić na mniejsze, wymierne

cele . Do zrobienia swojego celu wystarczy zakończyć te proste cele.

Podczas gdy ty będziesz je realizował, ClickUp automatycznie obliczy, jak blisko jesteś osiągnięcia swojego celu.

**Ale czekaj... do zrobienia jest ustawienie celów?

Ustawienie celów w ClickUp jest tak proste, jak nauka zginania i pstrykania!

Wystarczy przejść do "celów" w ClickUp i utworzyć nowy cel, klikając przycisk "+nowy cel". Oto, co jeszcze możesz ustawić:

Nazwa celu

Termin realizacji

Kto jest za niego odpowiedzialny i nie tylko

i voila!

Masz już ustawiony cel.

ClickUp umożliwia ustawienie osiągalnych celów cele aby pozostać skupionym i zmotywowanym, nawet jeśli chcesz po prostu leżeć w łóżku z pudełkiem czekoladek przez cały dzień. 🍫

jak?

Możesz podzielić swój cel na możliwe do zrealizowania cele. Wystarczy nacisnąć przycisk "dodaj cel" i obserwować, jak cele pojawiają się tuż pod celem ogólnym.

Łatwo podziel dowolny cel na mierzalne cele dzięki funkcji celów ClickUp

ClickUp pozwala na ustawienie różnych celów, takich jak:

Liczba: dane liczbowe, takie jak to, jaki wynik chcesz uzyskać na teście wstępnym do szkoły prawniczej 📖

dane liczbowe, takie jak to, jaki wynik chcesz uzyskać na teście wstępnym do szkoły prawniczej 📖 Prawda lub fałsz: wpisanie, czy coś zostało zrobione, czy nie. Na przykład, czy wygrałeś głośną sprawę, czy nie

wpisanie, czy coś zostało zrobione, czy nie. Na przykład, czy wygrałeś głośną sprawę, czy nie Waluta: śledź swoje pieniądze. Na przykład, ile zamierzasz wydać na zakupy 💰

śledź swoje pieniądze. Na przykład, ile zamierzasz wydać na zakupy 💰 Zadania: jeśli jednym z twoich zadań jest zebranie dowodów na to, żeChutney nie zrobiła sobie trwałej ondulacji, możesz dodać to indywidualne zadanie do swoich celów

A gdy już uporządkujesz wszystkie cele, po prostu zapisz je w sekcji Foldery celów . Foldery celów pozwalają grupować podobne cele w uporządkowane, schludne foldery.

Przechowuj i kategoryzuj podobne cele w folderach celów w ClickUp

Kolejnym krokiem jest śledzenie postępów w ich realizacji.

Oto jak ClickUp ułatwia śledzenie celów:

1. Śledzenie postępów dla każdego celu: jeśli Twoim celem jest zdanie dziesięciu egzaminów na studiach prawniczych, możesz zobaczyć, ile egzaminów zdałeś do tej pory

2. Zobacz, jak twoje cele przyczyniły się do osiągnięcia ogólnego celu: jeśli do tej pory zakończyłeś 25% wszystkich swoich celów, twój postęp w realizacji celu wyniesie 25%

W ten sposób zawsze będziesz otrzymywać informacje zwrotne na temat swojego postępu.

Monitoruj swoje postępy dzięki procentowi zakończonych celów w ClickUp

I tak jak Elle Woods, my również jesteśmy pełni niespodzianek!

Oto krótki przegląd tego, co ClickUp ma dla Ciebie w zanadrzu:

Inne kluczowe funkcje ClickUp

Tygodniowe karty wyników: pozwalają wszystkim siostrom z bractwa wiedzieć, nad jakim celem zespołu będą pracować przez cały tydzień

pozwalają wszystkim siostrom z bractwa wiedzieć, nad jakim celem zespołu będą pracować przez cały tydzień Pulpity : uzyskaj wysokopoziomowy przegląd wszystkiego w swoim bractwie ( Obszary robocze ), w tym postępy w realizacji celów, czas spędzony na projektach i nie tylko

uzyskaj wysokopoziomowy przegląd wszystkiego w swoim bractwie ( Obszary robocze ), w tym postępy w realizacji celów, czas spędzony na projektach i nie tylko Listy kontrolne tworzenie prostych list kontrolnych listy do zrobienia nakreślając, w jaki sposób zamierzasz dostać się do Harvard Law School bezpośrednio w ramach swoich zadań i sprawdzać elementy na bieżąco

Przypomnienia : _Zbyt zajęty zakupami do upadłego jak Elle Woods? _Nie martw się. ClickUp przypomni Ci o Twoich zadaniach od pięciu minut do nawet trzech dni przed ich terminem

_Zbyt zajęty zakupami do upadłego jak Elle Woods? _Nie martw się. ClickUp przypomni Ci o Twoich zadaniach od pięciu minut do nawet trzech dni przed ich terminem Statusy : Dodaj różne sceny do swojej pracy, aby dokładnie śledzić cele

Dodaj różne sceny do swojej pracy, aby dokładnie śledzić cele Natywne śledzenie czasu: śledzenie czasu spędzonego w salonie Paulette 💅

Notatnik : zapisywanie pomysłów, ważnych notatek, terminów prawnych i nie tylko

Powtarzające się zadania: twórz powtarzające się harmonogramy dla zadań, które wykonujesz codziennie, co tydzień i co miesiąc, np. zabieranie Bruisera do zrobienia sobie pampersa (oczywiście codziennie)

Widoki: widok nadchodzących zadań w pliku lista , kanban , Wykres Gantta i dowolny inny wybrany styl

Mapy myśli: wizualizacja sposobu wygrywania spraw w klinice prawa w postaci pięknej mapy myśli

Niestandardowe powiadomienia: wybierz, w jaki sposób i kiedy ClickUp powiadamia Cię o Twoich celach

Szablony: użycie szablony do ustawienia celów , planowanie osobiste , zarządzanie finansami , planowanie wydarzeń i nie tylko.

Profesjonaliści ClickUp

Potężny plan Forever Free z nieograniczoną liczbą użytkowników

Przyjazny dla użytkownika interfejs z funkcjami online i Tryb offline Współpracuj nad nadchodzącymi celami, bazami wiedzy i nie tylko dzięki Dokumenty Przypisywanie zadań do wiele osób przypisanych aby członkowie zespołu mogli wspólnie pracować nad celami

Prowadź dyskusje na temat celów osobistych i celów związanych z pracą z widok czatu Prywatność, goście i uprawnienia pozwalają kontrolować, kto ma dostęp do Twoich celów

Synchronizuj zadania ClickUp z Kalendarzem Google, Kalendarzem Outlook i Kalendarzem Apple za pomocą synchronizacja kalendarza Integruje się z kilkoma programami innych firm, takimi jak Asystent Google , Calendly, Evernote oraz więcej Dodawaj zadania i twórz przypomnienia za pomocą naszego potężnego systemu iOS i Android aplikacje mobilne Wsparcie dla platform Apple, Windows i Linux



Limity ClickUp

Brak widoku tabeli w aplikacji mobilnej (jeszcze)

Spójrz na Mapa drogowa ClickUp aby zobaczyć, jak naprawiamy takie drobne wady.

I nie przegap wszystkich ekscytujących nowości funkcje że ten Free Oprogramowanie OKR ma w zanadrzu coś dla Ciebie!

Cennik ClickUp

ClickUp oferuje pięć wycena plany:

Free Forever Plan (najlepszy do użytku osobistego)

(najlepszy do użytku osobistego) Unlimited Plan (najlepszy dla małych Teams ($7/członka miesięcznie))

(najlepszy dla małych Teams ($7/członka miesięcznie)) Business Plan (najlepszy dla średniej wielkości teamów ($12/członka miesięcznie))

(najlepszy dla średniej wielkości teamów ($12/członka miesięcznie)) Enterprise (skontaktuj się z działem sprzedaży w celu uzyskania informacji o cenach)

Oceny klientów ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2000 opinii)

2. Databox

przez Databox

Databox jest narzędzie do zarządzania wydajnością które gromadzi wszystkie dane, dzięki czemu można z łatwością śledzić cele. Aplikacja pozwala również śledzenie postępów za pomocą danych KPI więc jeśli masz zbliżające się przegląd wydajności , Databox może być przydatny.

Jednak ten cel oprogramowanie do planowania ma dość drogie plany cenowe, więc będziesz musiał zebrać wszystkie swoje finanse, aby z niego skorzystać.

kluczowe funkcje #### Databox

Wizualizacja postępów w realizacji celów w pulpitach nawigacyjnych

Monitorowanie postępów za pomocą pasków postępu, tabel, wykresów liniowych lub słupkowych i innych

Otrzymywanie powiadomień o prawdopodobieństwie lub braku prawdopodobieństwa osiągnięcia celu

Przypisywanie celów do teamów i poszczególnych osób

Zalety Databox

Ustawienie celów organizacyjnych na nadchodzące tygodnie, miesiące i kwartały

Miesięcznym celom automatycznie przypisywane są odpowiednie cele tygodniowe i dzienne

Dostęp do danych celów za pośrednictwem laptopa lub urządzenia mobilnego

Limity Databox

Darmowy plan oprogramowania do ustawiania celów zawiera tylko trzy pulpity celów

Brak możliwości niestandardowego raportowania (ograniczone do raportów tygodniowych lub miesięcznych)

Początkowe ustawienia mogą być trudne

Cennik Databox

To narzędzie do ustawienia celów ma cztery plany cenowe:

Free 3 źródła danych 3 użytkowników 3 pulpity I więcej

Podstawowy ( 59 USD/miesiąc) 10 źródeł danych 10 użytkowników 10 pulpitów I więcej

59 USD/miesiąc) Plus ( $119/miesiąc):

Adnotacje Kreator zapytań Integracja z usługą Slack I więcej

$119/miesiąc): Business ( 299 USD/miesiąc):

50 źródeł danych 20 użytkowników 50 pulpitów I więcej

299 USD/miesiąc):

Databox - niestandardowe oceny klientów

G2: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

4,5/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 100 recenzji)

3. Goalscape

via Goalscape

Goalscape to wizualne narzędzie do ustawiania celów, które pomaga rozbić duże wyzwania na możliwe do zrealizowania cele cząstkowe.

Ale jeśli zastanawiasz się, czy to darmowe oprogramowanie do ustawiania celów ma tablice kanban , Wykresy Gantta a nawet widok kalendarza..

Niestety, jesteś ograniczony do widoku kołowego lub widoku listy.

Kluczowe funkcje Goalscape

Ustawienie celów i stworzenie wizualnej hierarchii do zarządzania nimi

Przypisywanie odpowiedzialności za cele poszczególnym osobom lub grupom

Śledzenie postępów w czasie rzeczywistym

Ustawienie priorytetów celów poprzez oznaczanie ich różnymi kolorami

Zalety Goalscape

Możliwość zapraszania użytkowników zewnętrznych do współpracy nad celami za darmo

Nigdy nie przegapisz terminu, dodając terminy i ramy czasowe do swoich celów biznesowych

Niestandardowe cele dzięki funkcjom notatki , załączniki i hiperlinki

Limity Goalscape

Brak funkcji śledzenia celów długoterminowych

Free Plan jest ograniczony do jednego projektu online

Brak natywnej funkcji śledzenia czasu

Ceny Goalscape

To oprogramowanie do planowania celów ma trzy plany cenowe:

Goalscape online Free Wizualne ustawienie celów Jeden projekt online Mobilna aplikacja towarzysząca I więcej

Goalscape online bez limitu (6 USD/miesiąc):

Unlimited projekty online Udostępnianie online każdemu Pełne wsparcie Free aktualizacje i więcej

(6 USD/miesiąc): Goalscape desktop (jednorazowa opłata w wysokości 60 USD):

Tworzenie projektów offline Dożywotnie wsparcie i aktualizacje I więcej

(jednorazowa opłata w wysokości 60 USD):

Niestandardowe oceny klientów Goalscape

**G2:5/5 (1 recenzja)

Capterra: 5/5 (4+ recenzji)

Bonus: SMART Cele dla uczniów

4. Cele.com

via Cele.com

Goals.com jest osobistym ustawieniem celów aplikacja z dziennikiem transformacji i narzędziem do śledzenia nawyków aby pomóc Ci stworzyć dobre nawyki, takie jak codzienne chodzenie na siłownię.

Niestety, większość istotnych funkcji śledzenia celów, takich jak mapy celów i narzędzie do śledzenia nawyków, jest dostępna tylko w płatnych planach. (Gdzie są te endorfiny, kiedy ich potrzebujesz! 😢)

Kluczowe funkcje Goals.com

Wbudowany moduł śledzenia nawyków

Platforma komunikacyjna umożliwiająca wysyłanie wiadomości indywidualnych i grupowych

Regularne raportowanie postępów i podsumowania powodzenia za pośrednictwem tekstu i e-maila

Tworzenie potężnych tablicę wizji, aby utrzymać motywację Cele.com - profesjonaliści

Połączenie ze społecznością osób wyznaczających cele, które będą cię inspirować

Ustawienie przypomnień, które wyślą powiadomienia, gdy jesteś w domu lub w podróży

Korzystanie z niestandardowych szablonów celów lub tworzenie własnych

Cele.com Limity

Funkcja osobistego dziennika jest dostępna tylko w płatnych planach

Brak możliwości przypisywania zadań członkom Teams

Brak natywnego time trackera

cennik #### Cele.com

To narzędzie do ustawienia celów ma trzy plany cenowe:

Basic (Free):

Przypomnienia Dzisiejszy cel Społeczność I więcej

(Free): Personal (skontaktuj się z Goals.com w celu uzyskania niestandardowej wyceny):

Mapy celów Mobilny coaching Tablica wizji Monitor nawyków I więcej

(skontaktuj się z Goals.com w celu uzyskania niestandardowej wyceny): Teams (6,99 USD/miesiąc za użytkownika):

Mapy celów dla zespołów Mobilny coaching dla teamów Udostępnianie plików I więcej

(6,99 USD/miesiąc za użytkownika):

oceny klientów #### Cele.com

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Cele Na Śledzeniu

via Goals On Track

Goals On Track to narzędzie do ustawiania celów i zarządzania nimi, które pozwala śledzić każdą przeszkodę w postaci celów SMART i skoncentrować się na nich plan działania .

Jego konfigurowalny pulpit przypominający kanban zapewnia codzienne zestawienie głównych nadchodzących celów i zadań, podczas gdy jego kamienie milowe i funkcje podcelów pomagają w podejmowaniu spójnych i łatwych w zarządzaniu kroków w kierunku zakończenia tych celów.

Platforma ta oferuje również funkcję śledzenia nawyków, oprócz dziennika celów i wirtualnej tablicy wizji, aby pomóc w budowaniu zdrowych i mądrych nawyków na co dzień.

kluczowe funkcje #### Goals On Track

Tworzenie celów z jednego z gotowych szablonów Goals On Track lub tworzenie własnych szablonów do późniejszego wykorzystania

Funkcje śledzenia czasu i nawyków

Widok osobistych celów i OKR w interaktywnym wykresie i raporcie celów

Ustawienie cyklicznych celów do powtarzania codziennie, co tydzień lub co miesiąc

Zalety aplikacji Goals On Track

Wsparcie na urządzeniach z systemem iOS i Android umożliwia śledzenie celów poza domem

Integruje się z innymi aplikacjami aplikacjami kalendarza takimi jak iCalendar, Kalendarz Google, Outlook i innymi

Możliwość udostępniania postępów innym osobom w wersji Teams

Ograniczenia w realizacji celów

Brak możliwości przypisywania celów innym osobom lub komentowania celów zadań

Lepsza do śledzenia indywidualnych celów i nawyków niż do celów zespołu

Ograniczone tylko do widoku pulpitu i kalendarza przypominającego kanban

Ceny za śledzenie celów

To narzędzie do śledzenia celów i nawyków oferuje dwa płatne plany:

Członkostwo (68 USD/rok do użytku indywidualnego) Nieograniczone korzystanie z aplikacji internetowej i mobilnej Nieograniczone korzystanie z funkcji Dostęp do wszystkich szablonów celów i przyszłych dodatków Free wsparcie techniczne

(68 USD/rok do użytku indywidualnego) Konto Teams (skontaktuj się w celu wyceny) Obejmuje wszystkie korzyści z członkostwa indywidualnego Funkcje dla wielu użytkowników Free wsparcie techniczne Dodatkowe e-booki i zasoby

(skontaktuj się w celu wyceny)

Cele na Śledzeniu - oceny klientów

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Zaangażowany

przez Engagedly

Engagedly to system zarządzania wydajnością, który pomaga pracownikom zachować wydajność. Jego proces opiera się na tworzeniu kultury częstych informacji zwrotnych, aby pozostać na bieżąco z celami, OKR i zarządzanie rozwojem talentów .

Kluczowe funkcje Engagedly

Funkcje śledzenia celów strategicznych i OKR

Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym

Wiele sposobów patrzenia na cele zespołu i postępy w realizacji celów poszczególnych osób

Profesjonaliści Engagedly

Kilka produktów i funkcji do śledzenia celów, analizy, systemu nagród i mentoringu

Pulpity, ramki i widoki przypominające mapy myśli dostępne dla niektórych produktów

Ograniczenia Engagedly

Więcej dla HR i zespoły zarządzające niż do użytku indywidualnego

Brak narzędzi do śledzenia nawyków w aplikacji

Cennik Engagedly

Skontaktuj się z działem sprzedaży Engagedly, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat cen

Niestandardowe oceny klientów Engagedly

G2 : 4.2/5 (200+ recenzji)

: 4.2/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (74 recenzje)

7. Lattice

przez Lattice Lattice to system zarządzania wydajnością pracowników z oddzielnymi produktami do śledzenia celów, które pomagają menedżerom rozwijać umiejętności zawodowe członków zespołu i osiągać cele mające na celu poprawę miejsca pracy.

Kluczowe funkcje Lattice

Pięć oddzielnych produktów, w tym Wydajność, Cele i Rozwój, z których każdy koncentruje się na zwiększaniu wydajności, OKRs i ciągłe doskonalenie Pulpity w produkcie Cele pomagają zobaczyć, kto jest na dobrej drodze i zidentyfikować możliwości rozwoju



Zalety Lattice

Integracja z innymi systemami administracyjnymi narzędziami, takimi jak Zenefits , Rippling i ADP i mogą być używane zarówno przez zespoły stacjonarne, jak i zdalne

Wiele produktów pomaga pracodawcom wybrać oprogramowanie dostosowane do celów ich zespołu

Lattice limits

Nie jest stworzony dla własnych celów

Brak funkcji śledzenia nawyków lub śledzenia czasu w aplikacji

Ceny Lattice

To narzędzie do zarządzania ludźmi oferuje cztery płatne plany

Grow ($3/osobę miesięcznie, rozliczane rocznie) Plany rozwoju Obszary rozwoju integracja 1:1 i recenzje Śledzenie kariery

($3/osobę miesięcznie, rozliczane rocznie) Performance ($9/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie) Raportowanie i analiza wydajności OKR i zarządzanie celami Cotygodniowe aktualizacje Integracje ze Slackiem, aplikacjami Google i Outlookiem SSO Uniwersytet Lattice Aplikacja mobilna

($9/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie) Performance & Engagement (12 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie) Wszystkie funkcje planu Performance Raportowanie i analiza zaangażowania pracowników Historyczne punkty odniesienia Szablony ankiet Szkolenia dotyczące wydajności Regularne konsultacje

(12 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie) Enterprise (skontaktuj się z Lattice w sprawie cen) Szkolenia na miejscu Niestandardowe plany Niestandardowe pakiety produktów Szkolenia dotyczące wydajności i zaangażowania w oparciu o role

(skontaktuj się z Lattice w sprawie cen)

Oceny klientów Lattice

G2 : 4.6/5 (2 600+ recenzji)

: 4.6/5 (2 600+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (75+ recenzji)

8. Weekdone

przez Weekdone

Weekdone to oprogramowanie do śledzenia celów, które opiera się na OKR, aby zapewnić, że stale wykonujesz celowe ruchy i ustawiasz swoje cele, które są zgodne z celami firmy.

Kluczowe funkcje Weekdone

Tygodniowy plan i funkcja check-in do budowania nawyków wydajności

Raportowanie i wizualizacja danych z wizualnymi pulpitami nawigacyjnymi

Cotygodniowe e-maile dotyczące postępów

Profesjonaliści Weekdone

Czat na żywo i coaching OKR, aby pomóc zoptymalizować doświadczenie Weekdone

Integruje się z Slack, Teams, Zapier i nie tylko zwiększyć zaangażowanie pracowników i śledzenie celów w komunikacji zespołowej Ograniczenia Weekdone

Ta platforma została stworzona z myślą o menedżerach, którzy chcą monitorować wyniki zespołu profesjonalne śledzenie celów a nie indywidualnych celów lub nawyków

Brak funkcji śledzenia nawyków lub śledzenia czasu

Brak możliwości zrobienia wielu widoków

Cennik Weekdone

To oprogramowanie do śledzenia i zarządzania celami oferuje plan Free i Premium

Wersja próbna Free (4 lub więcej użytkowników przez 14 dni) Wszystkie funkcje wliczone w cenę

(4 lub więcej użytkowników przez 14 dni) Free Plan (do 3 użytkowników) Wszystkie funkcje wliczone w cenę

(do 3 użytkowników) Premium (zaczyna się od zespołów 4-10, 90 USD/miesiąc rozliczane rocznie, cena zależy od wielkości zespołu) Wszystkie funkcje wliczone w cenę

(zaczyna się od zespołów 4-10, 90 USD/miesiąc rozliczane rocznie, cena zależy od wielkości zespołu)

Niestandardowe oceny klientów Weekdone

G2 : 4/5 (20 opinii)

: 4/5 (20 opinii) Capterra: 4.5/5 (40+ opinii)

9. Profit.co OKR

przez Profit.co Profit.co jest narzędzie do zarządzania i angażowania pracowników z pakietem produktów, które pomogą Twojemu biznesowi zwiększyć wydajność zespołu na różne sposoby.

Produkt OKRs Management pomaga firmom ustalać priorytety celów ich zespołów, oszczędzać czas, angażować pracowników i wspierać kulturę współpracy zespołowej i ciągłego doskonalenia.

Kluczowe funkcje Profit.co OKRs

Pulpity ułatwiające zespołowi tworzenie celów, które przynoszą korzyści w szerszej perspektywie

Siedem rodzajów kluczowych wyników do śledzenia wszystkich rodzajów celów

Połącz zadania z kluczowymi wynikami w Profit.co

Profesjonaliści Profit.co OKRs

Ponad 400 gotowych i niestandardowych wskaźników KPI

Szablony do tworzenia celów strategicznych Wiele pulpitów nawigacyjnych i funkcji w pulpitach nawigacyjnych do filtrowania, śledzenia i nagradzania postępów



Profit.co OKRs limits

Nie do ustawienia osobistych celów

Nie są dostosowane do śledzenia nawyków

Ceny Profit.co OKRs

Profit.co oferuje bezpłatną wersję próbną i trzy rodzaje planów dla swojego pakietu produktów

Free Do pięciu użytkowników Ponad 300 wbudowanych wskaźników KPI Gotowe szablony OKR Ustawienie ram czasowych do tworzenia/edycji OKRs Automatyzacja przypomnień i powiadomień Cotygodniowe wizyty kontrolne Free aplikacja mobilna

Growth ($7/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie) Wszystkie funkcje z Free Planu Niestandardowa strona listy OKR Podpowiadanie kluczowych wyników i celów Możliwość dodania większości innych dodatkowych funkcji wsparcie przez telefon i czat 24/7 Dodatkowe integracje

($7/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie) Enterprise (skontaktuj się w celu wyceny) Wszystkie funkcje z planu Growth Wszystkie dodatkowe funkcje wliczone w cenę priorytetowe wsparcie 24/7 Dedykowane niestandardowe powodzenie menedżer Wdrożenie lokalne

(skontaktuj się w celu wyceny)

Oceny niestandardowe klientów Profit.co OKRs

G2 : 4.8/5 (175+ opinii)

: 4.8/5 (175+ opinii) Capterra: 4.9/5 (115+ opinii)

10. 15five

przez 15five

15five to profesjonalne narzędzie do pomiaru wydajności z oddzielnymi produktami związanymi z celami, które pomagają menedżerom i działom HR nadzorować postępy ich zespołów.

Oferuje wiele planów produktowych, w tym Performance i Focus, aby pomóc zespołowi osiągnąć cele i podzielić je na cele SMART, które można mierzyć w czasie w aplikacji.

15five kluczowe funkcje

Śledzenie OKR i celów zespołu, aby być na bieżąco z głównymi celami

Możliwość przekazywania informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym lub przeprowadzania osobistych przeglądów celów

Podgląd postępów w pulpicie na żywo

15five plusy

Pomocne dla menedżerów nadzorujących wielu członków Teams

Funkcje skoncentrowane na celach SMART i OKR

15five limity

Brak funkcji śledzenia nawyków lub śledzenia czasu

Nie nadaje się do własnych celów

Niestandardowe ustawienia i widoki w ograniczonym zakresie

15five pricing

To oprogramowanie do śledzenia celów dzieli swoje plany w zależności od wielkości firmy lub zespołu, który z niego korzysta

Engage ($4/miesiąc na użytkownika) Niestandardowe oceny tematyczne Historyczne punkty odniesienia Pulpit planu działania Szczegółowe informacje i planowanie strategiczne Dostępny coaching dla menedżerów i pracowników

($4/miesiąc na użytkownika) Perform ($8/miesiąc na użytkownika) Wszystko w Engage Wgląd w dane aplikacje iOS i Android Kalibracja Integracje HRIS SSO

($8/miesiąc na użytkownika) Focus ($8/miesiąc za użytkownika) Śledzenie celów za pomocą OKRs Widok wykresu OKR Integracja z Jira i Salesforce Wgląd w dane Integracja z HRIS SSO

($8/miesiąc za użytkownika) Total Platform ($14/miesiąc za użytkownika) Wszystko z planów niższego poziomu DPA i kwestionariusze bezpieczeństwa

($14/miesiąc za użytkownika)

15five oceny niestandardowe klientów

G2 : 4.6/5 (1,600+ recenzji)

: 4.6/5 (1,600+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (800+ recenzji)

11. Trakstar

przez Trakstar

Trakstar to oprogramowanie do śledzenia celów dostosowane do celów biznesowych, wydajności i postępów poprzez informacje zwrotne.

Narzędzie to jest przeznaczone raczej dla menedżerów i specjalistów HR, i choć nie oferuje funkcji śledzenia nawyków w aplikacji, z pewnością korzystanie z tego oprogramowania przynosi korzyści, jeśli jesteś zarządzasz zespołem i pomaganie im w ustawieniu indywidualnych celów.

kluczowe funkcje #### Trakstar

Funkcja celów SMART do definiowania celów, śledzenia osiągnięć i monitorowania postępów pracowników

Monitorowanie postępów dzięki przeglądom wyników, spersonalizowanemu śledzeniu celów, nieograniczonym cyklom przeglądów i ciągłym informacjom zwrotnym

360-stopniowa informacja zwrotna - zachęcaj pracowników do zaangażowania, odpowiedzialności i rozwoju za pomocą ciągłej pętli informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym

Automatyzacja przypomnień e-mail

Zalety Trakstar

Oferuje wiele produktów spełniających różne cele lub potrzeby zawodowe

Pulpity z danymi w czasie rzeczywistym

Stworzony dla Teams, aby poprawić indywidualny i ogólny postęp poprzez techniki SMART ustawienia celów

Limity Trakstar

Brak funkcji śledzenia nawyków lub śledzenia czasu

Nie stworzono dla celów osobistych

Bardziej Platforma HR alternatywa niż narzędzie do śledzenia nawyków lub celów

Cennik Trakstar

Skontaktuj się z Trakstar, aby uzyskać wycenę

Oceny niestandardowe Trakstar

G2 : 4.3/5 (180+ opinii)

: 4.3/5 (180+ opinii) Capterra: 4.4/5 (280+ recenzji)

12. Cele Joe's

przez Joe's Goals

Joe's Goals to internetowa aplikacja do ustawiania celów, która pozwala na ustawianie nieograniczonej liczby celów.

Chociaż to narzędzie online do ustawiania celów jest zakończone, darmowa wersja zawiera mnóstwo reklam.

Nie to chciałbyś zobaczyć, gdy próbujesz ustawić ambitne cele, prawda?

kluczowe funkcje #### Joe's Goals

Dodawanie niestandardowych list kontrolnych dla swoich celów

Korzystanie z dziennika do zapisywania swoich działań i celów

Dodawanie wielu znaczników na tym samym celu, gdy czujesz się wyjątkowo wydajny

Joe's Goals plusy

Użyj dziennego wyniku, aby śledzić swoje cele

Tworzenie negatywnych celów, aby się ich pozbyć

Dodawaj dowolną liczbę indywidualnych celów i aktualizuj je z poziomu jednego interfejsu

Ograniczenia Joe's Goals

Brak wsparcia offline

Brak zaawansowanych funkcji zwiększających wydajność pracowników, takich jak przypomnienia

Brak dostępnych aplikacji mobilnych

cennik #### Joe's Cele

Korzystanie z Joe's Goals jest Free.

Oceny klientów Joe's Goals

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Zawsze miej wiarę w siebie 🎓

Narzędzia do wyznaczania celów pomagają wyznaczać ambitne cele i śledzić postęp w ich realizacji dzięki funkcjom takim jak śledzenie nawyków, przypomnienia, społeczności wyznaczania celów i nie tylko.

A dzięki odpowiedniemu narzędziu do zarządzania celami, będziesz w stanie nagiąć i zatrzasnąć wszystkie swoje cele na swoim miejscu. 💁

Innymi słowy, zacznij śledzenie z ClickUp!

Z funkcjami takimi jak daty rozpoczęcia i terminy aby pomóc Ci efektywnie zarządzać swoim czasem Pola niestandardowe clickUp ma wszystko, czego potrzebujesz do ustawienia i osiągnięcia powodzenia w śledzeniu postępów w realizacji celów. Dołącz do ClickUp za darmo już dziś aby zmiażdżyć wszystkie swoje cele!