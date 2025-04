10 najlepszych programów partnerskich w 2025 roku

Programy partnerskie w branży oprogramowania tworzą wartościowe relacje partnerskie pomiędzy marketerami, twórcami i konsumentami. Jako twórca możesz zarejestrować się w najlepszych programach partnerskich w branży oprogramowania, promować produkty i najnowocześniejsze rozwiązania programistyczne za pośrednictwem płatnych reklam i zarabiać wysokie prowizje.

Tak, to takie proste!

Jeśli szukasz sposobów na zwiększenie pasywnego dochodu i zwiększenie ruchu w swoich sklepach internetowych, programy marketingu afiliacyjnego oprogramowania mogą ci w tym pomóc.

W tym artykule znajduje się lista 10 najlepszych programów marketingu afiliacyjnego w niszy oprogramowania, które pomogą ci zacząć. Zanurzmy się!

Czego należy szukać w programach partnerskich?

Przed zarejestrowaniem się w programie partnerskim oprogramowania, należy sprawdzić kilka czynników, takich jak wielkość sieci afiliacyjnych, stawki prowizji, oceny firm oraz strukturę i oś czasu wypłat prowizji. Gwarantuje to, że otrzymasz odpowiednie nagrody za swój wysiłek.

Oto kilka innych istotnych elementów, których należy szukać w najlepszych programach partnerskich, aby zwiększyć sprzedaż afiliacyjną.

Tablica raportowania w czasie rzeczywistym: Zaawansowana analityka w czasie rzeczywistym jest ważna w kampaniach afiliacyjnych do śledzenia wskaźników KPI, takich jak połączenia afiliacyjne, sprzedaż i prowizje

Zaawansowana analityka w czasie rzeczywistym jest ważna w kampaniach afiliacyjnych do śledzenia wskaźników KPI, takich jak połączenia afiliacyjne, sprzedaż i prowizje Żywotność plików cookie: Odnosi się do ważności twojego linku partnerskiego po kliknięciu go przez potencjalnego klienta. Dłuższa żywotność plików cookie oznacza więcej możliwości konwersji i wyższe wypłaty

Odnosi się do ważności twojego linku partnerskiego po kliknięciu go przez potencjalnego klienta. Dłuższa żywotność plików cookie oznacza więcej możliwości konwersji i wyższe wypłaty Integracja: Najlepsze programy partnerskie muszą płynnie integrować się z zaawansowanymi narzędziami analitycznymi i bramkami płatności, aby zoptymalizować wysiłki marketingu afiliacyjnego i zwiększyć sprzedaż.

Najlepsze programy partnerskie muszą płynnie integrować się z zaawansowanymi narzędziami analitycznymi i bramkami płatności, aby zoptymalizować wysiłki marketingu afiliacyjnego i zwiększyć sprzedaż. Dostęp do narzędzi marketingowych: Aktywa takie jak banery, teksty i szablony mediów społecznościowych stanowią wsparcie dla partnerów afiliacyjnych w celu zmaksymalizowania ich wysiłków promocyjnych. Dlatego też wybór programu poleceń, który oferuje narzędzia marketingowe w mediach społecznościowych, może zmaksymalizować wysiłki promocyjne i nagrody

Aktywa takie jak banery, teksty i szablony mediów społecznościowych stanowią wsparcie dla partnerów afiliacyjnych w celu zmaksymalizowania ich wysiłków promocyjnych. Dlatego też wybór programu poleceń, który oferuje narzędzia marketingowe w mediach społecznościowych, może zmaksymalizować wysiłki promocyjne i nagrody Warunki: Przed wyborem jakiegokolwiek programu partnerskiego, ważne jest, aby zapoznać się z jego różnymi warunkami, zasadami płatności i dodatkowymi wymaganiami

10 najlepszych programów partnerskich do wykorzystania w 2024 roku

Programy partnerskie oprogramowania umożliwiają firmom generowanie treści dla użytkowników na dużą skalę. Omówiliśmy już, czego szukać w dobrym programie partnerskim. Teraz przyjrzyjmy się 10 najlepszym partnerstwom afiliacyjnym w 2024 roku.

1. ClickUp

Zanim opowiemy Ci o platformie marketingu afiliacyjnego ClickUp, przedstawmy ją, abyś wiedział, dlaczego ludzie się do niej zapisują. ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania projektami, która upraszcza cykl pracy i zwiększa ogólną wydajność zespołu.

Pracownicy wiedzy, tacy jak kierownicy projektów i liderzy zespołów, używają ClickUp do planowania, oddelegowywania, monitorowania i prowadzenia swoich projektów w zorganizowany sposób, korzystając z funkcji takich jak Cele ClickUp .

Jest to idealne rozwiązanie dla teams, aby pozostać zorganizowanym i szybciej osiągać swoje cele. Umożliwia śledzenie celów sprintów, zarządzanie OKR pracowników i cotygodniowe karty wyników dla powodzenia projektów.

ustaw i śledź swoje cele za pomocą ClickUp Goals_

The Pulpit ClickUp zapewnia kompleksowy widok wszystkich projektów, umożliwiając zespołom śledzenie postępów w realizacji projektów, identyfikację wąskich gardeł i podejmowanie świadomych decyzji w celu zwiększenia wydajności.

użyj pulpitu ClickUp, aby poprawić wydajność projektów i zarządzać zespołami

Nasz Zarządzanie projektami ClickUp zapewnia automatyzację planowania, realizacji i raportowania projektów. Automatycznie tworzy również zadania i podzadania oraz podsumowuje wątki dyskusji, dzięki czemu jest doskonałą platformą do międzyfunkcyjnej współpracy zespołowej. Czekaj, to jeszcze nie jest do zrobienia!

Użyj rozwiązania ClickUp do zarządzania projektami, aby usprawnić współpracę i zwiększyć wydajność Widok ClickUp służy zarówno zarządzającym projektami, jak i członkom zespołu. Podczas gdy ci pierwsi mogą śledzić postępy projektu, członkowie zespołu mogą spersonalizować swój widok zespołu za pomocą 15+ konfigurowalnych widoków, aby ustalić priorytety zadań i zachować porządek.

Wizualizuj moją pracę w ponad 15 konfigurowalnych widokach za pomocą ClickUp View

Jeśli już prowadzisz dużą marketing afiliacyjny clickUp może pomóc Ci usprawnić ten program! Działa on jako platforma do zarządzania programami partnerskimi. Użyj Szablon do zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp do analizowania i śledzenia wyników kampanii marketingu afiliacyjnego w celu odkrycia strategii zwiększających przychody.

Wykorzystaj szablon do zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp, aby planować, realizować i zarządzać kampaniami marketingowymi na jednej platformie

Program marketingu afiliacyjnego ClickUp

Dołącz do programu partnerskiego ClickUp i zarabiaj prowizje za przedstawianie ClickUp swoim odbiorcom

Złóż wniosek tutaj, aby zacząć zarabiać

Porozmawiajmy o Program partnerski ClickUp . Będąc partnerem afiliacyjnym ClickUp, możesz zarabiać do $$$a 24 za każdego nowego klienta, którego przyprowadzisz. Program działa w trzech prostych krokach:

Zarejestruj się do programu i otrzymaj połączony link partnerski

Promocja ClickUp i zachęcanie nowych użytkowników do rejestracji za pomocą połączonego linku partnerskiego

Zarabiaj prowizję za każdego użytkownika, który aktywuje swoje konto za pomocą połączonego linku partnerskiego

Proces wypłaty jest prosty i szybki - pieniądze otrzymujesz 15 dni po zablokowaniu konta.

Notatka: Polecanie klientów nie liczy się, jeśli potencjalny klient jest już klientem ClickUp.

Najlepsze funkcje

Spośród różnych funkcji ClickUp, spójrz na niektóre z tych, które sprawiają, że jest to potęga wydajności w cyfrowym świecie:

Kompleksowe raportowanie : Wizualizuj postęp projektu, śledź wydajność zespołu i podejmuj mądre decyzje dzięki dostosowywanym pulpitom nawigacyjnym

: Wizualizuj postęp projektu, śledź wydajność zespołu i podejmuj mądre decyzje dzięki dostosowywanym pulpitom nawigacyjnym Śledzenie celów : Streamline ustawienie celów i śledzenie dla Teams, aby monitorować terminy, a nawet odpowiednio modyfikować cele

Efektywna współpraca: Tablica ClickUp aby wizualizować pomysły i cykle pracy oraz współpracować z zespołem w czasie rzeczywistym

Tablica ClickUp aby wizualizować pomysły i cykle pracy oraz współpracować z zespołem w czasie rzeczywistym Automatyzacja zadań: Zwiększ wydajność dzięki ClickUp Brain który automatyzuje różne zadania, takie jak redagowanie odpowiedzi na wiadomości, tworzenie szablonów, transkrypcja wideo oraz podsumowywanie zadań i wątków

Limity

ClickUp oferuje dużą różnorodność szablonów i rozwiązań, które mogą być przytłaczające dla nowych użytkowników

ClickUp oferuje całodobowe wsparcie przez e-mail i tekst, ale nie oferuje natychmiastowego wsparcia telefonicznego

Ceny

ClickUp ma cztery różne kategorie cenowe dla swoich użytkowników:

Free: na zawsze

na zawsze Unlimited : $7 miesięcznie

: $7 miesięcznie Business : $12/miesiąc

: $12/miesiąc Enterprise : Skontaktuj się z zespołem sprzedaży, aby uzyskać demo

: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży, aby uzyskać demo ClickUp Brain: Dodaj $5 za użytkownika/miesiąc do dowolnego płatnego planu dla ClickUp AI

Oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9000+ recenzji)

: 4.7/5 (9000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (4000+ recenzji)

2. Program partnerski Semrush

Spośród wielu innych korzyści płynących z Semrush affiliate progbaran , oto dwa, które znajdują się na szczycie listy:

Partnerzy oprogramowania zarabiają $200 za każdą sprzedaż

Plus dodatkowe $10 za każdą darmową wersję próbną od poleconych osób

Daje to kuszącą okazję marketingowcom afiliacyjnym, wydawcom zawartości, marketerom cyfrowym i małym agencjom marketingowym do zarabiania i śledzenia swoich prowizji w zamian za polecanie Semrush niestandardowym klientom za pomocą różnych strategii marketingowych.

Program partnerski Semrush działa w oparciu o model atrybucji ostatniego kliknięcia, w którym możesz uzyskać korzyści nawet 120 dni po tym, jak potencjalny klient kliknie w twój link polecający. Otrzymujesz spersonalizowany pulpit partnerski do zarządzania płatnościami partnerskimi i uzyskujesz dostęp do innych narzędzi marketingowych, takich jak banery i strony docelowe, aby ułatwić proces polecania.

3. Program partnerski Norton

Norton od dawna jest zaufaną marką w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Niedawno firma przejęła Lifelock, aby wydać Program partnerski Norton Lifelock który obiecuje najwyższe prowizje.

Tak więc, jeśli szukasz hojnych wypłat bez górnych limitów prowizji, Lifelock by Norton może być odpowiednim programem partnerskim.

Dzięki programowi partnerskiemu Norton możesz uzyskać dostęp do wsparcia w zarządzaniu kontem od dedykowanych ekspertów oraz innych niestandardowych narzędzi promocyjnych i marketingowych, aby zwiększyć swoje zyski.

Możesz dołączyć do programu partnerskiego i zacząć zarabiać w trzech prostych krokach:

Zarejestruj się, wypełniając prosty formularz rejestracyjny

Promocja Lifelock, lidera w dziedzinie ochrony przed kradzieżą tożsamości

Zacznij zarabiać nieograniczone nagrody za polecenia

4. Program partnerski Monday

Monday ma jeden z najlepszych programów partnerskich oprogramowania, umożliwiający zarobienie do 100% prowizji od sprzedaży w pierwszym roku poleconych klientów. Co więcej, możesz zmaksymalizować swoje zarobki dzięki natychmiastowej obsłudze klienta i wnikliwym statystykom wydajności. Program partnerski Monday oferuje również kilka zasobów marketingowych, takich jak szablony postów w mediach społecznościowych, banery i połączone linki w celu optymalizacji zysków. Oferuje miesięczne wypłaty za pośrednictwem Stripe lub PayPal.

najlepiej nadaje się dla specjalistów od mediów społecznościowych i agencji marketingowych. Oferuje progresywne prowizje według następujących planów:

15% na planie podstawowym

20% na planie pro i

25% na planie Enterprise

Program ma rozbudowany proces wdrażania, w tym zakończenie szczegółowego formularza rejestracji. Po dołączeniu do programu możesz śledzić swoje zarobki za pomocą osobistego pulpitu i otrzymywać miesięczne płatności oraz dodatkowe korzyści na swoje konto za pośrednictwem PayPal.

6. Znakomity program partnerski

Zarabiaj ponad 150 000 USD rocznej prowizji dzięki Stellar's affiliatesprogram ate . Posiada dynamiczną strukturę wypłat dla swoich partnerów:

30% dla prowizji początkowej

40% dla skutecznych partnerów (sprzedaż powyżej $8000 miesięcznie)

50% dla potężnych partnerów (sprzedaż powyżej 12000 USD miesięcznie)

Do tego dochodzi 10% prowizji za strony z kuponami.

Oprócz wysokich wypłat, program partnerski oferuje dedykowane wsparcie dla partnerów i kilka materiałów promocyjnych, takich jak zawartość produktów, kanały produktowe i połączone teksty, dzięki czemu nie przegapisz żadnej sprzedaży.

7. Program partnerski Adobe

Adobe posiada szeroki zakres kreatywnych aplikacji, które możesz polecać innym osobom i zyskać szansę na atrakcyjne zarobki jako partner afiliacyjny Adobe. Adobe's affiliate program obiecuje różne stawki prowizji od biblioteki kreatywnych narzędzi, w tym Creative Cloud, Document Cloud i Adobe Stock.

Stawki prowizji dla Creative i Document Cloud wynoszą:

Miesięczna subskrypcja: 85% za pierwszy miesiąc

Roczna subskrypcja (płatność miesięczna): 85% pierwszego miesiąca

Subskrypcje roczne (płatność jednorazowa): 8.33% pierwszego roku

Wypłata za Adobe Stock wynosi 72 USD za miesięczną i roczną subskrypcję. Chmura Dokumentów i Stock są jednak dostępne tylko w limitowanych krajach. Przed przystąpieniem do programu należy więc dokładnie zapoznać się z odpowiednimi zasadami.

Oprócz możliwości monetyzacji dla swoich partnerów, program partnerski Adobe nagradza również swoich niestandardowych klientów:

Creative Cloud dla osób indywidualnych i grup

Bezproblemowa płatność przy zakupie za pośrednictwem połączonego linku partnerskiego

Duże rabaty dla studentów

8. Program partnerski Crexi

Crexi to firma zajmująca się oprogramowaniem, która koncentruje się na analizie nieruchomości. Platforma oferuje hojne program marketingu afiliacyjnegoram . Prowizje partnerskie wynoszą do 50 USD za leada za polecenie oprogramowania Crexi swoim odbiorcom.

Jednak czas życia plików cookie jest krótki i wynosi 7 dni, co daje ograniczony czas na przekształcenie potencjalnych klientów w niestandardowych.

Uzyskaj dostęp do przyjaznego dla użytkownika interfejsu i solidnego systemu śledzenia, jeśli szukasz niezawodnego źródła pasywnego dochodu.

9. Program partnerski Wix

Wix to wiodące oprogramowanie do tworzenia stron internetowych, które generuje ogromny ruch na swoich witrynach. Tak więc, jeśli jesteś twórcą zawartości lub marketerem cyfrowym z witryną o dużej objętości z Wix, możesz promować Wix na swojej stronie i zarabiać prowizje. Znak partnerski Wixeting program oferuje szereg korzyści, takich jak nieograniczona liczba poleconych, kreatywne zasoby i intuicyjny pulpit. Możesz dołączyć do programu partnerskiego Wix wypełniając podstawowe dane i zacząć zarabiać potencjalne nagrody poprzez promocję planów premium Wix na swojej stronie internetowej.

10. Program partnerski HubSpot

Czy jesteś twórcą treści lub cyfrowym edukatorem, który lubi tworzyć znaczącą zawartość, szczególnie dla profesjonalistów z branży Business? Jeśli tak, to Program partnerski HubSpot jest idealny dla Ciebie.

Ma on wielopoziomową strukturę wypłat, co oznacza, że im więcej konwertujesz, tym więcej możesz zarobić. Możesz zacząć od zarabiania 30% cyklicznej prowizji przez okres do 1 roku, a następnie otrzymać dodatkowy bonus za większą liczbę konwersji w miesiącu.

Co więcej, możesz wybierać spośród dużej biblioteki kreatywnych narzędzi, które pomogą Ci w promocji HubSpot wśród potencjalnych klientów. Aby rozpocząć działalność jako partner HubSpot, należy zgłosić się do programu i poczekać jeden lub dwa dni na rozpatrzenie wniosku. Po zatwierdzeniu można zacząć zarabiać pieniądze, umieszczając połączone linki partnerskie w odpowiedniej zawartości.

Uproszczony marketing afiliacyjny

Marketing afiliacyjny, jeśli jest zrobiony dobrze, może być skuteczną strategią marketingową przy jednoczesnym udostępnianiu części zysków swoim partnerom. Wraz z rozwojem oprogramowania, sytuacja ta nie zmieni się w najbliższym czasie.

Pamiętaj, aby zarejestrować się w wielu programach. Ale zarządzaj partnerami i śledź swoje prowizje za pomocą dedykowanego oprogramowania do śledzenia partnerów lub narzędzia do zarządzania projektami.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym marketingowcem afiliacyjnym, czy dopiero zaczynasz, ClickUp może pomóc Ci przebrnąć przez bałagan i śledzić Twoje kampanie afiliacyjne. Zarejestruj się na darmowe konto ClickUp już dziś!