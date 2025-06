10 najlepszych terminowych alternatyw i konkurentów w 2025 r

Powodzenie zawodowe i osobiste zależy w dużej mierze od zarządzania czasem, zwłaszcza w świecie korporacji. Techniki zarządzania czasem i umiejętności są kluczowe w osiąganiu celów.

W tym miejscu z pomocą przychodzą narzędzia do śledzenia czasu, takie jak Timely.

Timely to popularna aplikacja oparta na AI, która pomaga profesjonalistom zarządzać czasem i dokładnie raportować swoje zadania. Jednak w zależności od konkretnych potrzeb związanych ze śledzeniem zadań, planowaniem pracowników i zarządzaniem zespołem, może ona nie być odpowiednia dla każdego.

W tym wpisie na blogu omówimy 10 wiodących alternatyw dla Timely i zbadamy ich kluczowe funkcje, ograniczenia, koszty i opinie użytkowników, aby pomóc ci dokonać właściwego wyboru.

Czego należy szukać w alternatywach dla Timely?

Badając alternatywy Timely, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę ze swoich konkretnych potrzeb i wymagań. Oto kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę:

Łatwość obsługi: Szukaj programów o minimalnej krzywej uczenia się i przyjaznym dla użytkownika interfejsie. Skróty klawiaturowe i konfigurowalne pulpity mogą poprawić użyteczność i przyspieszyć cykl pracy

Szukaj programów o minimalnej krzywej uczenia się i przyjaznym dla użytkownika interfejsie. Skróty klawiaturowe i konfigurowalne pulpity mogą poprawić użyteczność i przyspieszyć cykl pracy Kompatybilność: Upewnij się, że wybrany zamiennik Timely współpracuje z urządzeniami i oprogramowaniem, z którego obecnie korzystasz. Powinien on płynnie integrować się z systemami operacyjnymi i narzędziami do zarządzania projektami

Upewnij się, że wybrany zamiennik Timely współpracuje z urządzeniami i oprogramowaniem, z którego obecnie korzystasz. Powinien on płynnie integrować się z systemami operacyjnymi i narzędziami do zarządzania projektami Funkcje: Szukaj funkcji takich jak projekt śledzenie czasu , zarządzanie zadaniami, planowanie i narzędzia do współpracy zespołowej wraz z zarządzaniem czasem. Aby przekształcić gorączkowy harmonogram w dobrze zorganizowane dni, dobra alternatywa Timely powinna mieć takie funkcje jak narzędzie matrycy do zarządzania czasem Opcje integracji: Wybierz narzędzie, które łatwo integruje się z innymi narzędziami i platformami, z których regularnie korzystasz, takimi jak Slack, obszar roboczy Google, Microsoft Office itp.

Szukaj funkcji takich jak projekt śledzenie czasu , zarządzanie zadaniami, planowanie i narzędzia do współpracy zespołowej wraz z zarządzaniem czasem. Aby przekształcić gorączkowy harmonogram w dobrze zorganizowane dni, dobra alternatywa Timely powinna mieć takie funkcje jak narzędzie matrycy do zarządzania czasem

10 najlepszych alternatyw do wykorzystania w 2024 roku

Poznajmy teraz 10 najlepszych konkurentów Timely, które zwiększą twoją wydajność w 2024 roku:

1. ClickUp

Śledź oś czasu w różnych projektach dzięki ClickUp Project Time Tracking

ClickUp to aplikacja typu "wszystko w jednym" stworzona, aby zaspokoić każdą potrzebę związaną z wydajnością, z funkcjami, które konkurują z systemem śledzenia czasu i możliwościami Timely.

The Śledzenie czasu w projektach ClickUp funkcja ta pozwala rozpocząć pracę w kilka sekund. Wspiera pulpit, urządzenia mobilne i przeglądarki internetowe, dzięki czemu możesz śledzić czas i mieć zakładki na wszystkich swoich zadaniach w podróży. Użyj konfigurowalne szablony dla bloków czasowych aby przyspieszyć planowanie i zmaksymalizować wydajność.

Szablony te oferują różne czasy trwania bloków czasowych (15 minut, 30 minut itp.) i różne formaty, takie jak dzienny, tygodniowy i miesięczny. Umożliwia to wypróbowanie różnych podejść do wpisów czasu i znalezienie tego, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i commitom.

Szybkie podsumowywanie wątków za pomocą ClickUp Brain

Użyj ClickUp Brain do automatycznego planowania i obsługi nowych projektów, a także automatyzacji zadań, osi czasu, arkuszy kalkulacyjnych, zarejestrowanych czasów, map drogowych i innych. Dzięki ClickUp możesz swobodnie pracować nad ważnymi zadaniami projektowymi i stale robić postępy.

W celu dokładnego budżetowania projektów i prowadzenia księgowości, użyj ClickUp do zarządzania czasem, aby utworzyć listę zadań podlegających rozliczeniu. Dzięki funkcjom takim jak konfigurowalne raportowanie czasu pracy i ClickUp Timesheets, ClickUp ułatwia śledzenie czasu pracy, przypisywanie zasobów i poznawanie osi czasu projektu.

Kiedy jesteś w podróży, śledź czas na telefonie komórkowym aplikacja zegara łatwo.

dotrzymywanie terminów zadań z ClickUp Timesheets_

ClickUp to jedna z najlepszych alternatyw dla Timely, dostawca kompleksowego rozwiązania do zarządzania i śledzenia czasu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Dźwignia Zarządzanie czasem ClickUp narzędzia do organizowania terminów w kalendarzu, zadań do wykonania i automatycznych przypomnień

Niestandardowy sposób korzystania z ClickUp za pomocą kilku kliknięć, przy użyciu różnych szablonówMonitorowanie rozliczanych godzin Everhour, narzędzie do zarządzania projektami i śledzenia czasu, ma na celu zwiększenie wydajności i usprawnienie procesów. Jego zdolność do integracji z popularnymi systemami zarządzania projektami, takimi jak Basecamp, Trello i Asana, czyni go przydatnym narzędziem.

Dzięki prostej zarządzanie czasem funkcje - hub do zarządzania projektami, dogłębna analityka oraz automatyczne śledzenie i wykrywanie aktywności - Everhour oferuje precyzyjny pomiar czasu dla wszystkich projektów.

Najlepsze funkcje Everhour

Użyj Zapier, aby łatwo przenosić dane między Everhour i ponad 1000 aplikacji

Dowiedz się, kto pracuje w czasie rzeczywistym bez rozpraszania członków zespołu

Płynna integracja z popularnymi platformami do zarządzania projektami, takimi jak Asana

limity Everhour

Czas jest zaokrąglany i niedokładnie zapisywany

Korzystanie z aplikacji wymaga nauki

Cena Everhour

Free (dla maksymalnie 5 licencji)

(dla maksymalnie 5 licencji) Teams: $10/miesiąc

Oceny i recenzje Everhour

G2: 4,7/5 (ponad 160 opinii użytkowników)

4,7/5 (ponad 160 opinii użytkowników) Capterra: 4.7/5 (ponad 400 opinii użytkowników)

4. Time Doctor

via Time Doctor Time Doctor to platforma analityczna dla pracowników, która dostarcza cennych informacji z każdego poziomu firmy poprzez szczegółowe raportowanie i pulpity. W przypadku teamów, którym płaci się za godzinę, oprogramowanie do śledzenia czasu pracy oferuje funkcje usprawniające naliczanie płac i fakturowanie.

Mierzy czas trwania zadania oraz wykorzystanie Internetu i aplikacji. Narzędzie to ułatwia identyfikację obszarów wymagających poprawy i luk w obciążeniach oraz uzyskanie praktycznych informacji w celu zwiększenia wydajności pracy.

Najlepsze funkcje Time Doctor

Analizowanie raportów dotyczących połączenia internetowego w celu rozwiązywania problemów ze sprzętem i łącznością

Śledzenie przepracowanych godzin, nawet w trybie offline

Wykorzystanie śledzenia GPS i przypomnień o pracy poza biurem do zarządzania pracownikami poza biurem

Równoważenie dobrego samopoczucia pracowników z wydajnością w celu zwiększenia rentowności

limity Time Doctor

Integracje mogą być ograniczone pod względem funkcji

Limit funkcji mobilnych

Ceny Time Doctor

Podstawowy: $7/miesiąc

$7/miesiąc Standardowy: $10/miesiąc

$10/miesiąc Premium: $20/miesiąc

oceny i recenzje Time Doctor

G2: 4.4/5 (370+ opinii użytkowników)

4.4/5 (370+ opinii użytkowników) Capterra: 4.6/5 (ponad 500 opinii użytkowników)

5. ClickTime

via ClickTime ClickTime to solidne oprogramowanie do śledzenia czasu i rozwiązanie do zarządzania wydatkami dla firm każdej wielkości. Wykorzystuje raportowanie i analizy, aby zrozumieć wykorzystanie budżetu projektu i wydajność pracowników. Wgląd w projekty narzędzia może zapewnić wgląd w wyniki projektu.

Najlepsze funkcje ClickTime

Niestandardowe karty czasu pracy zgodnie z potrzebami biznesowymi i śledzenie zmiennych

Wykorzystanie narzędzia do analizy projektów do przewidywania rentowności projektów

Wizualizacja i planowanie obciążenia zespołu w celu zapewnienia zrównoważonego obciążenia pracą

ClickTime limit

Układ programu może być trudny do zrozumienia

Użytkownicy nie mogą dostosować dziennego celu dla swoich minimalnych godzin pracy

ClickTime pricing

Starter: $15/miesiąc

$15/miesiąc Teams: $19/miesiąc

$19/miesiąc Premier : $31/miesiąc

: $31/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickTime oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 790 opinii użytkowników)

4.6/5 (ponad 790 opinii użytkowników) Capterra: 4.6/5 (ponad 200 opinii użytkowników)

6. Toggl

via Toggl Użytkownicy Toggl mogą łatwo monitorować czas w projektach, zadaniach i u klientów, znając rozliczane godziny i zwiększając wydajność. Oprócz śledzenia czasu, narzędzie oferuje opcje śledzenia projektów i obciążenia pracą zespołu. Monitoruj czas pracy pracowników, śledź rozliczane godziny, twórz raporty z kart czasu pracy i dystrybuuj obowiązki zasobów, aby zapobiec wypaleniu zawodowemu.

Najlepsze funkcje Toggl

Generowanie przejrzystych i kompleksowych raportów ze wszystkimi niezbędnymi danymi do łatwego powstania faktury

Organizowanie działań w ramach projektu, monitorowanie godzin pracy oraz porównywanie przewidywanego i rzeczywistego czasu i wydatków

Śledzenie czasu w aplikacjach internetowych, mobilnych i komputerowych

limity Toggl

Dodawanie zadań podczas działania timera może być niewygodne

Modyfikowanie informacji o obszarze roboczym może być czasami problematyczne

Ceny Toggl

Free (dla maksymalnie 5 użytkowników)

(dla maksymalnie 5 użytkowników) Starter: $10/miesiąc

$10/miesiąc Premium : $20/miesiąc

: $20/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Toggl

G2: 4.6/5 (ponad 1500 opinii użytkowników)

4.6/5 (ponad 1500 opinii użytkowników) Capterra: 4,7/5 (ponad 2200 opinii użytkowników)

7. BigTime

via BigTime BigTime to time tracker i program do fakturowania dla księgowych i firm świadczących profesjonalne usługi. Pozwala użytkownikom efektywnie zarządzać projektami, monitorować czas i upraszczać procedury rozliczeniowe.

BigTime umożliwia śledzenie postępów i rentowności projektów dzięki konfigurowalnym funkcjom śledzenia czasu, pulpitom i funkcjom raportowania. Dzięki BigTime możesz dostarczać informacje potrzebne kierownikom projektów do śledzenia ich postępów.

Najlepsze funkcje BigTime

Autouzupełnianie powtarzających się informacji w celu przyspieszenia daty powstania wpisu

Monitorowanie i zarządzanie budżetami projektów dzięki śledzeniu w czasie rzeczywistym

Otrzymywanie praktycznych informacji na temat błędów w rozliczeniach

limity BigTime

Nauka narzędzi analitycznych może być na początku trudna

Użytkownicy nie mogą anulować faktury

Ceny BigTime

Essentials : $20/miesiąc za użytkownika

: $20/miesiąc za użytkownika Zaawansowany : $35/miesiąc na użytkownika

: $35/miesiąc na użytkownika Premier: $45/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje BigTime

G2: 4.5/5 (ponad 1300 opinii użytkowników)

4.5/5 (ponad 1300 opinii użytkowników) Capterra: 4.6/5 (ponad 600 opinii użytkowników)

8. Paymo

via Paymo Paymo to oprogramowanie do zarządzania projektami i zautomatyzowanego śledzenia czasu dla małych i średnich firm oraz freelancerów. Pomaga do zrobienia wszystkiego w jednym miejscu, czy to obsługa projektów, śledzenie czasu, czy rozliczanie klientów.

Paymo oferuje różne zautomatyzowane metody śledzenia czasu, zapewniając dokładne przechwytywanie danych na wszystkich urządzeniach.

Najlepsze funkcje Paymo

Zbiorcze śledzenie czasu dla wielu projektów tygodniowo

Przekształcanie kart czasu pracy w faktury w celu przetwarzania płatności zgodnie z godzinami pracy

Wizualizacja cykli pracy za pomocą konfigurowalnych tablic Kanban

Paymo limit

Ceny mogą być wysokie dla mniejszych Businessów

Wersje mobilne mają limit funkcji w porównaniu do wersji na pulpit

Ceny Paymo

Free

Starter: $9.9/miesiąc za użytkownika

$9.9/miesiąc za użytkownika Małe biuro : $15.9/miesiąc za użytkownika

: $15.9/miesiąc za użytkownika Business: $23.9/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Paymo

G2: 4.6/5 (ponad 550 opinii użytkowników)

4.6/5 (ponad 550 opinii użytkowników) Capterra: 4.7/5 (ponad 650 opinii użytkowników)

9. Beebole

via Obszary robocze Google Beebole pomaga małym firmom zwiększyć wydajność poprzez bardziej efektywne śledzenie czasu i zasobów. Wykorzystuje timery, ręczne wprowadzanie danych i aplikacje mobilne, aby zapewnić, że prawidłowe dane są gromadzone na wszystkich urządzeniach i we wszystkich lokalizacjach. Dzięki narzędziom do raportowania i analizy można również dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania zasobów, rentowności projektów i zarejestrowanych czasów pracy zespołu.

Najlepsze funkcje Beebol

Śledzenie określonych aspektów projektów, takich jak klienci, zadania, rachunki lub wszystko naraz

Śledzenie funkcji WOM w celu łatwego wnioskowania, zatwierdzania i obsługi czasu wolnego pracowników

256-bitowe szyfrowanie zapewniające bezpieczeństwo danych na karcie czasu pracy

Korzystanie z Beebole w wielu językach, aby dostosować się do różnych Teams

Beebole limit

Korzystanie z funkcji budżetowania wymaga dłuższego czasu nauki

Narzędzia do niestandardowego wyszukiwania wyników i tworzenia dokładnych raportów są ograniczone

Ceny Beebol

6,99 €/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Beebol

G2: 4.5/5 (ponad 60 opinii użytkowników)

4.5/5 (ponad 60 opinii użytkowników) Capterra: 4.7/5 (ponad 150 opinii użytkowników)

10. TrackingTime

via TrackingTime TrackingTime to proste, ale potężne narzędzie dla firm i freelancerów do zarządzania czasem. Dzięki swoim funkcjom i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, łatwo jest obsługiwać projekty i mierzyć wydajność. TrackingTime oferuje wiele sposobów śledzenia czasu i synchronizowania postępów z codziennymi narzędziami. Narzędzia do raportowania i analizy pozwalają użytkownikom podejmować mądre decyzje i usprawniać cykl pracy.

Najlepsze funkcje TrackingTime

Synchronizacja z codziennymi narzędziami w celu dostosowania do rutynowych czynności

Korzystaj z zaawansowanych opcji, takich jak blokowanie czasu, aby lepiej dostosować się do potrzeb swojego zespołu

Śledzenie niemal wszystkiego dzięki timerowi dostępnemu z poziomu przeglądarki

TrackingTime limit

Użytkownicy mogą czasami napotkać błędy w nawigacji

Integracja z innymi narzędziami do zarządzania może być bardziej płynna

Ceny TrackingTime

Free

Freelancer: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Pro: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje TrackingTime:

G2: 4.5/5 (ponad 80 opinii użytkowników)

4.5/5 (ponad 80 opinii użytkowników) Capterra: 4.6/5 (ponad 35 opinii użytkowników)

Znajdź idealną alternatywę dla swoich potrzeb

Kluczową rzeczą, którą należy wiedzieć o Timely lub ogólnie o aplikacjach do śledzenia czasu, jest to, że nigdy nie śledzisz tylko czasu. Jeśli prowadzisz biznes, śledzisz i zarządzasz swoimi zadaniami, projektami, zespołami, klientami, fakturami, wydajnością i prawdopodobnie nie tylko. Cóż, masz pomysł!

Właśnie dlatego potrzebujesz kompleksowej platformy wydajności, która obsługuje wszystkie aspekty Twojego biznesu. ClickUp może pomóc Ci do zrobienia tego wszystkiego, a nawet więcej. Zarejestruj się w ClickUp i zrób więcej ze swoim czasem.