10 najlepszych programów do obsługi podróży i wydatków w 2025 r

Ręczne rozliczanie kosztów podróży i wydatków jest żmudne. Trzeba prowadzić arkusze kalkulacyjne, zbierać wszystkie rachunki od pracowników, weryfikować je, rejestrować dane i zatwierdzać zwrot kosztów. Pozostawia to również miejsce na błędy.

Po co przechodzić przez cały ten kłopot z danymi dotyczącymi wydatków, skoro można zautomatyzować ten proces dzięki systemowi zwrotu kosztów podróży zarządzanie wydatkami oprogramowanie?

Zamiast prowadzić rejestr setek fizycznych paragonów i dużych rzędów wydatków pracowników, możesz po prostu skanować paragony, aby rejestrować wydatki i automatyzować procesy zatwierdzania za pomocą zdefiniowanych cykli pracy, dzięki czemu zarządzanie podróżami służbowymi jest tak proste, jak nigdy dotąd.

Zapoznajmy się z 10 najlepszymi programami do zarządzania podróżami i wydatkami, aby wesprzeć potrzeby związane z podróżami służbowymi, ich kluczowymi funkcjami i cenami.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania podróżami i wydatkami?

Oprogramowanie do zarządzania podróżami i wydatkami powinno upraszczać rezerwacje, fakturowanie i zwroty kosztów. Oto kilka funkcji, które umożliwiają usprawnienie procesu zwrotu kosztów:

Intuicyjny pulpit : Intuicyjny pulpit ułatwia monitorowanie wydatków na podróże każdego pracownika podczas przesyłania cyfrowych raportów wydatków. Warto zwrócić uwagę na konfigurowalne widoki, integracje z aplikacjami i śledzenie czasu w czasie rzeczywistym

: Intuicyjny pulpit ułatwia monitorowanie wydatków na podróże każdego pracownika podczas przesyłania cyfrowych raportów wydatków. Warto zwrócić uwagę na konfigurowalne widoki, integracje z aplikacjami i śledzenie czasu w czasie rzeczywistym Automatyzacja : Oprogramowanie powinno automatycznie wypełniać szczegóły transakcji z kart firmowych i obliczać zwroty wydatków

: Oprogramowanie powinno automatycznie wypełniać szczegóły transakcji z kart firmowych i obliczać zwroty wydatków Przechwytywanie cyfrowych paragonów : Powinno być w stanie wyodrębnić dane z cyfrowych paragonów i wypełnić pola wydatków, eliminując potrzebę ręcznego wprowadzania danych

: Powinno być w stanie wyodrębnić dane z cyfrowych paragonów i wypełnić pola wydatków, eliminując potrzebę ręcznego wprowadzania danych Zaawansowana analityka: Najlepsze platformy do zarządzania wydatkami oferują dogłębne raportowanie i funkcje analityczne, które pomagają firmom analizować i zarządzać wydatkami na podróże

Najlepsze platformy do zarządzania wydatkami oferują dogłębne raportowanie i funkcje analityczne, które pomagają firmom analizować i zarządzać wydatkami na podróże Efektywność kosztowa: Oprogramowanie powinno oferować niestandardowe i rozsądne ceny, zgodnie z potrzebami firmy

10 najlepszych programów do zarządzania podróżami i wydatkami w 2024 roku

Oto 10 najlepszych programów do obsługi podróży i wydatków, które mogą zarządzać kompleksowymi potrzebami związanymi z podróżami służbowymi - od rezerwacji podróży po zarządzanie wydatkami, śledzenie budżetu i zarządzanie paragonami.

1. TravelPerk

via TravelPerk TravelPerk to platforma oferująca płynne zarządzanie podróżami i raportowaniem wydatków. Zapewnia wsparcie dla wielu zastosowań, takich jak rezerwacje podróży grupowych, zarządzanie podróżami, zarządzanie wydatkami i scentralizowane fakturowanie.

Dzięki wbudowanemu narzędziu do śledzenia podróży, menedżerowie HR mogą monitorować podróże pracowników w czasie rzeczywistym i sprawdzać, czy przestrzegają oni zasad dotyczących wydatków na podróże i zgodności z przepisami.

Najlepsze funkcje TravelPerk

Kontrola budżetu podróży dzięki informacjom w czasie rzeczywistym z interaktywnego pulpitu TravelPerk

Dodawanie zaawansowanych integracji za pomocą jednego kliknięcia, aby zarządzać wszystkimi wydatkami z jednego miejsca

Modyfikuj swoje rezerwacje w dowolnym momencie dzięki Flexi Perk, rozwiązaniu umożliwiającemu rezerwację biletów lotniczych i hoteli w dowolnej cenie i anulowanie ich w dowolnym momencie

Widok statusu podróży w czasie rzeczywistym z interaktywną mapą

Uzyskaj najlepsze informacje na temat śladu węglowego podróży w celu wprowadzenia zrównoważonych rozwiązań w zakresie podróżowania

Limity TravelPerk

Ma limit opcji rezerwacji podróży

Wymaga potencjalnych ulepszeń interfejsu użytkownika dla rezerwacji podróży. Na przykład, nie można bezpośrednio wyszukiwać hoteli i trzeba przewijać całą listę

Cennik TravelPerk

Starter : Free

: Free Premium : $99/miesiąc+3% rezerwacja

: $99/miesiąc+3% rezerwacja Pro : $299/miesiąc+3% rezerwacji

: $299/miesiąc+3% rezerwacji Enterprise: Niestandardowy cennik

TravelPerk oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (1500+ recenzji)

: 4.6/5 (1500+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (404 opinie)

2. Fyle

via Fyle Fyle to rozwiązanie do zarządzania wydatkami, które umożliwia automatyzację procesu wydatków i zwrotów, w tym uzgadnianie wydatków z kart firmowych i przetwarzanie zwrotów wydatków pracowników. Połączenie z oprogramowaniem księgowym umożliwia śledzenie wydatków dostawców, projektów i działów.

Fyle można zintegrować z NetSuite, Xero, Sage Intact, BambooHR i QuickBooks. Chociaż nie oferuje funkcji zarządzania podróżami, można go zintegrować z TravelPerk do analizy i raportowania kosztów podróży pracowników.

Najlepsze funkcje Fyle

Wykorzystanie konwersacyjnej sztucznej inteligencji do zbierania cyfrowych raportów wydatków i dopasowywania ich do transakcji kartą kredytową

Automatyzacja wypełniania formularzy wydatków, przesłanych raportów i synchronizacja wydatków z oprogramowaniem księgowym, takim jak Quickbooks, Sage i Xero

Wgląd w dane dotyczące wydatków w czasie rzeczywistym dzięki zaawansowanemu pulpitowi analitycznemu

Ograniczenia Fyle

Limit kategorii wydatków w Fyle utrudnia dokładne rejestrowanie wszystkich rodzajów wydatków

Ma stromą krzywą uczenia się

Ceny Fyle

Standard : 6,99 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

: 6,99 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie Business : 11,99 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

: 11,99 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Fyle oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (1300+ recenzji)

: 4.6/5 (1300+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (146 recenzji)

3. WeGoPro (dawniej Travelstop)

via WeGoPro (dawniej Travelstop) WeGoPro to oprogramowanie do rezerwacji i zarządzania podróżami oraz śledzenia wydatków. Ma ponad 800 linii lotniczych i 600 000 hoteli na liście, aby ułatwić rezerwację i kontrolę podróży dla Business.

WeGoPro umożliwia śledzenie wydatków całej firmy na jednym pulpicie w czasie rzeczywistym. Pozwala również na prowadzenie rejestru częstych naruszeń polityki podróży i zgodności z przepisami.

Najlepsze funkcje WeGoPro

Oszczędza godziny ręcznej pracy papierkowej i przyspiesza zwrot kosztów dzięki automatyzacji raportowania wydatków

Zarządzanie wydatkami w wielu walutach z natychmiastową oceną kursów wymiany, aby zarządzać globalnymi wydatkami biznesowymi bez żadnych opóźnień

Uzyskaj wgląd w dane dzięki skonsolidowanemu widokowi wydatków według kategorii wydatków lub działu w jednym miejscu

Śledzenie danych osób podróżujących służbowo w czasie rzeczywistym oraz zapewnienie bezpieczeństwa i natychmiastowego wsparcia dzięki interaktywnym mapom

Limity WeGoPro

Oferuje limit opcji zakwaterowania w porównaniu do innych platform do zarządzania podróżami

Wyższe ceny za rezerwację mogą mieć wpływ na budżet podróży, zwłaszcza w przypadku małych firm

Cennik WeGoPro

Standard : 10 USD/rezerwacja

: 10 USD/rezerwacja Premium : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Koszty: $5/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje WeGoPro

G2 : 4.4 /5 (12 recenzji)

: 4.4 /5 (12 recenzji) Capterra: 4.3 / 5 (18 recenzji)

4. Expensify

via Expensify Expensify to aplikacja do zarządzania wydatkami z nieograniczoną możliwością śledzenia paragonów. Funkcja SmartScan skanuje wszystkie paragony jednym kliknięciem i automatycznie przesyła je na pulpit.

Expensify można zsynchronizować z oprogramowaniem księgowym, kadrowym i turystycznym, aby połączyć wszystkie dane, ułatwiając procesy audytu finansowego.

Najlepsze funkcje Expensify

Przechwytuj wszystkie paragony jednym kliknięciem dzięki SmartScan, aby automatycznie importować wydatki w celu szybkiego zwrotu kosztów

Zdobądź do 2% zwrotu gotówki na kartach Expensify przy transakcjach powyżej 250 000 USD

Twórz reguły wydatków, aby automatycznie kategoryzować powtarzające się płatności

Limity Expensify

Składanie oddzielnych raportów wydatków dla kart osobistych i Business może być przytłaczające dla pracowników

Częste usterki w procesie skanowania paragonów wymagają ręcznego wysiłku w celu przesłania rachunków za wydatki

Ceny Expensify

Collect : 5 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

: 5 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Control: 9 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Expensify

G2 : 4.5/5 (5100+ recenzji)

: 4.5/5 (5100+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (1000+ opinii)

5. Navan

via Navan Navan to oprogramowanie do automatyzacji zarządzania wydatkami, które gromadzi szczegóły wydatków biznesowych z paragonów pracowników i wydatków z kart biznesowych. Business może limitować użycie kart, aby uniknąć nadmiernych wydatków pracowników.

Navan pozwala zwracać koszty podróży służbowych w 45 krajach i 25 walutach. Co więcej, Navan Rewards pozwala pracownikom zdobywać nagrody za podróże.

Najlepsze funkcje Navan

Śledzenie wydatków pracowników na podróże dzięki zaawansowanym funkcjom raportowanie wydatków i analizy

Uzyskaj dane dotyczące emisji dwutlenku węgla w czasie rzeczywistym, aby śledzić swoje cele związane ze zrównoważonymi podróżami

Ograniczenia Navan

Zespół wsparcia klienta może potrzebować więcej czasu niż zwykle, aby odpowiedzieć na zgłoszenia

Brak wsparcia GPS offline utrudnia rejestrowanie podróży, gdy pracownicy podróżują do innego kraju bez międzynarodowej karty SIM

Ceny Navan

Wzrost : Free

: Free Profesjonalny: Niestandardowy cennik

Navan oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (7500+ recenzji)

: 4.7/5 (7500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (176 recenzji)

6. Happay

via Happay Happay to kompleksowa platforma do zarządzania podróżami i wydatkami. Oferuje różne rozwiązania do zarządzania wydatkami dla różnych przypadków użycia, takie jak Self Booking Tool (SBT) do rezerwacji biletów podróżnych i hoteli w celach biznesowych oraz Xpendite do automatycznego śledzenia wydatków z ponad sześciu źródeł.

Inteligentne rozwiązanie audytowe pomaga menedżerom identyfikować i oznaczać naruszenia polityki podróży przez pracowników. Inteligentna analityka Happay oferuje cenny wgląd we wzorce wydatków pracowników, umożliwiając większą kontrolę nad wydatkami Business.

Ponadto płynna integracja z systemami księgowymi sprawia, że jest to najlepsze rozwiązanie do efektywnego zarządzania finansami.

Najlepsze funkcje Happay

W 100% dokładne raportowanie wydatków z ponad 6 źródeł dzięki Happay Xpendite

Wykrywanie zduplikowanych paragonów i naruszeń zasad za pomocą SmartAudit w celu zapewnienia zgodności z przepisami

Zarządzanie podróżami i wydatkami z dowolnego miejsca dzięki aplikacji mobilnej Happay z wszystkimi funkcjami internetowymi

Uzyskaj wgląd w podróże i wydatki w czasie rzeczywistym dzięki DeepAnalyze, aby podejmować świadome decyzje

Limity Happay

Może być czasochłonne i prowadzić do błędnych raportowań

Zarządzanie wydatkami obejmującymi wiele kategorii wydatków, projektów i walut może być trudne

Cennik Happay

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Happay

G2 : 4.5/5 (305 opinii)

: 4.5/5 (305 opinii) Capterra: 4.6/5 (829 recenzji)

7. Emburse Certify

via Emburse Certify Emburse to kolejne popularne oprogramowanie do zarządzania wydatkami służące do tworzenia, przesyłania i zatwierdzania wydatków. Dostarcza również system zarządzania podróżami i wydatkami, który usprawnia planowanie podróży, zgodność z polityką, rejestrowanie wydatków oraz gromadzenie informacji wizowych i zdrowotnych podróżnych.

Możliwe jest ustawienie wstępnego zatwierdzania wydatków na podróże w celu lepszej kontroli kosztów. Eliminuje również zadania wykonywane ręcznie, takie jak składanie raportowanie wydatków lub fizyczny paragon.

Emburse Certify najlepsze funkcje

Zaplanuj automatyczne tworzenie danych do raportowania wydatków za pomocą ReportExecutive, aby uniknąć żmudnego raportowania ręcznego

Wyłapywanie naruszeń i duplikatów za pomocą Embrace Audit w celu zapewnienia przejrzystego procesu zwrotu kosztów i zarządzania wydatkami

Eliminacja wąskich gardeł w przepływie gotówki poprzez dostarczenie wstępnego zatwierdzenia programów podróży

Lepsze podejmowanie decyzji finansowych dzięki analizie wydatków i wzorców wydatków

Limity Emburse Certify

Złożony interfejs użytkownika utrudnia użytkownikom poruszanie się po aplikacji

Oferuje ograniczone funkcje integracji

Ceny Emburse Certify

Certify Now: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Professional: Niestandardowy cennik

Embrace Certify oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (2035 opinii)

: 4.5/5 (2035 opinii) Capterra: 4.7/5 (1279 opinii)

8. SAP Concur

przez SAP Concur SAP Concur oferuje kompleksowe rozwiązanie do zarządzania wydatkami, podróżami i fakturami. Umożliwia połączenie wydatków na podróże służbowe i fakturowanie w jednym systemie, zapewniając lepszą widoczność transakcji i zgodność z przepisami.

Najlepsze funkcje SAP Concur

Automatyzacja systemu zarządzania wydatkami z Concur i szybsze przetwarzanie zwrotów kosztów

Analiza danych i wgląd w wydatki biznesowe i oś czasu rozliczania faktur dzięki kompleksowym pulpitom nawigacyjnym

Usprawnienie szczegółów podróży służbowych poprzez połączenie podróży, podróżnych i planów podróży w jednym miejscu dzięki Concur Travel

Automatyzacja przetwarzania zobowiązań w celu ograniczenia potencjalnego ryzyka oszustwa i zgodności z przepisami

Limity SAP Concur

Brak możliwości wyświetlania raportów wydatków starszych niż 90 dni

Wysoki czas realizacji zgłoszeń do wsparcia technicznego

Ceny SAP Concur

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje SAP Concur

G2 : 4.0/5 (6000+recenzji)

: 4.0/5 (6000+recenzji) Capterra: 4.3/5 (2030 recenzji)

9. TravelBank

via TravelBank TravelBank to kolejne kompleksowe rozwiązanie do zarządzania kartami, śledzenia wydatków i zarządzania podróżami. Dzięki TravelBank można przesyłać cyfrowe raporty wydatków, automatyzować zatwierdzanie, optymalizować wydatki na podróże, uzgadniać transakcje kartami firmowymi i uzyskać lepszą widoczność danych.

Najlepsze funkcje TravelBank

Monitorowanie alokacji i wydatkowania środków w celu kontrolowania wydatków Business

Przewidywanie przyszłych wydatków i odpowiednie planowanie budżetu podróży

Integracja wszystkich wirtualnych firmowych kart podróżnych i automatyczna synchronizacja transakcji z platformą zarządzania wydatkami TravelBank

Limity TravelBank

Modyfikowanie rezerwacji może być trudne

Narzędzie skanujące czasami przechwytuje nieprawidłowe informacje z przesłanych paragonów

Cennik TravelBank

Travel : $25/miesiąc za użytkownika

: $25/miesiąc za użytkownika Wydatki : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Podróże i wydatki: Ceny niestandardowe

TravelBank oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (333 opinie)

: 4.5/5 (333 opinie) Capterra: 4.7/5 (226 opinii)

10. Zoho Expense

via Zoho Expense Zoho Expense to narzędzie do zarządzania podróżami i wydatkami dla firm w celu automatyzacji raportowania wydatków i uproszczenia rezerwacji podróży służbowych. Narzędzie automatycznie skanuje transakcje kartami kredytowymi i firmowymi wraz z paragonami w celu lepszego uzgodnienia. Można również ustawić diety dla pracowników w różnych regionach.

Najlepsze funkcje Zoho Expense

Uzyskaj kompleksowy widok żądań podróży swoich pracowników dzięki natychmiastowej analizie i intuicyjnym pulpitom

Automatyzacja śledzenia przebiegu podróży bez uszczerbku dla bezpieczeństwa danych

Usprawnienie audytu wydatków i kontroli nadużyć, dzięki czemu nie musisz ręcznie sprawdzać każdej transakcji

Uproszczenie śledzenia paragonów Business dzięki zaawansowanemu automatycznemu skanowaniu w ponad 14 językach

Limity Zoho Expense

Drobne rozbieżności w funkcji rozpoznawania paragonów prowadzą do nieefektywnego raportowania wydatków

Ograniczona liczba integracji

Ceny Zoho Expense

Free

Standard : 4 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

: 4 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Premium : $6/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

: $6/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Niestandardowy: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zoho Expense

G2 : 4.5/5 (1100+ recenzji)

: 4.5/5 (1100+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (900+ recenzji)

Inne narzędzia do zarządzania podróżami

Oprogramowanie do zarządzania podróżami i wydatkami może pomóc w śledzeniu nadmiernych wydatków na podróże i naruszeń zasad. Aby jednak uniknąć nadmiernych wydatków, potrzebny jest strategiczny plan podróży. Wypróbuj ClickUp, kompleksową platformę do tworzenia inteligentnych planów podróży.

ClickUp

ClickUp umożliwia tworzenie szczegółowych planów podróży osobistych i służbowych przy niskich kosztach. Jest to kompleksowe narzędzie dla menedżerów podróży i osób prywatnych. Zacznij od planowanie budżetu . Do tego nie potrzebujesz Narzędzie księgowe oparte na AI . Użycie Dokumenty ClickUp do współpracy z zespołem ds. podróży, omawiania budżetów i tworzenia planów podróży.

Używaj dokumentów ClickUp do współpracy nad pomysłami na podróże

Z ClickUp dla finansów ty i Twój zespół finansowy możecie śledzić cele finansowe organizacji i odpowiednio ustawić budżet na podróże.

śledź swoje finanse i obliczaj zyski z ClickUp's Finance_

Następnie potrzebujesz szablony planów podróży aby zaplanować sprawną podróż służbową.

ClickUp oferuje kilka szablonów planów podróży dostosowanych do różnych potrzeb związanych z podróżowaniem. Szablony te pomagają w planować bardziej efektywnie i radzić sobie ze zmianami planu w ostatniej chwili.

Możesz również uprościć planowanie podróży służbowych lub osobistych dzięki Szablon Planera Podróży ClickUp. Szablon pomaga śledzić loty i rezerwacje hoteli oraz udostępniać plany podróży znajomym, rodzinie lub współpracownikom.

Skorzystaj z szablonów Planera Podróży ClickUp, aby pozostać zorganizowanym i ustalić priorytety ważnych zadań

Teraz, gdy już zaplanowałeś swoją podróż i budżet, nadszedł czas, aby utworzyć plan dla programu podróży z Widok kalendarza w ClickUp . Możesz planować wszystkie działania związane z podróżą, w tym dni odpoczynku i czas podróży.

Przeciągnij i upuść wydarzenia do swojego kalendarza za pomocą ClickUp

Ułatw sobie planowanie i zarządzanie podróżami dzięki ClickUp

Wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania podróżami i wydatkami jest niezbędny do zapewnienia zgodności z przepisami, utrzymania przepływu środków pieniężnych i szybkiego przetwarzania zwrotów kosztów.

Jednak często brakuje im funkcji planowania podróży i mają drogie opcje rezerwacji.

ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem, aby wypełnić tę lukę. Połącz swoje procesy zarządzania podróżami i wydatkami z ClickUp, aby uprościć planowanie i realizację podróży służbowych, co z kolei wynika z lepszego zarządzania wydatkami. Zarejestruj się na ClickUp free, aby organizować plany podróży i śledzić koszty podróży służbowych bez wysiłku!