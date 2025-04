10 najlepszych alternatyw Vimeo do nagrywania ekranu w 2025 roku

Znalezienie idealnego oprogramowania do nagrywania ekranu może całkowicie zmienić wrażenia z oglądania wideo w świecie, w którym liczy się każde kliknięcie i ruch kursora.

A ekspert w dziedzinie platform wideo, Vimeo, jest znany właśnie z tego.

Jednak wielu użytkowników uważa, że radzenie sobie z problemami z odtwarzaniem i wysokimi etykietami cenowymi stanowi wyzwanie, co skłania ich do szukania lepszych alternatyw.

Rozumiemy potrzebę znalezienia rozwiązania wideo do zrobienia, które nie kosztuje fortuny ani nie pogarsza jakości.

Dlatego też przygotowaliśmy listę 10 najlepszych alternatyw dla Vimeo, które spełnią twoje potrzeby.

Podzielimy te perełki do nagrywania ekranu na funkcje, kompatybilność i plany cenowe, abyś mógł znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla siebie lub swojego biznesu.

Czego należy szukać w alternatywach dla Vimeo?

Zanim dokonasz wyboru, musisz wiedzieć, jakich funkcji potrzebujesz w swojej alternatywie Vimeo.

Rozważ następujące niezbędne elementy:

Opcje nagrywania: Wybierz alternatywę Vimeo, która umożliwia nagrywanie ekranu, kamery internetowej oraz dźwięku z mikrofonu i systemu

Narzędzia do edycji: Wybierz alternatywę z funkcjami edycji, takimi jak przycinanie, wycinanie, regulacja głośności i wyciszanie, aby udoskonalić swoje nagrania

Różne formaty wyjściowe: Upewnij się, że alternatywa Vimeo obsługuje wiele formatów plików, takich jak MP4, MOV i GIF

Wysoka rozdzielczość: Wybierz oprogramowanie, które zapewnia wysoką rozdzielczość wyjściową, aby twoje wideo były ostre i wyraźne

Łatwe udostępnianie wideo: Poszukaj alternatywy Vimeo, która umożliwia łatwe przesyłanie i udostępnianie nagrań, w tym opcję natychmiastowego generowania linków do udostępniania

Brak znaków wodnych: Wybierz platformę, która nie zawiera znaków wodnych, ponieważ mogą one ograniczać widoczność tekstu i rozpraszać uwagę

Głosy i dźwięk: Upewnij się, że możesz nagrywać głosy i dodawać narrację i kontekst do swoich nagrań

10 najlepszych alternatyw Vimeo do wykorzystania w 2024 roku

Gdy masz już jasny obraz tego, czego potrzebujesz i chcesz w swoim oprogramowaniu do nagrywania ekranu, przejrzyj nasz wybór 10 najlepszych alternatyw dla Vimeo na 2024 rok:

1. ClickUp

Nagrywaj swój ekran i udostępniaj go swojemu zespołowi za pomocą ClickUp Clips

ClickUp to popularne, wszechstronne oprogramowanie do współpracy i wydajności, które może obsługiwać wszelkiego rodzaju projekty. Zawiera również narzędzie do nagrywania ekranu, które łatwo integruje się z przepływem pracy.

Automatyczna transkrypcja nagrań za pomocą ClickUp Brain w kilka minut

Możesz utworzyć Clip w dowolnej konwersacji ClickUp za pomocą jednego kliknięcia. Ponadto, ClickUp Brain automatycznie transkrybuje każdy klip, ułatwiając wyróżnianie ważnych fragmentów i nawigację po wideo.

Zamień swoje klipy w zadania, które można wykonać za pomocą kilku kliknięć

Udostępnianie ClickUp Clip nie wymaga żadnego wysiłku - można osadzić wideo na platformie, udostępniać publiczny link lub pobrać plik wideo. Możesz nawet przekształcić Clips w wykonalne zadania, dzięki czemu Twoje pomysły będą uporządkowane i wykonalne. A dzięki przechowywaniu wszystkich klipów w hubie Clips, utrzymanie porządku nigdy nie było łatwiejsze.

śledź i zarządzaj wszystkimi swoimi Clipami z jednego, wszechstronnego huba

Narzędzie jest idealne do dostarczania wyczyszczonych wiadomości wideo bez limitów czasowych. Przechwytywanie ekranu, okna lub zakładki przeglądarki w czasie rzeczywistym, nagrywanie dźwięku i łatwe udostępnianie. Ponadto jest przyjazny dla początkujących, dzięki czemu można tworzyć profesjonalne wideo bez konieczności korzystania ze skomplikowanego oprogramowania do edycji.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie projektami, czy tworzenie zawartości edukacyjnej, ClickUp Clip umożliwia skuteczną i wydajną komunikację. Dzięki szykowi narzędzi ClickUp do zarządzania projektami masz wszystko, czego potrzebujesz do wsparcia swojego biznesu - a niewiele narzędzi na tej liście jest tak opłacalnych jak ClickUp.

ClickUp najlepsze funkcje

Nagrywanie ekranu bez limitów czasowych i znaków wodnych, nawet w wersji Free

Natychmiastowe i bezpieczne udostępnianie i nagrywanie materiałów wideo bez konieczności ich eksportowania lub przesyłania

Automatyczna transkrypcja wideo za pomocą ClickUp Brain

Dodawanie głosu do nagrań wideo za pomocą mikrofonu

Tworzenie zadań bezpośrednio z nagrań wideo i przypisywanie ich do członków zespołu

Ustawienie dokładnych dat rozpoczęcia, terminów wykonania i dokładnych godzin w celu zaplanowania terminów

Integracja z ponad 1000 innych narzędzi roboczych, takich jak Zoom, Slack, Google Workspace i Microsoft Office

Niestandardowe statusy zadań dla szybkiej aktualizacji postępów na pierwszy rzut oka

Usprawnij współpracę dzięki płynnemu nagrywaniu wideo w ClickUp Clips

Limity ClickUp

Niewielka krzywa uczenia się

Brak zaawansowanych narzędzi do edycji wideo

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $10/użytkownika miesięcznie

: $10/użytkownika miesięcznie Business : $19/użytkownik miesięcznie

: $19/użytkownik miesięcznie Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. Loom

przez Loom Loom to popularna alternatywa dla Vimeo do szybkiego tworzenia profesjonalnych materiałów wideo. Jest łatwy w użyciu i można rozpocząć nagrywanie za pomocą jednego kliknięcia.

Niezależnie od tego, czy demonstrujesz oprogramowanie, czy czegoś uczysz, Loom umożliwia nagrywanie ekranu bez znaków wodnych, co ułatwia udostępnianie go zespołowi na różnych platformach.

Zorganizowany system folderów zapobiega błędom, zapewniając dostęp do odpowiednich materiałów wideo tylko właściwym osobom. Niezależnie od tego, czy pracujesz w systemie Windows, czy na innych urządzeniach, Loom umożliwia dodawanie notatek lub rysunków w czasie rzeczywistym podczas nagrywania.

System opinii Loom pozwala widzom przekazywać natychmiastowe opinie za pomocą komentarzy lub emotikonów. Pliki można również udostępniać zespołom za pośrednictwem zintegrowanych platform komunikacyjnych, takich jak Slack i obszar roboczy Google.

Jednak jego podstawowe narzędzia do edycji i limitowana wersja Free mogą sprawić, że ludzie będą szukać Alternatywy dla Loom .

Loom najlepsze funkcje

Nagrywanie lub udostępnianie ekranu komputera, przeglądarki internetowej i obrazu z kamery internetowej

Wyróżnianie najważniejszych informacji na ekranie dla widzów za pomocą adnotacji w czasie rzeczywistym

Transkrypcje i napisy w ponad 50 językach

Redukcja niepotrzebnych filtrów szumów w jakości dźwięku

Integracja z setkami narzędzi, takich jak Salesforce, Jira, Slack i Zoom

Udostępnianie plików za pomocą bezpośrednich połączeń i osadzonych wideo

Nagrywanie ekranu za pomocą rozszerzenia Chrome, aplikacji komputerowej lub aplikacji mobilnej

Limity Loom

Ograniczone opcje edycji wideo

Zawiera bardzo dużo błędów

Ceny Loom

Starter: Free

Free Business: $12.50/twórca miesięcznie (rozliczane rocznie)

$12.50/twórca miesięcznie (rozliczane rocznie) Enterprise: Niestandardowy cennik

Loom oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 1850 recenzji)

4.7/5 (ponad 1850 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

3. Vidyard

przez Vidyard Vidyard to dobra opcja do przesyłania, organizowania i udostępniania wszystkich demonstracji produktów, wideo marki i historii klientów z jednego miejsca. Ten najlepszy oprogramowanie do marketingu wideo oferuje narzędzia AI zapewniające doskonałe wyniki oraz funkcję hostingu wideo, która pozwala przechowywać wszystkie filmy razem.

Interaktywne narzędzia wideo Vidyard obejmują również darmowy rejestrator ekranu. Za jego pomocą można tworzyć wideo z poziomu przeglądarki lub pulpitu, a następnie udostępniać je współpracownikom i niestandardowym klientom.

Vidyard jest dostępny za pośrednictwem rozszerzenia Chrome lub aplikacji komputerowej, z których obie mają wygodny, wbudowany redaktor wideo i funkcje przesyłania wiadomości wideo.

Platforma pozwala również zdecydować, kto może zobaczyć opublikowane wideo. Chcesz zachować prywatny charakter wideo? Zabezpiecz go hasłem. Chcesz udostępniać je całemu światu? Zmień ustawienia dostępu na Publiczne lub Każdy z połączonym linkiem.

rozważ te Alternatywy dla Vidyard _aby znaleźć bardziej odpowiednią opcję!

Najlepsze funkcje Vidyard

Gromadzenie wszystkich materiałów wideo, dokumentów i zasobów sprzedażowych do współpracy

Nagrywanie ekranu lub zakładki przeglądarki, z kamerą internetową lub bez niej

Zarządzanie i ulepszanie wideo dzięki hostingowi i analityce Vidyard

Uprość planowanie wideo dzięki spersonalizowanym skryptom generowanym przez AI

Otrzymuj powiadomienia, gdy ktoś zobaczy Twoją wiadomość wideo

Przesyłanie wideo w różnych formatach (MP4, MOV itp.)

Niestandardowy odtwarzacz wideo z miniaturkami, rozdziałami i dostosowanymi instrukcjami

Limity Vidyard

Złożony interfejs użytkownika może być mylący dla nowych użytkowników

Niektórzy użytkownicy uważają, że plany cenowe są drogie, biorąc pod uwagę zakres funkcji narzędzia

Ograniczone opcje edycji wideo

Cennik Vidyard

Free

Pro : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Plus : $89/miesiąc

: $89/miesiąc Business: Niestandardowy cennik

Vidyard oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (950+ recenzji)

4.5/5 (950+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

4. Wistia

przez Wistia Wistia to świetne narzędzie do osadzania wysokiej jakości, konfigurowalnych odtwarzaczy wideo w witrynie. Jest to idealne rozwiązanie dla marketerów, którzy używają wideo z silnymi elementami brandingowymi.

Posiada opcję nagrywania wideo, znaną również jako Soapbox, rejestrator ekranu i kamery internetowej przeznaczony dla Teams i marketerów. Jest łatwy w użyciu i ma funkcje takie jak osadzanie, udostępnianie i analiza.

Analizy są bardzo szczegółowe, dzięki czemu można zrozumieć, w jaki sposób ludzie wchodzą w interakcję z wideo, co pomoże poprawić wysiłki marketingowe. Ponadto posiada funkcje edycji wideo i narzędzia do generowania leadów.

Najlepsze funkcje Wistia

Tworzenie demonstracji produktów, samouczków i nie tylko za pomocą rejestratorów ekranu i kamery internetowej

Szybkie i bezpieczne hostowanie materiałów wideo bez reklam i elementów rozpraszających uwagę

Przechwytuj informacje o widzach i podpowiedz działania za pomocą formularzy i wezwań do działania w wideo

Korzystaj z natywnej analityki, aby zoptymalizować zaangażowanie i ROI

Buduj swoją markę za pomocą konfigurowalnego odtwarzacza wideo i funkcji ułatwień dostępu

Zarządzanie materiałami wideo na różnych kanałach i platformach w jednym miejscu dzięki funkcji Channel Content Management (CCM)

Integracja z ponad 30 narzędziami, w tym Drip, HubSpot, YouTube i Zoom

Limity Wistia

Kosztowna struktura cenowa

Analityka wideo może być myląca dla nowych użytkowników

Brak automatycznego tłumaczenia lektora

oto niektóre z nich Wistia alternatives które można rozważyć, aby uniknąć tych ograniczeń.

Cennik Wistia

Free

Plus: $24/miesiąc

$24/miesiąc Pro: $99/miesiąc

$99/miesiąc Zaawansowany: 399 USD/miesiąc

399 USD/miesiąc Premium: niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Wistia

G2: 4.6/5 (ponad 550 recenzji)

4.6/5 (ponad 550 recenzji) Capterra: 4.7/5 (150+ recenzji)

5. Synthesia

przez Synthesia Synthesia to platforma do tworzenia wideo oparta na AI, która pozwala tworzyć profesjonalne filmy bez użycia mikrofonów, kamer, aktorów czy studia. Wykorzystuje AI do tworzenia awatarów, które mogą wokalizować skrypty, aby wideo było bardziej ludzkie i interaktywne.

Jeśli potrzebujesz prostych funkcji, Synthesia ma je w swojej ofercie. Posiada rejestrator ekranu, który nie wymaga dodatkowych narzędzi, zamknięte napisy, dzięki czemu można dodawać napisy i różne proporcje obrazu, aby tworzyć wideo dla wszystkich rodzajów platform.

Synthesia oferuje również różne awatary AI, szablony, niestandardowe tła i funkcje, takie jak zamknięte napisy i klonowanie głosu, dzięki czemu tworzenie wideo jest łatwe i angażujące dla każdego.

Najlepsze funkcje Synthesia

Nagrywanie ekranu, dodawanie napisów i zmiana rozmiaru przy użyciu odpowiedniego współczynnika proporcji

Tworzenie angażujących wideo z ponad 160 różnorodnymi, konfigurowalnymi awatarami AI

Dodawanie profesjonalnych lektorów AI różnego rodzaju

Automatyczne tłumaczenie wideo na ponad 120 języków

Sklonuj swój głos i dodaj go do niestandardowego awatara

Wybieraj spośród ponad 300 szablonów do różnych zastosowań

Współpracuj ze swoim zespołem, tworząc udostępniane obszary robocze

Osadzanie wideo w dowolnym miejscu

Limity Synthesia

Stroma krzywa uczenia się

Wersja na przeglądarkę działa wolno

Biblioteka awatarów jest ograniczona

sprawdź te alternatywy dla Synthesia _które nie mają takich wad

Ceny Synthesia

Starter: $29/miesiąc

$29/miesiąc Kreator: $89/miesiąc

$89/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Synthesia oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 1300 recenzji)

4.7/5 (ponad 1300 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

6. Brightcove

przez Brightcove Brightcove to platforma hostingu wideo, która pomaga firmom zarządzać, udostępniać i przesyłać strumieniowo swoje wideo. Wiele dużych Enterprise zaufało jej, ponieważ jest skalowalna, niezawodna i bezpieczna.

Organizacje medialne używają Brightcove do zarabiania na wideo, zwiększania zasięgu, angażowania odbiorców i oferowania wielojęzycznych materiałów wideo. Z kolei przedsiębiorstwa wykorzystują Brightcove do pozyskiwania nowych klientów, zwiększania sprzedaży produktów, angażowania pracowników i budowania marki poprzez marketing cyfrowy z wykorzystaniem materiałów wideo.

Chociaż Brightcove nie ma wbudowanego rejestratora ekranu, dostarcza narzędzia z takimi funkcjami, jak usprawnianie cyklu pracy i zarządzanie zawartością. Można go również zintegrować z zewnętrznymi platformami CMS, takimi jak Adobe Experience Manager, aby nagrywać ekran.

Najlepsze funkcje Brightcove

Host, udostępnianie ekranów , zarządzaj i publikuj wideo za pomocą chmury wideo

Korzystaj z odtwarzacza, aby cieszyć się szybkim odtwarzaniem wideo w wysokiej jakości na różnych urządzeniach

Twórz markowe portale, strony docelowe i witryny do transmisji na żywo

Popraw jakość odtwarzania wideo dzięki domyślnym ustawieniom i wskazówkom dotyczącym kodowania

Monetyzuj zawartość za pomocą modeli opartych na reklamach, subskrypcji lub hybrydowych, korzystając z narzędzi marketingowych do generowania leadów i globalnego zasięgu

Limity Brightcove

Stroma krzywa uczenia się

Brak danych analitycznych wideo i audio

Brak wskaźników transmisji strumieniowej na żywo

Ceny Brightcove

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Brightcove

G2: 4/5 (ponad 40 recenzji)

4/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 17 recenzji)

7. Wideo Office 365

przez Microsoft Stream Jeśli Twój Business w dużej mierze opiera się na ekosystemie Microsoft, Office 365 Video lub Microsoft Stream są idealne do wszystkich zadań związanych z wideo.

Dzięki Stream możesz tworzyć wideo wyjaśniające, nagrywając swój ekran lub siebie i niestandardowe, dodając tekst, rysunki lub efekty. Możesz bezpośrednio nagrywać spotkania prowadzone w Teams, śledzić zaangażowanie za pomocą szczegółowych analiz i uzyskiwać do nich dostęp z dowolnego urządzenia.

Podobnie jak inne pliki Microsoft, wideo są przechowywane w SharePoint, Teams i OneDrive. Ułatwia to zespołowi ich udostępnianie i współpracę nad nimi.

Najlepsze funkcje Office 365 Video

Nagrywanie siebie lub swojego ekranu w zależności od wymagań

Dodawanie adnotacji i niestandardowe dostosowywanie wideo za pomocą tekstu i efektów

Mierzenie zaangażowania za pomocą funkcji analitycznych

Bezpośrednie nagrywanie spotkań z Teams

Udostępnianie wideo w różnych aplikacjach w ramach systemu Microsoft 365

Limity wideo w usłudze Office 365

Niespójna jakość odtwarzania wideo

Brak możliwości udostępniania plików gościom spoza organizacji

Podatność na problemy z buforowaniem

Dostosowane do potrzeb Enterprise, a nie osób prywatnych

Cennik wideo w usłudze Office 365

Osobisty: 69,99 USD/rok

69,99 USD/rok Rodzinna: $99.99/rok

$99.99/rok Business Basic: 6 USD/użytkownika miesięcznie

6 USD/użytkownika miesięcznie Business Standard: 12,50 USD/użytkownika miesięcznie

12,50 USD/użytkownika miesięcznie Business Premium: 22 USD/użytkownika miesięcznie

Office 365 Wideo oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 50 recenzji)

4,3/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: NA

8. Adobe Experience Manager

przez Adobe Experience Manager Dzięki opartemu na chmurze narzędziu Adobe Experience Manager (AEM), firmy mogą zarządzać cyfrową zawartością i plikami oraz tworzyć, organizować i udostępniać treści na różnych platformach internetowych.

Podobnie jak Brightcove, AEM nie ma wbudowanego rejestratora ekranu. Można go jednak używać z systemem LMS firmy Adobe o nazwie Adobe Learning Manager (ALM). Dzięki ALM użytkownicy mogą nagrywać, edytować i udostępniać zrzuty ekranu, wideo z kamery internetowej i klipy audio oraz przesyłać te pliki bezpośrednio ze swoich urządzeń za pomocą jednego pulpitu.

Można również skorzystać z oprogramowania do nagrywania ekranu, Adobe Captivate, które umożliwia automatyzację nagrywania ekranu w pełnym ruchu wideo szkoleniowe i moduły oceny.

Najlepsze funkcje Adobe Experience Manager

Łatwe tworzenie angażującej zawartości dzięki ALM i jego prostej konstrukcji

Tworzenie stron internetowych i zarządzanie zasobami w CMS

Integracja narzędzi takich jak Captivate w celu tworzenia interaktywnych nagrań ekranu

Personalizacja zawartości na podstawie zachowań i preferencji użytkowników

Dostęp do zasobów AEM bezpośrednio z Adobe Creative Cloud

Śledzenie postępów na jednym pulpicie nawigacyjnym

Limity Adobe Experience Manager

Złożony interfejs utrudnia nawigację

Wymaga wielu szkoleń dla początkujących

Ceny Adobe Experience Manager

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Adobe Experience Manager

G2: 4/5 (ponad 280 recenzji)

4/5 (ponad 280 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 100 recenzji)

9. Dacast

przez Dacast Dacast to platforma wideo dla firm, organizacji non-profit i wydarzeń, która umożliwia użytkownikom strumieniowe przesyłanie wideo na żywo i na żądanie za pomocą jednego pulpitu. Dzięki bezpiecznemu hostingowi i wsparciu 24/7 obsługuje ponad 15 000 klientów od ponad 10 lat.

Platforma pozwala zobaczyć, w jaki sposób odbiorcy angażują się w zawartość, analizować najlepsze wideo oraz śledzić przychody i lokalizacje widzów. Narzędzie wideo umożliwia publikowanie, nagrywanie i udostępnianie strumieni na żywo, dzięki czemu widzowie mogą je oglądać w dowolnym momencie.

Najlepsze funkcje Dacast

Płynne strumieniowanie i nagrywanie wydarzeń na żywo przy użyciu najlepszych sieci CDN

Połączenie wideo na żywo i zawartości na żądanie za pomocą API

Oglądanie wideo na dowolnym urządzeniu za pomocą odtwarzacza HTML5

Niestandardowe ustawienia, zarabianie pieniędzy i śledzenie statystyk

Udostępnianie informacji i edukacja za pomocą bezpiecznego portalu online

Ciesz się wysokiej jakości streamingiem wydarzeń sportowych z niskimi opóźnieniami

Limity Dacast

Niestandardowa obsługa klienta

Brak czatu na żywo i reakcji

Analityka bywa myląca

Ceny Dacast

Starter: $39/miesiąc (rozliczane rocznie)

$39/miesiąc (rozliczane rocznie) Wydarzenie: $63/miesiąc (rozliczane rocznie)

$63/miesiąc (rozliczane rocznie) Skala: 250 USD/miesiąc

250 USD/miesiąc Niestandardowy: Ceny niestandardowe

Dacast oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 20 recenzji)

4.5/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

10. Flowplayer

przez Flowplayer Wydawcy i domy mediowe korzystają z internetowej platformy wideo Flowplayer do zarządzania i emisji profesjonalnych materiałów wideo.

Pomaga ona użytkownikom obsługiwać transmisje na żywo i rozwiązuje wyzwania związane z danymi powstania wideo zarówno dla dużych domów mediowych, jak i małych Businessów. Możesz strumieniować i nagrywać wideo na żywo dla każdego i zarabiać pieniądze dzięki rozwiązaniom do monetyzacji.

Analityka wideo Flowplayer oferuje wgląd w zawartość i odbiorców w czasie rzeczywistym, pomagając zrozumieć trendy zaangażowania i wydajności wideo.

Najlepsze funkcje Flowplayer

Streamowanie i nagrywanie wydarzeń na żywo lub streamowanie wcześniej nagranych materiałów wideo

Wyświetlanie wyskakującego okienka po wideo z dostosowywaną zawartością, taką jak połączone linki i obrazy

Łatwe udostępnianie wideo w mediach społecznościowych

Wsparcie dla różnych formatów wideo i audio, takich jak strumienie MP4, FLV i HLS

Niestandardowe opcje odtwarzania, takie jak autoodtwarzanie i napisy

Limity Flowplayer

Platforma ma tendencję do bycia bardzo wadliwą

Interfejs nie jest tak intuicyjny, jak w przypadku innych aplikacji z tej listy

Ceny Flowplayer

Ceny niestandardowe

Flowplayer oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Przygotuj wysokiej jakości nagrania ekranu z ClickUp!

Niezawodne narzędzie do nagrywania ekranu może wyróżnić twoją zawartość, jeśli planujesz zorganizować webinar lub prezentację biznesową.

Dzięki naszpikowanemu funkcjami narzędziu do nagrywania ekranu ClickUp, możesz uchwycić swoją zawartość za pomocą kilku szybkich kliknięć - bez znaków wodnych, pogorszonej jakości wideo lub ukrytych opłat.

Jednak prawdziwą zaletą jest to, że ClickUp z łatwością integruje dane powstania zadania z nagrywaniem ekranu. Oznacza to, że możesz zarządzać swoimi projektami już dziś i przechwytuj wysokiej jakości nagrania ekranu!