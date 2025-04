10 najlepszych narzędzi do zarządzania i śledzenia długu technicznego w 2025 r

Niezależnie od tego, czy jest to spowodowane presją dotrzymania terminów sprintów, tymczasowymi poprawkami w celu rozwiązania pilnych problemów, ograniczeniami technologicznymi, takimi jak starsze wersje systemów, czy po prostu brakiem wiedzy specjalistycznej, dług techniczny znajduje wiele sposobów na gromadzenie się w bazie kodu.

Krótkoterminowe poprawki i obejścia mogą pomóc w rozwiązaniu natychmiastowych wyzwań, ale na dłuższą metę prowadzą do trudności - spowolnienia rozwoju, błędów i poważnych luk w zabezpieczeniach.

Właśnie dlatego zespoły programistyczne muszą stworzyć system zarządzania rosnącym długiem technicznym. Najwygodniejszym sposobem do zrobienia tego jest użycie narzędzi do zarządzania długiem technicznym, takich jak edytory kodu i Narzędzia AI do kodowania .

Na tym blogu przygotowaliśmy listę 10 najlepszych narzędzi do zarządzania długiem technicznym na rynku. Poznaj ich wyróżniające się funkcje i dowiedz się, w jaki sposób mogą one pomóc w utrzymaniu standardu kodu.

Czego należy szukać w narzędziach do zarządzania długiem technicznym?

Rozważając narzędzie do zarządzania długiem technicznym dla swojej organizacji, ważne jest, aby upewnić się, że jest ono zgodne z celami zespołu programistów, zsynchronizowane z istniejącymi narzędziami do zarządzania długiem technicznym narzędziami do tworzenia oprogramowania i jest kompatybilny z obecnymi przepływami pracy i procesami.

Oto kilka cech, które należy ocenić, aby podjąć właściwą decyzję:

Kompleksowa analiza kodu : Upewnij się, że narzędzie oferuje solidne możliwości analizy kodu, takie jak zapachy kodu, duplikacja i złożoność, abyś mógł skutecznie śledzić dług techniczny

: Upewnij się, że narzędzie oferuje solidne możliwości analizy kodu, takie jak zapachy kodu, duplikacja i złożoność, abyś mógł skutecznie śledzić dług techniczny Wsparcie językowe : Upewnij się, że narzędzie do śledzenia długu technicznego zapewnia wsparcie dla używanych języków programowania i platform

: Upewnij się, że narzędzie do śledzenia długu technicznego zapewnia wsparcie dla używanych języków programowania i platform Wizualizacja i raportowanie : Sprawdź, czy narzędzie oferuje możliwości wizualizacji, takie jak interaktywne pulpity, wykresy prędkości i inne, które pomogą ci śledzić i analizować wskaźniki długu technicznego w czasie

: Sprawdź, czy narzędzie oferuje możliwości wizualizacji, takie jak interaktywne pulpity, wykresy prędkości i inne, które pomogą ci śledzić i analizować wskaźniki długu technicznego w czasie Integracje : Szukaj narzędzi, które płynnie integrują się z istniejącymi narzędziami DevOps, systemami kontroli wersji, oprogramowanie do automatyzacji cyklu pracy narzędziami do zarządzania projektami i nie tylko

: Szukaj narzędzi, które płynnie integrują się z istniejącymi narzędziami DevOps, systemami kontroli wersji, oprogramowanie do automatyzacji cyklu pracy narzędziami do zarządzania projektami i nie tylko Analiza bezpieczeństwa : Oprócz analizy jakości kodu, sprawdź, czy narzędzie do analizy długu technicznego testuje kod pod kątem luk w zabezpieczeniach i problemów ze zgodnością, abyś mógł zająć się nimi na czas

: Oprócz analizy jakości kodu, sprawdź, czy narzędzie do analizy długu technicznego testuje kod pod kątem luk w zabezpieczeniach i problemów ze zgodnością, abyś mógł zająć się nimi na czas Prywatność i bezpieczeństwo danych: Upewnij się, że narzędzie przestrzega przepisów dotyczących prywatności danych i standardów branżowych w zakresie obsługi wrażliwego kodu i informacji o projekcie. Powinno mieć funkcje takie jak kontrola dostępu oparta na rolach i szyfrowanie danych

Przede wszystkim wybierz narzędzie do zarządzania długiem technicznym, które odpowiada preferencjom Twojego zespołu, zwiększa wydajność deweloperów i umożliwia im utrzymanie jakości kodu.

10 najlepszych narzędzi do zarządzania długiem technicznym w 2024 roku

Na rynku nie brakuje narzędzi do zarządzania długiem technicznym. Jednak nie wszystkie z nich sprawdzą się w każdym przypadku użycia. Ta lista analizuje 10 najlepszych narzędzi dla zespołu programistów do śledzenia i mierzenia wydajności kodu.

Wybraliśmy te narzędzia po wielu rundach testów i opinii, więc nie musisz robić tego od zera. Do dzieła!

1. ClickUp

ClickUp to platforma do zarządzania wydajnością i obszarem roboczym, która może pomóc w zespołom programistycznym planują sprinty, zarządzają wymaganiami i usprawniają śledzenie błędów z poziomu jednej konsoli.

ClickUp może i nie jest dedykowanym narzędziem do zarządzania długiem technicznym, ale jego konfigurowalny szablony rozwoju oprogramowania , możliwości zarządzania projektami i funkcje analizy kodu oparte na AI są darem niebios dla zespołów programistycznych śledzenie i zarządzanie długiem technicznym efektywnie.

Pobierz ten szablon

Teams deweloperskie mogą zacząć od powielenia i niestandardowego dostosowania szablonu Szablon Rejestru Długów Technicznych ClickUp . Ten gotowy do użycia szablon projektu umożliwia programistom rejestrowanie i śledzenie długu technicznego przy użyciu zwinnych metodologii i frameworków.

Oto jak korzystać z szablonu (w pięciu prostych krokach):

Zarejestruj się w ClickUp (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś) i utwórz Obszar roboczy dla swojej organizacji. Następnie utwórz Przestrzeń dla swojego zespołu programistycznego

W przestrzeni utwórz osobny projekt do zarządzania wszystkimi problemami i ustaleniami związanymi z długiem technicznym

Ustaw Tablicę Priorytetów i sklasyfikuj długi na podstawie ich priorytetu, aby wiedzieć, kiedy wybrać dany dług

Użyj Tablicy Kanban, aby uzyskać widok z lotu ptaka na wszystkie długi techniczne i ich status

Rejestruj nowe ustalenia dotyczące długów technicznych jako zadania i dodawaj kontekst, taki jak uzasadnienie, poziom ważności i inne

Pobierz ten szablon

Twórz dogłębną dokumentację, taką jak strategia, uzasadnienie i elementy działań dla złożonych długów technicznych w ClickUp Docs

Możesz tworzyć indywidualne dokumenty dla każdego stwierdzonego długu technicznego w Dokumenty ClickUp i dodać odpowiedni link do tego zadania, aby ułatwić przejrzystość i współpracę w zespołach.

Kierownicy techniczni mogą również utworzyć dokument główny określający podstawowe wytyczne dotyczące zarządzania długiem technicznym w ich organizacji. Może to ustandaryzować proces, zwłaszcza gdy organizacje mają wiele teamów programistycznych.

Analizuj fragmenty kodu, aby znaleźć luki logiczne, przeprowadzaj burze mózgów w celu uporządkowania kodu i otrzymuj aktualizacje statusu swojego długu technicznego dzięki ClickUp Brain

Szczególnie przydatną funkcją do sprawdzania jakości kodu jest ClickUp Brain . Narzędzie generatywne AI, ClickUp Brain, może pomóc programistom analizować kod pod kątem błędów, uzyskać sugestie dotyczące refaktoryzacji kodu, sugestie dotyczące kodu burzy mózgów i nie tylko.

Teams mogą również automatyzować aktualizacje statusu, podsumowywać dokumenty i projekty oraz znajdować ważne informacje za pośrednictwem narzędzia. To sprawia, że jest to świetny wirtualny asystent dla programistów, którzy chcą poprawić swoją wydajność i efektywność.

ClickUp najlepsze funkcje

Rejestrowanie długu technicznego: Usprawnij proces rejestrowania elementów długu technicznego, dodając je do osobnego projektu w ClickUp lub używając etykiet i etykiet

Usprawnij proces rejestrowania elementów długu technicznego, dodając je do osobnego projektu w ClickUp lub używając etykiet i etykiet Monitorowanie historycznych trendów zadłużenia : Wizualizuj swój ogólny dług techniczny i śledź trendy na zmierzyć wskaźnik zadłużenia technicznego w czasie

: Wizualizuj swój ogólny dług techniczny i śledź trendy na zmierzyć wskaźnik zadłużenia technicznego w czasie Dokumentuj swoje procesy: Zarządzaj całą dokumentacją związaną z długiem technicznym, w tym starszą wersją kodu, planami restrukturyzacji architektury i nie tylko

Zarządzaj całą dokumentacją związaną z długiem technicznym, w tym starszą wersją kodu, planami restrukturyzacji architektury i nie tylko Burza mózgów z AI : Wykorzystaj możliwości GenAI ClickUp Brain do analizy kodu lub znalezienia rozwiązań dla wyzwań związanych z kodowaniem

: Wykorzystaj możliwości GenAI ClickUp Brain do analizy kodu lub znalezienia rozwiązań dla wyzwań związanych z kodowaniem Integracja z narzędziami do analizy kodu: ClickUp nie oferuje wbudowanej analizy kodu, ale może integrować się z narzędziami do analizy kodu. Możesz więc zaimportować problemy związane z długiem technicznym bezpośrednio do zadań ClickUp w celu lepszego śledzenia

Limity ClickUp

ClickUp Brain jest dostępny tylko w płatnych planach

Niektórzy użytkownicy zgłaszali nieco stromą krzywą uczenia się

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Cena niestandardowa

: Cena niestandardowa ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka na obszar roboczy miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,100+ recenzji)

: 4.7/5 (9,100+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4000+ recenzji)

2. CodeScene

przez CodeScene CodeScene to narzędzie do analizy i wizualizacji kodu, które sprawdza jakość kodu i koreluje jego kondycję z innymi czynnikami, takimi jak typ kodu, autorzy i projekty. Daje to użytkownikom wgląd we wzorce zachowań zespołu i ich wpływ na kod.

Na przykład, można dowiedzieć się o mocnych stronach zespołu, takich jak ich wiedza techniczna lub doświadczenie systemowe, a także o tym, czy należy przydzielić inne zasoby do projektu, aby poprawić kondycję kodu.

CodeScene oferuje również wgląd w ogólny "stan architektury" bazy kodu Obejmuje to metryki, takie jak sprzężenie kodu i spójność, aby pomóc zidentyfikować potencjalne wady projektowe, które przyczyniają się do długu technicznego.

Najlepsze funkcje CodeScene

Zrozumienie kondycji kodu według indywidualnego programisty, zespołu lub projektu i uzyskanie wglądu w dynamikę zespołu

Automatyzacja przeglądów kodu z predefiniowanymi kontrolami jakości w celu skrócenia czasu programowania

Refaktoryzacja starszej wersji kodu i łatwe rozwiązywanie problemów technicznych dzięki narzędziom AI do refaktoryzacji kodu

Limity CodeScene

Użytkownicy zgłaszają stromą krzywą uczenia się, która jest pogarszana przez niezbyt intuicyjny interfejs użytkownika

Nacisk CodeScene na interakcję dewelopera z kodem może nie rozwiązywać bezpośrednio wszystkich problemów związanych z długiem technicznym

Ceny CodeScene

Standard : 20€/miesiąc za aktywnego autora

: 20€/miesiąc za aktywnego autora Pro : €30/miesiąc za aktywnego autora

: €30/miesiąc za aktywnego autora Enterprise: Cennik niestandardowy

CodeScene oceny i recenzje

G2 : Niedostępne

: Niedostępne Capterra: Niedostępne

3. Perforce

przez Perforce (na Gliffy) Perforce to kompleksowa platforma DevOps, która umożliwia zespołom programistycznym zarządzanie wszystkim, od kontroli wersji i przeglądów kodu po zarządzanie wymaganiami i zwinne zarządzanie projektami.

Zaprojektowany z myślą o dużych firmach zajmujących się oprogramowaniem dla przedsiębiorstw, Perforce zawiera kluczowe rozwiązania, takie jak zarządzanie cyklem życia aplikacji, statyczna analiza kodu i automatyzacja infrastruktury IT.

Programiści mogą również rejestrować swój dług techniczny i śledzić status różnych problemów w Perforce za pomocą narzędzia do zwinnego zarządzania projektami. To połączenie wydajności programistów i funkcji zarządzania operacjami sprawia, że Perforce jest doskonałym narzędziem dla dużych przedsiębiorstw zarządzających złożonymi projektami oprogramowania.

Najlepsze funkcje Perforce

Tworzenie izolowanych branchów kodu do celów eksperymentalnych i refaktoryzacji oraz zabezpieczanie bazy kodu

Wizualizuj proces zarządzania długiem technicznym i dodaj więcej kontekstu za pomocą Gliffy, narzędzia do tworzenia diagramów Perforce

Usprawnij wszystko strategie operacyjne i procesy (rozwój nowych funkcji, ocena ryzyka, testowanie i debugowanie) z jednej konsoli

Zrozumienie i zajęcie się historycznym długiem technicznym przy użyciu historii kontroli wersji Perforce i możliwości scalania

Wykonywanie różnorodnych czynności testowych, takich jak skanowanie biometryczne, ciągłe i geologiczne w celu wczesnego wychwytywania problemów

Limity Perforce

Może być powolny i powolny podczas wykonywania złożonych skanowań kodu

Niektórzy użytkownicy zgłaszają stromą krzywą uczenia się z powodu braku wystarczających szkoleń i zasobów

Może okazać się kosztowne dla małych i średnich organizacji

Ceny Perforce

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Perforce

G2 : Niedostępne

: Niedostępne Capterra: Niedostępne

4. Stepsize AI

przez Stepsize AI Stepsize AI to generatywne narzędzie AI, które pomaga zespołom programistycznym w bardziej efektywnym śledzeniu i zarządzaniu długiem technicznym. W przeciwieństwie do innych narzędzi do analizy kodu, Stepsize AI jest "trackerem", który pomaga programistom sporządzić listę długu technicznego w całym cyklu życia projektu i zająć się nim w każdym projekcie.

Stepsize AI jest znane ze swoich możliwości sztucznej inteligencji, takich jak generowanie kontekstowych raportów i zautomatyzowanych podsumowań długu technicznego na poziomie projektu. Może również pomóc inżynierom zmierzyć dług techniczny w oparciu o wysiłek i wpływ, dzięki czemu mogą lepiej ustalać priorytety.

Najlepsze funkcje Stepsize AI

Uzyskiwanie wglądu na poziomie projektu i komentarzy na temat przepływu danych, długu technicznego i śledzenia problemów

Generowanie zautomatyzowanych aktualizacji dotyczących długu technicznego i najnowszych problemów przy użyciu AI

Dodawanie adnotacji in-line do kodu w celu dodania kontekstu i zarządzania problemami związanymi z długiem technicznym bezpośrednio z poziomu edytora kodu

Integracja ze wszystkimi popularnymi edytorami kodu i narzędziami do śledzenia problemów w celu synchronizacji długu technicznego na wszystkich platformach

Ograniczenia Stepsize AI

Wsparcie tylko dla ograniczonego zestawu języków programowania

Będziesz musiał zintegrować Stepsize AI z innymi narzędziami do analizy kodu w celu dogłębnego testowania jakości kodu i skanowania luk w zabezpieczeniach

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że integracja Stepsize AI z innymi narzędziami może być skomplikowana

Ceny Stepsize AI

Teams : 29 USD/miesiąc za tablicę Jira lub zespół Linear Teams

: 29 USD/miesiąc za tablicę Jira lub zespół Linear Teams Dostosowane ustawienia: 29 USD/miesiąc za tablicę Jira lub zespół liniowy

Stepsize AI oceny i recenzje

G2 : Niedostępne

: Niedostępne Capterra: Niedostępne

5. Sonarqube

przez SonarQube SonarQube to open-source'owa alternatywa dla komercyjnych narzędzi do testowania i analizy kodu. Zapewnia wsparcie dla ponad 30 języków programowania i oferuje różnorodne rozwiązania do analizy kodu i zarządzania jakością dla zespołów programistów.

Kluczowe funkcje obejmują niestandardową analizę kodu, pomiar długu technicznego za pomocą dogłębnych wskaźników kondycji kodu (wynik złożoności, duplikacje i inne), a nawet narzędzie do wykrywania sekretów w celu zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa.

SonarQube posiada również tętniącą życiem społeczność programistów i ponad 50 wtyczek, które pomagają programistom uzyskać odpowiedzi na ich pytania i zwiększyć wydajność.

Najlepsze funkcje Sonarqube AI

Wykorzystanie silnika statycznego testowania bezpieczeństwa aplikacji (SAST) do przeprowadzania statycznej analizy kodu i sygnalizowania potencjalnych problemów

Otrzymywanie precyzyjnych informacji zwrotnych i praktycznych spostrzeżeń w oparciu o język programowania i styl programowania

Automatyczne odrzucanie potoków, które nie są zgodne z wcześniej zdefiniowanymi wytycznymi lub formatami kodu

Wyłapywanie i naprawianie problemów na wczesnym etapie cyklu rozwoju dzięki integracji SonarQube ze zintegrowanym środowiskiem programistycznym (IDE) i potokami ciągłego dostarczania (CD)

Limity Sonarqube AI

Sonarqube generuje w niektórych przypadkach fałszywie pozytywne raporty dotyczące problemów

Ustawienie SonarQube dla dużych teamów deweloperskich może być procesem wymagającym dużego wysiłku i czasochłonnym

Ograniczone funkcje raportowania w porównaniu z podobnymi narzędziami do zarządzania długiem technicznym

Cennik Sonarqube AI

Free

Sonar Cloud : Od 11,81 USD za 100 tys. linii kodu (rozliczane miesięcznie)

: Od 11,81 USD za 100 tys. linii kodu (rozliczane miesięcznie) Developer : Od 160 USD za 100 tys. wierszy kodu (rozliczane rocznie)

: Od 160 USD za 100 tys. wierszy kodu (rozliczane rocznie) Enterprise : Od 21 600 USD za 1 milion linii kodu (rozliczane rocznie)

: Od 21 600 USD za 1 milion linii kodu (rozliczane rocznie) Data Center: Od 136 600 USD za 20 milionów linii kodu (rozliczane rocznie)

Sonarqube AI oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (60+ recenzji)

: 4.5/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (50+ recenzji)

6. CAST Highlight

przez CAST Highlight CAST Highlight to narzędzie do analizy oprogramowania, które zapewnia zespołom programistów kompleksowy przegląd stanu bazy kodu i wszelkich potencjalnych przeszkód, które mogą się pojawić.

Jego kluczowe funkcje obejmują centralną konsolę do monitorowania statusu wszystkich aplikacji, narzędzie do sprawdzania luk w zabezpieczeniach do uruchamiania automatycznego skanowania kodu i oznaczania problemów, a także konfigurowalne pulpity zapewniające dogłębny wgląd w wydajność kodu.

Szczególnie wyjątkową funkcją CAST Highlight jest analiza zrównoważonego rozwoju. Dzięki danym, takim jak wyniki wpływu na środowisko, szacunki emisji CO2 i zielone braki, można zmniejszyć wpływ oprogramowania na środowisko i stać się bardziej energooszczędnym i opłacalnym.

Najlepsze funkcje CAST Highlight

Identyfikacja słabych punktów w bibliotekach open-source używanych w kodzie i analiza ich potencjalnego ryzyka dla aplikacji

Personalizacja pulpitów z kluczowymi wskaźnikami i uzyskanie jasnego obrazu kondycji portfolio oprogramowania w czasie

Automatyczna segmentacja i priorytetyzacja aplikacji do migracji do chmury w oparciu o wpływ na biznes i kwestie techniczne

Wskaż "zielone niedociągnięcia" w swoim kodzie, takie jak obniżenie emisji CO2 lub bycie bardziej energooszczędnym

CAST Highlight limits

Nieodpowiednie dla małych i średnich firm

Niektórzy użytkownicy zgłaszają "przeciążenie danymi" z powodu ciągłych alertów i powiadomień

Ceny CAST Highlight

Zakończone : Zaczyna się od 39 000 USD za 25 aplikacji (rozliczane rocznie)

: Zaczyna się od 39 000 USD za 25 aplikacji (rozliczane rocznie) Chmura : Od 27 000 USD za 25 aplikacji (rozliczane rocznie)

: Od 27 000 USD za 25 aplikacji (rozliczane rocznie) SCA : Od 28 000 USD za 25 aplikacji (rozliczane rocznie)

: Od 28 000 USD za 25 aplikacji (rozliczane rocznie) Green: Od 11 000 USD za 25 aplikacji (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje CAST Highlight

G2 : 4.5/5 (70+ recenzji)

: 4.5/5 (70+ recenzji) Capterra: Niedostępne

7. ReSharper

przez ReSharper ReSharper firmy JetBrains to popularne rozszerzenie do analizy kodu dla programistów .NET. Jest on używany głównie w Microsoft Visual Studio i posiada zaawansowane funkcje analizy kodu i refaktoryzacji, usprawnioną nawigację po kodzie, inteligentne zakończenie kodu i wiele innych.

ReSharper ulepsza również IntelliSense (wbudowane narzędzie Visual Studio do uzupełniania kodu) dla programistów .NET, dając im dodatkowe funkcje, takie jak kontekstowe sugestie kodu i automatyczne sugestie importu.

Najlepsze funkcje ReSharpera

Restrukturyzacja kodu za pomocą wbudowanych opcji refaktoryzacji oraz poprawa organizacji i czytelności kodu

Przeprowadzanie inspekcji kodu i naprawianie potencjalnych problemów dzięki automatycznym sugestiom szybkich poprawek ReSharper

Ustawienie specyficznych dla języka wytycznych dotyczących formatu kodu i standaryzacja bazy kodu

Używanie akcji generowania kodu do generowania właściwości i przeciążeń oraz tworzenia szablonów kodu

Limity ReSharpera

ReSharper został zaprojektowany dla ekosystemu .NET i nie ma wsparcia dla innych systemów programowania

Uruchamianie złożonej analizy kodu może spowolnić działanie systemu

Niektórzy użytkownicy raportowali krzywą uczenia się

Ceny ReSharper

Free : ReSharper jest Free dla studentów, nauczycieli i społeczności

: ReSharper jest Free dla studentów, nauczycieli i społeczności Organizacje : Od 34,90 USD/miesiąc za użytkownika

: Od 34,90 USD/miesiąc za użytkownika Osoby indywidualne: Od 13,90 USD/miesiąc za użytkownika

ReSharper oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (80+ recenzji)

: 4.5/5 (80+ recenzji) Capterra: Niedostępne

8. Checkstyle

przez Checkstyle Checkstyle, wprowadzony na początku 2000 roku, jest narzędziem open-source do formatowania kodu i statycznej analizy kodu dla projektów Java. Może pomóc programistom ustanowić jednolity styl kodowania w różnych projektach, dodając konwencje nazewnictwa, puste przestrzenie i inne.

Checkstyle można zintegrować z potokami CI/CD i zautomatyzować przeglądy kodu, aby upewnić się, że cały kod jest zgodny z wcześniej zdefiniowanymi zasadami i wytycznymi. Jest to szczególnie korzystne w przypadku projektów open-source z różnymi współpracownikami lub małymi zespołami Java, które wymagają darmowego i prostego narzędzia do sprawdzania formatów.

Najlepsze funkcje Checkstyle

Standaryzacja formatu bazy kodu w celu zapewnienia łatwej czytelności

Tworzenie niestandardowych reguł w celu oznaczania problemów z formatem specyficznych dla danej organizacji

Integracja z IDE i otrzymywanie alertów w czasie rzeczywistym o wszelkich naruszeniach formatu kodu

Limity Checkstyle

Checkstyle wspiera tylko język Java

Oferuje tylko podstawowe kontrole jakości kodu

Cennik Checkstyle

Free to use

Checkstyle oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (21 recenzji)

: 4.3/5 (21 recenzji) Capterra: Niedostępne

9. Mend.io

przez Mend.io Mend ma na celu usprawnienie bezpieczeństwa aplikacji poprzez automatyzację procesów i zapewnienie dostawcom narzędzi potrzebnych do pisania bezpiecznego kodu. Jako narzędzie AppSec klasy Enterprise dla zespołów programistycznych i bezpieczeństwa, Mend posiada unikalne, ale uzupełniające się narzędzia dla obu funkcji.

Oferuje zestaw narzędzi, które odnoszą się do różnych aspektów bezpieczeństwa aplikacji, koncentrując się w szczególności na automatyzacji zadań i zmniejszeniu obciążenia zespołów programistycznych. Kluczowe funkcje obejmują niestandardową analizę kodu, automatyzację identyfikacji zagrożeń open-source i wczesne wykrywanie luk w zabezpieczeniach.

Najlepsze funkcje Mend.io

Zwiększenie szybkości rozwoju i jakości kodu poprzez skanowanie kodu i rozwiązywanie problemów w czasie rzeczywistym

Konsolidacja przepływów danych, łączenie wspólnych problemów i usuwanie wielu luk w zabezpieczeniach za pomocą jednej zmiany w kodzie

Uzyskiwanie jasnych, możliwych do wykonania kroków w celu naprawienia problemów i zapobiegania podobnym w przyszłości

Inicjowanie okresowych, zautomatyzowanych kontroli bezpieczeństwa w całym cyklu rozwoju, aby wcześnie wychwycić luki w zabezpieczeniach i uniknąć problemów ze zgodnością z przepisami

Limity Mend.io

Mend.io może nie być odpowiednie dla mniejszych firm, ponieważ oferuje tylko roczne plany przeznaczone dla minimum 25 deweloperów

Ograniczone opcje niestandardowe w porównaniu do innych podobnych narzędzi

Ceny Mend.io

Mend Renovate : Zaczyna się od 25 000 USD rocznie dla 100 deweloperów

: Zaczyna się od 25 000 USD rocznie dla 100 deweloperów Mend SCA : Od 18 000 USD rocznie dla 25 deweloperów

: Od 18 000 USD rocznie dla 25 deweloperów Mend Container : Od 15 000 USD rocznie dla 100 deweloperów

: Od 15 000 USD rocznie dla 100 deweloperów Mend SAST: Od 18 000 USD rocznie dla 25 deweloperów

Oceny i recenzje Mend.io

G2 : 4.3/5 (100+ recenzji)

: 4.3/5 (100+ recenzji) Capterra: Niedostępne

10. Teamscale

przez Teamscale Teamscale by CQSE to platforma do zarządzania jakością oprogramowania stworzona w 2010 roku przez naukowców z Uniwersytetu Technicznego w Monachium.

Narzędzie jest obecnie znane ze swoich funkcji automatyzacji analizy kodu, takich jak ciągła inspekcja, konfigurowalne profile jakości i funkcje analizy bezpieczeństwa.

Inne kluczowe funkcje Teamscale obejmują szeroki zakres języków programowania i frameworków oraz rozszerzenie raportowania i pulpitów do monitorowania i zarządzania wskaźnikiem długu technicznego i trendami jakości kodu.

Oprogramowanie integruje się również z popularnymi systemami śledzenia problemów i backlog produktu systemy takie jak Jira i GitHub, które umożliwiają współpracę między wieloma Teams.

Najlepsze funkcje Teamscale

Analizowanie danych z różnych źródeł, takich jak repozytoria kodu, narzędzia do śledzenia błędów, a nawet narzędzia do zarządzania wymaganiami

Wyróżnianie nieprzetestowanych obszarów kodu i przeprowadzanie okresowych testów jakości kodu

Uzyskaj dogłębne dane i wskaźniki dotyczące jakości kodu, analizuj problemy związane z bezpieczeństwem i testuj architekturę oprogramowania

Zintegruj Teamscale ze swoimi systemami współpracy, zarządzania kodem i narzędziami do śledzenia błędów w celu ujednolicenia danych

Limity Teamscale

Teamscale nie oferuje darmowego planu ani wersji próbnej dla użytkowników

Obecnie nie są dostępne żadne funkcje sztucznej inteligencji

Ceny Teamscale

Pay-as-you-go: Zaczyna się od 110 € za użytkownika dla pięciu użytkowników miesięcznie

Teamscale oceny i recenzje

G2 : Niedostępne

: Niedostępne Capterra: Niedostępne

Analizuj kod i zmniejsz dług techniczny dzięki ClickUp

Zarządzanie długiem technicznym w bazie kodu oferuje wiele korzyści: możesz poprawić szybkość pracy zespołu programistów i zwiększyć bezpieczeństwo kodu. Jest to łatwe do zrobienia za pomocą sprytnych narzędzi do zarządzania długiem technicznym.

Możesz użyć dowolnego z narzędzi, które wymieniliśmy na tej liście, a na pewno będą one pomocne dla twojego zespołu programistów.

Sugerujemy jednak wypróbowanie ClickUp, aby rozpocząć zarządzanie długiem technicznym.

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania obszarem roboczym, które zawiera wbudowane narzędzia do zarządzania projektami, tworzenia dokumentów i komunikacji w zespole. Dzięki temu jest to doskonałe narzędzie do śledzenia długu technicznego i tworzenia dokumentacji wyjaśniającej ograniczenia API, niespójności biznesowe i inne.

Twoje zespoły mogą również współpracować między sobą bezpośrednio na platformie ClickUp, korzystając z różnych wbudowanych narzędzi do komunikacji i współpracy, takich jak ClickUp Whiteboards, Clip, widok czatu i inne.

Dlaczego nie wypróbować ClickUp? Zarejestruj się za Free i dowiedz się, jak ClickUp może pomóc udoskonalić bazę kodu i zwiększyć wydajność programistów.