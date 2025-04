10 najlepszych aplikacji i narzędzi dla freelancerów w 2025 roku

Powodzenie twojej kariery freelancera zależy niemal całkowicie od aplikacji do pracy na własny rachunek, z których korzystasz.

Bądźmy szczerzy - freelancing to nie tylko słońce i tęcza.

Żonglowanie terminami, śledzenie godzin pracy, wysyłanie faktur i staranie się nie wypalić - codzienna harówka freelancera może zebrać swoje żniwo. Jednak dzięki odpowiednim narzędziom można uprościć swoje działania biznesowe, zwiększyć wydajność i ostatecznie ułatwić sobie życie.

Zrobiliśmy naszą pracę domową i przygotowaliśmy listę 10 najlepszych aplikacji dla freelancerów w 2024 roku.

W tym wpisie na blogu omówimy kluczowe funkcje, wady i plany cenowe każdej aplikacji, abyś mógł podjąć świadomą decyzję w ciągu kilku minut.

Czego należy szukać w aplikacjach dla samozatrudnionych?

To, czego potrzebujesz w aplikacji dla samozatrudnionych, może się znacznie różnić w zależności od oferty usług i branży. Zidentyfikowaliśmy jednak kilka uniwersalnych aspektów, które należy wziąć pod uwagę:

Śledzenie czasu: Upewnij się, że aplikacja może dokładnie rejestrować czas spędzony na projektach i zadaniach, abyś mógł dokładnie rozliczać swoich klientów

Upewnij się, że aplikacja może dokładnie rejestrować czas spędzony na projektach i zadaniach, abyś mógł dokładnie rozliczać swoich klientów Opcje fakturowania i rozliczeń: Wybierz aplikację, która posiada narzędzia do fakturowania umożliwiające tworzenie i wysyłanie profesjonalnych faktur, śledzenie płatności i zarządzanie rozliczeniami klientów

Wybierz aplikację, która posiada narzędzia do fakturowania umożliwiające tworzenie i wysyłanie profesjonalnych faktur, śledzenie płatności i zarządzanie rozliczeniami klientów Śledzenie wydatków: Poszukaj funkcji, które ułatwiają przechwytywanie, organizowanie i zarządzanie wydatkami biznesowymi i paragonami w celu odliczenia podatku

Poszukaj funkcji, które ułatwiają przechwytywanie, organizowanie i zarządzanie wydatkami biznesowymi i paragonami w celu odliczenia podatku Zarządzanie projektami i zadaniami: To oczywistość. Twoja aplikacja powinna być w stanie Ci pomóc organizować zadania i śledzenie swoich projekty freelancerskie i wydajny cykl pracy

To oczywistość. Twoja aplikacja powinna być w stanie Ci pomóc organizować zadania i śledzenie swoich projekty freelancerskie i wydajny cykl pracy Integracja z oprogramowaniem księgowym: Freelancerzy również muszą radzić sobie z własnymi finansami i odliczeniami podatkowymi, więc upewnij się, że twoja aplikacja dla samozatrudnionych ma połączenie z popularnymi aplikacjami księgowymi, takimi jak QuickBooks Online lub Xero

Freelancerzy również muszą radzić sobie z własnymi finansami i odliczeniami podatkowymi, więc upewnij się, że twoja aplikacja dla samozatrudnionych ma połączenie z popularnymi aplikacjami księgowymi, takimi jak QuickBooks Online lub Xero Raportowanie i analityka: Wybierz aplikację ze szczegółowymi funkcjami raportowania i analityki, aby uzyskać wgląd w wyniki swojego biznesu, dochody, wydatki biznesowe i dane podatkowe

Wybierz aplikację ze szczegółowymi funkcjami raportowania i analityki, aby uzyskać wgląd w wyniki swojego biznesu, dochody, wydatki biznesowe i dane podatkowe Dostępność mobilna: Poszukaj czegoś, co jest dostępne w formie aplikacji mobilnych, abyś mógł uzyskać dostęp i zarządzać swoją pracą i finansami z dowolnego urządzenia, w dowolnym miejscu

10 najlepszych aplikacji dla samozatrudnionych w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy chcesz tworzyć oferty, śledzić rozliczane godziny, wystawiać faktury czy sporządzać umowy prawne, istnieje aplikacja, która pomoże ci to zrobić lepiej.

Naszą misją jest pomóc ci ją znaleźć!

Zapoznaj się z naszą listą 10 najlepszych aplikacji dla samozatrudnionych, które warto rozważyć w 2024 roku, wyselekcjonowanych tak, aby obejmowały wszystkie aspekty Twojego freelancerskiego biznesu:

1. ClickUp

Jako osoba samozatrudniona możesz przełączać się między e-mailami, zadaniami, projektami i przypomnieniami w wielu aplikacjach.

A gdyby tak móc to wszystko zrobić w jednej aplikacji? Oto ClickUp.

The Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp łączy wszystkie zadania, dane i zespół w jednym miejscu. Jest przeznaczony dla Teams dowolnej wielkości i z dowolnym budżetem.

A co najlepsze? Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami dla freelancerów oferuje szeroki zakres funkcji stworzonych specjalnie dla freelancerów do śledzenia czasu, ustawiania szacowanych czasów, zarządzania obciążeniami pracą, a nawet upraszczania faktur - wszystko na jednym, łatwym w użyciu ekranie.

Zobacz swoje projekty i klientów tak, jak chcesz, dzięki ponad 15 widokom ClickUp

ClickUp posiada również funkcje zarządzania projektami z ponad 15 konfigurowalnych widoków które dostosowują się do indywidualnych potrzeb, umożliwiając freelancerom wizualizację i śledzenie ich pracy w sposób odpowiedni dla każdego projektu lub klienta.

Widoki te obejmują widok listy, aby uzyskać ogólny przegląd projektów, widok Kanban do aktualizacji określonych statusów oraz widok kalendarza, aby zaplanować obciążenie pracą - wszystkie te i inne zapewniają elastyczność w organizowaniu i skupianiu się na zadaniach w preferowany sposób.

Priorytetyzuj swoje zadania według pilnych, wysokich, normalnych i niskich priorytetów i dotrzymuj terminów

Jeśli zadania na pulpicie nawigacyjnym wymagają więcej uwagi niż inne, użyj Funkcje priorytetyzacji zadań w ClickUp ustawienie poziomów pilności i terminów, aby zakończyć je na czas.

Śledź rozliczane godziny dzięki narzędziu Project Time Tracker firmy ClickUp i uprość proces fakturowania

Możesz również użyć ClickUp's Project Time Tracker to wygodne narzędzie dla freelancerów, które dokładnie rejestruje godziny spędzone nad projektami w celu fakturowania klientów, ułatwiając proces fakturowania i zapewniając wszystkim sprawiedliwe wynagrodzenie.

Tworzenie faktur i śledzenie płatności za pomocą szablonu ClickUp Freelance Invoice Template

Czy to oznacza, że nadal musisz tworzyć własne faktury? Nie. Uzyskaj dostęp do ogromnej biblioteki konfigurowalnych szablonów ClickUp szablonów dla freelancerów i wybierz odpowiedni szablon faktury.

Na przykład z szablonem Szablon faktury dla freelancerów ClickUp dzięki ClickUp Freelance Invoice Template możesz łatwo tworzyć profesjonalne faktury, śledzić płatności i bezpiecznie przechowywać wszystkie informacje o kliencie w jednym obszarze roboczym.

Korzyści z używania tego szablonu obejmują:

Możliwość dostosowania faktur do potrzeb każdego klienta lub projektu

Ułatwione śledzenie płatności, dzięki czemu żadna faktura nie umknie uwadze

Automatyzacja przypomnień o płatnościach w celu zapewnienia terminowych płatności i skrócenia czasu spędzanego na kontaktach z klientami

ClickUp najlepsze funkcje

Użyj daty rozpoczęcia, terminy i dokładne godziny w zadaniach w celu precyzyjnego planowania

Dodaj szacowany czas do swoich zadań, aby planować obciążenie pracą

Dokładne rozliczanie godzin i raportowanie dzięki funkcji śledzenia czasu pracy

Użyj Mapy myśli do burzy mózgów i podziału złożonych projektów

Szybkie uruchamianie i realizacja projektów dzięki gotowym szablonom ClickUp

Ustawienie niestandardowych praw dostępu dla klientów w oparciu o potrzeby projektu

Połączenie z ponad 1000 aplikacji takich jak QuickBooks, Google Drive, Teams i Zoom

Limity ClickUp

Niewielka krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Aplikacja mobilna nie posiada wszystkich funkcji, co wersja komputerowa

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/użytkownika miesięcznie

$7/użytkownika miesięcznie Business: $12/użytkownika miesięcznie

$12/użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka za obszar roboczy miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9450+ recenzji)

4.7/5 (9450+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 4050 opinii)

2. Aplikacja

przez Zastosuj Apploye łączy w sobie trzy podstawowe procesy freelancingu w łatwym w użyciu hubie: śledzenie czasu, planowanie projektów i harmonogramowanie.

Aplikacja umożliwia śledzenie czasu spędzonego na wykonywaniu zadań, pomagając zachować koncentrację dzięki narzędziom takim jak timer Pomodoro. Możesz zarządzać swoim czasem i budżetem przeznaczonym na poszczególne projekty dzięki funkcjom takim jak projekty i budżetowanie.

Ponadto, Apploye może automatycznie obliczać czas pracy użytkownika i generować faktury rozliczane czasowo dla Ciebie, jeśli chodzi o rozliczanie klientów.

Najlepsze funkcje aplikacji

Śledzenie czasu w trybie online i offline

Monitorowanie zadań za pomocą pulpitu time tracker

Generowanie raportów aktywności, aby zrozumieć swoją wydajność

Integracja z aplikacjami do zarządzania projektami, takimi jak ClickUp i Asana

Maintainer zapewnia bezpieczeństwo dzięki hostingowi Amazon AWS i szyfrowaniu SSL

Limity Apploye

Inne funkcje, takie jak planowanie zadań i zarządzanie urlopami, są w fazie rozwoju

Ceny Apploye

Standard: $5/użytkownik miesięcznie

$5/użytkownik miesięcznie Elite: $7/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Apploye

G2: 4.5/5 (ponad 10 recenzji)

4.5/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 30 recenzji)

3. Clockify

przez Clockify Clockify jest aplikacją typu free śledzenie czasu oprogramowanie które może przekształcić się w pełnoprawne narzędzie do zarządzania czasem, co czyni je dobrą opcją dla samozatrudnionych profesjonalistów.

Możesz z łatwością śledzić swoje projekty, rejestrować godziny pracy i tworzyć zgrabne karty czasu pracy do rozliczania klientów.

Clockify pomaga również zrozumieć, na co przeznaczany jest czas. Możesz przeglądać szczegółowe raporty, aby zobaczyć, co robisz, porównać to z tym, co myślałeś, że zrobisz, i zobaczyć, jak dobrze sobie radzisz w czasie.

Platforma łączy się również z wieloma innymi aplikacjami, dzięki czemu można ją połączyć z ulubionymi narzędziami i utrzymać wydajność bez konieczności ciągłego przełączania narzędzi.

Najlepsze funkcje Clockify

Śledzenie czasu ręcznie lub automatycznie z dowolnego urządzenia

Podejmowanie lepszych decyzji dzięki raportowaniu w czasie rzeczywistym

Połączenie z Teams za pomocą wiadomości w aplikacji

Łatwe zarządzanie i zatwierdzanie kart czasu pracy

Synchronizacja wszystkich kalendarzy dzięki integracji z Kalendarzem Google lub Microsoft Outlook

Limity Clockify

Niektórzy użytkownicy uważają interfejs za przestarzały

Sztywna struktura cenowa

Ceny Clockify

Podstawowy: $4.99/użytkownika miesięcznie

$4.99/użytkownika miesięcznie Standard: $6.99/użytkownika miesięcznie

$6.99/użytkownika miesięcznie Pro: $9.99/użytkownika miesięcznie

$9.99/użytkownika miesięcznie Enterprise: $14.99/użytkownika miesięcznie

Clockify oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 160 recenzji)

4.5/5 (ponad 160 recenzji) Capterra: 4.7/5 (4800+ recenzji)

4. QuickBooks

Ta prosta i skuteczna aplikacja dla osób samozatrudnionych pomaga śledzić zarobki i wydatki, radzić sobie z podatkami i odpisami, wysyłać faktury do klientów i przeglądać raportowanie dotyczące finansów.

QuickBooks wyróżnia się tym, że usprawnia obsługę kont bankowych. Jeśli zaimportujesz transakcje bankowe do oprogramowania, automatycznie posortuje ono wpisy i zaoszczędzi czas. Pozwala również na łatwe przesyłanie paragonów poprzez robienie zdjęć zamiast wpisywania ich wszystkich.

Niestandardowy kreator raportów ułatwia organizowanie raportów finansowych w dowolny sposób. A jeśli śledzisz sprzedawane rzeczy, QuickBooks poinformuje Cię, kiedy masz mało elementów i które z nich sprzedają się najlepiej.

Najlepsze funkcje QuickBooks

Śledzenie przychodów i wydatków biznesowych z dokładnością i łatwością

Uzyskaj wsparcie podatkowe poprzez śledzenie przebiegu, kwartalne szacowanie podatku oraz wypełnianie i przygotowywanie zeznań podatkowych

Tworzenie faktur, automatyzacja faktur cyklicznych i śledzenie wszystkich płatności

Generowanie niestandardowych raportów zawierających szczegółowe informacje, takie jak zestawienia zysków i strat oraz deklaracje VAT

Obsługa wielu walut

Zachowaj prywatne dane finansowe dzięki hasłom i szyfrowaniu

Limity QuickBooks

Brak bezpośredniej płatności rachunków z platformy

Niektórzy użytkownicy zgłaszali słabą obsługę klienta

Stosunkowo drogie dla freelancerów

Ceny QuickBooks

Simple Start: $30/miesiąc

$30/miesiąc Essentials: $60/miesiąc

$60/miesiąc Plus: 90$/miesiąc

90$/miesiąc Zaawansowany: $200/miesiąc

Oceny i recenzje QuickBooks

G2: 4/5 (3200+ recenzji)

4/5 (3200+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 6400 recenzji)

5. Rocket Lawyer

przez Rocket Lawyer Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem, czy prowadzisz małą firmę, posiadanie zespołu prawnego jest kluczem do utrzymania silnego biznesu. A Rocket Lawyer może po prostu pasować do rachunku.

Od przygotowywania dokumentów prawnych po uzyskiwanie porad od profesjonalistów, Rocket Lawyer dba o front prawny podczas zakładania własnego biznesu.

Po zarejestrowaniu się możesz rozmawiać z dowolną liczbą prawników, kiedy tylko potrzebujesz pomocy, i poprosić ich o przejrzenie Twoich dokumentów. Ponadto dostępnych jest ponad 300 szablonów formularzy do wyboru, obejmujących wiele różnych wymogów prawnych, takich jak wynajem lokalu lub napisanie listu z prośbą o usługę.

Najlepsze funkcje Rocket Lawyer

Połączenie z prawnikiem w celu udzielenia odpowiedzi na spory dotyczące dokumentów

Tworzenie niestandardowych umów, dokumentów założycielskich LLC, znaków towarowych itp.

Łatwa nawigacja dzięki rozmowom z przewodnikiem, jasnym instrukcjom i niestandardowym szablonom

Dostęp do ponad 300 szablonów spełniających różne potrzeby prawne

Limity Rocket Lawyer

Wymaga podania danych karty kredytowej do rejestracji

Ograniczone opcje członkostwa

Brak podstawowych pakietów LLC

Cennik Rocket Lawyer

Rocket Legal: $39.99/miesiąc, rozliczane miesięcznie

$39.99/miesiąc, rozliczane miesięcznie Rocket Legal+: $19.99/miesiąc, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Rocket Lawyer

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.3/5 (6400+ recenzji)

6. Evernote

przez Evernote Jeśli potrzebujesz miejsca, w którym możesz zebrać wszystkie swoje genialne pomysły, myśli i plany w jednym zorganizowanym hubie, rozważ Evernote.

Możesz zapisywać pomysły, zadania i ważne szczegóły w notatkach, upewniając się, że wszystko jest łatwe do znalezienia na wszystkich urządzeniach. Evernote organizuje notatki w notatniki i etykiety, dzięki czemu można oddzielić od siebie różne części biznesu.

Udostępnianie notatników i współpraca nad projektami z zespołami w czasie rzeczywistym, digitalizacja i przechowywanie obrazów rachunków, paragonów i wizytówek za pomocą skanera dokumentów Evernote oraz utrzymanie porządku w obszarze roboczym.

Najlepsze funkcje Evernote

Pobieranie stron internetowych, artykułów i zdjęć za pomocą aplikacji web clipper

Skanowanie i digitalizacja dokumentów za pomocą wbudowanego skanera

Nagrywanie notatek audio zamiast ciągłego ich zapisywania

Bycie na bieżąco z zadaniami dzięki listom do zrobienia i przypomnieniom

Rozpoczynanie projektów dzięki szablonom z możliwością dostosowania

Limity Evernote

Brak możliwości dodawania adnotacji do zeskanowanych plików PDF

Skomplikowana organizacja utrudnia lokalizację plików

Ograniczona przestrzeń w wersji Free

Cennik Evernote

Free

Personal: $14.99/miesiąc

$14.99/miesiąc Profesjonalny: $17.99/miesiąc

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4.4/5 (ponad 2000 recenzji)

4.4/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 8200 recenzji)

7. Trello

przez Trello Trello jest popularnym narzędzie do zarządzania projektami z wizualnym układem ułatwiającym śledzenie zadań i terminów. Wszystko można organizować w tablice, listy i karty oraz łatwo je przenosić.

Trello nie służy jednak wyłącznie do pracy indywidualnej - można go również używać do współpracy z innymi freelancerami, Teamsami i klientami. Ponadto, możesz niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb, co jeszcze bardziej ułatwia zarządzanie projektami.

Trello umożliwia także połączenie z innymi aplikacjami, automatyzację powtarzalnych zadań i usprawnienie cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Trello

Wizualizacja projektów, zadań i kamieni milowych na stronie Tablice Kanban Śledzenie terminów przy użyciu widoku Kalendarza

Dostęp do wielu różnych szablonów, aby zaoszczędzić czas

Integracja z ponad 200 aplikacjami dzięki funkcji Power-Ups

Tworzenie własnych reguł i wyzwalaczy do kontrolowania działań w ramach cyklu pracy

Limity Trello

Ograniczone możliwości niestandardowe

Trudne wyszukiwanie kart

Krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Cennik Trello

**Free

Standardowy: $6/użytkownika miesięcznie

$6/użytkownika miesięcznie Premium: $12.50/użytkownika miesięcznie

$12.50/użytkownika miesięcznie Enterprise: $17.50/użytkownika miesięcznie

Trello oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (18500+ recenzji)

4.4/5 (18500+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (8200+ recenzji)

8. Proposify

przez Propozycja Dla freelancerów dobrze napisana oferta jest kluczem do zamknięcia większych transakcji. Dzięki Proposify możesz automatycznie generować świetnie wyglądające propozycje w ciągu kilku minut.

Platforma oferuje duży wybór szablonów z możliwością dostosowania do różnych typów klientów. Dzięki funkcjom takim jak e-podpisy, klienci mogą podpisywać oferty bezpośrednio w aplikacji.

Co więcej, jest ona połączona z innymi aplikacjami dla samozatrudnionych profesjonalistów, takimi jak FreshBooks, dzięki czemu można obsługiwać fakturowanie i przetwarzanie płatności za jednym zamachem.

Najlepsze funkcje Proposify

Dopasowanie do stylu każdego klienta lub wprowadzenie swojego brandingu za pomocą spersonalizowanych szablonów

Korzystanie z interaktywnych cen, dzięki czemu klienci mogą dostosowywać opcje w ramach propozycji

Przechowywanie i ponowne wykorzystywanie zawartości propozycji

Śledzenie statusu propozycji dzięki przydatnym wskaźnikom i analizom

Dostęp w podróży za pomocą aplikacji mobilnej

Limity Proposify

Redaktor tekstu jest bardzo wadliwy dla niektórych użytkowników

Brak niestandardowych powiadomień lub alertów

Ceny Proposify

Plan Teams: $49/użytkownika na miesiąc

$49/użytkownika na miesiąc Business Plan: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Proposify

G2: 4.4/5 (18500+ recenzji)

4.4/5 (18500+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (270+ opinii)

9. Pasek

przez Stripe Stripe to internetowe, globalne narzędzie płatnicze dla wszystkich rodzajów Businessu, szczególnie przydatne dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Dzięki niestandardowej kasie Stripe, zakładce z informacjami o kliencie i subskrypcji, możesz obsługiwać transakcje klientów w jednym hubie.

Osoby samozatrudnione lub właściciele małych firm mogą z łatwością ustawić swoje konta, utworzyć linki do płatności lub dodać kasę do swojej witryny. Z kolei wbudowana funkcja fakturowania umożliwia przetwarzanie płatności w kilku prostych krokach.

Najlepsze funkcje Stripe

Zarządzanie płatnościami cyklicznymi i fakturami w celu usprawnienia przepływu gotówki

Bezpieczeństwo kont bankowych i transakcji dzięki szyfrowaniu i SSL

Łatwa integracja z witryną lub aplikacją za pomocą prostego API

Globalizacja biznesu dzięki ponad 135 walutom

Limity Stripe

Opłata za transakcję za każdą dokonaną płatność

Niezgrabna funkcja płatności cyklicznych

Ustawienia i konfiguracja mogą być trudne

Cennik Stripe

Stripe ma strukturę cenową za transakcję.

Standard: 2,9% + 30¢ za powodzenie dla kart krajowych

2,9% + 30¢ za powodzenie dla kart krajowych Niestandardowe: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Stripe

G2: 4.3/5 (ponad 300 recenzji)

4.3/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.5/5 (270+ opinii)

10. Wix

przez Wix Wix to świetne narzędzie dla freelancerów lub samozatrudnionych profesjonalistów, którzy chcą stworzyć stronę internetową najwyższej jakości. Oferuje bogatą bibliotekę szablonów, które można niestandardowo dostosować, aby zaprezentować swoje usługi lub produkty.

Dzięki łatwemu systemowi przeciągania i upuszczania Wix możesz zaprojektować swoją witrynę tak, jak chcesz. Ponadto ma wbudowane funkcje SEO, aby upewnić się, że zostaniesz zauważony przez docelowych odbiorców.

Jeśli prowadzisz działalność związaną ze sprzedażą wydajności, Wix umożliwia ustawienie sklepu internetowego i sprzedaż na całym świecie. Jego konfigurowalne adresy URL i etykiety zapewniają, że ludzie mogą odkryć twoją witrynę online. Ogólnie rzecz biorąc, Wix to świetny wybór dla freelancerów, którzy chcą mieć solidną obecność w Internecie, aby przyciągnąć klientów lub klientów.

Najlepsze funkcje Wix

Automatyczne tworzenie stron internetowych dzięki Wix ADI (sztucznej inteligencji projektowej)

Uzyskaj dostęp do ponad 800 szablonów i znajdź ten, który odpowiada Twoim potrzebom

Popraw widoczność witryny dzięki wbudowanym narzędziom SEO

Korzystaj z narzędzi do wyświetlania produktów i bezpiecznych opcji płatności z Wix Stores

Limity Wix

Szablon sklepu jest zwykle powolny i pełen błędów

Wersja Free ma limity SEO i wyświetla niepotrzebne reklamy

Ceny Wix

Light: $17/miesiąc

$17/miesiąc Core: $29/miesiąc

$29/miesiąc Business: $36/miesiąc

$36/miesiąc Business Elite: 159$/miesiąc

Wix oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 1600 recenzji)

4.2/5 (ponad 1600 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 9400 recenzji)

Rozkręć swój Freelance Business z ClickUp już dziś!

Jako freelancer musisz nosić kilka kapeluszy, aby samodzielnie zarządzać całym biznesem. Ale nie musisz balansować między tysiącem różnych aplikacji do zrobienia tego - zwłaszcza, gdy ClickUp może obsłużyć prawie wszystko za Ciebie.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz priorytetyzować swoje zadania , zarządzaj terminami projektów, śledź rozliczane godziny lub wystawiaj faktury klientom na czas, ClickUp ma rozwiązanie dla każdej przeszkody, z którą możesz się spotkać podczas rozwijania swojego biznesu Nie wierzysz nam? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przenieś swoją karierę freelancera na wyższy poziom!