Najlepsze zajęcia dodatkowe dla inżynierów oprogramowania

Hej, czarodzieje oprogramowania! 🧙‍♂️ Masz trochę wolnego czasu pomiędzy łamaniem kodu i wdrażaniem aplikacji? Dlaczego nie sprawić, by twoje umiejętności i pasje pracowały w nadgodzinach, nurkując w pobocznym zajęciu? W ten sposób nie tylko zasilisz swoje konto bankowe, ale także zadbasz o to, by Twoje mózgi były w pełni sprawne.

Przygotowaliśmy listę najfajniejszych i najbardziej lukratywnych dorywczych zajęć dostosowanych do potrzeb inżynierów oprogramowania, takich jak ty - od dorabiania na boku po tworzenie szybkich rozwiązań SaaS. Niezależnie od tego, czy jesteś mentorem, czy też masz ochotę na rozpoczęcie blogowania technologicznego, każdy programista szukający dochodowego placu zabaw znajdzie tu coś dla siebie. Zacznijmy odkrywać te możliwości!

TL;DR-To są nasze ulubione zajęcia dodatkowe dla każdego programisty

Przekształć swoje umiejętności inżynierii oprogramowania w dochodowe przedsięwzięcia dzięki tym dodatkowym zajęciom:

Freelancing

Konsulting

Kursy online

Mikro SaaS

Polowanie na błędy

Mentoring

Sprzedaż API

Tworzenie NFT

Blogowanie techniczne

Tworzenie oprogramowania open source

Freelancing lub Moonlighting w inżynierii oprogramowania

Praca w charakterze freelancera lub inżyniera oprogramowania może być zarówno lukratywna, jak i satysfakcjonująca. Zacznij od ustawienia atrakcyjnego profilu na platformach takich jak Upwork lub Freelancer. Zaprezentuj swoje unikalne umiejętności i wcześniejsze projekty, aby przyciągnąć potencjalnych klientów. Pamiętaj, networking to klucz do sukcesu! Dotrzyj do byłych współpracowników lub dołącz do społeczności technologicznych online, aby rozpowszechniać informacje. Zacznij od mniejszych projektów, aby zbudować wiarygodność i solidne portfolio, a następnie stopniowo podejmuj się bardziej złożonych i lepiej płatnych projektów w miarę rozwoju.

Konsulting w zakresie rozwoju oprogramowania

Przejście do konsultingu w zakresie rozwoju oprogramowania to świetny krok dla doświadczonych inżynierów, którzy chcą wykorzystać swoją wiedzę. Zacznij od zidentyfikowania swojej niszy w oparciu o najbardziej biegłe umiejętności i wiedzę branżową. Stań się liderem myśli, udzielając się na forach technicznych, pisząc wnikliwe artykuły lub przemawiając na konferencjach. Stwórz profesjonalną stronę internetową opisującą twoje usługi i podkreślającą referencje klientów, aby zbudować zaufanie. Zacznij lokalnie lub wykorzystaj swoją profesjonalną sieć kontaktów, aby znaleźć pierwszych klientów, a następnie rozszerzaj zasięg w miarę zdobywania większego doświadczenia i pewności siebie.

Tworzenie i sprzedaż kursów online

Zanurz się w tworzeniu i sprzedaży kursów online, jeśli masz talent do nauczania i głębokie zrozumienie tematów związanych z oprogramowaniem. Po pierwsze, wybierz temat, w którym masz zarówno doświadczenie, jak i unikalną perspektywę. Skorzystaj z platform takich jak Udemy lub Teachable, aby hostować swój kurs. Stwórz kompleksową, angażującą zawartość, w tym wykłady wideo, quizy i interaktywne ćwiczenia z kodowania. Promuj swój kurs za pośrednictwem mediów społecznościowych, odpowiednich blogów lub webinarów. Informacje zwrotne są na wagę złota - wykorzystaj recenzje uczestników, aby stale udoskonalać swój kurs, zapewniając, że pozostanie on odpowiedni i edukacyjny.

Rozwój i sprzedaż aplikacji Micro SaaS

Jeśli masz smykałkę do dostrzegania luk rynkowych, tworzenie i sprzedaż aplikacji Micro SaaS może być dla ciebie kopalnią złota. Najpierw wskaż konkretny problem, który możesz rozwiązać za pomocą prostego oprogramowania. Aplikacja powinna być skoncentrowana i przyjazna dla użytkownika. Opracuj ją przy użyciu metodologii lean, aby zminimalizować koszty początkowe. Gdy będzie gotowa, wdróż swoją aplikację na platformach takich jak Shopify lub WordPress jako wtyczki lub rozszerzenia, w zależności od tego, gdzie najlepiej pasuje. Wprowadzaj ją na rynek w inteligentny sposób, korzystając z mediów społecznościowych i content marketingu, koncentrując się na konkretnych odbiorcach, którzy odniosą największe korzyści z Twojej aplikacji Micro SaaS.

Bug Bounty Hunting

Polowanie na błędy może być ekscytującym i satysfakcjonującym zajęciem dla inżynierów oprogramowania z silnym doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa. Zacznij od przestudiowania najczęstszych luk w zabezpieczeniach i sposobów ich odpowiedzialnego wykorzystywania. Platformy takie jak HackerOne lub Bugcrowd zapewniają legalną drogę do raportowania błędów i zdobywania nagród. Zacznij od mniejszych firm, które mogą nie mieć tak solidnych teamów ds. bezpieczeństwa jak większe korporacje. W ten sposób możesz doskonalić swoje umiejętności z większą szansą na znalezienie istotnych błędów. W miarę nabierania pewności siebie i odnoszenia powodzeń, możesz przejść do bardziej znanych firm i bardziej wymagających projektów.

Mentoring dla początkujących programistów

Mentorowanie początkujących programistów to satysfakcjonujący sposób na odwdzięczenie się społeczności programistów przy jednoczesnym uzyskaniu dodatkowego dochodu. Zacznij od zidentyfikowania swoich obszarów specjalizacji i najlepszych sposobów, w jakie możesz pomóc nowicjuszom - niezależnie od tego, czy chodzi o podstawy kodowania, określone języki programowania czy cykle życia oprogramowania. Zarejestruj się na platformach takich jak MentorCruise lub CodingCoach, gdzie możesz ustawić profil szczegółowo opisujący twoje doświadczenie i to, co oferujesz jako mentor. Wybierz format mentoringu - rozmowy wideo, wsparcie na czacie lub spersonalizowane przeglądy projektów. Ustaw jasne oczekiwania i cele ze swoimi podopiecznymi, aby zapewnić obopólną satysfakcję i postęp.

Budowanie i sprzedaż API

Tworzenie i sprzedaż API to fantastyczna opcja dla inżynierów oprogramowania, którzy chcą tworzyć wartościowe narzędzia dla innych programistów. Zacznij od zidentyfikowania funkcji, na które jest zapotrzebowanie, ale które nie są obecnie obsługiwane. Opracuj solidne, skalowalne API, wykorzystując swoje doświadczenie w rozwoju backendu. Upewnij się, że dokładnie udokumentowałeś swoje API, aby zapewnić łatwość użytkowania i integracji dla innych programistów. Hostuj swoje API na platformach takich jak RapidAPI, gdzie możesz również ustawić model cenowy - rozważ zaoferowanie podstawowego użytkowania za darmo, aby zwiększyć odsetki i pobierać opłaty za funkcje premium. Promocja API na forach dla deweloperów, blogach i platformach społecznościowych w celu zwiększenia widoczności.

Tworzenie NFT

Jeśli jesteś zaintrygowany technologią blockchain, tworzenie NFT (Non-Fungible Tokens) może być ekscytującym przedsięwzięciem. Zacznij od zrozumienia podstaw NFT i leżącej u ich podstaw technologii blockchain. Następnie zdecyduj, jakie unikalne zasoby cyfrowe chcesz stworzyć - czy to sztukę cyfrową, muzykę, czy nawet fragmenty kodu. Skorzystaj z platform takich jak OpenSea lub Rarible, aby wybić swoje NFT. Pamiętaj, że historia stojąca za twoim NFT może zwiększyć jego wartość, więc stwórz fascynującą narrację wokół swoich powstań. Promuj swoje NFT w mediach społecznościowych i społecznościach NFT, aby przyciągnąć kolekcjonerów i entuzjastów. Bądź na bieżąco z trendami rynkowymi i kwestiami prawnymi w przestrzeni NFT.

Blogowanie technologiczne lub tworzenie zawartości

Blogowanie technologiczne lub tworzenie zawartości to świetny sposób na udostępnianie swoich spostrzeżeń i uzyskiwanie dodatkowych dochodów. Zacznij od wybrania konkretnej niszy, która jest zgodna z twoją wiedzą i odsetkami w świecie technologii. Niezależnie od tego, czy chodzi o AI, blockchain czy samouczki dotyczące tworzenia oprogramowania, upewnij się, że twoja zawartość wypełnia unikalne miejsce w rozległym krajobrazie blogów technologicznych. Ustaw bloga za pomocą platform takich jak WordPress lub Medium, gdzie możesz łatwo publikować i zarabiać na swojej zawartości. Zaangażuj swoich odbiorców, używając konwersacyjnego tonu i dostarczając wartości poprzez samouczki, spostrzeżenia lub najnowsze trendy technologiczne. Promuj swoją zawartość w mediach społecznościowych i poprzez SEO, aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Utrzymuj żywe interakcje, odpowiadając na komentarze i opinie.

Rozwój oprogramowania open source

Rozpoczęcie tworzenia oprogramowania open source może mieć ogromny wpływ. Zacznij od zidentyfikowania problemu, z którym boryka się wielu deweloperów lub ulepszenia istniejącego narzędzia, które twoim zdaniem mogłoby zostać zoptymalizowane. Gdy masz już swój pomysł, zacznij kodować i hostować swój projekt na platformach takich jak GitHub lub GitLab. Nie tylko sprawi to, że projekt będzie dostępny, ale także zachęci do współpracy i ulepszeń dzięki wkładowi społeczności. Licencjonowanie ma kluczowe znaczenie; wybierz licencję open source, która odpowiada celom projektu. Zaangażuj się w społeczność poprzez dokumentację, problemy i prośby o funkcje, aby zwiększyć widoczność i użyteczność projektu.

Wskazówki dotyczące powodzenia w karierze inżyniera oprogramowania

Bądź na bieżąco: Nieustannie poznawaj nowe technologie, języki programowania i narzędzia. Pole technologiczne szybko ewoluuje, a bycie na bieżąco jest kluczem do sukcesu.

Nieustannie poznawaj nowe technologie, języki programowania i narzędzia. Pole technologiczne szybko ewoluuje, a bycie na bieżąco jest kluczem do sukcesu. Codzienne kodowanie: Ćwicz kodowanie każdego dnia, nawet jeśli są to tylko małe projekty lub wyzwania, aby doskonalić swoje umiejętności i zdolności rozwiązywania problemów.

Ćwicz kodowanie każdego dnia, nawet jeśli są to tylko małe projekty lub wyzwania, aby doskonalić swoje umiejętności i zdolności rozwiązywania problemów. Pracuj nad projektami pobocznymi: Angażuj się w projekty poboczne, aby odkrywać nowe obszary i pogłębiać swoją wiedzę. Może to być wszystko, od wkładu w open source po rozwój osobistych aplikacji.

Angażuj się w projekty poboczne, aby odkrywać nowe obszary i pogłębiać swoją wiedzę. Może to być wszystko, od wkładu w open source po rozwój osobistych aplikacji. Kładź nacisk na umiejętności miękkie: Kultywuj silne umiejętności komunikacji, pracy zespołowej i rozwiązywania problemów. Są one kluczowe dla efektywnej współpracy i pracy w zróżnicowanych teamach.

Kultywuj silne umiejętności komunikacji, pracy zespołowej i rozwiązywania problemów. Są one kluczowe dla efektywnej współpracy i pracy w zróżnicowanych teamach. Zadawaj pytania: Nigdy nie wahaj się prosić o pomoc lub wyjaśnienia w razie potrzeby. Współpraca z bardziej doświadczonymi dostawcami może dostarczyć spostrzeżeń i skrótów, które można przegapić samodzielnie.

Nigdy nie wahaj się prosić o pomoc lub wyjaśnienia w razie potrzeby. Współpraca z bardziej doświadczonymi dostawcami może dostarczyć spostrzeżeń i skrótów, które można przegapić samodzielnie. Priorytet dla jakości kodu: Zawsze staraj się pisać czysty, czytelny i wydajny kod. Regularnie refaktoryzuj swój kod i ucz się na podstawie wzajemnych recenzji kodu.

Zawsze staraj się pisać czysty, czytelny i wydajny kod. Regularnie refaktoryzuj swój kod i ucz się na podstawie wzajemnych recenzji kodu. Buduj profesjonalną sieć kontaktów: Bierz udział w konferencjach branżowych, udzielaj się na forach technologicznych i nawiązuj połączenia z rówieśnikami na platformach takich jak LinkedIn. Networking może otworzyć drzwi do nowych możliwości i współpracy.

Bierz udział w konferencjach branżowych, udzielaj się na forach technologicznych i nawiązuj połączenia z rówieśnikami na platformach takich jak LinkedIn. Networking może otworzyć drzwi do nowych możliwości i współpracy. Skup się na doświadczeniu użytkownika: Tworząc oprogramowanie, zawsze bierz pod uwagę doświadczenie użytkownika końcowego. Świetne doświadczenie użytkownika może odróżnić dobre oprogramowanie od świetnego.

