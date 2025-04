10 najlepszych programów do zarządzania cyklem pracy w Enterprise w 2025 roku

Zarządzanie cyklem pracy w przedsiębiorstwie polega na zakończeniu zadań i procesów obejmujących wiele działów bez ręcznego wprowadzania danych.

Szybko rozwijające się organizacje lub przedsiębiorstwa używają oprogramowania do zarządzania przepływem pracy, aby:

Standaryzacji procesów w celu uzyskania spójnych wyników

Optymalizacji i zarządzania cyklami pracy oraz poprawy połączeń między procesami

Eliminacji silosów komunikacyjnych między działami i lokalizacjami

Automatyzacji zadań manualnych, które blokują procesy i zmniejszają wydajność pracowników

Redukcja strat, ryzyka i kosztów poprzez eliminację ręcznych i powtarzalnych procesów

Kierowanie strategią biznesową dzięki opartym na danych spostrzeżeniom, raportowaniu i pulpitom nawigacyjnym

Rozwiązanie do zarządzania cyklem pracy koncentruje się na automatyzacji i uproszczeniu przepływów pracy poprzez integrację różnych aplikacji w miejscu pracy. Zadania, których zakończenie zajęłoby godziny, a nawet dni (takie jak wprowadzenie tysięcy wierszy danych z wielu źródeł do CRM), zajmują teraz minuty lub sekundy.

W tym artykule omówiono najlepsze narzędzia do zarządzania cyklem pracy w przedsiębiorstwie, ich funkcje, limity i ceny, aby pomóc w wyborze najbardziej odpowiedniego.

Czego należy szukać w rozwiązaniu do zarządzania cyklem pracy w przedsiębiorstwie?

Oto kilka funkcji, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania do zarządzania cyklem pracy w przedsiębiorstwie:

Bezkodowy, konfigurowalny i prosty interfejs: Szukaj prostego i intuicyjnego interfejsu, który może być używany przez wszystkich członków zespołu z różnych działów. Kreator typu "przeciągnij i upuść" zapewnia szybką i łatwą orkiestrację konfigurowalnych procesów przepływu pracy, nawet przy ograniczonej wiedzy z zakresu kodowania

Szukaj prostego i intuicyjnego interfejsu, który może być używany przez wszystkich członków zespołu z różnych działów. Kreator typu "przeciągnij i upuść" zapewnia szybką i łatwą orkiestrację konfigurowalnych procesów przepływu pracy, nawet przy ograniczonej wiedzy z zakresu kodowania Integracje z innymi podmiotami: Ponieważ cykle pracy w przedsiębiorstwie wymagają wprowadzania zestawów danych z wielu aplikacji, dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i innych źródeł, narzędzie do automatyzacji procesów musi zapewniać wsparcie dla integracji innych podmiotów z bazami danych, narzędziami do zarządzania projektami, platformami finansowymi, kalendarzami, narzędziami CRM i systemami HR

Ponieważ cykle pracy w przedsiębiorstwie wymagają wprowadzania zestawów danych z wielu aplikacji, dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i innych źródeł, narzędzie do automatyzacji procesów musi zapewniać wsparcie dla integracji innych podmiotów z bazami danych, narzędziami do zarządzania projektami, platformami finansowymi, kalendarzami, narzędziami CRM i systemami HR Centralny pulpit raportów: Poszukaj pulpitu raportowania w swoim oprogramowaniu do zarządzania przepływem pracy w przedsiębiorstwie. Powinien on wyświetlać wszystkie przepływy pracy i formularze, identyfikować wąskie gardła przepływu pracy, śledzić oś czasu i ustawić priorytety

Poszukaj pulpitu raportowania w swoim oprogramowaniu do zarządzania przepływem pracy w przedsiębiorstwie. Powinien on wyświetlać wszystkie przepływy pracy i formularze, identyfikować wąskie gardła przepływu pracy, śledzić oś czasu i ustawić priorytety Dzienniki aktywności: Ponieważ wielu członków zespołu i działów korzysta z równoległych cykli pracy dla różnych działań, Twój zarządzanie cyklem pracy oprogramowanie musi zapewniać szczegółowy dziennik aktywności z wglądem w interakcje, komunikację i modyfikacje dokonywane przez członków zespołu, aby wspierać kulturę współpracy

Ponieważ wielu członków zespołu i działów korzysta z równoległych cykli pracy dla różnych działań, Twój zarządzanie cyklem pracy oprogramowanie musi zapewniać szczegółowy dziennik aktywności z wglądem w interakcje, komunikację i modyfikacje dokonywane przez członków zespołu, aby wspierać kulturę współpracy Skalowalność: System zarządzania przepływem pracy w przedsiębiorstwie powinien być łatwo adaptowalny i kompatybilny ze złożonymi procesami w miarę rozwoju firmy. Ponieważ większość Business przechodzi przez wiele faz transformacji, cykl pracy powinien być w stanie je przetrwać bez konieczności przebudowy od podstaw

System zarządzania przepływem pracy w przedsiębiorstwie powinien być łatwo adaptowalny i kompatybilny ze złożonymi procesami w miarę rozwoju firmy. Ponieważ większość Business przechodzi przez wiele faz transformacji, cykl pracy powinien być w stanie je przetrwać bez konieczności przebudowy od podstaw AI-powered: Dzięki wbudowanym możliwościom AI, przyspieszenie powtarzalnych zadań, takich jak tworzenie formularzy, staje się szybkie i łatwe. Na przykład, pola formularzy sugerowane przez AI pomagają użytkownikom biznesowym szybciej tworzyć i wykonywać formularze oraz efektywnie przechwytywać wymagane zestawy danych

Dzięki wbudowanym możliwościom AI, przyspieszenie powtarzalnych zadań, takich jak tworzenie formularzy, staje się szybkie i łatwe. Na przykład, pola formularzy sugerowane przez AI pomagają użytkownikom biznesowym szybciej tworzyć i wykonywać formularze oraz efektywnie przechwytywać wymagane zestawy danych Kontrola dostępu oparta na rolach: Wybierz narzędzie do zarządzania cyklem pracy w przedsiębiorstwie z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC) umożliwić współpracę między członkami Teams bez naruszania prywatności poufnych zbiorów danych

10 najlepszych narzędzi do zarządzania cyklem pracy dla przedsiębiorstw w 2024 roku

1. ClickUp

Organizuj zadania w ClickUp, z jego 15 dynamicznymi widokami, dla lepszego zarządzania projektami i cyklem pracy

Business musi automatyzować cykle pracy, budować niestandardowe systemy dla różnych przypadków użycia i tworzyć standardowe szablony przepływu pracy podczas skalowania swoich operacji.

Platforma do zarządzania cyklem pracy w przedsiębiorstwie ClickUp integruje automatyzację przepływu pracy, możliwości AI i współpracę w procesach biznesowych w celu planowania, zarządzania i wykonywania przepływów pracy.

Oto najważniejsze funkcje, które sprawiają, że ClickUp jest idealnym rozwiązaniem do automatyzacji i zarządzania przepływem pracy w przedsiębiorstwie. ClickUp do zarządzania projektami oferuje spersonalizowane widoki dla wielofunkcyjnych projektów w celu szybszego skalowania operacji. Menedżerowie mogą zobaczyć status każdego zadania, odpowiednich członków zespołu odpowiedzialnych za zadanie i kto będzie pracował nad tym, co jest następne w zadaniu proces zarządzania cyklem pracy .

Dzięki tym informacjom menedżerowie mogą z dużym wyprzedzeniem zidentyfikować możliwe przeszkody i pociągnąć zespół do odpowiedzialności za postępy.

Wybieraj spośród ponad 100 gotowych Automatyzacja ClickUp aby usprawnić i zorganizować cykl pracy zespołu oraz wyeliminować powtarzające się zadania. Niektóre z naszych ulubionych automatyzacji zmniejszających wysiłek związany z zarządzaniem cyklem pracy obejmują:

Automatyczne przypisywanie zadań

Aktualizowanie statusów zadań

Stosowanie gotowych szablonów w celu usprawnienia procesów przepływu pracy ClickUp Brain , wbudowany asystent AI, automatyzuje takie elementy, jak przypisywanie zadań do właściwego członka zespołu, dodawanie oś czasu, planowanie podzadań i wypełnianie wymaganych danych w cyklach pracy i szablonach przepływu pracy, dzięki czemu członkowie zespołu mogą skupić się na działaniach o wartości dodanej.

Automatyzacja zadań i aktualizacji w cyklu pracy dzięki ClickUp Brain

Niezależnie od tego, czy tworzysz nowy proces, czy usprawniasz istniejący, Szablon tablicy przepływu procesów ClickUp może pomóc zrozumieć procesy biznesowe, zidentyfikować wąskie gardła oraz uprościć komunikację i współpracę z interesariuszami.

Usprawnij wizualizację projektu dzięki jasnemu i zwięzłemu przeglądowi kompleksowego cyklu pracy za pomocą szablonu Tablica przepływu procesów ClickUp

Korzystaj z niestandardowych statusów, widoków i pól oraz twórz wiele zakresów zarządzania projektami, aby śledzić postępy swojego zespołu na każdym kroku, wizualizować istniejące procesy i realistycznie ustalać priorytety zadań.

Ponieważ przedsiębiorstwa mają do czynienia ze złożonymi cyklami pracy i wzajemnie powiązanymi procesami, organizacje muszą nadać priorytet spójności i automatyzacji powtarzalnych zadań, aby zminimalizować ilość przeróbek. ClickUp dla Enterprise Teams dostosowuje Teams do wspólnych celów, upraszcza współpracę międzyfunkcyjną i umożliwia zarządzanie cyklem pracy na jednej platformie.

ClickUp najlepsze funkcje

Zautomatyzowane przepływy pracy: Oszczędzaj czas swojego zespołu dzięki automatyzacji przepływów pracy za pomocą ponad 50 gotowych akcji w ClickUp Automations. Utrzymuj przepływ pracy w ruchu, łącząc działania ze zmieniającymi się statusami, etykietami i osiami czasu

Ustawienie niestandardowych automatyzacji w ClickUp dla powtarzalnych zadań

Gotowe szablony: Szybka realizacja projektów dzięki ponad 1000 konfigurowalnych szablonów procesów i zadań

Szybka realizacja projektów dzięki ponad 1000 konfigurowalnych szablonów procesów i zadań Uproszczone śledzenie, raportowanie i współpraca: Automatyzacja śledzenia postępów zespołu w celu osiągnięcia wspólnego celu, tworzenie niestandardowych widoków dostosowanych do zespołu i uproszczenie współpracy międzyfunkcyjnej dzięki ClickUp Chat , Tablice ClickUp oraz Dokumenty ClickUp

Dodawaj widżety, aby aktualizować cykle pracy, zmieniać statusy, przypisywać zadania i nie tylko bezpośrednio w edytorze ClickUp

Zarządzanie zadaniami oparte na AI: Automatyzacja zarządzania zadaniami poprzez przypisanie zadań do członków zespołu, ustawienie oś czasu, tworzenie podzadań i wypełnianie pól danych za pomocą ClickUp Brain. ClickUp Brain podsumowuje również notatki ze spotkań i podsumowania wątków oraz pomaga tworzyć briefy projektów w ciągu kilku sekund

Natychmiastowe podsumowanie długich wątków komentarzy za pomocą kliknięcia przycisku za pomocą ClickUp Brain

Centralne operacje: Użyj ClickUp dla Teams Operacyjnych aby scentralizować działania związane z zarządzaniem wiedzą i cyklem pracy, ograniczyć korzystanie z wielu narzędzi i poprawić wydajność zespołu. Dzięki ponad 1000 integracji możesz łatwo scentralizować swoją codzienną pracę, w tym ulubione aplikacje, w ClickUp

Użyj ClickUp dla Teams Operacyjnych aby scentralizować działania związane z zarządzaniem wiedzą i cyklem pracy, ograniczyć korzystanie z wielu narzędzi i poprawić wydajność zespołu. Dzięki ponad 1000 integracji możesz łatwo scentralizować swoją codzienną pracę, w tym ulubione aplikacje, w ClickUp Zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności: Dzięki ClickUp możesz mieć pewność, że Twoje dane są bezpieczne. Wszystkie dane dla ClickUp są szyfrowane w spoczynku przy użyciu szyfrowania AES-256, a komunikacja aplikacji internetowych jest szyfrowana za pomocą TLS 1.2. Jesteśmy zgodni z normami SOC2, ISO i PCI

Limity ClickUp

Rozszerzenie funkcji może czasami przytłoczyć nowego użytkownika

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny ClickUp

G2 : 4.7/5 (9,400+ recenzji)

: 4.7/5 (9,400+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (4,000+ recenzji)

2. Kissflow

przez Kissflow Niestandardowe, skalowalne cykle pracy Kissflow automatyzują zadania, eliminują marnotrawstwo, redukują koszty, zwiększają zwrot z inwestycji i pomagają członkom zespołu uzyskać dostęp do odpowiednich zasobów, aby przyspieszyć realizację projektu.

Jako oprogramowanie do zarządzania cyklem pracy w przedsiębiorstwie, Kissflow automatyzuje przepływy pracy bez udziału zespołu IT, zwiększając widoczność procesów i generując raportowanie w czasie rzeczywistym na temat zadań i wydajności pracowników.

Najlepsze funkcje Kissflow

Tworzenie konfigurowalnych cykli pracy w celu automatyzacji powtarzalnych zadań za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika Kissflow

Automatyczne przypisywanie zadań do odpowiednich członków zespołu w celu zapewnienia spotkań SLA i dotrzymywania terminów realizacji projektów

Śledzenie wszystkich przepływów pracy w scentralizowanym pulpicie w celu uzyskania najwyższej widoczności operacji zarządzania procesami biznesowymi

Limity Kissflow

Możliwość automatycznej aktualizacji zbiorów danych Kissflow wymaga poprawy, ponieważ czasami konieczna jest ręczna interwencja

Ceny Kissflow

Basic: $1500/miesiąc z limitem funkcji

$1500/miesiąc z limitem funkcji Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny klientów Kissflow

G2: 4.3/5 (ponad 500 recenzji)

4.3/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 50 opinii)

3. Cflow

przez Cflow Oprogramowanie workflow firmy Cflow jest odpowiednie dla Teams z wieloma działami zaangażowanymi w operacje Enterprise, takimi jak HR, sprzedaż i marketing, finanse, IT i zaopatrzenie.

Dzięki ponad 1000 integracji aplikacji, w tym Google, Dropbox, Salesforce i Trello, różne Teams mogą przyspieszyć swoje codzienne zadania, spędzać mniej czasu na przydzielaniu zadań i szybko uzyskiwać dostęp do istniejących dokumentów, zmniejszając wysiłek związany z zarządzaniem przepływem pracy.

Dzięki spersonalizowanym, wydajnym cyklom pracy i bezpiecznej platformie opartej na chmurze, utrzymanie produktywności jest łatwiejsze dzięki przepływowi pracy w przedsiębiorstwie Cflow oprogramowanie do zarządzania projektami .

Cflow najlepsze funkcje

Organizuj cykle pracy, aby usprawnić zarządzanie projektami, niezależnie od typu urządzenia i lokalizacji. Cflow automatyzuje codzienne cykle pracy i oszczędza czas na powtarzalnych zadaniach, takich jak zatwierdzanie faktur i wniosków o zakup

Szablonizacja cykli pracy zespołu za pomocą wizualnego kreatora przepływów pracy typu "przeciągnij i upuść", aby utworzyć wiele szablonów cyklu pracy dla różnych przypadków użycia

Narzędzie Business Activity Monitor (BAM) firmy Cflow umożliwia śledzenie wszystkich działań związanych z procesami i generowanie niestandardowych raportów w celu przeglądu procesów i podejmowania świadomych decyzji dotyczących operacji biznesowych

Limity Cflow

Cflow może opóźniać przetwarzanie danych podczas pracy z dużymi zestawami danych

Ceny Cflow

Happy: $12/użytkownika/miesiąc za 20 procesów i 10 raportów na pulpicie nawigacyjnym

$12/użytkownika/miesiąc za 20 procesów i 10 raportów na pulpicie nawigacyjnym Radość: 16 USD/użytkownika/miesiąc za nieograniczoną liczbę procesów i 50 raportów na pulpicie nawigacyjnym

16 USD/użytkownika/miesiąc za nieograniczoną liczbę procesów i 50 raportów na pulpicie nawigacyjnym Bliss: 22 USD/użytkownika/miesiąc za nieograniczoną liczbę procesów i nieograniczoną liczbę raportów na pulpicie

Oceny klientów Cflow

G2: 5/5 (ponad 50 opinii)

5/5 (ponad 50 opinii) Capterra: Za mało opinii

4. Przepływ grawitacyjny

przez Przepływ grawitacyjny Gravity Flow to wtyczka przepływu pracy WordPress do budowania i wykonywania formularzy i niestandardowych cykli pracy.

Jeśli Twój biznes używa formularzy w wielu punktach styku do przechwytywania zestawów danych, Gravity Flow jest odpowiednim rozwiązaniem aplikacja do cyklu pracy która automatycznie przekierowuje przesłane formularze w ramach działań związanych z zarządzaniem procesami biznesowymi.

Gravity Flow pomaga skonfigurować nawet stare witryny WordPress ze złożonymi cyklami pracy dzięki wbudowanym integracjom i narzędziom wizualnym. Możesz łatwo wdrożyć zautomatyzowane procesy dla zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników bez tarć.

Najlepsze funkcje Gravity Flow

Użyj Gravity Forms do generowania i integrowania formularzy dla wielu procesów biznesowych i przypadków użycia, takich jak onboarding, generowanie faktur i przetwarzanie aplikacji w witrynie WordPress

Twórz niestandardowe interaktywne automatyzacje i optymalizuj cykle pracy z ponad 40 wstępnie zdefiniowanych kroków działania

Korzystaj z zabezpieczeń klasy korporacyjnej dla Business opartych na formularzach przechowujących dane w chmurze

Limity Gravity Flow

Użytkownicy skarżyli się, że tłumaczenia Gravity Flow nie działają poprawnie

Cennik Gravity Flow

**Licencja podstawowa:$99/rok dla jednej witryny WordPress

Licencja Pro: 299 USD/rok dla trzech witryn WordPress

299 USD/rok dla trzech witryn WordPress Licencja Ultimate: $447/rok dla 50 witryn WordPress

Gravity Flow - niestandardowe oceny klientów

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

5. Ul

przez Ul Oprogramowanie do zarządzania cyklem pracy Hive obejmuje aplikacje do zarządzania pracą, automatyzacji zadań, współpracy, raportowania i kontroli.

Hive Automatyzacja tworzy zadania, przypisuje właścicieli i zmienia statusy. Po ustanowieniu cyklu pracy dla konkretnego zadania, nie musisz się do niego zgłaszać ani monitorować jego statusu - Hive Automatyzacja zrobi to za Ciebie.

Hive Analytics śledzi działania i projekty w całym obszarze roboczym, analizuje czas spędzony na każdym działaniu i projekcie oraz zapewnia wgląd na wysokim poziomie w krytyczne wskaźniki i oczekujące problemy.

Najlepsze funkcje Hive

Tworzenie wieloetapowych, niestandardowych cykli pracy bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu kodowania przy użyciu kreatora przepływów pracy Hive typu "przeciągnij i upuść"

Tworzenie osobistych rozwiązań przepływu pracy, wybieranie wyzwalaczy i akcji automatyzacji oraz ustawianie spersonalizowanych warunków automatyzacji zarówno dla Hive to Hive, jak i Hive to innych narzędzi

Korzystaj z bezkodowego kreatora formularzy Hive, aby importować informacje z wielu źródeł danych i tworzyć współdzielone formularze bez kodu w celu płynnej współpracy zespołowej

Limity Hive

Użytkownicy skarżyli się na brak możliwości integracji Hive z dostawcami usług SMS

Ceny Hive

Free: 0 USD za 200 MB przestrzeni dyskowej i dziesięciu członków obszarów roboczych

0 USD za 200 MB przestrzeni dyskowej i dziesięciu członków obszarów roboczych Starter: $1.50/miesiąc/użytkownika za nieograniczoną przestrzeń dyskową i dziesięciu członków obszarów roboczych

$1.50/miesiąc/użytkownika za nieograniczoną przestrzeń dyskową i dziesięciu członków obszarów roboczych Teams: $5/miesiąc/użytkownika za nieograniczoną przestrzeń dyskową i 50 członków obszarów roboczych

$5/miesiąc/użytkownika za nieograniczoną przestrzeń dyskową i 50 członków obszarów roboczych Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny klientów Hive

G2: 4,6/5 (ponad 500 recenzji)

4,6/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 190 opinii)

6. ProcessMaker

przez ProcessMaker ProcessMaker to oparte na sztucznej inteligencji oprogramowanie do zarządzania przepływem pracy w przedsiębiorstwie z prostym interfejsem, który poprawia wydajność zespołu.

Dzięki inteligentnej automatyzacji, Teams mogą automatyzować i wdrażać przykłady cyklu pracy takich jak zatwierdzanie faktur, wdrażanie pracowników, zarządzanie usługami biznesowymi i zaopatrzenie.

Platforma umożliwia automatyzację interdyscyplinarnych cykli pracy i przepływu danych między systemami i działami poprzez integrację AI i NLP (przetwarzanie języka naturalnego).

Najlepsze funkcje ProcessMaker

Połączenie i orkiestracja złożonych procesów biznesowych, danych i systemów z istniejących aplikacji i strumieni danych

Wdrażanie inteligentnej automatyzacji poprzez połączenie generatywnej AI, inteligentnego przetwarzania dokumentów, automatyzacji procesów biznesowych i silników decyzyjnych

Korzystaj z gotowych szablonów z predefiniowanymi procesami, udostępniaj innym udane cykle pracy i zapisuj swoje unikalne procesy jako szablony do wykorzystania w przyszłości

Limity ProcessMaker

Formularze internetowe nie są łatwe do dostosowania

Ceny ProcessMaker

Platforma: Niestandardowy cennik i brak funkcji takich jak tworzenie ekranów mobilnych, testowanie procesów

Niestandardowy cennik i brak funkcji takich jak tworzenie ekranów mobilnych, testowanie procesów Pro: Niestandardowy cennik i brak funkcji takich jak formularze AI, wyszukiwanie AI

Niestandardowy cennik i brak funkcji takich jak formularze AI, wyszukiwanie AI Enterprise Plus: Niestandardowy cennik i dostęp do wszystkich zaawansowanych funkcji

Oceny klientów ProcessMaker

G2: 4.3/5 (280+ recenzji)

4.3/5 (280+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 170 opinii)

7. Pneumatyczny cykl pracy

przez Pneumatyka Pneumatic to system zarządzania przepływem pracy SaaS do iteracyjnego rozwoju i ciągłego doskonalenia procesów biznesowych. Zacznij od udokumentowania procesów swojej firmy za pomocą szablonów pracy, a następnie uruchom je, sprawdź ich wydajność, zidentyfikuj wąskie gardła i wprowadź poprawki, aby zmaksymalizować wydajność.

Pneumatyczny cykl pracy - najlepsze funkcje

Narzędzie Pneumatic Template Builder umożliwia tworzenie i udoskonalanie nowych szablonów, wprowadzanie zmian w już istniejących szablonów, aby dodać nowe SOP oraz dodawać lub usuwać właścicieli szablonów

Uruchamiaj wiele cykli pracy z każdego szablonu przepływu pracy i twórz nowe przepływy pracy, klonując istniejące

Użyj pulpitu Pneumatic, aby uzyskać przegląd cykli pracy i przypisać zadania do każdego użytkownika, aby zidentyfikować blokady i ustawić priorytety

Limity cyklu pracy Pneumatic

Nie nadaje się dla dużych Enterprise ze złożonymi cyklami pracy

Pneumatyczny cykl pracy - ceny

Unlimited: $99/miesiąc bez dedykowanego menedżera ds. wdrożeń

$99/miesiąc bez dedykowanego menedżera ds. wdrożeń Fractional COO: $599/miesiąc z dedykowanym menedżerem ds. wdrożeń i innymi zaawansowanymi funkcjami

Pneumatyczny cykl pracy - oceny klientów

G2: Za mało opinii

Za mało opinii Capterra: Za mało opinii

8. Process Street

przez Ulica procesu Process Street to oprogramowanie do automatyzacji procesów biznesowych, które zastępuje ręczne zadania przepływami pracy bez użycia kodu. Integruje się z aplikacjami innych firm, takimi jak Slack, Zapier, HubSpot, Google Drive i innymi narzędziami do automatyzacji, aby tworzyć spersonalizowane przepływy pracy do wysyłania e-maili, importowania danych, wysyłania faktur i podobnych zadań.

Process Street pomaga regularnie aktualizować i udoskonalać reguły automatyzacji cyklu pracy bez wpływu na cały system lub przerywania bieżących działań.

Najlepsze funkcje Process Street

Tworzenie kompleksowych, solidnych łańcuchów wartości za pomocą niestandardowych formularzy i zautomatyzowanych cykli pracy oraz zarządzanie przepływem informacji między różnymi zespołami, działami i procesami

Generowanie raportów wydajności automatyzacji przepływu pracy w celu monitorowania wydajności zespołu i identyfikowania wąskich gardeł na poziomie indywidualnym lub zespołowym w ramach intuicyjnego pulpitu

Ustawienie logiki warunkowej, takiej jak if/then, aby automatycznie dostosować się do różnych sytuacji i wymagań zespołu

Limity Process Street

Bez biblioteki procesów wielokrotnego użytku trudno jest połączyć procesy i wydarzenia

Cennik Process Street

Startup: $100/miesiąc i ograniczony rozwój aplikacji

$100/miesiąc i ograniczony rozwój aplikacji Pro: 1500 USD/miesiąc i niestandardowe funkcje w ograniczonym zakresie (rozliczane rocznie)

1500 USD/miesiąc i niestandardowe funkcje w ograniczonym zakresie (rozliczane rocznie) Enterprise: Niestandardowy cennik z dostępem do wszystkich funkcji i niestandardowych ustawień

Oceny klientów Process Street

G2: 4,6/5 (ponad 350 recenzji)

4,6/5 (ponad 350 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 600 opinii)

9. Wrike

przez Wrike Twórz niestandardowe przepływy pracy i zautomatyzowane obszary robocze dla różnych zespołów i działów biznesowych za pomocą konfiguracji przepływu pracy Wrike.

Wrike pomaga dużym teamom personalizować ich przepływy pracy za pomocą niestandardowych automatyzacji, w których ustawiają własne reguły i wyzwalacze. Twórz automatyczne zatwierdzenia, formularze wniosków i powtarzalne plany, aby wyeliminować ręczny wysiłek w operacjach Enterprise.

Najlepsze funkcje Wrike

Korzystaj z wbudowanych szablonów automatyzacji cyklu pracy Wrike, aby planować projekty, dzielić je na krótsze zadania, upraszczać wizualizację i dostarczać projekty w zaplanowanych terminach, aby osiągnąć wyższy poziom zadowolenia klientów

Automatycznie filtruj zadania, utrzymuj porządek w obszarze roboczym i przypinaj listy rzeczy do zrobienia według priorytetów.

Korzystaj z narzędzi do współpracy w aplikacji, aby planować projekty, umożliwiać edycję na żywo i definiować rezultaty bez czekania na odpowiedzi e-mail

Limity Wrike

Podstawowe funkcje, takie jak zatwierdzanie, są dostępne w aplikacji mobilnej, ale brakuje ich w aplikacji komputerowej Wrike

Cennik Wrike

Free

Teams: $9.8/miesiąc dla 2-25 użytkowników

$9.8/miesiąc dla 2-25 użytkowników Business: 24,8 USD/miesiąc dla 5-200 użytkowników

24,8 USD/miesiąc dla 5-200 użytkowników Enterprise: Niestandardowa cena dla 5 do nieograniczonej liczby użytkowników z bezpieczeństwem i skalowalnością klasy korporacyjnej

Niestandardowa cena dla 5 do nieograniczonej liczby użytkowników z bezpieczeństwem i skalowalnością klasy korporacyjnej Pinnacle: Niestandardowa cena dla 5 do nieograniczonej liczby użytkowników z zaawansowaną analityką

Oceny klientów Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3500 recenzji)

4,2/5 (ponad 3500 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 2 500 opinii)

10. Nintex

przez Nintex System zarządzania cyklem pracy Nintex jest znany z intuicyjnego interfejsu użytkownika i łatwej integracji z aplikacjami innych firm.

Nintex wykorzystuje narzędzia oparte na sztucznej inteligencji do tworzenia cykli pracy w ciągu kilku minut, integrowania różnych wewnętrznych i zewnętrznych repozytoriów oraz opracowywania kompleksowych procesów biznesowych w celu automatyzacji operacji, zarządzania danymi oraz modelowania i mapowania procesów.

Wstępnie wbudowany pulpit analityczny Nintex zapewnia praktyczny wgląd w automatyzacje działające w całej organizacji. Pozwala śledzić i mierzyć status instancji cyklu pracy, zarządzanie zapasami i wpływ na biznes.

Najlepsze funkcje Nintex

Użyj pliku oprogramowanie do dokumentowania procesów do scalania danych w dokumentach bez wycinania i wklejania oraz automatyzacji przekierowywania dokumentów do recenzji i podpisywania oraz przechowywania ich w chmurze

Tworzenie niestandardowych procesów automatyzacji przepływu pracy w celu importowania danych z różnych źródeł w organizacji i podejmowania lepszych decyzji

Konceptualizuj, wizualizuj i iteruj swoje zwinne cykle pracy za pomocą kanwy projektanta Nintex typu "przeciągnij i upuść"

Limity Nintex

Funkcje takie jak mapowanie procesów mogą być trudne dla początkujących użytkowników

Ceny Nintex

Pro: $25,000/rok za 2,000 generacji dokumentów

$25,000/rok za 2,000 generacji dokumentów Premium: 50 000 USD/rok za 10 000 generacji dokumentów

50 000 USD/rok za 10 000 generacji dokumentów Custom: Niestandardowy cennik dla niestandardowych generacji dokumentów

Oceny klientów Nintex

G2: 4,3/5 (ponad 1000 recenzji)

4,3/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4,1/5 (ponad 80 recenzji)

Znajdź najlepsze oprogramowanie do zarządzania cyklem pracy dla swojego Teams

Jeśli Twój zespół spędza zbyt dużo czasu na ręcznym przydzielaniu zadań i przełączaniu się między aplikacjami w celu zebrania różnych punktów danych, nadszedł czas, aby skorzystać z oprogramowania do zarządzania cyklem pracy w przedsiębiorstwie.

Jeśli dopiero zaczynasz, polecamy ClickUp jako przyjazne dla początkujących rozwiązanie do automatyzacji cykli pracy. Posiada on gotowe szablony usprawniające procesy biznesowe i jest zasilany przez ClickUp Brain w celu wyeliminowania powtarzalnych zadań.

To, co wyróżnia ClickUp jako najlepsze oprogramowanie do zarządzania przepływem pracy w przedsiębiorstwie, to połączenie automatyzacji przepływu pracy z zarządzaniem projektami w celu wykonywania przepływów pracy ręcznie i za pomocą zautomatyzowanych działań.

Aby rozpocząć, zarejestruj się na ClickUp za darmo.