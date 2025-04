10 najlepszych aplikacji do śledzenia zadań dla kierowników projektów w 2025 roku

Kierownicy projektów i liderzy zespołów często mają trudności z oceną obciążenia swojego zespołu. Aby efektywnie zarządzać zasobami i zwiększać wydajność, musisz znać obciążenie pracą swojego zespołu jak własną kieszeń.

Musisz być na bieżąco z kluczowymi szczegółami - ustalając czas przydzielony do projektów, dostępność członków zespołu do pracy nad nowymi projektami i dostosowując ich postępy do szacowanych czasów.

W tym miejscu przydatne okazuje się oprogramowanie do śledzenia zadań.

Kluczowym celem oprogramowania do śledzenia czasu pracy jest pomoc pracownikom w optymalizacji ich czasu, zapewnienie, że nie przegapią okazji oraz utrzymanie kultury przejrzystości i rozwoju.

A to bezpośrednio przekłada się na korzyści organizacyjne. Klienci są zadowoleni z terminowych dostaw, buduje się zaufanie i solidną reputację, która przynosi więcej zysków.

Czym jest oprogramowanie do śledzenia zadań?

Oprogramowanie do śledzenia zadań oferuje kierownikom projektów wgląd w każdy aspekt zadań, nad którymi pracuje ich zespół. Zaprojektowane, aby pomóc zespołom planować, organizować i zarządzać projektami bardziej efektywnie, narzędzia te obejmują takie funkcje, jak listy zadań i harmonogramy, śledzenie projektów śledzenie czasu, współpraca i możliwości raportowania.

Business może korzystać z tego oprogramowania w celu usprawnienia cyklu pracy nad projektami, monitorowania terminów, efektywnego przydzielania zasobów, poprawy wyników projektów i zwiększenia wydajności.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do śledzenia zadań?

Na rynku dostępnych jest wiele opcji oprogramowania do śledzenia zadań, ale ważne jest, aby wiedzieć, jak odfiltrować to, które jest dostosowane do Twoich wymagań.

Zwróć uwagę na te podstawowe funkcje przed zakupem platformy:

Organizacja zadań: Idealna platforma do śledzenia pracy powinna pomóc ci w rozbiciu rezultaty projektu na mniejsze zadania, przydzielać je członkom Teams i organizować zadania

Idealna platforma do śledzenia pracy powinna pomóc ci w rozbiciu rezultaty projektu na mniejsze zadania, przydzielać je członkom Teams i organizować zadania Śledzenie postępu: Możliwość monitorowania postępu projektu i kamieni milowych oraz porównywania ich z prognozowanymi danymi jest jednym z najważniejszych wymagań w narzędziu do śledzenia zadań

Możliwość monitorowania postępu projektu i kamieni milowych oraz porównywania ich z prognozowanymi danymi jest jednym z najważniejszych wymagań w narzędziu do śledzenia zadań Śledzenie czasu: Narzędzie powinno mieć możliwość rejestrowania i śledzenia czasu spędzonego na zadaniach i projektach

Narzędzie powinno mieć możliwość rejestrowania i śledzenia czasu spędzonego na zadaniach i projektach Zarządzanie zasobami: Narzędzie powinno umożliwiać przydzielanie i zarządzanie zasobami zespołu, od zasobów ludzkich po zasoby finansowe

Narzędzie powinno umożliwiać przydzielanie i zarządzanie zasobami zespołu, od zasobów ludzkich po zasoby finansowe Narzędzia do współpracy: Należy zwrócić uwagę na możliwość wspierania przejrzystej komunikacji w zespole, udostępniania plików i współpracy

Należy zwrócić uwagę na możliwość wspierania przejrzystej komunikacji w zespole, udostępniania plików i współpracy Dostosowanie: Elastyczność w dostosowywaniu cykli pracy, pól i widoków projektów do własnych potrzeb może być znaczącą zaletą

Elastyczność w dostosowywaniu cykli pracy, pól i widoków projektów do własnych potrzeb może być znaczącą zaletą Integracja: Integracja z narzędziami i oprogramowaniem innych firm, których używasz w codziennej pracy, uprości i przyspieszy twoją pracę

Integracja z narzędziami i oprogramowaniem innych firm, których używasz w codziennej pracy, uprości i przyspieszy twoją pracę Raportowanie i wgląd: Oprogramowanie do śledzenia zadań powinno być w stanie analizować dane projektu i wskaźniki wydajności za pomocą narzędzi do raportowania

Oprogramowanie do śledzenia zadań powinno być w stanie analizować dane projektu i wskaźniki wydajności za pomocą narzędzi do raportowania Skalowalność: Zdolność do skalowania wraz z rozwojem zespołu i radzenia sobie z rosnącą złożonością projektów to świetny dodatek

Pojedynczy system śledzenia zadań może nie oferować wszystkich tych funkcji. Aby jednak uniknąć rozrostu stosu technologicznego, wybierz platformę, która oferuje większość z tych możliwości.

Przyjrzyjmy się 10 najlepszym opcjom dostępnym obecnie na rynku!

10 najlepszych programów do śledzenia ofert pracy w 2024 roku

Przeprowadziliśmy dokładne badania, poprosiliśmy użytkowników o recenzje i sami wypróbowaliśmy narzędzia, aby znaleźć najlepsze oprogramowanie do śledzenia pracy dla Ciebie i liderów Twojego zespołu. Przyjrzyjmy się im szczegółowo.

1. ClickUp

ClickUp to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami, które pomaga zarządzać projektami jak profesjonalista, pomagając planować, organizować i współpracować nad zadaniami oraz śledzić czas. Platforma do zarządzania projektami ClickUp oferuje widoczność szczegółów każdego projektu, nad którym pracuje Twój zespół - skutecznie działając jako platforma do śledzenia zadań. Przegląd ten umożliwia dostosowanie codziennych zadań do długoterminowych celów firmy, oszacowanie zakresu prac i przydzielenie zasobów.

Monitoruj trwające projekty w mgnieniu oka dzięki Łatwe do zrozumienia wykresy Gantta ClickUp Żonglujesz wieloma projektami? Zwinne pulpity ClickUp i ponad 15 konfigurowalnych widoków, w tym widok Tablicy, widok Wykresu Gantta i widok Listy, sprawiają, że śledzenie projektów jest dziecinnie proste.

Zarządzaj wieloma projektami bez wysiłku i zjednocz międzyfunkcyjne Teams dzięki wizualnemu pulpitowi ClickUp

Podziel swoje duże projekty na łatwe do zarządzania części za pomocą Zadania ClickUp . Korzystaj z funkcji zarządzania zadaniami ClickUp, aby nadawać priorytety zadaniom, tworzyć podzadania w ramach zadań i niestandardowo dostosowywać platformę do swoich wymagań za pomocą ponad 35 aplikacji ClickApps.

The narzędzie do zarządzania zadaniami obsługuje również komunikację wewnętrzną i utrzymuje interesariuszy w pętli dzięki możliwości

Dodawania wielu osób przypisanych i osób obserwujących do zadania

Pozostawiania komentarzy do przydzielonych zadań

Rozmawiania z zespołem i wymiany plików i notatek związanych z zadaniem w czasie rzeczywistym za pomocą widoku czatu

Ustanowienie jasnych kanałów komunikacji poprzez przypisane komentarze do zadań ClickUp

Jeśli śledzenie postępów i aktualizacji zadań wymaga dużo ręcznej pracy, możesz zaoszczędzić czas poprzez ustawienie Automatyzacja ClickUp i umożliwienie zespołowi skupienia się na kluczowych elementach działania, które poruszają igłę.

Oto przykład:

Wyzwalacz automatyzacji: Gdy status zadania zmienia się z "W trakcie" na "Zakończone"

Akcje automatyzacji:

Assign someone : Przypisz zadanie do testera QA, aby przejrzał zakończone prace

: Przypisz zadanie do testera QA, aby przejrzał zakończone prace Dodaj termin : Ustawienie terminu dla przeglądu QA, 3 dni po oznaczeniu zadania jako zakończone

: Ustawienie terminu dla przeglądu QA, 3 dni po oznaczeniu zadania jako zakończone Dodaj komentarz: Automatycznie opublikuj komentarz do zadania, powiadamiając testera QA, że zadanie jest gotowe do przeglądu

Ogranicz niepotrzebną pracę ręczną dzięki automatyzacji ClickUp

A jeśli szukasz wglądu w czas spędzony na każdym zadaniu w porównaniu do czasu, jaki Twój zespół na nie zaplanował, Śledzenie czasu projektu w ClickUp upraszcza ten proces zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Członkowie Teams mogą pracować z dowolnego urządzenia lub platformy, wygodnie śledzić czas i dodawać notatki do wpisów czasu, aby odnieść się do zadania, nad którym pracują.

Przełączaj się między platformami bez utraty rozliczalnych godzin dzięki funkcji śledzenia czasu projektu ClickUp

Korzystasz już z narzędzia do śledzenia czasu? Zintegruj swoje ulubione aplikacje do śledzenia czasu, takie jak Toggl, Harvest lub Clockify z ClickUp, aby zsynchronizować śledzone godziny.

Użyj ClickUp do łatwej integracji z popularnymi aplikacjami do śledzenia czasu

ClickUp's free oprogramowanie do zarządzania projektami zawiera również gotowe do użycia szablony, które dodatkowo upraszczają śledzenie zadań. Szablony zakresu projektu pomagają kierownikom projektów zorganizować krytyczne szczegóły i elementy nowego projektu. Szablony do śledzenia projektów pozwalają zaoszczędzić cenny czas śledzenia bez poświęcania integralności projektu.

Uzyskaj widoczność postępów w realizacji zadań dzięki szablonowi śledzenia projektów ClickUp

Na przykład, Szablon narzędzia do śledzenia projektów ClickUp ułatwia śledzenie złożonych projektów. Zadania można pogrupować w wyznaczone scena i odpowiednio je śledzić. Przypisani członkowie zespołu mogą wykreślać swoje zadania w projekcie, zapewniając, że menedżer i wszyscy inni członkowie zespołu są na tej samej stronie.

ClickUp najlepsze funkcje

Tworzenie niestandardowych scen lub statusów zadań , które odzwierciedlają konkretny cykl pracy. Możesz także ustawić niestandardowe pola, aby przechwycić dodatkowe szczegóły dotyczące zadania, takie jak priorytet, klient lub budżet

, które odzwierciedlają konkretny cykl pracy. Możesz także ustawić niestandardowe pola, aby przechwycić dodatkowe szczegóły dotyczące zadania, takie jak priorytet, klient lub budżet Ustalanie relacji między zadaniami , aby zobaczyć, jak są one połączone i jak zakończenie jednego może wpłynąć na inne. Pomaga to w zarządzaniu złożonymi projektami z wieloma zadaniami

, aby zobaczyć, jak są one połączone i jak zakończenie jednego może wpłynąć na inne. Pomaga to w zarządzaniu złożonymi projektami z wieloma zadaniami Ustawienie przypomnień o codziennych spotkaniach lub cotygodniowych zebraniach za pomocą powtarzających się zadań

za pomocą powtarzających się zadań Pozwól pracownikom rejestrować czas z dowolnego urządzenia , korzystając z aplikacji komputerowej lub mobilnej ClickUp, wersji internetowej lub darmowego rozszerzenia Chrome

, korzystając z aplikacji komputerowej lub mobilnej ClickUp, wersji internetowej lub darmowego rozszerzenia Chrome Zaoferuj członkom zespołu elastyczność przełączania się między urządzeniami bez utraty godzin dzięki Global Timer

bez utraty godzin dzięki Global Timer Uzyskaj wgląd w aktywność i wydajność pracowników dzięki szczegółowym raportom dotyczącym arkuszy czasu, śledzenia czasu, raportowania czasu i szacowanego czasu

Limity ClickUp

Ma niewielką krzywą uczenia się

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/użytkownika miesięcznie

$7/użytkownika miesięcznie Business: $12/użytkownika miesięcznie

$12/użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain jest dostępny w każdym płatnym planie za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (4,000+ recenzji)

2. Godziny pracy Justworks

przez Godziny pracy Justworks Justworks Hours to narzędzie do śledzenia czasu pracy zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności i produktywności zespołu. Narzędzie jest odpowiednie dla firm każdej wielkości i zapewnia pracownikom wynagrodzenie za ich pracę bez marnowania czasu na ręczne śledzenie czasu.

Narzędzie minimalizuje błędy w śledzeniu zarejestrowanych godzin, pomagając zachować zgodność z przepisami prawa pracy, uniknąć kar prawnych i zachować przejrzyste praktyki w miejscu pracy.

To oprogramowanie do monitorowania pracowników jest łatwe w użyciu zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Pracownicy mogą logować się i wylogowywać za pomocą platformy internetowej, aplikacji mobilnej lub Slack.

Pracodawcy mogą monitorować zmiany, generować raporty, weryfikować lokalizację za pomocą geofencingu i włączać wykonawców do swojego systemu, gdy zespół rozrasta się poza pracowników godzinowych.

Najlepsze funkcje Justworks Hours

Automatyczna synchronizacja zatwierdzonych zmian z profesjonalną organizacją pracodawców (PEO) lub oprogramowaniem płacowym

Zachowanie uczciwych praktyk dzięki wbudowanym alertom o nadgodzinach i automatycznym przypomnieniom o posiłkach i odpoczynku

Przydzielanie zasobów, ustawienie budżetów i lepsze zarządzanie pracownikami dzięki szczegółowym raportowaniu kart czasu pracy, listy płac i nadgodzin

Łatwe wdrażanie pracowników biurowych i zdalnych na platformie

Limity godzin Justworks

Może okazać się kosztowne dla małych Business

Cennik Justworks Hours

Basic: $59/miesiąc na pracownika (dla PEO, w tym śledzenie czasu)

$59/miesiąc na pracownika (dla PEO, w tym śledzenie czasu) Plus: $99/miesiąc na pracownika (dla PEO, w tym śledzenie czasu)

Justworks Hours oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

4,6/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 700 opinii)

3. Hub Planner

przez Hub Planner Hub Planner to platforma do zarządzania zasobami, planowania i harmonogramowania, oferująca widoczność projektów i zasobów pod jednym dachem. Za pomocą tego narzędzia można ocenić, w jaki sposób członkowie zespołu wykorzystują swój czas, którzy pracownicy są dostępni do nowych projektów i natychmiast znaleźć pracowników o określonych ustawieniach umiejętności.

Oferuje również funkcje platformy do zarządzania projektami, umożliwiając zarządzanie kamieniami milowymi projektu , ustawienie dynamicznych stawek rozliczeniowych i planowanie wydatków finansowych. Pracownicy mogą korzystać z platformy, aby wnioskować o roczne urlopy lub planować czas wolny za pomocą harmonogramu zasobów lub formularzy wniosków.

Narzędzie jest odpowiednie zarówno dla małych i średnich firm, jak i dla przedsiębiorstw. Menedżerowie z różnych branż mogą korzystać z tego narzędzia, aby być na bieżąco z zarządzaniem obciążeniami.

Najlepsze funkcje Hub Plannera

Mierzenie czasu spędzonego na projektach poprzez raportowanie rzeczywistego czasu pracy na kartach czasu pracy z prognozą

Uzyskanie widoczności indywidualnej lub zbiorowej wydajności dzięki analizie w czasie rzeczywistym

Dodawanie pulpitów do dowolnego raportu i porównywanie rzeczywistych liczb z zaplanowanym czasem pod kątem wydatków, wykorzystania i przepracowanych godzin

Planowanie pracy niezwiązanej z projektem, takiej jak urlop lub spotkania

Limity aplikacji Hub Planner

Analityka ujawnia ograniczone spostrzeżenia

Brak opcji niestandardowych

Cennik Hub Plannera

Plug & Play: $7/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

$7/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Premium: $18/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

$18/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Business Leader: $54/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Hub Planner oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

4. Smartsheet

przez Smartsheet Smartsheet to platforma do zarządzania pracą w całym cyklu życia projektu - od planowania projektu, zarządzania zasobami i ustawienia budżetu po realizację projektów.

Jest to potężne rozwiązanie dla złożonych projektów z wieloma zależnościami. Pulpit nawigacyjny umożliwia generowanie raportów w czasie rzeczywistym na temat postępów i wydajności projektu.

Jeśli twój zespół boryka się z obsługą powtarzalnych zadań, możesz je zautomatyzować za pomocą cyklicznych lub opartych na warunkach przepływów pracy.

To oprogramowanie do śledzenia zadań najlepiej sprawdza się w przypadku przedsiębiorstw lub małych i średnich firm, które przechodzą szybki rozwój.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Wizualizacja postępu prac za pomocą wykresów Gantta, tablic Kanban lub widoku siatki

Efektywne przydzielanie zasobów dzięki widokom zasobów i mapom cieplnym

Śledzenie progów kosztów i przekroczeń w celu optymalizacji budżetu

Integracja ze Slack, obszarem roboczym Google, Jira i Microsoft Teams w celu przeniesienia wszystkich informacji na jedną platformę

Limity Smartsheet

Interfejs mobilny jest nieco zagracony

Cennik Smartsheet

**Free

Pro: $9/użytkownika miesięcznie

$9/użytkownika miesięcznie Business: 32 USD/użytkownik miesięcznie

32 USD/użytkownik miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Smartsheet oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 14 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 14 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 3 000 recenzji)

5. WebWork

przez WebWork WebWork to oprogramowanie do śledzenia projektów, które pomaga pracodawcom i kierownikom projektów monitorować działania pracowników i zarządzać projektami w ramach ujednoliconej platformy.

Narzędzie losowo przechwytuje zrzuty ekranu, aby zapewnić widoczność projektów, nad którymi pracują członkowie zespołu. Jest ono dostępne jako aplikacja komputerowa, aplikacja mobilna i rozszerzenie do Chrome, a także działa w przeglądarce. Dzięki temu pracownicy mogą pracować z dowolnej platformy i nadal rejestrować czas bez utraty godzin.

WebWork upraszcza również śledzenie zadań. Możesz monitorować status zadań, niestandardowy widok i ustalać priorytety pracy na podstawie ich ważności lub terminów. Teams może korzystać z funkcji czatu do współpracy i udostępniania zasobów związanych z projektem.

Najlepsze funkcje WebWork

Efektywne zarządzanie czasem dzięki wieloplatformowemu śledzeniu czasu

Wykrywanie wzorców pracy i poprawa wydajności dzięki raportowaniu

Obliczanie dokładnych godzin podlegających rozliczeniu i generowanie faktur na podstawie stawek godzinowych

Limity WebWork

Brak możliwości ustawienia niestandardowych stref czasowych dla różnych pracowników

Cennik WebWork

Pro: $4.99/użytkownika miesięcznie

$4.99/użytkownika miesięcznie Plus: $7.99/użytkownika na miesiąc

$7.99/użytkownika na miesiąc Premium: $11.99/miesiąc za użytkownika

WebWork oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 20 recenzji)

4.7/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 100 recenzji)

6. Runn

przez Runn Runn to oprogramowanie do zarządzania zasobami ze zintegrowanymi kartami czasu pracy, planowaniem projektów, zarządzaniem obciążeniami i funkcjami prognozy.

Potężne narzędzie wyszukiwania Runn pomaga w sortowaniu pracowników i znajdowaniu odpowiednich członków zespołu do następnego projektu. Zapewnia przejrzysty przegląd harmonogramów wszystkich osób za pomocą map cieplnych, zapewniając brak kolizji zasobów.

Teams mogą automatycznie wypełniać karty czasu pracy. Śledzenie statusu projektów i kart czasu pracy w czasie rzeczywistym w odniesieniu do prognozy pozwala lepiej zrozumieć ogólną wydajność firmy.

Funkcja raportowania zapewnia wgląd w działalność firmy dzięki dynamicznym wykresom, tabelom i grafom, umożliwiając wydobycie cennych informacji i zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy.

Runn najlepsze funkcje

Przypisywanie zadań członkom Teams za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść"

Filtrowanie członków Teams według ról, umiejętności, zespołów i etykiet

Podgląd portfolio projektów z lotu ptaka, w tym faz i kamieni milowych, oraz ustalanie priorytetów najważniejszych zadań

Rejestrowanie godzin podlegających i niepodlegających rozliczeniu za pomocą prostych kart czasu pracy

Limity Runn

Ustawienie zajmuje trochę czasu

Ograniczone opcje raportowania

Ceny Runn

Free

Pro: $10/użytkownika na miesiąc

$10/użytkownika na miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Runn oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (za mało recenzji)

4.5/5 (za mało recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 30 recenzji)

7. Asana

przez Asana Jako oprogramowanie do zarządzania projektami, Asana na bieżąco informuje o najnowszym statusie projektów, oferuje widoczność obciążenia pracą zespołu i pomaga ustanowić przejrzystą komunikację między interesariuszami.

Funkcja obciążenia pracą ocenia zajętość zespołu i to, czy ma on przepustowość dla nowych projektów. Funkcja śledzenia czasu pomaga mierzyć czas spędzony na zadaniach, dzięki czemu można precyzyjnie ustalać budżety, a pulpity do raportowania przekształcają zebrane dane w wizualne spostrzeżenia.

Asana jest przeznaczona dla Teams każdej wielkości, zarówno dla początkujących małych firm, jak i Enterprise.

Najlepsze funkcje Asany

Korzystanie z szablonów projektów i dodawanie automatyzacji w celu ograniczenia pracy ręcznej

Niestandardowe sekcje projektu i przełączanie się między układami, takimi jak Gantt, lista, kalendarz, tablica lub oś czasu

Wizualizacja obciążenia zespołu i równoważenie pracy za pomocą funkcji obciążenia pracą

Automatyzacja procesów w całym stosie technologicznym dzięki ponad 270 integracjom

Limity Asany

Może okazać się kosztowna dla małych Business

Cennik Asany

Personal: Free

Free Na start: 13,49 USD/użytkownika miesięcznie

13,49 USD/użytkownika miesięcznie Zaawansowany: 30,49 USD/użytkownika miesięcznie

30,49 USD/użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Enterprise+: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,3/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 12 000 recenzji)

8. Monday

przez Monday Od zarządzania projektami i zadaniami po alokację zasobów, Monday pozwala spojrzeć na projekty jak na otwartą księgę. Wizualny interfejs jest wciągający i dobrze nadaje się dla kreatywnych Teams.

Jeśli chcesz wiedzieć, ile czasu Twój zespół poświęca na konkretne zadania, możesz dodać kolumnę śledzenia czasu do swojego cyklu pracy. Zadania można wygodnie uruchamiać lub wstrzymywać za pomocą przycisku odtwarzania. Funkcja ta jest jednak dostępna tylko w planach Pro i Enterprise.

Jako platforma do współpracy, Monday pozwala na bieżąco śledzić postępy w realizacji projektów i umożliwia wszystkim zainteresowanym stronom pozostanie na bieżąco z projektami, komunikację i utrzymanie przejrzystego środowiska pracy.

Najlepsze funkcje Monday

Ustawienie celów i zadań, definiowanie projektów i procesów w celu osiągnięcia celów oraz tworzenie zadań w celu dostosowania projektów i procesów do celów

Planowanie, harmonogramowanie i przydzielanie zasobów w celu zrównoważenia obciążenia pracą pracowników

Organizowanie cyklu pracy poprzez ustalanie priorytetów zadań, przypisywanie własności i ustawianie terminów

Wizualizacja postępów za pomocą pulpitów w czasie rzeczywistym

Monday limits

Niektórzy użytkownicy skarżą się na opóźnione powiadomienia

Funkcje śledzenia czasu w ograniczonym zakresie

Monday pricing

Free

Podstawowy: $12/użytkownika miesięcznie

$12/użytkownika miesięcznie Standardowy: $14/użytkownika na miesiąc

$14/użytkownika na miesiąc Pro: 24 USD/użytkownika miesięcznie

24 USD/użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Monday oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 10 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

9. Praca zespołowa

przez Praca zespołowa Jako platforma do zarządzania pracą, Teams umożliwia organizowanie zasobów zespołu, szacowanie oś czasu i dokładne śledzenie zarejestrowanych godzin.

Możesz zoptymalizować plan obciążenia, przewidując zapotrzebowanie na zasoby, śledząc projekty i wiedząc, kiedy potrzebujesz więcej pracowników wsparcia. Dzięki zakończonemu przeglądowi obciążenia pracą wszystkich osób, możesz zdecydować o zmianie przydziału zadań lub edycji szczegółów projektu, aby zapewnić terminową realizację projektu.

Platforma ta, zaprojektowana głównie z myślą o agencjach, firmach IT i usługach konsultingowych, może być dostosowana do różnych rodzajów biznesu, zarówno dużych, jak i małych.

Najlepsze funkcje Teamwork

Wysyłanie automatycznych alertów przypominających pracownikom o konieczności rejestrowania czasu pracy

Śledzenie czasu pracy w celu rejestrowania godzin, zarządzania budżetami i generowania faktur na czas bez błędów

Uzyskaj scentralizowany widok szacowanych, przydzielonych, zarejestrowanych i dostępnych godzin

Wgląd w cykl pracy zespołu i efektywne radzenie sobie z krótko- i długoterminowym planowaniem zasobów

Limity pracy zespołowej

Eksportowanie raportów może być kłopotliwe

Cennik Teamwork

Free

Dostawa: $13.99/użytkownika miesięcznie

$13.99/użytkownika miesięcznie Rozwój: $25.99/użytkownika miesięcznie

$25.99/użytkownika miesięcznie Skala: Niestandardowy cennik

Teamwork oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 1000 recenzji)

4.4/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 800 recenzji)

10. Hubstaff

przez Hubstaff Hubstaff to oprogramowanie do śledzenia projektów z możliwością śledzenia czasu, zarządzania pracownikami i analizy aktywności.

Pozwala zespołowi zaoszczędzić czas dzięki automatyzacji śledzenia czasu pracy i listy płac. Narzędzie integruje się z PayPal, Payoneer, Wise i innymi metodami płatności, umożliwiając automatyzację płatności w oparciu o rozliczane godziny.

Możesz także tworzyć konfigurowalne raporty z danymi pochodzącymi ze śledzenia czasu, monitorowania aktywności i współpracy zespołowej oraz wykorzystywać te spostrzeżenia do podejmowania krytycznych decyzji biznesowych.

Najlepsze funkcje Hubstaff:

Śledzenie godzin pracy pracowników zdalnych, hybrydowych i biurowych oraz zapewnienie dokładnych rozliczeń i fakturowania

Umożliwienie pracownikom rejestrowania godzin pracy z dowolnego systemu operacyjnego lub urządzenia

Zarządzanie zmianami, dostępnością i wnioskami o WOM oraz unikanie konfliktów w harmonogramie dzięki funkcji planowania pracowników

Generowanie raportów za pomocą HubStaff Insights i identyfikowanie trendów i wzorców danych

Hubstaff Limity:

Ustawienie różnych stref czasowych w Hubstaff może być trudne

Cennik Hubstaff

**Free

Starter: $7/użytkownik miesięcznie

$7/użytkownik miesięcznie Grow: $9/użytkownika miesięcznie

$9/użytkownika miesięcznie Teams: $12/użytkownika miesięcznie

$12/użytkownika miesięcznie Enterprise: $25/użytkownika miesięcznie

Hubstaff oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 500 recenzji)

4,3/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 1,000 recenzji)

Kieruj projektami w stronę powodzenia dzięki oprogramowaniu do śledzenia zadań

Aplikacje do śledzenia zadań zapewniają, że ciężka praca pracowników nie umknie uwadze, umożliwiając przejrzyste i dokładne płatności. Członkowie zespołu otrzymują jasny widok tego, na co poświęcają swój czas i mogą go wykorzystać do kontrolowania swoich godzin pracy i utrzymania wydajności.

Narzędzia te pomagają organizacjom zarządzać zasobami na potrzeby bieżących i przyszłych projektów. Oferują raportowanie w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można zdecydować, ile budżetu przeznaczyć na każdy projekt oraz kiedy i gdzie dokonać przesunięć zasobów.

Nie ma platformy do śledzenia zadań tak wydajnej i płynnej jak ClickUp - niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie projektami, śledzenie czasu, szacowanie budżetu, alokację zasobów, czy też wszystkie te zadania łącznie.

Jako platforma typu "wszystko w jednym", zapewnia ona oszczędność i wydajność stosu technologicznego, jednocześnie informując na bieżąco o statusie wszystkich projektów. Zacznij korzystać z ClickUp już dziś i zarządzaj swoimi pracownikami z pewnością siebie!