Free szablony drzew genealogicznych w Excelu, Wordzie i ClickUp Docs

Badanie historii rodziny ma wiele zalet - pomaga połączyć się z korzeniami, zebrać informacje medyczne i poczuć się bliżej rodziny. Ponadto, połączenie z dalekimi krewnymi może zachować więzi rodzinne, pomóc w dobrej zabawie z dalszą rodziną i stworzyć poczucie przynależności.

Możesz prześledzić swoje korzenie, korzystając z zasobów takich jak ancestry.com, rozmawiając ze starszymi krewnymi lub badając dokumenty spisu ludności w archiwach krajowych. Po uzyskaniu danych możesz użyć szablonu drzewa genealogicznego, aby utworzyć wykres ze wszystkimi krewnymi, prześledzić ich przez pokolenia, dodać szczegóły na ich temat i uporządkować wykresy na potrzeby genealogii.

Drzewa genealogiczne, zwłaszcza tworzone przy użyciu

cyfrowego oprogramowania do tworzenia map myśli

można również udostępniać innym członkom rodziny, co pozwala na wspólną zabawę i docenienie wspólnego dziedzictwa.

Czym są szablony drzewa genealogicznego?

Szablon drzewa genealogicznego to wstępnie zaprojektowana struktura, która pozwala na

stworzyć diagram

swojej rodziny. Umożliwi to organizowanie członków rodziny według pokoleń, śledzenie powiązań rodzinnych i dodawanie informacji o każdym przodku (lub potomku).

Cztery główne aspekty szablonu drzewa genealogicznego to:

Struktura hierarchiczna : Uporządkowanie członków rodziny chronologicznie, aby można było łatwo śledzić pokolenia i powiązania

: Uporządkowanie członków rodziny chronologicznie, aby można było łatwo śledzić pokolenia i powiązania Gałęzie : Aby zilustrować poszczególne linie rodzinne i potomków połączonych z każdym przodkiem

: Aby zilustrować poszczególne linie rodzinne i potomków połączonych z każdym przodkiem Łączniki : Aby ustalić relacje między różnymi członkami rodziny, takimi jak rodzic, dziecko, rodzeństwo i małżonek

: Aby ustalić relacje między różnymi członkami rodziny, takimi jak rodzic, dziecko, rodzeństwo i małżonek Indywidualne profile: Dostawca szczegółowych informacji dla każdego członka rodziny, w tym dat urodzenia, zawodów i innych danych osobowych

Szablony drzewa genealogicznego są dostępne w różnych formatach, zarówno analogowych (wykresy, notatniki, segregatory, szablony do wydrukowania), jak i cyfrowych (dokumenty, arkusze kalkulacyjne),

wirtualna tablica

). Podczas gdy ten pierwszy może dawać poczucie oldschoolowości, ten drugi może być bardziej przydatny dla

wizualnej współpracy

i

tworzenie tablic pomysłów

.

Co składa się na dobry szablon drzewa genealogicznego?

Dobry szablon drzewa genealogicznego musi sprawić, że drzewo genealogiczne będzie bogate w informacje i łatwe do zrozumienia.

Jednak wybór odpowiedniego szablonu może być mylący, biorąc pod uwagę tak wiele rodzajów szablonów drzew genealogicznych dostępnych obecnie w Internecie. Wybór szablonu na wczesnym etapie jest kluczowy, ponieważ przeniesienie historii rodziny do nowego szablonu w późniejszych scenach może stać się kłopotliwe.

Przeanalizujmy, czego szukać w przykładowym drzewie genealogicznym, aby znaleźć idealny szablon do śledzenia swojej genealogii.

Wyczyszczona i logiczna struktura : Sprawdź, czy szablon drzewa genealogicznego ma hierarchiczną strukturę, która dzieli pokolenia i może być modyfikowana w celu dostosowania do twojej rodziny

: Sprawdź, czy szablon drzewa genealogicznego ma hierarchiczną strukturę, która dzieli pokolenia i może być modyfikowana w celu dostosowania do twojej rodziny Konfigurowalny projekt : Wybierz szablon, który można niestandardowo dostosować do swoich preferencji projektowych (kolor, czcionka, format i inne)

: Wybierz szablon, który można niestandardowo dostosować do swoich preferencji projektowych (kolor, czcionka, format i inne) Narzędzia do współpracy : Wybierz szablon drzewa genealogicznego, który możesz udostępniać innym i wykorzystywać do współpracy i dodawania sugestii

: Wybierz szablon drzewa genealogicznego, który możesz udostępniać innym i wykorzystywać do współpracy i dodawania sugestii Wsparcie multimedialne : Narzędzia do tworzenia krótkich list, które zapewniają wsparcie dla różnych typów multimediów, takich jak obrazy, wideo i pliki audio. Może to pomóc w katalogowaniu ważnych znalezisk, takich jak zdjęcia, pamiątki, a nawet nagrania każdego krewnego

: Narzędzia do tworzenia krótkich list, które zapewniają wsparcie dla różnych typów multimediów, takich jak obrazy, wideo i pliki audio. Może to pomóc w katalogowaniu ważnych znalezisk, takich jak zdjęcia, pamiątki, a nawet nagrania każdego krewnego Wiele opcji językowych : W przypadku rodzin dwujęzycznych lub wielojęzycznych warto zaopatrzyć się w szablon, który można zlokalizować na różne języki. Byłoby to niezwykle korzystne, czyniąc go bardziej dostępnym dla wszystkich członków rodziny

: W przypadku rodzin dwujęzycznych lub wielojęzycznych warto zaopatrzyć się w szablon, który można zlokalizować na różne języki. Byłoby to niezwykle korzystne, czyniąc go bardziej dostępnym dla wszystkich członków rodziny Bezpieczeństwo i prywatność: Priorytetem są szablony z wbudowanymi ustawieniami prywatności i środkami bezpieczeństwa w celu ochrony wrażliwych danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem

Pamiętaj, że szablon drzewa genealogicznego powinien mieć te funkcje i umożliwiać niestandardowe dostosowanie go do swoich potrzeb. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla ciebie idealną listę szablonów drzew genealogicznych do wydrukowania.

6 Free Family Tree Templates in Word, Excel, & ClickUp

Zapoznaj się z naszymi ulubionymi (i darmowymi) szablonami cyfrowego drzewa genealogicznego, które pomogą ci łatwo uporządkować historię swojej rodziny.

1. Szablon drzewa genealogicznego ClickUp

Ustaw drzewo genealogiczne, dodaj profile dla każdego członka rodziny i współpracuj z innymi w szablonie drzewa genealogicznego ClickUp

Szablon Szablon drzewa genealogicznego ClickUp umożliwia organizowanie badań genealogicznych w formie współpracy

szablon wirtualnej tablicy

. Ponieważ jest ona cyfrowa, możesz dodawać nowe kamienie milowe - takie jak śluby, narodziny i zgony - i aktualizować ją o najnowsze informacje.

Dodaj elementy, takie jak bazgroły i obrazy, aby drzewo genealogiczne było bardziej atrakcyjne wizualnie dzięki ClickUp Whiteboards

Ten szablon jest oparty na

Tablica ClickUp

i posiada wsparcie multimedialne, ułatwiając dodawanie zdjęć i nagrań, aby dodać więcej kontekstu do historii życia każdego członka rodziny.

Ponadto, w przeciwieństwie do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych, Tablica ClickUp jest w pełni konfigurowalna, umożliwiając dodawanie wielu innych elementów projektu, takich jak kształty, bazgroły i grafiki, do pustego szablonu drzewa genealogicznego. Można również utworzyć

mapę myśli do burzy mózgów pomysłów

z rodziną.

Możesz również udostępniać ją dalszej rodzinie, aby mogli dodać więcej kontekstu lub przekazać sugestie.

2. Szablon tablicy schematu pokrewieństwa ClickUp

Dodaj informacje o swoim rodowodzie i udostępnij je swojej rodzinie za pomocą szablonu Tablicy Diagramu Pokrewieństwa ClickUp

ClickUp dostarcza również inny darmowy szablon drzewa genealogicznego o nazwie Szablon Tablicy Diagramu Pokrewieństwa ClickUp który może być również używany do budowania drzewa genealogicznego i śledzenia swojego rodowodu. Podobnie jak szablon wspomniany wcześniej, szablon Kinship Diagram jest również tablicą ze wszystkimi funkcjami potrzebnymi do stworzenia bogatego w dane, wciągającego drzewa genealogicznego.

Dodaj szablon Kinship Diagram Tablica Template do swojego obszaru roboczego, wprowadź szczegóły swojego rodowodu, użyj łączników, aby wyświetlić powiązania między członkami rodziny i dołącz informacje osobiste, takie jak anegdoty i kamienie milowe dla każdej osoby, aby zapewnić dogłębną historię rodziny.

Po zrobieniu możesz po prostu udostępnić diagram drzewa genealogicznego swojej dalszej rodzinie za pomocą prywatnego lub publicznego połączenia, aby wszyscy mogli go zobaczyć, podzielić się swoimi opiniami i uzupełnić luki. Albo jeszcze lepiej, zorganizować wirtualne spotkanie i wspólnie pracować nad drzewem genealogicznym.

Innym pomysłem jest stworzenie grupowego projektu drzewa genealogicznego na ClickUp, dodanie do niego członków rodziny i przydzielenie im zadań do zakończenia, takich jak sprawdzenie, który członek rodziny jest odpowiedzialny za zaprojektowanie wykresu drzewa genealogicznego. Może to być świetna zabawa dla członków dalszej rodziny, którzy dowiedzą się więcej o swoich przodkach i udostępnianej historii.

Jedną z korzystnych funkcji jest

ClickUp Brain

aI Writer for Work - wirtualny asystent pisania zintegrowany z obszarem roboczym ClickUp, który może pomóc w zrobieniu wielu rzeczy.

Zadawaj pytania i pisz lepiej, szybciej i bez wysiłku dzięki ClickUp Brain

Możesz na przykład używać go jako asystenta pisania, który pomoże Ci przygotować i edytować anegdoty, tłumacza, który pomoże Ci zlokalizować drzewo genealogiczne w różnych językach i nie tylko.

ClickUp Brain może również pomóc w wyszukiwaniu informacji, przeglądaniu i odpowiadaniu na komentarze innych członków rodziny.

3. Szablon drzewa genealogicznego Microsoft Word by Template.net

przez

Szablon.net

Kolejny szablon na tej liście pochodzi z Template.net, darmowej biblioteki znanej z gotowych do użycia szablonów dla niemal wszystkiego.

To

Szablon prostego drzewa genealogicznego

to one-pager, który zawiera drzewo z bąbelkami dla różnych członków rodziny. Może pomieścić do trzech pokoleń i ośmiu członków rodziny.

Szablon można pobrać natychmiast i edytować w dowolnym edytorze tekstu, takim jak MS Word, Dokumenty Google i Apple Pages. Do zrobienia, można wyeksportować go jako PDF lub wydrukować jako plakat. To sprawia, że jest to doskonałe źródło informacji dla uczniów i nauczycieli pracujących nad projektami drzew genealogicznych.

4. Dokumenty Google Light Prosty szablon drzewa genealogicznego autorstwa GooDocs

przez

GooDocs

GooDocs, kolejna popularna darmowa biblioteka szablonów, jest dostawcą darmowego

Lekki, prosty szablon drzewa genealogicznego

. To proste, oparte na tekście drzewo genealogiczne łączy członków rodziny za pomocą linii. Jest dostępny w dwóch domyślnych rozmiarach papieru, A4 i US Letter, i można go edytować zarówno w Dokumentach Google, jak i MS Word.

W dokumencie znajduje się również sekcja, w której można umieścić akapit lub dwa na temat swojej rodziny lub celu drzewa genealogicznego.

Ponadto, podczas gdy oryginalny szablon pozwala na wprowadzenie danych dla maksymalnie pięciu pokoleń, można dodać więcej, korzystając z domyślnych kształtów i łączników edytora tekstu. Podobnie, zależnie od opcji współpracy w edytorze tekstu, możesz udostępniać go członkowi rodziny w celu uzyskania opinii.

Chociaż jest to świetny szablon drzewa genealogicznego (i bardziej szczegółowy niż poprzedni szablon Template.net), jest on bardziej odpowiedni do ustawień edukacyjnych.

5. Szablon drzewa genealogicznego 7 pokoleń Microsoft Word by Template.net

przez

Szablon.net

Jeśli chcesz prześledzić historię swojej rodziny przez wiele pokoleń, to

szablon drzewa genealogicznego 7 pokoleń

przez szablon.net może być świetnym punktem wyjścia.

Pozwala on na widok siedmiu pokoleń rodziny na jednej stronie. Ponadto, można go łatwo skopiować do wybranego edytora tekstu i uzupełnić dane członków rodziny.

Ponieważ edytory tekstu są proste w użyciu, szablon może być dostępny dla starszych członków rodziny, którzy mogą nie być zbyt obeznani z technologią. Po dodaniu danych rodziny można je wydrukować lub zapisać jako plik PDF.

6. Szablon drzewa genealogicznego w programie Excel od Vertex.com

przez

Vertex.com

Finał

Szablon drzewa genealogicznego

to

schemat blokowy do pobrania

z Vertex.com z domyślnymi szablonami dla sześcio- i siedmiopokoleniowych drzew genealogicznych. Możesz po prostu zduplikować arkusz kalkulacyjny w Arkuszach Google i rozpocząć wprowadzanie informacji o swojej rodzinie - nie jest wymagany żaden format.

To sprawia, że jest to wygodne źródło informacji dla osób, które dopiero zaczynają badać swoje drzewo genealogiczne i chcą przechowywać podstawowe szczegóły dotyczące każdego członka rodziny. Pozwala to również uzyskać widok z lotu ptaka wszystkich członków rodziny na jednym ekranie.

Innym pomysłem jest potraktowanie tego szablonu jako "strony spisu treści" dla drzewa genealogicznego poprzez utworzenie dokumentu do wprowadzenia historii każdego członka rodziny i dodanie linku do jego nazwiska w tym arkuszu kalkulacyjnym.

Możesz również uzupełnić ten arkusz kalkulacyjny o inny darmowy zasób od Vertex - ich

narzędzie do śledzenia badań genealogicznych

, który pozwala śledzić postępy w badaniach. Narzędzie to zawiera filtry klasyfikujące członków rodziny jako mężczyzn lub kobiety, dane dotyczące narodzin i zgonów oraz dodatkowe połączone linki, takie jak nekrologi.

Zachowaj swoje dziedzictwo dzięki szablonom drzewa genealogicznego

Śledzenie rodowodu swojej rodziny może być niezwykle satysfakcjonujące. Niezależnie od tego, czy jesteś nadrzędnym rodzicem pomagającym swoim dzieciom zrozumieć ich kulturę, nauczycielem pomagającym uczniom w odkrywaniu ich dziedzictwa, czy też osobą dorosłą dokumentującą historię swojej rodziny - te szablony genealogiczne mogą się przydać.

Dla tych, którzy chcą podejść do projektu drzewa genealogicznego w bardziej uporządkowany i zorganizowany sposób, sugerujemy skorzystanie z ClickUp.

Posiada on najbardziej elastyczne szablony drzew genealogicznych i najwyższej klasy funkcje zarządzania projektami, które pomogą ci zachować porządek i zbudować drzewo genealogiczne wraz z pozostałymi członkami rodziny.

Zarejestruj się

za darmo już dziś i dowiedz się, jak ClickUp może pomóc Ci stworzyć szczegółowe drzewo genealogiczne, zorganizować badania, zorganizować wirtualne spotkania z rodziną i nie tylko.