10 alternatyw dla Tallyfy, które usprawnią przepływ pracy w 2024 roku

Wyobraź to sobie: Jest poniedziałek rano, a ty zaczynasz pracę z długą listą rzeczy do zrobienia brzęczącą w twojej głowie. Gdy się rozgościsz, zauważysz, że twoja skrzynka odbiorcza jest zaskakująco lekka, a pulpit projektu zespołu jest już aktualny.

Nie, to nie była nocna zmiana automatyzacja cyklu pracy działała jak zaczarowana. Gdy nie było Cię przy biurku, narzędzia do automatyzacji zajmowały się planowaniem spotkań, filtrowaniem e-maili i aktualizowaniem statusów projektów.

Automatyzacja cyklu pracy wykorzystuje technologię do zakończenia powtarzalnych lub czasochłonnych zadań bez udziału człowieka. Zwiększa to wydajność zespołów i usprawnia operacje biznesowe.

Tallyfy jest popularnym narzędziem do zarządzania procesami biznesowymi i automatyzacji cyklu pracy. Nie jest jednak wolne od problemów takich jak niestandardowe limity, przeciążenie powiadomieniami i problemy z wydajnością w przypadku złożonych procesów.

Jakiego więc oprogramowania należy używać do automatyzacji procesów biznesowych? W tym wpisie na blogu omówiono dziesięć najlepszych alternatyw dla Tallyfy, aby usprawnić przepływ pracy.

Czego należy szukać w alternatywach dla Tallyfy?

Każde narzędzie do automatyzacji cyklu pracy ma swoje wady i zalety, więc musisz je znać, wybierając jedno z nich. Zacznij od oceny pewnych podstawowych czynników, aby określić, które z nich najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom biznesowym.

Łatwość integracji: Wybrane oprogramowanie do automatyzacji przepływu pracy musi integrować się z istniejącym stosem technologicznym bez pomocy technicznej, unikając stresu związanego z ręcznym zarządzaniem danymi

Wybrane oprogramowanie do automatyzacji przepływu pracy musi integrować się z istniejącym stosem technologicznym bez pomocy technicznej, unikając stresu związanego z ręcznym zarządzaniem danymi Przyjazność dla użytkownika: Nie chcesz czegoś, co wymaga stromej krzywej uczenia się. Powinieneś być w stanie szybko zorientować się, jak to działa

Nie chcesz czegoś, co wymaga stromej krzywej uczenia się. Powinieneś być w stanie szybko zorientować się, jak to działa Funkcjonalność: Czy platforma do zarządzania procesami biznesowymi ma wszystkie niezbędne funkcje, takie jak zarządzanie dokumentami procesowymi, automatyzacja zadań, gromadzenie danych i analiza do celów transformacji cyfrowej?

Czy platforma do zarządzania procesami biznesowymi ma wszystkie niezbędne funkcje, takie jak zarządzanie dokumentami procesowymi, automatyzacja zadań, gromadzenie danych i analiza do celów transformacji cyfrowej? Skalowalność: Platforma do automatyzacji cyklu pracy musi obsługiwać dodatkowe obciążenia w miarę skalowania biznesu i wzrostu wielkości lub złożoności projektów

Platforma do automatyzacji cyklu pracy musi obsługiwać dodatkowe obciążenia w miarę skalowania biznesu i wzrostu wielkości lub złożoności projektów Bezpieczeństwo: Biorąc pod uwagę wrażliwe dane firmy, potrzebujesz narzędzia, które przestrzega przepisów dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych oraz ma solidne środki szyfrowania w celu ochrony przed naruszeniami danych

Biorąc pod uwagę wrażliwe dane firmy, potrzebujesz narzędzia, które przestrzega przepisów dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych oraz ma solidne środki szyfrowania w celu ochrony przed naruszeniami danych Raportowanie: Powinieneś być w stanie generować szczegółowe raporty i analizy dotyczące różnych kluczowych wskaźników, takich jak czas zakończenia zadania, wskaźnik błędów, oszczędności kosztów i zadowolenie klientów

10 alternatyw dla Tallyfy, które usprawnią cykl pracy w 2024 roku

1. ClickUp ClickUp to solidne oprogramowanie do zarządzania projektami zaprojektowane w celu optymalizacji procesów i wyeliminowania czasochłonnych, powtarzalnych zadań z codziennego harmonogramu. Integracja aplikacji roboczych w jedno środowisko współpracy w ClickUp umożliwia automatyzację cykli pracy za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść".

Platforma ta posiada setki elastycznych funkcji, w tym Automatyzacja ClickUp , umożliwiając wybór spośród ponad 100 gotowych technik automatyzacji w celu usprawnienia procesów, rutynowych zadań i przekazywania projektów w celu łatwej automatyzacji i zarządzania projektami.

Twórz niestandardowe automatyzacje w oparciu o swoje cykle pracy dzięki ClickUp Automation

Niezależnie od tego, czy chcesz automatycznie przypisywać zadania lub komentarze, wdrażać jasne procedury SOP w całym zespole, zmieniać osoby przypisane i priorytety, ustawiać dynamiczne terminy lub wyzwalać powiadomienia, ClickUp Automatyzacja może to zrobić. Szablon przepływu procesów ClickUp został specjalnie opracowany, aby pomóc w wizualizacji, dokumentowaniu, śledzeniu i optymalizacji wszystkich kroków w procesie lub cyklu pracy. Możesz zaprosić odpowiednich członków Teams lub gości do szablonu, aby rozpocząć współpracę.

Usprawnij wizualizację projektu dzięki jasnemu i zwięzłemu przeglądowi kompleksowego cyklu pracy

ClickUp Brain działa jak Twój własny wirtualny copywriter. Szybko odpowiada na wiadomości za pomocą skrótu i tworzy kopie od podstaw w Twoim tonie. Możesz nawet zautomatyzować podsumowania projektów i aktualizacje postępów, a także poprosić ClickUp Brain o raportowanie statusu projektu i jego członków.

ClickUp najlepsze funkcje

Burza mózgów, dodawanie notatek, plików i połączonych treści oraz łączenie najlepszych pomysłów na kreatywnej tablicy ClickUp Tablica

Strukturyzuj cały cykl pracy, zaczynając od najmniejszego elementu do zrobienia w obszarach roboczych, przestrzeniach, folderach, listach i zadaniach

WykorzystajWidoki ClickUp aby wizualizować zadania, projekty i cykle pracy w sposób, który najbardziej Ci odpowiada. Dostępne są z ponad 15 konfigurowalnymi opcjami

Monitoruj swoją codzienną pracę i śledź postępy w różnych formatach dzięki ClickUp Views

Integracja z ponad 1000 aplikacji, w tym Calendly, Arkusze Google, Dropbox, Slack, Airtable i GitHub

Korzystaj z biblioteki wyzwalaczy i akcji, aby niestandardowo realizować zadania

Planuj zadania, śledź postępy w projektach, zarządzaj terminami i radź sobie z wąskimi gardłami dziękiWidok wykresu Gantta w ClickUp* Ustawienie automatyzacji działań, od aktualizacji statusu po daty rozpoczęcia, dzięki czemu proces rozpocznie się dokładnie wtedy, kiedy chcesz

Limity ClickUp

ClickUp AI jest funkcją płatną

Nie wszystkie funkcje ClickUp są obecnie dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7 miesięcznie za użytkownika

$7 miesięcznie za użytkownika Business: $12 miesięcznie za użytkownika

$12 miesięcznie za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp AI: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny klientów ClickUp

2. Process Street

przez Ulica procesu Process Street to oparta na sztucznej inteligencji lista kontrolna i oprogramowanie do automatyzacji cyklu pracy które umożliwia firmom tworzenie i śledzenie istniejących procesów, współpracę z Teams i śledzenie zadań.

Jedną z jego zalet jest planowanie cykli pracy, które mają być uruchamiane automatycznie regularnie lub jednorazowo w określonym dniu lub godzinie.

Process Street może być wykorzystywany do różnych zadań, od wdrażania pracowników i monitorowania sprzedaży po zarządzanie wydarzeniami.

Najlepsze funkcje Process Street

Dostęp do scentralizowanego repozytorium do przechowywania danych

Przechwytywanie, organizowanie i udostępnianie SOP i krytycznych informacji o zespole za pomocą prostego edytora dokumentów

Tworzenie i niestandardowe formularze, ankiety i quizy, które można łatwo zintegrować z zautomatyzowanymi cyklami pracy

Uzyskanie przeglądu wszystkich działań na platformie poprzez śledzenie statusu wielu list kontrolnych jednocześnie

Limity Process Street

Aplikacja mobilna platformy nie ma wersji na Androida

Przypisywanie zadań do jednej osoby w ramach cyklu pracy jest uciążliwe; użytkownicy biznesowi muszą ustawić nowy cykl pracy lub przypisać zadania indywidualnie

Ceny Process Street

Startup: 100 USD miesięcznie

100 USD miesięcznie Pro: 1 500 USD miesięcznie

1 500 USD miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny klientów Process Street

G2: 4,6/5 (ponad 350 opinii)

4,6/5 (ponad 350 opinii) Capterra: 4,7/5 (ponad 600 opinii)

3. Coolfire Core

przez Coolfire Core Jeśli szukasz elastycznego systemu zarządzania pracą z możliwością współpracy w czasie rzeczywistym, to Coolfire Core jest dla Ciebie. Łatwo dostosowuje się do unikalnych potrzeb biznesowych, pomagając Tobie i Twojemu zespołowi wiedzieć, co jest należne, co jest następne i co wymaga Twojej uwagi.

Ta alternatywa dla Tallyfy digitalizuje i automatyzuje pracę wewnętrznych teamów, niestandardowych klientów, wykonawców i dostawców, zapewniając im dostęp w czasie rzeczywistym do ich zadań, zamówień i dostaw.

Coolfire Core to niezawodna platforma do zarządzania procesami biznesowymi dla korporacji i agencji rządowych, od operacji specjalnych armii amerykańskiej po Enterprise Rent-A-Car i American Expediting Company.

Najlepsze funkcje Coolfire Core

Organizuj swoją pracę, przydzielaj zadania do wykonania swojemu zespołowi i monitoruj postępy dzięki opatentowanej technologii Sessions

Koordynowanie pracy w zespole i poza nim za pomocą aplikacji mobilnych na Androida i iOS, udostępnianie połączeń i załączanie plików w celu udokumentowania postępów

Korzystaj z cyfrowych formularzy zadań, które strukturyzują zadania i rejestrują szczegółowe informacje potrzebne do zakończenia pracy

Limity Coolfire Core

Częste aktualizacje oprogramowania mogą czasami wprowadzać drobne błędy w systemie

Ceny Coolfire Core

Wersja próbna Free

Od 450 USD miesięcznie

Coolfire Core - niestandardowe oceny klientów

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

4. Microsoft Power Automatyzacja

przez Microsoft Power Automatyzacja Microsoft Power Automate, wcześniej znany jako Microsoft Flow, to platforma automatyzacji w chmurze dla firm do automatyzacji powtarzalnych zadań ręcznych i procesów papierowych za pomocą interfejsu przepływu pracy typu "przeciągnij i upuść" lub sekwencyjnego przepływu opartego na regułach.

Można na przykład wizualizować proces, tworząc schemat blokowy zawierający różne kroki, zmienne i pętle, a następnie replikować go w Microsoft Power Automatyzacja.

Narzędzie to jest odpowiednie zarówno dla programistów, jak i osób niebędących programistami. W celu szybkiego wdrożenia można wybrać jedną z kilku wbudowanych opcji szablonów cyklu pracy od pozyskiwania danych po predefiniowane niestandardowe raportowanie.

Microsoft Power Automatyzacja integruje się z innymi narzędziami Microsoft, takimi jak Excel, OneDrive i Teams, zapewniając nieprzerwany cykl pracy.

Najlepsze funkcje Microsoft Power Automatyzacja

Wysyłanie alertów pocztą e-mail do odpowiednich interesariuszy, aby byli na bieżąco z ostatnimi wydarzeniami

Używanie zautomatyzowanych systemów starszej wersji z gotowymi lub niestandardowymi akcjami interfejsu użytkownika przy użyciu Robotic Process Automation (RPA)

Stosowanie różnych zautomatyzowanych procesów gromadzenia danych, takich jak konwertowanie PDF na tekst, wyodrębnianie tekstu z obrazu lub konwertowanie PDF na tekst

Limity Microsoft Power Automatyzacja

Stroma krzywa uczenia się ze względu na brak przewodników i materiałów szkoleniowych

Wydajność może spaść podczas pracy z dużymi zestawami danych, wpływając na wydajność systemu

Ceny Microsoft Power Automatyzacja

Wersja próbna Free

Power Automatyzacja Premium: 15 USD za użytkownika miesięcznie

15 USD za użytkownika miesięcznie Power Automatyzacja procesu: 150 USD za bota miesięcznie

Oceny klientów Microsoft Power Automatyzacja

G2: 4.5/5 (ponad 400 recenzji)

4.5/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4/4 (ponad 150 opinii)

5. Kissflow

przez Kissflow Kissflow jest usługą hostowaną w chmurze zarządzanie cyklem pracy platforma, która pomaga firmom projektować, tworzyć i niestandardowe cykle pracy bez konieczności pisania ani jednej linijki kodu.

Od zwrotu kosztów przejazdu i fakturowania zamówień zakupu po wdrażanie pracowników i rozwój oprogramowania, możesz edytować i zarządzać cyklami pracy dla wszystkiego dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi Kissflow.

Możesz także zidentyfikować wąskie gardła operacyjne dzięki szybkiej wizualnej reprezentacji cykli pracy i automatyzacji wyzwalaczy e-mail dla swojego zespołu, aby być na bieżąco z zadaniami i terminami.

Najlepsze funkcje Kissflow

Skuteczne śledzenie cykli pracy i metryk za pomocą gotowych raportów

Dostęp do wstępnie zaprojektowanych szablonów, dzięki czemu nie trzeba tworzyć cykli pracy od podstaw

Czerp korzyści z łatwego ustawienia integracji, wdrażania procesów i opracowywaniaaplikacje cyklu pracy bez pomocy technicznej

Oddelegowane zadania z użyciem formuł, list użytkowników i tabel oraz kontrola nad tym, kto może rozpocząć proces i co można zobaczyć lub edytować na każdym kroku

Limity Kissflow

Obsługa klienta może być powolna, co jest problematyczne, biorąc pod uwagę szeroki szyk narzędzi platformy

Przejście na nową wersję wiąże się z ogromnym wzrostem cen i żmudnym procesem migracji

Cennik Kissflow

Basic: $1,500 miesięcznie

$1,500 miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny klientów Kissflow

G2: 4.3/5 (ponad 500 recenzji)

4.3/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.1/5 (55 opinii)

6. Pipefy

przez Pipefy Pipefy to narzędzie do zarządzania procesami bez użycia kodu, które pomaga zespołom HR, finansów, IT, obsługi klienta i marketingu tworzyć, organizować i nadzorować ich cykle pracy na jednej platformie.

Wyposażone do obsługi wszelkiego rodzaju scenariuszy operacyjnych, pozwala tworzyć cykle pracy w oparciu o najlepsze praktyki w branży, korzystając z jego narzędzia do mapowania procesów .

Niezależnie od tego, czy chcesz wydajniej śledzić umowy SLA, usprawnić pracę zespołową, czy zapewnić lepszą obsługę klienta, Pipefy może dostarczyć niezbędne narzędzia do realizacji Twoich zadań.

Najlepsze funkcje Pipefy

Korzystaj z zalet integracji systemów ERP, baz danych i rozwiązań wertykalnych przechowywanych w chmurze prywatnej lub w systemach lokalnych

Tworzenie niestandardowych cykli pracy poprzez zdefiniowanie punktu początkowego, faz i niezbędnych integracji. Wykorzystanie Kanban i Scrum

Scentralizuj wszystkie przepływy pracy od zamówienia do zapłaty - zakupy, płatności, zatwierdzenia i inne - oraz połącz się z interesariuszami za pośrednictwem centralnego huba

Limity Pipefy

Brak możliwości bezpośredniego raportowania połączonych rekordów bazy danych, co wymaga ręcznych obejść

Opcje filtrowania danych są ograniczone, co prowadzi do nadmiernego polegania na etykietach

Ceny Pipefy

Starter: Free

Free Business: $20 za użytkownika miesięcznie

$20 za użytkownika miesięcznie Enterprise: $34 za użytkownika miesięcznie

Oceny klientów Pipefy

G2: 4.6/5 (ponad 200 opinii)

4.6/5 (ponad 200 opinii) Capterra: 4.6 (ponad 300 recenzji)

7. ProcessPlan

przez Plan procesu ProcessPlan to dynamiczne, oparte na AI rozwiązanie w chmurze, które automatyzuje cały cykl życia procesu biznesowego za pomocą monitorowania zadań, brandingu konta, pojedynczego logowania i narzędzi do planowania.

Technologia uczenia maszynowego (ML) ProcessPlan proaktywnie identyfikuje potencjalne problemy, zapobiegając ich wystąpieniu, dzięki czemu ma kluczowe znaczenie dla działów takich jak księgowość, zarządzanie projektami i operacje.

Rozbudowana biblioteka zasobów oferuje przykłady cyklu pracy i szablony procesów dla setek przypadków użycia w biznesie i branżach.

Najlepsze funkcje ProcessPlan

Wykorzystanie przeszkolonych pracowników-robotów do zrobienia zadań administratora, takich jak raportowanie, wyszukiwanie informacji i wypełnianie formularzy

Zakończone zadania za pośrednictwem e-maila, czatu i innych programów innych firm; logowanie nie jest wymagane

Automatyczne przypisywanie i dystrybucja zadań do odpowiednich osób w odpowiednim czasie, gdy wykonywany jest cykl pracy

Bezpieczne zarządzanie danymi firmowymi wraz z procesami i cyklami pracy dzięki wbudowanej bazie wiedzy

Limity ProcessPlan

Zautomatyzowane działania mogą być mylące i mogą nie działać ze wszystkimi wybranymi polami, co wymaga prób i błędów

Może przestać reagować przy rozszerzeniu kodowania i nie posiada funkcji automatycznego zapisywania, co utrudnia zarządzanie złożoną automatyzacją

Ceny ProcessPlan

Ludzie: 29 USD miesięcznie za użytkownika

29 USD miesięcznie za użytkownika Roboty: Opcjonalny dodatek z niestandardowym cennikiem

Oceny klientów ProcessPlan

G2: Brak wystarczającej liczby recenzji

Brak wystarczającej liczby recenzji Capterra: Za mało opinii

8. Następna sprawa

przez Następna sprawa Next Matter to platforma do zarządzania procesami biznesowymi dla średnich i dużych firm, które chcą zintegrować automatyzację procesów dla zadań o znaczeniu krytycznym w swoich systemach, w tym funkcje CRM.

Jednym z jej typowych rozwiązań jest przykłady automatyzacji procesów biznesowych jest niestandardowe i obsługuje złożone cykle pracy z rozszerzeniem kontroli uprawnień, co zwiększa widoczność procesów i wydajność biznesową.

Niezależnie od tego, czy jesteś szybko rozwijającą się firmą fintech, czy kolejnym gigantem eCommerce, Next Matter jest niezwykle przydatny, ponieważ integruje się z pakietem Microsoft Office i dostarcza szczegółowych raportów i analiz w celu lepszego podejmowania decyzji i śledzenia wydajności.

Najlepsze funkcje Next Matter

Integracja obecnego stosu technologicznego za pomocą niestandardowego interfejsu API REST

Niestandardowe cykle pracy do uruchamiania, wstrzymywania lub kończenia w oparciu o wyznaczone wydarzenia wyzwalacza

Przypisywanie pojedynczych lub wielu kroków procesu zewnętrznym współpracownikom oprócz zwykłego przypisywania zadań dla Teams

Limity Next Matter

Większe procesy w systemie doświadczają znacznych opóźnień w ładowaniu

Integracje są złożone, z niewielką ilością materiałów szkoleniowych, a na wsparcie wpływają różnice stref czasowych, powodując opóźnienia

Ceny Next Matter

Buduj własne przepływy pracy: 180 USD za przepływ pracy miesięcznie

180 USD za przepływ pracy miesięcznie NextMatter tworzy przepływy pracy dla Ciebie: 300 USD za przepływ pracy miesięcznie

300 USD za przepływ pracy miesięcznie Ceny niestandardowe

Oceny klientów Next Matter

G2: Za mało opinii

Za mało opinii Capterra: Za mało opinii

9. VisualCron

przez VisualCron VisualCron to narzędzie do automatyzacji i integracji cyklu pracy w systemie Windows, zaprojektowane w celu ułatwienia firmom automatyzacji ręcznych procesów, takich jak obsługa danych, planowanie zadań, audyt i inne.

Umożliwia korzystanie ze zintegrowanego harmonogramu zadań do tworzenia zadań, przypisywania ich do zespołu i generowania raportów w celu sprawdzenia wydajności. Można również sortować pliki lokalne lub zdalne, stosując filtry oparte na folderach, rozmiarze pliku, dacie i zawartości.

VisualCron najlepsze funkcje

Przeciągnij, kliknij i twórz za pomocą spójnego i łatwego do opanowania interfejsu

Połączenie lokalne lub zdalne przez Internet w celu sterowania serwerem VisualCron

Wykorzystanie standardowych protokołów do przesyłania plików i wykonywania skryptów na różnych platformach, takich jak SFTP, SCP i HTTP

Wykorzystanie API do integracji systemu z platformami innych firm, takimi jak SAP, OneDrive, SharePoint i Slack

Limity VisualCron

Stroma krzywa uczenia się ze względu na dużą liczbę zadań i kombinacji zmiennych

Krytykowany jest obowiązkowy zakup planu wsparcia przy przenoszeniu licencji, nawet między serwerami

Ceny VisualCron

Licencja na 1 serwer (Basic): $229 miesięcznie

$229 miesięcznie Licencja na 1 serwer (Pro): 249 USD miesięcznie

249 USD miesięcznie Licencja na witrynę (Pro): $1,249 miesięcznie

$1,249 miesięcznie Licencja krajowa (Pro): $1,599 miesięcznie

$1,599 miesięcznie Licencja światowa (Pro): $1,999 miesięcznie

Ocena klientów VisualCron

G2: Za mało opinii

Za mało opinii Capterra: Za mało opinii

10. ProcessMaker

przez ProcessMaker ProcessMaker to niskokodowe narzędzie do automatyzacji procesów biznesowych (BPA) służące do automatyzacji i wdrażania cykli pracy dla przedsiębiorstw w celu optymalizacji alokacji zasobów dla zadań o znaczeniu krytycznym.

Najlepiej nadaje się dla właścicieli średnich firm, liderów IT, architektów Enterprise i inżynierów oprogramowania. Pozwala uzyskać wgląd w nieustrukturyzowane dane dzięki automatyzacji ich ekstrakcji i klasyfikacji.

Można również łatwo tworzyć własne, korzystając z gotowych szablonów z Process Modeler lub ProcessMaker. Integruje się z wieloma narzędziami, w tym Typeform, Salesforce, SAP, DocuSign, Microsoft Dynamics 365 itp.

Najlepsze funkcje ProcessMaker

Tworzenie elektronicznych pokwitowań, listów, potwierdzeń, faktur i umów niezbędnych do prowadzenia każdego biznesu dzięki narzędziu Document Builder

Tworzenie procesów i skryptów oraz tłumaczenie ich na wiele języków w ciągu kilku minut

Dostęp do danych w trybie offline. Zsynchronizuj je później, gdy przejdziesz do trybu online

Przyszłościowy stos technologiczny dzięki integracji z podstawowymi systemami, przełamywaniu silosów danych i aplikacji

Limity ProcessMaker

Wymaga umiejętności programowania, zwłaszcza w PHP i JavaScript, do praktycznego zastosowania, co czyni go mniej odpowiednim do rozwoju dla użytkowników końcowych

Nowe wersje mogą wprowadzać błędy i wyłączać system bez wcześniejszego powiadomienia

Ceny ProcessMaker

Platforma: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Pro: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny klientów ProcessMaker

G2: 4,3/5 (ponad 200 opinii)

4,3/5 (ponad 200 opinii) Capterra: 4,5/5 (ponad 100 opinii)

Usprawnij swój cykl pracy dzięki najlepszej platformie do zarządzania procesami biznesowymi

Zbadaj i oszacuj, w jaki sposób każda alternatywa Tallyfy może usprawnić cykl pracy i zwiększyć wydajność Twojego zespołu. Odpowiednie oprogramowanie do automatyzacji procesów biznesowych pomaga podejmować pewne, oparte na danych decyzje dotyczące aplikacji biznesowych i zarządzania cyklem pracy.

ClickUp to najlepsza alternatywa dla Tallyfy, która pomoże Tobie i Twojemu zespołowi skupić się na współpracy i kreatywności, zamiast nadrabiać zaległości w zadaniach administratora. Zarejestruj się w ClickUp za darmo aby rozpocząć.