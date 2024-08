10 alternatywnych rozwiązań Softr do tworzenia pulpitów nawigacyjnych projektów w 2024 r

Wizualizacja danych to coś więcej niż fantazyjne wykresy - to tłumacz, zamieniający liczby w mapę drogową powodzenia. Ujawnia ukryte wzorce i trendy, ułatwiając podejmowanie złożonych decyzji w zakresie zarządzania projektami.

Nic dziwnego, badanie przeprowadzone przez Bain & Company wykazało, że firmy wykorzystujące wizualizację danych w projektach mają pięciokrotnie większe szanse na szybsze podejmowanie decyzji i trzykrotnie większe szanse na ich realizację.

Biorąc pod uwagę, ile czasu zaoszczędzi takie narzędzie, warto zainwestować w niestandardowe narzędzie do zarządzania pulpitem fazami projektu efektywnie. Te intuicyjne platformy umożliwiają każdemu, niezależnie od zaplecza technicznego, tworzenie interaktywnych pulpitów i raportów w ciągu kilku minut.

Softr to narzędzie do tworzenia niestandardowych pulpitów nawigacyjnych za pomocą intuicyjnego kreatora aplikacji internetowych i gotowych szablonów. Chociaż jest łatwy w użyciu, oferuje niestandardowe funkcje i funkcje w ograniczonym zakresie.

Jesteśmy więc tutaj, aby pomóc ci z kilkoma zaleceniami jako alternatywy dla Softr. W tym artykule zagłębimy się w kluczowe funkcje różnych narzędzi do tworzenia niestandardowych pulpitów.

Czego należy szukać w alternatywach dla Softr?

Zanim przejdziemy do naszych najlepszych alternatyw dla Softr, przeanalizujmy kilka kluczowych funkcji, których należy szukać w niestandardowym pulpicie roboczym:

Dostosowanie: Opcje niestandardowe mają najwyższy priorytet. Należy szukać opcjioprogramowanie pulpitu roboczego które może zarządzać złożonymi procesami lub projektami

Opcje niestandardowe mają najwyższy priorytet. Należy szukać opcjioprogramowanie pulpitu roboczego które może zarządzać złożonymi procesami lub projektami Łatwość użytkowania: Tworzenie powinno być proste, bez konieczności posiadania umiejętności kodowania. Pulpity powinny być przyjazne dla użytkownika, aby zapewnić przyjęcie przez zespół

Tworzenie powinno być proste, bez konieczności posiadania umiejętności kodowania. Pulpity powinny być przyjazne dla użytkownika, aby zapewnić przyjęcie przez zespół Zarządzanie projektami: Niestandardowy pulpit powinien przede wszystkim pełnić funkcję narzędzia do zarządzania projektami, aby zadania zostały zakończone na czas

Niestandardowy pulpit powinien przede wszystkim pełnić funkcję narzędzia do zarządzania projektami, aby zadania zostały zakończone na czas Integracja: Pomaga, jeśli pulpit nawigacyjny można zintegrować z innymi narzędziami używanymi w cyklu pracy lub stosie biznesowym

Pomaga, jeśli pulpit nawigacyjny można zintegrować z innymi narzędziami używanymi w cyklu pracy lub stosie biznesowym Ceny: Plany cenowe powinny być dostosowane do rozwoju Teams, aby zaspokoić zmieniające się potrzeby projektu bez uszczerbku dla wydajności

Plany cenowe powinny być dostosowane do rozwoju Teams, aby zaspokoić zmieniające się potrzeby projektu bez uszczerbku dla wydajności Aktualizacje w czasie rzeczywistym: Pulpit powinien aktualizować dane w czasie rzeczywistym, aby zapewnić wyświetlanie najdokładniejszych informacji

Pulpit powinien aktualizować dane w czasie rzeczywistym, aby zapewnić wyświetlanie najdokładniejszych informacji Doświadczenie użytkownika: Powinien mieć atrakcyjny wizualnie i intuicyjny interfejs, aby zwiększyć komfort użytkowania

Powinien mieć atrakcyjny wizualnie i intuicyjny interfejs, aby zwiększyć komfort użytkowania Bezpieczeństwo: Pulpit powinien posiadać solidne środki bezpieczeństwa w celu ochrony wrażliwych danych projektu

Pulpit powinien posiadać solidne środki bezpieczeństwa w celu ochrony wrażliwych danych projektu Poziomy dostępu: Powinien oferować różne poziomy dostępu, aby dostosować się do różnych ról w zespole

Powinien oferować różne poziomy dostępu, aby dostosować się do różnych ról w zespole Raportowanie: Pulpit powinien mieć możliwość generowania szczegółowych raportów do dogłębnej analizy zarządzania projektami

10 najlepszych alternatyw Softr do wykorzystania w 2024 roku

Odkryj 10 najlepszych alternatyw dla Softr w 2024 roku, dostosowanych do Twoich potrzeb. Te opcje oprogramowania oferują zakres funkcji, od usprawnionego zarządzania projektami po łatwą współpracę, aby zwiększyć wydajność i efektywność.

1. ClickUp

ClickUp to idealne niestandardowe rozwiązanie do zarządzania projektami pulpit projektu narzędzie ze względu na funkcje zarządzania projektami, współpracy i automatyzacji, które nie wymagają umiejętności kodowania.

Uzyskujesz widoczność zadań w czasie rzeczywistym, co ułatwia identyfikację wąskich gardeł, poprawę wydajności i zakończenie projektów na czas.

Tworzenie niestandardowych Pulpity ClickUp dla konkretnych wymagań projektu przy użyciu niestandardowych pól i różnych widoków do śledzenia postępów, zarządzania zadaniami i efektywnej współpracy.

Efektywna wizualizacja projektów dzięki ClickUp Dashboards

Szybko twórz listy do zrobienia dzięki Zadania ClickUp , która automatycznie populuje dane w kalendarzach Twojego zespołu. Funkcja "przeciągnij i upuść" pozwala kierownikom projektów na reorganizację terminów i ustawienie zależności zadań w oparciu o pilne zadania.

Widok, zarządzanie, przypisywanie i ustalanie priorytetów zadań za pomocą ClickUp Tasks

Dźwignia Automatyzacja ClickUp aby uprościć powtarzalne zadania i usprawnić cykl pracy.

Niezależnie od tego, czy chodzi o przypisywanie zadań w oparciu o określone kryteria, automatyczne aktualizowanie statusów, czy wysyłanie powiadomień do członków zespołu, skorzystaj z ClickUp, aby zwiększyć wydajność i pomóc zespołom pozostać zorganizowanym na swoich celach w ramach niestandardowych pulpitów.

Te pulpity zapewniają operacje przebiegają płynnie, a Ty zarządzasz całą swoją pracą z jednej platformy.

Twórz zautomatyzowane akcje wyzwalane przez określone wydarzenia lub warunki za pomocą ClickUp Automation

ClickUp najlepsze funkcje

Zarządzanie zadaniami w czasie rzeczywistym dla lepszej widoczności wąskich gardeł i zwiększonej wydajności

Usprawnienie cyklu pracy dzięki zaawansowanym opcjom automatyzacji

Dostosowywanie pulpitów za pomocą szablonów branżowych i niestandardowych pól w celu śledzenia spersonalizowanych danych

Skonfiguruj moją pracę dla dowolnego zespołu używającClickApp do pracy zarządzanie, współpraca, organizacja i raportowanie

Widok projektów w wielu formatach, w tym Lista, Tablica i Kalendarz dla wszechstronnościzarządzanie projektami* Płynna integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Google Drive i Zapier

Limity ClickUp

Zaawansowane funkcje wymagają nauki

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/użytkownika miesięcznie

$7/użytkownika miesięcznie Business: $12/użytkownika miesięcznie

$12/użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za obszar roboczy miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 400 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 400 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Adalo

przez Adalo Adalo specjalizuje się w tworzeniu aplikacji mobilnych i internetowych, umożliwiając tworzenie natywnych aplikacji bez konieczności pisania kodu. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi można łatwo projektować niestandardowe pulpity projektów na urządzenia mobilne.

Przyjazny dla użytkownika interfejs Adalo i obszerna biblioteka gotowych komponentów umożliwiają projektowanie niestandardowych pulpitów projektów z funkcją przeciągania i upuszczania, natywną obsługą aplikacji i opcjonalną funkcją offline.

Możesz także użyć funkcji niestandardowych akcji Adalo, aby wyzwalać akcje, takie jak wysyłanie wiadomości e-mail i połączenie z interfejsami API. Adalo umożliwia także tworzenie prototypów aplikacji.

Najlepsze funkcje Adalo

Optymalizacja procesów biznesowych poprzez tworzenie narzędzi komunikacji wewnętrznej i aplikacji do obsługi klienta

Możliwość niestandardowego dostosowania aplikacji (palety kolorów, ikony, logo, czcionki) do tożsamości marki

Zapewnienie aktualizacji i synchronizacji w czasie rzeczywistym na wszystkich urządzeniach

Płynna integracja z usługami innych firm, takimi jak Mixpanel i Airtable

Limity Adalo

Niektóre zaawansowane funkcje mogą wymagać obejścia

Ograniczone wsparcie dla złożonych struktur danych

Ceny Adalo

**Free

Starter: $45/miesiąc

$45/miesiąc Profesjonalista: $65/miesiąc

$65/miesiąc Teams: $200/miesiąc

$200/miesiąc Business: $250/miesiąc

Adalo oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 3.5/5 (ponad 20 recenzji)

3. AppSheet

przez Google AppSheet od Google to kolejna doskonała alternatywa dla Softr, w pełni zintegrowana z obszarem roboczym Google. AppSheet wspiera tworzenie aplikacji opartych na danych, umożliwiając tworzenie aplikacji i pulpitów, które wykorzystują złożone struktury danych i cykle pracy.

Jego mocną stroną jest możliwość tworzenia aplikacji, które integrują się z różnymi źródłami danych, automatyzacja procesów i synchronizacja danych w czasie rzeczywistym. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest funkcja wizualizacji danych, która sprawia, że pulpity są bogate w informacje.

Włącz zabezpieczenia i uwierzytelnianie oparte na rolach, gdy wielu pracowników korzysta z pulpitów.

Najlepsze funkcje AppSheet

Zaawansowane modelowanie danych dla złożonych aplikacji

Wykorzystanie botów do automatyzacji działań, takich jak wyzwalacz powiadomień

Wykorzystanie wbudowanej sztucznej inteligencji (Duet AI) do inteligentnego generowania aplikacji

Włączenie funkcji offline dla nieprzerwanej wydajności

Automatyzacja złożonych procesów biznesowych i cykli pracy dzięki zaawansowanym konfiguracjom botów

Wykorzystanie źródeł danych, takich jak Google Analytics, formularze, kody kreskowe, lokalizacje, podpisy i zdjęcia

Limity AppSheet

Limit kontroli nad wyglądem aplikacji bez kodowania

Większa krzywa uczenia się dla zaawansowanych funkcji

Ceny AppSheet

Starter: $5/użytkownik miesięcznie

$5/użytkownik miesięcznie Core: $10/użytkownika miesięcznie

$10/użytkownika miesięcznie Enterprise Standard: niestandardowy cennik

niestandardowy cennik Enterprise Plus: ceny niestandardowe

AppSheet oceny i recenzje

G2: 4,8/5 (ponad 300 recenzji)

4,8/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 500 recenzji)

4. Glide

przez Szybowanie Glide to najbardziej przyjazna dla użytkownika platforma do tworzenia aplikacji mobilnych i internetowych bezpośrednio bez pisania kodu.

Pulpity projektów posiadają synchronizację danych w czasie rzeczywistym. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi "przeciągnij i upuść" oraz konfigurowalnym opcjom projektowania, Glide upraszcza tworzenie dynamicznych pulpitów dostosowanych do potrzeb projektu.

Pulpitem można łatwo zarządzać za pomocą komponentów, takich jak panele konfiguracyjne i podglądy urządzeń. Umożliwia również współpracę na żywo i pomaga kontrolować logowanie i dostęp użytkowników do pracy opartej na rolach.

Najlepsze funkcje Glide

Tworzenie złożonych cykli pracy dla aktualizacji i zadań oraz połączenie ich z innymi narzędziami

Bezproblemowa integracja z Arkuszami Google w celu importowania istniejących danych biznesowych w czasie rzeczywistym

Korzystanie z pulpitu na dowolnym urządzeniu i w dowolnym miejscu

Wybór spośród ponad 400 szablonów do tworzenia i niestandardowego dostosowywania pulpitów

Limity Glide

Ograniczona integracja z usługami innych firm lub dostęp do zewnętrznych źródeł danych

Zależność od Arkuszy Google do przechowywania danych

Cennik Glide

Free: Dla dwóch redaktorów z limitem funkcji

Dla dwóch redaktorów z limitem funkcji Maker: Od 60 USD/miesiąc

Od 60 USD/miesiąc Teams: Od 125 USD/miesiąc

Od 125 USD/miesiąc Business: Od 310 USD/miesiąc

Glide oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (500+ recenzji)

: 4.7/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (90+ recenzji)

5. Noloco

przez Noloco Noloco to kolejna platforma, która nie wymaga znajomości kodowania do zrobienia niestandardowych narzędzi wewnętrznych, CRM i portali dla klientów. Noloco wyróżnia się rozbudowaną biblioteką i koncentruje się na tworzeniu aplikacji internetowych i mobilnych poza danymi powstania pulpitu.

Oferuje wiele oszałamiających wizualnie szablonów z opcjami niestandardowymi dla różnych branż i przypadków użycia. Istnieje możliwość dodania logiki warunkowej w celu automatyzacji części cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Noloco

Wybór spośród ośmiu układów do wyświetlania danych

Aktualizacje w czasie rzeczywistym i dynamiczna wizualizacja

Niestandardowe możliwości dzięki interfejsowi "przeciągnij i upuść

Współpraca w czasie rzeczywistym z zespołem

Limity Noloco

Limit zaawansowanych opcji niestandardowych

Brak możliwości obsługi dużych ustawień danych lub złożonych problemów

Ceny Noloco

Starter: $49/miesiąc

$49/miesiąc Profesjonalny : $149/miesiąc

: $149/miesiąc Business: $319/miesiąc

Noloco oceny i recenzje

G2: 4.9/5 (ponad 20 recenzji)

4.9/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

6. Webflow

przez Webflow Webflow to niskokodowa, wysoce zaawansowana platforma do projektowania i tworzenia stron internetowych, która zapewnia pełną kontrolę nad projektem i interakcjami witryny.

Webflow umożliwia tworzenie dynamicznych pulpitów dzięki intuicyjnemu edytorowi wizualnemu i potężnym możliwościom CMS. Upraszcza tworzenie pulpitów projektów z unikalnymi elementami projektowymi dostosowanymi do niestandardowej domeny.

Webflow można używać z narzędziami takimi jak Memberstack do tworzenia funkcji takich jak fakturowanie i rozliczenia. Można również projektować interakcje oparte na przewijaniu i wieloetapowe bez pisania kodu.

Najlepsze funkcje Webflow

Tworzenie w pełni niestandardowych pulpitów nawigacyjnych z pikselową precyzją przeciągania i upuszczania

Wykorzystanie Flexbox i CSS Grid dla zaawansowanych opcji układu

Hosting i CMS do płynnego zarządzania stroną internetową

Integracja z Zapier w celu automatyzacji cykli pracy

Limity Webflow

Ograniczone wsparcie dla złożonych struktur baz danych

Możliwości backendu są stosunkowo limitowane

Ceny Webflow

**Free

Podstawowy: $18/miesiąc

$18/miesiąc CMS: $29/miesiąc

$29/miesiąc Business: $49/miesiąc

$49/miesiąc Enterprise: niestandardowy cennik

Webflow oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 500 recenzji)

4.4/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

7. Caspio

przez Caspio Caspio to skalowalne, niskokodowe narzędzie do tworzenia internetowych aplikacji bazodanowych. Możesz przeciągać i upuszczać lub korzystać z wbudowanych narzędzi do integracji danych, aby tworzyć atrakcyjne wizualnie pulpity dostosowane do konkretnych wymagań projektu.

Caspio specjalizuje się w tworzeniu aplikacji opartych na bazach danych, dzięki czemu idealnie nadaje się do aplikacji o złożonych wymaganiach dotyczących danych. Pomaga również w tworzeniu wnikliwych wykresów i raportów dotyczących pulpitu nawigacyjnego dla lepszego podejmowania decyzji .

Najlepsze funkcje Caspio

Uzyskaj unikalne widoki danych na jednej stronie zgodnie z własnymi potrzebami

Łatwy importDane z arkuszy Excel i bazy danych Access

Szybsze tworzenie aplikacji za pomocą narzędzia "wskaż i kliknij

Wdrażanie kontroli dostępu opartej na rolach w celu zwiększenia bezpieczeństwa

Limity Caspio

Ograniczone opcje niestandardowego projektowania w porównaniu z niektórymi alternatywami

Wyższe ceny dla dodatkowych użytkowników i pamięci masowej

Ceny Caspio

Free

Starter: $50/miesiąc

$50/miesiąc Profesjonalista: $600/miesiąc

$600/miesiąc Enterprise: $2250/miesiąc

Caspio oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 100 recenzji)

4.4/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 200 recenzji)

8. Visual Composer/WPBakery

przez Visual Composer WPBakery lub Visual Composer to przyjazny dla użytkownika kreator stron internetowych używany głównie jako wtyczka WordPress, ale może być również używany do tworzenia niestandardowych pulpitów.

Visual Composer upraszcza tworzenie i projektowanie wciągających pulpitów dla niestandardowej domeny. W Visual Composer Hub można uzyskać dostęp do elementów, szablonów i dodatków.

Najlepsze funkcje Visual Composer

Zaawansowane opcje projektowania z efektami tła

Tworzenie niestandardowych układów za pomocą funkcji Theme Builder

Zapewnij optymalny widok na dowolnym urządzeniu dzięki responsywnemu projektowi

Rozszerzenie funkcji poprzez integrację z innymi popularnymi wtyczkami

Limity Visual Composer

Limit zaawansowanych opcji niestandardowych dla deweloperów

Problemy z kompatybilnością z niektórymi wtyczkami innych firm

Ceny Visual Composer

Single: $49/rok dla jednej strony internetowej

$49/rok dla jednej strony internetowej Plus: $99/rok dla pięciu stron internetowych

$99/rok dla pięciu stron internetowych Accelerate: 149 USD/rok za 20 witryn internetowych

149 USD/rok za 20 witryn internetowych Agencja: 349 USD/rok za 1000 witryn internetowych

Visual Composer oceny i recenzje

G2: 4/5 (ponad 20 recenzji)

4/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 60 recenzji)

9. Appy Pie

przez Appy Pie Appy Pie to jedno z narzędzi AI no-code, które zamienia stronę internetową w aplikację. Appy Pie koncentruje się na tworzeniu aplikacji mobilnych dla różnych przypadków użycia, oferując przyjazny dla użytkownika interfejs i rozszerzoną bibliotekę szablonów. Jest to idealne rozwiązanie dla projektów, które wymagają podejścia mobile-first.

Możesz także użyć narzędzi AI Design Tools Appy Pie, aby stworzyć grafikę dla swojego pulpitu. Możesz automatyzować cykle pracy i dodawać filtry, mapy pól i logikę warunkową.

Narzędzie oferuje również uwierzytelnianie dwuskładnikowe i szyfrowanie w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Najlepsze funkcje Appy Pie

Łatwe tworzenie aplikacji za pomocą interfejsu edytora typu "przeciągnij i upuść"

Szeroka biblioteka gotowych szablonów i elementów projektowych

Testowanie funkcji aplikacji w czasie rzeczywistym dzięki podglądowi na żywo

Zwiększ możliwości aplikacji poprzez integrację z popularnymi usługami, takimi jak Google Maps i Shopify

Limity Appy Pie

Pewne funkcje i funkcje opierają się na usługach i źródłach danych innych firm

Wydajność aplikacji może się różnić w zależności od złożoności i rozmiaru

Cennik Appy Pie

Podstawowy: 16 USD za aplikację miesięcznie

16 USD za aplikację miesięcznie Złoty : $36/app miesięcznie

: $36/app miesięcznie Platinum: $60/app miesięcznie

$60/app miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Appy Pie oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (1300+ recenzji)

: 4.7/5 (1300+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

10. SuiteDash

przez SuiteDash SuiteDash to kompleksowa platforma do obsługi portali klientów, zarządzania projektami i fakturowania. Możesz bez wysiłku projektować i dostosowywać pulpity z różnych gotowych widżetów, wykresów i modułów lub tworzyć niestandardowe komponenty, które pasują do reszty Twojego planu biznesowego.

SuiteDash umożliwia tworzenie pulpitów do śledzenia postępów projektów, zarządzania relacjami z klientami i analizowania wyników biznesowych, zwiększając wydajność, współpracę i podejmowanie decyzji.

Służy jako scentralizowana platforma do zarządzania projektami i interakcjami z klientami.

Najlepsze funkcje SuiteDash

Bezpieczna komunikacja i udostępnianie plików za pomocą portalu klienta

Śledzenie zadań i współpraca z zespołem przy użyciu narzędzia do zarządzania projektami * Efektywne zarządzanie finansami dzięki funkcjom fakturowania i rozliczeń

Niestandardowy branding dzięki opcjom białej etykiety

Limity SuiteDash

Ograniczone możliwości niestandardowe w porównaniu do wyspecjalizowanych narzędzi

Sporadyczne problemy z wydajnością w okresach największego obciążenia

Ceny SuiteDash

Start: 19 USD/miesiąc

19 USD/miesiąc Trive: 49 USD/miesiąc

49 USD/miesiąc Pinnacle: $99/miesiąc

SuiteDash oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 500 recenzji)

4.8/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 500 recenzji)

Wybór odpowiedniego narzędzia bez użycia kodu

Dzięki licznym alternatywom dla kreatora aplikacji Softr dostępnym w 2024 roku, jest to idealny czas na odkrywanie nowych opcji. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz platformy no-code, narzędzia do tworzenia aplikacji mobilnych, czy też kompleksowego narzędzia, aby osiągnąć swój cel cele związane z zarządzaniem projektami , dziesięć alternatyw omówionych w tym artykule powinno być w stanie rozwiązać twoje potrzeby związane z pulpitem.

ClickUp jest doskonałą opcją, oferującą wszechstronność i funkcjonalność. Jego solidne funkcje i płynne możliwości integracji zapewniają harmonijne dopasowanie do istniejącego ekosystemu technologicznego.

ClickUp jest świadectwem innowacyjności, wypełniając lukę między designem a wydajnością z bezwysiłkową gracją. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!