Writesonic vs. ChatGPT: Które narzędzie do pisania AI jest najlepsze?

Sztuczna inteligencja zmieniła Internet i zakłóciła tworzenie treści, jakie znaliśmy. Dzięki narzędziom do pisania opartym na sztucznej inteligencji, presja terminów i niepokój związany z pustą stroną nie są już tak dużym problemem.

Od tworzenia historii po redagowanie odpowiedzi na wiadomości e-mail, te narzędzia AI mogą pomóc w tworzeniu angażujących treści dostosowanych do Twoich potrzeb.

Ale wybierając między Narzędziami opartymi na sztucznej inteligencji do tworzenia wysokiej jakości treści, ważne jest również, aby wziąć pod uwagę dokładność, możliwość dostosowania i przyjazny dla użytkownika interfejs.

Dwoma głównymi konkurentami, którzy wyróżniają się spośród wielu narzędzi do pisania opartych na sztucznej inteligencji dostępnych na rynku, są Writesonic i ChatGPT.

Które z nich powinieneś wybrać?

Porównamy specyfikę Writesonic i ChatGPT, aby pomóc ci zdecydować, które narzędzie AI lepiej odpowiada twoim potrzebom w zakresie pisania.

Zaczynajmy! 🧑🏻‍💻

**Co to jest Writesonic?

przez Writesonic Writesonic to narzędzie do pisania oparte na sztucznej inteligencji, które może generować wysokiej jakości treści. Wykorzystuje zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego, aby zrozumieć dane wejściowe użytkownika i dostarcza odpowiednie, angażujące treści.

Writesonic jest jednym z najpopularniejszych programów do pisania opartych na sztucznej inteligencji, znanym z dokładnych, aktualnych treści i spójności. Posiada również wiele wstępnie skonfigurowanych podpowiedzi i szablonów, umożliwiając szybkie generowanie treści tekstowych i oszczędność czasu.

Aby lepiej zrozumieć to wszechstronne narzędzie, przyjrzyjmy się niektórym z jego funkcji:

Funkcje Writesonic

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym pisarzem, Writesonic oferuje wiele funkcji, które pomogą Ci w tworzeniu angażujących i wysokiej jakości treści.

1. Generowanie treści

Writesonic może generować sugestie, podpowiedzi i szkice, aby pomóc w pisaniu artykułów, postów na blogu i treści w mediach społecznościowych. Posiada również funkcję zbiorczego przesyłania treści do generowania zbiorczych kopii reklam Google i treści w mediach społecznościowych.

2. Kreator akapitów

przez Writesonic Writesonic posiada narzędzie do przepisywania akapitów, które można wykorzystać do przepisywania treści lub zapobiegania plagiatowi. Możesz także dostosować ton i głos do swoich oczekiwań.

3. Szablony treści

Writesonic oferuje różne szablony dla różnych typów treści, takich jak artykuły i posty na blogu, opisy produktów eCommerce, reklamy i teksty marketingowe. Wystarczy wybrać typ treści i podać niezbędne szczegóły, a Writesonic szybko wygeneruje treść w mgnieniu oka.

4. Funkcje SEO

przez Writesonic Writesonic integruje się z SurferSEO, narzędziem do optymalizacji treści. Umożliwia to szybkie generowanie treści przyjaznych dla SEO, przeprowadzanie audytu SurferSEO i wprowadzanie niezbędnych zmian na jednej platformie. Możesz zostawić kłopoty z badanie słów kluczowych za.

5. Integracja z WordPress

Kolejną cenną integracją zapewnianą przez Writesonic jest integracja z WordPress. Umożliwia to szybkie pisanie, optymalizację i publikowanie treści na platformie WordPress z poziomu jednej platformy.

Ceny Writesonic

Darmowy

Indywidualnie: 20 USD/użytkownik miesięcznie

20 USD/użytkownik miesięcznie Zespoły: 30 USD/użytkownik miesięcznie

30 USD/użytkownik miesięcznie Przedsiębiorstwo: Ceny niestandardowe

Nawet po zapoznaniu się z tymi imponującymi funkcjami, rozumiemy, że nadal możesz rozważyć kilka Alternatywy dla Writesonic . Przyjrzyjmy się teraz funkcjom ChatGPT.

powiązane:*_ szablony podpowiedzi AI* aby szybko zacząć

**Co to jest ChatGPT?

przez OpenAI ChatGPT jest Asystent pisania AI zdolny do prowadzenia zaawansowanych konwersacji z użytkownikiem. Wszechstronny model językowy opracowany przez OpenAI, został przeszkolony na różnych danych tekstowych i może wykonywać zadania przetwarzania języka naturalnego. ChatGPT może zrozumieć różne tematy i zapewnić precyzyjne, podobne do ludzkich, odpowiedzi na dane wejściowe użytkownika.

To więcej niż responsywne narzędzie. Oferuje również cenne spostrzeżenia, rekomendacje i aktywny udział w dynamicznych dyskusjach. Na przykład, jeśli zapytasz ChatGPT, jak zrobić kawę, wyjaśni on proces krok po kroku, tak jak zrobiłby to człowiek. Może dostarczyć szczegółowych instrukcji, spostrzeżeń, a nawet alternatywnych metod w zależności od preferencji użytkownika.

Mówiąc prościej, to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji zostało zaprojektowane tak, aby rozumieć zapytania użytkowników, odpowiadać na pytania, tworzyć treści i symulować rozmowy podobne do ludzkich.

Funkcje ChatGPT

Przeanalizujmy niektóre z jego funkcji, aby lepiej zrozumieć narzędzie, zwłaszcza do pisania:

1. Przetwarzanie języka naturalnego

ChatGPT został zaprojektowany do interpretowania informacji dostarczanych w języku codziennym i dostarczania znaczących, spójnych wyników w danym kontekście.

Pozwala to na interakcję z modelem tak, jakbyś rozmawiał z innym człowiekiem, zwiększając doświadczenie użytkownika do bardziej ludzkiego i satysfakcjonującego poziomu.

2. Kontekst konwersacyjny

Jedną z wyróżniających się cech ChatGPT jest jego zdolność do kompleksowego zrozumienia kontekstu.

Zapewnia to nie tylko bardziej znaczące i spójne interakcje, ale także pozwala na długotrwałe, dogłębne rozmowy w wielu turach.

3. Możliwość dostosowania

ChatGPT wyróżnia się możliwością dostosowania, umożliwiając programistom i użytkownikom dostosowanie modelu do określonych działań lub dziedzin za pomocą odpowiednich podpowiedzi.

Ta zdolność adaptacji zapewnia, że odpowiedzi ChatGPT mogą być dostosowane do unikalnych wymagań, co czyni go użytecznym narzędziem dla różnych aplikacji.

Na przykład w obsłudze klienta ChatGPT może być szkolony w zakresie konkretnych często zadawanych pytań i zapytań klientów, aby zapewnić spójne i dokładne odpowiedzi, zwiększając wygodę użytkownika i zmniejszając obciążenie pracą agentów wsparcia.

4. Wielojęzyczność

ChatGPT obsługuje ponad 50 języków, umożliwiając użytkownikom komunikację i tworzenie treści w preferowanym języku.

Ta inkluzywność zwiększa jego użyteczność na całym świecie, zaspokajając potrzeby tych, którzy preferują interakcję i generowanie treści w językach innych niż angielski.

5. Pomoc w kreatywnym pisaniu

Oprócz konwencjonalnych zadań językowych, ChatGPT może być również używany do kreatywnego pisania.

Zapewnia cenną pomoc, sugerując pomysły, generując kreatywne podpowiedzi i oferując inspirację, dzięki czemu jest nieocenionym pomocnikiem dla pisarzy poszukujących iskry kreatywności.

6. Odpowiedzi oparte na wiedzy

ChaGPT wykorzystuje sztuczną inteligencję i informacje z sieci, co pozwala mu odpowiadać na rzeczowe pytania i udzielać kompetentnych odpowiedzi w oparciu o obszerne dane szkoleniowe.

7. Czat z obrazami

przez OpenAI Jeśli jesteś użytkownikiem ChatGPT Plus, możesz rozpocząć czat przy użyciu obrazów. Załóżmy, że masz problem z jakimś urządzeniem. Możesz przesłać zdjęcie, aby dowiedzieć się, co jest nie tak. ChatGPT przeanalizuje problem i znajdzie rozwiązanie.

ChatGPT ceny

Darmowy

ChatGPT Plus: $20/użytkownika miesięcznie

$20/użytkownika miesięcznie ChatGPT Team: $30/użytkownika na miesiąc

$30/użytkownika na miesiąc ChatGPT Enterprise: Ceny niestandardowe

przeczytaj także: Top_ alternatywy dla ChatGPT

Writesonic vs. ChatGPT: Porównanie funkcji

Porównajmy podstawowe funkcje obu narzędzi, aby pomóc ci wybrać to, które najlepiej odpowiada twoim potrzebom w zakresie treści.

Tworzenie treści

Writesonic wygrywa pod względem ilości i różnorodności szablonów do pisania treści, obsługując szerszy zakres formatów treści

ChatGPT może być preferowany, jeśli potrzebujesz przede wszystkim pomocy w zakresie stylów konwersacyjnych lub kreatywnego pisania, gdzie gotowe szablony są mniej powszechne

SEO i narzędzia zwiększające czytelność

Writesonic vs. ChatGPT oferuje bardziej wszechstronny zestaw wbudowanych narzędzi SEO i czytelności

ChatGPT nadal może zarządzać podstawowymi meta opisami SEO, ale do zaawansowanej optymalizacji mogą być potrzebne zewnętrzne narzędzia

Łatwość użytkowania i interfejs

Oba narzędzia są uważane za przyjazne dla użytkownika, ale wizualny interfejs Writesonic i jasne instrukcje dają mu niewielką przewagę nad ChatGPT dla początkujących

Interfejs tekstowy ChatGPT może być bardziej znajomy dla tych, którzy czują się komfortowo w interakcji z wierszem poleceń

Ceny i dodatki

Writesonic vs. ChatGPT na Reddit

Zbadaliśmy Reddit pod kątem dyskusji ChatGPT vs. Writesonic, aby ustalić, co użytkownicy myślą o tych narzędziach. Chociaż nie znaleźliśmy konkretnych wątków bezpośrednio porównujących oba narzędzia, znaleźliśmy kilku użytkowników, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami z każdym narzędziem osobno.

Ogólna opinia jest taka, że ChatGPT jest dobry do burzy mózgów i generowania konspektów, ale większość użytkowników nie sugeruje używania go bezpośrednio do pisania:

"Pojawiają się fantastyczne pomysły. Rzeczywiste wykonanie jest zwykle bardzo słabe, ale świetnie nadaje się do pomysłów. W przypadku pomysłów, wypunktowań, konspektów itp. jest całkiem niezły, ale nie proś go o napisanie faktycznej historii, ponieważ będzie to złe, chyba że podasz mu tak szczegółowe podpowiedzi, że i tak szybciej byłoby po prostu napisać historię samodzielnie"

Jeśli chodzi o Writesonic, wielu użytkowników Reddita chwali go jako dobre narzędzie do tworzenia pierwszych szkiców, o ile masz kogoś, kto może edytować wygenerowaną treść i sprawić, by brzmiała bardziej ludzko:

"Korzystałem z Writesonic i innych usług pisania "AI". Ich wartość niekoniecznie polega na generowanej treści, ale bardziej na tym, że są one pomocne jako narzędzie do pokonania blokady pisarskiej. Wyniki z tych usług są generalnie bezużyteczne bez znaczącej edycji, więc nie zastąpisz ludzkiego pisarza."

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla Writesonic vs. ChatGPT

Podczas gdy ChatGPT i Writesonic są świetnymi narzędziami do generowania pomysłów i tworzenia treści, inne narzędzie pomoże ci w generowaniu treści, zarządzaniu nimi i nie tylko.

Doskonałą alternatywą zarówno dla ChatGPT, jak i Writesonic jest ClickUp, wszechstronne i przyjazne dla użytkownika narzędzie, które pomoże ci pisać lepiej i szybciej!

Przyjrzyjmy się niektórym funkcjom, które sprawiają, że jest to najlepsze narzędzie dla twórców treści:

1. ClickUp Brain

Burza mózgów, pisanie i modyfikowanie treści szybciej niż kiedykolwiek dzięki ClickUp Brain

ClickUp opracował pierwszą na świecie sieć neuronową, która płynnie łączy zadania, dokumenty, osoby i całą wiedzę w organizacji za pomocą sztucznej inteligencji. ClickUp Brain jest płynnie zintegrowany z przestrzenią roboczą, wypełniając luki i łącząc punkty w pracy, komunikacji i wiedzy.

Dzięki AI Writer for Work od ClickUp możesz pisać wysokiej jakości treści. Możesz na przykład użyć go do napisania wiadomości e-mail, posta na blogu lub podpisu w mediach społecznościowych lub do podsumowania dokumentu, komentarza lub zadania.

Użyj AI Writer for WorkTM firmy ClickUp Brain do generowania, podsumowywania i edytowania treści

Możesz również użyć tego narzędzia, aby odpowiadać na wiadomości w swoim imieniu lub edytować tekst.

Może również zaoszczędzić wiele czasu administratora po spotkaniach; użyj funkcji transkrypcji AI Writer for Work, aby szybko podsumować spotkanie kluczowymi wnioskami i punktami działania. Możesz nawet przetłumaczyć te notatki ze spotkania na wiele języków.

Możesz także użyć go do tworzenia szablonów i tabel, aby ułatwić sobie pracę.

Inne funkcje ClickUp Brain

Menedżer wiedzy AI: Zadawaj pytania i otrzymuj kontekstowe odpowiedzi z dokumentów, zadań i projektów. Możesz na przykład zapytać: "Kto pracuje nad kampanią marketingową?" i uzyskać natychmiastową odpowiedź z ClickUp Brain

Zadawaj pytania i otrzymuj kontekstowe odpowiedzi z dokumentów, zadań i projektów. Możesz na przykład zapytać: "Kto pracuje nad kampanią marketingową?" i uzyskać natychmiastową odpowiedź z ClickUp Brain AI Project Manager: nadzoruje i automatyzuje różne aspekty projektów, takie jak raporty z postępów, standupy i aktualizacje zespołu. Możesz na przykład poprosić ClickUp Brain o wygenerowanie tygodniowego raportu, zaplanowanie spotkania lub wysłanie przypomnienia do zespołu

2. ClickUp Docs

ClickUp Docs do dokumentowania i udostępniania ważnych informacji zespołowi Dokumenty ClickUp clickUp Docs, narzędzie do zarządzania dokumentami, umożliwia tworzenie doskonałych dokumentów lub wiki. Możesz korzystać z funkcji takich jak zagnieżdżone strony i opcje stylizacji, osadzać zakładki, dodawać tabele, obrazy i linki oraz formatować dokumenty dla różnych potrzeb, od map drogowych po bazy wiedzy.

Funkcje ClickUp Docs

Współpraca: Pracuj w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem. Użyj komentarzy, aby wspomnieć o innych, przypisać im elementy działań i przekształcić tekst w zadania, które można śledzić, aby być na bieżąco z pomysłami

ClickUp Docs umożliwia pisanie, edytowanie i współpracę w czasie rzeczywistym oraz dodawanie komentarzy w celu komunikowania się z członkami zespołu

Połącz dokumenty z przepływami pracy: Połącz ze sobą dokumenty i zadania, aby mieć dostęp do wszystkiego w jednym miejscu. Dodawaj widżety do edytora, aby aktualizować przepływy pracy, zmieniać statusy projektów i przydzielać zadania

Połącz ze sobą dokumenty i zadania, aby mieć dostęp do wszystkiego w jednym miejscu. Dodawaj widżety do edytora, aby aktualizować przepływy pracy, zmieniać statusy projektów i przydzielać zadania Organizuj: Porządkuj i przeszukuj swoje dokumenty. Kategoryzuj ważne zasoby i firmowe wiki, dodając je do dowolnej części obszaru roboczego

Porządkuj i przeszukuj swoje dokumenty. Kategoryzuj ważne zasoby i firmowe wiki, dodając je do dowolnej części obszaru roboczego Bezpieczne udostępnianie: Projektuj swoje dokumenty z kontrolą prywatności i edycji. Twórz linki do udostępniania i zarządzaj uprawnieniami dla zespołu, gości lub dostępu publicznego

3. Zarządzanie projektami

Bez wysiłku współpracuj ze swoim zespołem dzięki funkcji zarządzania projektami ClickUp

Usprawnij współpracę zespołu dzięki połączonym przepływom pracy, pulpitom nawigacyjnym w czasie rzeczywistym i nie tylko, dzięki funkcjom zarządzania projektami ClickUp

Przyspiesz planowanie i realizację projektów za pomocą Zarządzanie projektami ClickUp narzędzie. Automatycznie twórz podzadania na podstawie opisów zadań, podsumowuj wątki komentarzy, pisz aktualizacje projektu i rób znacznie więcej dzięki menedżerowi projektów ClickUp.

Funkcje narzędzia do zarządzania projektami ClickUp:

Planuj i ustalaj priorytety: Planuj i ustalaj priorytety swoich projektów z łatwością, wiedząc, że masz wgląd we wszystkie szczegóły projektu i zależności oraz jak są one zgodne z celami Twojej firmy. ClickUp zapewnia kompleksowy obraz całości i pomaga przydzielać zasoby na to, co najważniejsze Przyspiesz procesy: Uzyskaj szybką zgodę i pewnie uruchamiaj swoje projekty wśród wszystkich interesariuszy. Współpracuj nad wizją projektu za pomocą ClickUp Docs, udostępniaj aktualizacje poprzez ClickUp Chat i bądź na bieżąco z nadchodzącymi wydarzeniami dzięki skrzynce odbiorczej Śledź postępy projektu: Uzyskaj jedno źródło prawdy o postępach projektu, z wglądem w wąskie gardła, ryzyko, wyzwania związane z zasobami i nie tylko. Użyj ClickUp Dashboards aby zobaczyć postępy w czasie rzeczywistym i być na bieżąco

ClickUp pricing

Darmowy na zawsze: Darmowy

Darmowy Nieograniczony: 7 USD za użytkownika miesięcznie

7 USD za użytkownika miesięcznie Business: $12/za użytkownika miesięcznie

$12/za użytkownika miesięcznie Business Plus: 19 USD za użytkownika miesięcznie

19 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka Workspace miesięcznie

Writesonic vs. ChatGPT - oto werdykt

Mamy nadzieję, że to porównanie Writesonic vs. ChatGPT było dla ciebie pomocne. Ostatecznie wybór pomiędzy tymi dwoma narzędziami zależy od konkretnych potrzeb i preferencji.

Writesonic wyróżnia się w tworzeniu treści i copywritingu, podczas gdy ChatGPT wyróżnia się umiejętnościami konwersacyjnymi i rozumieniem języka.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w pisaniu treści, czy angażowaniu się w dynamiczne rozmowy, obaj asystenci AI przynoszą wyraźne korzyści.

Jeśli jednak szukasz czegoś więcej niż tylko Narzędzie do pisania AI clickUp jest idealnym wyborem. Wykracza poza pisanie i służy jako kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami treści.

Dzięki ClickUp i jego ponad 1000 integracji (Slack, Google Drive, Outlook, Zoom itp.), nie będziesz musiał żonglować między różnymi narzędziami, ale możesz wykonywać wszystkie zadania na jednej platformie.

Na co więc czekasz? Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś!