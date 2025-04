ClickUp znalazł się na corocznej liście najbardziej innowacyjnych firm na świecie 2025 roku magazynu Fast Company

ClickUp dołącza do grona takich firm jak Nvidia, YouTube, Taco Bell i nie tylko

San Diego, Kalifornia - 19 marca 2024 r ClickUp clickUp, platforma zapewniająca wydajność pracy w jednym miejscu, znalazła się na prestiżowej liście Fast Company najbardziej innowacyjnych firm na świecie w 2024 roku.

Tegoroczna lista rzuca światło na firmy, które kształtują przemysł i kulturę poprzez swoje innowacje. Organizacje te wyznaczają nowe standardy i osiągają niezwykłe kamienie milowe we wszystkich sektorach gospodarki. Oprócz 50 najbardziej innowacyjnych firm na świecie, Fast Company wyróżniło 606 organizacji z 58 sektorów i regionów.

"To niesamowite, że drugi rok z rzędu zostaliśmy wyróżnieni w Top 10 w kategorii Workplace na tej prestiżowej liście!" - powiedział Zeb Evans, CEO i założyciel ClickUp. "Podwajamy innowacje w 2024 roku i jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia kilku kamieni milowych na naszej drodze do zostania aplikacją do wszystkiego w mojej pracy. Na początku tego roku uruchomiliśmy ClickUp Brain, pierwszą sieć neuronową AI do pracy. ClickUp Brain to pierwsza oferta AI, która pobiera wiedzę z całego obszaru roboczego organizacji, aby wyeliminować pracę związaną z pracą i zaoszczędzić czas. Czas jest naszym najcenniejszym zasobem i z pasją oddajemy go naszym klientom"

Najbardziej innowacyjne firmy na świecie to znak rozpoznawczy Fast Company i jeden z najbardziej oczekiwanych wysiłków redakcyjnych roku.

redaktorzy i autorzy Fast Company zidentyfikowali firmy napędzające postęp na całym świecie i w różnych branżach, oceniając tysiące przesłanych zgłoszeń w ramach konkurencyjnego procesu aplikacyjnego. Wynikiem jest obejmujący cały świat przewodnik po współczesnych innowacjach, od startupów we wczesnej scenie rozwoju po jedne z najbardziej wartościowych firm na świecie. pakiet Fast Company's Most Innovative Companies jest dostępny w następujących wersjach online , a także w formie aplikacji za pośrednictwem iTunes oraz w kioskach od 26 marca. Hashtag to #FCMostInnovative.

"Nasza lista najbardziej innowacyjnych firm jest zarówno kompleksowym spojrzeniem na gospodarkę innowacji, jak i migawką trendów biznesowych, które zdefiniowały rok" - powiedział Brendan Vaughan, redaktor naczelny Fast Company. "W 2023 roku widzieliśmy niezwykłe innowacje we wszystkich dziedzinach, ale dostrzegliśmy również kilka wyraźnych wzorców: rosnący ślad i wpływ AI, triumfalny powrót wydarzeń na żywo i wielkie skoki naprzód w dziedzinie technologii klimatycznych. Stoimy przed trudnymi wyzwaniami na wielu frontach, ale rozwiązania, które świętujemy w MIC, dają mi wiele nadziei na przyszłość"

To najnowsze wyróżnienie przychodzi po piętach licznym nagrodom i wyróżnieniom dla ClickUp. Firma została również wyróżniona tytułem Inc Power Partner i jeden z Najlepsi amerykańscy pracodawcy start-upów Forbesa w 2024 r . Firma zajęła również pierwsze miejsce w kilku kategoriach G2, w tym zarządzanie projektami i portfolio oraz współpraca przy projektach.

O CLICKUP

ClickUp to jedyna na świecie platforma zapewniająca wydajność typu "wszystko w jednym", która dostosowuje się do sposobu, w jaki ludzie chcą pracować. Zastępuje wszystkie indywidualne narzędzia produktywności w miejscu pracy jedną, ujednoliconą platformą, która obejmuje AI, zarządzanie projektami, współpracę nad dokumentami, tablice, arkusze kalkulacyjne i cele. Założona w 2017 roku i mająca siedzibę w San Diego firma ClickUp ma misję uczynienia świata bardziej wydajnym. Jako jedna z najszybciej rozwijających się firm SaaS na świecie, ClickUp pomógł ponad 10 milionom użytkowników i 2 milionom Teams prowadzić bardziej wydajne życie i zaoszczędzić co najmniej jeden dzień każdego tygodnia. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.clickup.com .

O SZYBKIEJ FIRMIE

Fast Company to jedyna marka medialna w pełni poświęcona istotnemu skrzyżowaniu biznesu, innowacji i projektowania, angażująca najbardziej wpływowych liderów, firmy i myślicieli na temat przyszłości biznesu. Z siedzibą w Nowym Jorku, Fast Company jest publikowany przez Mansueto Ventures LLC, wraz z naszą siostrzaną publikacją Inc., i można go znaleźć online pod adresem www.fastcompany.com .